Xavier Aldekoa: "Los africanos tienen voz, el problema es que nosotros no escuchamos”

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:34 el mar

Voz 3 01:04 Lobo buenos días buenos días

Voz 4 01:06 qué tal

Voz 1260 01:07 bien estuvo el Salamanca bien cuidados bien comido haciendo algo que tenga que ver con lo nuestro o no eso fue Orwell hablar de oro ante un público muy variado se levantaron dos o tres personas que luego me dijeron que eran José Herradores

Voz 4 01:23 despistado sin duda porque yo ahora me voy acabemos si en vez de piscina me voy a Galicia a comer marisco pero también por motivos personales no aquí voy a hablar de mi libro no lo sé porque prefiero preguntar me da miedo no pero ella era pues la cuarta edición la quite

Voz 5 01:39 la primera edición y bueno ahí

Voz 4 01:42 pero no estoy cada día en la vuelvo ya que la feria el libro La Casa y a la gente el intento convencer o ese libro

Voz 0874 01:49 ese sabes que tenemos que vender más libros además el tuyo

Voz 4 01:52 sí y el otro se vende solo si es superventas vamos a verlo

Voz 6 01:57 sí Holly

Voz 0874 02:11 pues próximos minutos vamos a ver charlar sobre un continente protagonista de una vida que se revuelve ante un destino que lo que quiere no quiere verles sometido y encadenado habría que decir no para sus habitantes es la rabia es una forma extraña de esperanza y lo vamos a tener esta conversión a través de la portada de un libro que tenemos encima de la mesa de las páginas que hay detrás de esa portada el libro se llama indestructibles y contra elabora con Ramón hablábamos de de ventas habéis tenido aquí una se de a ver quién firmó más libros en la presentación el perfecta ganado por uno

Voz 4 02:39 bueno uno sí sí lo iba a ser el de comprados del tú yo no no sé cuántos de lo suyo no yo le vi me parece que había mucho fan ahí no estuvimos hablando de una cosa que os lo puedo decir pese a que uno de los problemas que tenemos a veces presenta sus libros que gentil os acerca gente que hace muchísimo tiempo que escrito te acuerdas nombre no te acuerdas de los hombres entonces corte tremendo

Voz 0874 03:01 bueno pero frase que David también que me pueden decir es si te acuerdas de quién soy hombre

Voz 4 03:06 no quién eres y a Xavi que en la presentación dije tengo sesenta y cuatro años estoy nerviosa por favor no le novia agobiéis con mi memoria decirme el nombre pero ya

Voz 0874 03:17 es que yo tengo treinta y siete los pues queda un poquito peor es decir que los viajes el cambio claro claro esto es lo merezcan con Ayala que sabía Aldecoa cómo está Xavi muy bien cómo estáis bienvenido sea sabes qué ha habido tanta gente que al final se Ferrari vería y acabó firmando libros sentado en un banco

Voz 7 03:34 inversión

Voz 8 03:36 venga me refiero para ganarle a Ramón

Voz 4 03:38 hace una cosa la Xavi Ramón tuvo un mal día a la presentación porque se fue a la peluquería citó la barba más de lo que no me dice yo sólo era una peluquería no fue la mano con la cortador pero en vez de poner en cabeza para medir felices encabeza límite aquí una autopista te y entonces llegó la presentación con un con un bigote que no era suyo digamos nada podía salir salir mal entonces que se oye en

Voz 0874 04:00 libres ayer el jueves decíamos en en la presentación que es es un libre de historias de superación que no de autoayuda centradas en personajes en los que habitualmente no te fijas cuando tú vas a hacer una cobertura son personajes secundarios final tu cometes a los secundarios son los protagonistas de de la acción real de África que es es es eso es mejorar es superar no

Voz 8 04:19 si el intentar buscar en lo ordinario lo extraordinario el el detalle el lo general para tener una visión amplia de África hay sobretodo no reducir a la gente a la herida al a la cicatriz porque yo creo a mi me interesa el pasado que produjo a la persona que tengo delante de mí también ese futuro Si yo sólo me fijo en la herida que ha producido esa persona lo que estoy haciendo reducirla a la víctima y a mí me interesa no sólo las víctimas sino en ser humano que hay detrás y que que es mucho más complejo que sólo esa reducción o esa etiqueta de de víctima

Voz 0874 04:54 a la historia estoy cuentas en el libro que son historias en su mayoría con nombres propios con cuántas te has tropezado cuántas asido a buscar expresamente

