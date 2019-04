Koke: "Vamos segundos en Liga, por delante del Real Madrid que ha ganado tres Champions seguidas y eso también es mérito"

Voz 1991 00:00 pide también pasó Fullana con protagonista en el Atlético de Madrid que estaba caliente al final del partido Juliana

Voz 1 00:05 se llama aparece uno de los capitanes del Atlético de Madrid aparece Koke que buenas noches no sé que molesta más Si la forma de perder con la expulsión por esa expulsión de Diego Costa o el decir ya prácticamente adiós a la Liga

Voz 1006 00:19 bueno te duele siempre perdernos obviamente el equipo lo ha dado todo sobre todo cuando cuando estaba con once está haciendo un gran partido luego con diez he intentado luchar incluso hemos tenido alguna ocasión con cero uno porque bueno e tenemos a unos mejor portero del mundo sino es mejor que no me salva en alguna ocasión y bueno pues al final pues la calidad individual de de Suárez que Messi no

Voz 2 00:39 pues a lo mejor los jugadores pues jugadores como hemos dicho si no es la que partida venido marcado por esa exclusión de Diego Costa aquello que mi impresión de que ha pasado como ves es que siempre escribo cosas realmente la mente por lo que me

Voz 1006 00:51 no mira Si lo ha dicho porque yo no lo he escuchado sinceramente porque estaba un poco lejos sí lo ha dicho estar bien expulsado te voy a decir también otra cosa es cierto que que llevamos once visitas aquí llevamos siete expulsados algo algo pasará no hay veces que son expulsiones justas y otras que no son tan justa no entonces bueno e siempre esos pequeños detalles al final caen hacia ellos son son grandísimos futbolistas y al final sí sí esos pequeños detalles que gracias a ellos pues te hace más difícil en el aquí

Voz 2 01:16 yo quiero hemos sabido que ha pedido perdón aunque azul que no les insulta pero sin embargo salir estuvo

Voz 1006 01:26 es que no te puedo decir Si bueno ido sinceramente no te es que no te puedo decir porque está un poco un poco retrasada retirado y no lo he podido escuchar lo ha dicho que no claro digo lleva perdido perdón al al equipo al final es difícil no dejar al equipo con con diez ya sea en el primer tiempo en el segundo en cualquier momento el partido y me imagino que ha dolido coger la temporada está terminada

Voz 3 01:51 no sé si sabe a poco a la afición les sabe a poco me fui a la plantilla e simplemente meter al equipo en Champions eso es poco para un Atlético de Madrid que tiene un proyecto ambicioso

Voz 1006 02:01 bueno vamos a ser a ser realista no llevamos un un año complicado no muchas lesiones e gente nueva que se está adaptando al al estilo del equipo estamos estamos compitiendo bien sí que es cierto que que después de la eliminación de Champions pues parece que que estamos haciendo una mala temporada pero bueno no no va a seguir para crecer y no tengo ninguna duda que que tenemos gente joven tenemos gente de grandísimo nivel íbamos a seguir creciendo como como siempre lo hemos hecho no vamos segundos el liga estamos por delante del Real Madrid de el mejor equipo del mundo que ha ganado tres Champions seguida Si y eso también es mérito no el otro día escuchaba que que el Barcelona eh no unos elogiaba no que somos estos últimos años lo que estamos más cerca de pelear por la Liga eso tan mirar también no eh si te digo la verdad no no queremos ser segundo queremos ser primeros pero pero bueno hay que ver la realidad y seguir mejorando y seguir compitiendo para pues bueno intentar estar lo más cerca posible de ellos

Voz 4 02:53 ahora estar con diez eh muchos minutos habéis tenido la la sensación en algún momento el partido que os podía dar la la victoria hoy

Voz 1006 03:02 la mente no Si no no creía éramos en llevarnos el partido no no saldríamos a jugar en el campo no hemos tenido un par de ocasiones yo creo la Álvaro de tacón luego Rodrigo de cabeza ahí bueno es difícil también con con diez non é juega contra el Barcelona Hay yo creo que el equipo ha dado la cara hasta el equipo es para estar orgulloso no estamos contentos obviamente porque no lo hemos conseguido lo que queríamos pero bueno es para estar orgulloso si aprender de los errores para un futuro

Voz 2 03:28 luchan ahora por ser segundo esas son consuelo es una motivación

Voz 1006 03:32 bueno yo creo que debería de control no es de servir de motivación para para la temporada que viene luchar por por por empezar por un título no yo creo que que tenemos que pensar así que viene la Supercopa de España se sitúa muy podemos quedar segundos por encima de Madrid como he dicho antes unos mejores equipo del mundo entonces hay que hay que motivar no de esa forma hay bueno e apoyarnos entre todos porque es fácil no estar ya sin pelear por por ningún título pero

Voz 2 03:57 pero tenemos que seguir luchando Kiko Umbría es el equipo no ha perdido la cara con once tu crees que no se perdía este partido

Voz 1006 04:03 nosotros bueno en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar no conozcamos con nueve ganamos el partido no nunca lo que es lo que puede pasar pero sí que hemos plantado muchas más yo yo creo

Voz 3 04:13 hombre dijo Fernando Torres el tenemos gente que se quiera o no que se quede sino que se quiera que era el tú preferir no se tiene que dar

Voz 1006 04:20 bueno él tiene contrato hoy está contento aquí no eso ya es una pregunta para él yo creo que se quiere quedar y tiene ilusión no de en este proyecto porque hay gente joven y ahí hay futuro para ahí pues

Voz 1 04:30 me ordenar bueno pues las palabras de Koke uno de los jugadores que han sido más críticos no quizás por lo que dice con lo de esta noche porque dice que no lo escuchado sabe lo que ha dicho el acta y sabe lo que le han contado en el vestuario pero sí tirando de estadística para al menos a alzar la voz con ese dato de las siete expulsiones que recibir Atlético de Madrid en las últimas once visitas al Nou Camp bueno se ha quejado