Mujeres contra un futuro marcado por el código postal

Voz 0874 01:22 Rovira buenos días buenos días Javier pero ese día estaba pensando en tu qué pasa esté tanto tiempo en África cubriendo toda la información de ocurría allí con tantos viajes ahora estás dedicada a esto y otras historias escribir libros también no echas de menos no no tienes como una llamada que te dice de vez en cuando voy a respirar un poco de aire no sé si bueno voy excede y lo voy mucho muy poco pero precisamente estado pensando de esta semana sabes que hay el XXV aniversario del genocidio Ruanda no

Voz 0300 01:49 yo estoy pensando a raíz de esto que dices en la importancia que tienen las historias de la gente no porque fíjate que Ruanda Veinticinco años después todavía las víctimas la gente que sufrió el pueblo todavía no tiene claro exactamente porque eso es lo que pastún pues las responsabilidades el genocidio la posición internacional bueno Isar en cosas muy sucias no que y con como es avanza como país sino resuelven ese concepto entonces yo estaba pensado y bueno nosotros que contamos visteis de gente y al final la historia de la gente es la

Voz 0874 02:20 sabemos que es la realidad es interesante artículo cubrí hasta que se de la humanidad

Voz 0300 02:26 sí pero que al final lo que decía que al final hay unas de estructuras que sea la gente por ejemplo ahora en Mali que ha habido estas peleas entre comunidades hay muchos muertos de vecinos no pero entonces esta gente si tú vas allí un reportero senegalés querría el otro día fue a visitar a estos pueblos que se han matado entre ellos y la gente decía que lo único te tienes miedo porque pero les pregunta pero ustedes a corriente de la guerra que hay en Mali contra el yihadismo dice no no no sabemos nada es decir se ha provocado una situación política se ha roto el Estado está todos los países occidentales la ONU todos allí y hay matanzas entre pueblos porque la gente no conoce lo que está pasando por encima de ellos no entonces esto me parece muy sustancial ver que al final Veinticinco años después de estas historias todo el mundo que salvajes solo no etcétera no no no vemos por ejemplo que el Banco Mundial y el Fondo Monetaria unos meses antes del genocidio dieron unos créditos al gobierno genocida abrió para cómo

Voz 5 03:23 a dar más no podemos o no hablamos

Voz 0874 03:26 bueno pues historias pequeñas son siempre las que definen las historias grandes no las que nos permiten avanzar hacia el entendimiento de esas historias y eso es lo que hacéis vosotros por las carreteras secundarias historias pequeñas pero en este caso de este país vamos con ellos

Voz 6 03:42 y Karen

Voz 0874 03:49 semanas un buen amigo de este programa que es periodista Javier Sánchez habló de un grupo de mujeres en Málaga que decidieron organizarse para combatir el fracaso escolar en uno de los barrios más necesitados de esa ciudad se juntaron para para ayudar a los niños de la calle

Voz 0300 04:03 que hagan los deberes escolares a la escuela no porque son niños del barrio La Trinidad y El Perchel que aunque son barrios diferentes comparten la misma historia de marginación pues en él viven muchas familias pobres curadas tocadas por la droga incluso la delincuencia

Voz 0874 04:17 yo no hacía falta esos niños alguien que les recordara quiere saludar a hacer los deberes una vez que acaba ese horario escolar es una historia de mujeres que empezó con un taller de costura por cierto

Voz 0300 04:26 en el año dos mil cinco lo promovido por la Fundación alta mar las mujeres a empezar a se juntaban para empezar a compartir experiencias y se dieron cuenta que sus hijos cuando salían del colegio se quedaban en la

Voz 0874 04:39 oye jugando

Voz 0300 04:41 y que nadie les les ayudaba a hacer los deberes y ellas tampoco tenían la formación para hacerlo

Voz 0874 04:46 en la educación lo referente en las demás y así es como nació esa asociación alta malo o como se convirtió en un proyecto de apoyo escolar integración para esos niños del barrio

Voz 0300 04:56 el el colegio los niños se reúnen en un local muy bonito de la asociación merienda en primero les dan la merienda y luego los voluntarios les ayudan a hacer los deberes hablan se conocen también su ayuda a las madres con cursos de alfabetización o apoyo para sacarse el graduado escolar

