Buenismo bien: Maldonado bien. Alta traición (09/04/2019)

Voz 2 00:00 ah

Voz 3 00:09 el bien el buenismo bien

Voz 4 00:42 gracias por filmar de forma voluntaria sin que nadie nos haya dado ninguna explicación buenismo bien

Voz 1704 00:47 me viene a ser las cinco piezas de fruta al día de la Comedia él sólo un capítulo en la cama de la comedia los dos litros de agua al día de la comedia en la piel de la comedia el pilates de Larry él doblar las rodillas al agacharse donde la carcajada el dormir ocho horas

Voz 1378 01:04 al día de la comedia el uso ahora hay muchísimas usar la escobilla comer menos carne no morderse las uñas para lo está dejado está es el no votar a Boston PP de la comedia venga Quique Kike que la liquidez

Voz 5 01:16 estancias sí sí todo pues eso está yo he sido híper equidistante no me metido con ninguno que estamos en la app de la

Voz 1704 01:27 es es martes en martes a las siete de la tarde no martes pero que martes que

Voz 1378 01:35 cualquiera

Voz 1704 01:36 valoramos tenéis la palabra pero ojo

Voz 1378 01:39 venga estamos en iTunes en y Vox en otras aplicaciones tiran de podcast en Youtube que nuestro premian podéis ver todo lo que no lo que es de fondo lo podéis ver en Youtube correcto insisto en una cosa como siempre que que yo somos malos correctoras pues no no se puede confiar en nosotros no se nos puede jardinero si podemos a la mínima te apuñalada vamos no somos referentes no

Voz 0578 02:02 no digo que no que no ha abortado yo chiquillos

Voz 4 02:05 pero ver

Voz 0578 02:08 ayer no dejó una abogada de Nueva York pero lo estoy sí

Voz 1378 02:13 lo único que buscamos a otros que lo hagan bien para que arreglen la sociedad a él lo único que hacemos nosotros no la queremos arreglar queremos que otros tienen por nosotros entonces ponme el grafismo por favor de de confesiones quiero hacer una confesión es grave sino que está está ahí a Javi a todo aquí está todo pasiones además se lo he contado aquí que pueda si me lo dijo me voy a contar en el programa esto tengo que confesar que cuando voy en avión no pongo el móvil en modo avión dice lo con como ese chico reaccionó en pero Quique se puso muy enfadada

Voz 0578 02:49 ya se está jugando mucho más hijos hoy

Voz 1378 02:52 un genocida es potenciar el pólipo pero vamos a ver pensando momento para entré en un avión yo yo lo he seguido lógicamente para entrar un avión tienes que pasar un control de armas explosivos gases tienes que quitarte los zapatos la chaqueta te hacen encontró drogas si te toca tienes que dejar todos los metal

Voz 0578 03:10 no puede llevar más de cincuenta mililitros de no sé qué

Voz 1378 03:14 es un control sobredimensionado llegas a la vieron te piden por favor que apague el móvil sea si fuese peligroso estaría la azafata como el que lo tenga encendido que él pedir por favor Maze tanto no tiene tanto poder porque si no dirían por favor por cuando despegue el avión pónganle el seguro a su arma y guarda en la debajo del asiento delantero si la puede sostener en una mano Keep el seguro seguro y use la cuando ya estemos en el aire eso no lo dice por favor no se cuesta

Voz 1704 03:48 se estrelle contra las Torres Gemelas se lo ruego y el terrorista tiene razón tiene razón

Voz 1378 03:54 no yo antes que terrorista soy soy una persona cívica que fueron piloto de vamos a ver todo Moreno esto de decir que pensaba que era el único yo pensaba que era el único que había seguido este razonamiento el otro día en en un aterrizaje yo que lo dejo antes de aterrizar me sonó el móvil yo como una rata fui a mirarlo ocultando me de todos voy a mirar mi mensaje antes que nadie y me dije que la al lado lo estaba haciendo tan cuánta gente lo hace que levante la mano por favor quién no apaga el móvil ni lo pone en modo avión cuando viaja nadie soy el único

Voz 0578 04:32 ese escollo soy el único a la Cámara por favor

Voz 1378 04:35 ex pilotos y compañías aéreas no lo voy a volver a hacer a partir de ahora voy a apagar el móvil

Voz 0578 04:42 sabes que el otro día metí una navaja no lo había si creer ves cómo somos mala persona no pero fue querer a veces cuando tienes chiquillos

Voz 4 04:51 lleva una navaja esos era en Vallecas pero en el resto los niños tienen que aprender a como él no porque

Voz 0578 05:02 y es que cortar fruta tienes que de cualquier cosa les tienes que rebanar el cuello a los hijos de puta si te quieres quedar la pensión sea te puede pasar el otro día de cuenta la mochila pum pum y cuando llegué arriba elige Moda FAD se llevó una navajas podrías que es

Voz 1704 05:15 me he metido pero me calle porqué

Voz 0578 05:18 porque soy una rata porque tenía que haberlo denunciado haber dicho a que un fallo de seguridad en peligra toda esta

Voz 1378 05:23 cuánta gente llevan navajas bajas hilo pidiéndome a mí que apague el móvil y tú te lo mira señores este hombre llevaba una no

Voz 0578 05:28 a bajar ese soy yo junto Vallecas cajón una bueno de peligrosidad socia vas a hacer un jovencito no vamos a repasar algunas de las noticias de que ha pasado esta semana hay un dilema hay gente mejor quitar ya confección es bueno porque comisiones porque hay un dilema que me que me trae bastante loco que es siempre me tratamos de diferenciar te pones muy bien y buenismo mal vale aquí vamos a tratar de diferenciar si buenismo mal o hijo de puta vale porque hay veces que la que la que la línea es súper súper súper fina de ser humorista mal

Voz 1378 06:01 escabrosa como pie en buenista mal

Voz 0578 06:03 bien animalista buenista correr el buenismo por ejemplo esto señor que vamos a ver ahora es culpable de un pueblo de México que tiene una preocupación muy sabia como veremos en un programa del futuro la obesidad es un problema muy importante el otro día en otro programa de futuro ya lo veréis

Voz 1378 06:21 vosotros también tenéis un día ese los programas no

Voz 0578 06:27 entonces este señor como hacen por la obesidad infantil que es una preocupación muy buena entonces en cuenta con una niña en esta revisando esta visita de un colegio ese cuenta con una niña que está pasada de peso el alcalde yo quiero creer que con todas su intención

