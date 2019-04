"Los niños también deben convivir con emociones negativas"

Voz 1 00:00 además canta

Voz 0187 00:16 hoy tenemos con nosotros a Raquel Calonge ya la música nos lo indica ella es coach especialista en autoestima ingestión de emociones y oye que últimamente está muy activa en Instagram así que lo vamos a decir esa arroba Raquel punto Calonge

Voz 2 00:29 muy irán en Instagram muchísimas gracias cómo estás muy bien y tú bien aquí lluvia de que vamos a hablaré pues vamos a hablar de cómo gestionar la frustración que es una emoción Damián difícil no sí sí incómoda sobre todo no ya sabes que las

Voz 3 00:47 las emociones cuanto más importantes son mensaje oye que más incómodas como empezamos pues podemos decir que la tolerancia es una emoción muy normal tan normal que tiene mucho que ver con la dificultad y como la enfrentamos cada uno de nosotros es esa cosa de tenía que haber salido como yo quería pero pero no ha salido entonces

Voz 2 01:12 puedes víctima quizás quedarte ahí estancado y decirles que no es justo es que nunca me sale nada bien Alemania edicte y Mista no eso es o pensar que si algo no sale como tú esperabas hay uno

Voz 3 01:28 dice que hacer como siempre pero sí que es cierto que la frustración en este caso nos da una pista de que podemos conseguir el objetivo pero que algo tenemos que cambiar de ahí la frustración vale entonces en cosas que te pueden frustrar dime

Voz 0187 01:44 pues no sé por ejemplo que me puede mostrar no llegará a hacer todo lo que me gustaría hacer por ejemplo pues eso no conseguir sobre todos los objetivos no vale no poder abarcar todo lo que me gustaría eso por ejemplo a mí me frustra un poco

Voz 3 01:59 vale entonces sería bueno que empezara a pensar qué creencia hay detrás de eso cuál es la razón por la que debemos de llegar a todo lo que crees que de los de llegar a lo mejor estoy poniendo

Voz 0187 02:07 demasiadas cosas en una bolsa para hacer en un día

Voz 3 02:10 por ejemplo entonces si al final del día te encuentras frustrada y eso se repite hay lo de siempre ya sabemos para pensar cuál es la razón por la que me está diciéndome la frustración que tengo que parar que me tengo que exigir menos que tengo que ir por otro camino vale y luego un adulto sería bueno que gestionara la frustración como algo que tiene que aprender y además que sería bueno que incluso a los niños les familiarizar vamos a Conesa con esa emoción no porque al final también tienen mucho que ver con él

Voz 0187 02:48 aprender a perder son los niños Últimamente se está practicando poco si el de la frustración yo creo que sí que bueno por lo menos lo que yo veo no si los padres siempre intentan que todo sea de color de rosa ahí que nada que nada salga mal a su alrededor para que ellos no se enfrenten a estos malos

Voz 3 03:07 al acciones no ya lo que pasa que es que es algo que además los niños como no tienen competitivamente el cerebro todavía desarrollado se fijan muchísimo de obviamente de lo que dicen los padres pero también hay que enseñarles a a tolerar emociones incómodas porque sino lo que vas a tener es un niño con una sensibilidad a flor de piel que no que no va a querer cualquier contratiempo por llamaré más vas a ver gestionarlo no cuando

Voz 2 03:36 de repente les llegue pero desde lo típico de mamá quiero Un juguete o comprame

Voz 3 03:42 estoy le dices que no y entonces lo es como en la tienda monta en esas pataletas no o cosas mucho más importantes entonces si no te gusta la frustración sería bueno que hiciera por ponerte un poco a tiro de ella sabes

Voz 0187 03:56 pero es un poco es un poco muy difícil no sentir en algún momento de tu vida la frustración no Sáenz de hechos nacen una sensación que tiene que estar ahí que tienes totalmente era totalmente no convivir con ella

