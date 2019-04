Los de Mongolia predican con su Biblia

Voz 1704 00:00 hola qué tal muy buenas tardes día sé no lo sé continuamos en A vivir que son dos días ahora en la tertulia de cómicos con unas cuatro mil trescientas setenta y dos personas que hacen este ruido esto pasa hay gente que hablaba de gente que es que claro vendiera como de los estudios de la ánimo de si salieron ayer de haber varias cosas podemos hablar de la eutanasia o del tiempo lo que vosotros prefirió lo que sea más ligerita eh yo creo que de la eutanasia no no no hablemos de hablemos del tiempo estamos aquí con Antonio Antonio hablando del tiempo me han dicho que vienes desde un pueblo de Jaén sin de Andújar de Andújar que está a cuántos kilómetros trescientos cincuenta ya que era salido de casa para venir aquí al lado a las dos de la mañana en trescientos cincuenta las dos de la mañana son las once no me cuadra has venido andando

Voz 2 00:52 Bush

Voz 1704 00:54 Bush tanto te gusta este programa sí sí somos cinco hijos me encanta no hay fijos en la SER tío hace años ya fijos en la sede de la de la Morena ya ya esto no inquieta a las visto que hace frío no si está muy mala muy mala cosa que la eutanasia que otro día hablamos ha generado venga ya eh y luego también tenemos a por cierto hoy vendrá un invitado muy especial para toda la gente que ha venido a ver a los cómicos por cierto los cómicos no sabemos tocar el piano pero nada lo digo por si alguien venía a Roots eh viene un invitado muy especial muy especial es en la primera aparición en la Cadena SER de Santiago Abascal con un revólver y entrará en caballo también aquí hay un problema logístico Paqui eh aquí hay una persona Carlos Kart que tiene nombre que ya es un buen comienzo que no tiene silla Paqui es que hacemos no es oyente de la SER es de izquierdas pues tirar al suelo no pasan

Voz 3 01:54 hola soy oyente de la radio de la radio en general

Voz 1704 01:59 hay alguien que tenga una silla por ahí que le pueda dejara ahí hay una silla vamos a pasar la silla esta vista tío el Círculo Podemos de la vivir como somos cómo te ayudamos fíjate es solidaridad entre colegas ahí está un aplauso para solidaridad venga ahora si seguimos con este aplauso para recibir a Javier del Pino el hombre más sexy de la Cadena Ser y los cómicos de la tertulia Vegas ahora

Voz 4 02:31 bueno yo siempre vivo la pero este

Voz 3 02:38 que todos los países de Europa los gobiernos que la tuvieron que afrontar perdieron apoyos luego el tema de corrupción sin duda par de sinvergüenzas que han tradicional partido

Voz 5 02:50 a vivir que son dos días Javier

Voz 6 02:52 no bueno pues Gürtel Lezo Púnica

Voz 0874 03:19 pero es que en esta mes hay más sinvergüenzas que implicados en corrupción de Partido Popular de esta Pedro Aznar Quique Peinado David Navarro cuatro mil personas inscritas

Voz 1704 03:29 cuando no ver esto viene gente a públicos de cómicos no es pública

Voz 0485 03:35 es que decir que al hombre que he entrevistado Paco que no es Paco pillas Villarejo Capello

Voz 1704 03:41 ver Apeninos Obilla mejor es verdad que tiene un aire

Voz 2 03:45 sí

Voz 1704 03:45 no no al Congreso viene a vivir esto no te lo grave lo tienes luego

Voz 2 03:49 te puedes apagar el micro

Voz 0874 03:52 Bertín Osborne ayer no sé si lo visteis entrevistó a

Voz 2 03:55 casado a Rivera Abascal la verdad lo veo todos los días me imagino

Voz 0874 04:00 Estado suelen llevar algún presente pero al anfitrión casado por ejemplo llevaba esto en un cesto de mimbre

Voz 6 04:07 es ocho Antón español malestar

Voz 1704 04:12 sí dice me cago en diez como decepcionado has traído tras me la vaca y la matamos con nuestro intentó colar Un verano en casa pero su Rivera llevó una empanada de atún

Voz 0874 04:26 de hecho él mismo Santiago Abascal

Voz 2 04:29 yo pimientos rellenos de cuando que lo ha hecho eso tu mujer te lo hago yo lo lleva sincero es verdad sincero con Quino a vamos a poner gualda en medio

Voz 1704 04:44 sí

Voz 2 04:45 a los cimientos son ecológicos españoles es de la que no

Voz 1704 04:52 a hechos Payo pony

Voz 0874 05:00 te es el tener machistas que se pregunta quién ha cocinado esto no

Voz 1704 05:03 de hecho para cada uno lo ha hecho esa empanada yo sí cura castrense y escúchame con el nivel de que había en esa casa que es raro que no Sultan a nadie el chiste no hay Bisbal que lo tenían

Voz 0874 05:16 cada uno se retrataba un poquito con lo que lleva el presentador por supuesto también

Voz 3 05:20 yo me fui de Erasmus a Finlandia yo recuerdo seguramente Finlandia las Finlandia había que andar entre

Voz 1704 05:26 sí pero bueno estoy casada entonces lo sabes clubes ambicionaba como en Finlandia le llamaban el soso en Finlandia a él él sobre hielo

Voz 0874 05:43 bueno ya no estáis a tiempo pero para las próximas que podéis presentaros como en Ucrania un cómico ha pasado la primera vuelta de las elecciones podría ser presidente si supera a estos procesos que no sé si tuviera que hacer campaña así tendría un mensaje

Voz 2 05:56 el voto Heidi Rubin votara Iggy Rubin hablamos

Voz 1704 06:00 es un hombre que se presente bueno también yo mira mi programa bajar impuestos subir salario mínimo interprofesional exhumar al Fary es sin duda el Fary enterrarlos donde no me da a mí que en el Valle de los Caídos sacar a Franco y meter a España en el parque que es seis punto por correcto

