Escucha las noticias 16:00 (06/04/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1510 00:00 actos de todos los partidos políticos a cinco días de que empiece la campaña para las generales del veintiocho de abril hoy el PSOE ha cargado contra los independentistas catalanes ilesa comparado con las formaciones conservadoras desde Podemos insisten en que los dirigentes independentistas en prisión llevan demasiado tiempo en la cárcel escuchamos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Voz 1722 00:23 siempre claro es que los independentistas los líderes independentistas prefieren en Madrid un gobierno del Partido Popular a un gobierno del Partido Socialista Obrero Español por qué porque confrontan el independentismo la derecha española son plenamente conscientes lo saben la independencia de Cataluña no se va a producir

Voz 1 00:45 no queremos que se conozca la democracia española porque haya presos políticos nos parece un escándalo que Oriol Junqueras pueda pasar veinticinco años en la cárcel

Voz 1510 00:56 el líder del PP Pablo Casado ha presentado hoy en Salamanca un decálogo con diez medidas educativas entre las que incluye una educación sólo en castellano Sara selva

Voz 0821 01:04 casado propone reforzar la inspección educativa y que tenga además la posibilidad de sanción

Voz 2 01:08 si hay algún colegio que está adoctrinar a nuestros hijos la inspección estatal podrá denunciar Mou y actuar contra ese funcionario contra ese colegio Se acabó ya jugar

Voz 3 01:21 con nuestros hijos para proyectos políticos ideológicos sectarios

Voz 0821 01:25 mire también fomentar la educación en castellano dice y no sólo del castellano que haya materias troncales que se estudio lo mismo en todas las provincias para evitar asegura una asignatura por ejemplo de historia manipulada también ha defendido la educación concertada de hecho quiere ampliarla al Bachillerato en todas las comunidades autónomas y ha insistido en el MIR educativo esa propuesta que ya llevó Ciudadanos al Congreso en una proposición no de ley que no salió adelante

Voz 1510 01:48 el juez que investiga el caso tándem las supuestas actividades ilegales del ex comisario Villarejo envió anoche a la policía judicial al medio digital Ok Diario los agentes le exigieron que no publicaran nada más del contenido del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaboradora de Pablo Iglesias Miguel Ángel Campo

Voz 1552 02:05 los agentes entregaron un oficio a los responsables del medio digital mediante el que exigieron que se abstenga de publicar datos procedentes del teléfono móvil de Hamm la policía judicial les recordó que se trata de material robado que afecta a la intimidad de terceras personas en referencia al líder de Podemos Pablo Iglesias y que su difusión sería considerada delictiva Asimismo los agentes por orden del juez reclamaron a Ok Diario la entrega de todo el material de que dispongan sobre este asunto este portal público en dos mil dieciséis el contenido de una conversación de Whatsapp de Iglesias sobre la comunicadora Mariló Montero que supuestamente procedía de esos datos robados en poder de Villarejo desde entonces Ok Diario no habría publicado información de ese móvil las fuentes jurídicas consultadas afirman que con esta diligencia quieren evitar la posibilidad de que suceda

Voz 1510 02:54 aquí por lo demás una década después del terremoto que sacudió la región de Abruzzo en el centro de Italia sus habitantes han recordado hoy a las trescientas víctimas mortales mientras diez mil de los habitantes residen aún en estructuras provisionales los casi dos mil heridos no han conseguido indemnizaciones el Gobierno reclama las ya abonadas a las familias de los fallecidos Sir Abalde

Voz 4 03:15 una precisión de antorchas recorrió ayer a las diez y media de la noche las calles de L'Aquila la capital regional de Abruzzo para conmemorar el décimo aniversario del seísmo de seis coma tres grados que arrasó la región el terremoto dejó más de trescientos muertos y sesenta mil damnificados y aún a día de hoy la región no ha recuperado ni la demografía ni el vigor económico de entonces a la convocatoria no quisieron faltar diversas autoridades regionales y nacionales Giuseppe Conté presidente del Consejo de Ministros

Voz 5 03:45 en la presencia de Simón Sfar

Voz 1510 03:48 esto mi presencia aquí refleja que una herida

Voz 6 03:51 en una comunidad local es también una herida nacional escrita Conthe y que aunque hayan pasado diez años tenemos el deber de no olvidar

Voz 1510 03:58 es todo sigue la información en Cadena Ser punto com bien la antena de la SER