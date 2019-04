La vida en 100 años

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:07 no vamos

Voz 3 00:17 de ahí

Voz 2 00:24 ah

Voz 3 00:41 no que no eh

Voz 5 01:06 eh

Voz 0296 01:46 ya no ha llegado la vida a ratos Juanjo así que bien merecen paliarla lo tengo para Semana Santa es un buen título para un diario

Voz 0874 01:54 qué es lo que es es un día que yo tengo entendido

Voz 0296 01:57 es precisamente a este tengo la vida a ratos porque es lo que cuento son pues momentos de la vida diaria en la vida cotidiana pero sí es ficción entiendo bueno ves una mezcla de ficción mi irrealidad quiero decir ficción vamos a ver es lo que yo he hecho este diario es contar lo que me ocurría hijo que se me ocurría claro no que se me ocurría consideramos ficción pues son más que los sueños son realidad también no la fantasía son Raneda también entonces ese en esa mezcla entre qué es lo que me ocurre y lo que se me ocurre contada Sin Fronteras no contada como si no hubiera fronteras es como si contáramos la Vigilia con el registro de ensueño ya sueño con el registro de la vigilia no no sé quién decía que nunca estamos del todo dormidos siempre hay una parte de nosotros que está alerta que está despierta pues yo diría que tampoco estamos todo el rato despierto siempre hay una parte nuestra lo que pasa es que estamos acostumbrados a trazar fronteras entre todo entre todos y entonces decimos hasta que llega el sueño hasta aquí en la vigilia aquí empieza la realidad aquí empieza la ficción yo todo eso lo tengo bastante

Voz 0874 03:26 ha estado poco más difusas en en en tu caso pero ha escrito alguna vez un diario diario digamos algo no para publicarlo sino para apuntar cosas que te iban pasando

Voz 0296 03:34 yo no este es este cosas que me iban pasando que se me iban pasando no esté ha sido un trabajo de varios años de los que seleccionado digamos momentos que había parecido más interesantes y además los que tenían continuidad porque claro al final es casi una novela porque los espacios son siempre los mismos es decir que yo cuento Mi vida y yo que sé en el taller de escritura porque yo siempre estoy dando un taller de escritura creativa o cuento Mi vida cuando camino conmigo no o viajes y entonces todo eso se va enlazando iban formando como diverso si los conductores no que al final son los que conforman mi existencia cotidiana no

Voz 0874 04:24 oye hay una cosa que yo recuerdo que tú contaste en en este programa que a mí me llamó la atención tú decías hablando un poco del envejecimiento que es una de las de las cuestiones de las que hablamos a menudo en esta sección tú decías que hay veces que te levantas por la mañana Hinault te acuerdas de la edad que tiene si te crees que eres

Voz 0296 04:42 el adolescente que tienes veinte años y que el espejo

Voz 0874 04:45 pues el que luego te recuerda aunque tú no creas que tienes estatal es la tal que tienes esto en esta es tu relación primaria con la edad digamos pero es algo en lo que tú piensas que tienes

Voz 0296 04:56 pues yo pienso mucho en la edad que tengo extrañado me de la edad que tengo es decir me extraña primero que haya llegado a esta edad y luego me extraña con muchísima frecuencia tener esta edad porque hay como un mandato que es que yo esta edad debería estar menos activo de lo que estoy no hay una especie de mandato social no

Voz 0874 05:24 entonces perdona cuántos años yo tengo setenta y tres setenta y tres

Voz 1 05:28 en lo expira

Voz 0296 05:33 pero lo explicamos Guinness de hecho es tengo setenta y tres yo nací el treinta y uno de enero el mismo día que Narciso por cierto y entonces a mí me ocurre pero me ocurre con mucha frecuencia que yo salgo yo me levanto pronto abajo una hora o dos el nuevo salvo caminar camina una hora y media o dos por que tengo cerca de casa impresión la impresión que yo tengo la percepción interna mía es la de ser un muchacho no no es yo y entonces claro pero pero yo veo que que que que no es esa impresión que desean los demás no no sé porque será pero pero hay impresión mía es la de ser un que estén ir conmigo a la vida ratos bueno la la agenda que me ha preparado la editorial de promoción es ruta yo estuve ayer y anteayer en Barcelona llegué ayer por la noche a Madrid he dormido cinco horas con interrupciones y ahora estamos haciendo esto es decir que que la vejez no es un proceso ni la gente cree que es un puede sauvignon pero de repente hay muchas veces que a los sesenta estás mucho mejor que a los cuarenta de algunas cosas yo por ejemplo los cuarenta padecía mucho de de un bares

Voz 0874 06:59 sí ahora sí te ha quitado eso se me quitó

Voz 0296 07:02 es decir que que Aisa que no es un proceso lineal con lo que la gente cree

Voz 0874 07:06 claro que hay una hay una hay hay

Voz 0296 07:09 como una orden no que es envejece no bueno pues en fin al final se dicen tanto pero el problema es que vive intenta evitarlo pero eso pero es como

Voz 8 07:21 es complejo es decir si tú

Voz 0296 07:24 yo precisamente empiezo mi libro este empiezo diciendo que que intenta ser globos deja de ser eso un diario de la vejez porno empiezo entorno a los sesenta y ocho años donde uno ya objetivamente viajó no nuevo nuevo dejad de Essex pero es que yo estuve vigilando me no ya es imposible porque la vejez es como intentar ver procesada vejez es como intentar ver crecer la hierba tú no ves crecer la yerba por mucho que que te que que te detengan no y entonces salvo que suceda esto que se dice a veces mi padre ha bajado un escalón que ha tenido una enfermedad ya ha tenido un fin un cambio bajó de bajón no que es buena pero de no tener eso de no tener un suceso de este tipo pues es un proceso tan Art pero tan traicionero tan tan lento que porque tú no te das cuenta el día de que que no que te cuesta más subir las escaleras la Metro no

