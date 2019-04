El reencuentro de Xavi con su historia: "Vi los restos de mis familiares"

quiere y otro no Kenny que no una historia porque tienen miedo de que pueden aprender

yo no hablan un ex vivo el nivel Ki-moon

Ignasi eh pero están hijo tu primo que está vivo y quiere quiere hablar útil así que Xavi conoció a su primo la primera mirada que me hizo nunca he vivido una emoción tan grande la verdad lo increíble con donde mostró una foto de él yo con su hermano también

Voz 6

01:17

bueno llegaron al pueblo nosotros Ayuntamiento y empezar a tirar bomba historias ir con esto puede admitía de doce año ya un agujero me coge para ese fue corriendo turismo quiere que hay convenio no si no corriendo eso son días día de andar no firmo hasta Burundi después de Burundi a Uganda una Andalucía