Voz 0874 06:21 hay un método que no funciona pero da mucha risa a ser método Daniel Lacalle que no entienden tu postura hacia por ejemplo las pensiones

Voz 6 06:27 en tiros mentira esto es lo más bonito capas sentarle en años se tira esto son para mí los nuevos pechos de Sabrina te lo digo

Voz 0874 06:40 como Rocío Jurado diciendo mentiroso diríamos que no te gusta lo que dice de tipos ejemplo pues Ábalos

Voz 6 06:46 qué mentiroso estiloso me si se puede seguir y seguir

Voz 1704 06:50 sí señores que llevaba tres días él eviten buenos días por la calle Times

Voz 0874 06:55 antes de empezar con todo el lío que tenemos y con todos los invitados que el llegando dos cosas si alguien quiere venir de público como esta gente que está aquí que no escriben a a vivir arroba Cadena Ser punto com aviso a gallegos va más allá dieciocho de mayo

Voz 2 07:08 ahí estaba el teatro Colón de A Coruña

Voz 1704 07:11 no puede que sí o no

Voz 0874 07:15 que no pero no sé muy bien que hay que hacer para ir a ver el programa pero ya lo contaremos cuando lo sepamos esté en A Coruña el nivel de información David Navarro ex director del diario el Daily

Voz 1704 07:26 sí lo bueno la crisis de la prensa tío es muy duras sabe que somos dos faltas a ver en un minuto

Voz 0485 07:34 esta semana muy triste la verdad marcada por el caso de ángeles que decidió hacer caso a la petición de su mujer poniendo fin a la subida de treinta en el sufrimiento ya a partir de aquí los periodistas que la tele metiendo la pata Casado haciendo un vivido lo suyo y Ángel hecho lo que tenía que hacer como decía Rajoy es que es de sentido común club aunque el sentido común para el Partido Popular está decir sí a la vida de asuntos reglados Quim Torra que ya no está tan Flame que te eh puede que tenga que el plantea una cuestión de confianza cuidado con esto es lo que te pasa cuando te crees que la Casa tuya has llega tu padre Jona ya llega a tu horas del gato al ciudadano que cada año poeta que pasa está está pensando virgencita virgencita que me quede como estoy que el PP cada cinco palabras que suelta Casado una seta y lo dijo se lio con uno base uno niño no si lo habita se les A3 mejor que si lo de ETA también está el espionaje a Podemos de Villarejo y eso que es porque lo expiraban a ver si les pillan coja pero algún lado Jason malo en este país ida puesta lo del Brexit que dice eso cuando va a terminar nunca eso como sabe ganar lo mismo el Brasil o no se ponen de acuerdo con la Unión Europea unos tienen que y sea suave otro duro otro semi curado mezcla en fin tiene está dando tanta vuelta al asunto que sinceramente parecen españoles cuidado que el tiempo ha cambiado otra vez ya ya bueno si te lo puedes permitir y no era autónomo lógicamente pero todo esto da igual porque ya comenzó la campaña de la renta eh nos había ahí pues si ya comenzado ya pues ya está aquí taciturno y el espárrago llega a empezar cogía de la renta vía de marcar la X en la casilla de la Iglesia no

Voz 1704 08:59 bueno

Voz 2 09:07 estoy preocupado porque son las once y cuarto de la mañana diez y cuarto en las Islas Británicas Parlamento británico no ha rechazado el Brexit verdad es esta retrasando entre tres y cuatro veces al día rechazar tanto una una cosa que me flipa que es que Brexit es Brexit duro

Voz 1704 09:21 pero es un gran tema para esto a él

Voz 2 09:24 esa media ofrecido todo un chic chiquillo mayor suyo

Voz 0485 09:27 ofreció que hacer sacrificios y juego

Voz 2 09:29 ya está en nuestra campaña en porque mal

Voz 0874 09:32 la diferencia unas elecciones es el eslogan un buen lema que no deje dudas de lo que tú quieres hacer

Voz 3 09:37 todo está en nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pasa porque cada uno de nosotros y nosotras hace que pase

Voz 1704 09:47 este es el eslogan supone que esas que pases voy a votar pero claro es engañoso porque a que pase pues vale pues pasa

Voz 0874 09:57 no es como los chistes si tienes que explicarlo él ya no es que pase esa es precioso es de Titanic

Voz 6 10:03 los precios

Voz 1704 10:07 pero bueno te queda dicho esta esta señora mira vive en su mundo total Gasol por la puerta pequeña al Imaginarium que pasa con este lema en la que llama a la puerta de los pinchitos lo llama local no

Voz 0874 10:21 el PP echó la semana completa este Gobierno es el Titanic es un barco que se hunde pretenden que la orquesta siga sonando a tope con el tono ya hemos detectado Como Casado se viene arriba no que es una cosa que ya vamos viendo venir todos sabemos qué pasa cuando se cree ingenioso pasa esto

Voz 1502 10:38 así que

Voz 3 10:40 pasa si pues eso que pasa esta pesadilla

Voz 2 10:44 que limpio la historia de España el más radical radical más entregado independentista

Voz 1704 10:52 para bonito de cómo líder del demonio dentro su hijo su poquito

Voz 2 10:57 bueno en nuestro nueve meses en España eh

Voz 1704 11:00 no te casados supone hablar así

Voz 2 11:02 no nos da la sensación que las bolitas de los náuticos empiezan como a su vida

Voz 1704 11:05 sí sin cien por litro si esa vivienda

Voz 0874 11:11 a todo esto Teodoro García Egea un clásico en esta sección pues lo mismo que casado pero con más mala leche

Voz 3 11:16 por esa gran campaña que han presentado esta mañana cuyo lema creo que debemos de compartir todos los españoles a que pasa

Voz 8 11:24 sí que pase pronto señor sí señor

Voz 0485 11:27 que pase pronto Pedro franceses vaya susto

Voz 8 11:30 a casa

Voz 9 11:31 se lleve poner a Rufián a Torra Puigdemont

Voz 0485 11:35 a ya a gente que pase pronto capaz pero que se están equivocando porque cada vez la cabeza lo que pase cópulas equivoco en qué

