Miradas sobre la inmigración

Voz 0874 00:00 elecciones pero tenemos la impresión de que llevamos meses viviendo una campaña electoral que cada vez se ensucia un poquito más apuntan los insultos descalificaciones son escasas las propuestas sobre lo que realmente importa a los ciudadanos que vimos en una competición constante por ver quién tiene la bandera más grande quién demuestra mayor lo de patriotismo o cómo romper definitivamente el diálogo con Catalunya en los últimos días ha entrado en escena un componente aún más estremecedor empezamos a tener la constancia de que el Estado ha estado maquinando durante años para favorecer los intereses de un partido político perjudica los te otro Antonio Nuño buenos días

Voz 2 01:11 buenos días ante lo que realmente nos interesa la verdad es que

Voz 0874 01:14 Nos cuenta muy poco eh pues casi nada

Voz 2 01:16 Ciudadanos tenemos que mostrar nuestras preocupaciones como Podemos

Voz 3 01:20 me presento mi nombre es Jordi Pascual Yeste es mi día a día mi experiencia académica

Voz 4 01:28 cuenta con más de tres licenciaturas en las ciencias económicas varios cursos superiores de la misma rama

Voz 3 01:34 a raíz de la crisis hubieron empresas que cerraron en otras retenciones de barquillas empresas compradas por otros imponiendo su equipo injusto en todas estas situaciones

Voz 5 01:47 yo sí claro la entrevista si sin problema

Voz 3 01:51 me ahora perfecto

Voz 5 01:53 después lista ha sido sin pues no lo tiene usted un impresionante muchísimas gracias Ferrater como puede ser que con la experiencia en el conocimiento que usted tiene este buscando trabajo unas en las empresas que la el

Voz 2 02:10 nueve años como habrán podido comprobar la voz que cierra este relato no es la misma que lo comienza yo perdí Pascual tiene veintiséis años y cuenta la historia de su padre que con un currículum envidiable no termina de conseguir trabajo Jordi padre skin aparece al final para explicar la causa tiene cincuenta y nueve años yo dijo ha rodado un cortometraje y ha abierto una página web para encontrar trabajo su padre y denunciar la situación de los parados de más de cincuenta y cinco años con el que se puede acceder a esta campaña en redes sociales es contrata a mi país

Voz 0874 02:41 ya en Hoy por hoy los cuatro responsables económicos de los principales partidos se reunieron para hablar sobre sus programas y una vez más abundaron los reproches si faltara un poquito las propuestas en general los cuatro estuvieron de acuerdo en que los principales problemas son la precariedad laboral y la igualdad en materia de impuestos como era previsible PP y Ciudadanos optan por una bajada masiva inmediata PSOE y Podemos apuestan por una redistribución de la riqueza según niveles de renta y en cuanto al paro escuchamos lo que es pusieron que usó de Unidas Podemos Toni Roldán de ciudadanos Daniel Lacalle del PP Pedro Saura del PSOE

Voz 6 03:12 el nuevo empleo que se crea tiene que ser un empleo estable y con derechos proponemos establecer medidas para combatir el abuso de la temporalidad que muchas veces se hace de forma fraudulenta

Voz 7 03:20 abortar de raíz el problema de la temporalidad que en el fondo es el problema de la desigualdad acabando con los contratos temporales segundo cambiar las políticas de forma

Voz 8 03:29 el Partido Popular siempre se ha encontrado con la destrucción de empleo generada por el Partido Socialista es políticas regresivas y lo que ha hecho ha sido reducir la sangría del desempleo eliminar los elementos

Voz 7 03:41 dos más lesivos de la reforma laboral proponemos reducir el número de contratos un nuevo Estatuto de los Trabajadores proponemos incrementar la productividad de la economía para con eso incrementar los salarios

Voz 2 04:08 el paro fue una de las cuestiones tratadas en los llamados viernes sociales el Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de lucha contra el paro de larga duración el plan será trienal y contiene medidas de mejora de la formación y de la orientación laboral con las que se pretende reducir más de dos puntos la tasa de paro de ese colectivo hasta cerrar dos mil doce en el tres coma seis por ciento la norma que ha

Voz 0874 04:28 ha sido bautizada como reincorpora T incluye

Voz 2 04:31 algunas medidas incluidas en decretos leyes ya con validados como la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años o la bonificación en la contratación de parados de larga duración

