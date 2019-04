Kiko Narváez: "Cuando se ficha a Diego Costa se le ficha de esta manera"

Voz 1991 00:00 en fin abrimos tiempo de sanedrín siguen por ahí flaqueó Italia unimos a esta charla Jordi Martí qué tal muy buena muy buenas hago Marcos López buenas noches qué tal buenas noches Kiko Narváez qué tal buenas noches quiero empezar contigo porque aquí lo único que le ha pegado patadas son valor de todos los que estamos hablando eres tú tema Diego Costa tema cómo gestionar todo esto te oye Fatih en durante la retransmisión diciendo Diego Costa comprar papeletas de puede caer alguna se ha equivocado claramente no sí

Voz 0174 00:26 qué tal la posibilidad de interpretar a al árbitro

Voz 1576 00:30 en mí

Voz 0174 00:31 o el tú y entonces claro Si va acreditando o va comentando eso pues lo normal es que el árbitro que a lo mejor lo ha dicho que no sabemos si lo ha dicho no pero aunque haya dicho mi puede escuchar hoy en el árbitro eso te iba a decir es una experiencia que debe de ganar con el tiempo en el paso

Voz 1 00:47 este año no se ficha a Diego Costa

Voz 0174 00:50 fichada de esta manera el pack si el pacto tal y no y no ha cambiado mucho lo partido en el que siempre el Atlético de turno ha estado acongojado Yago y a ciento cuarenta pulsaciones pensando que en cualquier jugada manotazo porque hay que recordar ya que lo primero minuto al inglés les soltó sin venir a cuento también cierto un semi codazo que todos no sorprendía a pegar un pelotazo en el córner que no tiene ningún tipo de peligro sin embargo les soltó el el codazo claro había comprado

Voz 1991 01:17 digo otra cosa hay también compró papeletas se porque si es malinterpretado igual echan porque el codo medio aleteo un poquito ahí los

Voz 0174 01:25 si va a una dura casi de de antinatural claro es antinatural como la que tuvo Lenglen parecido al día del Girona no que es legal balón deja también el código volar

Voz 1991 01:36 sobre el tema Diego Costa bueno tala creo no sé si te queda algo más que decir

Voz 1576 01:41 no bueno yo creo que ya está está todo dicho yo creo que hay jugadores que eh que reaccionan de forma furibunda yo creo que Diego es uno de ellos no sé si hoy ha hecho no ha hecho lo suficiente para que el expulsaran pero bueno se debe controlar yo creo que él sabe que es un jugador importantísimo fíjate no estuvo en Turín y lo notó su equipo aunque hoy que sin él también ha dado la cara con diez futbolistas yo creo que como decía Kiko tiene que aprender tiene que tener claro que este tipo de cosas cuanto más las minimice será mejor para tu equipo Jordi

Voz 1991 02:12 Marcos Lucky

Voz 0174 02:13 pero es que este asunto ha durado los quince segundos que ha destinado Iturralde a leer por dos veces me cago en tu puta madre podemos estar debatiendo ocho o nueve diez horas incluso buscando símiles con otro jugador y no sé qué Dios como que no iré a digo que debatir ocho no no pero bueno pero

Voz 1336 02:32 ese camino gustarme pero escucharlo de el cero más de cinco minutos Donald no

Voz 1576 02:40 el chao pero sí lo ha echado Jordi que esperabas que iba a decir el el el el acta a ver

Voz 1991 02:46 no había dicho eso tampoco va a salir un jugador diciendo que he dicho me cago en tu puta madre si no me me cago en mi planta madre la versión de la versión de Diego Costa en la delantera o Kiko en el minuto treinta increíbles antes esto está claro cada uno va a dar su versión luego veremos el Comité de Competición que es lo que decide qué tal y como ha dicho Iturralde González va a ser cuatro cinco partidos pero luego además ha dicho mi agarrado del brazo en varias ocasiones e intentando que no amonestar al jugador número dos al jugador número cuatro Godín Giménez veremos qué es lo que dice el Comité de Competición pero en este caso tala hay que es el más listo porque el que manda

Voz 1576 03:17 no no no pero si yo escúchame Si yo te lo acabo de decir que tiene que te gusta