Voz 0874 05:11 ejemplo así que te fuiste Málaga con Valentina Rojo para conocer los barrios de El Perchel Norte y la Trinidad y las historias de las personas que están detrás de este proyecto

Voz 0300 05:19 damos con Victoria Marín que es la directora de alta mar en El Corte Inglés de Málaga

Voz 0874 05:24 pero si te típico para bueno villanos

Voz 0300 05:26 dentro con toda la intención porque dijo ahora veréis como estos barrios marginados estado justamente al lado nuestra no

Voz 0874 05:32 desde allí empecé es el recorrido entonces y acabamos

Voz 0300 05:34 delante de la iglesia del Cautivo es el Cristo del del barrio donde nos espera María y Carmen dos de las mujeres que llevan a sus hijos y sobrinos al repaso escolar

Voz 7 05:44 de alta mar

Voz 8 05:46 tú naciste aquí en el Perchel yo nací en el Perchel el barrio es un barrio que ha ido evolucionando pero pero sigue teniendo mucha necesidad no porque yo vamos yo personalmente vivo

Voz 9 05:57 de setecientos euros de pensión de viuda hizo somos cinco en la casa entonces tienes que depende mucho de de tirar ayuda

Voz 8 06:05 como tú decías que lleva ese aquí que Sobrino sobrino tengo dos sobrino de Godoy niña en Gaza quiénes son tus sobrinos porque vivir contigo

Voz 9 06:15 pues porque la madre tiene un problema de drogodependencia es Jairo lo tengo desde que tenía quince días porque la madre tuvo una época mala ya después tuvo su tiempo bueno se quedó embarazada de de sequía y ahora puesta en un centro la puerta recae y entonces pues me he hecho cargo también del hermano de la madre cuando viene con veintisiete años me quedé viuda contra el niño pues porque Nervión edema celebra

Voz 8 06:49 la joven no cincuenta tirón

Voz 10 06:52 que en alta mar que a hacer los deberes que hacía

Voz 11 06:55 no que no ahora ellos lo que hacen es que cuando van a discutir no discute

Voz 8 07:00 hablan de su madre que dicen

Voz 9 07:03 qué Jairo que entiende lo que ser problema es sequía como querrá vivió pero no los quiera similar por dolor por lo que no quiere porque es que la echa mucho de menos entonces destaca la verdad que también se está sacrificando rescatar en como muestra porque él lo primero que dijo era si me tengo que ir a un colegio interno porque iba y me voy para que mi madre se cura con diez años él era capaz de llamar mejoró muchísimo su actitud su conducta claro se les nota porque era un niño que no tenía puesto una disciplina paliar colegio ni para levantarse ni para recoger a la hora de recogerse no tenía porque su madre estaba en la calle es no tenía ha tenido un cambio vamos ahora

Voz 8 07:47 no tú no te puedes ocupar de los deberes no

Voz 9 07:50 yo le ayudo en algo pero tampoco puedo mucho B tampoco mi estudio han dado paso no puedo yo hice primarias me salimos muy pronto porque mi madre tenía que trabajar ahí yo tenía un hermano menor hoy tuve que cuida de entoces mi estudios sólo lo básico

Voz 8 08:08 cómo estás buenos dieron buena cuenta con cargo a ha la historia de su barrio pero dice que este ya no lo conoce porque el mapa la Trinidad Perchel nos contaba que había mucha necesidad muchísimos fue económica trabajo trabajo

Voz 12 08:27 trabajo y esperanza que era entrenarán trabajo porque también mucha gente va a buscar trabajo encima que dice que de aquí como que ya tiene hay una frontera independientemente de lo que digamos aquí que tenemos apellidos que hoy empieza pues nos gusta como ha habido Cortés Heredia Jiménez pues tu ya avisó de la Trinidad que con corte pues los claro la gente tienen una una máscara todavía de eso que no es la que hay al menos esa amistad

Voz 13 08:54 como decíamos tu de pedidos yo me veo a Martine iban a Senna entonces ya hago como que salimos muy claras que no lo mismo le dio Jurado

Voz 12 09:08 a mí me acuerdo muy trabado otro buscado trabajo manda que vivía en calle Pizarro sin embargo me he ido a ir a Barcelona o coincidencia eh que no es pero pero yo está el mismo currículo la misma persona eh ya llevan allí no