Voz 3 04:07 totalmente yo es esto que hemos hablado en otros muchos programas que de tendemos a las emociones importantes y que nos generan incomodidad hacer como que no las vemos pero que no por eso se van ahí ella a estará ahí en tu organismo porque si si surgen es parada tu mensaje entonces en el momento en el que aparecen no puede descargar al mensaje con el mensaje cártel no exagero es como de cuál es la razón por la que me siento así de frustrado que pasa que yo creo que tenía que haber conseguido esto qué es lo que ha fallado y buscar sentí la solución no que el mundo cambien no que nos den lo que supuestamente nos tienen que dar porque hay nos metemos en una serie de creencias de que digo yo de pataleta de adulto no que no pata leamos cómo los niños a veces por falta poco

Voz 2 04:54 entonces eh como tips

Voz 3 04:57 para gestionar la frustración analizarla lo que pasa sabes primero pensar qué es lo que me pasa cuando siento yo esta emoción incómoda al final del día como puede ser en el caso que me decías o cuando desempeñó determinada función lo que sea y observar qué actitud tienes porque muchas veces es los de nunca me había pasado esto sabes empezamos con los extremos los nunca nunca lo siempre siempre y ahí nos quedamos como un poco bucle un poco adorados buscar otro camino alternativo

Voz 0187 05:32 para para que no os ha para llegar al mismo punto sin sentir esa frustración

Voz 3 05:35 eso es yo quiero este objetivo pero por este camino me siento muy frustrado hay otras opciones hay otro camino alternativo puedo conseguir este objetivo de otra manera sintiéndome bien vale que darlo lo que te he dicho antes familiarizar con la frustración que es importante no porque luego ya no nos parece que es tan grave unos es como las agujetas

Voz 2 05:57 Mandiá duele muchísimo en lo ya dices bueno es un viejo y dado no

Voz 3 06:04 hay luego como una reflexión general qué significa para ti fallar o qué significa cometer un error no porque el grado de frustración es mayor o menor dependiendo la exigencia o lado

Voz 0187 06:18 autoexigencia de uno consigo mismo no es como de como he podido fallar ahí sacamos el Ártico suelas los flageló poquito hay veces también no sé si tú me imagino que la habrás visto no pero que alguien se siente frustrado y que en vez de verbalizar lo o en vez de intentar arreglar esta situación lo que hace es

Voz 2 06:35 culpar a los demás claro de ahí que que entiendan que el mundo

Voz 3 06:39 no no tiene por qué ser como ellos habían imaginado y es más que yo a veces cuando me pasa algo y pienso Jolín pues esto me hubiera gustado que fuera de otra manera una de las creencias que yo tengo que como ya sabéis las audiencias no son verdades y mentiras pero son verdad mis cree eso es son verdad para el que las piensa pues yo pienso mira seguro que yo había imaginado algo muy chulo pero el universo

Voz 2 07:04 vamos me tiene me tiene algo mucho mejor no podrá parecer una tontería pero mi

Voz 3 07:10 eso me ayuda a soltar ya pensar que no siempre yo estoy en el pensamiento adecuado entonces me ayudó a relajarme emprender pues lo que decimos

Voz 0187 07:19 a observar la situación buscar caminos alternativos sabes y entonces ya aflojas un poquito entonces la frustración se va a otro sitio bueno pues nos quedamos con que la frustración hay que sentirla no y que tenemos que aprender de ella buscar caminos alternativos yo creo que eso sería como el resume cree pues muy bien pues muchas gracias Raquel

Voz 6 07:59 hemos tenido un par de semanas yo creo que no podríamos poner como propósito como decía José Luis Simon vernos muy locos en cada programa ver no se ha dado un pasito más contra el plástico venga me parece te preguntaría como siempre yo pregunto Valdés fiscalice un vale y a ver qué has que hábitos adoptado de aquí a dos semanas tú sabes que yo compro poco en el súper tú compras poco en el súper es fan de mercado y además supongo que llevan carritos supuesto cosa que eso ya está hecho te pedir otra cosa vale venga

Voz 0187 08:24 vale me parece bien hasta dentro de Dallas Lassana que había negado

