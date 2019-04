Carrusel Madrid (06/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 2 00:07 buenas tardes a todos y a todos bienvenidos a Carrusel Madrid un sábado más desde ahora y hasta Laura os vamos a contar la última hora del deporte de la capital ya sabéis que como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid hoy el centro atención estará en Barcelona desde las veinte cuarenta y cinco en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid quedan ocho jornadas hay ocho puntos de diferencia a favor de los culés una victoria rojiblanca abriría la emoción por la Liga una derrota la dejaría casi sentenciada además tendremos dos citas Real Madrid Éibar desde las cuatro y cuarto más pendientes del futuro que del presente ya las seis y media Rayo Vallecano Valencia los de Paco Jémez que están obligados a ganar el frente al equipo más en forma de la Liga siquiera en soñar con la salvación para mañana otros dos partidos importantes desde las doce Alavés Leganés que podría sellar la permanencia P Milena alas dos Getafe Athletic el el Geta gana seguirá en posiciones de Champions en segunda doble cita con los equipos madrileños desde las cuatro Deportivo Rayo Majadahonda en Riazor mañana en sesión matinal a las doce Alcorcón Alba de en Segunda me quedan siete jornadas para el final los siete equipos madrileños van a jugar mañana de momento los tres primeros son de nuestra comunidad Fuenlabrada Atlético B y Castilla este fin de semana no hay fútbol femenino porque es tiempo de selección ayer por cierto victoria histórica por dos uno ante Brasil el miércoles cita ante Inglaterra en baloncesto jornada veinte es en la Liga Endesa hoy jugara Movistar Estudiantes en cancha de dedicó GBC desde las seis mañana a las cinco San Pablo Burgos Montakit Fuenlabrada a las siete y media Herbalife Gran Canaria Real Madrid también habrá fútbol sala desde las seis y media hoy Movistar Estudiantes entraron el Movistar Inter contra el Zaragoza yo hoy dedicaremos también unos minutos al Voleibol femenino porque esta tarde comienzan las semifinales con el primer partido entre Barça y hay vendas con Nacho Sánchez en la técnica Toni López en la producción esto es Carrusel Madrid arrancaba

Voz 3 01:58 no nueve esto quedan de Pepa siete seis esta barato Cruise se mete

Voz 4 02:07 esto una bandeja

Voz 5 02:34 cuatro

Voz 2 02:35 en dos la tensión en la portada de Carrusel Madrid que como ya sabéis tiene una gran cita la pelea por el título con el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid en la ciudad condal ya está el equipo del Cholo Simeone Icon ellos un hombre de la SER última hora Pedro Fullana buenas tardes

Voz 6 02:51 qué tal muy buenas bueno el Atlético de Madrid está aterrizando ahora mismo ya en el aeropuerto del Prat aquí en Barcelona ha llegado el

Voz 0760 02:57 mismo día del partido como ya hizo en Vitoria el partido

Voz 7 03:00 Es tarde Ximena alterado el plan en las últimas jornadas se va a instalar cerquita de Montjuïc en un hotel es el habitual de concentración del equipo aquí en Barcelona ya eso de las siete menos cuarto de la tarde pondrá ya rumbo al estadio del Camp Nou el Atlético de Madrid sabe que todo pasa por esta gran final para ellos si ganan habrán Liga si pierden adiós a la vida en la liga de Primera División esta temporada

Voz 2 03:23 mucha menos tensión habrá en el Santiago Bernabéu ocho partidos para que acaba una temporada que está siendo un calvario para los madridistas hoy ante el Eibar podría vivir sexo dicen la entrada más floja de la temporada en el coliseo blanco ya está en las inmediaciones del Bernabéu Antón Meana o la Antón novedades desde Chamartín muy buenas qué tal Borja muy buenas tardes lloviendo bastante sobre el coliseo blanco y como tú dices puede ser la peor entrada de la temporada ayer lo como

Voz 0231 03:44 en todo Zinedine Zidane en la sala de prensa saben que la gente está un poco enfadada pero quieren reengancharse con ellos en estas últimas fechas del campeonato veremos cuánto público viene a un Santiago Bernabéu que ahora mismo parece más un partido de noviembre diciembre o enero quede principios del mes de abril sin Sergio Ramos que descansa decisión técnica del entrenador del Real Madrid y con las bajas por lesión de Dani Carvajal Marcos Llorente Vinicius Thibaut Courtois con este habrá tema hoy en casa

Voz 2 04:12 Nos él porque el portero del club SL

Voz 0231 04:15 belga y por eso todo hace indicar que el año que viene no estará en Chamartín

Voz 2 04:18 Keylor Navas pues luego lo ampliamos lógicamente y minutos después de que acabe ese Real Madrid Éibar habrá una auténtica final en Vallecas Rayo Vallecano Valencia tercer partido con Paco Jémez en el banquillo franjirrojo ha llegado la hora de conseguir la primera victoria José Palacio muy buenas

Voz 1643 04:34 hola qué tal muy buenas Borja feliz y en la que vivió ya el Rayo Vallecano de finales por delante

Voz 1886 04:40 no seis puntos para llegar a esos puestos de la salvación que marca ahora mismo Villarreal y Valladolid son nueve partidos sin ganar ocho derrotas y un empate lo que lleva al equipo de Paco Jémez que ha como un empate ante el Betis pero viene de una malísima imagen en el segundo tiempo el Ipurua purgas Stepney que ya el equipo de pago que si quiere seguir soñando por la permanencia además con una baja muy importante hoy la que Kirby además el jefe de la pelea

Voz 2 05:06 lo contaremos en Carrusel Madrid hice Ramos esta portada con baloncesto ya tenemos fechas del Real Madrid Panathinaikos de cuartos de final de la Euroliga los dos primeros partidos en Madrid días diecisiete diecinueve de abril a las nueve y cuarto de la noche los dos siguientes veintitrés y veinticinco en Atenas un quinto partido sería el día treinta en el Whiting Center una serie en la que está difícil la presencia de Sergio Llull lo explica su entrenador Pablo Laso