Voz 8 09:22 yo sí estaban seis el ayudante de cocina que tienes hijos tiene yo tengo cuatro y todo

Voz 10 09:28 con una parte y dos pero bueno ves con tu segundo una pareja con cuatro el primero es dinero estuve seis años con Hey

Voz 12 09:38 luego me di cuenta que enhorabuena la conquista tendrán voy a ahí me aprendí todo fallos aprende

Voz 8 09:45 además la rotación se Gemma una relación

Voz 12 09:47 también relación tóxica de primera hora Hay no nos dimos cuenta ninguno de los dos hasta que oye más sirvió para ahora Lama Misilo o tenía más cuenta de mi hija ha servido para saber lo que no que lleva mínima ninguno de los míos

Voz 11 10:05 los conoceréis a todos esta tarde pero además de ello ahí supe el primer año que hicimos los Reyes Magos describieron la carta era pues su novia yo pido la equipación del Málaga yo del Madrid yo no sé que yo la cita de Pini pon de pronto leemos una carta pues yo quiero un carrito de la compra para mi mamá y si sobra algo o puede ser una por una pelota de

Voz 14 10:31 Gomaespuma entonces nos quedamos claro impactados con con la carta Jairo

Voz 15 10:35 eh eh

Voz 11 10:38 niño fue viendo cómo se regala más el primer año fue increíble lo regalazo es que que que se regalaron ID pronto les llamamos

Voz 9 10:45 el último Jairo eh tu regalo un carrito rojo de la compra el niño

Voz 11 10:51 es que se le iluminó la cara que esto sea verdad la de un abrazo o sea el abrazo más bonito que he visto

Voz 15 10:59 L dice eres feliz

Voz 11 11:01 soy súper feliz con el con el carrito de la compra y entonces ya adelante todos dijimos pues por haber sido tan generoso

Voz 13 11:09 te regalamos ya la equipación del Málaga la pelota de reglamento en vez de la de Gomaespuma

Voz 11 11:14 sea porque dicen madre mía estos niños que pueden podía no pedir lo que quisieran porque nosotros ni consolas ni móviles ni cosas de estar ni Play ni nada pero pudiendo pedir un regalo para él algo que él hiciera ilusión sólo pensó en su madre lo que él hacía falta un carrito de la compra nada más

Voz 13 11:34 mí

Voz 16 11:40 ah

Voz 0874 11:48 Pedro que acabamos de hablar de cómo las historias pequeñas historias de vida son las que te ayudan a entender un poco cómo funciona este país Turingia este niño que quiere para las el carro de la compra como me ha llamado la atención que el haya un estigma no solamente en el código postal sino también en las islas que tu apellido no a la gente

Voz 0300 12:07 santificar apellido por el barrio decía en la calle Barcelona ya era mejor que la otra

Voz 0874 12:12 la llegando presentes son currículum intervenidas Jiménez y bienes de ese barrio directamente el currículum bala papelera esto es tremendo como así

Voz 0300 12:18 Barry el barrio será mal Perchel porque precisamente en un barrio de pescadores que ahora ya no queda nadie no pero es el Perchel es donde se colgaba el pescado la razón para que ese cara hoy todavía conserva un aire de pueblo con sus calles estrechas casas bajas y un urbanismo que lo ha ido ahogando sin habilitar prácticamente en una zona verde

Voz 0874 12:38 en un tipo de edificación por las fotos que he visto muy particular

Voz 0300 12:41 no lo que comentaba antes en el audio si están las cornadas no los buenos los cordones perdón Gemma recuerdan recuerdan las cornadas de Madrid no iba no es con la esta es que en el barrio de Lavapiés Corrales tienen esta misma estructura de unas viviendas en Parque Central que comparten la vagos excediendo en ese en ese patio central donaciones

Voz 0874 13:03 solamente valía para tender la ropa que hoy en día la mayoría de esos edificios ya están rehabilitados tienen tienen baño por supuesto nosotros entrase es para ver para ver cómo era no por lo que es lo que hace es actualmente

Voz 0300 13:15 le pedimos a Carmen que no es enseñar a un corralón como pasábamos justo estábamos paseando la casa de su primo exento ni de su mujer María Ángeles que María Ángeles es una devota de la Cofradía del Cautivo es una las mujeres que militan esta cofradía no invitar