Voz 1991 03:22 lo dije Jordi Martí no no a ver si esto no

Voz 1576 03:25 no teníamos has dicho nada porque sale en cuanto a de Iturralde el acta pero que esperamos del acta ha echado porque claro evidentemente él ha entendido huela escuchado una cosa lata nos dice lo mismo que nos había dicho el mito veintiocho

Voz 1991 03:36 porque la sacó la roja ya está ballet voy a cambiar esto porque va a ser un debate estéril porque

Voz 0985 03:42 segundos Yago no no no me nada quince

Voz 1991 03:44 pero por eso es decir no pero es que digo es que uno vamos a decir una ha dicho algo defiende eso el otro dice otra cosa es todo lo contra él

Voz 1576 03:51 siendo Dacosta que quede claro no no no no no no

Voz 1991 03:53 la versión del Atlético de Madrid es que el dice el mes en té que estoy empezando un poquito pero sí el del yo yo ya eso es mi no

Voz 1336 04:03 ya te lo decía porque seguramente vale vale

Voz 0985 04:08 no te lo decía porque seguramente habrá quien diga no es que hay otros muchos jugadores que se meten con el árbitros le meten encima se le echan encima el hablan a un dedo de la cara sí pero lo que no sabemos es lo que dicen lo que dice el acta que ha dicho yo en principio Taba pues voy a darle el crédito al árbitro porque entiendo que cuando lo pone por dos veces yen un acta qué es lo que le va a valer al Comité de Competición para sancionar no quiero entender que al árbitro no ha sido no ha traicionado ni ha puesto palabras que no haya escuchado en su propia cara ya pensar el Diego yo pensé que al árbitro ha puesto algo que no es lo que se ha producido estamos perdidos

Voz 0174 04:47 sin ganas de digo el el te va de que son muchas veces que también que no es justificación en ni mucho menos pero con el tema de un linier a tres Metro cago yo no sé Iturralde si eso es expulsión o no lo es o algún árbitro el contra

Voz 1991 05:03 vamos a yo

Voz 0174 05:03 a ver si os escucha escucha Suárez nos ha pasado alguna cuatro Me cago on a tres metros y sin embargo ha seguido todo tan sumamente

Voz 1991 05:10 normal

Voz 0174 05:11 que lo estoy justificando eh

Voz 2 05:13 no no es que que hagan una cosa y no significa que tengan que hacer otra eh alto con si es verdad tú eso el primero que sabe que la cagado digo correcto ese es el primero que sabe que ha dejado su equipo tirado una hora en el Camp Nou en un partido que es algo

Voz 1991 05:26 por algo llora cuando llega al Vestuario según dicen los compañía

Voz 2 05:28 el Grammys tolerando y pide perdón porque sea un honor de tal no pide perdón El el primero que sabe que he cometido un error impropio de un profesional de este nivel donde la gestión emocional vale para Suárez para Ramos para cualquiera pero hoy estamos hablando de Diego Costa la gestión emocional de este tipo de partidos es tan fundamental como la gestión futbolística la éticos está resistiendo bien Atlético estaba jugando bien de hecho retoca ha jugado bien incluso con diez jugadores porque ha llevado al Barça al límite y el Barça ha acabado marcando los goles en los últimos cinco minutos que tampoco es casual esto cuarenta goles de los ochenta y uno que ha marcado el Barcelona en esta Liga han sido en la última media hora final al margen del tema disciplinario que creo que ya

Voz 1991 06:06 es que no tiene más recorrido quiero decir uno dice que ha dicho una cosa el otro dice que ha dicho otra que mandas el árbitro estaba al Comité de Competición y levantar cuatro partidos Punto pelota en como afectado lo de Diego Costa quiero decir porque te quedas tan prontito jugando en el Camp Nou contra este Barça Kiko es que la papeleta y eso que aguantó el Atlético de Madrid muy bien muy bien plantado Oblak otra vez de diez