Voz 6 06:43 dice esto de esta niña para acá para que sabor mamá vas tú mamá te gusta comer Aziz que es lo que más te gusta comer huevos como en muchos huevos que más come me gusta comer dos mucho dulce comer mucho dulce es ese problema con con esta niños tenemos obra ciudad regada espantosa porque sabe no os riáis o no sale a mamá pues le da la niña les inhibe y a cualquier hora

Voz 7 07:37 horas antes

Voz 1704 07:39 la niña no os riáis de su verdugo

Voz 1378 07:41 que esto no sea él ha intentado hacerlo bien pero lo ha hecho muy mal eso hay hay hay sicarios en narcos México que son mucho más sensibles eso no descartamos

Voz 0578 07:53 esta señora letrina en alguna ha visto cómo va el tema pero

Voz 8 07:56 yo vi que la brazos lo daba de verdad que habían cometieron real

Voz 0578 07:59 a pues la niña pero si así no rey

Voz 1378 08:01 yo pensaba que igual era sorda

Voz 0578 08:04 sorda no pero gorda venga el siguente nuestro presidente del Gobierno muy buen y una persona maravillosa ja te lo comes ese señor era guapo alto lo de lo de no le voy a dar un palo al presidente venga nace lo de no es el momento

Voz 1378 08:21 pero somos gente esto es que queremos representa

Voz 6 08:23 por puso la buena gente que tiene este país que es mucho mucho España es un país lleno de buena gente que es lo que ha sido la buena gente la buena gente no roba la buena gente no espía pensar

Voz 1378 08:38 en un párroco ahora

Voz 6 08:40 la buena gente no insulta la buena gente pues discuten claro discutimos pero para arreglar las cosas no para perpetuar la discusión eternamente la buena gente no no abandona alguien que sufre al pairo

Voz 4 08:54 alguna gente piensa en el futuro hora

Voz 1704 08:57 buenos la paz

Voz 4 08:59 tras la difunta madre

Voz 0578 09:02 bueno que el truco este de de ser un buenismo mal dijo Putín Jacara dices España es un país de buena gente y luego puedes añadir no como una panda de puta todo pero no como en Francia que dan asco había que matarlo no como en China que son explotadores y no como Japón que Santos unos pervertidos entonces claro España es un país buena gente sí pero maneja la gente buena kilómetros Pedro Sánchez buenismo mal aplicado a el electoralismo mal entonces además del juego el pene no

Voz 1378 09:30 yo no soy racista pero correcto

Voz 0578 09:32 machista pero pero oye venir alguien a jugar al juego del pero él pero es muy divertido

Voz 4 09:37 no la trastornado

Voz 0578 09:43 y no de una manera tan grosera que te pones ahí a ver atrás Tornado el vídeo de enseñar mágica si te ha dejado loco así como vamos a hacer eso no te preocupes cómo te llamas muchas alarmado Pablo Pablo yo te voy a al frases

Voz 1378 09:58 sí

Voz 0578 10:00 tú tienes que darme una justificación vale tú dirías tú te yo no responder tienes que hacer con sinceridad absoluta yo no soy machista pero

Voz 1704 10:14 no vale no vale el silencio

Voz 1378 10:16 has dicho el pero tienes que ya suicidarse con él yo no soy machista pero pero pero

Voz 0871 10:22 las chicas pasan en la discoteca gratis

Voz 0578 10:26 si bien no jugar no está jugando bien pasa parte gracias a yo nunca ha ido una de esas de verdad yo elegido muy mal negocio toda la vida pero yo en mi vida de verdad en Vallecas hay discotecas vallecana vale sí sí dejando te dejan

Voz 4 10:43 eh

Voz 1378 10:44 yo no sé supersticioso pero

Voz 9 10:49 pero siempre voy

Voz 1378 10:52 saltando me el las filas

Voz 1704 10:55 blancas del paso bueno bueno pero es que resbalan me me me gusta porque no le ha gustado no decía nada asimismo te has decepcionado Un poco la última que

Voz 0578 11:07 más difícil

Voz 1378 11:08 yo no sé clasista pero no iría a Vallecas

Voz 10 11:16 no

Voz 4 11:22 absoluto vez Rosaura otros para la Voz yo yo no estoy listo pero el barrio se de mierda no lo piso jamás a favor no paso de la línea muy por lo bajo de Atocha esos

Voz 5 11:36 eso sois amigos yo lo sé lo he vivido mucho y bueno ahora

Voz 1378 11:41 tú tienes preparaba una entrevista tengo una entrevista boricuas conseguido tú sí de una persona creo que de las más buenistas bien que he conocido nunca correcto la puedes presentar correcto

Voz 0578 11:51 estoy sabéis no sé que Juan Mata es un jugador español internacional campeón del mundo Europa tal el Manchester United Juan muy muy conoció a nivel mundial el han lanzado una una propuesta que se llama como un gol que es conseguir que todas las personas el negocio del fútbol donen el uno por ciento de sus sueldos para acabar con la pobreza en el mundo casi en principio parecería una cosa como Giraldo sí sí pero está datado que con el dinero que se obtendría esa cabría con la con la pobreza severa esto está estudiando está estudiado acabaría con la Paul con la pobreza severa en el planeta saludando uno por ciento es lo que quiere de una manera muy lista es ahora mismo el jugadores y jugadoras que están dando dinero él quiere que todo el negocio del fútbol por contrato del uno por ciento es decir que sean los clubes queda uno por ciento los representantes todo el mundo del uno y el número de personas que lo

Voz 1378 12:37 tan es el uno por ciento es muy es muy pequeño

Voz 0578 12:39 bueno yo creo que cuarenta y tantos otros jugadores cuarenta tanto el fútbol también hay otros jugadores que hacen por su cuenta otra esto y es verdad pues para una cosa benéfica en la que tú quieras entonces tenemos está en Bilbao Ainhoa Tirapu que es la portera del Athletic de Bilbao Ike donar ese uno por ciento a a causas benéficas Ainhoa

Voz 1378 13:02 hola buenas cómo estás bien Ainhoa es como Mégane buenista bien viendo

Voz 1704 13:09 bueno eso es igual la gente que me conoce no piensa así quiere decir eso pues bueno que todo el mundo tiene su parte buena y su parte mala