Voz 9 05:03 a nivel yo te diría que la mayoría metro

Voz 8 05:06 o sea sí que iba el sitio a buscar recuerdo por ejemplo a un a un pueblecito muy pequeño monte trigo la isla más occidental de del archipiélago de Cabo Verde que sólo se puede llegar en barca yo llegaba allí porque me habían dicho que acababa de llegar la la electricidad por paneles solares yo sabía esto y entonces fui allí a buscar alguna historia que me ayudará a reflejar un poco lo que había cambiado que había significado la entrada de de paneles solares y allí me encontré a una niña que estaba destinada a trabajar en en casa será ama de casa y cuidar sus niños o a emigrar como la mayoría de caboverdianos cómo había llegado la electricidad y su tío Miguel que estancia de ruedas enchufada la Radi ponía música había descubierto que le encantaba la música y quería ser cantante no ha y me tropiezo con esa historia pero sí que es verdad que yo Ibai con intención de tropezarse con con alguna

Voz 4 06:00 a veces cuando te encuentras otra otra mejor tú tienes tienes mucho interés en recalcar siempre en que África no es las catástrofes África es un montón de gente haciendo cosas cantando pintando construyendo sociedades mujeres trabajando sosteniendo familias estas historias tratan de demostrarnos esa África África viva

Voz 8 06:21 es que es yo creo que es la África mayoritaria que nos encontramos tengo la sensación que llevamos mucho tiempo mirando a África como en la caverna de Platón que miramos las sombras y esas sombras existen y es verdad que hay que explicarlas pero simplemente con girar un poco el la cabeza y mirar que de fuera de ese acuerdo hasta lo otro que genera esas sombras esa otra parte que no sólo tiene que porque ser positiva como has dicho de la cultura la economía el deporte las tradiciones la relaciones sociales que nos permite ver una visión mucho más amplia no sólo quedarnos con esas sombras dentro de la cuerda

Voz 0874 06:55 hasta qué punto son las mujeres el motor de cambio en África

Voz 10 06:58 yo creo que es un motor decisivo ahora vengo de de Congo oí

Voz 8 07:03 recuerdo hay iba a hacer una historia sobre un Parlamento de niños que los propios niños defiende los derechos de los chavales ir la la sensación que tuve es que bueno yo iba a hablar con los niños no el presidente el vicesecretario y cuando llegué allí la sorpresa que me produce me produjo el abrir la puerta a que la mayoría eran niñas la presidenta era una niña yeso en un en un continente joven cada vez más educado está teniendo un impacto tremendo en la en las chicas además hay un componente importante que es que cada vez hay más líderes mujeres se han multiplicado por tres las ministras en los últimos diez años en el

Voz 4 07:39 o en Etiopía presidenta en Etiopía

Voz 8 07:41 ese ese ver que hay una posibilidad de ser líder de ser portavoz unido a esta concepto de la educación les da les provoca un cambio de mentalidad que yo creo que va

Voz 0874 07:52 el excesivo eso lo hemos comentado y lo hemos escuchado Ramón alguna vez en estas conversaciones y representantes de ONG es cuando tienen que dejar ayudas en forma de dinero o en forma incluso de tecnología en en aldeas remotas en África si la dejan en manos de las mujeres saben que las ayudas se reparte no se utilizan de manera más responsable que si las dejan en manos de hombres pero

Voz 4 08:12 claro son mucho más fiables porque son los que sostienen la familia el hombre viaja para buscar trabajo para buscar juerga o o o por posguerra mujeres la que sostiene la familia que busca a en la que hay matriarcado África muy interesantes Isidro del feminismo el teléfono móvil las redes sociales han permitido que los africanos interconectada entre ellos y con el mundo como crees que están viviendo este movimiento mi tú cómo les está afectando a ellos

Voz 8 08:39 pues con una con un interés de una conexión tremenda la verdad es que el el interés de los africano hacia el mundo creo que es inversamente proporcional al desinterés del resto el mundo hacia África el que hablan no sé y no sólo hablo de la anécdota del Karzai el Madrid el la globalización ha llevado un teléfono móvil con internet África lo están aprovechando de recuerdo un un chico en en Senegal que me decía que él intentaba había ido a en patera hasta España haya regresado y intentaba explicar a los jóvenes oye no todo es tan bueno ahí es hacia los jóvenes decía pero a mí qué me estás contando ya sé cómo es aquello yo lo en Facebook el movimiento Mi tú también las mujeres Ben de derechos humanos como se respeta la situación en otros lugares hilos quieren reivindicar así que el ex es una ventana al mundo que yo creo que les da una oportunidad y también es sentir que forman parte de una lucha global y común también

Voz 4 09:37 recordemos que en África no hay apenas líneas de teléfono sea que antes no había comunicación leyes en la gran revolución del móvil

Voz 0874 09:44 que ahí los paneles solares lo comentábamos eso todavía no lo voy a tener por ejemplo una radio conectada permanentemente tener acceso yo me pregunto cómo como el acceso al conocimiento no tanto a la información puede modificar no solamente las rutas migratorias sino la actitud de los africanos frente a la obesidad de marcharse cuando cuando sepan que no es tan fácil que no se les trata como ellos a lo mejor esperan que el estatal

