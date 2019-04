David Jiménez: "La relación entre la prensa y el poder está totalmente corrompida"

Voz 1 00:00 tan

Voz 0874 01:25 ahora es esta va a ser una conversación de corresponsales de ida y vuelta algunos han estado mucho tiempo fuera algunos siguen fuera forman para su país Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante quince años era del hemos en el país como está sin IVA pocos días símbolos Dios Mathieu detallar informa desde nuestro país para Le Figaro hoy para Radio France y otros medios durante ese que estar Matía cómo estás buenos días Ana Fuentes trabajó para la SER en China en Nueva York caras redactora jefe de la revista económica de córner hola Ana

Voz 0132 01:52 qué tal buenos días hay Hitchcock colabora con el artista

Voz 0874 01:54 así con la BBC entre otros medios gay cómo estás la estabas comentando fuera de micrófono lo lo lo mucho que nos hemos reído con la crónica de Manuel Jabois sobre programa de Bertín Osborne se que no es un tema muy vuestro claro decía Iñigo que cualquiera ve ese programa y eso

Voz 5 02:08 no es una mina de oro para hacer una una una columna divertida

Voz 0798 02:11 sí bueno yo cuando llegue precisamente al poco de llegar a España en dos mil quince El País y empezó la campaña en las primeras cosas que me tocó hacer fue fue eso porque fue el primero que fue Rajoy lo Sants etc bueno era pues como cuando tienes que hacer una crónica de un partido de fútbol que vas escribiendo mientras la ves pero bueno ahí vas viendo la tele ibas sea no tenías tiempo de poner todas las tonterías estoy iban ocurriendo

Voz 0874 02:36 porque es que es una mina así sí bueno el hecho de la crónica hoy de manera pues esa es que recién llegado después de quince años fuera tu primer primera emisión informativa sea ir a la casa de Bertín Osborne no sé si bueno mucho de lo mucho que quinientos jefes lo bueno el el

Voz 0798 02:52 el shock de claro que yo tampoco en ese momento era consciente de Bertín Osborne yo tenía un recuerdo Bertín Osborne es que tampoco sé muy bien qué pintaba ahí porque ni yo qué sé ni siquiera pesa que fuera a funcionar y luego fíjate cómo funcionan todavía lo sigue haciendo no pero pero recuerdo eso de esperar a Rajoy ahí que les sacaba unos mejillones y decía tonterías y todos hablando de bobadas Si no se bueno para para un para hacer una crónica así satírico K es es un caramelo es decir que que les puede sacar muchísima apunta no y luego bueno pues hoy lo hace muy bien eso también

Voz 0874 03:27 nunca pensé que haría esta pregunta pero Mathieu higa ahí tienes opinión de Bertín Osborne no

Voz 6 03:32 hay un problema muy similar entonces comprar pero bueno no hay en Bertín Osborne francés es no creo pero hay un programa muy similar en un torneo sobre este programa a mí me parece pero que no es periodismo y que es una forma para los políticos de de lucirse y que es muy fácil para ellos y creo que en Francia pues hay muy similar pero no sé si periodista que presentadora que recibía los políticos en la última campaña de las presidenciales no se hacía por ejemplo el lider de la derecha que se que se estrelló políticamente pues lo pregunto si había pensado un día de Pilar ser aciagos a no sin que a día de eso ha al debate al debate político no pero bueno precios Borneo pues lo mismo que no sé muy bien que que deberá qué información política podemos sacar sus programas a veces no hace gracia así seré yo pizza en un poco los los políticos eso es un poco el papel el bufón que que está bien y luego buenos empresario nuestro otra cosa creo que tenía problemas con haciendo bueno hable con políticos no sé muy bien

Voz 7 04:46 en el en el Reino Unido te tenemos una cultura periodística muy agresiva os en en en los medios de por ejemplo de radio o de televisión y en que el presentador el periodista tiene que machacar al político bastante Josep Borrell si sacar algún tipo de concesión a una de algún tipo de admisión no equivocación entonces peregrinos os pon representa un otro estilo un estilo muy diferente pero yo creo que

Voz 0798 05:14 yo recuerdo lo del programa de

Voz 7 05:17 a Rajoy cuando estás jugando al futbolín y eso piensas bueno es muy ligero opera al final yo aprendí algunas cosas que me dijera

Voz 0798 05:24 a mí me hizo gracia además sea tenía esa recuerdo haberlo escrito además tenía es una sensación muy agradable de que me gustaba y sentía que no me tenía que estar a gusto

Voz 5 05:33 desde que Bertín María

Voz 8 05:35 estoy viendo me gustó gusto

Voz 0798 05:38 poco pornográfico pero también era gracioso verlos en su salsa a hacer el ridículo hacer el tonto intentar quedar bien sí que les descolocado obviamente el objetivo ahora es colocarles pe pe pero no sé muy bien cómo comportarse sobre todo intentar fingir la naturalidad en Un político es un espectáculo

Voz 7 05:53 sí es un lado de él que nunca averías en otro otro programa

Voz 0874 05:57 este estáis vendiendo muchas crónicas pues otros dos de las selecciones españolas

