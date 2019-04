Adriano Correia: "El FC Barcelona es favorito en todas las competiciones y va a por el triplete"

Voz 1 00:00 como decía los espera un ex del Barça de hecho estuvo seis temporadas en el conjunto catalán estuvo también otros seis años en el Sevilla algunos ya hacen idea de de quiénes se ha ido a Turquía en donde lleva tres temporadas en el Besiktas Adriano Correia qué tal buenas noches muy buenas noches qué tal estás cómo te va la vida por Estambul

Voz 2 00:22 bien me hubiera alguien muy bien aquí ya ya terminando

Voz 3 00:25 sí

Voz 4 00:26 si tercera una temporada tres añitos en el fútbol turco mitos qué tal qué tal hasta este momento bien muy

Voz 3 00:34 ahora mi pues ha sido una experiencia muy bonita de puede venir si puede haber estado muchos años en España

Voz 5 00:42 de de probar otro

Voz 3 00:46 otra Liga no aquí para mi ha sido también es importante pues la Liga ha ido creciendo no poco a poco han llegado jugadores en Puerta aquí también en Vigo pues yo he podido también estar con un jugador que aquí he jugado muchos en contra el PP también estuvo aquí

Voz 1991 01:06 sí

Voz 5 01:07 no he pena que que

Voz 3 01:11 no no ha sido con nosotros pero también tenemos Cuaresma pues he podido también vuelve jugar con Negredo y nada pues aquí disfrutando he aportando pues mi experiencia he también aprendiendo de ellos no que que a lo importante

Voz 1991 01:31 también está con vosotros Cassius no que aquí se hizo muy

Voz 3 01:34 oye también verdad verdad que sí también la Champions

Voz 1991 01:37 qué tal lo lleva lo digo porque aquí cada de vez en cuando nos llega por decirlo así entre comillas alguna canta Haditha el pobre

Voz 3 01:44 no bien tío bien la verdad es que que que bien

Voz 1991 01:48 buen tío además no

Voz 3 01:50 sí muy muy buen tío y nada pues nosotros tenemos una muy buena plantilla de verdad que sí que tenemos un buen equipo que eso lo importante nada peleando de esta temporada no para ver si conseguía no hubiese conseguimos por lo menos llegar segundo puesto puesto de Champions aquí para nosotros les importa

Voz 1991 02:09 sí porque el título estáis lejos no once puntos

Voz 3 02:12 sí la verdad es que es una lástima porque la verdad es que no hicimos una muy buena primera vuelta hemos dejado puntos importantes contra todos justamente contra equipos directo no que pelea ahí arriba de la tabla para para para ir campeonato pero bueno ahora nos quedan ocho jornadas nada darlo todo para que por lo menos podemos acabar bien la temporada

Voz 1991 02:42 estás feliz en el Besiktas en Estambul en Turquía pero se echa de menos España en la Liga española

Voz 4 02:48 sí sí enseñas además escasa

Voz 1991 02:52 estado en dos equipos que son bandera dos equipos que viven mucho el el fútbol como es el Barça y el Sevilla ha sido un afortunado aquí

Voz 3 03:01 la verdad es que si yo no me puedo quejar no siempre a la gente la verdad que que que tu carrera pues ha sido una muy buena carrera y la verdad es que fui bendecido por el pueblo pues llegando a Europa y a Sevilla en aquella época pues que el club pues estaba en Asunción que era un equipo pues que tenía un gran proyecto sólo estaba montando también nada hemos conseguido títulos importantes con con el club después de mi llegada al Barcelona que que para mí el juez

Voz 5 03:36 la buena que fue

Voz 3 03:39 fue uno de los momentos más en Puertollano en carrera de poder haber estado en que Barcelona poder haber ganado los títulos con el Barcelona no

Voz 1991 03:49 seis temporadas en el Barça dos Champions cuatro Ligas tres Copas del Rey tres Mundiales de Clubes no está mal seis temporadas en el Sevilla dos Europa League una Supercopa de Europa y una Copa de Rey

Voz 4 03:59 juez títulos ha ganado eh sé que si juego eh

Voz 1991 04:03 doce temporada tallados unos cuantos ha escogido muy buena época de los dos equipos

