los derechos humanos tienen iconos que nos recuerdan los momentos decisivos para conquista hay puede que el vídeo de la muerte voluntaria de María José Carrasco pase a la historia como uno de ellos dice su marido Ángel Hernández que le ayudó a acabar con su calvario que los policías que le detuvieron le fían es la ley pero habríamos hecho lo mismo que a usted probablemente lo mismo han pensado la inmensa mayoría de las personas que han visto las imágenes después de este episodio será difícil los partidos de la derecha seguir bloqueando los intentos de la agilización de la eutanasia como todo derecho hay que regularlo pero es hora ya que las personas puedan pedir ayuda para irse cuando subida en este mundo está agotada y es insoportable reconocer un derecho no obliga a nadie simplemente ofrece una posibilidad más no está en libertad el que por moral personalo creencia no acepta la eutanasia tiene todo derecho a rechazarla pero no por eso negarla quién haya decidido que no quiere seguir sufriendo inútilmente hoy el CEO catalán ha publicado una nueva encuesta ir más allá de los pronósticos electorales sometidos a los vaivenes de una coyuntura muy tensa una constante Se repite un ochenta por ciento de los catalanes está de acuerdo en que tarde o temprano cualquier solución pasada por un referéndum este es el punto de mayor consenso y todo el mundo lo sabe falta crear las condiciones para pactar el como el Key el cuando que lo hagan posible hilos poco va para largo y a condición de que todas las partes asuman que este problema no se resolverá para siempre que se trata de encauzar lo por una larga temporada es alucinante la Conferencia Episcopal a terapias para curar la homosexualidad patrocinadas por el obispo de Alcalá de Henares Reich rechazaba la condición sexual como enfermedad ante el desatino el portavoz episcopal precisa usamos la terminología curación no desde el punto de vista médico sino espiritual es decir la homosexualidad como desvarío moral del que hay que ha quedado al pecador volvemos a los exorcismos