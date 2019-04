Carrusel último tramo: Escuchamos a los protagonistas y análisis del Barcelona - Atlético (06/04/2019)

Voz 0514 00:00 once y media de la noche diez y media en Canarias señor

Voz 1571 00:03 Yago de Vega qué tal muy buenas Daniel Garrido muy buena noticia de última hora el señor Iturralde González acaba de

Voz 0458 00:08 eh facilitarnos el acta de Gil Manzano en el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid

Voz 0514 00:13 hola Itu buenas noches hola muy buenas noches

Voz 1991 00:17 dice ese acta de Gil Manzano

Voz 0514 00:19 pues eh acta dura Acta dura porque no deja lugar a dudas

Voz 1 00:24 y lo que dice Bin claro es la leo literalmente

Voz 0514 00:29 expulsiones en el minuto veintiocho el jugador diecinueve Da Silva Costa Diego fue expulsado por el siguiente motivo dirigirse a mí a viva voz en los siguientes términos me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre luego en otras incidencias el jugador y Diego da Silva Costa una vez expulsado aún en el terreno de juego me agarro en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales veinticuatro y dos respectivas ante el problema siguiente Si el Comité de Competición considera que su menosprecio son de dos a tres partidos DC considera que es un insulto son mínimo cuatro partidos

Voz 1991 01:17 entonces tendencia que te dice Katy que va a ser cuatro

Voz 0514 01:20 cuatro partidos no se lo repite dos veces a la cara y luego un no sé como si puede ser igual uno más porque luego encima la garra del brazo para no dejarle amonestar a otros jugadores es decir cuatro mínimo hay que decir que esos dos jugadores son Godín y Giménez los dorsales veinticuatro y dos pone no se luego lo cual no son los dos yo no yo no control

Voz 1991 01:39 es es decir que tú si tuviese que decir a día de hoy sin saber lo que va a decir el comité

Voz 0514 01:45 de competición porque ha emprendido y cinco sí sí sí a cuatro mismo no cuatro cuatro mínimo que pagamos se cuatro partidos no se los va a quitar nadie y porque si ya el Comité de Competición no considera esto un insulto pues yo ya pues no sé

Voz 1 02:02 estábamos comentando durante Carrusel Dani el hecho de que

Voz 1991 02:07 no me decir me cago en tu puta madre que me cago

Voz 1 02:09 lo que cambia que incluso Simeone ha llegado a decir que cambia el me el te lo que pasa es que

Voz 1991 02:16 como decía algo así compra boletos al final te acaba tocando arte no es la primera vez que le pasa esto a Diego Costa parece que el acta ni Messi ni té ni Menis duros de decir me cago en mi puta madre puta madre quiero decir pero creo que lo deja bien claro aquí además lo dice que lo repiten dos ocasiones con lo cual creo que no hay duda la

Voz 0514 02:35 eso sí ya lo hemos dicho en directo por las palabras que les estaba diciendo y una vez de cómo cómo huele a estar ahí abajo que era eso me cago en tu puta madre

Voz 1571 02:44 en Pedro Fullana muy buenas hola qué tal buenas noches Diego Costa pedido disculpas no si lo ha pasado mal porque sabe que al final aunque sea un hay una frase

Voz 2 02:55 directa o una mala interpretación lo que sea en su caso el defenderá que es una mala interpretación el árbitro ha dejado claro en el acta como decía Iturralde lo que lo que ha escuchado hoy y lo que ha puesto a partir de ahí

Voz 1 03:06 se siente más afectado porque se siente

Voz 2 03:08 en parte culpable de la derrota de la ley de Madrid

Voz 1571 03:11 como estaba el equipo con once y ha pedido disculpas a los

Voz 2 03:13 es compañeros por esa expulsión que afectado definitivamente a la lucha por el título de Liga

Voz 1991 03:19 hombre es que yo creo que en Diego Costa se ha podido cargar el partido las cosas como son

Voz 1571 03:23 para eso lo acaparó claro si bueno es que tampoco quería ver

Voz 1991 03:25 darle que bastante tendrá Diego costará lo suyo que además eh sí han comentado que ha llegado al vestuario porque sabe que la cagado hablando mal y pronto no es la primera vez que le pasa esto Diego Acosta pero claro es que ese partido no en qué te estás jugando la Liga yo es que además viendo al Atlético de Madrid tal y como ha jugado sin Diego Costa desde el minuto veintiocho la primera parte en el que hoy ha tenido su ocasión les ha tenido sus acercamientos ha tenido su posesión esté tocó Black ha ha estado excelso como como es casi siempre en toda la temporada de del ocho no baja Oblak que ha salvado muchas ocasiones pero el Atlético de Madrid ha estado en el partido con Diego Costa en el campo creo que habría sido una película muy diferente y lo habría pasado mucho peor el el Barça pero claro jugar otra historia e imaginar otra película que no ha podido dar precisamente por esto de de Diego Costa Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 1571 04:13 qué tal Yago muy buenas hemos escuchado a Simeone que se queja

Voz 1991 04:16 en sala de prensa diciendo si Diego Costa dicho esto está bien expulsado pero que la vara de medir no es la misma no