Voz 0874 08:21 sí pero que incluso hayan pasado yo qué sé sesenta años desde que eras joven sigue expresando pero si es que ayer tenía veinte años

Voz 0296 08:28 bueno esto es esto es otra cosa no que es la que tute agachaos este atar tengo zapatos cuando tenía dieciocho años sin levantarte habían pasado cincuenta no es decir que la vida la vida ha pasado en un pestañeo más aspecto dañado ya pasada la vida nuevo sin embargo hora hora la vida ha sido larga ya hay un verso muy bonito de Borges que dice la vida es corta pero las horas son tan largas no es decir la la vida día a día te pones a pensar cuando ibas con los niños a la guardería cuando tenían fiebre cuando tenías que buscarte la vida porque iba a trabajar cuando uno sería día a día ha sido larga pero en conjunto mirar con perspectiva ha sido un pestañeo y entonces es imposible que captaron los los matices porque eso no no es que un día digas hoy ya no puedo subir las escaleras de metro no ha ido

Voz 0874 09:23 pasando por pasando fuego

Voz 0296 09:25 hay otra cuestión que a mí me enteré yo cito mucho porque me parece muy interesante no que es que a los diarios de John Cheever que son un que es un libro fantástico empiezan con una frase que dice así dice en la madurez hay misterio hay confusión esto es lo que pasa es que es esta frase se podría decir de la adolescencia la infancia descubrimiento constante hay misterio hay confusión y resulta que después de un de una serie de años que son han sido en centro de de tu vida

Voz 9 09:58 en donde no te has permitido ni misterio

Voz 0296 10:01 la confusión porque tenías que resolver demasiadas cosas de orden práctico llega un punto en que en aquel misterio en la confusión vuelven ya es un punto fantástico porque en cierto modo recuperas cuestiones de orden adolescente por eso por eso os abuelos se suelen llevar también con los nietos porque tienen tienen una cosa en común de la que los padres están excluidos

Voz 0874 10:24 qué es ese ese encuentro en una especie de juventud caso juventud real en nuestra juventud recuperada no tenemos esta conversación porque hace poco salir esa noticia de que hay más de quince mil quinientas personas en España que tienen cien o más años en el año dos mil veinte se llegará a los dieciséis mil en la última década se ha duplicado el número de personas con más de cien años ese calcula que para dentro de quince años España puede llegar a ser el país del mundo con más personas de cien años por nuestra esperanza de vida en general pues nuestras condiciones de vida así que nos ocupa en esta mesa a cuatro personas que Entre las cuatro suman cuatrocientos tres años todas ellas tienen los cien años cumplidos

Voz 10 11:08 Matilde buenos días buenos días Emilia cómo estás yo sí a ratos a ratos

Voz 0874 11:14 Cerrato bueno rato malo buenos datos muy buenos rodaballo

Voz 7 11:17 por Narciso cómo estás esta mañana

Voz 9 11:19 yo encantado de haber Naseiro estará

Voz 0874 11:22 guías pero también un poco mejor no está obligado no

Voz 9 11:25 esto me rejuvenece y Concepción buenos días

Voz 10 11:27 es yo encantado de tener cien años pensaste alguna vez que llegaría a los cien días no nunca no Clavijo

Voz 0874 11:36 ahora hablamos de esto primero vamos a situarnos en el año en el que todos vosotros nazis

Voz 11 11:42 no

Voz 12 11:52 el novecientos diecinueve Se firma el Tratado de Paz Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial la la Organización Internacional del Trabajo y la Sociedad de Naciones

Voz 16 12:14 en España Reina Alfonso XIII hice suceden tres presidentes del Gobierno se convocan elecciones generales en medio de una grave crisis política y económica sólo los hombres pueden votar un decreto del Gobierno de España establece que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas nace Miguel Gila

Voz 17 12:37 pero cada uno tenemos así no nuestro día hijo a la vieja bongos ya en el piloto

Voz 19 12:51 yo

Voz 0874 12:54 Concepción tú eres de Lugo

Voz 1 12:56 soy de la provincia de lo que era una aldea o Lugo lean

Voz 10 13:01 he vivido una aldea que había dos casos he vivido porque hay que des sin padres que no lo soy conocido entonces me llevaron a una aldea que había solamente dos casos

Voz 0874 13:17 viviste cuánto tiempo ya Lady Di

Voz 10 13:20 doce años de allí hace años allí y allí me escapé porque digo esto no es para gente esto no es vivir me fui a La Coruña

Voz 0874 13:34 estamos hablando seguramente de menos de veinte años tendrías que

Voz 10 13:37 doce años doce años doce años me La Coruña cuidar un niño porque no no podía hacer otra cosa claro allí pues estuve hasta que me case

Voz 0874 13:52 cuando te pasaste marchase

Voz 0296 13:55 a a Zamora hasta ahora

Voz 10 13:58 con mi marido y allí viví treinta y un años y allí me quedé viuda a los ocho años de Casal a los siete años de casada viste en Zamora y en Zamora

Voz 1 14:17 me fui a aprender a peluquera para ganar porque entonces no había las pagas que hay ahora

