Simeone: "Me sorprende lo que hacen otros árbitros"

le pregunté a la el árbitro en el entre tiempo si era tan grave lo que le había dicho Costa me comentó lo que les escuchó Costa dice que no dijo eso pero bueno la verdad que sí dijo eso Costa me parece muy bien la decisión del árbitro me sorprende cuando otros árbitros lo vemos por televisión que mucho futbolista dicen un montón de cosas no lo sé pulso