Voz 0174 06:30 pagó en el Camp Nou la expulsión de uno es de dos en otro campo lo mejor puede disimularlo y eso que hoy el Fútbol Club Barcelona misma sorprendido sobre todo sin balón a la hora de dejar al Atlético de Madrid tocar y no presionar no quisiera como presionó lo primero veinte minuto no de puede también ha tenido que ver con la maniobra del Cholo que a mí me han parecido interesante a la hora de meter a Correa eres puede bajar un poco a Saúl dejando Morata arriba Griezmann no lo quiera el equipo pues ha seguido con compitiendo y sobre todo en alguna que otra jugada Esaúl por banda izquierda de Morata alguna falta que llegaba Jiménez mejor qué Rodrigo pero bueno estaba compitiendo él estaba complicando la tasa que en el Camp Nou un futbolista menos y encima actúen el rival tiene a Leo Messi que es el impulsor de todas las jugadas que se juega la contra que yo de verdad en yo yo no yo no quiero ser entrenador Yago en el futuro pero si yo fuese entrenador yo me he pensado día poner a un perro de presa oye intenta lo amargarle agobiar lo habla le grita le porque si no le haces eso te termina haciendo un montón de cosas línea porque te gana la espalda pues no sea lo mejor un jugador que esté pendiente de del argentino porque cada vez que cogía la pelota entre cuarto giraba ahí era el que creaba todas la las ocasiones de gol Flagey

Voz 1296 07:46 bueno yo creo en la expulsión afectado evidentemente que el planteamiento del Atlético de Madrid aunque es verdad que ha intentado resolverlo siendo valiente más de seguramente lo que suele ser el Cholo Simeone pero es le ha dado sus frutos en el Atlético aguantado muy bien pero me da que el Barça sin ser un juego brillante y aprovechando esa esa superior numérica pues ha puesto ha bombardeado el el área de Oblak que se ha convertido el dinero del Atlético de Madrid el que la mantiene con vida hasta el minuto ochenta y nueve cuando ya no ha podido atrapar el el el Balón de de de Luis Suárez pero bueno me da que Diego Costa es un jugador de Riesgo entrecomillas que aporta muchísimo pero corre el riesgo de que se crucen los cables y seis año

Voz 1991 08:23 la vieja cuando se suelta ojito eh evidentemente nunca

Voz 1296 08:26 haremos lo que ha pasado con con un Atlético con once porque la primera media hora de partido ha sido ha sido buenísima de los dos equipos con alternativas con ocasiones con llegadas del Barça con alguna llegada el Atlético Madrid y a partir de ahí pues todo ha cambiado con un Barça que yo creo que a partir de la de la expulsión de Diego Costa le ha podido más en ciertas fases del partido pánico va a perder ya ya ya dejar correr a dejar estar un un empate que les servía para dejar prácticamente encarrilada la Liga más que el ánimo de intentar ganar para cerrarla tala yo creo que hoy

Voz 1576 08:54 de qué estamos hablando que el Barça hoy ha ganado la Liga de facto oí herido dos en el Camp Nou pero yo creo que hoy uno de los grandes triunfadores igual que otras veces ha señalado en la en la derrota ha sido Diego Pablo Simeone habían aparecido interesantísimo eh no esperar ni siquiera el descanso sino nada más producirse la expulsión del minuto treinta quitara unilateral poner ahí a a Thomas que es un hombre fuerte de recorrido que encima puede sacar la pelota y sobre todo cómo lo ha explicado lo en rueda de prensa en lo escuchado pero sino que me corrija Flagey y lo que ha venido a decir es que quería otro delantero para que no dejar como un islote a Griezmann Hinault desengancharse del equipo Correa ha hecho esa labor muy bien para mi ese movimiento y luego el de quitará Filipe y hacer algo parecido con lo de Saúl me ha parecido un movimiento más que interesante de del entrenador del Atlético de Madrid que es lo que ha mantenido no solo vivo en el partido no sólo haciendo de frontón sino buscando el gol como a veces hemos visto la segunda parte saliendo hasta con cinco futbolistas e a la contra yo creo que bueno hoy el fútbol no lea no le ha premiado era muy difícil aguantar un campo como este con con los jóvenes que tiene el Barça pero creo que eso pues