Voz 8 05:27 sinceramente tengo muchas dudas de que pueda jugar el precario pero como es una lesión muscular y ojalá pueda jugar pero lo veo lo veo complicado porque tampoco creo que mi cuerpo médico sean magos Niguroska gurús creo muy buenos excelentes pero no son ni magos ni gurús y lo que quieren recuperar hay un de la mejor manera posible en el mejor momento como hicieron en el año pasado en una lesión mucho más grave de este modo

Voz 2 05:54 su fútbol baloncesto y resto de deporte de la capital hasta la una de la tarde aquí en Carrusel Madrid

Voz 9 06:00 si eres de los que no quieren perder tiempo o si eres de los que siempre buscan el camino más largo entre triunfo Madrid tenemos tu moto pone en marcha una Tiger ochocientos por doce mil setecientos euros o ciento noventa y cinco euros al mes con sus maletas métricas de regalo triunfo Madrid concesionario oficial José Abascal dos ir el triunfo motos Madrid punto com tribus

Voz 10 06:21 for the Right to seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta ve MMT Seguros si te devuelve una parte y antes de renovar entre el MMT Seguros punto es decir de tú mismo

Voz 1 06:34 a Roussel Madrid

Voz 8 06:38 Fernando no te pierdas toda la actualidad de los equipos madrileños de Primera puro va Motor concesionario oficial mata en Lake carece y Majadahonda

Voz 0298 06:50 como siempre este primer tramo de Carrusel Madrid estará centrado en los cinco equipos madrileños de Primera División hoy con una cita especial con la Liga en juego

Voz 2 06:56 yo Barcelona Atlético de Madrid

Voz 5 07:28 en esta fiesta vale

Voz 2 08:00 el Barça líder con setenta puntos Atlético de Madrid segundo con sesenta y dos ocho partidos por jugarse veinte cuarenta y cinco la citas en el Camp Nou uno vamos a contar por supuesto en Carrusel Deportivo es el partido del todo o nada para el conjunto rojiblanco que está a punto de llegar a la ciudad condal ya está por allí Pedro Fullana que Cuéntame Si hay optimismo en la expedición rojiblanca antes del partido que puede marcar y que debe marcar el tramo final de la temporada cuéntanos Fuji

Voz 11 08:27 bueno el optimismo porque entienden que se depende de

Voz 0760 08:30 Ellos que haya Liga de vender el Atlético de Madrid

Voz 11 08:32 no es que este año el equipo audio el callo en Turín que el equipo

Voz 0760 08:35 ha estado del todo bien quizás durante la temporada ha sido irregular como casi todos esta temporada

Voz 12 08:41 hay por eso no está en mejor

Voz 0760 08:43 la situación en la clasificación más cerquita del Fútbol Club Barcelona pero se ha presentado una oportunidad saben que es la última todo pasa por ganar esta noche si ganan habrá opciones Si pierden no habrá ni una sola opción ya en lo que resta de temporada se que el Atlético de Madrid va a venir con todo contábamos esta semana como Diego Costa era duda por esa P Kenia molestia esa contractura que sufría en el último partido frente al Alavés además también Álvaro Morata que también era duda pero que los dos eh con los dos contaba Diego Pablo Simeone para el partido otra cosa es que los ponga inició que no lo va a hacer en principio apostar sólo por uno de ellos perdió consta que está mejor que es el que va a jugar en punta con Antoine Griezmann salvo novedad de última hora porque si se ha guardado a las cartas Diego Pablo Simeone para este partido el resto más o menos el equipo habitual con los cuatro centrocampistas fuertes es decir con tomas con Rodrigo con Koke y con Saúl y atrás con los que más confía con Juanfran el lateral derecho con Philippe en el lateral zurdo y con Jiménez y Godín en el centro de la defensa si con Atlético de Madrid que sabe que casi todo pasa por ganar esta noche ya sino repetía Diego Pablo Simeone antes del partido

Voz 0501 09:51 expresará algo más para el para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad la realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad ganando mañana y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace tres años que somos los competidores más cercanos que tienen a esos en los últimos tiempos y eso habla muy bien el trabajo que están haciendo profundiza nuestra

Voz 0298 10:15 son los competidores más cercanos que han tenido el Barça en los últimos tiempos lo ha dejado caer bueno pues los números también la dan la razón en el sentido al al Cholo Simeone al menos en esta temporada también por cierto hoy protagonista lógicamente Fullana Antoine Griezmann pudo haber sido su casa en el Camp Nou yo no sé si está más tranquilo después de los últimos días en las que el debimos incluso cuando estuvo concentrado con su selección con Francia agitado diciendo que bueno estaba irritado por esos comentarios sobre el pasado y también lo que pudiera pasar con el futuro yo no sé cómo se encuentra Griezmann antes de del partido esta noche

Voz 0760 10:44 bueno tranquilo está tranquilo está tranquilo porque sabe que se habla mucho de él sabe que se ha hablado mucho del esta semana sabe que se va a hablar del esta noche no va a vivir me temo una noche sencilla en lo en cuanto al ambiente porque es probable que el Camp Nou se pronuncie por lo que pasó el el pasado verano sabe perfectamente que se va a seguir ligando su nombre al Barça ahí positivamente a otros clubes en lo que resta de temporada Hay después en en verano de momento la situación es la que es Griezmann tiene contrato su cláusula bajará a ciento veinte millones de euros en el club confía en que quede él de inicio quiere quedarse pero todo el mundo sabe que Griezmann a veces cambia demasiado fácil de opinión en las últimas temporadas así que por mucho que el Atlético cuentan con él para la próxima temporada también tienen claro que no se pueden fiar al cien por cien porque a veces puede pasar lo que ha pasado por ejemplo en los últimos meses un Antoine Griezmann que además tiene un examen un test un escaparate en el que tiene que brillar porque fue uno de los que ha acaparó todos los focos en Turín por su ausencia en el partido estuvo pero prácticamente pasó desapercibido bueno pues vamos a ver qué hace esta noche en el Camp Nou con esa presión que además va a tener encima por todo lo que es generó su frustrado fichaje si lo puedo decir así por parte de el Barça aún Griezmann que ha jugado nueve parte los ante el Barcelona con el Atlético de Madrid y nunca le ha marcado un gol nunca ha marcado en el Camp Nou así que el Atlético Madrid va a jugar contra las estadísticas Griezmann también como digo el Atlético donde va a jugar un campo en el que no gana desde hace trece años que se dice pronto encadena diecisiete partidos de Liga entre los juegos en el Camp Nou en el Calderón y en el Wanda Metropolitano sin ganar el Atlético de Madrid al Fútbol Club