Voz 1378 13:17 vamos a ver la mala de entrada

Voz 0413 13:20 la llamada soy bastante cuadriculada Hay exigente conmigo o con los demás y bueno

Voz 1378 13:27 soy cañera en algunos aspectos lo más cañero que hayas hecho porque luego todo bueno claro es para desahogar un poquito

Voz 0413 13:35 Ana en general en general y al final dentro de un equipo ya sabes que que somos muchas me gusta poner un poco las los puntos sobre las si es igual a veces me pasó un poco y estarán citas de mí también

Voz 1704 13:46 has golpeado hardware un palo no ordenó con la bien decía se pierde

Voz 0413 13:51 Azón yo siempre hay que las palabras secas directas y miradas asesinas

Voz 1704 13:55 con eso lo consigue no no soy navarra que no se encontró

Voz 11 14:05 bueno yo no me voy a meter ahí efectivamente sí

Voz 0578 14:07 eh tú puedes destinar a una organización concreta a uno en concreta que es una palabra nueva que me parece un error te concreta en coqueta su pueblo concreta de Cuenca ahora no tienen sí o a una causa donde destina el uno por ciento de tu sueldo

Voz 0413 14:22 oye que se llama You I es el bueno más básicamente es el empoderamiento de la mujer a través del fútbol en una región de India

Voz 1378 14:30 es que es increíble estuvo muy guay es increíble no sólo das el uno por ciento sino que lo da a una buena causa estudiada irreflexivo nada previamente no

Voz 0413 14:39 sí yo quería tirar por el tema de la igualdad sobre todo pues porque es algo que nosotros aquí vivimos bastante no tenemos igualdad nosotras pues imaginaros en la India no no me quiero ni imaginar una niña que eleva su madre le dice no que quiero jugar a fútbol ya bueno pues no sé qué cara le pondrán aquí antaño no nos ponían bueno ahora pues imaginados en la India

Voz 0578 15:00 Ainhoa el en los jugadores y jugadoras quedan en que están donando dinero como gol hay casi paridad poco creo que unas pocas manos mujer ejemplos pero bueno hay casi Payá claro tú estás dorando el uno por ciento del sueldo de una jugadora de fútbol femenino que entre nosotros es una puta mierda que me has dígame suelo tienes un sueldo muy bajo y aun así estas donando el uno por ciento básicamente sí

Voz 0413 15:22 la mierda comparado con cualquier futbolista proceso masculinos no pero bueno menos da una piedra igual entre muchas hace aportando nuestro granito de arena conseguimos grandes cosas también está al lo importante es que ese uno por ciento cada lo aporte más gente y en eso estamos nos da si nos ponemos a pensar en lo poco que es lo nuestro comparado con lo de los demás y lo dejamos de dar pues menos aportamos

Voz 0578 15:44 claro es que ese sería te pones a pensar eso sería el tema aunque con un jugador de alto nivel que aportará el uno por ciento pues a lo mejor toda la Liga española de mujeres aportando

Voz 1378 15:51 claro que dicha Ronaldo conseguir dinero tiene para alicatar doce generaciones de niños comprados nosotros eso no te hace sentir mal

Voz 0413 16:01 bueno a ver cada uno tiene sus circunstancias quizá si cobrase más dinero sería otro tipo de persona os si hubiese sido profesional del fútbol desde la adolescencia pues no estaría formada como estoy ahora hay no sé si me gustaría ser otro tipo de personas me gusta como soy con eso me quedo

Voz 0578 16:19 la mejor frase que le he escuchado deportistas punto pues mira qué entrevistado muchos Crack absoluta tú durante mientras era portera selección española currabais en el Decathlon a la vez no para hacerlos un poco a la idea de cómo está el tema estaba al menos

Voz 1704 16:29 si antes se tenía que

Voz 0413 16:32 de trabajar y jugar a la vez lo es que en la época que están la selección deje el doctorado precisamente por eso porque no me daba la vida para para poder llevar un proyecto investigación y jugar a fútbol pues cuando estás siendo convocado al final cada mes te tienes que ir una semana dos y dejar un experimento o a medias es inviable doctora verdad dicho eh

Voz 1378 16:53 en qué

Voz 0413 16:55 en química analítica pero ahí está parado

Voz 1378 16:57 igual algún día lo retomo de que era el doctorado exactamente

Voz 0413 17:01 bueno yo hice el máster de la tesis de en una mina abandonada en la zona de la estos ataques abandono así a la intemperie y hay una alta contaminación por metales en el suelo y el doctorado básicamente quería ver la contaminación en el aire

Voz 0578 17:14 Ainhoa Tirapu que es esta es precisar perdiendo quiere ser nuestra yo que se muestra una madrina no estaba presidenta de este programa es la persona más buenista que hemos conocido la vida

Voz 1704 17:27 que no que no que tengo parte mala también

Voz 0578 17:29 bueno todas las tenemos pasa que lo oculto bien si no tuviera combatir la contaminación es de hecho

Voz 1378 17:36 voy a hacer una cosa que que no le gusta nada normanda es una camiseta firmada

Voz 1704 17:40 bueno lo digo le gusta que pida cosas mira

Voz 1378 17:43 días llena nada no escucha escucha yo me compro

Voz 1704 17:45 método mándanos la lo pasa que tenéis que te espera final

Voz 0413 17:48 al de temporada porque esa es otra gran diferencia que tenemos con la Liga masculina y es que a nosotras pues

Voz 0578 17:53 unas camisetas las dan pues cuando ya termino a ver podemos saber dónde está mi cámara esta Athletic Club de Bilbao que me estáis no no me lo digo yo hacer el favor de ir Ainhoa vamos a ponerlo en Twitter esto es vamos a darle una camiseta era de la tienda aunque sea sin dorsales sin nada de las puestas de las chicas venden no o por lo menos yo he visto por altamente deciden pues una de esas que no es la firme todo el equipo nos la mandáis porque evidentemente Ainhoa no te vamos a hacer de las tuyas no mandarnos una labor no quiere decir que me consta

Voz 0413 18:28 que se está revisando este asunto camisas

Voz 1704 18:31 a la pelota no la pelota sí es cierto es que escucha

Voz 0578 18:35 jugadora del Estudiantes y el Estudiantes Nos mandó una camiseta firmada por todo el equipo no se va no va a ser el Atlético menos estos días menos que el estudiante

Voz 1704 18:43 Cooper que seguro que cogen el guante

Voz 1378 18:47 y si no la quieren mandar sudada insisto la recibimos perfectamente porque tiene más valor

