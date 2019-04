El hombre y el espacio exterior

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:39 pero es que tampoco parece que se cumplen cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna hay algo más para el cincuentenario de esta película mítica del cine español escuchábamos un extracto El astronauta de Javier Aguirre con Tony Leblanc como ese ciudadano de Ming la anilla termina al utilizando en Almería todo muy a la española toca hablar de viajes espaciales para llevamos solicitando la ayuda de nuestro antropólogo inocente que es Jacinto Antón qué tan cierto como

Voz 0840 01:02 estás bien bien pero nombre pero yo había pensado no sé yo soy yo conozco ha hecho ya que yo he sido amigo de Jagger y claro Antoni de Blair no yo yo he estado con el personaje que interpretaba Sam Shepard en en en el cielo para el abonaría me recibe aquí con la música que estaban hablando con todo el respeto para Tony Blair hombre viva Tony Leblanc siempre no hay quien viva oye tú

Voz 4 01:23 como tantos niños de los sesenta que existe ser astronauta de pequeño

Voz 0840 01:26 sí sí yo ahora ex futbolista lo que se quiénes serbios que bueno que a mí me porque se quería ser astronauta yo tengo que decir yo estoy marcado por el espacio neonazi el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y siete aunque mi biografía oficial dice que nací el cinco porque mi padre me me apuntó un día más tarde pero aún así el cuatro de octubre cuenta siete que todo el mundo que esté interesado en el tema en el del espacio del cosmos y tal sabe que es el día que se lanzó el Sputnik el día que todos los periódicos

Voz 4 01:50 los soviético ahí que hoy nace la conquista del espacio

Voz 0840 01:52 esa es eso yo estoy marcado por las estrellas siempre creo que mi madre me sacó en la clínica a La Ventana hizo mirar hacia el cielo esa primera noche mía que fue también la primera noche que estábamos en el espacio claro

Voz 4 02:04 no bueno la que estabas en el cosmos de hecho lo que ya no es tan normal es que te pasaras días enteros disfrazado de astronauta según me han contado que replicar como seguirían Venus y casi te da una insólita

Voz 0840 02:14 Joan por eso pues paradero la ciudad de plástico

Voz 4 02:16 plástico de pequeño me regalaron dos

Voz 0840 02:19 cosas fundamentales en en en mi vida que fueron en el traje de astronauta cuando tenía miedo me ponía el traje de despacio me me me metía miedo yo mismo

Voz 4 02:27 sin escafandra con escafandra y una lucecitas

Voz 0840 02:29 los un botón es enseñar en el casco era como una réplica en miniatura de de El traje de que

Voz 4 02:35 el regalazo pero tiene razón que tenía que hacer un calor viento tremendo

Voz 0840 02:38 mira yo pasaba mucho miedo porque iba a oscuras por la casa intimidad de iluminar como si estuviera en Mercurio Venus Marte pero hay que volvía corriendo a mi madre a los datos de mi madre porque tenía ataques el espacio tiene esa característica especial que puedes tener claustrofobia agorafobia al mismo tiempo porque estás encerrado en el traje pero abierto al cosmos no desea que esa sensación de pánico a al al al estar encerrado pánico a las grandes extensión

Voz 5 03:04 bueno a mí me me marcó me marcó mucho

Voz 0840 03:06 tiene eso el traje lo segundo lo segundo era un libro que me regalaron que llamaba vuelos espaciales rusos Gagarin y Tito que cerraron cuando dice cuando me confirmaron entonces que había una una un sacramento que es la confirmación bueno todavía existe claro por supuesto ir tú tenías Bautismo comunión confirmación luego ya en Madrid Moneo y luego ya les da la opción de pero en la en la vida de en en tu vida religiosa pues tenías ese momento que era la confirmación que era como digamos el rey Cristián Izar te

Voz 4 03:37 no me digas que lo hiciste vestido con el traje de astronauta

Voz 0840 03:40 me hubiera encantado munición la catedral hubiera que me dejaran entrar

Voz 4 03:43 oye pero conociendo tus referentes culturales en este caso también los míos seguro que hay un personaje que tiene mucho que ver en ese interés por los astronautas por los viajes espaciales

Voz 6 03:51 estamos poniendo a punto cohete de propulsión atómica Pradillo un cohete si para ir ahora que naturalmente condenado Tornasol y piensa llevar pasajeros pues claro para que creen que les pedí que Viña Irán en la Luna y con usted bueno de ha perdido

Voz 0840 04:17 objetivo la luz condenado Tornasol cazado a la luna yo tengo que reconocer que yo no soy muy o no no lo respeto muchísimo lo leído todo pero yo la socio fíjate yo no sé cómo lo asocia a momentos de enfermedad cuando era pequeño siempre me dio leía Tintín igual que leía lo que Kraft los leía en la cama con fiebre pues yo les tengo oxidadas con con momentos también me regalaban el libro cuando estaba enfermo claro claro claro para qué te parece si para empezar a molestar hasta que algún es yo te digo que con con fiereza también te llevaría sitios esto sí sí sí sí pero vamos yo yo lo veo muy conveniente