Voz 6 06:00 yo llevo respondiendo otras selecciones yo aún estoy viendo qué temas están me me está gustando en la campaña entonces y no sé cuál es que July demasiado tiempo y demasiadas elecciones seguidas pero lo que no quiero ya sé lo que no quiero hacer sea no quiero hacer los temas que están sacando los partidos que que duran un día y medio hay temas es como la España vacía que me parecen mucho mejor explicar lo que es España en diecinueve porque las elecciones en un país elecciones generales en un periódico extranjero son la buena oportunidad para hacer un zoom sobre ese país no entonces si hablas de si hay que llevar pistolas sonó en las casas creo que no no sirve eso si hablas por ejemplo en salir temas que surgen sin los políticos de eutanasia como habéis hablado hace media hora en la SER o de la España vacía da pues si puedes hacer un patchwork un un retrato de ese país es un poco por ahí que que quiero ir

Voz 7 06:58 sí yo también lo veo un poco complicado un poco porque tuvimos unas lecciones en dos mil quince y dos mil dieciséis mientras la gente los los jefes dicen pero otras adicciones y luego en mayo también lo lo que veo que es sí es interesante esta vez es un poco ese contexto de bueno el tema catalán obviamente que está ahí el juicio que está pasando y parece que vas está siguiendo todavía continuando durante la campaña electoral por ejemplo en madres y el todas las banderas de españolas cada en los balcones que es algo nuevo es un fenómeno nuevo como una acción a los que ha pasado en Cataluña entonces yo veo eso como un una un ángulo a interesante para estas elecciones

Voz 0874 07:41 esta tertulia suele ser un encuentro quincenal de periodistas que hemos trabajado a muchos miles de kilómetros de nuestros países de origen durante años mantiene todavía están en esa fase ignoran regresado o en su caso me parece que no van a regresar ambos están en proceso de nacionalidad en no pocas veces hemos tratado el choque que no supuso volver para trabajar en un país que en muchas ocasiones ella no considerábamos en nuestro o no reconocía hemos como nuestro no hoy nos acompaña alguien que también sufrió eso sí el verbo sufrir con todas sus consecuencias es David Jiménez cómo estás David buenos días buenas ideas David Jiménez fue director del mundo durante trescientos sesenta y seis

Voz 5 08:19 portadas y todo lo cuentan portadas más cien días trescientas ese encuentro huelga todavía no sido una una cuenta no es verdad es hubo una de huelgas

Voz 0874 08:29 aquí hemos conversado muchas veces sobre el shock que es regresar a un país que no reconoces como el tuyo como decía en el caso de que en el caso de Íñigo regresamos a hacer algo que en el fondo es un poco lo nuestro no es hacer crear contenidos escribir hacer programas de radio hacer columnas de periódicos no pero en el caso tuyo es dirigir un periódico y la primera pregunta David es pero cómo se te ocurre

Voz 5 08:55 cómo se le ocurrió a ellos enamorarme no también es una buena pregunta yo estaba tranquilamente viviendo mi vida de corresponsal llevaba diecisiete años había cubierto durante una década la guerra de Afganistán China y su emergencia cinco terremotos y tsunamis revoluciones y luego a la Universidad de Harvard me había dado una beca la animan de Periodismo cuando estaba allí aterrizaron dos dos principales directivos de mi empresa me soltaron la bomba no hemos pensado que tuvo serías un buen director para sacarnos de la crisis en la que está el periódico bueno pues aparte de estar a punto es marcharme el lo siguiente que que pensé es esto es una gran imprudencia y así se lo dije pero ellos bueno consideraron que era una buena idea hacer un de un reportero un director yo pensaba que tenía sus ventajas porque es verdad que venir de fuera posea una perspectiva diferente de las cosas te permite hacer cambios no tiene ataduras claro yo no tenía el teléfono de un solo empresario con sólo político de España pero luego tenía también en inconvenientes no conocía la redacción no conocía el país la situación y eso acabó convirtiéndose pues en un aterrizaje casi maratoniano no de alguien que ha estado toda la vida trabajando sobre el terreno y de repente aterriza en quizá uno de los despachos de poder no importantes que que hay en el país

Voz 0874 10:36 no claro que lo es claro que es un despacho de poder al que de repente te llama el Rey por poner un ejemplo que es una de las historias que tú cuentas en un libro que acabas de publicar pero incluso con ha salido sale sale el lunes el recuerdo mal

Voz 5 10:47 ah no ha salido oí ha puesto verde de lo que llaman el director publicado por cierto por Libros del caos que se tome una editorial muy ad hoc bueno es una editorial muy valiente porque hay que ser valiente para publicar un libro como éste no deba pero

Voz 0874 11:03 para empezar a hablar en cuantos medios estas vetado y no vas a poder hablar

Voz 5 11:06 bueno debo decir que te voy a contar una curiosidad no es una buena amiga que trabaja en un medio importante no lo voy a dejar nada aquí me decía el otro día me han encantado tu libro te quiero llevar eh idiomas pero claro iba por la mitad o por dónde iba y entonces me hizo una pregunta dice sale alguno de mis jefes entonces le dije pues me temo que si sale uno de tus jefes y desde entonces no ha vuelto a saber de ella

Voz 0874 11:36 a mí déjame decir que nosotros de tu yo apenas nos conocemos hemos intercambiado whatsapp cuando llegaste a España a una una senda cuando presenta este es el el semanal del mundo yo creo que coincidimos y seguramente nos van a poner verdes por hablar contigo porque el medio periodístico ha recibido de uñas este libro que tú has publicado porque básicamente tú cuentas miserias de la profesión que la profesión no quiere que se cuenten sin embargo yo creo que no era su intención