Voz 0298 12:20 pues ojalá que a eso de las diez y media podamos decir que se ha roto una racha de trece años sin ganar en el Camp Nou gracias Fullana hasta luego esa es la última hora del Atlético de Madrid vamos a conocer también cómo llega el Fútbol Club Barcelona

Voz 2 12:38 Adriá Albets buenas tardes hola a Borja qué tal buenas tardes lo primero Adri aunque el Barça tenga el miércoles la ida de cuartos de Champions frente al United Valverde no parece que vaya a guardar hoy ninguna carta verdad para pensando el partido de de otra forma

Voz 0017 12:50 sin ninguna duda ese partido no existe hoy en la cabeza de Valverde tampoco en la de los futbolistas del Barça así que esta noche no va a reservar absolutamente nada el entrenador azulgrana que es consciente evidentemente de que está en juego el título de Liga y lo primero es mirar al campeonato doméstico y después en cualquier caso ya pensar en la Champions que evidentemente es el gran objetivo de esta temporada pero Valverde no piensa en ese país pido hoy va a salir con todo el Barça no tiene Arturo Vidal por sanción y además le porque sigue lesionado y la única duda es si va a apostar por Arthur o por ser si Roberto en el centro del campo formando con un cuatro cuatro dos el resto del once me parece que está claro y esa es la única duda si va a jugar Arthur acompañando a Busquets Rakitic en el centro del campo es verdad que el brasileño no está en su mejor momento en los últimos partidos y Valverde podría dejarle en el banquillo y apostar por Sergi Roberto formando ese cuatro cuatro dos también con Coutinho en el centro del campo y con Messi y Suárez arriba descolgados

Voz 2 13:53 hablábamos también habría con Fullana sobre Griezmann que vuelve también bueno vuelve no juega en Barcelona ante el que podía haber sido su equipo me parece cayera en la en la previa del encuentro habló Valverde sobre él

Voz 0231 14:03 sí porque evidentemente va a ser una de las

Voz 0017 14:05 noticias de la previa el el recibimiento

Voz 0231 14:08 va a tener Antoine Griezmann en el Camp Nou yo creo que no hay ninguna duda de que la mayoría del Pool

Voz 0017 14:13 cómo va a pitar al francés porque los aficionados del Barça no entendieron su decisión de la temporada pasada de seguir en a en el Atlético de Madrid y de decir no al Barça no gustó nada como se hizo pública esa decisión con el famoso documental en el que también participó pues de alguna forma Gerard Piqué así que hoy el Camp Nou va a pitar a Antoine Griezmann a pesar de que a Valverde no le gusta y le pide a la gente del Barça que gaste sus fuerzas animando al equipo Hinault silbando a un futbolista rival lo que

Voz 0588 14:46 pero mañana desde luego es que la gente esté pendiente de nosotros no de los rivales de los jugadores del equipo contrario del equipo rival mira me gusta cuando voy a alguno de mis jugadores pues alguna cuestión sigue fiel que mañana nuestro público esté con nosotros no en contra de nadie jugadores libres de tomar la decisión que crea conveniente para su futuro y mañana es un partido más nosotros en su tener cuidado con él porque es un gran jugador pero nada más

Voz 0298 15:07 bueno pues es un gran jugador y nada más el que es un gran jugador mucho más es lógicamente Adri Leo Messi cada cada partido que juega tenemos que decirlo lo mismo no que no tenemos adjetivos para calificarla pero es que de verdad ahora mismo está en un pico de forma realmente asombroso son cinco partidos seguidos marcando desde luego que va a ser el líder una noche más esta noche frente al Atlético de Mary lógicamente sin ninguna

Voz 0017 15:28 duda además en estos cinco partidos creo que ha marcado nueve goles Leo Messi así que está en un momento de forma absolutamente brillante la verdad es que en los últimos partidos no se le han notado estas molestias que supuestamente arrastra en el pubis así que esta noche posiblemente va a ser también protagonista en el partido a él se agarra también el Barça para sentenciar la Liga frente al Atlético de Madrid hay que recordar también que es está siendo infalible Leo Messi en los lanzamientos de falta porque lleva tres goles de falta consecutivo así que supongo que Simeone lo va a tener en cuenta esta noche porque cualquier falta en la frontal del área podría ser definitiva peligrosísima para el Barça y en contra del Atlético de Madrid

Voz 0298 16:11 bueno Leo Messi en el campo pues lógicamente estaremos pendiente de Messi así que nada luego te escuchamos en Carrusel gracias a Adrià un abrazo Borja hasta luego ocho puntos de diferencia como decíamos entre ambos equipos y de camino ya a la Ciudad Condal viajando en este momento está el narrador del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal tal muy buenas

Voz 1576 16:26 qué tal Borja buenos días bueno la pregunta es clara que debe hacerlo

Voz 0298 16:29 tipo de Madrid para ganar esta noche en el Camp Nou

Voz 1576 16:31 bueno pues tiene que hacer prácticamente todo bien yo creo que cuando no al veo al Barça en Liga en el Camp Nou demuestra que no es nada fácil por lo tanto tiene que hacer un gran partido tiene que ser solidario tiene que conceder muy poco y luego arriba estar finos tiene que tener la pólvora como la tuvo en Mendizorroza por ejemplo aprovechar las primeras ocasiones ir tomando ventaja y luego intentar ir cobrando más mate goles sí sí puede a la contra pero sobre todo eso estar muy serio muy serio atrás y muy contundente arriba

Voz 0298 16:59 en nombre propio hoy tabla que es el de Antoine Griezmann ha marcado seis goles en veinticinco partidos ante el Barça hoy es una buena oportunidad para reivindicar que puede comer como él mismo dijo en la misma mesa de Messi Cristiano