Voz 1576 04:22 sí pero sobre todo por los antecedentes no eh han sido siete siete pulsiones de los últimos once partidos que ha venido aquí el Atlético de Madrid incluso él ha hecho mucho hincapié recordaba aquella de Fernando Torres en Champions que fue más que rigurosa bordos falda dos tarjetas amarillas también en la primera parte y bueno yo creo que es un poco esa junta toda la frustración de que venías aquí de que no has hecho un mal partido de que venías confiado de de de de intentar sacar algo bueno pues ha ido todo a última hora desde el minuto veintiocho con esa expulsión estaba escuchando y bueno quiero decir al final sí lo ha expulsado todos teníamos claro que el activa poner eso no no hay no hay otra interpretación porque si es lo que ha escuchado el en el campo lo que interpretaba en el campo de lo que iba a ponerlo en el acta en cualquier caso pues yo creo que Diego se equivoca más allá de que no lo haya dicho porque no tiene que ir a encararse y sobre todo tiene que minimizar los riesgos él es un jugador al igual que le pasa a otros marcado por su carácter lo queramos o no pues los árbitros lo miden más de una forma y él se tenía que haber ahorrado ir sean caras al árbitro y maldiciendo ese tipo de palabras y ha sido el el máximo responsable de haberse equivocado yo esto

Voz 1571 05:33 qué qué tal muy buenas olas Yago qué tal muy buena vamos a ir

Voz 1991 05:35 la copiando lo que han dicho los protagonistas estado tú en sala de prensa si te parece empezamos por esto por lo de Simeone que le han preguntado por la jugada clave el partido

Voz 1296 05:42 avenida de circo ha dicho que si el árbitro entendida eso bien expulsado está pero que su jugador defendía otra versión de el insulto que hubiera rebajado la carga lamenta Simeone que esta rapidez fue esta facilidad con la que se expulsaría o Costa no se aplique también a otros futbolistas aunque no ha querido dar nombres te digo yo Sergio vamos y Luis Suárez sino era porcinos decía él de hecho ha dicho que no nos quedamos otro sabéis los que vosotros habéis y nunca denuncia es bueno pues denunciados quedan al al segundo uno por por Yago de Vega directamente en decía eso que que la la expulsión evidentemente ha pasado factura al al equipo y lamentaba que no se aplique ese mismo criterio con otros jugadores escuchamos la la explicación de Simone de esa roja directa a Diego Costa

Voz 1882 06:22 que pregunte al árbitro en el entre tiempo si era tan grave lo que le había dicho Costa me comentó lo que les escucho Costa dice que no dijo eso pero bueno la verdad que sí dijo eso Costa me parece muy bien la decisión del árbitro me sorprende cuando otros árbitros lo vemos por televisión que mucho futbolista dicen un montón de cosas que no lo sé pulso que hay hay ves hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional quizás más allá de que sí dijo algo tan el grave como para ser expulsado en un partido tan importante y que está bien expulsado pero pocas la habilidad cuando vemos la televisión y que gesticula habla habla habla usted de lo ven no lo ve en nosotros no lo bueno

Voz 1296 07:10 pues la explicación de Simeone que luego no ha querido dar nombres de a quién se refiere cuando se refería a esos otros casos y medidos dice de manera diferente y que también ha querido poner en valor la temporada del Atlético de Madrid

Voz 1571 07:20 que se por negativa esta temporada demuestra cómo ha crecido

Voz 1296 07:23 el equipo ha dicho el Cholo en sala de prensa también ha puesto en valor el trabajo del Barça hay Valverde al que ve dice como candidato a ganar el el triple

Voz 1991 07:29 no entiendo perfectamente la postura del Cholo Simeone defendiendo tiene razón en esta circunstancia también es cierto que dio Costa muchas veces se le perdonan muchas cosas y hay mano abierta a un poco con con el hispano brasileño en esta ocasión pues la han echado porque ha expresado lo que ha expresado comprar papeletas compra papeletas te puede tocar y es verdad o sea yo he visto a Luis Suárez gritarle cara con cara a un árbitro llamarle cago aún línea lo hemos visto todos Hinault no decir nada pero tampoco es bueno Sergio Ramos también encararse con con algún arbitro

Voz 1 08:03 bueno en el ponerse face to face

Voz 1991 08:05 Iñaki a la calle pero no tiene razón una cosa Simeone esto lo hemos denunciado yo hace no mucho cuando echaron creo que Maxi en el Celta de Vigo por quejarse que hubo mucho revuelo porque yo de una opinión que luego fue reflejada en la web en el que dije que

Voz 1 08:19 el Celta de Vigo evidentemente ha sufrido

Voz 1991 08:22 lo que no sufren otros equipos en esa ocasión nombre a jugadores del Atlético de Madrid nombre a jugadores del Barça en nombre ha jugado

Voz 1 08:28 desde el Real Madrid y quiero decir que sí

Voz 1991 08:31 bueno tampoco tiene razón en el sentido de que no lo denunciamos lo decimos que hay jugadores que tienen bula y que evidentemente no tiene el mismo rasero que el resto pues sí pero es así

Voz 0458 08:40 pero esas es demostrar que quiere lo que quiere es que en este país somos la pera porque también hemos sacado de ese debate en en Carrusel que a mí me parece ridículo que quiere el Cholo o cualquier entrenador o Valverde sí lo hice o me da igual Zidane rojas con carácter retroactivo no sabes si es

Voz 1571 08:55 es imposible ahora justificando bueno

Voz 0458 08:58 no es que lo hacen otros y se les permite porque no lo puede hacer mi jugador no perdí

Voz 1991 09:02 no es eso que tiene que hacer es que no no lo hacemos

Voz 0458 09:04 caso a caso caso acaso individualmente ir digamos y Luis Suárez le dice a la cara al linier cajón hay que pone de correcto si Sergio Ramos se pone como un filón con un árbitro hay que sacarle roja pero por eso no justifica hemos ahora

Voz 1571 09:19 exacto que habían puesto lo arroja a Diego Costa

Voz 0458 09:22 digamos es que a este a este ya ya menganita fuera otro no se les pone roja no avancemos un poco

Voz 1991 09:28 no es que lo hagan mal con unos no significa que lo tenga que hacer nosotros lo la historias evolucionar Iturralde