Voz 17 13:29 no pasa nada

Voz 13 13:37 para aquellos que no se debe hacer

Voz 18 13:45 el no ve lo que te digo en lo que él nos pasa lo mismo son varias casas en torno a un patio patrio agrandado y cuántas personas viven más de se vende aquí estoy siete cuántos vecinos hoy aquí seis vecinos

Voz 13 14:01 tengo aquí también con Madrid ella vive aquí yo allí estoy bien Afinsa no debía estar a mí me quedo buena suerte son la tribuna para mí es un honor porque desenlace a Sada deprimidas

Voz 14 14:18 misma hora que sale la Virgen es muy fuerte de enero ochenta y nueve que sigue siéndolo Chen tiene gran respeto data de números que cuando les echaron abajo vidilla vivía aquí tú no te puedo imagina es abuela cuando llovía darle pues la son casas que sensación Manmohan mal Emmys carece debido dormitorio cuando yo que no derrumbar con letra Pacelli las viviendas modera

Voz 13 14:38 ahí están dividió yo digo volvería otra vez a tiempo de llegar al colegio y Anita hacia de comer le diese tantas vivencias tan bonito y Estoyanoff

Voz 8 14:53 habla con mucha nostalgia ustedes porque no tengo porque queda claro que no tengo

Voz 13 15:05 una cosa con otra de no

Voz 7 15:10 no cautivo en la calle

Voz 13 15:14 estamos teniendo cautivo tienen una túnica que no tiene que lleva pues

Voz 8 15:22 porque lo hicieron sintonía cautivo y desnuda el cura no que te fue del no

Voz 14 15:33 pues que impresiona muchísimo desnudo pero lo visto lo visto nunca que yo era distinto es impresionante sí es que no puedo acercarme mucho gravedad mucho sensación no sé tan grande tan

Voz 11 15:53 que como decía llamarlo yo cuando lo chilla porque yo no sé cantar he mucho tiempo digo sugerente Hero

Voz 13 16:02 montado barrio habanero pues era una mujer donde hay que respetado aquí al dentista yo lo que veo menos hojas no lo había bueno pues vamos

Voz 5 16:36 me siempre te nos colamos en caso de alguien sin permiso y que hemos puesto como una mirilla incide en que estamos mirando y escuchando no viendo me quiero imaginar cómo se debe de vivir la Navidad en casa

Voz 0300 16:45 pues ya lo puedes ver una una gran devota y uno lo que sí que es verdad es que sí vive esta sensación de aislamiento del barrio a pesar de estar en el centro ya existe una frontera que no es física no sino mental entre dos mundos excepto mental no unas horas antes de que comenzara llega a los niños para la escolar seguimos la conversación con Carmen y María en la sede de alta mar allí se sumaron también Yolanda y María la presidente de la sucesión

Voz 13 17:12 esa de la comunidad

Voz 20 17:16 da mucha pena porque siempre suena mal lo malo no pues eso también hemos empezado esta bajada la fiesta de los corralón eh eh estamos atendiendo al público a que pasen del puente Paca eso está muy acertado es que esté como somos el centro

Voz 8 17:30 la frontera no físicos sino psicológica exacto

Voz 20 17:34 si no se a las personas que estamos aquí nos cuesta mucho salir sí que es verdad que cuando tú vas avanzando que el Mi caso pasó eso cuando yo fui avanzando dijo había más mundo no y eso aquí sigue estando cuando solista

Voz 21 17:52 me lo del ferrocarril recuerda ese ese cuando empecé a trabajar eh

Voz 20 17:56 pues pues tiene unos diecisiete dieciocho años pero todavía te sentías muy muy pudorosa haces me acuerdo que empezar trabajando había hombres y mujeres ya me se me esperaba a las mujeres no lamb era como lo me hable no he visto porque no veía normal esa dinámica se puede llegar si sigue estando todavía yo me hablamos de me va a mí cualquier habla este hombre para que que los demás no te digo que no me ha parado la comete con la que sea que son cosas una frase muy típica que decía que si yo fuera un hombre fuera está donde quisiera puede haber sabido de quisiera no se lo puede hacer multiplica no vital una persona que él es verdad que no así un machista no ha sido pero sí que es verdad que mimas de la que llevaba la casa en el plan de de cocina de todo eso iba era poder va el típico