Voz 5 12:03 es muy curioso esto de de los periodistas no que que nos dediquemos todo el día hablar de todo el mundo no a criticar a los políticos a los empresarios decimos que Ronaldo juega bien o mal ponemos verdes a restaurantes sino Nos gustan es decir nadie se libra de de la crítica del periodista cambio cuando uno va la hemeroteca no ve absolutamente nada de crítica hacia nuestro trabajo y una de las cosas que yo quería romper el pacto de silencio no en el director no se trata la de herir a los periodistas simplemente yo creo que es un ejercicio de transparencia utilizando esa historia del corresponsal que llega a ese centro de poder y claro se encuentra una profesión en decadencia se encuentra una profesión sometida a unas enormes presiones políticas pero también económicas porque yo creo que el poder económico huele la debilidad de los medios después de la crisis hice esta es la mía ahora dos voy a controlar todavía más claro yo cuando llego a al despacho de director del mundo lo que quiero es hacer lo que he hecho los últimos veinte años que es periodismo pero claro es mucho más fácil mantenerse puro y hacer ese reporterismo cuando estás a diez mil kilómetros de los despachos que cuando estás en el despacho del director del mundo bueno es verdad que ha levantado ampollas y que el director es un libro muy incómodo pero para nadie ha sido más incómodo que para mí escribirlos a yo es sufrido cada párrafo que es cierto en ese libro porque de entre otras cosas hablo de un periódico por el que ciento un vínculo emocional más allá de de que haya sido mi puesto de trabajo veinte años yo empecé en el mundo de becario fui reportero me jugué la vida en muchos sitios por informar a sus lectores vi caer a compañeros incluso de nuestro periódico como Julio Fuentes por hacer lo mismo

Voz 0874 14:07 mantita también Julio Anguita

Voz 5 14:09 López Lacalle asesinado por ETA yo tenía un vínculo emocional con ese periódico que fue una de las razones que aceptar esa locura de convertirme en el director y entonces es doloroso no tener que que escribir pero claro yo también quería contar qué pasó con ese periódico como esos poderes de los que mencionaba con aliados dentro de la empresa acosaron la independencia del periódico creo que es importante que se sepa no el director es un libro que está dedicado a los futuros periodistas

Voz 0874 14:43 hemos aprendido mucho sí porque después de leerlo

Voz 5 14:46 además de dedicarse al soldador au fontanero cuando no pero hay motivo porque son esos periodistas que están ahora en las facultades los que van a tener que cambiar las cosas que nosotros no hemos sabido cambiar por supuesto hay periodistas brillantes buenos éticos en España yo no quiero hacerte tampoco es una generalización del del oficio pero sí que es verdad que a mi regreso me encontré con manipulación propaganda presiones y presiones que iban a muchas veces al ridículo no quitando a gente de tertulias oponiendo a otros simplemente pues porque decían lo que el poder quería o no de periodistas que recibía mensajes antes de entrar en una tertulia no sobre lo que debían decir eh prebendas de todo tipo no en este país hemos tenido y se cuenta en el libro muchos periodistas o porque creo que decenas de periodistas ya son muchos resuelto cobrando sobresueldos de grandes empresas no todo esto porque no lo contamos por yo al final y en en estos años de regreso lo que he visto es que muchos de los defectos que criticábamos en la política están en el periodismo ya yo creo que ya era hora de que empezáramos a abrir ese debate y hablar de ello todo esto vamos a hablar de manera

Voz 0874 16:09 pormenorizada de las presiones del poder económico

Voz 5 16:11 yo de esas llamadas de Florentino Pérez está molesto con tonterías pero la verdad es que te pones a pensar yo no sé tampoco cuánta fuerza tiene lo que

Voz 0874 16:21 ese publicando en periódico tú te lo cuestionan no es realmente España está pendiente de lo que publica El Mundo lo que publica El País creo que te la petulancia es seguramente uno de nuestros grandes males déjame decir antes de entrar en esa conversación que si se oyen ruidos Sky obras en el piso de arriba o es eso o que Villarejo vuelve a poner tu micrófono como tú cuentas en el libro gatita grabado Villarejo

Voz 5 16:41 a lo mejor es una muchedumbre de periodistas dispuestos a linchar me

Voz 0874 16:46 no no me extrañaría que que tu tienes ese privilegio eso ahora yo qué sé lo tienes que contar a sus nietos no tú fuiste grabado por Villarejo

Voz 5 16:53 bueno yo cuenta en el libro que cuando yo llego en el dos mil quince por supuesto Villarejo a lo conocido que soy pero dos periodistas de periódico me dicen oye una de las grandes fuentes del periódico durante los últimos veinte años ex comisario está muy interesado en conocerte y demás no y entonces bueno pues encantado no si es una fuente para vosotros y pueda ayudar y fuimos y claro me encontré un personaje un poco a mí me pareció más propio de una película de Torrente no más que de de una cosa seria no me pareció un personaje muy singular que bueno me dijo que quería seguir colaborando y tal pero claro lo primero que me pidió fue la cabeza de uno Mis periodistas y hay un periodista que está publicando cosas negativas o que no me gustan para seguir colaborando con con el periódico me gustaría que lo apartara claro que lo que hice fue romper el contacto con con él no volvimos a tener ninguno me envió algún mensaje no le contesté tampoco y luego con el tiempo dijera que menos mal no que que se rompió esa relación porque claro dos años después fue detenido hoy se supo todo lo que estaba