Voz 0874 11:44 era difícil superar a Fernando y lo está consiguiendo

Voz 2 11:47 pues yo Hernando quien venía está

Voz 0874 11:50 a un par de declaraciones para que le realicen los caballos que es lo que hacíamos aquí con con Fernando los caballeroso alguien que de casi tanto miedo como los caballos

Voz 6 11:57 usted el Titanic la película

Voz 1704 12:01 si me lo paso bien pero una cosa vas a perdonar

Voz 2 12:07 mí de verdad aclara que la película carácter

Voz 10 12:10 no se supone que tiene Ábalos es verdad

Voz 1704 12:12 Dani una de lo bien personal en una discoteca juego a la discoteca en Chiva había que aclarar en la película tele

Voz 0874 12:25 EFE ya lo hemos comentado en alguna ocasión pero Ábalos hablo con ese tono y esa voz a ver quién le dice que no entiende ni Pepa se atreve a ver quién le dice que algo no te gusta no

Voz 11 12:34 me hace gracia cuando alguien dice no de política no entiendo es cómo tanto negar como de la vida no entiendo nada no la política es un poco la presión pueden pública de lo que es aún más pasiones no para

Voz 0874 12:46 o acaso me puede gustar o puede no gustar es el lema del PSOE Avalos lógicamente pero lo cierto es que todo el mundo ya sabe cuál es podemos decir lo mismo de los demás partidos políticos hablaba así de memoria os acordáis de cuál es

Voz 1704 12:59 yo siempre me lo sé de Podemos eso vengo de mueves venga a lo que salga realmente lo que salga padres que signos de interrogación lo sabe no lo lo que estar aquí cuesta rápido no

Voz 0874 13:13 nuestra realidad cuál es el lema del Partido Popular

Voz 1704 13:16 cuál es el Partido Popular me canta este momento en el que yo

Voz 2 13:18 Miro la gente se piensa lo digo siempre como el veloz y raptor que si no lo miras por ejemplo está chica ahora está haciendo poco pero de manera porque como si no hubiera sido no te has suelo de memoria las preguntas no pensé que nos iba a decir Javier pero bueno vale hola qué tal cómo estás la tocaba evidentemente no vamos aquí a ver cuál es el lema del Partido Popular te ver tres opciones vale valor

Voz 12 13:44 el de cincuenta y cinco razones para gobernar que me hace mucha risa o con las vacas somos más

Voz 3 13:50 siempre es un valor seguro operados por salir por la ley

Voz 1704 13:53 voy a decir verdad

Voz 2 13:58 no es seguro valor

Voz 0874 14:01 el seguro pero podría ser la tercera de las vacas Pablo Casado estás dedicando una parte importante de su campaña al entorno rural donde cree que puede perder más escaños por la irrupción de Vox

Voz 2 14:10 claro nadie nos tiene que explicar el Partido Popular lo que es la España rural porque somos un partido rural porque hemos crecido en las aldeas porque hemos abierto sedes en pueblos en los que había más gente que moría que nacía porque hemos tenido que vertebrar España desde

Voz 1704 14:23 abajo ya están los las vos has fichado pueblo en tu vida Julio Villarrubia de lo son a ver si a va a Bacca no

Voz 0874 14:35 ese es que como símbolo de su rural y ya han elegido

Voz 2 14:37 a la vaca es decir no es que casado hace un mitin con vacas detrás donde lo hago sino las Navas seis vacas por todas partes hay veces que me cruce me consta una vaca sacar el coche de las parcelas

Voz 1704 14:49 está bien la suegra de un amigo mío bueno pues ha visto una vaca con esta declaración ya que dan un máster en Biología porque ella

Voz 0874 14:58 pensáis que habéis escuchado todo lo que tiene que ver con casado y vacas Time

Voz 2 15:02 menos mal que que somos expertos en ganadería porque ya sabes que la Rafa la raza vi leña de vaca es una es una vaca flaca con mucha cuerna negra además de algunos candidatos a la presidencia del Gobierno podían pesa que eran un toro

Voz 1704 15:16 eh loco cogido el chiste de ahí decidido es que claro tú eres tú eres cosmopolita hay una

Voz 0874 15:23 afán por conseguir el voto rural y si para eso hay que hacer apología de lo que sea se hace escuchamos a José Antonio Monago o en un mitin de Casado en Extremadura no os lo perdáis

Voz 13 15:32 sabéis cuál es el segundo grupo que más discos ha vendido de la historia de España quién apelar a mi me gusta Camela caro devuelve la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión vuelta que no Hamid Camela claro porque los pueblos se llenan de gente sencilla humilde tanto y me gusta Camela que empezaron a vender la cinta la gasolina

Voz 14 15:59 era un hombre Arévalo cinco grupo hermanas

Voz 13 16:03 vendido agita me encanta que terminaría

Voz 1704 16:06 ver a mi me gusta fumar que no como lo las mira que sois todos maricones Gelasio y pasa por mí eso eso eso decirle Monago dos campeones

Voz 2 16:25 en mi puta el cremallera hombre a ver SLO

Voz 0874 16:27 Grande Unidas Podemos ojo dedique venga Villa

Voz 2 16:30 para cerrar todo el ataque lo que Unidas Podemos es hola cómo estás José María

Voz 12 16:35 eslogan de Unidas Podemos La familia y uno más eh a tortas con Vox o la historia la escribes tú

Voz 15 16:43 Nadal hace la historia es que ves tú eres correcto no es correcto aplauso acertado recibo perfectamente a tortas con dos conocimos

Voz 0874 16:54 sueños percance que tuvieron la mano derecha de Abascal con Méndez y Pablo Iglesias pues el derechazo que dio Kiko sí el que fue condenado por cierto

Voz 16 17:02 fuimos abonados en el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de veinte neonazis que no se de patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos e insultos el tipo rojos de mierda