Voz 0296 14:23 revive da

Voz 10 14:27 fue cuando pusieron la Seguridad Social en el cuarenta y uno inicie allí pues conocí a otro señor que fue el que me dieron la vida entera de volverse a casar volví a casa divinamente he vivido una vida muy feliz lo que pasa que he tenido muchas desgracias se murió primer marido si murió segundo semen murió un hijo con cuarenta y siete años se me ha muerto hace medio año uno de treinta años de cáncer Nieto así que he pasado mucho he vivido muy feliz ya he vivido con muchos penas los dos cosas mezclando yo yo tengo todo mezclado tengo una vida muy muy muy de película vamos

Voz 0874 15:28 luego conversamos un poco más sobre todo esto que nos has contado déjame hablar un momentito con Narciso tú eres de Madrid Narciso no

Voz 9 15:35 yo soy de madre siempre en Madrid así es una calle Toledo bien las fuentes osa a fuentes silla hay al lado todo eh bautizado en la Paloma

Voz 0296 15:45 tutor del centro centro siempre

Voz 0874 15:48 cada de qué

Voz 9 15:49 pues mira trabajadores muchas cosas primero y los fabricantes de jabón después ese era agricultor o ganadero he sido fabricante de que eso es sido promotor en fin te veo yo creo que ya no hay ningún palillo que tenga que tocar

Voz 0874 16:08 y cumpliste cien años hace unos pocos

Voz 9 16:10 hay uno de enero el treinta y uno de enero

Voz 8 16:12 como yo me dio salida en treinta y uno de enero somos tres de enero entonces San Juan Bosco somos tres de enero

Voz 0296 16:20 estamos muy bien

Voz 8 16:22 hombre usted si no estás perfecto pero estoy encantado haber nacido creo que sí

Voz 0874 16:32 vamos a conocer algo más de el año que es un poquito antes en el que nacieron Emilia hay Matilde

Voz 20 16:37 en momento

Voz 16 16:45 mil novecientos dieciséis en plena Guerra Mundial tiene lugar la batalla de Verdún una de las más devastadoras en España gobierna el conde de Romanones nace Camilo José Cela bueno segundo esto jamás lo hubiera hecho libre porque como todos los españoles pedorro domiciliario pero no pedorro en mil novecientos dieciocho el año de la gripe española considerada la pandemia más devastadora de la historia Se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial asesinan a la familia del zar Nicolás de Rusia en España hay una gran inestabilidad política nace Enrique Tierno Galván

Voz 21 17:46 no

Voz 0874 17:49 Emilia te acuerdas de algunas de las cosas de tu infancia de cuando tenías diez años

Voz 7 17:57 Diez años yo tenía quince yo he sido siempre una soñador no romántica

Voz 0874 18:05 lo sigue siendo imposible

Voz 7 18:08 pues no sé con qué soñaba entonces

Voz 0874 18:10 cuerdas yo muchos

Voz 7 18:13 por ejemplo yo a los trece años a los trece años estaba convencidísimo de que sería soltera a toda la vida

Voz 0874 18:21 con el cumplido

Voz 22 18:24 ah mira era un sueño

Voz 7 18:28 luego lo he tenido he tenido novio pero yo estaba segura que teniendo novios estaría seguiría Sol seguían soltera pues no es como una niña normal estudiar hoy en día hacer oposiciones ha tenido un vicio también un precio muy fuerte para mí era trabajar hacer cosas que en estaba el de Artes sobre todo con las manos

Voz 8 18:54 no no nada

Voz 23 18:56 y me estaba dando miedo

Voz 0874 18:58 porque sé que cuando hemos empezado esta charla que os han puesto agua en la mesa una de vosotras y no voy a decir quién ha pedido un whisky pero voy a dejarlo pasar perdón juergas

Voz 7 19:10 lo que no me gustaba nada era conocida por ejemplo ya que dijo yo creo que debería y ponerte ya un poco en la ya digo mira mamá de San puerta para ella a mí no me ha en otras cosas y luego ya está llamado es Renault bueno eso lo de la cocina yo nosotros pasan por la Astorga León nosotros solos porque mis padres la víspera de estallar la guerra habían salido para Santander como de pasar quince veinte días y una hermana estuvieron quince meses después hasta que Sergi mejor Santa hasta que Salinero Santander pero allí como eso estaban lejanos pues en el fondo lo pasábamos muy bien con dieciocho años ya sé

Voz 0874 20:09 ah vale pues estaba

Voz 7 20:12 ya había mucho militar que formaban allí batallones para salir después al frente de todo aquello animaba mucho a

Voz 0874 20:20 la ciudad déjame que te hago una pregunta tú dices que era una soñadora desde que era pequeñita recuerdas soñar alguna vez con llegar a los cien años

Voz 7 20:28 llega al Gobierno no es sólo eso nunca porque he tenido muchos muchos bajones muchas

Voz 0874 20:36 además yo me imagino que en esa época Si tú escuchabas se muerto no sé quién con cuarenta diríase que viejo

Voz 7 20:42 pero bueno bueno es que mira a mi no señor de cuarenta me parecía una anciana y te voy a dar un ejemplo mi hermano el más pequeño tiene quince años menos que yo lleva nueve come la anterior Mi madre en aquel momento tenía cuarenta años y a mí me parecía una señora sanciones

Voz 0874 21:05 de residencia ya casi con cuarenta años no haber Matilde tú eres la última pero es la primera iguala no no os que te he dejado para el final porque tú eres la mayor de la mesa lo sabes no

Voz 22 21:15 sí hombre por suerte será

Voz 0874 21:20 te tienes ciento tres años

Voz 22 21:22 voy a unos por ciento Pérez

Voz 0296 21:25 pongas el perdón perdón

Voz 22 21:28 pero bueno lo voy a aguantar ahí en la puerta esperando que

Voz 0874 21:36 tú tú algún alguna vez pensabas que llegaría a esta edad Matilde

Voz 22 21:42 miedo de decir con mi genio si pensaba a Barrado y no los Soldado

Voz 0874 21:49 la vida quieres decir

Voz 22 21:50 ha nacido en la calle el barco

Voz 0874 21:53 aquí detrás a que allí ahí ven Ninja

Voz 22 21:56 dejó viene venir esta inicia verdad si había que ir por suerte de mimar de él está enterrado el compañero de Matilde Conesa de las novelas les