Voz 0874 18:12 es cierto en el libro cuentas que fuiste con alguien y ese alguien

Voz 5 18:14 lo que me comentan claro claro cuando salimos de la reunión me dice sabes que ha visto la ganadora o porque a partir sobresalía de un lado pero ya te digo que grabadora y me dice no lo sabes que graba todo el mundo o no podía hacer me pero pero no olvidemos que es un tipo que tenía

Voz 0874 18:30 cuatrocientos dosieres que ha estado allí con diez once ministros de Interior al fin y al cabo no lleva llevan tiempo haciendo esto bueno de todo esto y queremos hablar de todo esto que vamos a hablar hay multitud de historias primero déjame solamente preguntarte por una que tú has mencionado de pasada es que me hables de cuánto daño

Voz 5 18:49 ha ha hecho al periodismo las tertulias depende de la tertulia yo recuerdo porque ya tengo una edad programas de debate no después de la transición no esos debates interesantísimos políticos moderados donde la gente intercambiaba sus opiniones el problema es cuando eso degenera cuando lo que ocurre yo creo en el país es que la crisis de los medios golpea muy fuerte hice buscan formatos baratos no había nada más barato que juntar a un grupo de periodistas para que se pegaran en una tertulia si a eso le añades el periodismo de trincheras que ha vivido este país durante tanto tiempo pues que Seat que se hace en las tertulias pues ponen una trinchera o otros en la otro ya tienes las dos Españas entonces provocan que haya un enfrentamiento se escoge a para esas tertulias ya digo que no hablo de todas pero las de las alas que está refiriendo no las más escandalosas y ruidosas que la gente más preparada que más tiene que decir los moderados los que argumentan en vez de gritar o está buscando el personaje a un poco el que sabemos que en un momento dado va a perder los estribos iba a insultar al otro el que puede provocar el enfrentamiento el que a lo mejor bueno como periodista sabemos que tiene un amoral endeble da juego y nos da audiencia es el problema no es la tertulia a mí me parece un formato bueno entretenidos sí sí pero añadió dos problemas más

Voz 0874 20:30 porque uno tú lo sugerías antes que ser periodista esté teledirigido el porque su periodista sustentado en esta tertulia por el poder más que por el periódico

Voz 6 20:39 otra que también figuran tu libro una especie de

Voz 0874 20:41 dejación de funciones tú mismo te preguntas cómo es posible que esta persona extractora del periódico estén en la televisión cuando tenía que estar aquí trabajando y eso corresponde a la hoguera de vanidades que es el periodismo no a los periodistas les cuesta salir por televisión

Voz 5 20:54 las dos cosas son son así es decir al final y los periodistas han utilizado esas tertulias para crearse una marca y en algunos casos incluso un personaje no yo ahí ya han sido lucrativas también quiere decir ahora menos que en la época del boom y donde la economía iba bien y se pagaba mucho mejor pero en el libro en en el director Se cuenta y claro cuando yo llego empiezo a recibir ofertas para ir a tertulias a Muccino los medios no tengo que decidir a cuál es la empresa me dicen yo creo que con con buen ojo oye pues para promocionar el periódico las exclusivas estaría bien que estuvieras claro lo primero que hacen cuando empiezo a hablar de dónde voy a ir es que yo seré parte de la cuota libre claro aquello me ha dejado un poco tras dotado yo soy libre que se libre me sonaba bien lo de cuota eso no chirría van poco no in y me explican que el puesto que yo voy a ocupar es el que queda después de que el Gobierno haya colocado a su gente los caciques locales a los suyos no y o sea castigado durante los años de Rajoy ahora yo estoy un poco más alejado de de del mundo de las tertulias aunque sí participo en Los desayunos de Televisión Española con tu lejanos nocturna en Radio Nacional pero en aquella época cuando yo llego en el dos mil quince era brutal sea como castigaban hice eliminado ahora tertulianos que por decir una frase que no le había gustado a la secretaria de Comunicación Martínez que Gastro o por molestar a la vicepresidente Santamaría cómo se colocaba a mí lo ahí locutores que en la han reconocido me yo recuerdo a él es decir me oye te vamos a cambiar de día porque es que nos han impuesto a este otro y lo tenemos que poner claro a mí aquello me me chocaba es especialmente porque yo venía de cubrir países donde los periodistas sufren acoso que va mucho más allá es decir gente que se juega veinte años de cárcel por publicar una historia y lo hace en China en Birmania no te quiero decir en Corea del Norte y me sorprendía que en España por una mísera tertulia hubiera periodistas dispuestos a entrar en ese juego

Voz 0132 23:19 hay un un aspecto que mencionas a el libro que son los acuerdos y me pareció interesante también porque bueno al final la hablas de la precarización del periodismo que ha llevado a tanto a los jefes como a los redactores a a meterse en una especie de red clientelar no

