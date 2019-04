"El que se la juega mañna es Simeone"

Voz 1991 00:00 vaya Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas qué tal

Voz 1576 00:02 Yago buenas noches como está la ley día aquí

Voz 1991 00:05 da Diego Costa y Morata al final van a estar los dos veremos en qué condiciones no

Voz 1576 00:09 sí yo creo que es la mejor noticia ya contábamos ayer que que bueno que no se habían entrenado el equipo pero que yo sí habían ido a tratarse recordemos esas molestias musculares no tenía rotura pero evidentemente los antecedentes que tiene problemas musculares Diego Costa pues el estaba mimando no jugó el partido contra el Girona hoy ha entrenado perfectamente incluso el ha visto dar una patada a vaya a pegar Mauleón se la visto bastante bastante bien lo que vas deje bueno al final muscular puede ser traicionero pero está bien en el caso de Morata bueno pues sigue teniendo molestias sigue teniendo algo de inflamación en el tobillo va a estar en Barcelona Yago pero no va a estar ni mucho menos al cien por cien el madrileño pero bueno yo creo que si un partido para arriesgar de lo que queda de temporada seguramente es

Voz 1991 00:52 sin duda la gran parte de de la

Voz 1576 00:55 Liga por eso los dos van a estar en la expedición que que mañana aparta a Barcelona ahí lo confirmaba en rueda de prensa Diego Pablo Simeone

Voz 0501 01:03 bueno en principio ya lo vieron los dos nudos es también que a partir de eso puede decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido Si los tres juntos o no

Voz 1991 01:17 bueno firmo debajo de lo que ha dicho tala Se hay un partido para arriesgar en la temporada en lo que resta de temporada ese está es decir que así hay una pequeña recaída hombre puede tener su consecuencia en el caso de que el del Atlético de Madrid gane este partido y se ponga ocho puntos tras pero claro es que el partido para arriesgar es el de mañana no te puedes quedar diciendo voy a reservar en el caso porque te ganan te pones a once puntos acabó la temporada por mucho que diga a Valverde que todavía hay Liga y mientras matemáticamente sea el día de mañana hemos quién está mejor imagino que Ximena hablará con los dos jugadores verán las condiciones en las que está tomará una una decisión ahora te pregunto tala en por qué es lo que piensas tú Sobrequés tiene eximen en la cabeza pero por terminar de escuchar al técnico argentino que más ha dicho

Voz 1576 02:04 bueno pues ha hablado de Valverde que le ha tirado Flores ha hablado de Messi sus faltas que está en un gran momento de forma pero sobre todo ha hablado de de un equipo que quiere ganar que las cuentas para ganar la Liga pasan por sumar tres puntos en el Camp Nou y sobretodo que está orgulloso de que ahora el gran rival en Liga en los últimos años del Barça por el campeonato estén siendo ellos el Atlético de Madrid

Voz 0501 02:28 expresará algo más para el para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad la realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad ganando mañana y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace tres años que somos los competidores más cercanos que tienen a ellos en los últimos tiempos y eso habla muy bien el trabajo que están haciendo los futbolistas nuevos

Voz 1991 02:52 bueno es un mensajito también para el vecino no nos vamos a engañar las cosas como son y es cierto el Atlético de Madrid está siendo uno de los grandes competidores del Barça en los últimos años yo creo competidores de todos porque en Europa también está siendo uno de los grandes de de del continente europeo de el de las últimas temporadas desde que llegó practicamente los últimos cinco años desde que estableció las bases el Cholo Simeone desde que empezaron a dar los frutos este equipo a déjame que una a esta conversación a la que hola qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Flaquer que partido esperas para mañana

