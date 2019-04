Gastronomía y arte en el Museo del Prado

Voz 1 00:00 me da

Voz 4 00:15 decir que nos vas a traer tan tendencias que te voy a contar algo interesante eso que aseguró que no entraría tendencias Isabel Bolaño pues hoy te traigo una bueno si no es tendencia al menos voy a intentar ponerla yo de moda porque me parece una chorrada quiero contarte una iniciativa muy guay que une arte gastronomía historia hacer una pregunta tú has visitado alguna vez el Museo del Prado vivo enfrente imagínate de bueno abonada no te compras ahora no Ali cada viernes en el Museo de la demencia del Prada te habrás dado cuenta de que como como ocurre en tantos otros museos hay clases hay clases todos vamos buscando pues las Meninas La maja desnuda

Voz 5 00:54 ya las tres gracias de Rubens

Voz 4 00:57 el Greco El Bosco lo lo típico pero casi ningún visitante suele otorgar valoro detenerse demasiado ante los bodegones

Voz 3 01:06 que son un poco grises apagados

Voz 4 01:09 como es un género que consiste en eso en representar alimentos Flores utensilios de cocina y que aunque no lo parezca pues dice muchas cosas muy interesantes sobre sus autores las carencias o abundancia de la gastronomía de de la época no porque al final lo que hacen es representar eso por eso ahora la Asociación Española de denominaciones de origen se ha unido con el Museo del Prado para promocionar los sellos de calidad de los productos con origen en nuestro país y que han formado parte siempre pues del arte de nuestra historia para que me entiendas una promoción de los bodegones para ir a los museos pues viéndole la gracia a esas representaciones que también dice mucho de lo que hemos ido y de lo que de lo que hemos vivido y que la gente al lado de Las Meninas pues claro un bodegón de esa esa una jarra de agua hay una naranja parece que no tiene gracia pero te voy a contar gracias a la conversación que he tenido con ellos porque es importante que nos fijemos en los bodegones escuchen

Voz 8 02:18 no hay Rebeca basket pero

Voz 9 02:21 el Fénix también la Asociación de denomina

Voz 8 02:23 Johnny teoría nosotros tenemos en marcha una campaña para promocionar los de ellos de Denominación de Origen esto yo de del sello IGP yo este año lo que decimos es unir la cultura y el arte con las denominaciones de origen entonces hablamos con Museo del Prado hoy por suerte estuvieron encantados de abrirnos sus puertas y entonces ir recorriendo los principales bodegones y otros cuadros donde se estaré temas de alimentación y vincular el lo que allí aparecía con las denominaciones de origen que que tenemos nosotros en el mercado entonces fue una acción la verdad es que es muy bonita de Ramón hace años y verlo ahora ver los quesos ver las uvas tintadas de detrás en naranjas te trae todo verlo reflejado hoy en día carnes etcétera que todavía no tuviera un sello europeo en mil seiscientos chico vale pero era cuestión de tiempo y de recorrido pero que está entre una mía sensacional ahí y ahora la tenemos con garantías de ellos pero es que ya antes estaba reflejada en imágenes y también otra anécdota de los visitantes fue el hecho de que el museo cerrará las puertas y tuvieron el museo para ellos solos los dos grupos que es fue una vista muy exclusiva entonces los dos grupos estaban solos dentro del Museo del Prado recorriendo por la noche las diferentes salas porque claro los cuadros estaban todos repartidos por la planta baja del museo y entonces eso llamó mucho la atención así que fue la verdad una iniciativa que ha tenido muy buen muy buena repercusión mucho eco y estamos muy contentos Museo del Prado no podía hacer rutas particulares vale pero que nosotros vamos a todo aquel que me lo ha pedido porque así ha sido pues les he facilitado los cuadros que se recorrieron algunos de ellos a recorrieron durante esta jornada ir y aquellos otros que también están vinculados con productos con denominación de origen porque es una iniciativa original icono pues aquí es otra excusa más para ir al Museo del Prado que merece bien la pena

Voz 10 04:40 bueno Ángela la presión

Voz 4 04:41 a la vez que vaya al Museo del Prado espero que hagas otras rutas si me fijar en los bodegones saber qué oye pues a ver si aprendes apetece apetece claro se verdad GTC sí sobre todo por hacer rutas diferente que es verdad que cuando vivimos cerca de un museo no es lo mismo que cuando vamos a un país y lo visitamos una única vez Bono verlo desde otra perspectiva visitar otras hablas pues también tienen sus gracias ven la tele