Voz 13 18:50 eso no hay nada más chica me refiero no

Voz 20 18:54 espero que era un hombre maltratador esas cosas así un hombre aquí más de lo pudieran salir no mima he pudiera también ella queda pero mi madre no no iba

Voz 12 19:01 lo que yo hago me van a decir que dejarlo no

Voz 20 19:05 no desde hace día esa parte pero sí voy a ser la solución no no no la solución es que India podamos es todo lo mismo

Voz 0545 19:13 bueno yo creo que es lo que se decía que hay que que hay que abrirles el camino a aquellos pueden conseguir lo que ellas quieren quieran ser no te si quieren ser profesionales a por ellas si quieren ser madres pues a por ellos a una cosa no contra la otra

Voz 20 19:33 verdad es deporte que la parte esta que tu dices de sea no es incompatible totalmente pero muchas no saben el sueño que tiene yo tengo que decir porque por ejemplo a estoy muy contenta de vida que lleva ahora mismo pero sí que es verdad que hubiera tenido otra opción de vida para mejor me hubiera gustado también que

Voz 0300 19:50 en cuenta que tan romo

Voz 20 19:52 exactamente o hagan esas sí lo que no puedo yo Osán no concibo yo pensar que una niña hoy en día contiene con doce trece desde diga escribe madre a lo que se un esto es si tienes que se mal pero yo no he escuchado decir es que quiero ser abogada que los médicos que quiero se desde las que se sacó el graduado escolar y también tú si la eso porque tenía pero a apostar por la eso y me hasta aquí también trabaja la pesca ya aquí o India

Voz 14 20:21 el que ser reciclados los pescadores

Voz 20 20:24 pues la construcción lleva eso ya creo que también pueden por turistas de los barrios sí pero también buscando cosa que que experiencia en nada

Voz 8 20:39 será muy

Voz 13 20:41 no Experience dio a la gente viene buscando playa

Voz 20 20:48 en este caso de la playa no porque la viven en buscando a la me lo me lo sé o te invitamos la fiesta son de treinta y uno de mayo al siete de junio y quedáis todo el mundo invitado

Voz 21 21:00 la verdad que es calientes se comieron el duelo

Voz 13 21:12 lo que se entiende cántico a Beyoncé me daban las casas como nosotros

Voz 20 21:19 porque ponen al al mucha Valle en la caja cuando pelón en ir y no voy a vivir no iban vaya a los vecinos no me voy a comer hay que comer o para sacar no te va puede comer pero sí que es verdad que era multitudes pero como ella todo y aquí se pone muy cercanas muchas

Voz 22 21:38 cien vueltas tuya en pero si ya voy a a no me tocan hago yo tengo un bello como

Voz 8 21:49 muy poco

Voz 0874 21:51 no

Voz 8 21:54 el tuyo no

Voz 0874 21:56 puedes comer lo que queda muy mal no presionante otro canal capacita ya

Voz 0300 22:01 nosotros gazpacho solo hombre bueno es una especie de gazpacho nos pensábamos pero no es un plato típico de Málaga no tiene nada que ver con el gazpacho se hace con huevo patata gambas hice toma

Voz 0874 22:12 es perfecto para un velatorio nosotros hemos empezado esto porque queríamos hablar de de de esos niños a los que se les ayuda a hacer los deberes porque sino no lo hacen sencillamente pues allí

Voz 0300 22:21 vamos vamos a verlos en la asociación tienen unos doscientos niños y niñas que se alternando

Voz 5 22:26 cada cada uno de ellos tienen siempre un voluntario

Voz 23 22:30 no

Voz 1490 22:34 la luna está motera

Voz 23 22:42 no se hace

Voz 1490 22:48 ya XXXIII les sumamos dos

Voz 7 22:56 en once años tiene Málaga

Voz 10 22:59 no te cansó la escuela la verdad es que no ante cuando no venían pues estaba mi casa la hacían los de Mary por ejemplo pues que no lo hacía porque me aburría nada poner la tele cosas Dios víveres vengo lunes martes miércoles y los hoteles el otro día pues en mi casa estudiando no sé qué haces deberes sola