Voz 2 10:01 de ser una enseñanza para el futuro

Voz 1576 10:03 de que este equipo es capaz de hacer cosas importantes en campo

Voz 2 10:06 es Marcos a mí me gustado el Barça me ha gustado el Barça porque en la primera media hora insisto ha jugado mejor que cuando estaba contra diez ha sido las dos ocasiones aquellas de Jordi ha acordado el remate de Coutinho que hace una parada monumental obra que era el prólogo de lo que hemos visto después un catálogo de paradas espectaculares y luego se ha parado el partido Isa parado por mérito de la tengo Madrid porque ha sabido desactivar ha sabido generarle problemas e incomodidades al Barcelona luego el Barcelona para mí la entrada de mal con ha sido fundamental era el momento en que el Atlético sentía que podía entre comillas dominar el partido pero con mal con muy abierto a la banda ha empujado y arrinconado a Saúl a a ejercer practicamente de lateral y no poder cruzar el centro del campo y era cuestión de tiempo era cuestión de perseverancia era cuestión de que de que de que ajustar un disparo para un portero que te que parecía tener seis manos y cinco pies porque las paradas que que han sido espectaculares el remate de Suárez que que ponerle en valores un remate maravilloso sea vota justo antes de que de que se tire Jan Oblak tocan el palo hoy es el IS en uno cero y este es el Barça de Valverde cuando te das cuenta en noventa segundos te ha metido dos goles es es la sensación idéntica que le pasó al Villarreal el otro día en el estadio de cerámica cuatro dos partido controlado Álvaro comete de la tontería aquella de la expulsión e Iggy de repente de los mismos jugadores los mismos delanteros Leo Luis Luis Leo te acaban acaban llevando a un triunfo que para mí el mérito de este equipo es que a siete de abril juego o a seis de abril que era que era ayer a seis de abril ha ganado la Liga sea es que han liquidado la Liga seis de abril un mes y medio antes de que acabe el campeonato y lo ha hecho a través de de del proyecto que ha construido Valverde que por cierto lo ha elogiado mucho el Cholo Simeone tanto antes de la eh del partido como hoy después del partido pero sobre todo con dos delanteros para mí el Barça domina el área enemiga con Suárez y Messi Messi Suárez domina el área propia porque hay una jugada que ahora pocos recordarán pero para mí es fundamental Morata da un taconazo y aparece el inglés para evitar lo que era el cero uno en aquel momento

Voz 0985 12:08 al hilo de eso alguien cree que hay

Voz 1991 12:10 liga

Voz 0985 12:11 no Arellano ahora ya no ya a la media estocada que llevaba al Atlético hoy se ha producido la puntilla por cierto una puntilla que hay un dato que hay que poner en valor son tres dice los puntos que el Barça les al Real Madrid once los que Lesaka dialéctico sino cuentas además el gol average que también lo tiene favorable por cierto alguien diría bueno esto es un dato aislado no el año pasado a estas mismas alturas también el Barça en las mismas jornadas les sacaba este diferencia al Real Madrid creo que hay que ponerlo en valor para demostrar y acreditar la hegemonía del Barcelona en la competición nacional

Voz 0174 12:43 Yago hay que decir que la demostración para mí cuando se gana una Liga de la última once creo que el Barça ganará esta son ocho Si en la planificación y el trabajo bien hecho y lo saludable que es una plantilla y un equipo porque lo que es la Champions es cierto que tiene muchísimo mérito pero una puede ganar en trece partidos de la liguilla no te enfrenta equipo muy fuerte de puede tener una jugada en un partido determinante que lo puede pasar puede saber competir el rival puede quedar campeón de la Champions pero cuando tienes que rotar dosificar llevar durante treinta y ocho jornada un equipo al final de temporada arriba yo le doy mucho valor de ser un equipo bien planificado y sobretodo saludable de cara al próximo año no la hora de detener a a esos jugadores siempre durante XXXVIII partido arriba

Voz 2 13:28 fíjate Kiko los minutos que le ha dado mal con hoy los minutos que le dio contra el Español los minutos que le dio en Villarreal y le falta de embeleso que es uno de los jugadores más desequilibrantes para romper este tipo de defensas que planteaba Atlético de Madrid y todo eso la gestión es una gestión tranquila sensata a la que se le da poco valor pero yo quiero ponerle mucho en valor es la de Valverde Valverde hace un año pudo entrar en pánico cuando se va a Neymar al París Anne Germaine reconstruye el equipo tiene la noche trágica de Roma pero acaba ganando la Liga la Copa y ahora hay muy pocos equipos en Europa si acaso el City que pueden luchar por todo como como está luchando el Barça

