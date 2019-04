'Plastic Detox': la dieta que sí funciona

Voz 1 00:00 con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 0187 00:19 buenos días bienvenidos una semana más Vioque y al Isabel cómo estás qué tal buenos días cómo estás yo muy bien la semana bien la verdad que bien tengo que decirte que en los días que han pasado desde que nos vimos por última vez han ocurrido un par de cosas yo diría importantes por ejemplo el veintisiete de marzo sino recuerdo mal fue el día mundial del queso UAW a mi esto me parece clave y tengo una duda esencial que necesito que tú me resuelvas lo que dedicáis al profesionalmente al mundo de la alimentación de la nutrición estos días que pasa de que Weiss que cómo lo celebraría que palo Weiss pues ninguno celebrado de ninguna manera te lo digo porque si yo fuera clienta paciente de Ángela Quintas yo ese día me pedía todas las licencias venga ah no venga no yo quiero saber si vas a un respiro a los pobres que iban a tu es quizá el día del que eso el día en el que el día de no sé cuánto el día al final haríamos y celebramos todos los días que hay imagínate seguro que hasta el día la torrija no habría ni nada nada a mi salud nada de nada no ahora en serio ha ocurrido una cosa que sí del todo relevante que es la segunda gran noticia la que yo me refería y es que el Parlamento Europeo ha aprobado finalmente prohibir a partir de dos mil veintiuno los plásticos de un solo uso más comunes in muchos de ellos como ya sabes tienen o están directamente relacionados con la alimentación pues los los platos de plástico y los cubiertos también las citas envases de comida rápida las tapas de los de los refrescos bastoncillos de algodón por ejemplo a vamos encima noticia hoy te propongo que hablemos de dieta que nos pongamos a dieta pero en este caso de plástico que es una dieta bastante más guay necesarios y te doy algunos datos siempre digo que luego con la intención de no en bajón darnos demasiado pero hoy voy de frente hoy quiero que no en bajón hemos porque lo suyo es que que esto a su tengamos conciencia mira te cuento cada año se producen en el mundo quinientas mil millones de botellas de plástico en España el cincuenta por ciento de los envases de plástico acaba en vertederos a eso que decimos de Orleans bueno nos lo llevamos regular otro dato para comparar y para reflexionar en dos mil veinte Se estima que se producirá un novecientos por ciento más de plásticos que en mil novecientos ochenta cuarenta años antes según la Unión Europea los plásticos representan el setenta por ciento de los desechos que contaminan las aguas y las playas en este caso Europa pero yo me juego la mano que del mundo también y sino setenta es más con todo esto que quiero decir que hay que desplaza dificultar el El Mundo y que creo que esta dieta de plástico es completamente necesaria supongo que has adivinado de que vamos a hablar hoy pues sí creo que aquí hoy te propongo que hablemos de de eso de ponernos a dieta de plástico en nuestro invitado de hoy utilizan en su libro una expresión que a mí me ha encantado y que creo que deberíamos incorporar a nuestro vocabulario ella es que dice que hay que es planificar el planeta él es José Luis Gallego es naturalista divulgador ambiental colaboran muchos medios Si has querido también muchos libros el último y el que nos ocupa hoy es Plastic de tops que que es un hombre que también me ha gustado mucho porque tú yo aquí en el programa lo comentamos y lo escuchábamos mucho porque está muy de moda y creo que es muy oportuno para llamar a esta dieta del plástico y es una guía práctica con con ideas y con hábitos para reducir el plástico el en la vida diaria no hablaré de forma teórica eso que siempre hacemos de no más plástico sino de verdad que hay que hacer en casa para para eliminar al plástico nuestra vida buenos días Luis buenos días qué tal me imagino que habrá recibido con mucha alegría la nueva normativa del Parlamento Europeo no

Voz 2 03:58 esa normativa fíjate yo no que recibieron la verdad es que por fin estemos hablando de esto en programas generalista y en programas que con bien en programas tan divertidos como el nuestro porque normalmente los genes Campos esto de medio ambiente de la ecología y hemos pecado de Cansinos de alarmistas de de de catastrofistas ya estos problemas que como tú bien has dicho son perfectamente serios no hay que venirse abajo hay que intentar acercarse hay que intentar hace casa con optimismo la la directiva que acaba de aprobar el Parlamento Europeo viene a darnos la razón son a todos los que decimos que hay que sentarse que esa hay que serenarse nos ha tratado de de cambiar debiera presentarse el bastoncillo de los oídos el tenedor de plástico el vaso de plástico la bolsita de plástico de eso sí que nos podemos quitar