Voz 1576 17:09 bueno yo creo que esa frase en el momento que la dijo al final se ha hecho mucha literatura pero lo que está claro es que Messi y Cristiano son dos jugadores que llevan una década a un nivel muy alto Antoine para mí es que después de ese escalón el mejor jugador lo ha demostrado en la Eurocopa demostraron ya lo ha demostrado con números en un club como el Atlético de Madrid que no tiene el potencial de otros pero es evidente que hoy para él es un partido importante partido importante porque nunca ha marcado en Barcelona porque sabe que para que el Atlético de Madrid pues mucha culpa va a tener su partido su fútbol y sus goles eh no entendían mucho en el Atlético de Madrid en ese clima un poco hostil no que está preparando a Griezmann en Barcelona porque entienden que él nunca o en el Barcelona que él nunca o con la afición del Barcelona que tenía contrato y que quiso quedarse en el Atlético de Madrid por lo tanto no entienden prepara una pitada o cualquier otra cosa pero él está muy centrado el tiene muy claro lo que tiene que hacer y seguro que va a hacer un buen partido como decía

Voz 0298 18:05 es tal la tiene toda la pinta de que va a ser abucheado esta noche Antoine Griezmann más nombres propios el de Simeone que como decías nunca ha ganado al Barça en el hecho no ha ganado en Liga el empate no les sirve de nada al Athletic esta noche el desastre de Turín está muy reciente se juega algo más que que los tres puntos en el partido esta noche el Cholo

Voz 1576 18:21 no no para nada yo creo que en ese sentido tienen claro que va a capitanear el proyecto de la próxima temporada veintidós y lo que sí se juega en las posibilidades de darle picante a la Liga y estar enganchado a título hasta la última jornada eso se juega ya decía en rueda de prensa que para pelear por la Liga no hay otra premisa que ganar en Barcelona y eso lo tienen claro él tampoco ha ganado allí le motiva a los retos como por ejemplo ese le espera hacer un buen partido a él le pedía el cuerpo y ponerlo todo ello creo que lo va a poner esta noche

Voz 0298 18:54 ya por último tala luego el partido simbólico seguramente para algunos jugadores del Athletic que podrían jugar sumó su último encuentro como rojiblancos en el Camp Nou sobretodo Godín no por lo que significó aquel gol ya que el título de Liga

Voz 1576 19:05 sí porque es el capitán y porque es un jugador muy importante porque las aspiraciones de este partido yo creo que pasan porque Godín y la defensa estén bien y concedan poco al Barça como te decía antes yo creo que

Voz 13 19:16 Bin llegó del Villarreal

Voz 1576 19:19 pocos sin hacer mucho ruido y casi una década después ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid está despido la rojiblanca tiene ese gol importante podía haber tenido otro otro gol para la historia que anotó en Lisboa en la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid gol al final el ese gol ni qué tipo de esa gloria de haber conseguido el gol más importante de la historia del Atlético de Madrid pero lo que está claro es que es un jugador muy importante y que si yo estoy contigo va a ser el último gran partido que vista con la con la rojiblanca y seguro que también está Haidar motivado

Voz 0298 19:51 jugarán tal a los tres de arriba una vez están dados de alta Diego Costa y Morata junto a Griezmann

Voz 1576 19:55 sí porque han entrado en la convocatoria de de jugadores Si bueno yo creo que lo que le pide el cuerpo al Cholo es poner a los tres la única duda que tengo si no lo va a hacer es Si cada vez que alguno de dos no está demasiado sobrado yo creo que el que peor puede estar el que más riesgo corre musculares Costa pero yo creo que el que mármoles que va a tener porque tenía muy inflamado el tobillo después del esguince que se hizo frente al Girona es Morata yo creo que a él le pedía el cuerpo jugar con el tridente ponerlo todo en en Barcelona

Voz 13 20:24 y jugársela a cara de perro pero esa es eh

Voz 1576 20:28 doble mal muy físicos yo creo que a lo mejor la gente que tire por los cuatro medios centro que apueste por Costa de salida pues si luego tienen un problema lo tiene que sustituir dejará Morata en el banquillo pero como te digo la hoja de ruta Yoyes también llegan se encuentran bien sería poner el tridente ir del todo para todo a a cara pero contra el Barcelona bueno pues saber si con os Inti

Voz 0298 20:48 el Atlético de Madrid se vuelve a la capital con los tres puntos con cinco en la diferencia para que tengamos un final de Liga apasionante gracias Talat escuchamos esta noche en Carrusel

Voz 1576 20:56 gracias Borja un abrazo a todos las palabras de Talavera que

Voz 0298 20:58 junto a Lluís Flaquer contra la lógica en de ese gran partido a las veinte cuarenta y cinco Carrusel Madrid ha bajado a las calles de Madrid Gran Vía para palpar las sensaciones de los aficionados rojiblancos a pocas horas del partido estará chiís y sueñan con la Liga que once debería alinear el Cholo en fin un montón de cosas que le han comentado los aficionados rojiblancos Amanda gala

Voz 0231 21:16 hombre yo creo que sí sí sí sacar mejores resulta

Voz 14 21:20 dado Ji el Rey de arriba el Barça

Voz 2 21:23 Pin ya

Voz 15 21:23 pues sí yo creo que sí les pueda dar el único que puede asustar al Barça sí claro

Voz 16 21:28 mañana con el Barcelona es

Voz 12 21:31 más probabilidades

Voz 16 21:34 la Liga tiene posibilidades

Voz 17 21:36 sí sí lucha hay cree sepuede

Voz 0298 21:39 un chico que ya en el canciller

Voz 18 21:41 eh tú dos a a unos

Voz 19 21:45 el gol de Griezmann a ver yo creo que sí podría ganar yo tengo mucha fe en el Cholo Simeone es la verdad ahí lo que pase en la verdad no sé qué crees que basará este sábado en el Camp Nou

Voz 15 21:56 en el Camp Nou acercarlo no sé lo tiene difícil pero no imposible difícil sí pero el Seal lo sé yo creo que un empatito

Voz 14 22:05 tal edad esperamos que el Atlético va a cambiar

Voz 20 22:08 seguro que el Atlético Caneira

Voz 2 22:10 porque es una

Voz 0298 22:13 todo entre ya bastaría

Voz 6 22:16 hongo porque ambos delanteros llegan para para esta jornada neo cuesta