Voz 1576 14:02 eh pero yo creo Marcos y será dado poco valorado de Valverde ha sido precisamente aquí sobre todo a raíz de la de la noche aciaga de de Roma donde incluso vamos yo no se hablaba incluso de ser señalado incluso no fue

Voz 1991 14:15 pues aquí a final de temporada

Voz 1576 14:18 no iba a seguir como entrenador de América de Madrid por el Barcelona perdón por el gancho de Roma yo creo que tiene tiene muchísimo mérito tenía el el listón muy alto y haber sabido reinventar a un equipo con los cambios bueno déjate Constructora S la plantilla tiene un mérito del Barça

Voz 1296 14:33 pero en tradición luego lo ganará o no es no ganarlo porque es casi imposible hacerlo pero el Barça convertido en tradición el llegara a estas alturas de la temporada compitiendo por todo sí por cómo se toma la Copa por cómo se toma la Liga a diferencia de otros porque Europa va compitiendo hasta que puede pasar como decía Kiko son noches en que puedes tener una mala noche te va todo al traste como pasó en Roma pero me parece que tiene muchísimo mérito será de ocho de las últimas once Ligas ávido dos de esas tres Ligas que ha dejado el Barça que obligó al campeón a ganar el último partido para poder cantar el alirón tanto al Atlético Madrid que la ganó aquí como al Real Madrid que la en su día con con Zidane obligando el Barça hasta el último partido y luego pues el Barça que que que insisto llega de nuevo eh con opciones de ganar el que sería triplete tripletes no mientras eh eh para unos equipos es casi nadie ha logrado el triplete del Barça de lograrlo este año que escampe es muy difícil contaría tres tripletes en los últimos diez años ir otro dato que me parece digno de remarcar Messi Si gana esta Liga que se supone grabará desde que llegó al primer equipo habrá ganado diez Liga

Voz 1991 15:32 las arrea también habla mucho de la voracidad

Voz 1296 15:35 desde la capacidad de del que es el mejor jugador del mundo durante mucho tiempo de curarse el día a día de demostrar que lo que es partido tras partido durante tantos y tantos años

Voz 0174 15:43 lo bueno el título perdona Yago con el tema aquí sabrá mucho más de de que el Barcelona existe yo no sé si llegan al treinta y cinco por ciento de de que está Messi de los título de toda la historia del fútbol club

Voz 1296 15:56 hola soy por ahí andará no tengo el más otro

Voz 1336 15:59 no había ganado noventa hiriente que está ahí veinticinco yo era si si no me equivoco lleva más de treinta títulos lleva no sé si con las Xavi llevaba treinta

Voz 1296 16:12 a pocos y Messi al le habrá superado

Voz 1336 16:14 era algo que yo me quedo ser

Voz 0174 16:17 es la historia del Barça este pájaro de de que esta XXXV

Voz 0985 16:20 este es que al final Kiko lo demuestra partido de hoy también el de Villarreal es que si alguien tiene la Liga en la cabeza estés Messi mira al final ellos dos ella llama les monstruo asoma Banhart pero tanto Luis Suárez como Messi han sido capaces capaces de remontar el partido tanto en Villarreal como hoy te quiero decir que al margen de las buenas sensaciones que tienes desde el punto de vista del juego posicional desde el juego de correr al espacio para atacar los espacios el punto de forma de estos dos creo que permite albergar las máximas ilusiones

Voz 1991 16:53 ya que estáis con datos mira me está diciendo ahora Marta horas digo todos los temas de los títulos pero ya que es con datos ha dicho Marcos uno durante el primer tramo de Carrusel Luis Suárez y Messi suman cincuenta y tres goles de ochenta y uno totales del Barça esta temporada el Atlético de Madrid lleva cuarenta y cinco favor es decir que Luis Suárez y Messi han hecho más goles que el Atlético de Madrid que es bastante significativo

