Los asesinatos musicales más famosos de la historia

Voz 0874 00:35 bueno tú sabes que yo siempre hay motivo estaría que la noticia de que vas a poner música hoy trae su propia banda sonora hecho narra porque supone una cosa fácil porque hace más malos de radio no los programas bueno cerrar

Voz 1775 00:45 apuestas bien cuando me encargase esta sección la noticia esto suena a lo que es una que fijase el rapero asesinado hace unos días en su tienda de Los Ángeles esa es la noticia

Voz 3 00:55 bueno gracias a Jamaica

Voz 0874 01:06 yo yo sé lo que he leído que era hijo de un emigrante de Eritrea que había crecido rodeado de esa cultura de bandas del sur de Los Ángeles que veía como una zona de guerra donde la gente moría como algo normal porque es verdad que pasa sin que los que vivía desarrollaban los que viven desarrollan como cierta inmunidad

Voz 1775 01:22 sí destilaba estaba como orgulloso de esa cultura de bandas decía que había mucho rapero de pega y que él no que él de verdad Xavier estado ahí dentro y comparaba esa situación con el estrés postraumático de los que vuelven de la guerra consiguen sobrevivir a todo aquello de las bandas pero mira al final murió víctima también de esa violencia sin sentido le disparó un tipo con el que había discutido unos minutos

Voz 0874 01:43 eso son las zonas que yo imagino de Los Ángeles son lugares a los que la

Voz 1775 01:45 decía no se entrar seguramente es el estaba seguía muy comprometido con su barrio ya había hecho inversiones como esta tierna para mejorar la las condiciones de vida de los jóvenes allí y hoy como te digo vamos ahí bueno a partir esta noticia por por este tema músicos asesinados algunos casos si son muy famosos muy conocido

Voz 0874 02:01 lo John Lennon John Lennon exacto es el que quizá

Voz 1775 02:04 Se viene antes a la cabeza pero hay otros casos de algunos con historias muy curiosas

Voz 0874 02:27 la que pasa es que con esa línea argumental entrevistas las justas con esa políticos ponía no

Voz 1775 02:33 hoy Viesgo no tenía entrevista dichos deba ser un mantenga sonido Motown Marvin Gaye no exacto este es el primer disco con el que más bien del vendió más de un millón de copias fue también el primero con el que consiguió meterse en las listas de éxito y además el primero la primera canción que escribió a medias con Smokey Robinson otro peso pesado la Dama

Voz 0874 02:53 Marvin Gaye me estoy acordando a ver a ver no cuenta lo tu cuenta de todo

Voz 1775 02:57 el encuentro que su muerte fue también bastante curiosa él pasos bueno la época ahora de la Motown él estaba allí era incluso cuñado de Berry Gordy del del fundador de la casa de discos en los ochenta después de todo aquello pues ya pasando por una época un poquito más difícil más complicada estuvo metido en temas de drogas asuntos de depresión Ivonne aunque tuvo algún éxito en una línea más disco es decir con poco se música pues bueno no eran buenos tiempos no para intentar centrarse un poco y arreglar las cosas decidido mudarse volver a lograr ese iba a casa de sus padres pero las cosas no eran como se imaginaba las peleas con su padre en han constantes hay quién habla incluso se especulaba con que había habido abusos en la infancia Ivonne así hasta que el día antes de cumplir los cuarenta y cinco años su padre entró en La habitación de Marvin Gaye con una pistola y le mató así a sangre fría asesina tal cual bueno la justicia no lo veo así lo vio como un homicidio voluntario le cayeron seis años de prisión al padre de Marvin Gaye después salió libre y murió tiempo después en un

Voz 6 03:56 la residencia de ancianos hizo en una historia así

Voz 1775 04:00 vamos con otro con Bono con el mismo estilo musical ha aparecido

Voz 0874 04:33 hombre es un gran músico dice que se lo tiene una cosa clara en su vida ese quiere que cuando sea su entierro suene música de Sam Cooke es la canción I esta creo que no pero está muy bien ponerla a Obama ha estado en Sevilla esta semana y otro gran fan de Sam Cooke es buena que no es

Voz 1775 04:49 dad que Obama le mencionaba a menudo no es abono destacando esa faceta de luchador por los derechos civiles de hecho en aquel histórico discurso dos mil ocho en Gran Park en Chicago noche electoral una referencia S H cambia una de sus canciones más famosas pero me gustan poco más esta sí