Voz 0874 23:35 pero explica lo que los desacuerdos bueno

Voz 0132 23:37 si al final el chorro de dinero de dónde viene y a quién te debes no lo difícil que es en algunos casos morder la mano que te da de comer entonces no es lo mismo medios grandes que cotizan en Bolsa que tienen mucha deuda que tiene una estructura de costes grande Ike muchas empresas grandes son accionistas de ese medio o medios pequeños a quiénes y se les corta ese apoyo entre comillas al proyecto pues a lo mejor tienen que despedir algún redactor no me parece interesante que que nos cuentes lo que puedas de de este tema y luego también que hables en oposición a esto del periodismo de trabuco directamente de empresas que se quejan porque hay medios que les dicen oye o Nos apoyarles o vamos a sacar muchas miserias vuestras no

Voz 5 24:25 la verdad es que el el el yo creo que el sistema sea la relación entre la prensa del poder económico en este país está totalmente corrompida los acuerdos son pactos a los que llegan los diarios tradicionales por otras empresas mediáticas con el Ibex con grandes empresas y qué es lo que ocurre es que esas empresas ven la audiencia que uno tiene y te dan más dinero del que te correspondería claro nadie da nada gratis a cambio de ese dinero extra esos periódicos espera que no publiquen ciertas noticias que pueden incomodar a esas empresas sobretodo que protejan a los presidentes de esas empresas la imagen de de esos presidentes no en el libro bueno pues se cuenta cómo funciona ese pacto incluso cuál es el problema de un director que no quiere participar del pacto porque claro si aquí tus directivos te dicen oye tenemos estos acuerdos esta información no la puede sacar tú tienes un director que dice yo no he firmado ningún pacto ningún acuerdo yo estoy aquí para hacer periodismo pues tu posición se vuelven muy frágil porque digamos que en cierto modo estás y obstaculizando ese sistema que ya está en funcionamiento qué ocurre que cuando llega la crisis empiezan a salir muchos medios digitales que no pueden sobrevivir por sí mismos porque la publicidad no existe practicamente lo que eran antes los acuerdos que eran pacto sutiles de esa relación incestuosa entre la prensa el poder económico pasa ser directamente un chantaje es decir hay medios pequeños que no pueden participar de los acuerdos porque no tienen la influencia que lo que dicen es valen no me vas a dar publicidad bueno lo lo vamos a hacer al revés o veladas o empieza a publicar información negativa sobre tu empresa hay sobre tu presidente es verso en el libro se cuenta como yo descubro el periodismo de trabuco con dos directivos de un gran banco por cierto sólo lo cuento en el libro en un restaurante japonés poco en recuerdo de mis años asiáticos me dicen estamos hartos hartos los porque antes nos pedía dinero uno o dos ya han surgido veinte digitales estaba aquí todo el mundo pidiendo dinero yo les digo bueno pasa me las pruebas de que eso existe porque esto es un chantaje lo vamos a publicar en el mundo mitad no era no así esto esto lo hace todo el mundo y ahí es donde yo empiezo a pensar que el problema es mucho más grave de lo que pensaba que la decadencia del oficio no sé si decir que ha tocado fondo pero está cerca de tocar fondo y que hay que hacer algo no hay una derivará de es

Voz 0132 27:23 que es el problema de la publicidad porque muchas empresas quieren colocar contenidos sin que aparezca su logo sin que aparezca que es contenido patrocinado entonces hay una especie de engendro que es la publicidad nativa cosas así ahora que se tienen que enfrentar pues muchos editores gente que está trabajando que quiere pues ser honesto con la profesión y que sin

Voz 5 27:44 algo pues se encuentra que que que ya no hay una regla

Voz 0132 27:47 son sana en la que se diferencia el anunciante plantee el contenido editorial con la misma tipografía o en entrevistas en un momento crucial Prime Time en la que va a haber una opa sobre una empresa entrevista una de las empresas sin decir que es un contenido apagado no estas cosas están pasando

Voz 5 28:03 sí yo creo que la crisis no sirvió de excusa a los a los periodistas para cruzar líneas que antes no habríamos cruzado no la publicidad se cuenta en el director es como los departamentos de publicidad poco a poco han ido usurpando funciones del periodismo o no yo recuerdo y lo cuento en el libro no de repente encontrarme con una una noticia que parecía una noticia yo siendo el director no saber porque me advierten los de los de la sección de Ciencia me dicen oye esto nosotros no lo hemos publicado entonces voy a publicidad pero esto no es un anuncio pero no sé en Cidade de una noticia no eso yo creo que muchos medios incluido el mundo lo ha rectificado porque yo veo que ahora muchas veces sí que va a un una muy pequeña para que no se atrás

Voz 9 28:57 no pero otras no ese sigue haciendo yo yo lo tengo sentimientos encontrados hay una parte

Voz 6 29:04 de que que que me gusta y creo que es de de servicio público que es explicar a gente que no trabaja en un periódico las miserias de este sector tanto las que nos vienen desde fuera a políticos empresarios que llaman para cambiar un titular

Voz 5 29:19 para quitar al sobrino de pago

Voz 6 29:22 las creo que pasan lo lo explicas muy bien con nombres y apellidos a periodistas que lo hacen fatal que se venden ellos mismos que van a proponer sus servicios para hacer anti periodismo no existe alguien que se cuente yo estoy a favor que se denuncie con nombres y apellidos y los periodistas que lo hacen falta porque no es hacer un placer hacer un daño a todos no y además el