Voz 2 17:16 no es que al final y Kiko que lo saben mejor que nosotros vivir al lado de Messi entre comillas no es fácil porque porque queda absorbe toda la producción ofensiva del equipo afortunadamente para el Barcelona encontró un delantero centro que ha sido una bendición no sólo es el mejor socio no sólo es el mejor amigo no sólo es el vecino de Leo sino que es capaz de darle una serie de recursos para mí el gol de hoy es un gol increíble espectacular el primero de Suárez tiene tiene una dificultad extrema y se lo inventa donde realmente no existe nada porque el pase ellos agrega era un control para para Suárez con el control se escapa un poquito de la de la posición de Thomas y a partir de ahí lanza un disparo maravilloso envenenado que quiebra a un pulpo como es como Jan Oblak entre ellos dos son capaces pues el nueve y el diez el diez y el nueve de reflejar lo que es ahora mismo esto

Voz 1576 18:04 la mejor pareja no Yago no duda ahora en Enel

Voz 0174 18:07 el mundo hoy después de que es un delantero muy mentiroso este Luis Suárez que va con la cabeza medio agacha lo brazo va de un lado para otro que el balón no sabe si lo tiene controlado no lo regalaran

Voz 1991 18:17 cada y de repente que recorta a Bart

Voz 0174 18:19 con el gen del Benito Villamarín del día al Real Betis Balompié Bay bien mentiroso porque dice no es está como Le llaman el gordo a la hora de girar le cuesta no tiene calidad de puede mete un pase que sorprende a mucha gente tiene más calidad de lo que la gente puede imaginar el uruguayo eh

Voz 0985 18:36 la actitud en la presión eso ya lo traía

Voz 0174 18:38 la serie mucho porque hay mucha gente que dice no a los tosco le cuesta si es verdad que estéticamente no te puede entrar por el ojo

Voz 1991 18:45 no van Basten pero de repente un niño

Voz 0174 18:48 está enseñando tu Yago y oye tiene la cabeza arriba yo le tiré a papá

Voz 1336 18:53 ya pero mira espérate que termine jugada Luis te da pero como ha visto a Leo que estaba en el otro lado pero a mí me sorprende verdad Luis Suárez me sorprende igual que

Voz 1576 19:02 no yo creo que igual que hay defensas que con otros defensas suben exponencialmente subir su nivel yo creo que la clave de esta pareja es precisamente la química yo creo que ha habido delanteros que han metido goles pero que no han tenido la química que ha tenido Luis Suárez con Messi yo creo que eso ha hecho mejores a los dos yo creo de Luis Suárez del trabajo Luis Suárez le ha venido bien al fútbol de Messi el fútbol de Messi ha alimentado a un depredador goleador como Luis Suárez yo creo que esa química los los ha hecho todavía más grande a los dos y luego la importancia de los descanso

Voz 1296 19:34 eso sí la lección aprendida de la temporada pasada presidente justo antes de Roma cuando acaba la temporada Luis Suárez reconoce que se equivocó queriendo jugar todos los partidos entre ellos un partido ante el Leganés con el Barça con la Liga prácticamente sentenciada justo tres días antes de ir a Roma y que eso le pasó factura física este año Luis Suárez arrancó con problemas de rodilla aprovechó un parón de selecciones para descansar y cuidarse volvió coincidiendo con la baja de Messi por aquella lesión en el brazo y tiró del carro en fue clave entre otros el cinco uno al Madrid y en la la el el en el decurso del Barça en la fase de grupos de la Champions ya hace unas semanas igual aprovechó el descanso selecciones y fíjate cómo cómo ha vuelto por cierto ha dado que preguntaba Kiko eh el la Supercopa de España que ganó Messi este verano con el Barça era su título número treinta y tres cuarenta y tres títulos que son nueve ligas cuatro Champions seis Copas ocho Supercopas de España tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes

Voz 1991 20:26 de un total de setenta y cinco setenta y cinco en estamos mirando setenta y cinco del Barça quiero decir quitando Copas Catalunya ese tipo de hablamos de títulos veinticinco bueno nosotros estamos mirando en torno a XXXV XXXIII título no salían de Messi pero vamos que es más del treinta por ciento que es lo que decía Kiko esto implica barbaridad