Voz 0874 04:44 otra cuestión que se ha colado en esta precampaña electoral es la eutanasia miércoles pasado conocíamos la historia de esa pareja Ángel y María José que llevan llevaban juntos más de cincuenta años en el ochenta y nueve a María José le diagnosticaron esclerosis múltiple Ángel ha estado cuidando de ella hasta el miércoles pasado si ese día pues para evitar más sufrimiento la ayudó a morir decidieron grabar todo el proceso envidio hacerlo público para denunciar la inexistencia en España de una regulación sobre la eutanasia Ángel fue detenido ese mismo día por asistencia suicidio luego puesto en libertad el jueves por la noche

Voz 2 05:16 la historia de esta pareja ha provocado un buen número de reacciones casi todas positivas en el sentido de apoyar la petición que hacían de poder poner fin a una vida cuando estas insostenible y lo único que queda es el dolor de aunque claro está hay también quién no se aparta del camino marcado hoy decida anteponer dogmas y creencias al sufrimiento humano escuchamos a Luis Argüello portavoz de la Conferencia Episcopal

Voz 1133 05:37 nosotros pensamos que

Voz 12 05:39 la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos por qué no nos planteamos quizás mejor desde la afirmación radical de la vida de la vida como don a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad del común de todos nosotros ayudar a las personas en los cuidados paliativos ayudar a los cuidadores a la hora de poder hacer sobrellevar este momento tan singular que supone la situación de una persona dolorida sufriente sin esperanza quizás

Voz 0874 06:17 bueno pues la Iglesia siempre tratando de imponer lo que se debe hacer con el cuerpo de cada uno seguramente la mejor respuesta que se puede dar al portavoz de la Conferencia Episcopal es la que nos dio en este programa en A Vivir José protagonista de ese reportaje de Beatriz Nogal que emitimos hace un par de semanas decidió acabar con su vida después de llevar muchos años lidiando con la misma enfermedad que María José la esclerosis múltiple

Voz 1133 06:37 la muerte además no tiene religión ni tiene que sabe de riquezas todo el mundo vamos a morir de una u otra manera además solos yo creo que además la sociedad no está preparada para darnos una muerte digna me refiero a ello por ejemplo que ahora inventarme cuidados paliativos yo he hablado alguna persona algún amigo que tengo en paliativos ellos justifican que la eutanasia es el fracaso de la medicina como tales médicos pues entienden que mejor los cuidados paliativos que que estar a favor de la eutanasia yo los cuido paliativos creo son lo llamaría la sala de Poncio Pilatos porque creo que ahí lo único que hacen es mantenerte sedado para que lo tengas dolor físico pero no dolor mental claro la eutanasia ya es enseñar a los médicos a que

Voz 0874 07:36 no solamente pues que la calidad de vida sino también la calidad de muerte del extremo cuando este vea que es insoportables ubica pues entonces le ayude el Amaury si quieren recuperar ese reportaje completo y se lo recomendamos pueden hacerlo en la página web Cadena Ser punto com o en las redes sociales de vivir

Voz 13 07:55 no

Voz 2 08:09 otra cuestión que estaba protagonizando la precampaña es la inmigración estamos asistiendo a una dura batalla entre los partidos de derechas por ver quién es el que más barbaridades dice en temas migratorios sin tener en consideración que en definitiva estamos hablando de ser humano

Voz 0874 08:24 entonces hecho viral unirlo en Twitter escrito por una joven nacida en España aunque de nacionalidad marroquí se llama Safja en la da ese hilo comienza así me voy a presentar para las personas que no me conozcan soy hija de inmigrantes nacía en España hace veintitrés años estoy acabando una carrera sé que cuando acabe no podré opositar trabajo pago impuestos pero no puedo votar en el que es mi país y así miles y miles de jóvenes más hombre alguno de esos jóvenes han empezado una campaña para que se reconozca ese derecho de uno de ellos es Ahmed Nasser el que es portavoz de la plataforma Joventut multicultural musulmana la cómo estás buenos días

Voz 17 08:58 hola buenos días

Voz 2 09:00 en qué consiste esa campaña votar es un derecho y quiénes la estáis promoviendo

Voz 16 09:05 pues nuestra campaña bueno no hemos impulsado yo junto a mi compañera saciedad consiste básicamente en con lo nuestro objetivo principal es sensibilizar un poco sobre la problemática de que muchos muchos jóvenes casi el doce por ciento de la población española no puede votar por no tener nada que calidad y lo que queremos es debe indicar estoy derecho