Voz 1296 03:26 bueno pues eh un partido digno de una final de Liga no hemos llegado a esta situación en la que el Barça reciben dos de los tres resultados con lo cual un partido en el que se la juega sobre todo el Atlético de Madrid y creo que es la jugada sobre todo Simeone no me da la sensación que la manera como el Atlético de Madrid este año tanto en Copa como sobre todo en Champions a bajado un poquito la unanimidad en torno al chiísmo inmediata desde fuera que la mañana a la gente al Cholo le exige pues el el ser un poquito más atrevido de lo que suele ser en este tipo de partidos no no no lo era vale más que la victoria con lo cual se exige una versión un poco más la vida de de de Simeone porque me da que el Atlético necesita entre comillas en los que se haya rebajado mucho la la el Cholo que que se me entienda pero que necesita con un alegrón para volver a tener fe ciega en en su entrenador y importa por su parte el Barça pues buenos un partido lo que les sirven dos de tener resultados veremos cómo influye eso en el planteamiento de Valverde decía abría el posible once yo no descarto que pueda jugar con un con un cuatro cuatro dos uniendo a Sergi Roberto en el centro del campo y dudando ahí entre Arturo Coutinho para completar a Busquets dejando a Mesia ya Luis Suárez más liberados Llum Barça pues que eh bueno se juega un poquito el el el el camino que elige no en esta recta final que puede llevar al al triple tripletes pues más sigue si es capaz de de no perder mañana a tomar un atajo porque sentenciada la Liga y los partidos que queden del torneo doméstico los podrá afrontar pues eh haciendo rotaciones o si pierde pues tendrá que que afrontaron camino mucho más largo ICO muchas más curvas sigue veremos si físicamente le pasaría factura en Europa

Voz 1991 04:52 tala si tuviese que apostar por un once para mañana cuál sería sobretodo en la parte de arriba que es donde más dudas hay teniendo en cuenta que los dos delanteros Diego Costa hay Morata los otros delanteros titulares quiero decir también aparece in its pero crees que va a salir con los dos o que no va a arriesgar va a apostar por uno y luego a lo mejor si acaso en el segundo tiempo el otro va a refrescar la parte de arriba para sustituir al al que salga de inicio

Voz 1576 05:17 yo creo que lo que tenía en la cabeza Diego Pablo Simeone precisamente por lo que ha dicho él extraña en rueda de prensa que sólo le vale ganar para tener opciones

Voz 1991 05:25 los y un poco lo que estaba diciendo ahora

Voz 1576 05:27 aquí el lo que tenía la cabeza era jugar con con el tridente jugar con Griezmann acostada en una banda de dándole un poco de libertad y arriba Morata hay Costa que Se que es lo que pasa que los problemas físicos de los dos delanteros yo creo que le hacen cambiar un poco la hoja de ruta que ahora mismo la duda que tiene Simeone es ver cómo amanece en mañana recordemos que ha cambiado el plan de viaje en lo va a hacer en el día mañana a las once y cuarenta y cinco vuelan hasta la la Ciudad Condal por lo tanto va a apurar o This han estado tratando hasta última hora sobre todo el tobillo de Morata de ver cómo a estar entonces la gran duda es saber si apuesta por Griezmann y Costa de principio por si acaso tuve algún problema muscular que envía ahora de nuevo a al vestuario al al punto de lagarto y tener como plan B a a Morata o si están bien tirar directamente del del tridente y con toda seguridad el que se caería del medio centro de de Rodrigo Koke Saúl y Thomas sería el Leganés sería Thomas Party la defensa tiene más o menos clara y sobre todo con esa idea yo creo que es un poco como comentaba Flaqué la idea que se tiene el Atlético de Madrid es que es un partido donde nunca ha ganado por lo tanto la empresa es muy difícil donde tu máxima estrella Griezmann nunca ha marcado un gol en el Camp Nou por lo tanto la empresa es todavía más difícil til Ike Si ganas y bueno pues vas a a no conseguir la victoria por lo menos que lo hagas de exponiendo ante todo lo que puedas de cara a conseguir el resultado que te vale y ese es un poco la hoja de ruta de tiene el Atlético de Madrid mañana