Voz 0514 09:33 sí pero la cuestión es que no vamos a hacer un totum revolutum vamos a mezclar todo porque encararse Nos rojo en Caracas amonestación que hay jugadores que se encaran con los árbitros no se les ha molestado cierto denunciado en en Carrusel este mismo año hay una jugada que se lleva la mano a la cara Luis Suárez como diciendo lo que que jeta tienes al árbitro solo le amonestó en Carrusel se denunció que eso es roja a Luis Suárez lo que pasa cuando se habla lo que le llama Luis Suárez en muchas veces a línea Se lo llama a cincuenta metros el árbitro está a cuarenta metros esto es me cago en tu puta madre mirándole a la cara yendo a por él es decir no nos vamos a mezclar todo eh porque no podemos bebé ponen en el mismo nivel un insulto a un árbitro que encararse con un árbitro que encararse es amonestación el reglamento no te de de que le tenían que haber expulsado por los gestos de llevarse la mano a la cara llamándole canal Luis perfecto pero eso ya está denunciado luego ya que para ser un poco más demagogo si queremos competir todos en la misma en la misma competición lo mismo que lo denuncian sala de prensa lo podía denunciar y mandar un vídeo llamando carbón a un árbitro asistente al Comité de Competición el Comité de Competición ese sancionado que pasa que a cuarenta metros las protestas se ven nos escuchan más gusano jugador hay que escucharle

Voz 1991 10:53 sí sí no está claro si el árbitro no puede intuir que la dicho algo sino tiene que oír que la dicho como en este caso

Voz 3 10:59 el y tú o o no porque

Voz 1991 11:04 a cuarenta metros

Voz 1571 11:06 no pero no pero este año este año Itu

Voz 1576 11:09 no tiene razón porque este año ha habido o una denuncia sea manda un vídeo con un jugador del Roma llegar belga ha hecho un corte de manga que es de roja en el reglamento a la grada lo ha visto el del bar o no lo ha visto lo visto el Comité de Competición y no había ninguna sanción o que es mentira que mande un vídeo denuncie si sancionan

Voz 4 11:24 si bien a ver no no haber bueno no no voy a saber uno ver a ver

Voz 0514 11:29 y el Comité de Competición Comite de Competición dijo que no era sancionable ese ese gesto pero eso no es problema de las arbitrarias ya es problema del Comité de Competición de que esto no es sancionable pero si tú hay un insulto un insulto es sancionable sí es decir una cosa es el gesto que la interpretación que haga luego el que tiene que sancionar en este caso para mí era sancionable y en arroja

Voz 1 11:55 porque ese gesto lo ACS eh

Voz 0514 11:57 bueno vamos a Europa hemos visto el gesto de Simeone y el gesto de Cristiano Ronaldo tampoco el San sancionó partido se pone de una cosa es lo que sanciones

Voz 1571 12:05 luego otra cosa es el que tenga el poder para decir

Voz 0514 12:07 partido dos o tres pues no tenga la suficiente valentía para hacerlo

Voz 1991 12:12 esto en cuanto me pones cara con cara sacó amarilla en la segunda sacerdotes acoge ya habrá cómo sacaba la tontería lo que pasa es que también es cierto que unos han ganado unos ciertos galones durante muchos años en el mundo del fútbol tienen a lo mejor la Habana mucho más alta que que que otros no sé no sé cuál es la solución pero desde luego es que no hay igualdad es evidente y el tratamiento no es el mismo dando segundo que la seguimos con esto pero nos pide paso Adriá Albets con protagonista hola qué tal muy buenas

Voz 5 12:40 sí qué tal Jauma buenas noches aquí está Sergi Roberto a la Sergi buenas noches bueno

Voz 0017 12:44 Vitoria importantísima el Camp Nou gritando campeones campeones al final del partido aunque sea con la boca pequeña os veis ya campeones de Liga

Voz 5 12:51 bueno a ver era para nosotros muy importante ganar hoy a era nuestro rival directo el segundo clasificado oí galos dejándolos a once puntos quedando sin de partidos pues sí que es verdad que que pinta muy bien pero bueno a todavía no podemos a gritar campeones hasta que no seamos patio matemáticamente campeones es una Víctor

Voz 6 13:09 ya que era muy necesario sobre todo para tomárselo con más calma en la Liga Airis centrados más en la Champions pero qué te parece que se hable del Atlético de Madrid de que si siempre pasan cosas raras en el Nou como hay chocó que que si a otros nos expulsan como ha dicho Diego Costa

Voz 5 13:25 bueno yo creo que es es que hemos ganado que los dejamos a once puntos si estos era nuestro objetivo que abren que que digan lo que quieran pero nosotros estamos primeros once punto de ellos sí igual esto es lo que nos importa si hacías anteriormente que aún nos podéis dar como campeones pero con esta ventaja con este después este partido sólo vosotros podríais mutilar esta Liga no se parece impensable que no lo hagan en sí sí que cuando dices si lo conseguimos ganar la Liga es por culpa nuestra por lo que pase una desgracia porque la Liga pinta muy bien sí que es verdad que ya vimos que han Villarreal pudo pasar que podíamos perder el partido pero bueno partido importante también era era

Voz 7 14:01 hoy ganar hoy dejarlos a once puntos y bueno

Voz 5 14:04 ha dicho no podemos gritar campeones hasta que no seamos matemáticamente pero sí que es verdad que que pinta muy bien

Voz 2 14:10 si el Camp Nou ha recibido a Griezmann con hostilidad con silbidos también con cánticos ofensivos en tienes que haya este runrún en la grada por la decisión de quedarse finalmente en el Atlético de Madrid o no te gusta que se trate así a un compañero un rebaño