Voz 0578 18:51 pero tendrá sobrinos o familia que la quieras más que nosotros

Voz 1704 18:54 pero hombre ninguna camiseta sudada de tu tía pues oye pues estupendo en San Mamés de hace no mucho seguro que está encantado

Voz 0413 19:05 me ha dicho que quiere ser portero y a mí es que me ha ganado con él

Voz 1704 19:09 vale pues dar bien de dinerito

Voz 0578 19:13 muchas gracias que cada vez seis más que lanzaba indirectas a a los jugadores de fútbol masculino que gana más pasta en plan sabes que estoy donando el uno por ciento en esto cómo lo ves

Voz 0413 19:23 también como has dicho tú antes hay mucha gente que lo hace de manera

Voz 1378 19:26 correcto más discreta y es totalmente respetable

Voz 0413 19:29 porque igual no quieren que se sepa lo bueno que como goal

Voz 0578 19:31 es que quiere hacerlo sistematizado es decir que el sistema del fútbol que los clubes que los representantes que las transacciones que en todo se quedó en el uno por ciento y esa es una manera muy inteligente de conseguir un una gran cosa de manera global

Voz 1704 19:43 Ainhoa no sólo te vamos a dar un aplauso sino que te vamos a hacer la ola venga venga a hacer una o dos

Voz 12 19:53 a nosotros sí

Voz 4 19:55 es una placa vamos a hablar

Voz 1704 20:16 del Maldonado Gate esto no se acaba aquí vamos a ver cómo va la última hora del Maldonado Gate S M trece que tiene todo el mundo engañado con su amor nada plantas yo no no veía una

Voz 1378 20:30 estafa así desde que me enteré de que él Aquarius tiene más que la Coca Cola

Voz 0578 20:34 lo tiene fuese ésta es peor

Voz 1378 20:37 en lo de Maldonado sabéis que hizo un vídeo saca sacándose fotos con todas sus plantas

Voz 5 20:42 esperable criminal

Voz 4 20:47 vivirán voz en nombre

Voz 0871 20:52 el hombre que hace tiempo para eres un mentiroso eres un delincuente una rata te digo lo que ven es una anomalía genética

Voz 1704 21:03 sí

Voz 0871 21:04 no tienes ni idea pisado mierda habla

Voz 1704 21:07 habla ciudad hablar yo habla bien que está flipando un poco

Voz 0578 21:10 porque mira mira te estará que atrás porque te lo hemos liado

Voz 1704 21:14 agradeció

Voz 14 21:15 el la que se puede confiar en él quien sienta eh yo voy a ser

Voz 0871 21:21 hasta que un vídeo en el que sacó con Bruna que hay que ser sucio jugando con una que es un ser de luz que esa persona

Voz 14 21:30 sabes que estoy haciendo no me estoy hablando con mis compañeros porque me habían traído porque eso es el espíritu de buenismo vio porque esto es lo que piensa que es la línea del puto escenario dejando a tu compañía mi amigo me traiciona en connivencia con sois bueno tú

Voz 1704 21:45 tú bien no días vengo a descubrir la verdad quiero que tú de Bengasi

Voz 0578 21:52 es una es una dueña de una tienda de plantas respetar a un poco con la que Burque un vídeo en el que afirmaba Bruna que este señor había compra plantas Aida a última hora para hacerse va bien tanto Miguel como la calle que tienes tengo envidia

Voz 1704 22:08 es una cuenta la verdad por favor estamos mucho aquí en el barrio de Lavapiés desde la que se hizo un vídeo que se hablaba de mí por parte de su dueña que es Luna verdad consta cuál fue la la realidad no lo hagan no te de desiste yo lo sé pero tú estás aquí segura país lo tuve que hacer bajo amenaza de Amazon si lo los que tomen las dos diamantes un desequilibrado ya forzado a hacer un vídeo pero la realidad cuáles que él él sí que vale la planta verdad Nathan muchas en casi todas las semanas por la mato a todas no bien ha quedado demostrada cuál es la realidad eres un desequilibrado porque ésta está loco deja ver eh

Voz 1378 23:03 no sé qué has hecho poco a controlar de no sé si esto claro

Voz 1704 23:05 pues bien a quince metros de mi casa me gasto me podría hacer una tarifa plana anual de los miles de euros que me dejó en su tienda dinero le respeta la culpa tuya tú has empezado tú

Voz 1378 23:20 uno voy a continuar lo voy yo supongo

Voz 1704 23:22 no son más que contó la Mato tras Cary Grant una rata

Voz 8 23:28 sesenta lo que iba miserable a presentar eh

Voz 1704 23:31 la operación por voto para alejar a aquí al este miserable ser rastrero de todas las tiendas de plantas de España el rojo he traido esto por favor que ahí esto lo vamos a poner lo vamos a poner total para que podáis imprimir Querrey cartel en las tiendas de otra que estábamos reto

Voz 5 23:59 de verdad

Voz 1704 24:02 esto ya veis aquí además delincuente no vienes no viene Bordiú vivido todo lo que es traidor Fenelón ilegítimo no ya melón deslegitimado todo todo esto desde aquí animo a la gente a ponerlo me dio que grande con la gente cambio para España chovinista él pudo eh no he sacado todo decir chovinista incapaz de Leal ególatra Ren Ren cierto eres una ególatra eres guapo y eso te tira p'alante

Voz 0871 24:32 vamos a hacer una cosa o mira qué casualidad

Voz 1704 24:35 por el chiste citó el sombrero estoy muy bien Skinner entorno no eso es lo que me sentaba en privado papelito cuando pueda mentiras mentiras mentiras en la calle a GM por ahí sigue por ahí Weinstein se va a quedar en nada con lo que te voy a

Voz 0871 25:02 estás de esta esta carrera cadena pero para que la gente es una persona corazón de buen fondo buena voluntad en general te propongo desde aquí desde tu programa

Voz 1378 25:15 enterrar en de guerra hacer las paces abrazarlos y acabar con este sin sentido que no lleva a ningún sitio

Voz 0578 25:21 ya pero es que no está dando mucha visitas porque vosotros tenéis que nosotros no tenemos por lo que se ha hecho

Voz 1704 25:29 para mí no me convenció hasta que no vea en tres o cuatro fotos de tuitero Burque poniendo la plato copias