Voz 2 17:13 ese es Pablo Iglesias e yo porque tenemos sí sí era era cuando era joven que era más viejo que ahora yo voy a decir una cosa buena de romper una lanza te van a dar por todos los Lola lanza en favor de del box como porque todos hemos sido la facultad de Periodismo hilos de las asociaciones estas

Voz 1704 17:31 has uno daba la brasa tíos eran muy pesado yo iba a la facultad con Zapata y los de la Asociación de Zapata eres muy pesados y eso te lo digo quedar pero eres muy pesado

Voz 0485 17:41 qué te podía aquí contusiones en las piernas en el tórax puñetazo y las matices rojo de mierda me lo quería rojo tenía

Voz 17 17:54 yo creo en la reinserción hasta pues este señor participó en la agresión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar bueno pues entonces formaba parte de una organización de neonazis Santiago Abascal

Voz 2 18:08 yo creo en la reinserción de ironía tope a dicha ahí sí en fin Ortega Smith le ha pillado toda la ironía así ortigas sí que es verdad sí sí sí el Espanyol ha defendido lo suyo

Voz 18 18:21 nosotros somos un partido serio Easy en nuestras filas hay alguna persona que lleva aparejado esos hechos que dice usted créame que se abrirá el expediente correspondiente será expulsado no tengan ninguna duda miren y somos un partido fascista de ultraderecha dentro y serás tendido en boxes

Voz 0874 18:39 quién sabe cuál es el mejor

Voz 1704 18:41 no se es España por fin fuegos la derecha ahí está que tenemos tres opciones muy buenas Quique vete al fondo a la ultraderecha sí sí abre el micro se abre el micro Quique

Voz 2 18:57 mejor que no me miraba y efectivamente la caído a él le resoluciones del lema de Vox he aquí mi fusil a Kimi pistola que pase maravilloso

Voz 12 19:08 por España o con un par que sea la árabe por España es por España tampoco se la jugamos

Voz 1704 19:14 España es un corto plazo la teleco Bertín no les basta de Ciudadanos

Voz 0874 19:22 los que antes del partido con las ideas más claras de la democracia a verlo

Voz 2 19:27 hola no mirarme te ha caído sabes venga a ver Ciudadanos es Contigo no bicho que sin duda Pedro que hoy retiro el donde dije digo digo Diego bueno o no me estreses aún no lo he decidido ya te dirá algo yo pero claro donde dijo digo porque yo todavía no tienen no pues es que no tienen

Voz 1704 19:47 yo tengo tiene todavía no tienen hecho el tiempo

Voz 2 19:49 encima claro bueno por qué porque son muy español

Voz 1704 19:52 podría el podían decir valor por España seguro la historia

Voz 0874 19:56 el esto ya estaba Albert Rivera es así un día sí implacable al día siguiente se pone blando yo no creo que Lucas aunque sea tarde que decía el otro ya vamos tarde

Voz 19 20:04 vamos tarde acaba de empezar esto al hombre fuerza ánimo Pablo no va a gustar no lo digo en serio es que es que vamos tarde no vamos tarde no estamos aquí se les puede ganarlo pero hay que tener fuerza ganas ilusión el país

Voz 0874 20:18 yo no me pero Price nunca acabaré diciendo me has enseñado tú

Voz 1704 20:21 yo misma maestro feliz cansado muy malos lo aprendiendo puede estar contento Rivera Príncipe era les da ánimos

Voz 2 20:29 pues

Voz 0874 20:30 Pablo Iglesias con la iglesia los niños del programa Ana Rosa le preguntaron a quién salvaría si se diera el Congreso

Voz 1663 20:35 salvaría casado porque porque esa porta muy bien conmigo en cosas personales en lo político no tenemos nada que ver si se tratará de salvarme a mí yo creo que Aznar que está muy cachas porque hace harto finales les

Voz 2 20:46 la cogerla en brazos José Mari

Voz 1663 20:49 tú estás fuerte y me puede sacar aquí

Voz 0874 20:51 claro yo no sé si los niños entienden esta broma un poco complicada no sé cómo dirigirse a los niños ahora hay que dirigirse con cuentos habitual Un cuento de política alguno de vosotros ha escrito cuentos

Voz 2 21:01 cuando se vaya de aquí calla escrito un cuento alguna vez para niños

Voz 0874 21:04 pues que lo no para adultos acaso

Voz 2 21:06 no hay otros ojos

Voz 1704 21:09 jugar

Voz 12 21:25 esta Areba Canito

Voz 1502 21:28 aquí no tienen la suerte de estar en el comunicado la XXXII te la Cadena Ser muy buenos días a todos

Voz 1704 21:34 cómo estáis muy bien bien preséntanos padres Mario Vaquerizo es es un showman desde que nació ha hecho televisión

Voz 0485 21:42 el un grupo que se llama Las Nancys Rubias y ahora ha escrito un libro buenos no había escrito algún formatos

Voz 2 21:47 eh nada si es un libro que ponía

Voz 1502 21:52 para lo que para mí es control para niñas

Voz 2 21:55 lo que era para niñas y niños rockeros para todos los puños estrella

Voz 1704 22:00 no no pero arroba ya estaba muy bien está ya de los noventa XXI nada

Voz 1502 22:06 eso no deja de ser una visión de fuera pero para mí es el rock'n'roll dirigido a mis cincuenta rockeros favoritos Illes como yo no soy nada prejuicios fundamentalista pues

Voz 2 22:15 de rockeros es Mozart es Lola Flores los Ramones y Rafaela Carrasco Abascal vale

Voz 0874 22:22 Fuentes para Amy Winehouse en los políticos también son

Voz 1502 22:24 lo que estarse porque no tengáis ninguna de cosa es que los políticos yo les admiro mucho porque tienen más responsabilidades yo no sé porque se me tienen esas cosas de verdad tiene ganancia ansia de poder que yo jamás lo tengo de verdad queremos gobernar un país lingüista hablar te