Voz 3 04:48 la verdad es que sí bueno pues eso es lo que dice

Voz 2 04:50 Parlamento Europeo no se trata de declararle la guerra plástico el plástico no mató a Kennedy y aquí no se trata de hacer sino de serenarse vamos a sentarnos vamos a pagar un momentito venga aquí tranquilo a ver qué podemos hacer para intentar reproducir porque los pequeños cambios ahí está la solución ahí está la solución

Voz 0187 05:11 es posible vivir hoy un día entero sin tener nada de plástico en las manos

Voz 2 05:16 es complicado es complicado porque ahora mismo cuando acabe este programa que no voy a tomar un cafecito pasta te vas a la máquina pam ahí cuidado

Voz 0187 05:24 bueno el cafecito el boli que tengo la mano ahora mismo es probablemente el micro

Voz 2 05:29 por eso es a mí lo de vivir sin plástico no me vas o frase como concepto no beba queda muy bien y queda muy guay si Ikeda es muy tal pero no es así yo intento hablar para el común de la es decir este libro en manos de un ecologista ultranza y en manos de un una persona que haya hecho militancia da este libro es que en es absoluto es absurdo Press no lo compre me vas a fue a parar a mí que soy yo os cuento cosas que todo el mundo sabe bien no todo el mundo sabe ojalá todo el mundo supiera algún dato de de uso de los contenedores todo el mundo se está reciclando cómo es posible que encontremos tantos plásticos ahí pues porque no todo el mundo recicla el reciclaje funciona el reciclaje vamos yo no que nos acabamos de conocer no voy a decir que que tengáis un acto de fe mi confianza verdad pero como diría mi madre estaba Fiennes de plantas de reciclaje yo os aseguro que eso funciona que es lo que no funciona el venda que coge lo tira al suelo el que sólo deja en la playa que va a un concierto que como ya está yendo de plástico pues aquí

Voz 3 06:39 a cambio tiene el vaso

Voz 2 06:41 qué os pasa cuando cuando vais a los conciertos que que estáis tan Agustín estoy disfrutando de la música y luego os vais y eso queda hecho un pastizal imagen un lodazal pero lo que pasa es que la conciencia caramba entonces este libro apela a eso lo que sí es cierto es que este libro te deja que te escapes

Voz 0187 07:00 no no desde luego yo me lo he leído te aseguro José Luis iba sintiendo mal con cada página no bastaba

Voz 2 07:06 bueno pues no estoy propósito fíjate que dicho al principio que los ecologistas nos ponen el el el el les otra canción de verdad Alfonso Ussía es sabéis que escribió un libro que se llama El ecologista coñazo que que que que el la clavaba de decir yo no soy muy de Ussía pero en todo caso lo lo clavan ese personaje existe que está dando la vara el alarmismo en el catastrofismo diré han hecho mucho daño al mensaje ecologista Ecologistas son fundamentales más necesitamos haciendo una labor de Pepito Grillo toda la vida y ahora sabemos que tenían razón pero hay que rebajar el tono por favor hay que bajar hay que bajar darles a las criaturas un poquito

Voz 3 07:47 un poquito de esperanza

Voz 0187 07:48 la verdad es que siempre pensamos que bueno que la contaminación por plásticos es una amenaza para el medio ambiente pero también hay que decir que es una amenaza para nuestra salud

Voz 2 07:56 es que los datos que da la ONS Mundial de la Salud sobre contaminación pronóstico en el organismo humano es que son para echarse a temblar lo que nos dice es que no sabemos a la que nos enfrentamos lo que sabemos es que está en nuestros cuerpos que el cien pacientes de las heces analizadas del último estudio que hizo la Universidad de Austria con miles de pacientes el cien por cien dieron positivo en Mike lo plásticos que son esos pastillitas microscópicos que micro plástico pues no pasara nada que estarle la pasta de dientes que están en la en las que ha pasado