Voz 1991 06:56 eh Flaqué esperas algún movimiento vamos a decir extraño lo que lo hemos de hacer muchos muchas veces de ataque de entrenador ha cambiado algo por parte de Valverde o experimentos ninguno iba a salir con lo esperado

Voz 1296 07:08 no yo tengo la duda es si va a poblar el centro del campo sobre todo por lo que pasó en Villarreal no no no no entiendo que volvería a lo mejor hay puede tomar alguna algún tipo de acción sobre todo teniendo en cuenta que que le vale el empate que el que el que tiene que atacar más que tiene que arriesgar más mañana es el Atlético de Madrid que es la acreditación si el el ganar con lo cual igual hay podría Valverde protegerse un poquito viendo el mal dentro de Coutinho que sigue sin despegar viendo que Artur ha bajado un poquito enteros respecto al alguna frase la temporada en la que rindió un poquito más pues poblar ese centro del campo con con Busquets con Rakitic no esta Arturo Vidal por sanción pues poner a Sergi Roberto doblando banda derecha con su gemelo Sergi Roberto para poblar centro del campo y completarlo puso bien con Arthur o con Coutinho para liberar sobretodo de de tareas defensivas tanto a Luis Suárez como como Messi es la única opción que le veo a un cambio de del cuatro tres tres habitual que exige que como decía Adrià en principio sería lo más normal

Voz 1991 07:57 imputará esperas algo especial del Cholo o no

Voz 1576 08:00 no bueno eh quiero decir otro hizo un buen partido Vitolo eh podría parecer centro del campo yo yo no lo creo que no estuve a mí los dos delanteros sí quizá un poco el sistema pero sinceramente yo conociendo a Simeone no espero mucho yo creo que el otro día le dio descanso a Juanfran para ocupar el lateral derecho lateral izquierdo salvo sorpresa que aparezca de nuevo con Saúl va a ser Filipe porque no tiene mal los uruguayos van a ser los mismos en el centro del campo quizás sí puede cambiar un poco la disposición de lotería contra el Girona jugó por detrás de los dos delanteros si finalmente no apuesta por el tridente por el el tema de de físico de alguno de los hombres de punta Koke estuvo por detrás en un rombo no terminan de salir luego a costó la derecha inmediato más al centro el equipo estuvo mucho mucho más cómodo saliendo mucho más rápido y quizá mal un toque de entrenador pero más no tanto en nombres como en la demarcación de alguno dentro del campo yo creo que más o menos el Atlético de Madrid no engaña a nadie tiene las cartas sobre la mesa no tiene muchos jugadores que han sido importantes este año yo creo que va a sacar todo lo que tiene

Voz 1991 09:03 la aquí al margen de evidentemente Leo Messi partido marcado en rojo para quién pues yo creo que para el paro

Voz 1296 09:12 el centro del campo del Barça sobre todo hay que volver a haber una versión buena de Busquets no parece que es clave para el equipo y eso que vuelva a Rakitic al once le va a ayudar muchísimo partido mar claro en rojo para Piqué para ejercer una vez más de de líder como viene siendo esta temporada y luego pues evidentemente todo lo que sea poder contar con los goles de Luis Suárez para el Barça es es gloria bendita el no tener que depender única y exclusivamente de la de la inspiración de Messi pero más allá de los de los diez de campo que le acompañen en lo que queda claro es que si el diez tiene el día eh hay pocos equipos que puedan que puedan para la este Barça no que no Messi Messi está inspirado y últimamente está inspirado pues la verdad es que el Barça multiplica su potencial ya hace que los rivales pues pretende ese siempre que se habla muy pequeñitos no lo cual Messi evidentemente subrayado pero es verdad que mañana eh necesita mucha mucha compañía mucha compañía le

Voz 1991 09:59 no no y además es que ahora es falta en la frontal y la congoja es generalizado también no

