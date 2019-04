José Antonio Gurriarán, un periodista de cine

Voz 0954 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 00:03 eh

Voz 4 00:37 comenzamos hoy un espacio semanal de diálogo y debate sobre temas candentes que interesan a la opinión pública temas de los que se habla en la calle en la oficina en el bar en nuestras casas patatas calientes sobre los que algunos prefieren pasar por encima o más cómodo otros procuran indagar en ellos

Voz 5 00:56 a lo largo de la sí

Voz 4 00:58 próximas semanas pues trataremos temas como por ejemplo debe o no dimitir el presidente Clinton es necesaria una nueva ley de aborto usted fuera africano y tuviera problemas económicos lanzaría la aventura de cruzar el Estrecho para venir a Europa qué opina del maltrato de las mujeres ayudaría a un familiar o un amigo que estuviera en situación de enfermedad terminal amor

Voz 5 01:24 es hoy el tema que tratamos es más es más alegre ultimo el presentador

Voz 0874 01:31 en mil novecientos noventa y ocho iniciaba así un programa de televisión fue uno de los periodistas españoles más sobresalientes desde los años de la Transición señalaba José Antonio Gurría harán en mil novecientos ochenta fue víctima de un atentado que le marcó la vida crearán ha muerto en Madrid a los ochenta años esta mañana centrarán necrológica de El otro barrio que nuestra el Luis Alegre como está Luis buenos días

Voz 1326 01:50 hola buenos días Javier curioso que salvo lo de que

Voz 0874 01:52 Clinton que escuchábamos ahora esas patatas calientes que mencionaba en la España del noventa y ocho pero mantiene su actualidad veinte años después

Voz 1326 02:00 sí los conflictos relacionados con los inmigrantes el aborto la violencia de género o la eutanasia ahí siguen y en casi todos los casos multiplicados por mil

Voz 0874 02:09 ha cambiado un poco la manera replantearlo porque él decía qué opina usted de la violencia de género como si alguien pudiera responder me parecería en esa preguntan en qué Televisión presentó el programa

Voz 1326 02:17 el espacio se llamaba contrapunto se emitió en la segunda cadena de Canal Sur que el propio Gurría harán contribuyó a fundar pero a esas alturas de mil novecientos noventa y ocho José Antonio Gorriarán al que casi todos llevaban Curry tenía ya sesenta años le avalaban una carrera muy larga y fructífera en el periódico español

Voz 0874 02:37 era gallego

Voz 1326 02:38 sí era de un pueblo de de Orense O Barco de valedora

Voz 0874 02:41 cómo comenzó en el Periodismo lo suyo fue completo

Voz 1326 02:44 lamenta vocacional muy jovencito ya colaboraba en el periódico y la radio su pueblo después en el diario alerta de Santander se fue a Madrid ya allí estudió Derecho hice tituló en Periodismo en la Escuela Oficial

Voz 0874 02:56 y en qué medios colaboró después de ese título entre otros

Voz 1326 02:59 en la agencia Hispania Press la revista Semana o el Alcázar fue director en Santander del Diario Montañés y luego en Madrid subdirector del diario Arriba director de la revista de geografía universal eran los años mil novecientos setenta y cinco setenta y seis plena transición claro y escuchando esos eh

Voz 0874 03:18 los nombre de esas cabeceras uno puede pensar algo que no es correcto la ideología de el Alcázar o el diario Arriba no tenían nada que ver con la de José Antonio ocurrían

Voz 1326 03:27 absolutamente nada el cubriera socialista militante con carné del PSOE y de la UGT de hecho entre mil novecientos setenta y siete y mil novecientos setenta y ocho dirigió el socialista el órgano oficial del PSOE y unos años antes en mil novecientos setenta y tres con Franco aún vivo publicó un libro titulado caerá Allende sobre el presidente chileno Salvador Allende al que él veneraba

Voz 0874 03:50 como tantos periodistas de su generación también pasó por el diario Pueblo

Voz 1326 03:53 sí fue subdirector y luego director de pueblo en la fase de agonía de este periódico en los primeros ochenta

Voz 0874 04:00 quiero recordar que el estaba en pueblo cuando sufrió ese atentado en la Gran Vía de Madrid el carné

Voz 1326 04:04 fue cuando él era subdirector de pueblo en la noche del lunes veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta en plenas Nadia

Voz 0874 04:11 sabemos hablar de ese episodio que tal vez alguno siguientes desconozcan y que merece la pena recordar ha pasado mucho tiempo eh