Voz 9 29:41 público intuye algo pero no se lo contamos

Voz 6 29:45 es ese puede montar teorías conspiración estas sin distinguir lo que es cierto y lo que no dentro de nuestras miserias eso yo creo que es es un servicio que haces al

Voz 9 29:54 luego tengo más dudas sobre cómo tratas información

Voz 6 30:01 cotidiana hay privada dentro de de del equipo que dirige es simple ayer nombres y apellidos sino poniendo apodos es decir que los periodistas los reconocemos llevamos algún tiempo en en España sino los reconocemos ponemos su función y nos aparece os preguntamos a excompañeros estudios del mundo y no nos dicen gente ahí furiosa no porque haya contado miserias tengan que asumir sus actos sino porque a veces son pues eso conversaciones cotidianas uno que que que se lleva mal con otro igual no imaginan que subdirector pues también es no sé si estaba preparando tu libro pero que que que que ya

Voz 9 30:38 estarás apuntando cosas

Voz 6 30:41 o que ese material podía servir yo no tienen derecho épica porque no me vienen con nombre y apellido pues los hay más o menos potentes dentro del periódico pero quería ser un poco cuál había sido tu tu norma para decir eso va a entrar dentro del libro eso no porque observa aunque respetar a esa gente que que que lo va a seguir su camino en el mundo como ha sido turinesa ética moral es lo pueden sacar eso sí

Voz 5 31:06 bueno lo primero que tengo que decir es que con lo que he dejado fuera se podría escribir otro libro sería un libro más duro que este no me estoy refiriendo solo a la vida y las intrigas que todas las redacciones tienen las mismas intrigas yo lo que me encuentro ahora es que periodistas del país a veces me crimen y me en oye es decir los personajes que describe están en mi redacción no sabe que podía los ir ciento que podía haber pasado lo mismo en en donde yo estoy trabajando no tus sensaciones encontradas son las mismas que yo tengo a mi este libro me ha costado horrores escribirlo y el tema de los nombres por ejemplo pues fue una duda muy grande en el libro no cual cuando decidí escribir el director pues no sabía qué hacer al final mi decisión fue todas las personas que están fuera de ella del periódico todos los hechos esa área los políticos el Rey es decir todo el mundo sale con sus nombres y apellidos los únicos que van a salir con seudónimos van a ser los que todavía trabajan dentro yo creo que aquí hay una clave de libro que se tiene que entender es decir no me vale que los periodistas siempre echemos la culpa de nuestros problemas a los políticos los empresarios también los directivos de nuestras empresas porque eso es verdad toda esa gente ha dañado el periodismo no es acosado no ha presionado pero yo creo que tenemos que ser responsables también de lo que nosotros hemos hecho mal cuando yo hablo en el libro de bueno el subtítulo es secretos e intrigas de la prensa bueno en una reacción hay muchas intrigas como he dicho en todas las las hay también hay gente que se alió con la empresa en un momento dado sabiendo que es el objetivo final de esos directivos era entregar la independencia del periódico claro yo hablo con mucha admiración de muchos de los compañeros del mundo con algunos soy duro es verdad yo creo que hay un elemento importante también soy duro conmigo mismo es decir también se reconocen cosas errores y en muchas de esas conversaciones tampoco yo salgo bien parado por supuesto cuando te ves como un ingenuo tengo que decirte quedo como un pardillo en cierto modo iba a decir eso pero yo no yo mismo reconozco que yo cuando llego al puesto de director de mundo yo no estoy preparado para dirigir un gran periódico yo no he gestionado gente antes en mi vida en claro eh la autocrítica bueno pues uno al final ve las cosas con su realidad quiero decir que tiene esos límites no pero sí que he intentado ser justo en el sentido de que claro cuando la gente de la reacción empezó a reaccionar al libro a mí me llegó un tuit vi de una persona crítica y era una persona que es una gran periodista a la que yo he admirado mucho yo escribía en privado le dije siento de verdad que te has toma el libro así porque no era lo que quería transmitir lo siento admiración por muchos de tus compañeros y creo que está en el libro Mi hijo no sino lo leído dio o en las leído claro

Voz 0874 34:35 bienvenido al siglo en el que estamos claro

Voz 5 34:37 de qué periodistas critiquen un libro abiertamente porque han recibido tres pantallas dos porque ha habido un tráfico de fotocopias el otro día me estaban diciendo ya un una persona dentro y alguien se ha dedicado a hacer fotocopias del libro entero recula el PDF por ahí no que alguien critique un libro a a través de tres pantallas dos extracto pues mira yo me parece bien no y yo creo que el libro siendo duro con algunos personajes de El Periódico también hace justicia al buen trabajo que se ha hecho

Voz 6 35:12 las acciones que gente que te habla porque son tus empleados en ese momento pero las que están

Voz 5 35:17 está en el periodismo son conversaciones futuras no son conversaciones que reflejan yo creo también la crisis del periodismo también cosas buenas que se hacen discusiones sobre lo que teníamos que hacer lo que no hemos hecho pero que vuelvo y vuelvo a lo del principio ir tenemos que ocultar todo lo que nosotros hacemos decimos bueno

Voz 0874 35:41 veces que literariamente son muy atractivas para un lector que no sea periodista a ver como el rey te llama para pedirte perdón por ser whatsapp de de Doña Letizia en el que insumos simplemente es una mierda textualmente