Voz 0874 22:38 la también me gusta habla mucho

Voz 1502 22:40 antes de la donde jugando me lo ha inventado pues porque todavía pero estoy en ello estoy en ello

Voz 0874 22:46 oye pero con estos rockero es que yo me entiendo

Voz 2 22:49 a él por ejemplo por esto sí sí sí

Voz 1502 22:52 verdad yo creo que la el rock para mí es una actitud vital ante la vida es decir son personas que han luchado por conseguir lo que quieren hacerlo han conseguido si eso es es una filosofía de vida a mí entonces el rock tal y como la entendemos no solamente es vestir raro por el que cazadoras de cuero escupir que es una cosa muy Ordinaria que cogió los setenta y siete que lo pero muy vaya usted no se hacer pero son por ejemplo está Bowie sabes lo que te digo son gente que han perseguido su sueño si tiene la filosofía de vida de querer es poder que creo que es el mejor lema que puede tener cualquier persona

Voz 2 23:21 lo común mira ciudadanos ahí tienes el tuyo querer es poder no

Voz 0874 23:25 cuántos has conocido de estos pues conozco a muchos

Voz 1502 23:28 saber mira convoco me quedé con las ganas pero conozco a los cracks que los entrevisté en el año noventa y cuatro conozco a los Sigue Sigue Sputnik conozco a Silvia Superstar que es tu conoces a Bambino no le conocía y me quedé con la edad

Voz 2 23:39 si cree yo también la conocí actúe con él

Voz 1502 23:41 ya a los Kiss me hecho varias buenas desconecta navarros a Diana Ross no de Ibai me quedé con las ganas Raffaella Carrá también la conozco caminos estos cambios es también una gran estrella por favor deme algo del uno de los mejores productores compositores y artistas que ha dado este país también conozco Alaska que estoy casado con ella ha sido el Barça es amigo y cambios Dahlan que casi estás casado con él también ha hecho también fiel somos hermanas Nacho y yo somos hermanas es mi cuñado

Voz 2 24:08 no pero es sentirlo dirigido a niños está dirigido a niños

Voz 1502 24:11 sí sí lo que pasa que yo creo que al final escribir más salido para todos los públicos yo creo que este es un libro que también los papás pueden ver a sus hijos y los que son un poquito más mayorcito lo puede leer es simplemente mostrar en clave de cuento lo que es la vida de forma muy cortita por supuesto y sin entrar en muchos detalles de lo que se va a esas personas que para mí son personas únicas a las que admiro un montón

Voz 0874 24:32 está muy bien yo no sé si todo eso pero

Voz 1502 24:35 también una vez como hablo mucho

Voz 1704 24:37 hoy había Bausa e el que perdona que esperaba la pausa que yo me lanzo

Voz 1502 24:44 que está ilustrado por por por por ilustradores buenísimos la portada de Juan Gatti y creo que es un libro muy atractivo está muy bien editado pero vamos

Voz 0874 24:52 que tenías que hacer un libro de política tus que te pega mucho

Voz 1502 24:54 no sabes lo que pasa es que yo no soy nada dogmático entonces qué ocurre que no me siento identificado ni representado por ninguno de los partidos políticos que hay en este momento porque hay cosas de unos que me gusta mucho y otras cosas que las de texto entonces yo como maricón en una feria de no sé dónde ir para arriba bajo los días estoy más al Izquierda Unida estoy más a la derecha otro día estoy más en el centro de todas formas yo soy muy aristotélico dijo que la virtud está en el equilibrio en el centro luego pasa de claro

Voz 0874 25:21 qué está sugiriendo Mario lo esté sugiriendo

Voz 1502 25:23 un partido político no no yo no quiero yo no quiero no no no es una quién algún algún partido por favor tú crees que la gente está loca como

Voz 1704 25:32 Juan

Voz 0485 25:32 en una pregunta si si si me lo proponen estoy bofetón se lo me gusta Alaska en su día y me salió por Alaska les

Voz 1502 25:37 ha ofrecido alguna vez ha ofrecido varias veces que ha dicho que no claro una cuestión de sentido común y no cualquiera puede ser político sabes lo que te quiero decir es balas podría que no calas casado muy a gusto en mi casa con rango

Voz 1704 25:50 no podría podría vamos podríamos me da mil vueltas a la

Voz 1502 25:54 no yo sí sí bueno pero pero ella está más cómoda en los escenarios de la televisión

Voz 0874 25:59 sí pero la televisión venden mucho yo no sé si habéis visto últimamente Pablo Casado tocando el bajo por ejemplo

Voz 1704 26:04 eso sí lo poco

Voz 0874 26:09 tomar yo creo sí sí sí sí

Voz 1502 26:11 bueno pues que están ahí están en que haga cada uno que haga lo que quiera que yo creo que es lo que tiene que impera

Voz 0874 26:16 claro lo que tú quieras lo tiene que tiene para los demás

Voz 1502 26:18 un fuerte aplauso para este público poderes

Voz 0874 26:25 el libro se llama cuentos para niños y niñas rockeras Mario Vaquerizo precioso por cierto la adicción suerte con el libro

Voz 2 26:30 sí lo veremos en Sant Jordi nos veremos en la Feria del Libro del Retiro ahora

Voz 1502 26:35 estoy de promoción constantemente porque las promociones muy importante yo no entiendo a esos artistas que la promoción son ustedes responsables creo postureo más en la promoción es muy terapéutica porque ante preguntas de terceros tu reflexiona sobre cosas que yo jamás había pensado vale vale entonces estamos aprende un montón y además esas aquí sabes cómo no

Voz 2 26:55 a la charla la radio

Voz 1704 26:58 da igual lapso eso estafa

Voz 2 27:00 no estoy si pides un hueco Teo

Voz 1704 27:03 entonces usted es muy importante verdad yo soy anunció de pelo planteen también las campañas de publicidad creó en el capitalismo ahora