Voz 0874 05:08 pero muy conocido es Harrison Ford hará sale también en otra película ya me he duchado ya hay otra escena decide una un espacio sobre canciones que estaban bien pero ya hemos escuchado demasiado

Voz 1775 05:25 lo apunto como Hotel California por ejemplo cuánta ver

Voz 0874 05:27 además se puede escuchar ya otro es verdad siempre está

Voz 1775 05:30 la duda entre un clásico o ya el pesado

Voz 0874 05:33 a mí me escúchame más allá de único

Voz 1775 05:35 digo esta canción también sirve de banda sonora una escena maravillosa de la película anima House de John Landis en la que John Belushi está haciendo del propio John Belushi como era él en la cafetería así que quién esté harto de esta canción y a recuperar la confianza que había esa escena pero ojo además otra cosa que por eso lo ha opino todo hay un motivo suena esto avala edita de amor Ford bailando y pero hay estudios serios Bono en varias universidades de Estados Unidos que ven en esta letra el primer gesto de Sam Cooke con su compromiso político ese cosas como no sé nada de Historia Biología no eran siempre recurso poético era en realidad una denuncia la situación por la que pasaban por la que vivían los jóvenes afroamericanos

Voz 0874 06:14 en acción educativa y Cooke murió también tiroteado esta creo que me la sé por la recepcionista de un hotel de Los Angeles no puedes cantante estaba pasando la noche con una mujer que acababa de conocer

Voz 1775 06:25 una historia hay Ranilla no esa mujer reconoció después que bueno que se dedicaba a la prostitución que había salido corriendo de la habitación después de robarle el dinero

Voz 0874 06:35 la ropa cinco parece que Sam Cooke salió detrás de ellas en medio desnudo claro cuando vio a un hombre negro gritando en medio desnudo no tuvo otra idea que pensar que era un peligro exacto

Voz 1775 06:47 les había otra teoría que ha hablado de un complot de muy bueno muy elaborado para asesinarle quedarse con todos los derechos de autor que estaba generando ya Sam Cooke pero bueno la justicia dio por buena esa versión de la recepcionista así que quedó libre vamos a cambiar completamente de

Voz 0874 07:01 pero limitadas

Voz 8 07:07 día ir e ir a eh

Voz 9 07:26 solo

Voz 10 07:29 me sé como Ma hay sí por no

Voz 1775 07:48 a ver cómo acaba esta historia no no no te está gustando por la cara no

Voz 0874 07:52 supongo que será un defensor de la buena música

Voz 1775 07:55 a veces tengo hablamos del hace tiempo en esta misma sección cantautor italiano que bueno apareció muerto año mil novecientos sesenta y siete tenía sólo veintiocho años en la habitación del hotel en el que estaba en Sanremo donde acababa de participar en el famoso Festival de Sanremo

Voz 0874 08:12 me suena que cuanta estén en su día que se suicidó por lo mal que lo había hecho

Voz 1775 08:15 yo voy a decir lo que piensas de eso pero es verdad que la actuación había sido un desastre la primera versión que se dio es que efectivamente se había en ciudad o por lo mal que lo había hecho Le habían eliminado nadie había votado un desastre pero bueno había muchas dudas por ejemplo nadie oyó ningún disparo no y eso que en las habitaciones de al lado pues había otros cantantes que estaban en ese mismo festival gente como Lucio Dalla Fontana eso hacía pensar que se disparó con un silenciador nunca apareció creador no apareció ningún avala la herida estaba en el lado izquierdo Luigi era diestro y todo muy extraño no así que las presiones de familiares y amigos durante todos los años posteriores

Voz 6 08:53 hicieron que al final la la investigación Se reabriera el año dos mil quince

Voz 0874 08:58 descubrió que aunque Luigi tengo tenía una pistola si la haría de su cabeza encajaba con el disparo de otro modelo exacto y entonces pues con fabulaciones posibilidades un poco película de

Voz 1775 09:08 hacia frenar totalmente a a película de la mafia de hecho pudo ser un ajuste de cuentas de de la mafia en concreto de los marselleses no uno de ellos de este clan había sido novio de la cantante con la que actuaba aquella noche Luigi y con la que había tenido una relación no da bien en que pudo tener un componente político porque se descubrió después que era miembro del Partido Comunista Italiano va fin fuera lo que fuera nunca se llegó a identificar al asesino si es que hubo un asesino realmente no vamos con otro estilo de música con otro cantante que también murió de forma violenta algo que sé que te gusta un poquito