Voz 1326 04:17 sí es el lunes de mil novecientos ochenta habló anoche el curry fue con su mujer Maricarmen Luna haber al cine Pompeya en la Gran Vía de Madrid una película de Woody Allen recuerdos donde eso ya la música de Glenn Miller que ahora escuchamos al lado del cine en la plaza de España en las oficinas de unas aerolíneas norteamericanas explotó una bomba inmediato Gorriarán corrió hacia una cabina para llamar a pueblo que enviaran un fotógrafo pero mientras hablaba con el periódico estalló una segunda bomba que habían colocado justo debajo de esa cabinas de teléfonos

Voz 0874 04:55 que por imaginar las heridas que sufría entonces

Voz 1326 04:58 los siete heridos que provocó el atentado el fue el que salió peor parado tenía las piernas destrozadas el decía que cuando iba en la ambulancia creía que había perdido sus piernas porque sólo veía sangre y trozos de carne pero por fortuna después de cuatro operaciones y un año de calvario logró salvarlas quién previendo

Voz 0874 05:17 que ese atentado

Voz 1326 05:18 un grupo terrorista armenio el ejército secreto para la liberación de Herminia

Voz 0874 05:24 el día en supongo llamar la atención sí

Voz 1326 05:26 eh aspiraban a que el mundo dirigiera su mirada hacia el pueblo armenio pretendían sobre todo que el mundo en general y el Gobierno turco en particular reconocieran y condenaran el genocidio del Estado turco contra el pueblo armenio entre mil novecientos quince y mil novecientos veintitrés porque el Gobierno turco negaba que ese genocidio hubiera tenido

Voz 0874 05:46 claro sucesor tendría una gran repercusión aunque en esa España estábamos acostumbrados a atentados

Voz 1326 05:51 si el terrorismo tenía un protagonismo casi diario pero en este caso lo que llamó mucho la atención es que los terroristas no pertenecieran a ETA o al grapo sino a una banda Armenia desde luego que la víctima principal fuera un periodista tan relevante como José Antonio Burriana en el Hospital Clínico de Madrid el curry recibió la visita de amigos socialistas tan significados de la época como Enrique Tierno Galván Nicolás Redondo Enrique Múgica a Javier Solana Felipe González o Alfonso Guerra

Voz 0874 06:20 creo que la historia es es tremenda nadie sospechó entonces es lo que harán decidió hacer a partir de ese momento ya

Voz 1326 06:27 Vital comenzó a escribir un libro sobre el episodio titulado La Bomba al mismo tiempo que comenzó a estudiar la historia del pueblo armenio la causa de los terroristas el Era Pack ciclista militante y en ese libro pretendía reflejar el absurdo de la violencia aunque fuera para perseguir causas que él consideraba tan justas como la de ese grupo armenio que había cometido el atentado

Voz 0874 06:49 lo primero que es llamativo es que han no generará ningún tipo de odio hacia los terroristas que estuvieron a punto de matarle

Voz 1326 06:56 bueno es que el decía que tenía la suerte de ser incapaz de odiar pero no sólo eso es que localizó a esos terroristas viajó a las montañas libanesas de Sidón para entrevistarse con ellos

Voz 0874 07:06 quizá Isabel ese encuentro

Voz 1326 07:08 bueno él acudió a la cita con un fotógrafo Icon un libro de Martin Luther King el mensaje fundamental que les transmitió es que habían fracasado que con él no había logrado nada y que la bomba más fuerte era el pacifismo

Voz 0874 07:21 hay que ponerse en en esa escena no reuniéndose con los terroristas que casi acaban con su vida yo no sé cuál sería su reacción

Voz 1326 07:27 bueno ellos le decían que la prueba de que la bomba había sido eficaz es que él estaba allí entrevistando entrevistándose con ellos y que iba a publicar un libro donde aunque condenaba sus métodos reivindicaba su causa por cierto que ese grupo terrorista armenio acabó dividido entre los que apostaban por la violencia y los que preferían el diálogo como el propio Gurría pudo comprobar cuando veinticinco años después se volvió

Voz 0874 07:50 el unir con ellos Goody después de aquel episodio vivió tal vez la mejor etapa de su carrera

Voz 1326 07:54 si en mil novecientos ochenta y cuatro con los socialistas en el poder ocupó diversos cargos en Televisión Española durante mucho tiempo fue corresponsal en Lisboa desde donde enviaba muchas crónicas que algunos recordarán porque él sería siempre con su bastón en la tele