Voz 8 22:09 sí Matilde Conesa es el de Perico como lo estoy yo no maté Perico he aquí con esa era una actriz

Voz 1 22:18 de de la novela

Voz 8 22:20 la radio novela que muchísimo éxito de chicos que joven tan joven porque ayer a

Voz 22 22:30 ante Gemma

Voz 8 22:31 usted por tú recuerdas la Gran Vía

Voz 22 22:33 de ahí que ha sido todo en mi paseo esto no estaba hecho y qué edificio estaba esto es que no se cuentan los coches casi ir luego cuando de aquí vamos de la calle Barco me fui a la calle Malasaña donde vivido un tiempo

Voz 0874 22:50 que tú eres de Madrid Madrid Madrid también nadie nadie

Voz 22 22:53 en Chamberí como se dice es que estoy casada en la iglesia de San Ildefonso

Voz 0874 23:01 también aquí me centro sí sí

Voz 22 23:04 a que el pasea por las tarde

Voz 8 23:09 tú sabes

Voz 22 23:12 ya bailar porque me gusta decidido se desvía vulgarmente una

Voz 9 23:16 nada

Voz 0296 23:18 tú sabes qué mala saña es ahora un barrio de moda

Voz 22 23:22 bueno a mal la extrañarnos lo que ha cambiado esto cambiados no digo nada pero muy cambiado vamos a ver

Voz 0874 23:31 Telde Emilia Narciso Concepción ciento dos ciento uno cien cien lo que queremos hablar con vosotros

Voz 22 23:39 lo que quieran de contestar

Voz 0874 23:41 la propuesta es cuestiones que tienen que ver con la vida no solamente con su vida sino con la vida en general queremos aprender un poco de su experiencia entonces yo les voy a ir proponiendo una serie de temas y ustedes me dicen cómo de importantes han sido para usted es por ejemplo si yo les digo que me hablen cómo de importante ha sido el dinero en ellas el dinero

Voz 1 24:02 bueno el quinto Lina bien que tenerlo no va a ser la importante de Akin contesta

Voz 0874 24:07 creo que los cuatro hablen sobre ello

Voz 7 24:10 a mí me ha parecido que es tanto importante pero no tanto como no iban a algunas personas que cuanto más tienen más Albarizas avaricia yo creo que entiendo necesario vamos a vivir pues bien yo por ejemplo creo que pasa una juventud una infantil ya muy agradable he tenido todo lo que necesitaba ir tenido cariño de la Familia

Voz 23 24:37 sí creo que sí

Voz 7 24:39 esta esto para ser una petulancia creo que he sido un poco admirada por razón por sí sí

Voz 0296 24:48 porque tú por tu independencia

Voz 7 24:50 no pues se está muy bien

Voz 0874 24:53 Narciso

Voz 9 24:54 yo para el dinero ha sido una cosa totalmente secundaria me ha gustado como al que más pero no me ha vuelto loco me ha gustado tener lo he tenido siempre lo necesario porque además siempre me he conformado con lo que he tenido que es que es lo que es la mejor es es más rico que nada con eso soy Félix

Voz 0296 25:17 a a mi me da la impresión de que Narciso eso que hoy día ya vamos un emprendedor porque he hecho muchas muchas cosas me ha me llamó la atención que pasara además de hacer jabones a hacer quesos no porque las dos cosas allá algo de química

Voz 8 25:35 por qué sabes qué pasa yo me acuerdo cuando no

Voz 0296 25:38 yo era pequeño que en las casas se hacía jabón

Voz 1 25:41 la grasa yo yo hablaba con

Voz 8 25:44 la grasa que sobraba de esa ciudad

Voz 0296 25:48 jabón tú esto lo convertirse en una cuestión industrial sí pero mira

Voz 9 25:53 es que ha para llega eso antes tuve que dar muchos pasos porque primero fue fabricantes de jabón después fui constructor promotor

Voz 8 26:08 pero sin abandonar jabón que tú has ido sumando

Voz 9 26:12 bueno yo te tengo que decir una cosa que yo he vivido siempre con mi hermano hemos sido dos personas que les hemos llevado pues eso como hermanos entonces los dos hemos llevó todo él era un hombre que se mataba por el jabón ya miel jabón la verdad es que no me gustaba a mí no me gustaba porque era muy esclavo como negocio dices no como negocio cual dejaba muy poco dinero chico yo yo era más más inquieto

Voz 0296 26:42 es una mencionaba más más ambicioso

Voz 9 26:45 palabra y entonces pues yo me metía una Constitución sin entenderlo tuve suerte que me dice con buenos socios

Voz 24 26:55 gané dinero

Voz 9 26:57 yo era siempre he sido un entusiasta del campo siempre ha sido muy vicio el campo

Voz 0874 27:03 no

Voz 9 27:04 entonces compró una finca rústica en La Palma en Ciudad Real pues va ya allí tenía ganado como natural pero como yo era industrial no era pues yo conseguir una fábrica de quesos pero con tan gran suerte de que yo enseguida me di cuenta de que para ser para poder mantener la industria irá finca ir ganado tenía Cáceres queso entonces yo fiché a uno de los mejores fabricantes de queso de era de toda la provincia de Ciudad Real