Voz 0231 22:20 nada mejor que el Madrid este año

Voz 0298 22:24 bueno pues hay optimismo entre los aficionado rojiblanco vamos a analizar ahora un poquito al Barça Marcos López qué tal buenas tardes buenas tardes bueno lo primero que partidos a esta noche

Voz 1424 22:33 bueno un partido tradicionalmente va a ser el Atlético de Madrid traicionar porque en los últimos encuentros nos han distinguido pues una gran cantidad de goles tanto en el Ruanda el empate a uno es la última referencia que tenemos de esta de esta misma Liga muy los partidos entre el Barça de Valverde y el Atlético de Madrid Simeone no son igual hoy no son unos partidos espectaculares en cuanto a en cuanto a número de goles eso es evidente

Voz 0298 22:59 hoy tenemos un gran duelo a todo esto Marcos en la portería entre tres TN Oblak dos de los mejores del mundo You una pregunta que te hago cómo puede ser que con lo bueno que es el alemán por ejemplo la temporada que lleva Piqué el Barça encajó treinta y un goles en treinta partidos

Voz 1424 23:12 bueno porque el Barça ha sido muy irregular porque el Barça ha tenido muchos problemas de hecho si analizas esos treinta y un goles que ha encajado ocho henchido en dos partidos sea cuesta imaginar a cuatro goles por partido no se pudieran lo tiene más contra la pilló pero el Barça ha recibido cuatro del Betis en el Camp Nou el va a ser recibido cuando el Villarreal en esta diva cerámica el pasado martes esos son los goles que acaban estudiando la estadística que para mí el mejor portero del mundo junto con Diana neural el mejor para el barcelona evidentemente porque no sólo para con los con las manos no sólo para conducir sino que el juego ofensivo que también te genera Ter Stegen sin ir más lejos la jugada del segundo gol contra el Espanyol nacen los pies de Ter Stegen y acabar rematando Messi en un contraataque que dura apenas dos segundos en el campo

Voz 0298 23:56 hoy le daría es la alternativa a Malcolm que parece que se lo está ganando no con lo poquito que juega

Voz 1424 24:00 es difícil es difícil porque creo que el Barcelona va a necesitar mucho con todos mucha pausa mucha técnica mucha calidad individual no digo que no la tenga mal con pero Simeone suele suele plantear los partidos de de dos maneras con un inicio de presión alta en el momento que el Barça supera esa primera prisión alta ya se repliega muy bien ahí no hay espacio hay evidentemente la velocidad el desmarque y desborde y el desequilibrio que te genera mal con no tiene tanta tanta tanta presencia ya creo que inicialmente para jugar Coutinho porque dice se regate sea posibilidad de combinadas de asociarse con Messi con Suárez para intentar encontrar un espacio de defensa es decir algo se caracteriza es por negarse el espacio porque está tan cerca de Oblak sabe defender también tan cerca deudas que no hay posibilidad de pases que puedan en que pues generaba peligro en el caso de Messi en el caso de de Suárez el propio caso de de ya

Voz 0298 24:59 otro nombre propio Marcos es el de Griezmann que parece que no va a tener precisamente hoy un un gran recibimiento tú crees que tiene opciones de acabar en el Barça o que su oportunidad ya pasado

Voz 1424 25:08 bueno yo tocará le tocará decidirá él por segunda vez en un año de tocará decida él si quiere hacer con su carrera qué quiere hacer con su proyecto deportivo tocar

Voz 21 25:17 van a asumir si un quieren seguir

Voz 1424 25:20 sin el Atlético de Madrid donde evidentemente es el Rey donde se monarcas donde todo lo que llega a su alrededores para completar su trabajo su talento como paso primero con Diego Costa con Álvaro Morata o viene a un club como el Barça donde el monarca absoluto en discutir me Messi y ahí viene a sumar viene a aportar desde otra mirada ahí desde otra responsabilidad también porque toda la responsabilidad evidentemente como es lógico es uno de las estrellas mundiales porque yo soy uno de los jugadores mejor pagados de mundo y evidentemente el mejor pagado en el Atlético le corresponde

Voz 0298 25:53 pues aguanta un segundito Marcos porque mira queremos que escuches como Nos hemos sido también a las calles de Barcelona nuestro compañero de Radio Barcelona Ferran cursar que ha ido para conocer si allí en la ciudad condal creen que el Atlético de Madrid puede ganar esta noche meterse de lleno en la pelea por el título

Voz 22 26:06 bueno no no creo porque el Barça tiene a es el Atlético pueda ganar pero el Barça va seguida del otro partido cambio yo creo que ahora mismo no que en su momento tenía la opción pero que ahora mismo no hay puntos que ahí está ahí está complicado ya pues yo creo que el Atlético no sido autor regular de lo que se el equipo campeón y por eso básicamente no han yo no lo veo ganando

Voz 23 26:25 la hombre poderla podría ganarlos pero que lo tiene muy difícil

Voz 2 26:27 del creo que no no está regular

Voz 23 26:30 a ver no está bien está bien

Voz 24 26:32 creo que no porque ya quedan pocas jornadas Si gana el Atlético por mucho que se pongan apretados en yo creo que en unas pocas jornadas que quedan en el partido se quedan tiene rivales bastante fáciles el Barça siempre con Simeone acaban pasando cosas sino que nunca acabó ganando siempre tienen en el punto de mala suerte

Voz 25 26:51 yo creo que no la diferencia de puntos es demasiado importante y el Barça ganará el sábado quedan partidos difíciles y el Barça es muy difícil que pierda todo lo más partidos el Barça es mucho más fuerte sigue la la la

Voz 0298 27:02 son Marcos no en Barcelona incluso aunque perdiera hoy el Barça las sensaciones de que la Liga no se les escapan

Voz 1424 27:07 bueno es Si se pierde el Barça es evidente que la Liga se comprime son cinco puntos que lo hace mociones que el único responsable de que la Liga la pierda es el propio Barça es decir cuando te quedan tan pocas jornadas serían ocho jornadas tienen ocho puntos de renta incluso te diría que está el empate le vendría de maravilla Barcelona e insisto no es un tipo de partidos en los cuales había muchos goles en el en el año pasado la temporada pasada uno uno en el Metropolitano uno cero en el Camp Nou gol de falta de Messi precisamente