Voz 8 10:05 sí es verdad que hay algunos que van con desconocimiento o engañados de de la ruta que les dicen que el mar Mediterráneo un riachuelo que hay que cruzar pero también hay una gran cantidad de gente en este fenómeno migratorio lo estado recorriendo los últimos meses que si son muy conscientes de ese de esos riesgos pero están dispuestos a asumirlo Se encontrarte a gente que te puede decir incluso estadísticas de bueno sé que bueno aquí más o menos el tres por ciento no llega no pero estoy dispuesto a asumir por un noventa y siete por ciento de posibilidades el el arriesgar a a mejorar la vida no o la de los míos sobre todo porque además la la migración es un es un fenómeno a en África sobre todo mide Raíces profundas muy de ayudar a los tuyos incluso de regresar diez años después la verdad es que el el poder conocer los derechos el poder saber cómo funciona el mundo es algo que que les da más herramientas para tomar esa decisión que que es difícil y arriesgada

Voz 0874 11:03 te cansa tener que explicar constantemente que no hay una sola África que hay muchas africanos

Voz 8 11:07 no no me cansa porque porque creo que forma parte nuestro trabajo insistir ser pesados no sólo con con los jefes sobre todo con los jefes pero también hay que poner en duda lo que opina el el lector o hay que poner en un compromiso al al lector o al oyente y creo que trataran de cómo alguien inteligente siempre suma ahí eso sí hay que volver a decirme esto puede ser que no lo tengamos que replantear intentar cambiar la mirada de la forma de pensar el mundo a partir de de de otras realidades me parece que es un eso forma parte de nuestro trabajo hoy lo sabía desde el inicio no me ha sorprendido yo creo que habría sido diferente si hubiera llegado de África con la sensación de que mi trabajo iba a tener tanto impacto que la gente iba a cambiar la visión de un día para el otro pero creo que sabiendo la trayectoria de los que me precedían a los compañeros que están trabajando también pues sabíamos que esto es un trabajo de a la red de larga distancia

Voz 0874 12:02 hablábamos el otro día en la presentación y lo hemos conversado tuyo alguna ABC Ramón sobre esfuerzos como otomana que vista implicado de la revista cinco W sobre si hay un público para ese tipo de periodismo pero sí editar esa revista fuera mucho más caro seguramente no se quitaría porque no tienen ninguna gran empresa detrás hacerlo así de manera casi colectiva casi en formato crowdfunding es más sencillo y es más barato pero a cuánta gente llegas

Voz 4 12:27 decíamos antes que lo decir es mueve mucha gente joven colocó ayer hay esperanza que la gente joven está interesada es pues hay un personaje en el libro que está permanentemente les digo que es hija Elena al que le arrobas muñecos para llevárselo a niños africanos tú como él explica ese qué pasa con estos muñecos Iker de tres a cambio

Voz 8 12:48 pues lo lo hice desde el principio de del muñeco que Le que trajeron en el hospital de San Joan de Déu siempre dan un muñeco el día que nacen a todos los bebés y ese es el primero que lleve porque yo pensé Si yo intento hacer un esfuerzo para crear puentes y que la gente invitará a gente a que los pues en en mi familia en mi vida también no entonces poco a poco al principio se lo escogía Joyce a los daba a alguien algún niño con el que había convivido Idi poco a poco ya les dije bueno tienes que ser tú la que menos de al principio me daba a los que menos Le gustaban intentaba disimular darme hermano pequeño y poco a poco fueron K

Voz 11 13:19 a la vez más los regalos más

Voz 8 13:22 sus favoritos importantes siempre antes de ir les explicó cuento sobre el sitio donde Boyle explicó donde pues alguna característica por ejemplo una vez ella me dio un una especie de autocar de Playmobil y le dije bueno pero esto tan grande porque me lo das bueno porque me has dicho que vas al desierto desierto no te puede dar un peluche que estará lleno de de arena esa relación ese ver que empezaba conectar los dos mundos fue muy interesante y me empezaba a hacer preguntas dos muñecos se convertían en preguntas y además esas preguntas se parecía mucho a las preguntas que me hacían desde el otro lado los niños no que convivía

Voz 4 13:56 que la ha cambiado

Voz 8 13:58 normalmente alguna cosa que que me dan esos niños eso que que consigo de de la zona siempre si no consigo nada pues lamento un libro un libro en el idioma de de allí para que vea que hay veces incluso por ejemplo en Etiopía que la letra es totalmente diferente pero siempre si puedo un recuerdo que me pueda haber dado ese niño yo les explico quién es la enseño Ovidio silenció fotos y así pues ese el puente acabas haciendo bidireccional