Voz 0174 20:48 no pero esta criatura Jordi y todavía tiene no ilusiones que está mejorando año

Voz 1336 20:54 te iba a decir que hay que habrá fíjate que va de cuatro años

Voz 1576 20:56 de fútbol al primer nivel

Voz 1336 20:59 pero el sitio de

Voz 2 21:01 cualquier cosa has visto dejó en la segunda parte tú has visto a la segunda

Voz 1336 21:04 lo voy a ver si lo padecido Marcos Brito una Puñal

Voz 2 21:07 de aquí que tú lo has visto cómo ha decidido coger el balón y a partir de aquí generar luego como celebra los goles el otro día el cuatro tres contra el Villarreal que dices bueno el pasarían muchos

Voz 1991 21:16 muchos años que no veía meses sigue exactamente cerrando los puños es la contra la lleva de

Voz 0174 21:21 categoría porque era la que hace la parada Oblak marcó el siempre controla el llega a exprimir la jugada hasta el final y cuando el lanzado usáis por el momento con toda la ventaja para que el delantero Yago no tengan ni que controlarla Él tela deja la pelota para chutar de de primera lo recuerdo otra acuérdate Kiko que hoy no

Voz 0985 21:38 mismo se corrigió cuando dijo aquello en su en su gran alocución a la hinchada azulgrana de la Copa Linda indeseadas lindo hubo que corregir dijo no no me expresé bien que yo lo que quiero es todo también que no la liga lo que lo está demostrando

Voz 1296 21:49 para ello acuérdate de que Piqué vuelve de Sevilla cuando el Barça pierde en Copa diciendo bueno la intentaremos llegar a la Copa no pasa nada dos días antes del parte vueltas le Messina señorial nos dio la Copa también la quiero eh

Voz 1991 22:00 dejadme explicar porque hemos dicho treinta y cinco títulos XXXIII no recto son treinta y tres pero es que claro hemos empezado a contar rápido nos han colado el de los Juegos Olímpicos el Mundial sub veinte que como no gana nunca con Argentina Colau San nos hemos fijado luego hemos hemos rectificado sea el el Mundial sub XXXIII títulos de setenta y cinco del Barça que es una

Voz 0985 22:22 oye no no le demos más vueltas tú te lo tienes que imaginarios siempre digo lo mismo agarrado a la vitrina eh ya va sacudiendo la vitrina iban cayendo todas las cabezas que hay en el cantante ya final en todos los cuadros tan te sólo aparecer su cabeza porque hoy cuando yo creo que ya lo hemos comentado es el jugador con más victorias en la historia de la Liga darle amigo

Voz 1336 22:42 lo general me cuesta poco imaginan la gente agarrada a una copa o sea que no es curioso

Voz 2 22:47 estaba quiso gemidos soltarla

Voz 1336 22:51 estaba aquí tantos títulos es la barra fija que estaba quiso el entrar

Voz 2 22:55 desde el Manchester sí entonces tú imagínate qué lectura hacer el partido de hoy cuando ve al Barça en la primera primeros veinticinco minutos para mí es un gran Barça ante un gran Atlético de Madrid era un gran partido exactamente luego baja el Barça sube de Atlético de Madrid en los últimos diez minutos cuando más o el partido tiende a morir aparecen estas dos bestias yo me imagino que se vuelve a a Manchester se vuelve a Old Trafford pensando en cómo demonios desactivar estos dos jugadores para mí a a este nivel a este nivel de forma de mentalidad de gestión de del panteón en en que se encuentra el Barcelona creó igual me equivoco pero creo que united va a tener dificultades para poder desactivar a a Messi a Suárez

Voz 1296 23:32 no me parece gratuito el reto que la lanzado Valverde a sus jugadores en rueda de prensa eh que les ha recordado que el Barça nunca ha ganado en Old Trafford no lo ahora hay que hay que ir motivando a la gente pues un un reto más para para el equipo

Voz 0985 23:44 embargo te vamos y sin embargo el mejor partido que yo le he visto al Barcelona probablemente con el cinco cero fue la victoria contra el Manchester en dos mil once la final de la Champions como sometió al Manchester supongo que que olvido aún lo tienen

