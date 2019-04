De curas y política

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:05 tuve los

Voz 0874 00:30 seguimos con Íñigo Domínguez Mathieu detalla con Ana Fuentes gays que con Cristina Pardo te grabado alguna vez Villarejo Chris

Voz 3 00:36 en lo que te Ponce no no es aburriría y yo hemos tenido conversaciones sabrosas

Voz 0444 00:44 sí pero vamos quiero decir que no que seguro que estaba en otros menesteres yo no lo conozco además me preguntó

Voz 4 00:50 sí ahí sí en Francia hay en Gran Bretaña alguna vez la Iglesia entra en política si hay hay

Voz 0874 00:58 no sé por sacerdotes o cargos del del estamento eclesiástico que dan su opinión sobre a quién votar

Voz 5 01:03 no hay votado cuando no lo hice hasta el partido pero sí se pronuncien en temas un poco distintos de en España ser el matrimonio homosexual por ejemplo sí que ha habido mucho aquí también han dicho sus cosas muchos se posición sí pero por ejemplo el aborto no es un tema informa

Voz 0444 01:19 no hay Luisa son temas distintos

Voz 5 01:21 no dicen utilicen hay partidos que dentro exhibidos rojilla pues espero

Voz 1641 01:25 en los no se mete mucho la la iglesia en la política para hacer y seguramente nunca para decir que hay que votar para cierto partido Pel Sí Se han metido a veces desde el arzobispo y el jefe de la Iglesia anglicana ha hablado de la cosas de desigualdad problemas de pobreza esos temas sociales

Voz 0874 01:46 porque en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de curas política

Voz 0444 01:50 si lo hacemos porque los obispos pidieron hace unos días el voto para el veintiocho de abril aquellos partidos que defienden la vida hay que decir no obstante que no es la primera vez estés Gil Tamayo cuando era secretario general de la Conferencia Episcopal

Voz 6 02:03 bueno pues el ejercicio del derecho al voto ejercerlo con un sentido cristiano con un sentido integridad en en en con con el compromiso de su fe que no se queda en el ámbito de lo privado sino en todas las manifestaciones de la vida también la vida política exsocio

Voz 0874 02:18 partidos que defienden la vida por ejemplo algo de lo que se está hablando mucho estos días la eutanasia

Voz 0444 02:23 por ejemplo hace unas horas sobre el hombre que ayudó a su mujer a acabar con su vida han dicho que la muerte provocada nunca es la solución tampoco es la primera vez que se pronuncian en ese sentido

Voz 7 02:33 confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una pena

Voz 0874 02:42 no obstante con lo que han sido especialmente

Voz 0444 02:44 beligerantes es con el aborto

Voz 1160 02:51 lo que está ocurriendo con el aborto

Voz 8 02:53 más de cuarenta millones de seres humanos destruidos legalmente a través del ejercicio de la medicina cuando la medicina para curar

Voz 9 03:06 España de cifras diríamos oficiales hay dos millones de abortos mucho más que la Guerra Civil española lo que podríamos llamar un holocausto silencioso

Voz 10 03:26 hay muchos promotores de la cultura de la cueste poderosos cohetes depende ensayos tras el bienestar del tiempo que es facilita que lo recintos los recién concebidos puedan ser detiene aniquilados

Voz 11 03:50 su propia madre que eso les da a los hombres a los varones la licencia RT absoluta sin límites de abusar del cuerpo de la mujer porque la tragedia se lanzaran a ella

Voz 0874 04:08 y para el aborto con el Holocausto judío ni más ni menos

Voz 0444 04:10 ese es el obispo de Cartagena luego te hablar un poco más del que también ha sido noticia esta semana los representantes eclesiásticos también salieron por ejemplo para pedir a los diputados que votaran no a la actual ley del aborto

Voz 1160 04:21 yo creo que toda persona sí o sea un diputado no es una engranajes de una maquinaria sin más

Voz 0444 04:28 el ex portavoz de la Conferencia episcopal Martínez Camino dio el siguiente consejo a los que votarán a favor Sampe

Voz 1160 04:34 se hizo reír parando públicamente el mal causado si ha sido públicos más osado

Voz 0444 04:42 bueno escuchábamos antes a Pla comparar el aborto con él o loco

Voz 0874 04:46 así ha sido noticia esta semana por impulsar esas terapias para reconducir a los homosexuales

Voz 0444 04:50 si hace unos meses era noticia el actual portavoz de los obispos Luis Argüello por estas declaraciones tan desafortunadas

