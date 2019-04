Andrea Esteban: " Es una decisión que ha sido muy difícil. Mi cirujano me ha tenido que dar el empujón"

Voz 1991 00:00 para el tramo final de El Larguero teníamos pendiente contar una historia seguro que os habéis enterado de que hace algo menos de un mes en concreto el trece de marzo es una jugadora en el Valencia que con tan sólo en tres años anunciaba que tenía que dejarlo de forma profesional por las lesiones Paco sabes qué tal muy buenas noches y hoy contamos con ella El Larguero para que nos cuente su historia no

Voz 1 00:21 se llama Andrea Esteban hasta hace como has dicho pues algo menos de un mes jugaba en el Valencia después de sufrir cuatro operaciones de ligamentos en una rodilla en la derecha y uno en la izquierda una operación ha tenido que dejar el fútbol y eso que era una de las promesas del fútbol español pero el problema en la rodilla no le ha dejado continuar ella decía incluso que les resultaba difícil terminar los entrenamientos sin dolor así que bueno está con nosotros para ver si les damos ánimos Si bueno pues

Voz 2 00:48 tenemos un poco después de tantos problemas hola Andrea qué tal buenas noches hola buenas noches lo primero cómo estás mejor mejor mucho mejor

Voz 1991 00:57 en las rodillas como las tienes porque claro cuatro operaciones en una otra operación en otra era incompatible no ya para con la práctica del deporte profesional

Voz 1176 01:07 sí sí es verdad es que bueno tengo pues como tú dices cuatro roturas ocultando esta un izquierda pero al final operaciones nueve en la derecha y une la izquierda Hay bueno al final pues yo que que te das cuenta de que hay algo físico que te limita contra lo que no puede usar porque está fuera de todo alcance muy bueno ha sido ha llegado el momento pues de pensar lógicamente may identitarios tenía un dolor en la rodilla que yo sabía que algo no va bien pero me permitía rendir a mi cincuenta sesenta por cien eso ha bastado para para por lo menos intentar competir puesto yo pues intentaba tirar el Alante y obviar todo lo demás pero yo aumento no que no puede ese hacer vida normal es ese momento que yo decido visitar al doctor Cugat ileso hoy totalmente sincera yo voy allí ya con una decisión prácticamente tomada porque sabía que iba a tener que pasar por quirófano de algo bien no iba ya sabía que era que era algo muy bueno es el que el que me empuja a pensar en un futuro de aquí a diez años iba a ver que que igual esa no era la manera de continuar

Voz 1991 02:11 o sea que tienes que tener la rodilla Chacón cromo no

Voz 1176 02:14 no sé si si al final cicatrices que que al principio dices me las quiero borrar de la manera que sea y luego ya empiezas a aceptarlas ya a ver que son parte de tu vida Hay miras pues con con tranquilidad no con algo que te han hecho la la persona crees ahora

Voz 1991 02:33 ha hecho muy famosa en los últimos días seguro que que lo reconoces perfectamente la la cicatriz en la rodilla de canales que se hizo un tatuaje con con una raspa de pescado tú has pensado también hacer algo de su estilo no se para de alguna forma llevarlo mejor no sé si siete ha pasado por la cabeza

Voz 1176 02:51 y siempre siempre Romeo no digo que porque lo de lo del pescado no siempre ha sido mucho y siempre ha sido muy famoso pero digo que yo me tendría que antes siempre digo eso arroja no soy igual título pensado lo he pensado porque al final Don cicatrices pues que intentar pues darle algo positivo o no

Voz 1991 03:14 claro claro creo que es

Voz 1176 03:16 si darle la El cambio de vuelta a esa cicatriz sí sí que lo he pensado una cremallera no sé algo algo diferente pero pero ya veremos no no sé si llegará ese día la verdad

Voz 1991 03:27 pues mira te tengo es reconocer Andrea que justo el otro día lo estábamos comentando la redacción yo estoy operado del tendón de Aquiles también me rompí el tendón tengo una cicatriz pues de unos quince dieciséis centímetros yo me voy a hacer una cremallera o sea lo tengo yo soy muy fan de los tatuajes y que lo sepas que lo todavía estábamos hablando y me voy a hacer una cremallera de zonas que puede quedar chulo ya te lo digo

Voz 1176 03:47 sí sí pues bueno ya elija de a ver qué puedo ver la foto y no hacerlas yo

Voz 1991 03:52 cuando me lo hago cuando Belloch ante lo mando vale para que lo vea

Voz 1176 03:55 vale vale pero te Andrea

Voz 1991 03:58 imagino que el lo más complicado de todo esto al margen de los dolores físicos es mentalmente el hecho de ser una de las grandes promesas sabiendo que tienes un talento que te lo ha dicho todo el mundo que tú lo notas no quieres tú lo has dicho no sesenta setenta por ciento poder competir por un puesto qué joder eso es lo puede hacer muy poca gente el hecho de tener un futuro tan bueno por delante al margen de los dolores físicos imagino que mentalmente es desgasta mucho no el vivir una situación así