Voz 5 04:08 de los dos de los dos

Voz 1991 04:11 sí insiste mañana imagínate te voy a poner una te voy a poner una así un poquito en compromiso mañana se juega partido en el Camp Nou o en el Sánchez Pizjuán me da igual en donde quieras Sevilla Barça el que gane se lleva el título de Liga quién quieres que gane

Voz 6 04:31 la verdad es que un fuerte compromiso

Voz 4 04:33 claro claro

Voz 1852 04:36 hombre yo le diría que que fuera mejor no pero te digo una el Barça ya tiene muchas seguramente este enseño pues lleva a otra sí pero en este caso yo la verdad que me quedaría con ese día no

Voz 1991 04:53 no estás viendo al Barça este año que que te está apareciendo el juego del equipo de Valverde

Voz 1852 04:57 muy bien la verdad que muy bien yo creo que es favorito no

Voz 3 05:01 sí

Voz 1852 05:01 en todas las competiciones yo creo que va por el triplete

Voz 1991 05:06 tú has compartido ese banquillo con con un tal Leo la verdad es que es una maravilla sea quiero decir que no deja de sorprender que año tras año como excava es mejor que es alucinante

Voz 2 05:19 me pregunta cómo era vital digo

Voz 1852 05:23 lo que ves es entrenando jugar

Voz 4 05:25 no pues cada año pues

Voz 1852 05:27 sí que superan lo hace no para mí pues la verdad es que ha sido uno no no de deberes de haber podido compartir vestuario con él y aprender mucho tienen también

Voz 1991 05:40 crees que mañana si le gana al Barça al Atlético de Madrid estará sentenciada la Liga si le gana mañana al Barça al Atleti serán once puntos de distancia quedarán veintiuno Un juego si mañana le gana al Barça al Athletic Se acabó

Voz 1852 05:52 hombre yo creo dio un golpe importante a la Liga no ya o se puntos si además cómo cómo va el Barcelona ahora mismo yo creo que

Voz 3 06:05 hombre se puede llegar rebajar no los puntos pero que creo que sería muy

Voz 4 06:13 bueno tú jugabas

Voz 1991 06:14 en un partido clave en este caso de mal recuerdo para vosotros y para el Barça ese uno uno con el gol de Godín para el Atlético de Madrid que se llevó la Liga los rojiblancos a la perdió el Barça es decir que el Atlético Madrid sabe competir y muy bien en este campo eh

Voz 3 06:30 no por supuesto que si se lo ha demostrado mucho

Voz 1852 06:33 a veces no no solamente en este

Voz 3 06:35 en este año Campos también no

Voz 5 06:38 los partidos que ha jugado contra ellos

Voz 3 06:40 en en en como se cuenta desde finales

Voz 5 06:45 el Champions League no

Voz 3 06:47 ella uno de ellos que tu Bergman unos muy buenos no

Voz 1852 06:51 nosotros en este partido hemos llegado ya la verdad que que para nosotros es

Voz 3 06:57 día de un título muy importante pueblo que no nos habían pasado en aquel momento con la verdad que muy llegado psicológicamente muy tocado muy muy tocados ahí aún así tuvimos la oportunidad no de de pudiera haber ganado la Liga pero bueno no ha podido ser bueno la verdad que el Atlético en aquel momento se lo mereció no porque yo creo que sí

Voz 7 07:27 tú pero no

Voz 3 07:29 un año muy muy muy bueno no

Voz 1991 07:32 es una plantilla buena el Barça no habitualmente históricamente suele tener bastantes brasileño siempre salpicado con algún jugador brasileño este año hay varios también en la plantilla Adriano en cómo está Hacienda Coutinho lo digo porque está siendo no sé si el más bueno y el más cuestionado el más criticado no sé no está dando el nivel que se esperaba de él no que que le puede estar pasando este año Coutinho

Voz 3 07:54 normal no que que se cuestionó jugador

Voz 4 07:57 la cabeza de cultivo no más con lo que costó no

Voz 1991 07:59 eso también pesa

Voz 1852 08:01 hombre yo creo que yo creo que eh

Voz 4 08:04 la presión es más pues bueno no no lo acostado no porque hoy en día pues bueno todo suma eh Adriano todo suma

Voz 3 08:13 yo creo que ya estas cifras yo creo que hoy me fumo ya se ve normal no