Voz 0874 09:29 claro poner un ejemplo tu caso en particular

Voz 16 09:32 vale por ejemplo en mi caso yo tengo dieciocho años y la Unión no no puedo votar por no tener la nacionalidad entonces con esta campaña lo que hemos hecho es crear una una página web nos cuenta en de redes sociales entonces la gente que no quiere votar pero sí pero que sí que puede puede ser su voto a las personas que no tienen ese derecho

Voz 0874 10:00 no obstante esta campaña es cede no es tu voto CCD el voto y así vosotros podéis ejercer un derecho que no tenéis no si me

Voz 16 10:08 son menos es así que bueno esto es así la iniciativa de la gente que ha querido solidarizarse con las personas que no tienen ese derecho pero nuestras reivindicaciones van una osadía lo que pedimos es que primero que se agilicen los trámites de de la nacionalidad que hay mucha burocracia y lo segundo que que la ciudadanía pues el concepto de la ciudadanía sea más amplio no sólo sean ciudadanos personados continuaría

Voz 17 10:36 qué pensáis a un mes de las contiene

Voz 2 10:38 más alusiones que se están haciendo a vosotros en campaña por parte de determinados partidos que hablan única y exclusivamente de expulsiones de vallas de control de fronteras

Voz 16 10:48 creo que es un grave problema que los partidos políticos usen el hecho migratorio para hacer propaganda electoral y que siempre que hay siempre sin alusión a la migración no a los extranjeros pues hablan de refugiados hablan de inmigrantes que que llegan en patera hablan de inmigrantes que saltan vallas pero aquí tenemos en España como casi un doce por ciento de personas extranjeras y nacionalidad y que están estudiando están trabajando como cualquier otro sedado yo creo que si los inmigrantes pudiesen votar a los partidos políticos pues no se atreverían a utilizar el hecho migratorio para para fines políticos

Voz 0874 11:31 la clave tú acabas de de dar justo justo en el centro de la diana de cómo se puede colaborar en la campaña votar es un derecho

Voz 16 11:39 bueno tenemos nuestra página web que votar es un derecho punto es hay ahí puedes teníamos las personas que quieren seres que saben que no quieren votar en estas elecciones entonces se ofrecen para ser su voto hay un formulario para rellenar las personas que no pueden votar quieren exhibe un voto también tienen un formulario entonces los que tenemos es una base de datos que iremos actualizando

Voz 0874 12:05 Ahmed Nasser el Alawi portavoz de esta plataforma Yemen

Voz 17 12:08 multicultural musulmana gracias a Met suerte muchas muchas gracias fallidos

Voz 1 12:24 sí

Voz 18 12:27 seguimos hablando de inmigrantes y de nacionalidad mucho de esto

Voz 2 12:31 migrantes tienen que recurrir a todo tipo de artimañas de trampas incluso para poder acceder a la nacionalidad nuevo simplemente a un permiso de trabajo una de las situaciones extremas es lo que se conoce como Matrimonio por conveniencia nuestra compañera Isabel Bolaños fue testigo la semana pasada en el cuartel de Conde Duque de Madrid de una Performance muy peculiar que tiene que ver con este tema el título es oficina de donaciones de historias de amor

Voz 19 12:57 muy bien muchas gracias de hacer una entrevista en un formato

Voz 4 13:03 similar inspirado en las entrevistas que se hacen en los registros civiles en algunas instituciones de migración cuando un extranjero o alguien de fuera de la Unión Europea se quiere pasar con Europeo dos extranjeros vale pues la primera pregunta es cómo dónde y cuándo es conoces pues nos conocimos en Guinea Ecuatorial nos Rey conocimos en España pues aquí seis años estudiando las quedadas que hacíamos en Jaén porque vivimos en África cuando éramos pequeños y creo que les segundo tercero