Voz 5 14:25 bueno a mí no me gusta que tanto a ningún compañero y rival pero bueno al final la la afición pues es libre de opina lo que lo que ellos quieran a para nosotros es importante que la afición estuviera con nosotros porque al final en partidos como este pues se nota

Voz 1571 14:39 misión está con nosotros cuando nos apoyan

Voz 5 14:42 por más y bueno a estamos contentos por por la victoria bueno pues no porque la afición esté con nosotros

Voz 2 14:47 es momento ahora de de administrar un poco el ventas que tienes en Liga pensando en la Liga de Campeones lo digo porque es verdad que no está que no está ganada pero lo tenéis muy bien encarado vine por delante una competición tan complicada como la Champions

Voz 5 14:58 sí sí que es verdad que estos once puntos de diferencia pues también los va a ir bien pues como tú dices para para bueno para que todos los jugadores tengan minutos para llegar todos frescos para los partidos importantes que ahora pues vienen partidos de Champions muy muy complicados para nosotros sí bueno

Voz 8 15:13 creo que los once puntos pues son son muy bueno

Voz 5 15:15 para nosotros los siete partidos de Liga seres Jessica

Voz 0017 15:18 Canalis esta Liga average ganado ocho de las últimas once tenerse en cuenta ese dato porque es una barbaridad no sé qué os dice a vosotros

Voz 5 15:24 sí sí bueno este este dato creo que que dice mucho de nosotros del Barça creo que se están haciendo las cosas muy bien en los últimos años estamos siendo los mejores de la Liga como tú dices ocho ocho Ligas señalamos Si bueno si es verdad pues que la Champions a todos sabemos que lo que ha pasado los últimos años pero bueno en regularidad no nos gana nadie prácticamente así que bueno muy contentos de de de poder conseguir otra Liga si conseguimos que espero que que si pinta muy bien así que bueno muy contentos de conseguir bueno hemos en las

Voz 0017 15:54 palabras de Sergi Roberto evidentemente muy contentos como decía él por este resultado conseguido y frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou que aledaña al Barça ya prácticamente el título de Liga

Voz 1991 16:05 Adrià les con Sergi Roberto protagonista en el Barça y pide también paso Fullana con protagonista en el Atlético de Madrid que estaba caliente al final del partido villana

Voz 2 16:14 parece uno de los capitanes del Atlético de Madrid aparece Koke o que buenas noches no sé que molesta más la forma de perder con la expulsión por esa expulsión de Diego Costa o el decir ya prácticamente adiós a la Liga

Voz 1006 16:28 bueno te duele perder no obviamente el equipo lo ha dado todo sobre todo cuando cuando estaba con once está haciendo un gran partido luego con diez he intentado luchar incluso hemos tenido alguna ocasión con cero uno porque bueno tenemos a uno el mejor portero del mundo sino es mejor que no van a salvar en alguna ocasión y bueno pues al final pues la calidad individual de de Suárez y de Messi no que es un de mejor jugador es jugar como he dicho como Messi no tienes de qué partida venido marcado por esa exclusión de Diego Costa quiero que mi impresión de que ha pasado como ves es que siempre vivo costarán entre la mente por lo que no no mira así lo ha dicho porque yo no lo escuchar sinceramente porque estaba un poco lejos sí lo ha dicho está bien expulsado te voy a decir también otra cosa es cierto que que llevamos once visitas aquí ya sido expulsados algo algo pasará no hay veces que son una justas y otras que no son tan justa no entonces bueno siempre esos pequeños detalles al final caen hacia ellos son son grandísimo fuga listas y al final sí sí esos pequeños detalles que gracias a ellos pues uno hace más difícil

Voz 3 17:24 pido que Dios ha pedido perdón aunque jura aquel no les insulta pero siguen

Voz 1006 17:28 a salir en contra

Voz 3 17:31 tú

Voz 1006 17:33 pues es que no te puedo decir si Si bueno ido literalmente no te puedo decir porque está un poco un poco retrasada retirado hoy no lo podía escucharlos mío suta no claro Diego lleva perdido perdón al al equipo al final es difícil no dejar al equipo con con día ya sea en el primer tiempo en el segundo en cualquier momento el partido y me imagino que ha dolido

Voz 9 17:57 la temporada está terminada no sé si sabe a poco a la afición les sabe a poco me fui a la plantilla e simplemente meter al equipo en Champions eso es poco para un Atlético de Madrid que tiene un proyecto

Voz 1006 18:08 dijimos bueno vamos a ser a ser realista no llevamos un un año complicado no muchas lesiones e gente nueva que se está adaptando al estilo del equipo estamos estamos compitiendo bien sí que es cierto que que después de la eliminación de Champions pues parece que que estamos haciendo una mala temporada pero bueno nos no va a seguir para crecer y no tengo ninguna duda que que tenemos gente joven tenemos gente de grandísimo nivel íbamos a seguir creciendo como como siempre lo hemos hecho no vamos segundos el liga estamos por delante de de del Real Madrid no unos mejor equipo del mundo que ha ganado tres Champions seguida así y eso también es mérito no el otro día escuchaba que que el Barcelona eh no no elogiaba no que somos estos últimos años los que estamos más cerca de pelear por la Liga hay mirar también no eh si te digo la verdad no no queremos Sergio

Voz 1991 18:54 no queremos el primero pero pero bueno hay que vive en la RAE

Voz 1006 18:56 edad y seguir mejorando y seguir compitiendo para pues bueno intentar estar lo más cerca

Voz 1571 19:01 sí a pesar de estar con diez eh muchos minutos habéis tenido la la sensación en algún momento el partido que os puedo dar la la victoria hoy

