Embarba: "Hasta el final de temporada no se va a ver quién desciende y ojalá no sea a nosotros que es lo que queremos"

Voz 1991 00:00 hola muy buenas muchísimas felicidades es un topicazo pero son tres puntos de oro

Voz 1187 00:05 muchas gracias a la verdad que es decir que tres puntadas toros bueno creo que que no merecíamos la victoria como la de hoy sobre todo aquí en casa con con nuestra gente que nos ha estado apoyando tanto la mala Si bueno pues creo que hemos hecho un gran partido contra un rival que venía en una racha increíble y y bueno creo que que no va a dar mucha moral para los partidos que quedan

Voz 1991 00:23 creo que había sido merecedores de de estos tres puntos prime momento clave cuando ellos fallan un penalti mejor dicho vosotros lo París con cero cero creo que es el punto de inflexión es momento clave del partido eh

Voz 1187 00:34 sí la verdad es que sí porque porque nos hubiese costado mucho remontar un uno cero ya te digo que es un equipo que venían haciendo las cosas muy bien muy trabajado ahí bueno pues Alberto ha ha hecho un partidazo a parar penalti bueno me alegro mucho por él incluso a partir de ahí para para conseguir

Voz 1991 00:50 los tres puntos y que os ha dado Paco Jémez desde que ha llegado

Voz 1187 00:54 bueno pues sobre todo psicológicamente no ha trabajado bastante que mentalmente Quizás Albert en una dinámica una racha de que no conseguir puntos y te cuesta salir ahí bueno pues me atrajo en un poco en eso yo creo que que bueno que ha seguido un poco la línea que teníamos anteriormente pero sobre todo el tema mental

Voz 1991 01:13 tú en lo personal que tal cómo te encuentras lo digo porque venías de un tiempo en el que en no jugabas no te sentías importante está recuperando esa sensación ahora

Voz 1187 01:22 bueno yo siempre lo digo estoy estoy preparado para cuando el míster me necesite para ayudar al equipo como como oye creo que que he hecho un partido bastante completo con dos asistencias Si bueno pues sí la verdad que quema ayuda también partía como el de hoy para para que él personalmente para para tener más confianza ahí bueno para afrontar lo que queda de Liga

Voz 1991 01:40 lo máximo posible estáis a tres puntos de la permanencia tiene pinta de todas maneras barba que esto va a ser prácticamente hasta la última jornada

Voz 1187 01:48 sí yo creo que que bueno que hemos hecho un partido muy difícil ya hemos dado un pasito más para para conseguir el objetivo pero pero aún no hemos hecho nada queda quedan muchísimo quedamos mundo hoy sólo hemos dado paso como te digo que te hay que seguir trabajando jugando como jugó hoy siendo valiente Si bueno pues esperemos ganar los siete que quedan para para conseguir

Voz 0460 02:07 te digo hombre sacándolo siete yo creo que es casi seguro no os quedáis en primera división tenis ahora mismo veintisiete sacando los veintiuno que quedan obeso hasta cuarenta y ocho es que casi Pelai por Europa machos como Chuck Close

Voz 1187 02:21 ojalá lo es los partidos que quedan y creo que está que tenemos capacidad para para ganarlo no sabemos con cuánto nos llega así que iremos a por los siete

Voz 1991 02:28 si va a decir que esta bonita a la zona de descenso pero no no creo que la palabra acertada está bonito la lucha por Europa está dramático lo del descenso no lo digo porque está el Celta metido con veintinueve vosotros con Veintisiete el Villarreal con treinta el Valladolid con treinta y está el Levante Consentidos incluso el Girona que tiene XXXIV no se puede despistar es que está todo tan competido Embarba que estéis metidos siete ocho equipos se que va a ser una pasada al final del año

Voz 1187 02:53 sí es verdad que en qué estado está todo muy apretado por ahí por la zona de abajo y hay equipos que pensaban que habían descolgado de otra ese ver metidos a otro es que no daban por muerto ahí volvemos a a renacer así que bueno creo que va a ser vaya hasta final de temporada no no se va a ver quién quién defiende y ojalá nos toque a nosotros lo que queremos

Voz 1991 03:12 acabó el próximo partido en San Mamés no está mal no ir a jugar a un campo bonito contra un histórico pero si fuese con el equipo salvado se disfruta mejor no

Voz 1187 03:21 bueno o han campo para para jugar al fútbol la verdad que sí bueno pues no da igual nosotros vamos a ir a a ganar igualmente ahí ojalá ya te digo que sirva para para que nos salvemos

Voz 1991 03:32 Embarba enhorabuena por el partido y por la victoria seguir peleando un abrazo muy fuerte mucha suerte