Voz 0578 25:36 cómo podemos cerrar sin el próximo no te metas en política

Voz 1378 25:39 nadie por vosotros decís

Voz 0578 25:41 en el programa pero seguid a buenismo bien en redes ponéis

Voz 1704 25:46 arroba buenismo bien tan bonito eso no no no no si lo estoy hablando con todos no sé

Voz 4 25:53 sí

Voz 0578 25:54 los entrar un número de visitas que yo considere suficiente quizá podemos dar por acabado esta guerra ya no tú eres un farsante una rata

Voz 1704 26:02 lo que es el buenismo bien ya

Voz 4 26:04 yo era obvio pero los de juega Un poco sí

Voz 1704 26:09 a ver a su programa de contenidos y me habéis jodido

Voz 0871 26:13 ahí hay un hay un inconveniente con porque claro se grabó ayer el último no vaya a lo mejor a lo mejor bueno duda algún momento en el que se me fue un poco la puesta

Voz 1704 26:24 la boca potasio encima anunciando tu programa en el nuestro es más es sacar del espectador

Voz 0871 26:29 sí pero es verdad que fíjate que me rompía durante unos segundos incluso de defendí

Voz 1378 26:34 sí

Voz 0871 26:35 porque después se dijo que hacían redes a lo mejor se te ha dado poco más de fuera de la lo merecías yo dije la verdad que Burque no a lo mejor no ha merecido puede ser dos puede ser que provoque linchamientos en Lloret pues humildemente sí

Voz 1704 26:49 no

Voz 0871 26:50 pero bueno penacho tenga algo que ver esto es muchas de luz

Voz 5 26:55 tú puedes vergüenza sabes que se ahorró una telaraña de Terol

Voz 0871 27:01 bueno una cosa así yo vengo aquí a un armisticio me rechaza esto ya vamos a hacer una cosa con una oferta de paz rechazada suelta

Voz 0578 27:16 se me ocurren chistes de una banda armada que no voy a hacer

Voz 1704 27:19 pero bueno yo voy a proponer cosas como el que ya da igual

Voz 1378 27:26 Burque tú también quieres que tú eres guapo e tú también yo no yo ya sé que yo pero a más peso lo digo siempre el sombrero no me quito el sombrero

Voz 0578 27:38 ex Sabina bueno vid almendra tengo dijo

Voz 1378 27:40 no era ir podrías estar ahora participando en fama podría baila que no yo simplemente digo como ya lo habéis grabado está ahora en emisión desde aquí veinte que vayáis a verlo te digo los veinte nuestra

Voz 1704 27:56 venga vale vale trabaja baja el tono fíjate una oferta en donde

Voz 1378 28:02 yo sólo digo que sin nadie coloca estos ninguna tienda si eso no sucede me rindo sacó la bandera blanca hace hacemos las paces no no yo digo si pasa así tenemos aquí

Voz 1704 28:14 tú te Otto de Marte

Voz 1378 28:17 es jueves que graba Ace vuestro programa de martes que se emite

Voz 0871 28:20 cómo es la gente que a la gente le gusta mucho

Voz 1378 28:23 sí pero la gente lo hacía porque tú tienes unos fans muy la verdad que están bastante psicotécnicos pero sí a mí me escriben privados eso lo sabía no sagrada

Voz 0578 28:32 a todas las preguntas estas de Instagram Vicente es porque como dijo uno porque vas con Burke si el que tiene razones mando nada

Voz 1378 28:38 veis es que claro claro me paró un tío en el aeropuerto y me dijo podemos sacar una foto hice no sé lo que tiene a tomar algo y tú lo no hable del hijo de puta parar

Voz 0871 28:53 luego cuando estaba en mi casa de beber una cerveza de puede otra a mi costa en tu centro

Voz 1378 28:58 Alberto es plantas de plástico

Voz 0871 29:00 por eso es lo más grande

Voz 1378 29:03 así me he dicho mil la vida islandeses pues mira Florence ante el presentador mala Torres me de uno como mala Torres presenta

Voz 0578 29:11 muy ocurrente no puedo puedo yo contar una cosa de cómo se ha gestado esto esto estoy mirando a ver si

Voz 1704 29:16 ganó bien podéis dar he acercar

Voz 0578 29:19 la Cámara aquí por favor Éste es el grupo de Whatsapp que se creó ayer por la tarde entre entrenamos algo eh entretenimiento encogido porque te quiero cogí la foto en la que estás pagar no la que me iba ido entonces que se llama alta traición

Voz 1378 29:33 sí sí

Voz 0578 29:34 lo integramos Dani Javi Valera yo quise dio con los pantalla

Voz 11 29:39 de de

Voz 0578 29:42 Mirel es que yo estaba en un estado de maquinaria que empezó diciendo lo voy a favor delante quiere devolverle el otro lea Burque necesitaría tu colaboración a lo que yo les respondo dime IPIC esto está aquí no me fío está siendo demasiado escuetos

Voz 1704 29:57 que no me lo vas a jugar claro que no puedo confiar en nadie

Voz 0578 30:04 a lo cual dio al mendigo y digo es que estábamos grabando no tenía tiempo pues estamos en un programa que tiene Onda Radio Badal esto es un dandi pilas

Voz 1704 30:13 digo que y al día siguiente

Voz 0578 30:15 te escribe dice entonces puedo confiar en ti juega con una baza muy rastrera dice tú eres de barrio también no me la jugaría es verdad porque yo añado ten en cuenta que puede que piense que tú me quiere a mí es una especial confusa esta de la traición de cierto ahí estuve

Voz 1378 30:32 te cara porque si me dije

Voz 0578 30:35 dice él es cierto por eso voy a ponerme para que veas que puedes confiar en mí entonces sería taca ta ta ta acaba dice ya está ya lo he dicho como si hubiera mucha tensión dentro de tiro

Voz 1704 30:45 la yo estaba ante ahí está muy nervioso está delinquiendo madre mía esto es una trampa aseguró a mi madre ahí van en lo que se

Voz 0578 30:54 yo lo pensé pero me parece más efectivo esto porque lo otro no podía llegar a saber mal y luego añade al final dice la pelota está en tu tejado buena tú qué te crees que pasean

Voz 8 31:04 estaba te digo puta

Voz 0578 31:06 película

Voz 1704 31:08 me expuse porque yo yo estaba muy alegre lo voy a leer ya

Voz 1378 31:12 la de porque ya estaba ya que estamos en el no

Voz 11 31:14 sí

Voz 1704 31:15 lo sabía bien lo bueno es que lo de foco fue muy muy grave porque yo estoy con él a medias