Voz 0874 14:26 sí sí Occidente exportar a África una de sus peores características que la desigualdad ya África empezará a crecer de manera desigual que países crees tú que se convertirían en en potencias

Voz 9 14:40 en África se en África yo creo que Etiopía es la

Voz 8 14:44 gran noticia que de los últimos meses y años no sólo por un crecimiento económico tremendo que está empezando a equilibrar esa sede desigualdad que comentabas sino porque creo que se ha dado cuenta que o o mejora los derechos humanos o ese crecimiento va a ser vacío aparta paralelamente a ese crecimiento sufría unos unos problemas de manifestaciones de la la población llamara porque los que manda son los que son muy una una población muy reducida tienen todo el poder el nuevo primer ministro lo primero que hizo cuando alcanzó el poder fue ir a esas provincias ya hablar en idioma Ammari a hablar en en Orozko y acabó con el estado de emergencia sacó a procesos de a los presos políticos de de las cárceles firmó la paz con Eritrea S y aparte de lo que comentaba antes de la Ramón de nombrar una primera presidenta un gabinete paritario todos esos gestos y da la sensación y creo que van en esa dirección en bueno si queremos crecer no sólo podemos crecer en la billetera también tenemos que crecer como sociedad porque si no eso provocará una un estallido guisa pensamiento global de crecimiento en el en Etiopía yo creo que que es en el país en el que más se ve ahora mismo de África

Voz 4 15:57 ese sesenta por ciento de la población tiene menos de veinticinco años y dentro poco tres mil millones de la de los habitantes del planeta serán africanos os parece ser que hay bastante futuro

Voz 8 16:08 bastante bastante pero sí sí es verdad el el futuro va de los jóvenes y además eso va a suponer un reto para para muchos países porque combinaba lo que antes decíamos de que cada vez están más educados y hay muchos jóvenes tienen un móvil en el que pueden ver el resto del mundo y los derechos Babe en reivindicaciones como respondan esos cómo responderán esos gobiernos a esas demandas va a definir también su futuro porque quién se cuando salgan a la calle Quiles de la posibilidad o la respuesta de ofrecer trabajo suficientes para esa demanda que van a tener gente educada gente joven gente que sabe lo que puede reclamar va a tener hay unas oportunidades de despegue tremendas pero por contra quién no pueda dar respuesta o no sepa va a tener unas manifestaciones muy duras y ahí veremos pues si se responde con represión o SR responde pues con una cae

Voz 0874 16:59 la de gobierno de los grandes dinosaurios claro hay otro problema estoy pensando si la llegada del acceso a la información es tan rápida y tan extendida como os anticipa ahora no con las nuevas tecnologías con el cinco con las placas solares que además dan energía todo ese tipo de dispositivos cada vez más baratos eh

Voz 10 17:16 la globalización a un a un ritmo

Voz 0874 17:19 desconocido hasta ahora en la humanidad no me pregunto si alguien está pensando en cómo preservar todos los elementos de cultura tribal de tradiciones africanas tan arraigadas ahora y que de repente Si la juventud se vuelcan algo cómo Internet se pueden perder

Voz 8 17:31 la suerte es que en en el continente africano ya han vivido es porque con la llegada por ejemplo del Islam o del cristianismo no se han perdido esas creencias locales es verdad que ahora las la la velocidad que comentas es es un peligro que eso difumina un poco la la raíces pero el ve una presencia de la cultura ancestral aún presente ves a mucha gente que cree que se define como cristiano pero después se cree en sus espíritu huyen los espíritus del bosque y con el Islam tres cuartas partes de lo mismo y esa es esa cultura muy profunda en las raíces que se mantiene pese a que puedes ver a a tipos amigos míos que trabajan en bancos que son universitarios pero después cuando van a la aldea pues sacrifican a a sus gallinas au para hacer algún alguna ceremonia eso es constante por tanto creo que esa ese saber el valor que tienen tu cultura de tus raíces es más fuerte en el continente africano que aquí y entonces el

Voz 11 18:34 algo puede ser menos el que se pero bueno

Voz 0874 18:37 el último viaje goles

Voz 8 18:39 pues voy a varios porque como Estado ahora varios días por aquí en Congo lo primero Eritrea Etiopía Hay mal

Voz 0874 18:47 así que vamos a hacer una Torné el libro se llama indestructibles te puedo recomendar Otto se llama el día que murió Kapuscinski me

Voz 4 18:55 a alguien me falta uno hay que vender no más para estar ahí al mismo nivel que compren como decía Nieves Concostrina otro de los comprende dos en dos que llegan las Navidades

Voz 0874 19:04 exacto Semana Santa también podríamos que Jordi Sevilla le pueda gracias por venir y suerte un abrazo muchas gracias no

Voz 12 19:11 lo demás son bastante tarde la gamberrada también le había contado para otro día habrá el día aquí iría