Voz 0874 08:07 bueno también son recordadas las entrevistas que hizo grandes personalidades de la época

Voz 1326 08:11 sí entrevistó a John son cuando era presidente de Estados Unidos a Dalí a los duques de Win Soroa Jacqueline Kennedy también le hizo la primera entrevista al príncipe Felipe cuando estudiaban Canada y hace tres años después de tiempo apartado a la primera línea aunque él nunca dejó de escribir y publicar se volvió a hablar del Gurría gracias al cine

Voz 0874 08:30 les hizo una película sobre hielo no exacta

Voz 1326 08:32 de pero el episodio del atentado del que fue víctima su relación con los terroristas armenios que recogió el libro La bomba inspiró al director francés Robert Guédiguian para hacer su película una historia de locos

Voz 6 08:49 tenemos razones para pensar que se trata de armenios

Voz 7 08:53 no está involucrado ese atentado a unirse a la lucha armada en Beirut quería decirle marzo pasa del pueblo armenio fue mi hijo quién le hizo eso pase heredó matado a inocentes tienes que dejar de pensar hebilla sombras de verdad piensan la mayoría de los armenios está en contra de la violencia la mayoría excepto su hija quiere hablar con Ana Hormigos una locura

Voz 0874 09:21 hasta mañana para hablar de José Antonio cursarán nos acompaña su sobrino que es también periodista Carlos Santos Guri harán cómo estás Carlos buenos días

Voz 0954 09:28 hola buenos días bueno poco conmocionó al haber escuchado minuciosamente la historia de José Antonio el hermano menor de animales

Voz 0874 09:37 de artillería sitio Jose porque si no a José

Voz 0954 09:39 Antonio José era un espía siempre fue una especie de hermano mayor era el hermano tiene digo más pequeño de mi madre y la relación con mis hermanos conmigo fue de hermano mayor

Voz 0077 09:47 ella vería unos quince años poco más hay durante toda mi vida

Voz 0954 09:53 he estado girando un poco en la órbita de su energía desbordante era una persona buena energía fuera de lo como

Voz 0874 09:58 por ejemplo en la historia que hemos contado la verdad es que es impactante y poder sé de alguna manera sobrelleva

Voz 0954 10:03 dar un acontecimiento así en tu vida no esa historia la vivido en tiempo real toda desde los inicios suyos como periodista cuando que ellos periódicos en los que trabajaba llegaban a casa con dos o tres días de retraso por correo y mi madre me enseñaba literalmente a leer sobre la letra impresa en finas y no tenía más remedio que acabar de periodista no hasta ese atentado que me pillo pues aquí en Madrid muy cerca y que viví también desde el minuto cero cuando estaba todavía en la en la Unidad de Cuidados Intensivos donde pasó muchísimo tiempo

Voz 0077 10:34 ya ya le había dicho a alguien por allí algún medio

Voz 0954 10:37 cuál un enfermero que mover las piernas podía sentar bien aunque estaba completamente conectado con cables y atado por todas partes y pies en alto porque estaba destrozado ya empezaba a hacer movimientos con articulaciones porque no estaba dispuesto a terminar en una silla de ruedas y lo lo lo consiguió ya empezó

Voz 0874 10:55 en SER allí en esa cama en reunirse con con los autores del atentado

Voz 0954 10:59 bueno imagino que en esos momentos lo único que funcionaba al instinto de supervivencia hay el salir de allí que les funcionó luego tuvo pues dos largos años de de de inmovilidad de recuperación hospital y en casa Jay el día que ella se pudo poner en pie con dos enorme muletas se fue al Líbano a buscarlos si es verdad o sea que durante ese tiempo estuvo más cerrando el decía que pudo ser una suerte de síndrome de Estocolmo pero lo cierto creo que lo que pesó fue su curiosidad de periodista con que era más que curiosidad periodista era una curiosidad intelectual muy sólida en periodista leído y viajado toda su vida gran lector pero toda su vida además un hombre de acción

Voz 0874 11:39 claro en esa época además en el Ivanov era un territorio complicado pasaban cosas peligrosas no sé si alguno de vosotros algún familiar les dijo