Voz 0871 31:19 la Sección superó un vídeo común como mi planta copo Tiko Haj y luego una foto de impresentable Burque payaso todo cierto atas Facundo colaborando una sección superó guapa da igual lo hemos sorpresa cuando acabó la sesión y me dice el payaso del fax

Voz 1704 31:36 modelo de Uruguay cheques Iriome dice

Voz 0871 31:40 no que sepa que le dio como que tiene un vídeo asqueroso traidor y entonces me pone un vídeo de todos señores en el programa que bueno que tan bonito porque que decir que me comparaba con Cifuentes con Cifuentes

Voz 1704 31:57 yo que soy pro Stalin una hora y quiero demostrar no quiero

Voz 1378 32:07 insinuar que te estás arrastrado para esta traición

Voz 0871 32:12 Facua

Voz 1378 32:13 acudió a mí si no lo sabía

Voz 1704 32:15 dice que tengo Info Paradis no soy tan errata se cómo te va a contestar a Miguel podemos alejarnos contra él en mayúsculas cuenta y entonces me mando me dice se está haciendo fotos con todas por favor podemos ver aquí la foto por la foto de pijama

Voz 4 32:48 menuda

Voz 1704 32:50 la es lo más grande que leer pero cómo se puede ser tan traído soy su amigo

Voz 1378 32:57 puede tu enfado yo describo les digo esta semana quieres otro otro llanitos y me deja no creo que lo voy a dejar

Voz 4 33:05 no

Voz 1704 33:06 las asustados que sepa que eso a mí Él me lo dijo me dijo que quiere

Voz 0871 33:10 hace el otro da el quiere que hagamos algo con

Voz 1704 33:13 ahí dije mira te saber nada de él es la verdadera el email es el de la rata auténtica sino juntamos los tres yo te digo otra cosa voy a contar

Voz 1378 33:25 lo de Artur yo te la voy a lanzar de ofertas que sepa de nuestro equipo

Voz 1704 33:33 verano creo que puede este verano

Voz 1378 33:35 le preocupa mucho fue a su casa porque FACUA creo que le invitó a ver un partido en su casa que tenía la ya

Voz 0578 33:40 en el caso de de en en

Voz 1378 33:43 Casas Miguel Artur inocente le escribe por Twitter Burke tiene más plantas que tú no no fue eso sí sí sí bueno sudó Cullell eh que estás en mi casa sin mi consentimiento pero pero para que te mato

Voz 0871 33:57 en las cosas que me bloqueo pero que eso no

Voz 1378 34:00 si este señor me escribió un tweet y me dijo Tú saques yo pero yo he estado en tu casa dice pero es una es una buena persona quítale el Bloc

Voz 1704 34:17 aquí a cambio de que estamos aquí negociando

Voz 1378 34:19 no hay sobre la mesa está que anuncie buenismo bien nos haga tener más de cinco mil oyentes estaba el tema de que nadie haga nada con lo que hemos repartido podéis imprimirlos fácilmente que le quitas el Bloc Arthur todo eso equivale a que

Voz 0871 34:38 hagamos la paz o sea que para hacer la paz de tu yo tengo que hacer todo eso tengo que el bloque este señor comprar plantas como la extorsión mafiosa es es justo ponga algo

Voz 1378 34:54 en la mesa tú pero qué más quiero

Voz 0871 34:57 pero aquí a decirte a la cara siendo pelirrojo como eres ofrecerte enterrar el hacha de guerra en plan de buen rollo encima viene coronó a cambio tú tienes que hacerme como tiene que firmarlo plata claro yo no sé cuidar una felonía es lo que tiene que hacer

Voz 1378 35:16 esto que te he dicho que lo cartoon conseguir que nadie ponga nada de esto tenéis pero porque tengo yo Carratalá

Voz 0578 35:24 por eso yo que tú yo esto lo pero yo creo que esto lo podemos dejar ese puesto bien política el éxito a eso que llena teatros hallados una cosa

Voz 1378 35:34 yo le por quitarle el loca Arturo anunciar buenismo si hacemos las y luego no la gente quiénes acá cambio de que

Voz 0578 35:43 la carretera de iraquí que nadie

Voz 0871 35:46 de de poner esa mesa mierda que has hecho en ningún sitio porque esto

Voz 1378 35:51 por eso abiertamente nosotros pedimos que por favor por favor no lo hagáis no pongáis

Voz 1704 35:57 el único te lo puedo guardar

Voz 1378 35:59 en esto puede que esté ahora mismo en redes no lo imprima AIS no vayáis a ninguna tienda lo veréis en la puerta por favor no os lo pido en serio no lo hagáis aunque esté disponible

Voz 1704 36:12 para imprime que no venga venga no no lo he papel sin reciclar también te digo que

Voz 1378 36:22 pero bueno poco a poco a ver qué quieres que admita ya que es claro cuando programa o no

Voz 0871 36:29 bueno pues ha aceptado ya muchas veces no podemos dar la sorpresa lo quiere hacer no esto no esto tu programa se vamos ahí en el aire vale me parecería presa Le entre los dos Le el señor esto es esto es lo

Voz 1378 36:47 primero os hago promo no hacer promo ir yo hago una rectificación pública aquí y ahora no no en los próximos cuatro compras nos dábamos un abrazo sí

Voz 1704 37:00 por favor

Voz 4 37:06 mía

Voz 15 37:15 es que nadie

Voz 1704 37:54 habéis visto qué bien es reaccionaba una traición estaba muy tranquilo podría haberme enfadado no voy a seguir por ahí sacaba buenismo bien

Voz 4 38:04 bravo por el hombre que inventó una gala por todo venga el programa de aquí relataba que ya que con tanto hombre mediático

Voz 8 38:15 con un videoclip de los noventa está aquí bailando algo bueno que viendo como colaborador nuevo bienvenido moda qué tal

Voz 1704 38:21 yo me llame pero más

Voz 8 38:24 bueno yo estoy en Velilla hablar es que hoy estoy como siempre muy enfadada que pasó como siempre o sea yo hay días que estoy haciendo lo que esté haciendo sea puede estar me fui dando a Chris Wall E que está haciendo lo que estoy haciendo que pienso que si no estoy perdiendo el tiempo