Voz 12 04:58 pero tanto en el precipitado como en el Episcopado pedirnos varones el Ibex dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también el que se reconozcan y que sean enteramente varones no

Voz 0874 05:12 por tanto heterosexuales además que dice configuración como difícil de fábrica tuneados para ser bueno vale vale que la iglesia tenga opiniones carcas pero igual se podrían expresa con algo más de sensibilidad

Voz 0444 05:22 pues seguro que sí porque eh fijaos lo que decía Rech Pla sobre el feminismo

Voz 13 05:27 también indicar que el feminismo ideológico no es más que un paso

Voz 0444 05:31 en el proceso de construcción de la trasfondo de construcción de la persona y autocrítica han hecho alguna vez con la pederastia por ejemplo se tímidamente pero alguna vez sí compartíamos esa cultura

Voz 14 05:44 pues que que ahora los percató vamos que ha sido de silencio cómplice

Voz 0444 05:48 luego es verdad que se requiere su opinión la de la Iglesia en un montón de asuntos de actualidad que les afectan de una manera u otra por ejemplo la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos pues que no se podían oponer a la petición de la familia de enterrarla en La Almudena la Iglesia

Voz 15 06:03 no pues denegarle aún Cristiano sí está ya establecido esa esos cementerios interiores en las iglesias si tiene un derecho adquirido una familia no puede negarse

Voz 0444 06:13 también hablaron sobre Cataluña el recuento de votos el referéndum que se llevó a cabo en alguna iglesia de Cataluña no pidieron una oración por los responsables políticos

Voz 12 06:24 en especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil tienen la responsabilidad en el Gobierno de las diversas administraciones públicas de la gestión del bien común la convivencia social

Voz 0444 06:40 aquí también se pronunciaron por ejemplo sobre la reforma laboral

Voz 1160 06:45 el trabajo no es una mercancía más detrás del trabajo está la persona claro problemas com

Voz 0874 06:52 desde entonces Chris que siguen estando muy presentes en la vida política de esto

Voz 0444 06:55 sí pero también encontrado abundantes ejemplos de políticos de todos los colores que nombran adiós no sé si en vano o que miran a las alturas para pedir ayuda en la resolución de nuestros problemas entre otras cosas

Voz 16 07:13 Santa Teresa de Jesús que como sabéis hablaba de sus tiempos de tiempos recios seguro que en estos momentos es una importante eficaz y potente

Voz 17 07:21 profesor ante nosotros ante España para España en estos tiempos también regios para nuestra madre eh

Voz 18 07:34 está embajadora universal de Huelva que en la Virgen del Rocío y que no ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis tiene esta búsqueda de bienestar todo lo día de los onubenses de la no muchas gracias a todo yo creo que esto se merece un viva la virgen

Voz 19 07:52 que nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol

Voz 20 07:57 celebramos nuestras tradiciones nuestras hermanas Sampe sentimos orgullosos ya que no le guste ese aguante Paul que nosotros somos españoles celebramos la Navidad y la Semana Santa

Voz 19 08:08 polémica porque el quicio alcalde de Cádiz lado la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario la medalla de oro de la ciudad cada polémica porque podemos la criticó cuando lo hizo el ministro del Interior Jorge Fernández con otra medalla

Voz 21 08:31 de todas las madrileñas madrileños es para mi un honor renovada el esta solemne celebración el voto de la

Voz 19 08:45 Señor Rajoy está preparado para España claro estoy preparado si Dios quiere

Voz 22 08:57 cuatro años más

Voz 23 08:59 no eres tú la que pregunta si

Voz 0444 09:05 sí sí que iba a venir a La Sexta entonces ese día no iba a hacer declaraciones Branly dije está preparado para esta y me contestó que sí que vendría si Dios quiere y siempre

Voz 0874 09:14 el trago unas buenas por el contacto no en en en en su agenda oye supongo que con todos estos voces de sacerdotes para ti habrá sido como regresará a la COPE porque tú vienes de la Cope

Voz 0444 09:24 pero no te creas yo trabajé muchos años en la Cope pero jamás conoció ningún obispo saque quiere decir que no voy porque no no no conocen nunca ningún obispo decimos aquí y eso da idea de lo que yo mandaba nada

Voz 0874 09:36 Mathieu detallaron que Ana Fuentes Gaesco que Íñigo son los ha pasado la Prensa Ibérica la guardamos para la semana que viene entonces gracias por venir compañeros