Voz 12 27:48 se de ocultar una sabes esto de los viernes del gobierno yo no he llamado los Black Friday solo

Voz 1704 27:56 viernes negro porque hacen campaña electoral con el dinero de tu bolsillo es decir yo te cojo Hadid seis mil millones de impuestos Yago la campaña electoral yo no soy tonto claro

Voz 0874 28:08 ético me gusta mucho escuchar a Pablo Casado contando anécdotas y explicando las a hay un vídeo de daba acordado por ejemplo en plan enrollada

Voz 6 28:18 bueno bueno bueno menuda pinchazo que han tenido los rancios lo siento chicos con gente súper para dar

Voz 21 28:24 con unos mensajes brutales porque lo positivo

Voz 6 28:26 no parece que no ve error se ya sabéis que es nivel y ahora nos pueda explicar de cara a cara porque eso sería que el señor Bayliss ex campeón del Match play

Voz 1704 28:38 mira es Miriam Díaz Aroca más Leticia Sabater más Mario Vaquerizo pero es una persona mayor queriendo ser súper Máis Plane y no sé yo volveré a una mujer les está haciendo muy bien yo contigo si lo hiciera por qué

Voz 2 28:52 la mujer no porque les David Navarro puedes explicar de manera machista no no hay que hacerlo eh cuidado ha

Voz 0874 29:00 otro además un grupo de universitarios agasajado a Pablo Casado en la Universidad de La Laguna

Voz 22 29:05 vamos a hacer yo mismo título honorífico me más cercano ya que

Voz 1704 29:15 me yo que su gente eso que te vienen claro Pedro

Voz 0874 29:26 Sánchez falta una cosa más

Voz 23 29:28 nosotros somos gente que queremos representar pues a la buena gente que tiene este país que es mucha España es un país lleno de buena gente y que es lo que hace una buena gente buena gente no roba la buena gente no escribía la buena gente no insulta la gente no no abandona alguien que sufre al pairo

Voz 1704 29:46 al pairo ahí está llena de buena gente como Francia que son todos unos hijos de esto queremos hablar de buena gente

Voz 0874 29:54 a David Navarro con Quique Peinado para eso pues a dos buenas personas que jamás jamás jamás se han metido

Voz 2 29:59 en líos vida jamás hablo nadie jamás nadie les ha demandado por Hamás nada Mongolia daría dandi Diego Galán adelante adelante

Voz 1704 30:26 sólo sólo su entrada ya me han aparecido ya ya ya programadas lo que viene

Voz 0874 30:32 mucho aquí porque viene de vez en cuando a contar chistes malos sí bueno el director general de esta cadena es el argentino Del existen malos para él son bueno lo dice feto viene yo estoy de acuerdo con cómo cómo va lo vuestro con Ortega Cano u y Ortega Cano vamos camino al Supremo es decir no han condenado ya dos veces que lo hemos hecho Supremo el va en coche sabes

Voz 1704 30:52 el él no es necesario que es necesario todavía no es necesario

Voz 0874 30:57 vaya culmina símbolos casi casi te porque les pueden acompañar todo después de que acabara la muerte de Jackass

Voz 2 31:02 hay un chiste viene Rubin

Voz 0874 31:04 o cuando dices que va en coche nos sugiere es que sea un alcohólico ni nada en la vida en la verdad no no

Voz 1704 31:10 por medio de transporte para nada entonces el rollo es que nada

Voz 0874 31:12 los al Supremo ahora hemos hemos estamos haciendo un crowdfunding para recaudar los gastos de rico que llevamos recados ahora mismo veinte mil no no él la que pagarés cuarenta más cuarenta y es diferente a lo de gastos de presentar y ahora lo que estamos es pidiendo a la gente como cómodo

Voz 1704 31:33 como si el inmigrante

Voz 2 31:35 pero amigos te costaba veinte mil

Voz 1502 31:38 a cuarenta en la Costa Azul la costaba

Voz 1704 31:41 daba la costa jugamos bien

Voz 0874 31:46 oye has mencionado yo creo que debemos hablar un poco de ello Iggy Rubin contamos un poco lo que ha pasado y luego opinamos porque yo creo que es nuestra obligación también opinar como mesa de cómicos

Voz 2 31:56 no no lo cuento yo

Voz 1704 31:59 a la es básicamente en la resistencia al programa que presenta a David Broncano en Movistar Plus hay un espacio para que cómicos vayan hacer monólogos Rubin subió hizo un mono como en el cual había un fragmento que hacía un chiste sobre Ortega Lara

Voz 24 32:12 aquí el bueno y el partido que luego fundó

Voz 1704 32:15 vox y demás pasaron unos días y Movistar ha decidido retirar

Voz 0874 32:19 todas pero espera que contemos el chiste lo contamos cuentan ya muy bueno prevé contar con un chiste pero bueno venga lo cuento yo he venga

Voz 1704 32:28 luego lo cuenta muy bien pero espera espera

Voz 0874 32:32 quiénes de esta Mesa tiene ya un equipo legal activo

Voz 1704 32:34 pues sí un boli ahí yo he odiado estudia remataría claro queda sí pero pero

Voz 0874 32:47 lo más gracias sobre todo esto es que el chiste igual la gente espera que sea un chiste

Voz 1704 32:51 tal y es que no lo es no no no no no yo conocido así luego vamos todos juntos al jugo al juzgado y vertidos una mañana Thatcher bueno

Voz 0485 33:02 terrorismo y llega un momento en que esto le estamos haciendo un retrato estamos haciendo claro como estamos haciendo un retuvo básicamente

Voz 1704 33:08 dice que la vida puede ser la crueldad de la vida no tiene límites he Ortega Lara estuvo quinientos y pico días encerrado en un cubículo muy pequeño muy pequeño muy pequeño justo al salir fundó un partido que se llamaba Vox nadie les dijo lo que significaba esa palabra en inglés luego había un remate Tito que decía un escaño se montara un bien los dicho tú echar ya tu problema hombre este este era el que pasar