Voz 1991 08:17 es algo que

Voz 3 08:19 pero para mí la verdad que ojalá pueda la vuelta pues todo el sistema que que que pueda reencontrar su fútbol el fútbol que te lo ha dicho oye gane al Barcelona pero es normal siempre va a ser cuestionado no porque es un jugador que tiene mucha calidad en el libro pues yo creo que fue uno de los principales jugadores

Voz 1852 08:40 el club claro

Voz 3 08:43 te pues lo han fichado por eso no seguramente estoy convencido que que seguramente pues equipada ante hasta el hasta el final de la temporada seguramente la gente del club y la afición claro a sus compañeros

Voz 1852 09:02 sí

Voz 3 09:02 van a ver uno otra vez con la confianza y la confianza es todo no y también pues yo creo que tuve elecciones y con Estados bien las decisiones pues no te deja tener continuidad y yo creo que eso que le falta no un poco más de confianza no para para llegar a ser el tienen que nosotros conocemos

Voz 1991 09:23 por otro lado están artúrica y en creo que han caído mejor lo de Artur bueno yo creo que la actuación ha sido fantástica el club alguno lo llegan a comparar con Xavi que evidentemente son palabras mayores eso significa que lo está haciendo muy bien cómo ves también Arthur Jamal con esta plantilla en este equipo y sobre todo de cara al futuro

Voz 3 09:42 hombre yo creo que somos otros que ha hecho al Barcelona no todo lo pues para mí pues sí la verdad es que la gente se ha sorprendido no puedo

Voz 5 09:56 colas el el fútbol similar al de Xavi no la verdad que que lo vea jugar aquí es muy muy parecido al fútbol Etxabe aquí y la verdad que son doy no

Voz 3 10:10 para el Barcelona no poder haber fichado dicho jugador llegar pues ya no solamente llegar pero parece que ya no lleva tiempo en el club no y a la adaptación yo creo que ha sido muy rápida

Voz 5 10:24 por parte de de Arturo muy feliz por él no por ojalá que que que siga así

Voz 3 10:32 cada año mejores Malcolm pues yo creo que es un jugador que muy buena progresión pues ya ya ya lo hemos visto sus calidades que tienes yo creo que es un jugador que es para para triunfar también en lona

Voz 1991 10:50 qué tal con tu amigo Ney hablas con él habitualmente

Voz 3 10:53 sí sí la verdad que hablé con él yo creo que hace creo que una semana atrás así como está ahí ganaba bien bueno ahora ahora va ahora va mejor recuperándose de la lesión que pues no ha tuvo una recaída que que la verdad es que nadie se lo piensa pero peros mono a toca ha tocado vivir él tiempos difícil tamén como Barcelona buenos también que han tocado vivir y te puedo difíciles pues

Voz 5 11:27 ahora

Voz 3 11:27 en eso momento de que el pues pueda

Voz 8 11:32 eh

Voz 3 11:33 estar con con con los suyos recuperar bien para que pueda volver también recuperar el fútbol no de que que nosotros conocíamos

Voz 1991 11:44 crees que de alguna forma animarse arrepentido un poco de salir del Barça porque él salió para ser el líder no del París Saint Germaine de llevarlo sobre todo lejos en la Liga de Campeones y los dos años que ha estado caer en octavos creo que no estaba dentro no de los planes que tenían esperaban llegar mucho más lejos se ha podido arrepentir en algún momento haber abandonado el Barça

Voz 3 12:03 hombre yo yo creo que hubo un momento seguro no todos nosotros que no también a Barcelona ahí salimos pues a repetimos a dado mejor a ILT yo creo que aún más no porque eh

Voz 5 12:18 es joven y pues para mí

Voz 1852 12:23 personalmente yo creo que claro él ha elegido lo que lo que lo que él pensaba el mejor para su carrera o no pero yo yo yo siempre lo veía muchos años más en el Barcelona no hay para mí pues la verdad es que más

Voz 5 12:40 que que ha ido al París pero yo

Voz 3 12:45 del momento que ese fue el París siempre lo lo he deseado lo mejor para él en su carrera para su familia y nada pues sin yo espero que que ahora él pueda volver verdad impulsión y seguir Pos