Voz 4 38:40 bueno

Voz 8 38:41 quemando coches quemando coches mira

Voz 1704 38:44 vea a primera que no sean eléctricos por favor

Voz 6 38:46 vale que hay mía

Voz 16 38:50 es que no tengo o no tengo la gafas puesta Jesé muy coqueta

Voz 5 38:53 ahí no se te ve pero bueno como lo estamos a la radio te mira te buscaré Bagdadi

Voz 16 39:03 Jose Luis es un tuitero que aporte una fotografía de un cartel muy necesario en nuestras dos ya que por el novio hablarás y lo acompaña de Sellers de de esto le da Juan Adirasens nombre no digas en nombre llámale Manolo se ha ganado que el nombre

Voz 1378 39:17 no queremos que nos viene luego todos

Voz 16 39:19 bueno me enganché yo tengo para todos ya pero claro

Voz 1704 39:22 yo no soy recordemos que esto es el programa de nada gracias a las quejas a Henar sí

Voz 8 39:28 exacto

Voz 16 39:29 entonces José Luis nos dice en Zaragoza ya hay señales que advierten a los malvados se dio sus hombres que no debemos violar pronto nos obligarán a llevar camisetas con mensajes tipo paquete de tabaco cuidado puedo violar repugnante lo de esta gente

Voz 17 39:44 hombre la música triste pausa el José Luis entender ya que te énfasis si pusiera José Luis novio lo harás entonces yo sí entendería que te dirá por aludido que hice menos mal que el señor nuestro Dios donde tengo que me

Voz 5 40:03 Canarias

Voz 17 40:05 ahí joder José Luis yo no le veo pasar horas se continuo José Luis José harás te tienes que sentir aludido por este cartel menos mal que al señor nuestro Dios se encontró con Moisés no contigo para darle mandamientos

Voz 8 40:21 porque ya te digo leyendo los así

Voz 18 40:24 pero qué pasa Señor Dios acaso todos los hombres deseamos a la mujer del prójimo verdad éste no es tener acaso todos los hombre robamos somos todos del PP señor nuestros no verdad pues esto va a picar en piedra tu puta madre

Voz 19 40:40 sus máquinas

Voz 1704 40:48 de esos días muy difíciles para mí

Voz 8 40:50 han pasado más cosas cuenta además pagaba más noticias vamos me pregunto qué había una cosa que me ha encantado que ha sucedido con el con esto no voy a las vea pues me las otras fotos

Voz 6 41:00 resulta que ha habido gente de Vox que ha ido a pintar la lado tratar a la otra mamá

Voz 8 41:08 déjese gesto me encanta soy súper fan de la gente de Vox mira mira porque es muy gracioso sabes que es como vandalismo cívico no explica bien lo explica bien lo que sabemos estamos viendo el cartel de novio harás puesto una bandera de España Illa illa el símbolo de Vox que dices pero vamos a ver pero pero no lo han tachado está la bandera de España puesta abajo que insisto así un pijo que está estudiando un MBA de marketing y comunicación que el han dicho lo logos no pueden tapar el contenido que esto era lo ves dice es vamos a ver Vox está en contra a favor de es como la bandera de España hay Vox novio en aras o que todo todo bien techo mira pues no es la siguiente es siente estoy ya mejor que es un apunta una pintada esto no creo que eso en el que mira Universidad de Zaragoza estos en la Universidad de Zaragoza que aquellos fijáis para poner el Vox han utilizado el SIMO de la mujer Teide es que bueno a llegar las faltas esperas debo te a echar toda la PETA seis que esta gente te va cree que no feministas

Voz 1704 42:03 es que parece ves absolutamente

Voz 8 42:06 nadie sabe nada claro yo creo

Voz 1704 42:09 hacer bulos buenos de gente de Vox para que los votantes diga eso sí que no pierde votos

Voz 1378 42:15 es tan ocurrente Manel

Voz 1704 42:18 esto es verdad Vox apoya el feminismo

Voz 8 42:21 los apoyos al feminismo de verdad corriente contra el novio lo harás

Voz 1704 42:24 poner la bandera de España pero además así en pequeñito

Voz 8 42:26 es como si fuese un anuncio el Gobierno no viola las

Voz 5 42:29 la bandera

Voz 1378 42:32 puedes puedes una cosa para meterla Un corte directamente en Twitter es encontrado que apoya el feminismo encontró la prueba lo impiden la foto

Voz 8 42:41 ha sido la foto

Voz 1378 42:43 se buenos Vox venga esto lo colamos increíble pasados

Voz 4 42:48 hemos encontrado a Pachón

Voz 1704 43:12 está mi novio mi novio Adriana Abascal versión Nani lo podemos sale a la luz que estás ahí es que nos gusta sí sí seguimos un personaje parece Velázquez como que eh bueno pasa yo no sé cómo vamos de tiempo no hemos girado ya yo es que me da Davis la tradición

Voz 8 43:34 te que te si tengo más tengo muchos mucha movida

Voz 1704 43:37 oye y nadie dice nada

Voz 8 43:43 otra noticia más que ha salido esta esta semana

Voz 0871 43:46 digo jode voy otra vez muchos sí

Voz 1704 43:51 Vasile me lo juez inglés afirma que las relaciones

Voz 0871 43:54 sexuales de su marido con su mujer son un derecho humano fundamental debajo una orden judicial se lo impide porque la esposa está enferma y no puede dar su consejo

Voz 1378 44:03 viento

Voz 8 44:06 no es la que Di Vaio Chile es un derecho humano pero que sólo pueden disfrutar los hombre Hidden de nosotras que somos topos de nariz estrella no lo entiendo que deje ya puestos de sacarte de hecho de la manga después tener derecho a que los caminantes blanco paz en al otro lado del muro Harry Potter Alonso rock cruces pero es Avispa tendría que ser un derecho humano real que las mujeres tengamos órganos cuando tenemos relaciones sexuales eso sí que tenga que ser un derecho humano aplaudir

Voz 4 44:35 Juan la cuenca Linked claro no podía

Voz 8 44:42 tendría que estar la Seguridad Social regalando los vibradores y todo esto una pregunta aquí cuántas horas de vibrador yo les quiero contar la historia de cuando me compré mi primer y único