Voz 0187 08:31 éticos

Voz 2 08:34 se olía la crema esa que dice que Arenillas que tiene que les que está hecha era esa leía textos ampliando los viene de esos granitos que es verdad que te quitan más al desarrollo de fíjate que viven que bien visto donde se han ido a buscar los dientes es malditos sean malditos sean porque no están complicando la vida entre todos

Voz 0187 08:52 José Luis en el libro hablas de muchas ideas y de muchos hábitos que que adoptar en en la cocina en cómo organizar el armario en el baño que hablaremos de ellos algunos son obvios pero hace falta que alguien nos lo diga pero también hay otros curiosos que por ejemplo y yo me pongo la primera no no conocía los que es de de papel en principio no guardamos en el monedero como garantía de una compra son tóxicos

Voz 2 09:18 cuidado cuidado cuidado con eso Flavio hace poco un informe informe científico esto no lo han dicho ecologistas lo han dicho investigadores está más relacionada con la salud insisto que con el impacto en el medio ambiente que planifican que lleva esos esas es esos esa especie de papeles

Voz 3 09:34 lo a pensar un poquito papel papel papel

Voz 0187 09:37 él no parecen no sabes lo que es pero

Voz 3 09:40 el papel no es bueno pues pues eso que guardamos en las carteras bolsos en eso cuidado

Voz 2 09:46 eh cuidado porque es es un potente tóxico fíjate hasta ahí hasta ahí nos lo han colado pero co como cómo soy yo pues cincuenta que luego son más he puesto cincuenta porque lo de cincuenta parece de verdad eh pero hay un montón de consejos que si no entrásemos nosotros tres a tomar un café entre los tres los íbamos a decir unos a los otros oye pues mira yo pues yo las sobras de la comida de tu plato encima ese consejo tan estúpido que yo puse puse de momento está triunfando sea yo cojo dejó de comer en vez de coger los restos que Goya en mi plato echarlos apunta per o ponerle una un plástico al plato

Voz 3 10:27 eso es lo que hacía mi abuela ponerlo plato encima no que pongan un tanto encima lógico hombre lanza es un conservante del frío maravillas

Voz 2 10:35 sortea conserva los saberes y al día siguiente cuando quiere seguir tirando el plato lo sacas de la nevera calientas un poquito ir te has librado de suceder el tapete de plástico él está exactamente igual igual de bueno igual de rico que son de libro de de de de elemental que es esa hasta hasta hasta da rabia es fíjate yo ya comenté cómo cómo vas a llegar a la gente con aspectos novedosos sobre sobre el medio ambiente pues tienes que elemental

Voz 0187 11:08 a mí me ha gustado mucho la apartada de los niños en el que dice es que volvamos usarla vi que deseamos los bolígrafos no cambiar de mochila todos los años y de estuche cada año que al final están hechos también con con plásticos o por ejemplo el tema de forrar los libros con con plástico también que también se pueden forrado con papel por ejemplo

Voz 2 11:24 al pero por ejemplo tengo de los Boris es que además esto cuanta cuantas veces esos ha pasado a la gente que no está dando de qué es que el boli que me regalaron dónde está aquel boli tan bonito venga pues voy a usarlo verdad porque hoy un boli no es lo que era un boli en tiempo de mi padre mi padre tenía el boli non boli tenía el boli y lo llevaban Mary Canal llevaba luciendo los yo no era aún no era un no no Montblanc precisamente es decir que antes se daba valor a las cosas eso es piensa sobre lo coge espías del IRA que está seco

Voz 3 11:57 mira a la basura claro exactamente

Voz 2 11:59 sin llegar a usarlo la cantidad hay gente que tiene adicción al material de oficina que de eso se lo digo a todos ellos de esos es pero que tiene auténtica obsesión las gomas los Polyglot Lápice los capucha donde las secan hice las caducan porque porque es demasiado barato es demasiado fácil engancharse al plástico e somos unos yonquis aplastante

Voz 0187 12:27 José Luis otra conclusión que yo saco de todos los capítulos del libro no por llamarlos de algún modo es que deberíamos comprará a granel y aquí me he acordado mucho de Ángela porque en relación a todo lo que podemos hacer cuando vamos a la compra de la cocina coincides con muchísimos consejos que Ángela da una y otra vez con por ejemplo planear muy bien la compra antes de ir para saber cuánto va a ocupar IU no llevarte bolsas de plástico yo llevarte el carro del tamaño exacto exacto que haya planificación no o lo que comentábamos antes de guardar los restos