Voz 8 13:01 no

Voz 5 13:01 creciendo cada vez más yo quitando también para estar ahí junto con los tops como es como Sneijder

Voz 1991 13:12 Adrián hora que no nos escucha nadie hablaba con el futuro quiero decirle apetecería volverá al Barça o venir a España

Voz 1852 13:19 hombre de de eso no he hablado con él no la verdad es que esos son cosas personales

Voz 5 13:23 pero no

Voz 1991 13:24 ha comentado esto de te Schulberg si te surge la opción de volver al fútbol español al Madrid o al Barça lo lo miraría es lo valoraría

Voz 6 13:31 o la verdad es que no

Voz 7 13:34 que he hablado con él y no hemos llegado

Voz 3 13:37 ah no pero bueno he

Voz 1991 13:41 sus áreas Adriano tú que conoces perfectamente el fútbol español el astado también unos años también lo conoces tú la consejerías que volvía a España

Voz 1852 13:48 hombre yo creo que va a si si tuviera la oportunidad de volver al Barcelona pues mira

Voz 5 13:55 yo le aconsejaría al Madrid

Voz 6 13:58 bueno estoy ya que tiene que decir

Voz 4 14:02 ya espérate y te gustaría más al Barça vasco al Madrid y no nos vamos venga ya no hombre no pasa nada pero si tú eres del Barça claros a las cosas como son

Voz 3 14:13 él ha estado ahí el estado ahí pues como ya conoce la casa conoce

Voz 4 14:18 el club necesita adaptación no creo que te lo está viendo al

Voz 1991 14:24 al Sevilla un año raro e con cambio entrenador

Voz 4 14:27 de nuevo Cabrera el yo quería que yo creo

Voz 3 14:29 es que este no iba a pelear también por la Liga

Voz 1991 14:32 no

Voz 3 14:33 sí sí tuvo el al al altibajos bajos no durante la temporada ha sido una lástima no porque la verdad es que la plantilla es no muy buena plantilla

Voz 1852 14:44 también ha sido una forma pues en Europa League caerse no

Voz 3 14:49 con todo respeto a la diversidad de pero yo creo que podría haber seguir un poco más no en la competición yo creo que hasta llegar a la final otra vez no pero bueno yo creo que ahora toca hacer una reflexión de de la temporada más o menos pues a ver cómo acaba la temporada yo creo que ellos hasta el final ponen a pelear por puestos Champions no que se lo merece también que a pesar de la temporada querido has ido un poco raro la verdad es que sí pero yo creo que se lo merecen también no estar ahí en competir en una competición muy buena como machaca

Voz 4 15:28 ha vuelto Monchi ha vuelto Caparrós no volverás tú también ojalá no estaría mal no tú si te llaman vuelves con los ojos cerrados

Voz 3 15:37 hombre yo la verdad es que volvería no ya un he estado en el Barcelona me llamó Monchi estuvimos hablando y tal pero en aquel momento no ha podido ser pero bueno yo la verdad que sí

Voz 1852 15:51 me encuentro muy bien me siento muy bien aquí y nada pues a ver a ver lo que pasa en el futuro

Voz 3 16:00 mi aquí también estoy hablando por el tema leer mi renovaciones club de me estoy llegando otras ofertas también porque me quedan dos meses de contrato no

Voz 4 16:12 a mí lo que haré alguna oferta aquí en España de un momento no de momento no bueno pues mira si te llega alguna si no te vendría para acá aunque sea una temporada

Voz 3 16:21 sí la verdad que me lo pensaría muy bien la verdad que sí

Voz 1991 16:24 bueno pues veremos veremos todavía queda al final de temporada el tramo final y luego ya en el mercado de invierno ya sabes que esto se mueve mucho Adriano Correia que es que es un placer charlar contigo unos años después de haber abandonado el fútbol español que nos alegra que te vaya bien que es lo más importante uno ser feliz allá donde esté da igual

Voz 4 16:42 lo importante es estar agusto y nada que si tienes tú

Voz 1991 16:44 a ver nosotros encantados de ver de nuevo por aquí vale

Voz 1852 16:47 bueno pues muchas gracias siempre por el cariño que siempre he tenido ahí con junto a otros nada ya veremos qué pasará no pero bueno mientras pues disfrutaron de lo que queda

Voz 3 16:59 de la temporada