Voz 26 27:40 si uno uno esta temporada Koné a Conatel

Voz 1424 27:42 velé que evitó la derrota en el último suspiro por parte del del Barça íbamos a ver qué ocurre esta noche pero en el peor de los escenarios para el Barcelona en el mejor para el Atlético quisieron una victoria lo que sí que garantiza es que el Atlético se engancha la Liga pero estoy viendo de lo quisiera después el Barça

Voz 0298 27:59 pues lo contarás en Carrusel junto a Jordi Gustavo López Luis Suárez Kiko ya por último la pregunta más importante de todas Marcos está perdiendo el bis el club está viendo el partido frente al llamada jugando David Villa e Iniesta como titulares

Voz 1424 28:11 efectivamente están perdiendo uno cero un un error gravísimo el portero es una falta lateral que que se comer porque lo de una manera escandalosa ahí en el minuto veintisiete que pidiendo el

Voz 0298 28:21 es imposible que te pille con esos muchas gracias gracias Marcos

Voz 1424 28:24 hasta luego citan el sábado

Voz 0298 28:26 este Barça Atlético de Madrid que hemos organizado en Carrusel Madrid pero hay más empezando por el partido del Bernabéu

Voz 2 28:44 pues les restan ocho partidos al Real Madrid has el final de temporada más triste que se recuerda en la era moderna llegó Zidane al banquillo como revulsivo pero el equipo ya perdió el miércoles en Mestalla tiene pinta y encima nos decía Antón que está lloviendo de que íbamos a tener un ambiente bastante alicaído en el Bernabéu verdad Antón

Voz 0861 29:02 pues sí Borja ambiente muy malo hace mucho frío y llueve ahora justo no pero llevaba todas las

Voz 28 29:07 mañana chispeante do it se nota en el Bernabéu que el ambiente no es el mejor que la gente está enganchada y que esto es la pretemporada más larga del mundo ya ha empezado a la pretemporada del año que viene y la gente está más pendiente de poco va deja Hazard de quién se va que de lo que pase a las cuatro y cuarto en el Bernabéu que ha dicho en la previa del partido Zinedine Zidane

Voz 0231 29:26 bueno me gustó mucho Zidane ayer creo que hay y lo comentaba con Yago anoche en El Larguero es el Zidane que tiene más poder desde que está en el Madrid llegó en dos mil dieciséis ganó tres Champions pero nunca tuvo tanto poder en la gestión del club en los fichajes de ayer fue un Zidane muy reivindicativo muy contundente y que mandaba este mensaje de filosofía ida poca su plantilla en la

Voz 0298 29:47 de recibiera el Eibar la necesidad de este club

Voz 29 29:49 es volver a ganar volver a ser cosas grande

Voz 30 29:54 yo estoy aquí para eso yo quiero pero nos falta ocho partido y luego

Voz 12 29:58 vamos a acabar y lo vamos a hacer bien porque

Voz 30 30:00 ante nos quiere nos quieren dificil

Voz 29 30:03 tardes aquí aceptamos menos gente a los estadios aceptamos aceptamos todo

Voz 0298 30:10 bueno pues lo lo acepta todo es esa sensación no de que es un Zidane más autoritario yo recuerdo hace unos días también Antón que creo que fue en la previa de Valencia cuando se le preguntaba por los fichajes decía ya lo veréis es da la sanción de por un lado esa tranquilidad de que no hay algo amarrado no lo quiere y no lo quiere anunciar no

Voz 0231 30:26 sí yo creo que él sabe no que que cuando firma con Florentino Pérez lo hace porque la confianza del presidente en él es máxima y que van a hacer el esfuerzo de tres grandes jugadores como te digo lo de Hazard y Pogba son las principales peticiones y él sabe que lo del año que viene

Voz 0298 30:39 ser bueno que tiene a jugadores en este equipo

Voz 0231 30:42 lo que él va a recuperar y que los que se van a marchar lo van a hacer por la puerta grande es es el principal objetivo de Zidane con las leyendas de este club que si tiene que marcharse Marcelo o tiene que marcharse Gareth Bale con el que no tiene una relación excesivamente buena o tiene que irse Keylor Navas Borja que se vayan por la puerta grande cuando acabe el año después de un año da mala de acuerdo pero habiendo ganado tantas Champions tantos partidos claves en Copa de Europa ante la Juve ante el Bayern de Múnich ante el City ante tantos y tantos equipos que eso no quede en el olvido y es un mensaje que gustan en El Vestuario porque ven que Zidane que fue una estrella les eso les guarda su sitio para nada está siendo revanchista porque él se marchó el año pasado sabiendo que esto podía ocurrir

Voz 0298 31:25 por último Antón se ha hablado mucho lógicamente

Voz 0231 31:28 Neil de Marcelo de Isco que ha dicho que se crea quedarán en él

Voz 0298 31:32 Real Madrid y luego está ese culebrón que poco a poco yo no sé si va creciendo que es el de Raphael Varane ayer escuchábamos en en Canal Plus Francia a un agente de futbolistas a Bruno Satán que había hablado con el hermano de de Varane que el había confesado que que estaba reflexionando sobre ese del Madrid pero Zidane dijo el otro día lo contrario también no sé si da la sensación de que de que esto va a ir creciendo poco a poco a una bola que no tiene nada

Voz 0231 31:53 sí yo creo que va a crecer bastante tu que cubre es para la SER el Tour de Francia sabes lo importante que tiene en Francia L'Equipe L'Equipe dijo en mitad de una contracción de Francia hace dos semanas que Varane se quería marchar