Voz 0874 27:42 cuando cuando Narciso es lo que dice esto es un emprendedor de tomo el lomo sí pero pero el dinero nunca era el objetivo de no no no no

Voz 9 27:49 por el entusiasmo porque me gustaba

Voz 0874 27:51 estaba iniciar me gusta venir

Voz 9 27:54 dar las cosas

Voz 0874 27:55 que bueno oye y vosotras Concepción Matilde alguna vez ha faltado dinero suficiente ha visitado preocupadas porque nos llegaba el dinero

Voz 22 28:05 pues gracias a Dios no me ha asombrado pero me ha llegado a mi manera de de imprenta de los periódicos de acuerdo Cupido el el el periódico liberarle el Heraldo luego terminó cuando se murió el el partido no no hizo falta o para de llegamos a un lobo y treinta hora innovadora la desgracia hay que tuvimos me que se claro tengo una hija no una más ya lo Rubén títeres años Se me moriría echa bueno pero me quedaba él claro está para llevar a pena pero luego el también muy digo iban muchos años ya solita

Voz 0874 28:53 hay por lo que hablamos un poco también de esto concepción en tu caso

Voz 1 28:57 yo a mí para mí ya no han dejado nada ya ya lo han dicho todo tampoco ha pasado penurias cobran pues pues no

Voz 9 29:07 tener perdona momento ten en cuenta una cosa es que yo creo que nuestra vida en nuestra vida normal no

Voz 0296 29:16 había Shen cubismo por el dinero

Voz 9 29:18 no no era tan tan vital como es ahora ahora es que parece que si no eres millonario parece que no eres nadie

Voz 22 29:24 qué ve rueda de decir yo ante eso también

Voz 1 29:26 Ariane Iago oro no suena

Voz 8 29:30 pero usted millonaria de pesetas millonaria de pesetas fue pero salió de una aldea de dos casas decía Si voy a cuidar niños

Voz 25 29:40 sí sí sí sí sí así

Voz 0296 29:42 o sea que mi vida

Voz 1 29:45 siempre trabajar me casé con veintiún años

Voz 10 29:48 ya entonces ya se acabó lo

Voz 1 29:52 malo

Voz 10 29:53 mío todo todo ha sido bien porque su marido se ganaba bien la vida si si ese ese seis muy bien

Voz 26 30:01 qué les ha faltado nunca nunca me ha faltado de comer a mis hijos ni a mis nietos

Voz 1 30:07 en cantería tener más dinero del que tenían dedicamos unos pero las cosas no no me gusta el dinero como a todo el mundo me gusta pero no soy tampoco ya fíjate qué

Voz 0296 30:18 curioso que son cuatro personas que han vivido años de una España muy dura no sin embargo tampoco es que no sabíamos seleccionado no millonarios de la del siglo XX no y sin embargo no tienen esa esa acción de carencia que hay hoy

Voz 1 30:37 no yo nunca Sneijder pequeña ni de no que pasaba hambre jamás en mi vida

Voz 0874 30:42 déjeme déjeme que les pregunten por otra cuestión especialmente a Concepción a Emilia ya Matilde aunque también buscará la opinión de Narciso que has significado en sus vidas ser mujer

Voz 1 30:52 abre pues significa o Verger se producir hijos IMIE todos Si la vida eso es mujer es ser la vida

Voz 22 31:07 no soy mujer no hay vida

Voz 0874 31:09 Emilia me parece que tiene algo que decir yo quiero

Voz 1 31:12 yo me doy hijos Nené sobre este asunto no fuego

Voz 7 31:19 es que estoy muy satisfecha de ser mujer

Voz 0874 31:22 pero habéis sufrido el peso del machismo por ejemplo sabéis sentido menospreciada durante vuestra infancia

Voz 1 31:27 no no yo no vuelva nunca a lo mejor amigo habían querido todos éramos

Voz 7 31:32 seis seis hermanos cuatro varones y dos chicas llegan a lo mejor no chicos tenían un poco más

Voz 1 31:39 el día pero no muy distintas eh

Voz 0296 31:44 pero el caso el caso suyo Emilia es también es raro raro para la época porque usted primero desde los trece años ya pensó que no se casaría nuevo hizo posiciones sí que también era raro el cuando usted examinó para la oposición cuántas mujeres había en él

Voz 7 32:03 no no no yo me de lo de la posguerra creo que fue la primera posición que no sé qué ideas admitieron mujeres de Dios eso sí la primera

Voz 1 32:15 había entender

Voz 7 32:17 hay que reforzar unas señoras que había ingresado en el año voz rota con la huelga no sé qué huelga política y eso seguían después ya llegaron unas el funcionarias pero no exprimer el mujeres funcionarias en España fueron las de Telégrafos

Voz 0296 32:33 entonces usted usted ha vivido en un mundo de hombres

Voz 8 32:38 dónde estaba en los trabajos que es uno de ellos

Voz 7 32:41 pero luego en el caso de los últimos treinta años que ya vengan fase como secretaria tiene un subdirector gente tan

Voz 0874 32:50 yo no pasa o muy bien trabajando

Voz 7 32:52 cuando la gente se queja de Airbus pues yo lo paso muy bien me encanta el trabajo digo soy tonta soy tonto me encanta trabajo cosa que no gustó

Voz 0874 33:02 tú has sido una moderna toda tu vida pero déjame

Voz 7 33:05 a casi nadie pero él me encanta el trabajo yo después de la oficina siempre tendía labores preparados para pasar el tiempo también me divertí a él también me gustaba ir al baile y tener amigos ir al teatro todo eso me gustaba también pero no estaba convencido de que nombre haría