Voz 1006 19:10 la mente no Si no no creía éramos en llevarnos el partido no no saldríamos a jugar al campo no hemos tenido un par de ocasiones yo creo la Álvaro de tacón luego Rodrigo de cabeza ahí bueno es difícil también con con diez non é juega contra el Barcelona Hay yo creo que el equipo a la cara hasta el equipo es para estar orgulloso no estamos contentos obviamente porque no lo hemos conseguido lo que queríamos pero bueno para estar orgullosos y y aprender de los errores para un futuro porque

Voz 0295 19:36 pero ahora con ser segundo esas son consuelo es una motivación

Voz 1006 19:40 bueno yo creo que debería de consuelo no es de servir de motivación para para la temporada que viene luchando por por empezar por un título no yo creo que que tenemos que pensar así que viene la Supercopa de España sigue siendo muy quedar segundos grados por encima de Madrid como he dicho antes unos mejores equipos del mundo entonces eh hay que hay que motivar no de esa forma hay bueno e apoyarnos entre todos porque no es fácil no estar ya sin pelear por por ningún título pero pero porque te aunque seguir luchando con Kiko es el equipo que ahora Conoce tu crees que no sé de fútbol nunca sabes lo que puede pasar no conozcamos con nueve ganamos el partido no nunca lo que lo que puede pasar pero sí que hemos plantado mucho más cara yo yo creo

Voz 9 20:21 que dijo Fernando Torres necesitamos gente que se quiera o no que se quede sino que se quiera que se quiere quedar

Voz 1006 20:28 bueno él tiene contrato y está contento aquí no eso ya es una pregunta para él yo creo que se quiere quedar tiene ilusión no de en este proyecto porque hay gente joven y ahí hay futuro para ahí

Voz 2 20:38 a mí me Ordás bueno pues las palabras de Koke uno de los jugadores han sido más críticos no quizás por lo que dice con lo de esta noche porque dice que no lo escuchado sabe lo que ha dicho el acta y sabe lo que le han contado en el vestuario pero sí tirando de estadística para al menos a alzar la voz con ese dato de las siete expulsiones que ahora Civil Atlético de Madrid en las últimas once visitas al Nou Camp

Voz 1991 20:59 ya quejado Koke Resurrección del arbitraje ha dicho que había que mirar que siempre pasa algo raro lo ha dicho que los compañeros de Movistar no sé si lo podemos escucharlo podemos escuchar mira esto es lo que ha dicho con los compañeros de cristal al en el partidazo después del partidazo creo que ha sido más contundente también estaba más caliente es cierto

Voz 9 21:17 no no detalle claramente todo a favor de ellos hombres que venimos aquí siempre pasa algo no hay que hacérselo mirar porque creo que son dos partidos que hallamos en los últimos partidos no expulsado no oí para mí no son no son todas justo no sé pero pasado aquí bueno hay que alguien que mirarlos cuando estás con diez contra un equipo que tiene mucha posesión no es normal no que te cueste mucho el equipo a la cara con con diez así como la calidad que tiene postes

Voz 1991 21:42 siempre pasa algo tendrá alguien que mil verlo desde luego Dani claro ha sido sí sí sí

Voz 0458 21:48 tiene razones Achero claro yo aquí por eso le tiró una aparecen Carrusel porque tienen experiencia yo nunca ha estado hoy en el borde y sólo tirar a Kiko bueno algo algo o a alguien que esté implicado no que haya sido futbolista ahí el efectivamente pues válida lo que pensaba al final yo creo que lo que es un tipo muy honesto siempre y es un fantástico portadas para el Atlético de Madrid que la calentura del momento de saber que han perdido la Liga o las pocas opciones ya no podían explotar yo lo justificó por ahí después ahora ha estado yo creo con Fullana un poco más un poco más tranquilo y bueno también lo ha dicho el Cholo El a escuchar el primer tramo de Carrusel deportivo ha sido respetuoso con la victoria del Barça ha considerado que también de alguna forma pues era era justo pero también ha dicho que aquí se ha expulsado a Fernando Torres es un icono en fútbol mundial a partir de ahí pones pues ahora cualquier cualquiera no bueno yo creo que ha habido calentura era un partido muy señalado lo de Diego Costa yo creo que lo ha enfangado todo la pena es que hasta ese momento estábamos viendo una versión yo diría buena o incluso muy buena del Barça brillante del Atlético de Madrid que uno

Voz 1991 22:46 el herido algo se estaba haciendo partido pues muy

Voz 0458 22:48 para ver y para escuchar Fullana

Voz 1991 22:51 dar declaraciones del Atlético de Madrid ha salido también Tomás uno de los mejores hoy de su equipo en el terreno de juego que ha dicho que es lo más destacado economista

Voz 1571 22:58 sí hemos hablado también con tomas de esa acción de la expulsión de Diego Costa como la visto él se ha escuchado algo y que les ha dicho en El Vestuario y esto es lo que nos ha contado Tomás

Voz 1296 23:08 Nos duele mucho después John porque sabemos que hay aquí cómo no menos difícil muy bueno al final hemos hecho un enorme trabajo pero bueno estamos derrotado te que intenta levantando cuanto antes posible y seguir trabajando bueno yo cuando llegué allí cuando estaban hablando Vitro ha dicho que la madre que depara el lío eh no arbitro pero a él mismo como la madre que me parió bueno pero creo que el árbitro lo ha tomado diferente y bueno que son cosas de fútbol oí a veces pasan estas cosas así que bueno intentamos depende de cómo podemos hasta el final Hay bueno tenemos que está contento con el trabajo que hemos hecho

Voz 1991 23:50 vamos a hablar del me mucho tiempo a mí me fui a nadie asume el té el Mel T le