Voz 1296 10:05 es la pena dejarle entrar en el área al que externas

Voz 1 10:07 a hablarle dentro

Voz 1296 10:09 en los penaltis la kryptonita de Messi a más más opciones eh

Voz 1991 10:14 ahora en el Barça o en el Barça en la Atleti en vamos yo creo que el el francés no

Voz 1576 10:19 sí hombre yo creo que Antoine Griezmann yo te decía antes el dato ese que nunca ha marcado un gol en el Camp Nou y sobre todo el tiene que demostrar de qué quiere ser el líder de este equipo hemos venido contando en las últimas semanas esto al final el fútbol puede pasar lo que sea pero la informaciones que él está a gusto y quiere estar en el Atlético de Madrid la próxima temporada del Atlético no piensa en ningún tipo de operación yo creo que a reivindicar su poco en ante el rival que le pretendía el Papa el pasado verano pues después sobre todo lo que ocurrió en Turín yo creo que todos los focos están puestos en él están puestos en puestos en los delanteros veremos a ver qué quién sale y cómo sale de estado de salud y luego yo creo por por poner otros otros acentos yo creo que que los que tienen que ser los que han sido en este caso el líder natural de la defensa Diego Godín que yo creo que va a ser su último gran partido con la camiseta del del Atlético de Madrid y porque si no cambian nada que no va a cambiar Se va a ir este próximo verano y luego Josema Jiménez eh con la parte con la con la marcha de Lucas con la marcha este verano de Diego Godín se tiene que convertir ese líder natural de de la defensa Isère el uno de los próximos capitán el próximo año demostrar que a pesar de su juventud es un central que tiene que marcar una época del equipo rojiblanco

Voz 1296 11:35 la aquí sigan al una no iba a decir que no estoy Griezmann yo no sé si mañana se puede ir un pequeño punto de inflexión en el culebrón que se vislumbra pueda aparecer o no porque bueno

Voz 1991 11:44 los rumores estar ahí la mente de una cosa al hilo de lo antes perdona que te corte pero si le pita ahora la afición del Barça a Griezmann si está pensando su futuro a decir esto es que me están

Voz 1 11:54 dando igual que mañana al Camp Nou a hablar igual ovación no cerrada no creo no

Voz 1296 12:01 era que El Camp Nou decías antes del documental yo creo que sí que la decisión era os seguir en el Atlético de Madrid ya el Barça claro dolorosa los vaqueros que Mirabal el nunca se ha pronunciado públicamente pero el debes negociando con el Barça en el documental charlando sus representantes hermana con con Bartumeu etc con lo cual parecía saludan por eso os os sigo en el Atleti o me voy al Barça con lo cual interpreto a le decía no al Barça de Messi eso no se olvidado y me da que mañana que vuelve a aparecer por el Camp Nou el público hablar y el público en estes días hablando con la gente buena encuestas que que se hacen ves que está un poquito dolido con Griezmann con lo cual yo no sé si mañana en función de cómo se les reciba suele daba cariño en fíjate puede haber un punto de inflexión en este en este culebrón si es que hay dinero imprecisa

Voz 1576 12:40 perdona fue precisamente este tema en el Atlético de Madrid ha contado esta tarde que que están bastante enfadados con el asunto porque un poco en la línea que tu decías al antes con con adheridas Yago no entienden porqué un jugador que tiene contrato en vigor y que decide renovar por su equipo porque le tiene que pitar o porque tiene que crear este clima de hostilidad en las últimas horas en los últimos días una afición a donde no ha jugado y donde no ha tenido contrato en vigor y donde no les ha faltado el respeto haciéndoles ningún gesto ni nada entonces entienden que se lea cargado de presión al francés sin ningún tipo de justificación Ike que ya te digo que en él seno rojiblanco no ha sentado nada bien todo lo que está diciendo porque es más incluso se habla que todas estas filtraciones de que salieran en Francia respecto a respecto Antoine Griezmann está detrás Eric Abidal está detrás el Barça y sobre todo porque tiene un están utilizando al francés para que un tapado quiera ir al al Barcelona en un movimiento importante este próximo verano por lo tanto como te digo bastante enfadados o por lo menos no terminan de entender el Atlético de Madrid porque se le ha puesto en el disparadero Antoine Griezmann cuando no ha sido nunca jugador del fuego que Barceló