Voz 0874 33:24 luego luego hablamos también de esto pero responder a esta pregunta di seguramente a lo mejor tenéis que pensarlo qué me diríais si os pregunto cuál queréis que ha sido el momento más feliz de vuestras vidas

Voz 7 33:37 no es eso es muy difícil pero yo creo que mi primer amor

Voz 1 33:45 no yo para mí perdónenme el ser madre

Voz 0874 33:48 ser madre fue crees el momento ellos eran no

Voz 1 33:51 a mi hija

Voz 0874 33:53 pero también Concepción yo igual

Voz 1 33:55 lo la más feliz del mundo cuando tuve pena hija cuando tuve mi hijo pues pues igual es es la felicidad más grande que hay en el mundo

Voz 10 34:06 los hijos yo a los nietos que tengo en los nietos que son unos

Voz 0874 34:11 que te los has

Voz 1 34:13 yo pienso lo que no entiendo es que se pueda decir que la felicidad más grande es tener los hijos porque la se nos hemos tenido hemos sido felices bueno eso es para usted pero para mí para mí es lo otro claro claro usted has seguido muy feliz en su vida yo he sido muy feliz en la mía claro cada uno lo que eso yo solamente me he dedicado a trabajar en la en la caso en mí con mi familia sólo primero pero me encantaría haber estudiado y haber teniendo una carrera que siempre Enic echan mucho de menos el poder hablar con la gente el saber saber eso ha tenido a mi de cabeza siempre yo si hubiera estudiado hubiera sido Amos qué sé yo

Voz 9 35:05 también no me pegue y sólo V P pero es que yo ese día tan feliz he tenido mi mujer

Voz 0296 35:10 el nueve hijos no era mía

Voz 1 35:14 para mí eso es lo más grande para mí son lo más grande que se puede entrar más grande algo más nueve hijos

Voz 0874 35:21 que a estas alturas

Voz 9 35:23 damos cada vez más unidos

Voz 0874 35:25 veo que los cuatro habéis tenido

Voz 1 35:27 las relaciones de pareja que ha sido muy esto

Voz 0874 35:30 lo que han hecho todos muy felices cuál es el secreto para para que una pareja sea duradera para qué

Voz 1 35:37 no quererse mucho que tenemos pero que

Voz 0874 35:41 cómo se quiere uno mucho

Voz 27 35:43 el ser comprensible aguantar lo otro

Voz 28 35:50 sí sí

Voz 1 35:54 adiós

Voz 7 35:57 pues yo veía mí sí misa mías que se iban casando yo observaba no me gustaba

Voz 1 36:04 no pero lo que no te gusta o no me gustaba mi matrimonio hubiera sido de otra manera me lo estoy viendo venir un matrimonio abierto habría sido el tuyo no

Voz 8 36:16 no pero que es lo que no te gustaba de tu sabes porque estaban muy sometidas

Voz 7 36:21 pues se el fondo se las chicas estaban sometidos estaban casi quede exclusivamente dedicadas a la vida familiar con dueño de la vida familiar yo cuando ya hay voces no sí cuando pensaba que no me casaría nunca me me gustaba mucho mucho las chicas que trabajaban en las oficinas

Voz 8 36:45 ya me encantaba

Voz 7 36:48 no me encantaban los bailarina ni los que viendo me encantaba nos chicas que trabaja

Voz 8 36:54 la idea la idea de trabajar en una oficina verdad pero pero si tenéis

Voz 0874 36:58 hablar de vuestras relaciones de pareja alguien ha dicho

Voz 9 37:01 yo aguantar el hombre que aguantar sí pero no entre de acuerdo con eso ahí está bien no estoy de acuerdo con eso porque cuando en aquel entonces lo que pasa es que las mujeres exigía seis menos que ahora no erais tan libres como ahora los hombre cuando querían a una mujer la querían de verdad y cuando cada una mujer la quiere de verdad

Voz 8 37:24 a a tener hijos no no no no no

Voz 9 37:29 empiezan a tener dijo empiezas a disfrutar de hijo y de la madre entonces no hay egoísmo no hay egoísmo viene feliz completamente feliz y cuanto más hijos tienes más felices

Voz 0874 37:42 me lo pero pero pero esa felicidad se basa en Kenia respeto mutuo en un hombre

Voz 9 37:47 que cuando una mujer cuando una persona quiere a quieres o la quiere sonó la quieres

Voz 0874 37:53 no hay más que una hackers eh

Voz 9 37:55 a un hijo requiere sonoro quiero ir voy a una mujer es igual pero

Voz 0296 38:00 pero usted ha visto que con el paso de los años los modelos amorosos han ido cambiando

Voz 9 38:05 claro porque por desgracia que es lo que está pasando que hoy los matrimonios hay muy pocos que sean felices las mujeres hay muy pocas que sean felices y los hombres no hay ninguno

Voz 0874 38:17 eso es lo que usted cree que está pasando ahora

Voz 9 38:19 qué está pasando pero pero su sucesor

Voz 0874 38:21 amor digamos su ese modelo de amor que usted ha experimentado durante tantos años cuántos años está usted casado por ejemplo

Voz 9 38:27 pues mira yo he con me puse a hablar con mi mujer con catorce

Voz 24 38:32 yo tenía diecinueve

Voz 9 38:35 mi mujer ha muerto a los noventa y dos años cuando se murió yo la quería más más que cuando me enamoré de ella ya quiere

Voz 0874 38:45 era un tipo de amor distinto al principio no

Voz 9 38:48 sí es que ahora no hay amor es caro era más que egoísmo manía más que esté te voy a decir yo esas ansias de de que ves una mujer que no es No besar a una mujer Besson objeto