Voz 4 05:01 sí oye viste la exposición de Titín en la Luna en Cosmo Caixa

Voz 0840 05:04 sí fui fui al a la inauguración con la ventaja es el periodista es esa que te que te que basada en cuanto a la explican pormenorizadamente hay una persona muy atenta que te lo explica todo y la verdad me encontré muy interesante por eso juntar la idea de juntar a Armstrong Tintín no la idea de que bueno dieciséis años antes de que el Apolo XI llegara a la Luna llegaban Tintín Haddock de hecho hace un muy bonita de un cómic que se hizo después en el que se ve a Tintín y Haddock recibiendo en la luna a Armstrong Aldrin no es diciendo los en en la pero es verdad llegaron llegando de una manera relativamente científica sabes además que que una manera trabajar de una manera muy laboriosa muy meticuloso y documentadas muy muy documentada el cohete por ejemplo que es como se llama el precioso que es una iconografía el siglo XX pero lo que tenemos en forma de maqueta o en forma de posible Gameiro o de lo que de lo que los más afortunados tienen una maqueta grande ése es muy buena

Voz 4 06:08 la Sala de estas minas y toca este algo en la exposición europeista algo

Voz 0840 06:13 por eso te lo iba iba a explicar yo estaba tan entusiasmado que tú te piensas que todas las presiones interactiva como te venden tanto lo interactivo que toques aquí la luna que toques aquí el cráter que toques aquí había incluso un mecanismo que te permitía experimentar lo que era una actividad extra vehicular que sólo desde el paseo espacial no saltar entonces una especie de grúa te levantaba en el aire tú no estabas como que era ingrávido no ir vía de derepente estaban los los mandos de una reproducción de los mandos del del del módulo lunar libre entonces había todo de clavijas empieza a tocar clic y me quedé con un en la mano es aquello que piensas bueno suerte que no es el módulo real eso estropea en Cabo Cañaveral hombre montado es un desastre no sé cómo cómo no como como el del Apolo cuál es el que es estreno el doce no en sí sí sí

Voz 0874 07:01 a de tus sueños también hablaste hace unos días con con una perdón con un cosmonauta hay bien

Voz 7 07:08 eh

Voz 4 07:10 la yo era

Voz 8 07:14 y en mil novecientos ochenta y cuatro pasé ocho meses en la estación orbital Salyut siete todo es frágil la cohesión y la relación entre los individuos son muy frágiles deberíamos ser muy cuidadosos con todo especialmente con el planeta que es nuestra casa desde julio

Voz 4 07:32 Alec médico cardiólogo como él mismo cuenta en el año ochenta y cuatro pasó doscientos treinta y seis días en la Estación Espacial Salyut siete estuvo en España la semana pasada tú estuviste con él aunque no no vino pues nada que tuviera que ver con el espacio creo

Voz 0840 07:47 bueno digamos un homenaje a los aviadores soviéticos que que lucharon a favor de la República en la Guerra Civil estuvo con una serie de de personalidades rusas visitando los homenajes que se hacían a estos estos aviadores ir bueno la verdad fue muy emocionante conocerlo llevaba toda la vida desde desde mi confirmación antes pensando en en conocer algún alguna vez un cosmonauta cosmonauta ruso icono porque hubiera preferido Gagarin Él se quedó sorprendido te tengo que decir que es una persona encantadora se quedó sorprendido de mi entusiasmo efectivamente

Voz 4 08:21 a ver si te conoces suspende

Voz 0840 08:24 si yo hubiera preferido a Yuri Gagarin ayuda en el fondo le conocería Garín no le pregunté si era conocido los los grandes pioneros conoció in de el siendo el niño lo vio en un en un acontecimiento e incluso pudor puntos tres charlamos no lo he para ellos para los los los niños rusos entonces Gagarin era Dios lo más cercano a un santo a alguien extraordinario no luego me dijo que también había sido vecino de Tito que sabes que todo fue en el segundo cosmonauta soviético que es famoso por haber sido el primero que vomitó en el espacio se luego empezó a girar la nave cómo se venden en en en la película sobre Armstrong el primer hombre en la Luna que la la la la ha podido ver en un viaje en avión que hecho hace dos días

Voz 4 09:15 ese es el mejor sitio fui a Vancouver

Voz 0840 09:17 como veintidós películas entre ellas una fue la de la de a nuestro no quiere decir que no es una película ideal para ver en un avión con turbulencias iba a decir entonces también me reafirmó en la idea de que el de Armstrong no no era un personaje particularmente simpático la plata lo intenta explicar partir de la muerte de su hija y todas estas cosas pero yo creo que era un hombre de una sobriedad de un científico era o no un aventurero ni una de esas personas que contagian entusiasmo como por ejemplo sí que lo es Two Jagger sabes que eso es que no pudo ir al espacio

Voz 4 09:48 no tenía estudios oye el que decía que había visto cómo Ángeles sí sí