Voz 20 13:33 año que la hicimos coincidimos

Voz 4 13:35 silla acometan pensé en principio de la broma que suele tomar para desayunar un café con leche pues que África también le encanta una tostada con aceite de oliva virgen tomate triturado generalmente con tomate un poquito esa a qué se dedica a la madre de toda verdadera murió y su madrastra jubilada está nada es que se dedicaba secuestrar la bajada en la embajada era oficial de cancillería en la embajada de España en Guinea Ecuatorial tiene alguna cicatriz sí aquí en la barbilla esta maravilla eh tengo tengo una cicatriz estupenda en la pierna izquierda creo que si algo en la pierna creo que tiene un así tiene un golpe en una pierna algo que se hizo que se clavó un mezcla lo que se habían dejado afilado que suele cuál dirías que es la mayor aventura que habéis vivido juntos la aventura tenemos algunas capaz de vez en cuando nos encanta escapar de unos cuando lo podemos está en la playa es un poquito lejos donde me vas a tomarnos dos margaritas liquidar quedarnos no cuáles fueron los últimos regalos que os hicisteis pues mire del día del padre me sorprendieron con el padre le hemos comprado unas cremas me encanta un champú me comprenden les echan por un momento de alegría cuando ya tenemos todo hecho en casa soy la niña sea cuesta la todo de modo la buena noche se habían acostado con más de media hora nosotros estamos a muerte a dos dos pues muy bien pues ya está muchas gracias han pasado la sí han pasado la prueba porque han coincidido en casi todas las respuestas no han contestado al mismo se debe que pues una conexión en la soltura a la hora de contestar que yo decía

Voz 0874 15:25 no era una prueba podría haberlo sido pero no en ese caso la creadora de esa particular oficinas Clara García Fraile cómo estás cara buenos días buenos buenos días cuéntanos un poco en qué consiste esta oficina de donaciones de historias de amor

Voz 21 15:38 bueno pues como ves las entrevistas que son parecidas a las que se hacen las instituciones y luego la idea es que también la gente puede venir a solicitar estas historias y lo está dirigido a las personas que como hubieran escritas explicado antes se ven obligados en Austria citan pues pasa a estas pruebas para poder casarse pero digamos que no tienen una historia de amor de verdad

Voz 0874 16:03 de fábrica es una biografía amorosa básicamente

Voz 21 16:05 exacto les les damos bueno lo expresamos inspirar a partir de historias de amor reales

Voz 17 16:13 buenas noches ya hemos oído quiénes

Voz 2 16:16 a quiénes van dirigidas esas donaciones pero quiénes son los posibles donantes

Voz 21 16:20 los posibles donantes en cualquiera que se quiera acercar a donar su historia y que tengan una historia de damos creíble no tiene que ser real siquiera lo creíble

Voz 0874 16:30 el origen de esta idea creo que parte de tu propia experiencia en el extranjero no

Voz 21 16:35 sí bueno lo estaba rodeada de mucha suerte como se europea en ciento estaba viviendo dentro de la Unión Europea nunca he tenido este problemas pero sí que mucha gente a mi alrededor pues ha tenido que hacer todo tipo de artimañas el pues viene de ahí la idea de poder darle bueno pues trago que existe un poco un un apoyo colectivo una visibilidad y abrir un debate entorno a ella cuestionamiento de de qué hacemos con estas leyes de fronteras de migración que permiten que que productos cursos de países que personas

Voz 17 17:16 bueno sí como una exposición Amos esto es no hay

Voz 2 17:19 de qué materia lo sabe servido clara existe un formulario estándar para este tipo de entrevistas

Voz 21 17:24 no no siempre depende de la persona que la entrevista en todo ello porque he hablado con gente que pasa esas entrevistas formado también a través de la gente que las realiza si hablando con gente investigando

Voz 17 17:40 mire hay algunas notas intentamos también

Voz 0874 17:42 imagino pues ya acaso caen no Clara García Fraile que se ha ideado esta oficina de donaciones de historias de amor que tiene un punto teatral además muy divertido gracias Clara un abrazo y suerte

Voz 21 17:52 claro

Voz 22 17:55 del El oro de

Voz 0874 17:58 la semana pasada se encontraron en menos de setenta y dos horas los cadáveres de dos ancianos en Valladolid vivían solos al mismo tiempo también conocíamos una noticia en Japón hay personas mayores que se dedican a delinquir para poder entrar en la cárcel y así evitar la soledad y puede tener gente con la que hablar cerca de dos millones de personas mayores de sesenta y cinco años viven solas en nuestro país el catorce por ciento de los ancianos que están en residencias nunca reciben una visita

Voz 2 18:25 fíjate si no ha charlado con dos viuda de ochenta y cinco años que viven solas Angeles y Antonia con Anja que es una voluntaria de la Fundación grandes amigos Ania les acompaña una vez por semana realiza con ellas muchas actividades para paliar su soledad

Voz 23 18:38 creo que hay mucha gente que cada vez está aumentando más la soledad no sólo en la gente mayor pero si cada vez hay más longevidad Si hay más problemas para cubrir todas esas necesidades pues emocionales sobre todo de compañía