Voz 2 12:59 claro yo no voy a aportar nada que Ángela me había dicho seguramente donde veces porque todo parte de de la de la del consumo responsable que desde el sector de la alimentación de los avisos de de compras está se viene remarcando desde hace tiempo es decir hacerte listo haciendo la lista no no voy a caer en ninguna trampa del súper sano muevo llego a casa y me he comprado tres tres tres tres bolsa de ahí porque estaban de un tres por uno o en un seis por diez un cuatro cuarenta bordados que que que al final son auténticas trampas de mamíferos en las que caemos de cuatro patas nada a consumir lo que tú verdaderamente necesitas hubo eso hasta hace poco era era muy insólito giraba vamos cuando lo veíamos que estabas comprando la corte de repente venían venía alguien un chico decía oye por favor comer doscientos gramos de jamón ponme aquí echabas a al al al al al que Otero Itu de dónde va a este hippy verdad pues de esos está floreciendo insistiendo en que el plástico que me vi Iker y que al plástico Le debemos buena parte de lo que somos hoy en día los seres humanos se hay mucha gente que nos está escuchando gracias al plástico que lleva implantes en su en su en el interior de su de su organismo que le permite en Sevilla hay gente que que necesitan para para vivir cuidado

Voz 0187 14:24 villas y no y que luego no sabíamos que claro yo me encontré una vez con las lentillas que aún con ellas claro no las puedes tirar al va al baño pero tampoco deberías tirarlas a la basura con el resto de las cosas tendrías que llevarla junto con el plastron punto Lin

Voz 3 14:41 se estrena precisamente yo creo que no lo hacinados no

Voz 2 14:44 claro sí todo el problema de la gestión de residuos fuesen las las Antillas yo estaría contento son el problema son el mogollón de bases que no es amanece cada mañana encima de encima del mármol de la cocina cuán empezamos a preparar la comida o la cena o no o llegamos de la compra el problema es ese ese ese ese jamón que hemos comprado y que lo sacamos de del de la de la mano deja de plástico no es que ahora llevan hasta hasta hasta loncha de plazas

Voz 3 15:11 dijo entre sí para que vamos a los enganches es que estamos de Friends

Voz 2 15:17 sí

Voz 0187 15:18 la buena noticia José Luis y yo creo que en esto si hay que insistir es que las alternativas están ahí supongo que hace diez o quince años el loco que iba por el mundo abogando por un por asumo sin plástico siempre estaba listo que detrás le preguntaba así pero bueno y el cepillo de dientes porque la sustituyes bueno pues si hay más bellos de dientes de madera o puedes comprar el champú a granel o tantísimas otras cosas puedes no usar antipolítica eso en el armario que también es casi peor que la que las polillas en sí porque ponen el pitón de orégano las policías se van no hay alternativa para todo

Voz 2 15:52 ya te digo podíamos echar toda la mañana hablando de de los consejos son cosas de sentido común finalmente por eso yo pedía la editorial y tengo que decir que Planeta ahí ha estado la producción de esta editorial el la bomba no me ha dicho que no a nada pedí que se añadiera en unas páginas al final que las verán los lectores en blanco unas llaman que estoy haciendo bien no te muevas de aquí yo tras que es que de que me he enterado tengo que hacerlo que no esta en este libro esas páginas que tiene que ser como una especie de cuaderno de campo que estos como como a principio de año que yo no esté años me quitó de fumar sin duda este año de este año no pasa nada pero seguramente mucha gente se va a comprar el libro de venga va vamos a implementar las dos poquito de plástico mira si vas con esa voluntad compra que lo porque te va a ayudar Si Si

Voz 3 16:42 tú crees ya estás en otro nivel

Voz 2 16:45 las picó pues ya lo tiene superado

Voz 3 16:48 deja el libro hay que se lo compré otro una autor diga

Voz 0187 16:51 eso tiene mérito eh

Voz 2 16:54 el consumo compulsivo hay que aplicarlo también a todos

Voz 3 16:57 puso a a los íberos por supuesto

Voz 0187 17:00 muchas gracias José Luis Gallego naturalista divulgador ambiental y autor de este libro maravilloso que se llama Plastic Dead dogs espero que la gente anote muchas cosas al final como propósitos que va a cumplir después