Voz 8 11:45 hombre no lo al curry no

Voz 0077 11:48 no va yo lo que le

Voz 0954 11:52 lo que me sorprendió es que no tuviera luego el el reconocimiento que tiene una acción de ese tipo ya o no no hablo como sobrino de nadie habló como periodista realmente el que un periodista le toque un atentado como el puede tocar a cualquier otro ciudadano porque no iban a por él esa bomba estaba allí y decir ejercer el periodismo hasta el final es decir hasta localizar los que han puesto esa bomba hablar con ellos preguntarles por qué es una pregunta que hacemos a veces los periodistas el donde el quién y el porqué el qué hiciera eso me parecía que era algo digno pues de un Pulitzer no y bueno tuvo el premio Ortega entre comillas fue que una revista entonces que no era una revista que esto fuera de enorme prestigio pero de enorme eficacia que era la revista Interviú fue la que le les le financió de alguna manera el viaje publicando en los artículos de aquel viaje y luego la editorial Planeta editó el libro La bomba que tuvo un enorme éxito

Voz 1326 12:41 de todas maneras la reacción de tu tío también es propia de de alguien profundamente bondadoso el empate icono de además de que de que no desaprovechó una ocasión así para conocer mejor los conflictos del mundo oí la condición humana

Voz 0954 12:57 él él tenía noticia de los conflictos del mundo porque desde siempre había Benjavid como te digo muchísimo había estado en en América Latina o en Asia en momentos dificilísimo de la historia de la humanidad en la India en en el Chile traumático de aquellos años de los setenta y él tenía una consciencia más cívica de lo de lo que era de lo que era el mundo pero es que además una persona incapaz él era incapaz de quedarse quieto él de chaval sufrió una enfermedad de aquellas que entonces te dejaban inválido una poliomielitis Si siendo un niño o un adolescente él estaba condenado a a ser invalidó o a quedarse severamente cojo pero decidió que en lugar de compensarlo pues alargando SEO caldeándose con el mundo lo compensó actuando haciendo moviéndose ejerciendo su energía que ejerció hasta el fin de sus días luego ya lo de la bomba era una condena a muerte pero bueno él se indultó asimismo a base de tenacidad de esfuerzo y con la ayuda naturalmente de los médicos y salió adelante pero creo que era un hombre de acción eh

Voz 8 13:59 muy muy muy periodista ruso

Voz 0954 14:01 como en algún momento no no que va no no eso no es uno de los elementos de la personalidad de José Antonio crearán que estamos recortando todos ahora era era una persona con un con una imaginación desbordante que cautivado por ejemplo a los niños a mí cuando era un niño a sus bisnietos ahora es decir a ha cautivado a varias generaciones de niños él tenía o magnetismo hacia los niños porque tenía una imaginación sin límites una fantasía total una capacidad de inventar lenguajes tenía un humor un sentido del humor fuera de lo común con con sus elementos de retranca gallega Él no era de ironía era de retranca

Voz 0874 14:39 te has escrito un libro titulado trescientas treinta y tres historias de la Transición y antes comentábamos que bueno pues el tuvo que trabajar en periódicos como La arriba

Voz 0954 14:46 como el Alcázar siendo un socialista militante

Voz 0874 14:48 Davis ha hablado mucho de esa sí claro claro

Voz 0954 14:51 sí pero es que esos periódicos eran como por utilizar una expresión que era muy grata a los franquistas de entonces aquellos eran un nido de rojos es decir las redacciones de los talleres de el periódico pueblo del periódico arriba no digamos era estaban llenas llenas de militantes de la UGT de Comisiones Obreras de toda ir a todos los partidos de la izquierda clandestina eso es es un hecho quiero decir hasta hasta la redacción de la BBC tenía un sindicalista de la rollos va creo recordar que levantaba donde dos separaban las rotativas es decir los talleres confort también a una tradición sindical muy antiguo en España de la prensa incluso durante el franquismo había un germen ahí que nadie les había quitado de de de rebeldía que estuvo más o menos larvado pero que a finales de los sesenta y principios de los setenta era visible

Voz 1326 15:37 no eres de diferentes generaciones compartiese nuestros puntos de vista sobre esa época de la Transición

Voz 0954 15:43 en mi casa se ha discutido muchísimo de de política pero sobre algunas cosas José Antonio hurgan y yo estamos hemos estado siempre de acuerdo si una una esa en relación con el terrorismo siempre hemos pensado que que había que aplicar la teoría de Dios y el mazo es decir golpear con el mazo de la ley pero sin dejar nunca de rogar al Dios del diálogo de la concordia y de la política es decir nunca jamás alimentando rencores ir en en respecto la transición ni José Antonio durarán que me ayudó a hacer aquel libro Cómo me ayudaron muchísimas personas más de referencia pensamos que fue un perdido de histórico y interesantísimo en el que hicimos grandes cosas juntos