Voz 2 04:24 sí porque es duro no ver ahora compañeras

Voz 1176 04:30 catorce quince de yo con quince estabas en la sub diecisiete no selección española sub diecisiete femenina era una de las de las promesas de tu generación que hay es es complicado no ver a jugadoras con las que compartió tanto que que bueno que están ahora pues compitiendo a un alto nivel muy a tipo es algo que que no dependía de título te lo ha impedido bueno es un trabajo pues psicológico duro no de asimilar todo porque

Voz 2 04:57 intentar no no buscar no no no busca ningún culpable no

Voz 1176 05:01 no buscarte responsabilidades si ir poco a poco pues ir asimilando todo oí intentar encaminar tiene esa rabia hacia hacia otra manera me ver el fútbol y disfrutar de de aquello que tanto te gusta ahí que pasas todo todo el tiempo no de tu día a día

Voz 1991 05:16 a Paco Andrea ha pasado ya

Voz 1 05:19 hace un mes desde que anunciase su retirada cómo es tu relación ahora con tus las que hasta ahora eran tus compañeros

Voz 1176 05:24 pues no es seguro hasta está a día hace dos semanas que pese a formar parte del cuerpo técnico de el primer equipo el Valencia es seguido con con ellas intentando no hasta diciembre no fue capaces de decirles lo mi decisión deja de fútbol que había pero muchas cosas con ellas y es complicado no al mismo pues ese cambio de rol intentado sumar siempre desde fuera intentar ir con una sonrisa es la primera que qué hacía bromas ha complicado la figura el hecho nada te sientes como fuera de del equipo y siempre intentado sumar desde desde otra parte porque era la que me estaba tocando y no me no quería estar preparada de ella

Voz 1991 06:04 se podríamos decir Andrea que el fútbol ha perdido una gran

Voz 3 06:07 jugadora pero ha ganado en los banquillos una gran entrenadora no

Voz 1176 06:09 ojalá en estoy informando coparán esta informando para ello oí bueno mi idea es dentro del equipo técnico pues soy una esponja intentar absorber todo lo que pueda

Voz 1991 06:19 no sé si has visto la rueda de prensa que diste ese trece de marzo no sé si las ha llegado a ver las imágenes alguna vez verte a ti mismo pues vi visto desde fuera sabes la distancia por la tele

Voz 3 06:32 a uno le llega no sale el el el le toca

Voz 1991 06:35 verá una chica tan sólo veintitrés años vivir esa situación en los momentos en los que además tú intentas Lari te cuesta bastante la verdad es que fue una pasada no la respuesta del mundo del fútbol lo que todo el mundo el deporte no recibiste multitud de de de mensaje seguro de mucha gente que te quiere mucha gente conocida pero también de gente desconocida no no sea algo que te llamase la atención algo que que guarda con especial cariño de toda que aquel día de todo es apoyo

Voz 1176 07:01 yo la verdad es que me fue una sorpresa para aquí ver la repercusión que tuvo esa rueda de prensa hija yo no dejo de sorprenderme a día de hoy han pasado ya más de verdad la repercusión que que ha tenido oí a mí todo el mensajes te animado de de todo el mundo no de figuras como Puyol que me meto al Twitter y veo que me ha contestado de la selección española es que veo que que su él vídeo no y medios de comunicación importantes hasta el amigo que de Teruel que hace diez años no que no que no me escribía hay que que también me mata ese mensaje de ánimo para mí tus por importantes a día de hoy sigo intentando pues meterme a todo y que no se quede ni ningún tuvimos mensaje por por mí porque me me llena y a día de hoy aún me hace gracia emocionar ver ver toda la repercusión que ha tenido y me da muchísima fuerza para para afrontar esta situación

Voz 1991 08:02 pues nada Andrea si sirve de algo que sepas que también desde aquí desde el Larguero muchísimo ánimo que has demostrado tener una fortaleza enorme que eso te va a valer no sólo para el mundo del deporte sino para afrontar tu vida personal es una vivencia que ha superado a tu manera que creo que no es fácil porque no se puede hundir y puede acabar con otras decisiones pero tú has tirado para alante ha sabido tomar una decisión acertada que seguir ligada al mundo el deporte hay gente que se aparta no no quiero saber nada porque tú no osea Tuttle rápidamente una una solución una vía para continuar ligada con el mundo del deporte lo dicho mucho ánimo y mucha energía positiva ya verás cómo te va fenomenal en en los banquillos inseguro que hablamos muchas veces en en la SER Contigo como entrenadora de de equipo de éxito vale

Voz 1176 08:51 si uno gracias a vosotros por dejan compartir este rato con con vosotros Andrea mil gracias que te vaya