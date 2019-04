Escucha las noticias de 18:00 (del 06/04/2019)

Voz 1176

01:13

está bien de Huertas ha alertado que reivindicamos mejoras para seguir protegiéndolo y para seguir subiendo me gusta verla llena de servidores de España y me gusta verlas más así que llena de flauta por eso creo que en este momento he tenido que hemos venido el Partido Popular apoyar a toda esa gente que no desea toda esta gente que da su vida por nosotros que se juega la vida día a día