Voz 0874 39:00 es eso lo peor que puede haber

Voz 9 39:03 el tratar a una mujer pues eso como como una hembra eso no puede ser así vamos

Voz 0874 39:09 cómo de importante ha sido en vuestra vida los amigos

Voz 1 39:13 eso es lo principal tener amigos en la vida que todo el mundo te quiera que todo el mundo te te a mí que quieras tú a la gente a todo el mundo

Voz 10 39:23 es muy bonito no

Voz 1 39:26 bonito que que que tengas amistades por todos los sitios donde vas que todo el mundo te quiera que no tenga enemigo ninguno eso esa ideal

Voz 22 39:36 Matilde dígame los amigos de verdad lo que están diciendo a mis compañeros lo que ha dicho el señor es comprensión de uno Un y os invito es la mayor felicidad que

Voz 8 39:50 totalmente de acuerdo en porque ha tenido muchos amigos y muchas amigas

Voz 1 39:56 claro claro

Voz 7 39:58 teniendo en Pyongyang que no me quedó más que una

Voz 0296 40:03 van cayendo cayendo ton ni son

Voz 8 40:05 cómo son como trozos de paisaje que se va

Voz 7 40:10 son una residencia todavía

Voz 8 40:13 ya está llena la novela una curiosidad que tengo Narciso una curiosidad que tengo tu hijo mayor cuántos años tiene

Voz 0296 40:21 pues mira Sara jubilar ahora con setenta años

Voz 8 40:24 con setenta años tiene como yo un poquito menos que yo ya es objetivamente un anciano no no no no es un no

Voz 29 40:32 pero no perdona la puntuar y lo perdona no lo digo

Voz 8 40:37 no lo digo con ánimo de ofender digo

Voz 29 40:39 Camacho activamente a nosotros ya

Voz 0296 40:42 estas edades Nos consideran mira yo próximo carné de identidad que me saqué

Voz 7 40:46 sí

Voz 8 40:48 será para toda la vida para toda la muerte sea ya lo darán me lo darán que cada cada caducará en el Dom en el dos mil noventa y tres creo ya sea porque ya te consideran que sabe la ciencia lo que lo que te iba a preguntar yo pienso que yo pienso mis hijos son todavía jóvenes no

Voz 7 41:08 sí sí

Voz 0296 41:08 yo pienso es raro ver envejecer a un hijo no

Voz 9 41:13 él mira es la mayor alegría que puede ver cuando te ves cuando les ves que eres es eres tú la figura eres la persona enel yo con esta edad el eh tiene una carrera pero además sabe cuatro idiomas Brad de manos solamente eso ha conseguido que la fábrica de jabón

Voz 0296 41:34 con Pardo jabones Pardo jabones Pardo

Voz 9 41:37 en el noventa por ciento de la fabricación

Voz 0296 41:40 la exportación sea sigue funcionando jabones Pardo

Voz 9 41:43 hombre claro que siguen funcionando yo estoy

Voz 0296 41:46 los números de cómo va va bien

Voz 9 41:48 hombre encima me pero se mira eso es lo más grande que puede haber cuando ves a un hijo

Voz 24 41:55 que llega a esa edad

Voz 9 41:59 iré ves que tiene ese espíritu de lucha que tienes tú es lo más grande que hay cuando LB es que eso que que que una industria como la mía que era muy pequeñita muy pequeñita muy pretérita la ves que hoy como en jabones puros solamente en jabón es la mejor fábrica caí en España

Voz 0874 42:17 que te asunseño haciendo publicidad todavía e lo contrario cómo cómo se afronta una desgracia tan enorme como perder un hijo Matilde

Voz 27 42:27 eso no se puede decir es que se puede decir estos días para toda la villa hasta que me muera

Voz 22 42:35 no hay minuto ni ahorran ni mí ni nada que no piensen mi niña L a mis que es lo peor que puede pasarle a una amarre el perder un hijo que tiene tantos que dieron nombre de eso que vería usted lo que es

Voz 0874 42:54 una una de uno de ustedes preparando este espacio le contó a Paqui Ramos una cosa le dijo textualmente la felicidad es que tu familia esté sana

Voz 1 43:03 es lo importante es que estés Ana que no sea lo que hay ahora eso es lo más grande y sobre todo lo que soy yo tengo nietos que es

Voz 9 43:16 lo más grande que era una familia cuando es una familia numerosa que lo ves que se llevan pues eso como hermanos

Voz 0874 43:22 eso es complicado eh no es tan fácil Così

Voz 9 43:24 yo he tenido esa suerte tengo esa suerte de que tengo los nueve hijos los veintidós nietos si los dieciocho biznietos

Voz 22 43:33 las

Voz 9 43:34 pues no llevan estamos después daré es verlo juntos

Voz 22 43:37 por Rafa tener una vergel es que gente como cuando llegues al viejo una dejé porque es que setenta es ese hoy da la casualidad que hoy setenta el jóvenes treinta son jovenes eso errantes además no hay que amar con perdón aun realmente aéreos setenta y siete mayores yo y no van de los veinte hay tal pues para arriba van en el sentido de que entierra perdónenme

Voz 0874 44:08 ya ya si te entiendo pero la palabra hacer cementerios

Voz 22 44:11 play jovencísimo hijo

Voz 0874 44:14 en todos los años tenéis todos más de cien años esta es la pregunta fea que tengo que hacer es bueno estoy igual igual algunos relevantes en marcha cuantas veces piensan en la muerte ustedes

Voz 1 44:30 bueno yo todos los días buenos días me da mucha pena morirme no no no yo vivo muy feliz pero no todos los días

Voz 10 44:47 no puedo decir cuánto me

Voz 7 44:49 esto es lo pienso no sé a lo mejor donde yo pienso muchas veces luego pasa un mes meses pensar en ella