Voz 11 10:10 ahí

Voz 12 10:19 se lo he dicho con sarcasmo pero sí que me gusta lo que no habría existido Police si es verdad esa evolución está bien

Voz 1775 10:26 para más escándalo pero pero van a aparecer veremos lo decía que ironía pero bueno siempre siempre me confundo el que canta entonces es uno un gran músico que seguramente te guste porque es que toda una institución en el reggae en Jamaica fundador de hecho de The Wailers

Voz 0874 10:41 ah sí sí exacto con Bob Marley compuso

Voz 1775 10:43 de hecho algunos bueno algunos de sus grandes éxitos como el que lo hicieron a medias Peter también hizo su carrera en solitario con canciones como esto que escuchamos legalizando ya te pues imaginárselo que defiende la legalización de la marihuana tipa más muy comprometido también el tipo Sam Cooke Éste fue de los primeros en pronunciarse abiertamente contra el Apartheid en Sudáfrica dicho tuvo una polémica con su Manel porque le hizo perder muchísimo dinero al cancelar un una actuación un concierto en Israel porque Israel estaba vendiendo armas al régimen del Apartheid

Voz 0874 11:13 cómo murió Peter no me lo sé pues mira murió

Voz 1775 11:16 en asesinado en su casa por unos atracadores pero con un atraco un poquito raro un año mil novecientos ochenta y siete el tenía cuarenta y pocos años acaba de volver de una gira estaba en casa en Jamaica descansando cuando entraron tres hombres armados pidiéndole dinero uno de ellos además era un viejo conocido al que el propio epítetos había ayudado a salir de la cárcel dijo que no tenía dinero ahí los atracadores bueno le presionaron les retuvieron estuvieron torturando durante horas para que dijera dónde escondía dinero la situación se fue poniendo más rara con el tiempo porque allí van llegando amigos que iban a verle sabían que había vuelto de la gira les iban cogiendo como Rennes no al final creció tanto la atención que el jefe del grupo que era supuestamente amigo de todos se puso nervioso y bueno para dos tiros en la cara

Voz 0874 11:58 bueno aquí no habría dudas entonces no el asesino se sería condenarla

Voz 1775 12:01 fue condenada efectivamente ahorcamiento a morir de pena de muerte ahorcado al final se lo comunicaron por cadena perpetua

Voz 6 12:06 hay hay sigue cumpliendo cadena perpetua

Voz 0874 12:15 te da tiempo alguno más en esta sección que vamos a llamar alegría alegría

Voz 1775 12:19 me da tiempo a una más voy a dejar el de íbamos con poquito ellas esto es el el disco del histórico disco Blue Trail de John Coltrane

Voz 0874 12:47 cuando murió porque un cáncer John Coltrane

Voz 1775 12:49 murió en Cáceres cierto eh de hígado creo que era pero es que no voy a hablar de Coltrane habló de del que está tocando en la trompeta en este momento en este disco el trompetista grabó todo ese disco con Coltrane era Lee Morgan por lo visto en prodigio eh cuando sólo lleva cuatro años tocando un instrumento se había regalado la primera trompeta con catorce años ya que tenía dieciocho cuando le ficha Dizzy Gillespie para su gran orquesta provisto Gillespie bueno está alucinado con cómo tocaba el chaval no a partir de empiezo una gran carrera que incluye la participación en este disco de Coltrane personalmente hubiera personal estaba casado su mujer dicen que fue un apoyo fundamental por ejemplo para salir de su adicción a la heroína hizo que volviera a la música después de pasar un par de años sin tocar y su mujer fue la que una noche de invierno en el año setenta y dos en Nueva York fue a verle actuar a un local donde estaba tocando llegó justo en el descanso entre los dos pases que hacían bueno les sorprendió con una de sus amantes porque era bastante dado a estas cosas la mujer Helen Morgan Se llamaba sacó una pistola que llevaba enervó suele disparó por culpa de la nieve cuentan también que los médicos tardaron en llegar hasta el local y cuando llegaron intentaron reanimarle pero bueno ya era tarde y murió desangrado su mujer pasó un tiempo en prisión pero bueno poco después salían en libertad

Voz 0874 14:04 no que barbaridad estás contento de la mañana del sábado esta manera no acabó la historia

Voz 1775 14:10 estas son maletas pero hay buena música no dejó bueno bueno

Voz 4 14:26 a vivir que son