Voz 1643 32:04 sí

Voz 0231 32:04 Iván no lo desmintió con todo el respeto del mundo para cualquier medio de comunicación no es lo mismo una web amateur o una red social que Le equipe si el Equipe dice que te quieres marchar tú estas en Francia y no lo desmiente es es que no tienes argumentos para desmentir al periódico deportivo posiblemente más importante de Europa junto La Gaceta de los por entonces Varane no está contento en el Madrid es lo que transmiten desde dentro en gente del club sobre todo desde el entorno francés del central galo y hay que ver cómo Zidane lo gestiona primero porque cuenta con con él porque le gusta mucho Varane segundo porque el Madrid necesita centrales porque ahora mismo con la situación por ejemplo de de Vallejo y aunque haya fichado ha militado el Madrid quiere reforzar es el centro de la zaga Ibar años un jugador al que le queda mucho fútbol pero si él se quiere marchar el Madrid tiene un jugador por el que puede pedir mucho dinero se habla de más de ochenta millones de euros tal y como están pagando los ingleses centenares de nivel Le gusta mucho el United que ya hace dos tres temporadas cuando estábamos en Montreal intentó llevarse a Raphael Varane para Old Trafford iba a ser uno de los culebrones de este tramo de temporada

Voz 0298 33:06 bueno pues a ver qué es lo que sucede a partir de las cuatro y cuarto desde las tres la previa en el Bernabéu gracias Antón un abrazo hasta luego

Voz 2 33:17 mucha más tensión en el Bernabéu vamos a tener en Vallecas Rayo Vallecano las seis y media por cierto desde las seis y cuarto en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres De momento Paco Jémez un punto sobre seis tras la derrota de Ipurúa como decíamos Palace tensión in no queda otra ya que ganar hoy

Voz 21 33:33 no sé ya si llegaba a Paco sí en sí

Voz 26 33:37 posibilidades para ya mismo partido pues ya se ha fallado en el segundo es verdad que el día el veintiséis es una imagen buenísima equipos debió golear al conjunto de Quique Setién pero no se ganan hechos empató bueno pues saca a lo positivo Paco Jémez en la previa de ley guaperas recortar un punto a la al Villarreal pero claro lo que pasó el pasado miércoles el Ipurua la verdad es que ha bajado bastante suple la el efecto de GPS en su llegada al vestuario sabes que ahora no queda otra que ganar lo pasa hay que claro no tiene un cualquiera adelante Borja que llega

Voz 0298 34:10 vale

Voz 26 34:12 diecisiete partidos sin perder contaba ayer estuvimos más en El Larguero que desde la previa de Reyes no pierde el Valencia un partido que viene de ganar cero uno en el Sánchez Pizjuán que viene de ganar dos uno al Real Madrid yo yo pues esperemos que se duerman un poquito los jugadores de Marcelino que piense en que la Champions está cerca pero creo que el más necesidad tiene el Rayo Vallecano y así se lo puede acoger un poco desprevenido al al Valencia en la verdad es que el el Rayo necesita ganar y eso es el mensaje claro que dejó ayer Paco Jémez en rueda prensa escuchan

Voz 0696 34:48 ahora mismo quiero que pasen a remontar ventas no para nosotros noventa en para están por delante es verdad que todavía el partido todavía punto resultado de besándose por perder los resultados han sido de todo lo malo pero yo creo que un mensaje erróneo pensar cuando estamos todavía no estamos peor que hace la semana tenemos que empezar a recortar ya no tenemos tiempo tiempo que pasa en lo de arriba amante la distancia de tiempo que va en nuestra contra porque tenemos que remar somos nosotros no ellos no es una final no es definitivo no si ganamos no no no vamos a saludar si perdemos seguramente tampoco va a hacer o para que detrás que defendamos pero siguen muy muy muy muy importante que empecemos Manet

Voz 0298 35:29 desde luego por cierto me acaba de pasar Toni López un mensaje al Rayo Vallecano quiere transmitir a sus el más sentido pésame a su jugador Gael Calcuta acaba de fallecer su hermana así que como decimos pues esa triste noticia porque además que acuda esta entre los convocados eh por cierto ya para cerrar Palace el otro día lo decía también Paco Jémez después de del partido de Ipurúa el equipo le falta como fuerza mental en las segundas partes porque es verdad que partidos que tiene ganados o que por lo menos va de forma encarrilada su favor el estás yendo de las manos ya pasaba con Michel y empezado pasando lo mismo con Paco

Voz 21 36:01 sí que es la que cara

Voz 26 36:03 ya no sólo cada amor sino entraron casi en clara tiene al Rayo Vallecano del Rayo se vería bajo lo vimos por ejemplo partido también de la cerámica ante el Villarreal otro partido se pone por delante el Rayo y a la mínima pues se viene abajo y eso es lo hecho sobre todo hincapié en esta semana y media alta así que lleva entrenando Paco Jémez que con los suyos que es el más el aspecto psicológico que el físico veremos si hoy no pasa eso veremos si el Rayo se pone por delante y mantiene el resultado que es lo que no ha podido hacer en los últimos tres partidos que

Voz 21 36:32 algo bastante grave Villaverde las dudas en el once como decíais lo de la

Voz 26 36:38 la noticia trágica que ha informado al Rayo Vallecano fallecimiento de la hermana del capitán veremos si si se cae de la lista donde estaba en la lista de convocados no está Jordi amante vio la quinta amarilla en Ipurúa debe elegir Paco entre Velázquez Alves para sustituir al central catalán tampoco está Franco y Santo el delantero incumple segundo partido de sanción Álvaro Medrano que tiene cláusula de en el contrato con el Valencia impulsa lesionado Trejo por decisión técnica habrá algún cambio más eh yo creo que en la línea de tres mediapuntas que lo gustado usar a Paco Jémez aparte de que tiene que entrar alguien ponerme gran que que no pueden jugar pues la clausura del contrato yo creo que no tiene números para caerse al banco García ya a diario en Pardo

Voz 0298 37:21 pues luego lo contaremos en Carrusel Madrid gracias Palace

Voz 26 37:23 un abrazo

Voz 2 37:30 hoy queremos que gane el Rayo por dos motivos el primero lógicamente para que se acerca a la salvación y el segundo por el bien del Geta un Getafe que marcha cuarto con cuarenta y siete puntos uno más que el Valencia que ya prepara el partido de mañana ante el Athletic con un ojo pendiente de lo que pase hoy en el partido e cuéntanos fue muy buenas a perdona perdona me comenta Toni López que tenemos a Dámaso

