Entrevista a Floridablanca

Voz 1751 00:10 estamos escuchando buscando el equilibrio que es una canción que pertenece a Floridablanca el primer disco de estudio que comparte nombre con este grupo madrileño que el próximo once de abril se va a subir al escenario de la Joy Eslava dentro del ciclo de conciertos Maza indicó que impulsa esta casa Radio Madrid y hoy nos acompañan en este estudio Sergio Fernández vocalista Víctor García a la guitarra Pablo Salinas teclista Alex Moreno e ellos son Florida blanca y los fans de del programa Fama bailar ya pudieron disfrutar de esta canción que vamos a escuchar hace unos días sólo de madrugada es escuchamos aquí en directo en A Vivir Madrid

Voz 1751 03:58 el próximo once de abril concierto de de Floridablanca en la Joy Eslava dentro del ciclo de conciertos de Israel Bailly bien y hoy aquí en A Vivir Madrid presentando este trabajo en el que bueno pues tengo entendí pido que rememoráis los sonidos del pop de de vuestra infancia sonidos con los que habéis crecido yo me pregunto quiénes han sido vuestros mitos Sergio

Voz 4 04:17 la música de los años ochenta de yo que es el tecno pop yo qué sé de muchas bandas Michael Jackson música de los noventa es que son muchos nombres pero Michael Jackson son palabras mayores para para vosotros os tengo entendido le ponéis del uno al diez vale Michael Jackson que en qué en qué nota le pone

Voz 1751 04:34 seis Michael Jackson es un diez está está en el podio no sobre diez diez sobre diez Stevie Wonder también sondea Spielberg la película que os gusta mucho

Voz 5 04:43 yo no me pondría un diez a eso pero pero bueno se cuidado eh lo de Kerouac el mejor libro de la historia nueve uno nueve no

Voz 1751 04:54 todo este universo ochentero y también de otras épocas pasado por nuevos ritmos nosotros de vuestra generación pues hace que que describe ese esta ciudad Madrid así lo vamos a escuchar

Voz 1751 05:19 ahora tenéis un chance de grupo un chamán un chat llamado Floridablanca quién es el que más participa del grupo

Voz 6 05:27 los que más hablamos en el chat somos seres

Voz 1751 05:29 yo soy yo quién es el administrador el que más manda no estoy seguro y el que más me me manda en Alejandro Alejadría sí materia os gusta mucho las series no India estabais viendo narcos empezáis a buscar nombres para vuestro Europa y si no me equivoco la de a un municipio colombiano que está en el departamento de Santander Colombia no sí así es

Voz 4 05:56 el el tipo de sonido que que sacan estábamos sacando volar maquetas del primer disco pues nos parecía bastante así como exótico rollo Miami Vice ese rollo ochentero y tal y queríamos que tuviera un nombre así como caribeño Si no nos pareció muy guay

Voz 7 06:12 estamos escuchando suena no juntáis todos para ver narcos

Voz 6 06:17 o como yo algún capítulo o alguna cosa así hemos visto lo hemos visto un capítulo juntos lo hemos comentado todas las temporadas

Voz 1751 06:26 bueno no es el único guiño que hacéis a las series hay un tema inédito que tocáis en algunos conciertos que es un homenaje a las heroínas de Juego de Tronos y Stranger

Voz 4 06:33 Things contando un poquito mira si como has dicho antes el tocamos el el once de abril en Joy Eslava hay dos días antes vamos a publicar una canción que no entro en este primer disco que se llama área Eleven se en honor a pues a Eleven que es como la protagonista de Stranger Things ya que es una de las protagonistas de Juego de Tronos bueno porque no es parecen dos figuras muy representativas de de lo que queríamos contar con la canción y además femeninas

Voz 8 06:59 si os gusta las series el fútbol cual demos éxitos tuvo la suerte eh eh quiere donde se jugará el fútbol con Fernando Redondo John bien cuentan Sergio

Voz 9 07:10 hombre en las categorías inferiores de la la Escuela de Fútbol Siete Picos en Colmenar Viejo en el último año yo creo que el último año de futbolistas ya eh nuestro entrenador era amigo de Fernando Redondo y todos los miércoles venía Fernando Redondo a hacer la pachanga de partido entrenamiento a Colmenar con nosotros y se ponían al equipo los suplentes pero claro esa jugabas con Redondo era que era recitales Floridablanca el proximo

Voz 1751 07:36 doce de abril en la Joy Eslava junto a los vallisoletanos y lo eh los conoceréis vosotros de antes es la primera vez que vais a actuar juntos en una sala es la primera vez que vamos a actuar con ellos y les conocíamos antes hemos coincidido alguna vez

Voz 7 07:49 nada tenemos muchísimas ganas de compartir escenario

Voz 1751 07:52 eh creo que colgarse Solà out anterior concierto en la presentación cómo van las entradas de de la Joy bueno pues todavía todavía quedan algunas pequeñita y prisa así que vamos a todo el mundo pero la verdad que que va a ser un fiestón pues ahí estaremos el once de abril ya me beberé ya los últimos capítulos de narcos para entendernos mejor sala Joy Eslava once de abril a partir de que ahora a Sergio

Voz 7 08:14 pues creo que empieza a partir de las nueve y nosotros creo que estamos y me he visto