Voz 2 33:41 que tiene una cosa pendiente por si alguna cosa

Voz 0874 33:43 a ver si este puede ser mejor no puede ser peor es un chiste normal no es el nivel de calidad digamos es un chiste echan un monólogo en un sitio pero tu media me mis explicar si este chiste no se puede hacer no se puede hacer este chico hemos llegado se en principio bueno a nivel empresarial parece que no

Voz 22 33:58 es decir ha sido retirado de

Voz 21 34:00 de Movistar y tanto la productora como Movistar ha pedido disculpas y luego la segunda parte podría entrar si a nivel que es la segunda isla ya las siniestras Sí Se podría en clavar en en el artículo de bueno en en el Código Penal por humillación a las víctimas del terrorismo esto sería la segunda parte sí vos mal juzgado Ozzie la Fiscalía ha jugado la fiscalía actúa de oficio entonces iré a parte de que le hayan quitado el monólogo de una decisión empresarial absolutamente respetable cada uno decide lo que es lo que pone lo que no la hay segunda historia sino lo veremos en un juzgado pero como Ortega Smith delante que yo no sé qué es peor

Voz 1704 34:39 claro

Voz 0874 34:43 por entonces yo el quememos

Voz 2 34:46 Pablo Iglesias me pegaba en la universidad si bien este programa ahora no se entonces él ha sido víctima una agresión yo le echo risa sobre esa agresión no lo he hecho aquí sí supongo que yo también estaría en encuadrado en

Voz 1704 34:59 sí estoy usando unos no va a salir Safe rato micro sabes que es que sí

Voz 0874 35:05 es que luego si eso pasa así Vox lo lleva a los juzgados si Pablo Iglesias este demandara al final todo depende del juez que te toque

Voz 21 35:12 no y luego que las víctimas del terrorismo tiene especial protección

Voz 0874 35:14 sí sí sí es es la última víctima es es mi pregunta es si sigue esto hombre llegar a ocupar un alto cargo en el Gobierno porque en España todo el mundo votara Vox y al final fuera algo nunca se podría hacer chistes de aquello bueno cuerpo a correría riesgo correría riesgo la libertad de expresión porque de hecho tienen algún tuit alguno de ellos puso en plan penaliza haremos penaliza haremos cualquier humillación a la patria y no sé qué va a encontrar bueno eso traducido esos vais a cagar os vais a quedar yo espero que hay un pabellón en la cárcel especial para comer porque si eso va a ser una risa

Voz 1704 35:49 de gimnasio pues hacer taller de radio yo pediría Javier del Pino

Voz 2 35:54 una cosa muy buena lo voy a hacer aquí ante todo el mundo que es que protege mucho a sus cómicos aquí hay cómicos que pisan mucho la línea no soy yo uno de ellos pero no Javier Javier te protege yo pediría por favor nuestros jefes que nos protegieran un poco porque salimos ahí parece que ya yo no me considero cómico pero voy a vosotros os veo a la gente que indicara comer por ejemplo no salen salen ahí Isabel como a la guerra y no sé si que pedía ya ya no no no puedo pedir a la gente que no denuncia a la gente que se lo pediría nuestros jefes que por favor nos defendieran

Voz 21 36:21 por nosotros que venimos de humedad independiente donde podemos decir lo que queramos somos los directores hacemos lo que queramos portadas así portadas a Sao vale y ahora si es cierto lo que tu dices sobre Javier nosotros también tenemos es decir los sobre Antonio García Ferreras a nosotros en nuestro espacio en laSexta jamás me ha puesto ninguna cortapisa para decir las barbaridades que queramos pero por lo tanto creo que porque no se lo lee

Voz 1704 36:45 en la radio la primera semana lances normal la segunda que ya no te oye cuando truco el truco es entregar el guión a última hora lo bueno es que para Ferreras última hora es siempre claro está claro está más

Voz 0874 36:58 el clásica no de que la comedia es tragedia más tiempo es cuánto tiempo tiene que pasó ese es una gran pregunta por cuánto tiempo tiene que pasar depende del contexto yo diría que a treinta segundos como yo creo que en el caso además de Ortega Lara que defiende determinadas posiciones políticas que es un político actual

Voz 21 37:11 te yo creo que ya forma parte del espectro político no es una víctima no es una víctima del terrorismo

Voz 1502 37:18 más al uso es un cargo político

Voz 21 37:20 del que también su pasado esa utilizable digamos hasta unos límites que están establecidos por el código penal pero no por el delito de humilla

Voz 0874 37:27 es una de las víctimas no debería estar ahí claro pero la indignación siempre procede más de la derecha que izquierda no de de Echenique bronca bromas Ignatius también él nunca va a demandar

Voz 2 37:37 pero yo estoy en el mejor chiste Echenique que yo he escuchado a mí sí que era cuál era Echenique más Errejón ha hace es igual si tú sumas Echenique ya que sales

Voz 1704 37:47 sí es verdad hay dos perjudicado porque es de la risa ha escogido la curva tumbando

Voz 0874 37:59 bueno yo creo que hay sectores de la izquierda que se pueden ofender pero cuando oye suele llegar a juzgado suele ser la derecha siempre la derecha le gusta mucho ponerte demandas para ir a Parreira jugando

Voz 21 38:09 por la la la la derecha digamos que tiene un espíritu más masculino más más casposo

Voz 0874 38:15 machote y que te hace te hace que te te te te pone diferente te manda

Voz 21 38:20 hoy tal y la izquierda es como más eh con más femenino te hace sentir mal

Voz 1704 38:26 y luego te lo llevas a casa te das vueltas en casa es muy mal durante cuatro igual sí pero lleva no

Voz 0874 38:31 es decir son tan macho Al Fatah macho alfa que van a caballo pecho lobo después se ofende por un chiste cito

Voz 1704 38:38 uy esto no voy a decir ha que va a plantear

Voz 0874 38:42 esta gente oye por si faltaba alguien por ofender publica La Biblia negro de Mongolia