Voz 0017 37:49 sí

Voz 0231 37:50 el compañero a ver Toni López

Voz 0298 37:54 eso España rayista dos mil cuatro Dámaso qué tal muy buenas hola buenos días qué tal muy bien bueno vaya partidito que tenemos hoy frente al Valencia Vallecas que se llenó el otro día en el debut de Paco sede partido a las dos frente al Betis y hoy tenemos una cita en la cual ya no queda otra que ganar eh

Voz 13 38:10 y no queda otra lógicamente porque sólo quedan ocho partidos y ya te da igual el rival así que hay que creer porque lo primero es creer en algo para conseguir el objetivo y yo creo que Paco se ha encargado de que el equipo de que los jugadores creo en en una misión que bueno supongan antoja eh

Voz 1576 38:29 no digo imposible pero bueno hoy pasa por

Voz 13 38:31 a ganar desde luego lo que está claro es Dámaso

Voz 0298 38:34 es que con Paco al menos ha recuperado un poco la ilusión el otro ya se iba ganando el partido frente al Betis es verdad que la igualaron a al final y luego en Ipurúa también estuvo ganando durante un buen tramo del partido sea al menos el equipo compite ahora ya además de competir hay que ganar

Voz 13 38:48 está claro desgraciadamente en Ipurúa el segundo tiempo fue un poquito lo que venía pasando últimamente también en la etapa de Nietzsche nos ponemos por delante y luego no remontan con con cierta facilidad pero bueno termino luego el partido empujando oí yo creo que sí lograron pulir esos defectos yo creo que sí que no podemos hacer hoy con el con el partido porque además es una una necesidad eso eso tendría que hacerse notar en el en el terreno de juego

Voz 0298 39:14 yo hoy Vallecas que sea ahorcar Dámaso Un marcador venga para el partido esta tarde un marcador cero bueno pues lo apuntamos y ojalá que que lo acierten Dámaso Barroso presidente de la peña rayista dos mil cuatro gracias por estar en Carlos el Madrid gracias a vosotros vengan a ver si gana al Rayo hablamos del Geta

Voz 2 39:36 ahora sí lo que decíamos el partido crucial de mañana segundo que se juega el domingo a las dos de la tarde Getafe Athletic cómo llega al conjunto de Bordalás cuéntanos Josué Caballero muy buenas

Voz 32 39:46 hola qué tal Borja pues si como tú decías el Getafe estrena horario las dos de la tarde y parece que el Coliseum presentará una gran entrada tan sólo quedan localidades sueltas de las tribunas del estadio y es que su partido importantísimo para el Getafe y quiere seguir soñando con Europa de momento sigue cuarto con cuarenta y siete puntos has esto corre tras el Valencia con cuarenta y seis y el propio Athletic Club con cuarenta y tres puntos el conjunto azulón Borja se ha entrenado esta mañana el coliseo una puerta cerrada y ahora mismo está hablando José Bordalás ha dicho que el partido de mañana se prevé es crucial y las bajas para este choque son las de tienes que nos para por acumulación de tarjetas tampoco Amat lesionado la buena noticia que esta semana ha sido la recuperación de Markel Bergara pero ojo porque acaba de confirmar José Bordalás eh aún es pronto para meterle en una convocatoria así que habrá que esperar para ver a Markel Bergara en una convocatoria lo hizo toda una lucha por Europa que se va a reunir mañana a las dos de la tarde en el Coliseum

Voz 0298 40:37 Carlos Mari gracias a sube hasta luego

Voz 2 40:45 ese Getafe Athletic que se jugará a las dos antes a las doce lo contaremos en la primera edición de Carrusel deportivo con Álvaro Benito Alavés Leganés alega que viene de ganar al Valladolid muy cerquita de la permanencia de hecho está más cerca de la Champions brevemente novedades Óscar Egido muy buenas

Voz 1643 40:59 pues va en Leganés es una cosa muy buenas a el triplete conseguir el pleno esa semana entre te atreves hace ganar Valladolid visita alavés Vitor ya está casi conseguida más cerca de Europa como dices tú aunque aquí en Antequera ve nombrar la palabra Europa porque una vez que se nombra en Leganés Palma y ha perdido contra a la vez en los últimos ocho partidos potestades cuatro empates y aunque nunca ha ganado en Mendizorroza es suma tres empates consecutivos es el segundo equipo que menos marca de la liga con XXXI y les falta a los dos máximos goleadores no va a estar en de Siri también va a ser baja Guido Carrillo por sanción vio la quinta amarilla celebrándose hay cola

Voz 1576 41:29 apoteósico ante Valladolid Ebrard

Voz 1643 41:31 cumplir ciclo de amonestaciones y es duda menú va a haber rotaciones además de esa obligada de Guido Carrillo seguramente tenían vuelva al lateral derecho está muy vivo puede descansar bobas Rubén volverá al centro del campo y supongo que no abarrotado Oscar porque no pueden jugar contra Madrid la próxima semana así que el otro puesto se lo van a jugar entre Recio ibérica

Voz 26 41:48 más opciones yo creo para Recio la rueda de prensa de Pelegrina

Voz 1643 41:51 es a las dos menos cuarto un partido muy especial porque vuelve a bendice Rosa hora la B recordemos octavo en la Liga y en la final de Copa subcampeón

Voz 0298 41:58 gracias Óscar

Voz 2 42:01 y el rápidamente vamos a hablar también de la segunda división comenzamos este tramo final de Carrusel Madrid hoy juega el Rayo Majadahonda mañana lo hará el Alcorcón con qué novedades Gonzalo Conejo buenas tardes muy buen

Voz 0861 42:11 las tardes pues si juega contra el Deportivo a las cuatro la tarde ese el Rayo Majadahonda ahora mismo son décimo séptimos con XXXVII punto a siete del descenso que lo marca Extremadura con treinta de los últimos cinco partidos pues bastante bien dos victorias un empate y sólo dos derrotas además esas dos derrotas fueron ante los dos primeros clasificados era un partido difícil deportivo es quinto en zona de play off además es la primera vez que visita el Rayo Majadahonda el estadio del Deportivo en la ida quedaron cero cero así que hay esperanzas el Alcorcón jugará mañana a las doce contra el Albacete está en una situación intermedia con cuarenta y cuatro puentes

Voz 0231 42:44 puntos undécimo a diez puntos de