Voz 1704 44:51 ha levantado la mano nadie no me puedo creer

Voz 20 44:54 estamos estamos Ethan

Voz 8 44:58 lamentó activismo sexuales ya ha vivido lo que hay

Voz 0578 45:01 si os metáis someter Bali alguien tiene

Voz 8 45:03 succionador de clítoris este que dicen que es maravilloso

Voz 1704 45:06 tengo como una cosa

Voz 8 45:09 claro es que esto es una cosa que llama asumió Nador de clítoris que todavía no he tenido no lo puedo probar que lo voy a olvidar de una sesión de es todo un no claro claro

Voz 1704 45:19 ahora hasta eso también bueno

Voz 8 45:21 lo cuenta cuando me compré mi primer vibrador falló manco

Voz 1704 45:24 el Arandina tan tranquila

Voz 8 45:27 lo que pasa que como todo en la vida yo cómico con frío

Voz 1704 45:33 espérate que no existe

Voz 8 45:37 yo vi dije hombre había unas cosas que eran como para AFIS citan que dirige hombre por ahí no sabe no pero queda tenías no era ya mayor yo creo que tenía veintidós algo sí sí yo fui que encima bueno ya de digo era enorme de luego con entonces que no puedan antes de nada

Voz 1378 45:52 no es un una representación física para quién

Voz 8 45:54 no es verdad decirlo en la radio pero era como así

Voz 1378 46:00 no era como como Lass

Voz 8 46:02 como las los penes que te mandaré la de los fue tope no la semana que viene los guiños bueno yo aseguraría que fuera la semana que sí

Voz 1704 46:12 posterior un pepino sin un pepino

Voz 8 46:15 de ahí feria dije esto va dentro

Voz 5 46:18 el color y fantasía

Voz 8 46:20 es que era hace Rosa por favorito sobre todo a quién le pones total que como era no no servía para lo que yo me lo había comprado en ese momento yo estaba viviendo sola

Voz 6 46:31 tú llegas te saber dónde estaba puesto Nacho

Voz 1704 46:34 bueno dije

Voz 6 46:36 bueno poco Verón sirve para masturbarse pues lo pongo de adorno a ajá

Voz 8 46:40 entonces yo tenía una mesitas y con un con un mantel de leopardo también lo he visto yo creo con mantel de Leopard no sabes lo he ido puse ahí así como vivía sola en la casa habrá acababa de comprar pues vienen mi abuela y mi padre haberme que me puede la pinza absolutamente yo no había nada más que mi abuela mi padre no es pero mi abuela que lo localizó nada más entrar yo no lo había nada más que tirando

Voz 6 47:04 Paul muchas miradas lo que hicimos así y luego otra Marie Curie bolsillos Trias bueno esto

Voz 8 47:12 la historia además yo digo

Voz 4 47:14 no les dije con toda abuela abuela llevas velo kirghize que no tendría para nada

Voz 1378 47:19 tú no has hecho el lindo de navidad de árbol

Voz 6 47:24 mil dos

Voz 8 47:26 mi hijo pequeño la me da palo hacerlo pero tengo salero que es un pene con la bandera de Austin

Voz 1378 47:32 nunca no te planteaste ir a por uno más pequeño

Voz 8 47:37 ya lo dice más en follar

Voz 0578 47:40 no lo descarto porque no es vital

Voz 8 47:42 pero bueno yo creo que no era así pero bueno de todas formas con noticia el origen del vibrador porque muy fuerte y favor casualmente traigo la historia Obregón no pues serio sea cómoda he visto lo de que debería ser un un derecho fundamental ya hay lo de correr nos pues es que en su día el vibrador surgió para curar a las mujeres estrés ansiedad todo esto que llamaban histerias que básicamente son todas las enfermedades dar mujeres que bloquean investiga al que era como cositas de chicas que dices ya porque el cáncer de mama aseguran se piense mujeres intenta si te vuelves loco hoy Davydenko Jaime todo lo demás no eso vamos hacer una obra que te cada vuelta Carrillo ha sido bueno que es la realidad vamos

Voz 1378 48:28 la subiendo el listón

Voz 5 48:31 no soy tan dilatada la sección que dilatar

Voz 1704 48:36 no lo he metido bien eh

Voz 8 48:40 la cuestión es que ya se iba de repente dijeron bueno pues cuando una mujer está tiene seria que es por culpa de la abstención sexual entonces las mujeres llevan al médico a los médicos les masturbarse y cuando se cansa sí sí es hoy en mil ochocientos setenta entonces cuando lo médico ya se cansaba de la de de tocase cantaban con la mano básicamente lo que sigue pasando dos mil diecinueve crear el vibrador pegar muy gracioso porque como lo consideraban como una cosa médica las colegas iba al médico con la madre o la abuela dándoles la mano sabeis diez un colega ahí tocando

Voz 1704 49:12 pues sí momento esto dejó de ser algo legal

Voz 8 49:16 me me lo que me maravilla esto no de ir así que de esto desde las fórmulas que te decían hija tú cuando vas al médico lleva te siempre muda limpia digo no están corriendo

Voz 4 49:25 a ya caldo creó para

Voz 1378 49:33 esta es la palabra de la que prohibiera histérico

Voz 8 49:35 es usted un útero colega griego

Voz 1378 49:38 es más si creó para hacerle más cómoda la labor al médico

Voz 8 49:42 no no no no se creó para curar tu llegabas si es que en realidad estaba bien pensado Diane tú tienes el tres pues hijas de doy un organillo hoy p'alante

Voz 0578 49:50 tira Paquilla tú sea médico lo que sí

Voz 8 49:52 no porque como la sexualidad femenina siempre ha estado así tan te has ido tabú y las sociedades pues como que no pues es que lo vean como una una cosa América es que era para descargar interés

Voz 1378 50:02 como quién te da un termómetro no sí si va claramente vale

Voz 8 50:06 está loco lo voy a descubrieron que las mujeres cada vez que iban más al médico

Voz 5 50:10 claro claro con la

Voz 8 50:16 Curro in dijeron oye y esto sí lo vendemos sabe que le queda a cada uno en su casa ya siempre del tema

Voz 0578 50:22 claro y no decían esos automedicarse es decir no

Voz 4 50:25 no

Voz 5 50:26 bueno yo creo que ya estaría Javi puerta quería pues hasta enanismo Nani buenismo bien

Voz 4 50:31 no creo que vayan a térmico por algo como yo que quería preguntar podemos salir Pupi tirada

Voz 1704 50:41 no vamos a hablar podemos pedir que nos manda el programa

Voz 2 51:43 esto es bueno