Voz 0798 35:57 pues sí bueno o la David qué tal que no tengo que tu libro me ha gustado

Voz 0874 36:03 ha saludado eh si no pero es que

Voz 0798 36:05 descenso todo porque no nos veíamos hace muchísimo yo no no nos veíamos creo que justo acabas de llegar vimos una noche tomando algo acabas de llegar

Voz 5 36:14 no

Voz 0798 36:15 sí ya entonces bueno recuerdo que te voy a contar las primeras experiencias del alunizaje flipado con todo no hay bueno eso sólo una semana después de un año no a mí tu libro me me ha me ha me ha me ha gustado y además tengo que decir que sí vamos yo me lo devora en cuatro horas sale muy bien está muy bien escrito lo que pasa es que me parece un libro muy triste y acabé hecho polvo porque yo creo que da una idea de la de la no acabe enfadado también cuando hablado cuantos compañeros está todo el mundo enfadado porque lo sabe

Voz 5 36:51 hay algo me ha llegado no solo

Voz 0798 36:54 de supongo del mundo pero también de otros medios Si bueno también otros compañeros que conozco están de acuerdo a quizá habla menos no pero que que no no siente indignación de decir bueno que qué vergüenza esto nos deja fatal a todos en fin no sentí un poco de tristeza porque me parece muy fatalista pero tampoco piensa da la sensación de que no tiene arreglo no es curioso porque es lo dedicas a los futuros periodistas y luego también me da la sensación de que en realidad sea esta tensión con el poder está en el eso es congénita al periodismo desde va a ocurrir ha ocurrido y ocurrirá siempre es decir tú tú no crees que esto siempre va a ser siempre ha sido así otra cosa es como un periodista los obstáculos que pone en la pelea que hace no sea no no hay que pensar que un momento particularmente desgraciado del periodismo en España o de tu periódico siempre ha sido así

Voz 0874 37:47 no yo creo que lo que tú dices es es que

Voz 5 37:49 clave no es decir no se trata de eliminar la presión del poder porque es imposible siempre el poder político y económico va a tratar de presionar a los medios se trata de cuánto resiste el periodista y esos medios yo considero que los años de Rajoy fueron los peores en cuanto a libertad de prensa desde la caída de la dictadura pero no es algo que diga yo es que en todas las conversaciones entre periodistas fueran de izquierdas o de derechas más afines a otro partido en medios públicos y privados la coincidencias que esos años fueron terribles en cuanto a al acoso al que se sometió a la prensa yo creo que eso queda reflejado en el director y el a mí no eres la primera persona que me dice te agradezco las palabras amables decir que el libro que me dicen fue me quedó una sensación un poco triste en el sentido de lo que pudo ser y no fue en bueno yo lo entiendo no porque si es verdad que al final yo a veces lo cuento no es un poco es por la Eto o de pop espero con final feliz infeliz no es decir al final sale mal digamos sale mal para mí porque eso despedido yo creo que sale mal para el periódico eso es una opinión porque pierde su esencia si hay que recordar un dato que es yo creo fundamental para entender lo que ha pasado aquí en los años de Rajoy se despide a cuatro directores de periódicos mundo alguno puede pensar que eso fue Casablanca casualidad esto bueno los cuatro eran terribles no pongamos que yo era malísimo para lo acepto los cuatro directores en tres años y medio estaban haciendo mal su trabajo Pedro IV tango hacía mal su trabajo fue despedido al año gente que yo creo que tenía muchos principios y que quería lo mismo que yo que es defender la independencia ese periódico que para mí ha sido el periódico más valiente de la democracia con muchos errores porque las cometimos pero fue un periódico siempre Valiente yo creo que hay una operación para someter a ese periódico no es que lo crea es que lo sé porque la he vivido

Voz 0874 40:08 porque hay una operación para evitar que determinados partidos toquen en poder tú también lo relata en el libro no es que no solamente cinco minutos y falta todavía que cristal

Voz 7 40:16 algún buena parte del libro que es un compañero te te acusa de tener el síndrome de lobo solitario yo me identificaban poco con eso porque yo yo hace unos años estaba de jefe de de la edición en inglés del país después de haber estado de corresponsal en Sudamérica hay en tienen poco a una escala mucho más pequeños de dónde estaba yo que tú pero en entiendo esa soledad que que ese tipo de trabajo tiene con al severidad qué quieres pensar solamente en lo periodístico pero no no lo puedes hacer porque tienes que pensar en presupuestos y todo eso para algo que me que me interesaba mucho era es la relación entre los que escriben las las noticias y los que origen los dos editores los correctores tocas ese tema hay siempre me me ha interesado porque yo tengo la idea de que dependiendo del país donde adónde vas tienen una forma muy diferente de tratar ese tema en España hay un trato o si se fía mucho de él que escribió la noticia sin corregir mucho si tomando algo a un medio americano yo sé que me lo van a machacar iba a ser irreconocibles después yo sé que si lo mando a un medio holandés va a ser menos tocado en España también tengo la idea de que hay mucha dolencia por lo que escribe el periodista