Voz 1991 23:57 ahora me vais a dejar sacar un poquito de pecho el Athletic Isabel lo que es ganar en Old Trafford ahí hay en ella

Voz 0174 24:04 viendo el partido bonito eh o juego espectacular gusto hacer partido alabando ponderando o

Voz 1336 24:11 para relanzar esto

Voz 1991 24:13 abono otra plaza acaba hoy pero sacaba uno cinco no pasa nada

Voz 0174 24:16 Ander y compañía

Voz 1991 24:19 el Sara muñeca correcto no paño que Noé que luego nos dejó al año siguiente el equipo hecho unos zorros y casi bajamos no puedes pelotón claro bueno tampoco Gallo ningún tipo pero bueno es otro debate el de Bielsa en fin no sé si

Voz 1576 24:32 Madrid a una final de Europa League también estaba ya

Voz 1336 24:34 correcto con el gol de Forlán

Voz 1991 24:37 no Forlán no que fue Falcao no quedó lejos otro de Diego Rivas vale pero ese tema no venía a cuento ahora porque yo puedo sacar un minuto por ahí fatídico tampoco viene a cuento es decir vamos a centrar no se vamos a centrarnos en fin algo por comentar del partido y sobre todo Kiko que le queda al Atlético de Madrid de aquí a final de sembraba son siete jornadas que las tiene que competir con dignidad creo que el objetivo es quedar por delante el Madrid sinceramente

Voz 0174 25:02 el objetivo es desde que está el Cholo es ganar este partido el siguiente el siguiente y si queda

Voz 1336 25:09 ahora hay que ser realista objetivo de títulos acabó

Voz 0174 25:13 claro hombre eso es una obviedad pero si algo caracteriza al Atlético Madrid Cholo es que te va a competir aunque sea el poner esta camisa jugando de un partido en México de homenaje a alguien que eso es lo que ya te digo no que caracteriza desde la llegada de del Meoni después habrá mucha gente que esté más interesado a la hora de convencer a ser no acierto jugadores para que se puedan quedar ya vendrán saldrán jugador ahora es tiempo de rumorología no porque nos vamos a hartar de de eso pero con la tranquilidad que tiene que tiene la Atlético de de turno de que el equipo aunque ya no tenga nada que hacer va va a competir si sí en todo lo lo partido caerán

Voz 1991 25:49 el castigo a Tere buenos no hay aquí también si yo quiero decir digo son las cosas de la vida pero Atlético de Madrid

Voz 1296 25:58 había suficiente verá quedado sin objetivos Prato

Voz 1991 26:00 igualmente con quince días de diferencia en el mes de marzo uno el otro en el mes de abril ahora mismo con siete jornadas por delante tienes a un Zidane pensando en los futuribles del conjunto blanco donde yo sigo alucinando eso es otro debate de otro día que se sigue hablando de que puede llegar a pasar pues va el otro el de la moto aquí lo que falta es un delantero que es lo de este año lo que hace lo que ha faltado pues se sigue hablando de más gente en el centro del campo mediapuntas y tal no hay a la búsqueda un delantero que creo que tienes el objetivo fundamental el Atlético de Madrid tres cuartos de lo mismo va a tener que reestructurar entera la defensa vamos a ver qué pasa con el tema Griezmann vamos a ver qué pasa con Diego Costa porque como lleguen cantos de sirena de de China con la pasta encima de la mesa ojito que

Voz 2 26:42 igual no se lo piensa y sobre todo yo

Voz 1576 26:44 yo creo que ocurrido hoy la expulsión de Diego íbamos a ver los partidos que va a ser que se va a perder yo creo que la idea del club y la idea de sobretodo de Simeón era que tocar muy poco yo creo que va a haber menos menos revolución de la que de la que la gente piensa Yago pero yo creo que lo que ha ocurrido hoy en puede puede de cantar a lo mejor la salida de de digo del club que ya te digo que no era intención del del entrenador que quería tocar muy poco de arriba ahí sí retocar lo hago en el centro del campo ya estaba practicamente fichado de agrega el el el capitán del puerto del mexicano y atrás hay hay que también varias piezas pero yo creo que lo de hoy puede ser un punto de inflexión