Voz 0077 16:22 y que hay que reivindicar porque de aquel de aquel periodo en que en

Voz 0954 16:29 en situación además ciertamente difícil se construyó una de las democracias que aún hoy sigue siendo de las quince o veinte más avanzadas de la tierra siendo esta profesión como tú muy bien sabe eso como sabemos todos los que estamos en ello tremendamente ingrata especialmente a veces con los con los más mayores con los que llevan más tiempo ejerciendo el periodismo en los últimos años tu tío se sentía hombre no digo desplazado pero sentía que les faltaba medios para expresarse no lo hay no ha habido no ha habido nadie que nadie es capaz de deparar al que no quiere estar quieto cuando estaba con muy severos problemas de inmovilidad se levantaba para podar las plantas de jardín cuando volvía a tumbarse au a recortarse cogía el ahí Pazo el teclado hasta que pudo seguía escribiendo de hecho hace tan sólo hace algo más de un año sacó un libro en gallego titulado a mujeres de monte

Voz 0077 17:23 dónde entre recordaba

Voz 0954 17:25 es reconstruir la historia de mujeres que de mujeres gallegas que se echaron al monte es decir la época estamos

Voz 0077 17:32 cuando de el del maquis de la guerrilla de la guerrilla de

Voz 0954 17:36 los primeros años del franquismo en Galicia en la seguido ejerciendo de periodista hasta que no podía ya levantar una ceja en como fue en el funeral no lo despedida a personaje que era tu tío el el ahora es el momento en el que esto empieza a enfriar hay empieza saberlo la la absoluta desgracia de que de que gente tan importante en tu vida desaparezca

Voz 0077 17:58 de la vida de tanta gente el

Voz 0954 18:02 sobre todo por esa esa energía esa mezcla de energía humor y ganas de vivir y curiosidad intelectual ese periodismo que lo corría por las venas y que es directamente responsable de Camín de Correa también para decir o a su hija Cristina que trabaja en Telecinco a su hijo José Antonio que trabaja en Televisión Española a su hija más pequeña Laura que está en la facultad de Periodismo y que va a ser una gran periodista oye pues igual tú tendrías que gestiona una placa o algún pasillo o un ala de Radio Nacional que se llame como él no estuvo también trabajó en Radio Nacional pero sí que he trabajado muchísimo no ha hecho otra cosa el otro día Fernando Rey Lane que fue mi jefe en Diario dieciséis que también tuvo una historia porque este era de los capitales de la UMD expulsados del Ejército llegó a ser director de Diario dieciséis y al verlo en el funeral me dice dice Jorge currículum Trending a Dios sin creer no no había casi nada que no hiciera pero sabes que pasa que es que lo hacía es decir a mí solo con los Whatsapp que me han llegado desde el día de su de su muerte se podía hacer un manual de periodismo uno me decía unos recordaba porque le enseñó a titular otro porque le enseñó a ser a a ser exigente consigo mismo porque le enseñó a ser riguroso los otros recordaban que montó el teletexto de Televisión Española no me digas claro se lo debemos a él el teletexto pero montó la dos de de de de Canal Sur montó montones de él montaba montó un montón de cosas Él siempre hacía cosas ves ese Canal Sur monta la segunda cadena pero ya una vez montadas cuando caer ahí es nada que hacer pues entonces vaya hace un programa es decir él no podía estar quieto Like Men la mayor parte de su energía la derivaba al periodismo

Voz 1326 19:28 no

Voz 0874 19:29 oye te agradezco mucho la conversación y la visita sabes que es de los nuestros lo comentaba antes Luis trabajar de España lo sé lo sé si Carlos periodista Carlos Santos Gure harán periodista de Radio Nacional de España está conversación ha permitido conocer mucho mejor a tu tío pues Antonio harán histórico periodista español en Madrid hace unos días a los ochenta años gracias Carlos gracias por venir a vosotros

Voz 0954 19:49 por acordaros de de monte un colega de quién deberíamos seguir acordando yo desde luego lo pienso seguir teniendo como referencia mucho tiempo

Voz 0874 19:57 pero si ya Luis Alegre casi igual podías hacer mundial la necrológica del teletexto yo no sé si sigue funcionando pero oye el teletexto fue precursor de muchas cosas

Voz 6 20:07 te digo era Internet digamos a lo malo claro un abrazo un abrazo

Voz 9 20:15 no

Voz 10 20:18 no

Voz 9 20:21 eh

Voz 12 20:32 sí