Voz 24 18:58 qué significa para ti la palabra soledad mucha pena mucha pena vengo una vez por semana y bueno hemos hecho

Voz 23 19:07 quieres de pasan de jabón vengo a acompañarla a ver qué tal está a veces Domus o comer a su casa o a la mía hace cuanto conoces a un año

Voz 24 19:22 no en verano no contempla que viene bien me lleva por ahí a ver si me conociera su papada a su hermanita en mi amable monja conozco hubo quita también a su novio que y estoy muy contento con él también majo

Voz 23 19:40 que abre los ojos hacia lo que ellos han vivido cómo lo han vivido lo duro que es vivir en un mundo donde no hay comida donde tienen que salir hacia adelante la fortaleza que eso les ha dado también

Voz 24 19:57 el tiempo muestra Hunter Antonio también entone también hemos estado perra de claro la moto

Voz 25 20:04 la Junta de Hunter quite verdad hay iban a buscarla ella después iban a buscarme a mí es bonito estar acompañada con personas que pues eso son agradables hay nos dan alegría

Voz 23 20:25 dan ilusión te dan energía te dan cultura

Voz 24 20:30 qué es lo que más me gusta Morilla un cariñoso más más simpático habláis mucho que habláis o nuestra eso adecuando de él lo pasamos bien esas cosas nada unos acaba su sillita

Voz 25 20:48 ahí ahí estamos ahí se contaban las penas que tenía yo a ella hay ella la línea yo llegamos vecinos los vecinos menos ayudado vamos pero hoy extinta

Voz 24 21:05 Nos aquel que ya es que somos somos diez años ello se ve a nadie pero nadie las ve alguna vez tuvo una chica joven bueno y nada más es que el ritmo de vida de ahora Comunicació de aquel que no tiene por lo suyo mantiene vamos todos unidos somos ya hemos unos en los otros claro

Voz 23 21:34 que a mí me gustaría hacer énfasis en las personas jóvenes sobretodo los nietos en los padres también en que inculquen a sus hijos el respeto por los no mayores el que les bañan a ver el que los cuiden el que los respeten que ellos también hagan de eslabón que los cuiden que lo respeten que les escuchen que les den voz El día de mañana ellos eran los mayores a lo mejor entonces era cuando abran esa puerta mental y piensen ahora es cuando entiendo cómo se sentía mi madre mi padre mi abuelo

Voz 0874 22:22 pero no de la soledad pero con voluntarios como Aniano desde luego y futuro para este país hoy el escritor Javier Pérez Andújar creo que vuelve al colegio

Voz 29 23:07 así Kendall

Voz 1133 23:10 a mí me he dado cuenta de por qué escribo

Voz 30 23:15 y también de porque Leo por supuesto es que el mundo me haya hecho así como a Jeanette como Villa es el rebelde yo sí estoy todo el día sentado así el colegio acabo de darme cuenta de que mis días de escuela están llenos de listas palabras ya ellas me debo a las palabras los maestros las maestras se esforzaban en enseñarnos concepto pero yo me quedé como el increíble hombre menguante atrapados en una telaraña en una red de léxico de vocal hablo por ejemplo donde el profesor nos explicaba las nubes yo miraba arriba veía los fluorescentes del aula temblando en el techo blanco y entonces miraba mi cuaderno estaban las palabras también temblaban pero de vida porque para aprenderse las nubes había que saberse un sortilegio de palabras mágicas como estratos cirrosis Nimbus cúmulos El Mundo era puro léxico ustedes no lo vieron claro con las comarcas yo no iba a salir de San Adrián hasta muy tarde y al extranjero y el más allá eran lo mismo pasado el río y entonces llegaban las comarcas para salvarme formando interminables columnas de voces herméticas y sugestivas a la vez el maestro unos dictaba palabras misteriosas cada una era un peldaño en la escalera hacia el cielo que estaba por llegar de manos del rock'n'roll no os decía habia Sanabria a Tierra del Vino Tierra del Pan Tierra de Barros Las Hurdes estoy hecho de palabras como todas las casas de las novelas de Dickens están hechas de ladrillo el estómago de los rumiantes también era de palabras pero sí era pura biblioteca si había está dentro un libro Anza decía libro cuajar las diferentes clases de triángulos fue las propiedades reflexiva asimétrica que transitaba cuantas palabras llegando por todos lados

Voz 1133 25:01 yo sabía que estaba de nuestra parte