Voz 1296 13:53 tampoco creo que sea un recibimiento muy hostil no todas las acciones que tampoco lo creo aguas utiliza la palabra hostilidad digo al final creo que mañana Alcalá menos tampoco Lehman no será que si Access y habla el Camp Nou me imagino que será pues el primer balón que Tokio cuando silencio por megafonía el que quiera silbar silbar a a lo mejor alguno no

Voz 1576 14:09 sí porque es normal claro aparador

Voz 1296 14:12 pero luego será un evento evidentemente Deportivo va a como yo creo que ese sería un error que mañana no convirtiera el partido en alguna contra el referéndum alrededor de

Voz 1991 14:21 de Griezmann de Messi dio yo no fastidies en fin de semana vivimos en la era de los ofendidos con lo cual tampoco qué hacer mucho caso a todo esto acabo flaco si mañana gana el Barça Se acabó la Liga si yo creo que el Barça la Liga la tiene ganada es decir incluso perdiendo

Voz 1296 14:37 me me explico creo que el Barça no tiene ganada la Liga por eso los matemática el todo el quieras pero estoy convencido de que pase lo que pase mañana el Barça va a ganar la Liga evidentemente Si gana la deja sentenciada como decía antes pilla un atajo que le permite ya en la Liga Rotary centrarse en Europa ha ido a final de Copa cuando llegue si pierde pues seguir atiende una ventaja importante cinco puntos son dos partidos que tiene que tropezar y el Barça hasta ahora ha sido un equipo muy fiable con lo cual yo quiero pensar que el Barça tiene la Liga en su mano pase lo que pase mañana

Voz 1991 15:05 hala

Voz 1576 15:06 yo creo que si ganan el Barça el Barça es campeón de Liga creo que si empata el Barça el Atlético de Madrid el Barça es campeón de Liga creo sinceramente que si gana el Atlético de Madrid tiene muchas opciones de meterle presión hasta el último partido porque en los últimos es verdad que tú es el calendario del Barça no no se ve un equipo de competición o de campanillas pero es que en las últimas jornadas donde la gente se juega la vida también por abajo fija de lo que sufrió en el en el Madrigal o lo que sufre el otro día contra el Huesca en el Real Madrid yo creo que son un que con eliminatoria de Champions yo entiendo que que se puede despistar encima sigan Atlético Madrid le tendría ganado la verdad por lo tanto con que empatar un partido perdiera a otro que no es fácil como bien decía Flagey sería campeón de Liga si lo gana todo el Atlético de Madrid yo creo sinceramente que no sé si ganaré a la Liga al Atlético de Madrid pero si si gana mañana creo que va a haber emoción hasta la última jornada

Voz 1991 16:01 hombre si para darle emoción a la Liga estaría bien pero los del Barça sí déjate de emoción y leches que cuanto antes lo Fini quitemos entonces esto antes no centramos en en la Liga de Campeones que es el gran objetivo objetivo déjame que diga el calendario del Barça lo que le daría ya que hemos hablado calendario la salida en Huesca luego en casa contra la Real Sociedad lo jugaría fuera en campo del Alavés luego en casa contra el Levante le queda luego haber que lo encuentra por aquí contra el Celta en Balaídos que se está jugando la vida penúltima jornada con en casa contra el Getafe que igual está la parte de arriba a la última jornada es en Ipurua contra el Líbano en fin veremos todo es hablar hasta que mañana veamos cómo termina el el partido así que y tala lo contamos mañana en Carrusel vale

Voz 1296 16:46 allí estaremos perfecto un habrá habrá palos