Voz 21 38:46 si el día once de septiembre preparado para la Semana Santa saca publicamos la Biblia Negra de Mongolia que es

Voz 0874 38:52 de septiembre

Voz 1704 38:54 pero era un adelantado a su tiempo el día once de septiembre el día once de abril bueno bueno bueno bueno este libro sobre la regla maravilla tienes que te estoy enseñando Un montaje de eso puede ver

Voz 0874 39:10 en nuestro Señor Jesucristo

Voz 1704 39:12 Pablo Iglesias lo sacamos ahora el once

Voz 22 39:15 de abril en realidad es

Voz 0874 39:18 hay un gran porcentaje obviamente con contra el cristianismo el catolicismo pero también contra toda la demás religiones sea la proporción tiene que ver con la proporción de ciudadanos que profesan esta fue habéis hecho caso al clásico

Voz 1704 39:28 Tui de una persona que lleva banderita a España en el presente como como Mélenchon nada bueno

Voz 21 39:34 pero nosotros tenemos una página preparada para esa gente en el en La Biblia Negra de Mongolia a la venta el once abril hay una página en blanco donde ponemos que nosotros no dibujamos a Mahoma porque no sabemos dibujar

Voz 1704 39:47 a que cualquiera

Voz 21 39:49 espacio dibuje a Mahoma no tenga ningún problema de enviarnos lo una dirección quedamos que nosotros haremos llegar ese dibujo del profeta a gente maravillosa que vive en Siria

Voz 0874 40:00 es tan veloz y saludarlos de manera explosiva oye nos han cerrado ningún espectáculo ultimamente lleva una racha mala eh estamos bueno vale

Voz 1704 40:10 no sí siempre

Voz 0874 40:13 está ahí si normal es que estamos hablando hasta ahora semana en contestar con este libro de la villa negra que yo creo que tenemos muchísimas ganas de llegar a Sevilla cine sacar cuando se espera comer flamenquito pues bueno oye que que te Ramón Mongolia Mongolia Mongolia digamos la verdad que la verdad que bien estamos

Voz 21 40:33 estamos muy contentos por la noche actuamos en Madrid Mongolia sobre hielo un espectáculo en el que hay dos empresas Izquierdas que maltratan a sus trabajadores y dos sobreros de derechas que les odian entonces vamos haciendo diversos sketchs tanto con trabajadores y empresarios contradicción y luego diversos sketches los que hablamos pues de lo que la derecha siempre se une la izquierda se separa los nacionalismos que creo que es un tema absoluta

Voz 2 40:57 veinte actual los los límites del humor también no podemos hablando diga esto

Voz 25 41:02 cayendo en la cuenta ser medio pelirrojo en la cárcel de ser muy jodido

Voz 1704 41:05 no no no es un cartelito

Voz 2 41:08 sí sí

Voz 1704 41:09 bueno lo estatuas que siempre he dicho que tiene si hay muchos

Voz 0874 41:13 a día sobre hielo aunque no ayer luego hay que decirlo

Voz 21 41:18 para maravilloso hacer Mongolia sobre hielo hay un monólogo qué hago yo sobre nacionalismos fue maravilloso hacerlo en medio en pueblín de P me parece absolutamente nadie entonces tengo muchas ganas de hacer ese mismo monólogo en el que aparecen los himnos aparecen estas leyendas que creen ahora el Ci U

Voz 1704 41:38 a la reconquista ríe

Voz 21 41:40 a mí me encantaría hacerlo una convención de Vox

Voz 1704 41:43 yo lo he hecho no me encantaría

Voz 0874 41:46 sería pero me encantaría lo que pasa es que saldría probablemente

Voz 21 41:49 en con sillas invito a ser interesante

Voz 0874 41:55 hay que hacerlo con Cayetana Álvarez de Toledo que es mi

Voz 21 41:57 nuevo personajes tú tú y yo

Voz 0874 42:00 dónde se va estar sentada donde está asentado déjame que huela

Voz 1704 42:03 sí sí ya a priori es marquesa huele muy bien oye todas maneras

Voz 0874 42:12 yo se lo digo mucho menos porque te veo menos admirable que puede sacar adelante proyectos como Mongolia que nacen de la nada que luchar contra la falta de hábito de detener en la mando un periódico de papel sino contra demandas contra Ortega Cano y contrató a vosotros ciprés porque somos descerebrados no no no hay algo heroico

Voz 1704 42:31 que no nos damos cuenta no buenos la verdad

Voz 25 42:34 la que tiene que ver mucho eso también los lectores y que nosotros que veníamos de prensa según momento que entre la crisis del sector del papel y la las reformas del Código Penal empezó a verse un poco asfixiado el tema de la libertad expresión y entonces habrá que no divierte como nosotros somos cobardes y nunca podríamos hacer una manifestación porque no nos gusta que nos pegue la policía pues hacemos una revista

Voz 0874 42:53 mí no mete demanda Ortega Cano luego está nuestro nivel de valentía dijo

Voz 21 42:57 está muy importantes es decir tú publicas una web es que te un blog es que soy millennials pues con tu blog lo se lo puedo decir

Voz 1704 43:04 claro y yo creo que te agradecería más Tablet oye

Voz 0874 43:18 es mucha suerte con todo la bilis negra de Mongolia

Voz 1704 43:20 la Biblia y Mango algún cura en la sala

Voz 0874 43:29 once de abril has dicho abrir once de abril en Mongolia sobre hielo creo que esta noche te ahí también la semana que viene me parece el y luego el once de mayo mayor y ocho de junio entrar en prisión es Tahrir cuando por aquí Darío Edu Galán seguir siendo como sois aguantar hacéis todos los falta para seguir adelante y yo creo que que el aplauso para despedirlos sea también de apoyo y Rubén

Voz 2 43:56 claro que pase lo que pase a mí doy por ahí

Voz 26 44:14 ah

Voz 27 44:23 uno

Voz 28 44:28 las

Voz 26 44:30 no