Voz 7 23:24 qué te gustaría ser de mayor

Voz 10 23:27 abogada que desde acá yo prefiero defender pues la gente que lo necesite conoces abogados o abogadas por ahora no me gustaría conocer alguna no me acuerdo pero vete película en la que aparecían abogado y cosas así mi padre es que él no tiene un trabajo sea en muchas veces puede arreglar el coche de amigo en cosas así lamentaba Janún es que se conserva su trabajo en los de los metales raros eso madre ama de casa recuerda que si de verdad me tuvo un catorce de vacaciones yo quiero ir a a Estados Unidos de mayo y a Japón eje todos muy claro yo quiero visitar allí la cultura de cosas así tú quieres ir al Japón

Voz 7 24:24 de Barcelona Hacienda te gustaría ir cuando sea mayor al desierto aquí

Voz 13 24:32 pero si es que se está estudiando ahora Amaro que Marruecos Túnez

Voz 7 24:46 eh mira aquí hay

Voz 14 24:55 todo aquí es la verdad

Voz 10 24:59 tú sabes dónde está Piqué lleva ya había España conoces más bueno donde está Teruel pienso que lo que está Cuenca Málaga

Voz 13 25:16 dos de sus hijas mejorado

Voz 24 25:20 el dónde estás viendo admite

Voz 10 25:22 suena de algo

Voz 7 25:24 hombre eh

Voz 10 25:29 iba mejor porque esto está montado nunca veto cogió piensa buscar el mapa que tiene que estar aquí

Voz 25 25:42 ya no más

Voz 13 25:45 no son justas

Voz 10 25:49 me llamó Jairo tengo trece años sabida queda alto porque viene porque me hace falta ayuda para Ancelotti ver porque soy muy vago Laurent trabaja hombre bajó no me me cuesta ponerme a trabajar lo digo porque porque como entonces mano pero a dos veces me ha interesado esto de DC cirujano Denis no pero de lo leído prevé que estuviera ya soy yo espero que sí yo no me dedico tú futbolista a vivir juntos verdad pues antes actividades juntos no porque ella bebía con mi tía ay él vivía conmigo

Voz 1490 26:35 que mi mi madre no podía inaugural mi emitía

Voz 10 26:40 luego juicios a vivir juntos dónde estáis ahora sé que estáis combatían bien bien mis puntos de habitación nada nos tengamos voz día porque él sacaba muy incómodo

Voz 1490 26:53 como querellado estamos rompió yo del día poder en la doce

Voz 10 27:01 porque es Alfacar mantener una raya en medio en cómo dormir la verdad

Voz 1490 27:04 en unas Brian May también tiene como puntitos que son como botón tal que me llevo creando con ello tú me vida

Voz 7 27:16 una misión secreta que no podemos comentar la verdad no abordado

Voz 1490 27:20 por qué no vaya a entrar en las y por qué no nos va a dar más de cinco años más creo yo

Voz 12 27:31 somos la me dijo que la última película que vio fue Harry Potter sin quemar

Voz 7 27:37 hablemos un secreto verdad compacto que al no sacar súper buenas notas íbamos a invitar a toda la familia de sorpresa al cine te vas Nails Carmen y su hija de ellos dos Alcina venda Khelil

Voz 24 27:52 hace sí

Voz 1490 27:57 no me siento cada cada vez que tenemos de ver el si él no sabemos donde donde natural es la cuenta todavía no tenemos una aportaría crear una caña como esta pero una milla nada fina la portería era el tratos para él

Voz 10 28:23 he jugado ahí la tenemos que bueno que por tener hijos hicieron gusta vivir en este barrio se eche cada crecerá día donde vive Messi y donde

Voz 7 28:38 eh

Voz 10 28:40 porque te quiero decir Adil o calle está fuera llega todas las sin duda te rica casi todo lo que yo conozco no

Voz 13 28:57 era una perra que nos muerde los calcetines

Voz 26 29:10 ya

Voz 0874 29:33 pues deliciosa conversación a de la que aprenden muchas cosas geografía no no porque tú como profesor tampoco tiene mucho futuro también te lo digo eh bueno pero otras realidades que son muy distintas a las que estamos acostumbrados aprendemos casi tanto como ellos cuando emprenden geografía pues que estar dentro de un par de semanas muy bien sabemos un poco en mal cuerpo conversación eh si tenemos que indagar un poco en esto