Voz 2 23:57 la cuestión es que cuando uno compra papeletas te puede pasar interpretaciones en un campo con tanta gente que el árbitro el final que te encara el jugador y a partir de ahí tienes todo en contra ahí es lo que ha pasado Costa haya dicho Humet te leo lo que quiere

Voz 0514 24:09 una cosa un un pequeño matiz

Voz 1991 24:10 a ver entonces este tipo de expulsiones

Voz 0514 24:14 imagínate el veinte expulsiones por este tipo de insultos dieciocho el jugador siempre dice que no los ha dicho es curioso es hombre no es que yo o no yo no me dirigí latino es que me dirigía otro la cosa es curioso es curioso

Voz 1991 24:24 por ejemplo digo me da vida no pasa nada no vale vale no no lo digo pues a verlo en el torneo medio me Caliendo en guerra que pero árbitro nunca disfrutó jamás le tengo un respeto tremendo bueno desde que conocía Iturralde que lo voy perdiendo poco a poco hay Albets Fullana sino lo contrario cerramos Santana Mista

Voz 2 24:47 pues de todos los futbolistas del Atlético Madrid a penas que ahora ya no podemos ver a la cara de todos jugadores porque hubiese estado bien ver la de Dios

Voz 0514 24:55 a Costa en su salida de este estadio

Voz 2 24:57 de momento los que han salido cabizbajos sabiendo que hoy duele mucho esa derrota porque iban a tener que luchar por la segunda plaza eh bueno es luchar por intentar estar en la Supercopa de España sea temporada pero haga a día de hoy a esta hora les vale para poco

Voz 0017 25:10 los del Barça ya se ha marchado todos

Voz 1571 25:13 sólo ha hablado Sergi Roberto en las radios

Voz 0017 25:15 he escuchado ya en directo en Carrusel mañana día libre para los futbolistas de Valverde y a partir del lunes pues a pensar ya en el desplazamiento a Manchester para jugar el miércoles frente al Manchester United

Voz 1571 25:27 la ida de los cuartos de final de la Champions en Ferraz al salir gracias hasta luego buenas noches bueno no

Voz 1296 25:33 a tener que cerrar flaco y me parece a mí eh

Voz 1991 25:36 aquí por completar Nos queda por escuchar sólo a Valverde

Voz 1296 25:39 qué qué valoración ha hecho en rueda prensa no ha querido meterse en el fregado de la expulsión dice que no sabe lo que ha dicho que cuando es por una entrada una roja directa pues sí que puede ser valorar la apreciación la interpretación que hace el árbitro pero que es una cosa en la que se mide el insulto o el supuesto insulto pues queda en el acta arbitral lo que le ha podido decir y en cuanto a la Liga pues Denia absoluta al más puro estilo Ernesto Valverde dice que evidentemente con lo calendario que vienen con el calendario y lo lo exigente que va a ser Europa podrá dar descansos pero que van a seguir compitiendo todo porque dice la Liga todavía no

Voz 10 26:10 esta ganada está claro que tiene el calendario que tenemos vienen partidos muy seguidos es pues eh eh este par de salinidad de Manchester luego viene del Partido Popular

Voz 0588 26:23 en una semana también con otros tres partidos entonces pues vosotros queridas de de todo el equipo es una una realidad pero en cualquier caso vuelvo a decir nuestra idea es seguir compitiendo en todas las competiciones porque todavía no hemos ganado nada ya sé que estamos todos los ilusionados hubiera sido un paso importante pero la Liga no está ganada ahí tenemos que continuar la Liga no está ganado

Voz 1991 26:42 de forma matemática pero sí virtual porque son once puntos a falta de veintiuno habría alguien micro Bray cerrar las once y cincuenta y siete dos a todos los protagonistas vamos con el Sanedrín Se es que cuando gana siete nota porque a ver yo sé que estoy sentado pero es que yo minuto

Voz 0295 26:58 a lo pagando sobre un caballo que galopa sobre un dragón que galopa sobre y tiranosaurio que me lo noto yo aquí el señor ese de ahí que me está mirando apuesten Codere con nuestro triste Bono canasta hasta trescientos cincuenta euros y que siete no entra en si acepta el reto mayores de dieciocho años cuenta con responsabilidad

Voz 7 27:15 la cocina el hotel el sofá

Voz 11 27:17 a viajar el tren dudar el público las gafas noche tras no

Voz 1571 27:23 sí hemos cumplido cien temas

Voz 11 27:26 pero de la SER y lo vamos a quebrar el lunes como vosotros queráis sí podéis utilizar vuestra nota de audio para cantar para hacernos reír para hacer que nos emocionamos para declararon para separar los seis ocho cero uno seis siete tres uno el lunes tema libre en el Faro de la SER

Voz 0295 27:49 con Mara Torres los encontramos a partir de

Voz 1571 27:51 la una y media

Voz 12 27:53 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 0295 28:13 no he podido Carolina o grandes gusta

Voz 15 28:16 no llegan aquí por eso les digo chavales muy simpático muy muy frescos muy diferentes a Bono estuvieron muy bien regateos se ser buena gente bueno chavales hombre Dale dale dale

Voz 0295 28:27 el tono Amaya qué tal Augusta maldita porque con Amaya claro estimar Dita Nos sopresa y metimos al profesor de gimnasia del del cantante

Voz 15 28:46 sí de Diego ahora que hablaran poquito de Diego Hidalgo han acabado estaban sin grados del así a los chicos de una durante y pasa que no encima de repente se acerca esa acercar a Diego hice dijiste que iba a llegar a nada la vida

Voz 0497 29:00 aclama Matilde en ocho Lerín

Voz 1571 29:01 bueno vamos a abrir tiempo de sanedrín siguen por ahí flaqueó unimos a esta charla Jordi Martí queda muy buenas buenas Jauma Marcos López Luna