Voz 5 41:40 en los periódicos españoles la figura del editor prácticamente no existe yo cuando más lo he sentido así es ahora porque durante los años que fui corresponsal yo me enviaba mil sextos a mí me corregía las erratas pero nadie me llamaba para decirme Oye has comprobado bien esto o lo otro ahora que estoy escribiendo columnas para el New York Times y pues claro veo que vuelven mis textos con preguntas con correcciones con comprobaciones con está seguro de esto mira al otro cuál es la fuente son mucho más exigentes en en la edición yo creo que hay que ser exigente selección el problema es que en España también las redacciones han reducido a la mitad la carga de trabajo se ha doblado con Internet ahora hay que hacer vídeo hay que hacer es estar pendiente de las redes sociales hay que hacer mucha más cantidad para alimentar la web claro hacemos mucho más con mucha menos gente los errores pues también se repite más y hay muy poco personal yo creo que los dueños cuando les propone es vamos a traer editores que aumenten la calidad pues no quieren no hay un montón de cosas

Voz 0874 42:54 eso no se van a quedar en el tintero desde hablar el libro yo creo que también es la crónica de un ERE es una crónica muy dolorosa como tú tienes que ejecutarlo cómo intentas aminorar los efectos pero al final también eso va a pesar sobre tu legado tú eres el del director bajo el cual hubo muchos despidos y sobre esto supongo que recibirá muchas críticas no hemos hablado tampoco de algo que tú comentas mucho no solamente en Él no

Voz 5 43:17 qué dices del ERE es importante destacar que el primero que eso yo soy diseñador despedido

Voz 0132 43:23 finalmente no llegaste a plantear la demanda contra el mundo llegáis a un acuerdo como fue ese acuerdo

Voz 5 43:28 el primero es que el ERE grande digamos hay unos despidos en diciembre de dos mil quince dos en Madrid algo en Andalucía hay en Valencia y ese si se produce bajo mi dirección pero el ERE en el que me piden que despida a un tercio de la plantilla yo a ese ERE me opongo es una de las causas de que acabe siendo el primer despedido de ser esos así es decir yo claro que director de periódico del mundo quiere trabajar con menos gente que director de periódico El Mundo quiere despedir a gente con la que ha compartido un proyecto más de veinte años pues bueno tú no lo has mencionado pero sí que es verdad que hay ese describen situaciones en las que bueno yo me emociono ante ante las dificultades de vivir ese ERE no porque fue un momento durísimo de de mi año como director

Voz 0874 44:24 no no no hemos hablado tampoco de como tú que eres crítico obviamente con todas las teorías de conspiración del 11M Pepe periódico pero como tú lamenta que el periodismo de investigación se ha convertido en periodismo de filtración y todavía estamos

Voz 6 44:37 todos viviendo los efectos pero sabes qué pasa que somos

Voz 0874 44:39 hemos de tanto si tenemos tantas preguntas el libro creo que me encanta antes que ya están número uno no ha salido todavía sale el lunes que viene Cristina Pardo que estaba aquí para hacer lo suyo dice que ya se ha leído también

Voz 0444 44:51 yo sí yo si usted me ha gustado muchísimo sí porque yo creo que no pasa nada porque de vez en cuando nos pongan enfrente de nuestras miserias que también las hay yo creo que en el periodismo hay cosas muy buenas pero también hay cosas muy malas ideas y creo que por eso somos tan poco valorados por la sociedad es decir que que creo que el descrédito que tiene la profesión no es porque sí ya me me ha interesado el libro la verdad es que me ha interesado lo tengo que decir así curiosidad David hola por saber si alguno de los ex directores

Voz 10 45:19 de de El Mundo

Voz 0444 45:21 te ha trasladado algún mensaje después de leer este libro sí sí

Voz 10 45:24 he leído entero

Voz 5 45:27 yo le decía en broma que decía Xavi Fortes en la televisión española podía montar una tertulia sólo con ex directores del mundo no somos unos cuantos no no no ha hablado con ellos pero es verdad que también vuelvo a decir yo entiendo mira a mi me gusta las críticas las acepto todas pero y aquí el ese libro libro sale el lunes es verdad que ya está en librerías y bueno estamos sacando el i Book del libro esta misma mañana porque la demanda es muy fuerte y hay mucha gente que lo quiere leer pero y si estoy empezando una cosa que me está haciendo ilusión no que estoy empezando a recibir mensajes positivos incluso de gente de dentro gente que había leído esos pantalla actos que eran los más duros a lo mejor vivan en concreto a criticar a personas concretas y que al leer todo el contexto de libro de principio al fin les puede gustar más o menos pero lo entienden mejor no se pueden hacer una idea mejor de de qué es lo que he intentado hacer en el director lo menos que intentaba hacer daño a periódico al revés sea ya mil lo que me gustaría es que la gente que yo considero que está rompiendo con las esencias del periódico que lo ha llevado a un camino que no es el que yo creo que debería ser nada me gustaría más que esa gente no estuviera y que los buenos profesionales que hay en ese periódico pudieran ejercer el periodismo que yo sé que pueden hacerlo

Voz 0874 46:56 el libro se llama el director y lo firma David Jiménez que es uno de los muchos ex directores del mundo gracias por venir seguirán poniendo verde es algo que la gente lea el libro tenía un poco asumido y me va a poner un poco de todos los viernes veces David un abrazo muy fuerte con todo y vosotros si queréis quedaros un rato y seguimos charlando con Cristina que hacemos nuestras cosas