Voz 22 44:58 bueno yo te veo todo lo que me lleve ahora esto la identidad eh hay muy bien pero que duerme lleve mujer no no no a llevar saber me ven ustedes como estoy por la edad que tengo que arte pero con todo y con eso ahora esconden me tenía que llevarlo primeros sola

Voz 8 45:23 era una mujer que no que sólo último oiga tengo una una curiosidad

Voz 0296 45:28 vamos a ver nosotros ustedes y yo somos del siglo XX no sin embargo yo cuando lo pienso tengo la impresión de pertenecer más al siglo XIX porque claro yo he visto llegar a mi casa el teléfono vi llegar la radio transistores vi llegar el televisor yo visto lavar a mano no he visto llegaron las lavadoras

Voz 8 45:54 que he visto es decir que todo me remite más a siglo XIX hoy que ya no digo nada con las nuevas tecnologías

Voz 22 46:03 pero yo no le voy a decir hace que yo en la radio La Ser era con la error dio todos los días mi madre yo Keynes venían visitas IMIM arresta encerraba decía que por qué no le estas caras La Nava donde la hacer quince tiene fines de las destruye con mi hija vine también ya no recuerdo lo veía para que aumente Days

Voz 0874 46:30 pero la pregunta que les hace Juanjo que es muy interesante es si alguna vez tienen ustedes la sensación a sus ciento y pico años de que este mundo no es el suyo que es que que ven que ven cosas que jamás esperaron ver

Voz 1 46:41 sí señas Verda hombre eso sí yo creo que cualquiera

Voz 9 46:44 los

Voz 1 46:45 ha visto cualquiera que quiera que viva más años no hay muchos sitios cien años dan mucho para ver y para hoy para para mí

Voz 7 46:57 esto el nacimiento el visionado de ahorro así se nada del roscón muchos integrado motos todo todo el verso un hemos visto nacen como casi hemos visto un hacerla me la Gran Vía este martes claro

Voz 9 47:15 tras ese momento yo no quiero morirme quiero vivir porque espero que de ahora en adelante vamos a ver mucho mucho mucho más adelantos de los que ha habido porque lo que antes se tardaba X años mucho en hacer oir a luchar pero todo muy deprisa o es verdad va muy deprisa para nosotros que no esté no desarrollamos todavía las cosas nuevas que están saliendo si es que yo ya hay cosas que ya no claro y esto esto esto es la gloria hombre pues les voy a hacerte una última pregunta la última no la pena la penúltima

Voz 0874 47:54 es un poquito complicada es si si hay algo que les hubiera gustado ver en su vida algo que les hubiera gustado que pasara en sus vidas son la vida en general no ha pasado pues adelante

Voz 22 48:08 la primera porque no se me hubiera ido en mi hija y haberla visto

Voz 1 48:13 pasado también lo más grande que hubiera estado dicen que han pasado tantas cosas que ya no puede venir de pero para una madre

Voz 0296 48:25 sí

Voz 1 48:26 yo sólo puedo pero pero señala que

Voz 8 48:29 pero pero usted ya se ha quedado frustrada me dice qué pena no fui a Nueva York por ejemplo

Voz 7 48:36 yo no me he corrido toda Europa

Voz 8 48:38 a mí

Voz 7 48:40 para ella estaba en África en proponer son parte no que no tengo

Voz 8 48:45 o sea no tiene ninguna frustración algo que dijera me habría gustado escribir una novela y no ha escrito

Voz 7 48:51 bueno a lo mejor eso sí pero bueno son cosas de niñas a mí me hubiera gustado ser poeta me encanta la poesía claro

Voz 10 49:03 y usted Narciso

Voz 9 49:05 para mí la mayor frustración que he tenido y que además eso lo tengo clavado en el corazón escribir la humanidad no se haya unido para disfrutar de la vida que no se piensen más que en guerras que no se piensen más que en luchas políticas en Fenosa yo pienso una mascletá hacer daño al vecino con lo bonito que hubiera sido el que todos hubiéramos llevado como hermanos esa la mayor pena que tengo a usted de que la el el mundo en general camina muy individualista muy confrontación muy egoísta quítate tú para ponerme yo sí puede robarle al vecino el coche suele arrobas en fin es un desastre eso es un para mí es un desastre

Voz 1 49:49 pues a mí lo que me ha faltado un la vida es saber estudia eso es la pena que yo he tenido siempre de no haber estudiado no tener una carrera aunque no tuviera una carrera saber hablar con la gente

Voz 26 50:04 Isabel donde sobre dónde se pone

Voz 0874 50:09 te das cuenta juegas al final los grandes temas que han salido son aquellos a los que menos atención prestamos no la educación la generosidad

Voz 30 50:17 hoy la compañía

Voz 0296 50:20 las familias que con que tan de moda que está en el asunto de la clasificación no claro porque al final las cuestiones importantes son las que menos atención porque estamos

Voz 0874 50:31 bueno pues déjame despedir a nuestros cuatro invitados entre ellos suman

Voz 9 50:36 trescientos tres años todos han cumplido los cien confía

Voz 0874 50:39 acción Álvarez Narciso Pardo Emilia Rodríguez Gómez Matilde Machuca como me cuesta mucho despedirlos vamos a hacer una cosa es que envidia despedirlos los citamos a repetir esto dentro de cinco años

Voz 1 50:49 bien dentro de cinco años bien dentro de diez hasta nosotros pediremos

Voz 31 51:08 le no

Voz 28 52:09 muy

Voz 31 52:11 sí ya

Voz 33 52:23 eh

Voz 34 52:25 sí sí no