Voz 1991 29:12 las noches qué tal buenas noches Kiko Narváez que da

Voz 1571 29:14 buenas noches quiero empezar contigo porque aquí el único

Voz 1991 29:17 que ha pegado patadas a un balón de todos los que estamos hablando eres tú tema Diego Costa tema cómo gestionar todo esto

Voz 1 29:24 de Oñati durante la guerra

Voz 1991 29:26 la transmisión diciendo Diego Costa comprar papeletas de puede caer alguna se ha equivocado claramente no sí

Voz 7 29:32 qué le da la posibilidad de interpretar a al árbitro y el mi o es tú y entonces claro Si va gritando va comentando eso pues lo normal es que el árbitro que a lo mejor lo ha dicho que no sabemos si lo ha dicho no pero aunque haya dicho mi puede escuchar hoy el árbitro eso te iba a decir es una experiencia que debe de ganar con el tiempo en el paso de los años no se ficha a Diego Costa se fichaba de esta manera el pack si el pacto tal y no y no ha cambiado y mucho lo partido en el que siempre el Atlético de turno ha estado acongojado Yago y a ciento cuarenta pulsaciones pensando que en cualquier jugada manotazo porque hay que recordar ya que lo primero minuto al en Anglet les soltó sin venir a cuento también

Voz 1571 30:13 cierto un semi codazo que todo no sorprendidos

Voz 7 30:15 te ha pegado un pelotazo en el córner que no tiene ningún tipo de peligro sin embargo les soltó el el codazo claro he comprado delito

Voz 1991 30:23 otra cosa hay también compró papeletas es porque si es malinterpretado igual echan porque el codo medio aleteo un poquito ahí lo soy

Voz 7 30:31 dura casi de de antinatural claro es antinatural como la que tuvo Lenglen parecido al día del Girona no que es le da al balón deja también el código volar

Voz 1991 30:42 sobre el tema Diego Costa bueno tala creo no sé si te queda algo más que decir

Voz 1576 30:46 no bueno yo creo que ya está está todo hecho yo creo que a jugadores que que reaccionan de forma furibunda yo creo que Diego es uno de ellos no sé si hoy ha hecho o no ha hecho suficiente para que el expulsaran pero bueno se debe controlar yo creo que él sabe que es un jugador importantísimo fíjate no estuvo en Turín y lo notó su equipo aunque hoy que sin él también ha dado la cara con diez futbolistas como decía Kiko tiene que aprender tiene que tener claro que este tipo de cosas cuanto más las minimice serán dejaba vivo

Voz 1991 31:17 Jordi Marcos Lucky

Voz 1571 31:18 es que este asunto Yago no ha durado los quince segundos que ha destinado Iturralde a leer por dos veces me cago en tu puta madre podemos estar debatiendo ocho nueve diez horas

Voz 1991 31:30 incluso buscando símiles con otro jugador

Voz 1571 31:33 no sé qué

Voz 7 31:35 que no le digo que debatir ocho

Voz 3 31:37 bueno pero no sabe el más de cinco minutos no

Voz 16 31:45 pero pero y lo Baixa pero sí lo ha hecho

Voz 1576 31:48 Jordi que esperabas que iba a decir el el el

Voz 16 31:50 el el acta a ver que no he dicho eso

Voz 1991 31:53 ni tampoco va a salir un jugador diciendo que he dicho me cago en tu puta madre sino me me cago en la versión de la lesión de Diego Costa tela de nata o Kiko en el minuto treinta increíblemente si esto está claro cada uno va a dar su versión y luego veremos el Comité de Competición que es lo que decide qué tal y como ha dicho Iturralde González va a ser cuatro cinco partidos porque además ha dicho agarrado del brazo en varias ocasiones e intentando que no amonestar al jugador número dos al jugador número cuatro Godín Giménez veremos qué es lo que dice el Comité de Competición pero en este caso tala hay que ser más listo porque el que manda

Voz 1571 32:22 no no pero si yo escuchan a cabo

Voz 1576 32:25 decir que tiene que aprender

Voz 1571 32:27 esa edad Carlos dice Jordi Martí no

Voz 1576 32:30 esto no no te has dicho nada porque sale en cuanto al ley de Iturralde el acta pero que esperamos del acta

Voz 1571 32:34 claro claro evidentemente el entendido

Voz 1576 32:37 se ha escuchado una cosa pues el acta nos dice lo mismo que no sabía dicho en el mito veintiocho porque la sacó la roja ya está

Voz 1991 32:43 vale voy a cambiar esto porque va a ser un debate estéril porque es una herida

Voz 1571 32:47 segundos Yago no no no me decía nada

Voz 1991 32:49 claro por eso tecno pero es que digo es que uno vamos a decir una dicho algo defiende eso el otro dice otra cosa y es todo lo contrario

Voz 1576 32:56 todos no defienda Costa que quede claro no no no no no no no

Voz 1991 32:58 luego está la presión del Atlético de Madrid es que el dice el mes en vez del té estoy empezando a estar un poquito deja pero cabeza y el del yo yo ya eso es mi

Voz 1571 33:08 no te lo decía porque seguramente vale vale no te lo decía porque seguramente habrá quien diga no es que hay otros muchos jugadores que se meten con el árbitros le meten encima se le echan encima el hablan a un dedo de la cara sí pero lo que no sabemos es lo que dice lo que dice el acta que ha dicho

Voz 1991 33:27 yo en principio Pava pues voy a darle

Voz 1571 33:29 el crédito al árbitro porque entiendo que cuando lo pone por dos veces en un acta que es lo que le va a valer al Comité de Competición para sancionar no quiero entender que al árbitro no ha sido un no ha traicionado ni ha puesto palabras que no haya

Voz 1296 33:45 según su propia cara pensar Diego

Voz 1571 33:48 pienso que al árbitro ha puesto algo que no es lo que se ha producido estamos perdidos

Voz 7 33:53 sin ganas de digo el el te va de que son muchas veces que también que no es justificación en ni mucho menos pero con el tema de un linier a tres metros hago yo no sé Iturralde si eso es expulsión o no lo es o algún árbitro por ahí pero vamos a si os escucho no nos gusta Suárez nos ha pasado alguna de cago on a tres metros sin embargo ha seguido todo tan sumamente normal lo estoy justificando eh

Voz 1571 34:19 no es que hagan una cosa que tenga que hacer otra

Voz 16 34:22 Alberto conserve rato eso el primero que sabe que la Kagan es digo con correcto ese es el primero que sabe que ha dejado su equipo

Voz 1991 34:29 ha sido una hora en el Camp Nou en un partido que algo por algo llora cuando llega al vestuario según dicen los compañeros Grammys tolerando y pide perdón porque se lo pide perdón

Voz 16 34:37 en el primero que sabe que he cometido un error impropio de un profesional de este nivel donde la gestión emocional vale para Suárez para Ramos para cualquiera pero hoy estamos hablando de Diego Costa la gestión emocional de este tipo de partidos es tan fundamental como la gestión futbolística el Atlético estaba resistiendo bien Atlético estaba jugando bien de hecho ha jugado bien incluso con diez jugadores por qué ha llevado al Barça al límite y el

Voz 1571 34:58 esa acabara marcando los goles en los últimos cinco

Voz 16 35:01 estos que tampoco es casual esto cuarenta goles de los ochenta y uno que ha marcado el Barcelona en esta Liga han sido en la última media hora final al mar

Voz 1991 35:10 desde el tema disciplinario que creo que ya es que no tiene más más recorrido quiero decir uno dice que ha dicho una cosa el otro dice que ha dicho otra que mandas el árbitro estaba al Comité de Competición y le van a caer cuatro partido Punto pelota como afectado lo de Diego Costa quiero decir porque te quedas tan prontito jugando en el Camp Nou contra este Barça

Voz 1 35:28 Kiko joder es que

Voz 1991 35:29 la papeleta y eso que el Atlético de Madrid muy bien muy bien plantado Oblak otra vez de diez

Voz 7 35:35 llegó en el Camp Nou la expulsión de uno de dos en otro campo a lo mejor puede disimularlo y eso que hoy el Fútbol Club Barcelona a me ha sorprendido sobre todo sin balón a la hora de dejar al Atlético de Madrid tocar y no presionar no quisiera como presionó lo primero veinte minuto no de puede también ha tenido que ve poco la maniobra del Cholo que a mí me han parecido interesante a la hora de meter a Correa aire puede bajar un poco a Saúl dejando Morata arriba Griezmann y quiero no quiera el equipo pues ha seguido con compitiendo y sobre todo en alguna que otra jugada Esaúl por banda izquierda de Morata alguna falta que llegaba Jiménez mejor que Rodrigo pero bueno estaba compitiendo él estaba complicando la tasa que en el Camp Nou con un futbolista menos y encima actúe en el rival tiene a Leo Messi que es el impulsor de todas las jugadas que se juega la contra que yo de verdad en yo yo no yo no quiero ser entrenador Yago en el futuro pero si yo fuese entrenador yo me pensaría poner a un perro de presa oye intenta lo amargarle agobiar lo habla le grita le porque

Voz 0514 36:36 si Nole ha

Voz 7 36:36 es eso termina haciendo un montón de cosas entre líneas porque te gana la espalda pues no sea lo mejor un jugador que esté pendiente de del argentino porque cada vez que cogía la pelota entre cuarto giraba y era el que creaba toda la las ocasiones de gol

Voz 0514 36:50 Flagey

Voz 1296 36:51 bueno creo que la expulsión afectado evidentemente que el planteamiento del Atlético de Madrid aunque es verdad que ha intentado resolverlo siendo valiente más oyentes durante lo que suele ser el Cholo Simeone pero eso le ha dado sus frutos son Atlético aguantado muy bien pero me da que el Barça sin ser un juego brillante y aprovechando esa esa superior numérica pues ha puesto ha bombardeado el el área de Oblak que se ha convertido el líder del Atlético de Madrid el que la mantiene con vida hasta el minuto ochenta y nueve cuando ya no ha podido atrapar el el el Balón de de de Luis Suárez o pero bueno me da que Diego Costa es un jugador de Riesgo entrecomillas te aporta muchísimo pero corre el riesgo de que se crucen los cables y sí que tiene pues como

Voz 1991 37:28 la nueva mejora cuando se suelta ojito eh y evidentemente no

Voz 1296 37:31 las haremos lo que ha pasado con con un Atlético con once porque la primera media hora de partido ha sido ha sido buenísima de los dos equipos con alternativas con ocasiones con llegadas del Barça con alguna llegada el Atlético de Madrid y a partir de ahí pues todo ha cambiado con un Barça que yo creo que a partir de la de la expulsión de Diego Costa le ha podido más en ciertas fases del partido el pánico a a perder ya ya ya dejar correr a dejar estar un un empate que les servía para dejar prácticamente encarrilada la Liga más que el ánimo de intentar ganar para cerrar la tala

Voz 1576 37:57 yo creo que hoy hay fíjate que estamos hablando que el Barça hoy ha ganado la Liga de facto oí que ha perdido dos cero en el Camp Nou pero yo creo que hoy uno de los grandes triunfadores igual que otras veces

Voz 0097 38:09 la señalado en la en la derrota