Voz 0840 09:54 es de esas cosas que corre en relación con con todas las las peripecias espaciales espaciales que en un determinado vieron unos una especie de ese de ese espectrales como obtuvieron unos alos y unas unas alas también no Istok corrió mucho en el mundo de la psicología y tal pero también un estudio científico sobre si podría haber sido alucinaciones por alguna momento de falta de oxígeno o por tanto tiempo esta ingrávido en en en la estación no en la salud yo le pregunté porque pese a lo mejor tengo un exculpa aquí de repente me dice que existen los ángeles no no me dijo que todo había sido un malentendido así él mismo un malentendido porque digo es que es esto fue el día uno de abril que es el que es full ley de pero también de los de los rusos yo no sabía que se la costa ha sabido a poco antes de ese día antes nuestro estaban allí arriba estaba aburrido como estaba de guardia y los otros dos estaban durmiendo y eso es decir a base base estoy viviendo aquí un ser sobrenatural no sé qué no sé si se lo tomaron muy en serio porque vamos lo que pensaron es está pasando algo teniendo aquí una alucinación del cupón no

Voz 9 11:07 en lugares secretos a lo largo y ancho de toda América cincuenta y seis de nuestros mejores pilotos están en estos momentos compitiendo para figurar entre los primeros hombres en ser lanzados al espacio las pruebas que se realizan son las más avanzadas y los hombres llevan a cabo un adiestramiento físico de un rigor nunca visto se les somete a las tensiones más duras que ingenieros y médicos han imaginado estos hombres está preparando para la experiencia de vivir en una cápsula su visión consistirá en conducir un aparato totalmente nuevo a través de un espacio extraño y hostil

Voz 4 11:42 tras de elegidos para la gloria esa película de Philip Kaufman que inspiró en el Proyecto Mercury deprimen proyectó que los Estados Unidos para enviar personas al espacio de la preparación de los astronautas sabe mucho la persona que está aquí a mi lado en el estudio en Radio Madrid Guillermo Rojo que tal Guillermo

Voz 0840 11:56 buenos días hola muy buenos días gracias Javier hola qué tal que deje de tener aquí hombre

Voz 4 12:01 esta Lete preparador físico especializado en la preparación física de astronautas hasta hace poco trabajaba en la Agencia Espacial Europea se puede contar estas cosas siempre tiene un cierto halo de secreto no sé si ya te digo yo si yo te digo una palabra entonces tú tú me guiña el ojo si es por eso es así yo digo en Marte

Voz 0840 12:18 enero habló hablando

Voz 4 12:22 Marte digamos que que bueno es un proyecto a más a medio plazo ya nos hemos dado cuenta de la NASA yo otro tipo de agencias espaciales que primer paso ha de ser la luna así que nuestros esfuerzos principalmente se de Irán en esa dirección a corto plazo

Voz 0840 12:37 pero la luna ya hemos llegado verdad es verdad que llegamos en su lengua

Voz 4 12:39 de momento con con varias emisiones además pero pero el objetivo es volver a llegar en una misión de más larga duración porque es verdad que las emisiones salvo una forma de de de unos días entonces queremos saber cómo entrenamiento también para para el siguiente paso no la próxima frontera que serían los viajes a Marte vamos a hablar mucho de cómo es el entrenamiento de astronautas pero primero

Voz 0874 12:58 como tiene que ser el individuo digamos tiene que haber un límite de edad tiene una complexión física determinada

Voz 0840 13:04 mira hablemos del límite de edad calvos pueden todos calvos ahí de hecho tira Aldrin Scott Kelly en esta cadena se ha entrevistado

Voz 4 13:14 bueno sí que es verdad que que es un es un tema muy controvertido porque y en primer lugar no aparece en las en las páginas suben los documentos de selección de los documentos no parece un límite de edad pero sí que es verdad que te iba a ver un rango en las que fisio lógicamente los los individuos sean funcionales tenemos el caso de John Glenn que en su momento fue el astronauta que más y más adulto ha viajado al espacio en su última misión fue es setenta y largos años no después del capitán Kirk es una excepción que bueno el senador en los Estados Unidos América obviamente es tenían mucha vinculación con con la NASA en cuanto a las características físicas de tener un astronauta pues principalmente lo que tiene es equilibrado no ir tiene que ser dos cosas importantes que tiene que ser responde a la actividad física es decir que al estímulo de actividad física responda pues previniendo la la decadencia o o la atrofia muscular

Voz 10 14:08 la y la pérdida de masa ósea también pues que es una persona

Voz 11 14:13 que no tenga grandes antecedentes de poder desarrollar o grandes posibilidad de poder desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales etcétera sobre todo renales que es uno de los grandes problemas que todavía siguen

Voz 4 14:26 seguro que habéis descartado a gente que quería hacerlo me imagino sí sí tienen durísimo decirle mira lo siento pero pero fumas bueno pero el primer screening que se hace Iván es médico además un académico no es tan tan tan tan tan importante pero sí que es verdad que el screening médicos uno de los primeras cribas que se hace a la seleccionar astronauta

Voz 0840 14:45 lo que tienes que saber matemáticas y física no de Bachillerato

Voz 4 14:48 sí no no tienes que saber un poco de de todo eso pero otra exacto principalmente lo que te dicen es que has de tener una formación superior en algún ámbito científico es verdad que como sabéis los principales de perfiles que seleccionan son ingenieros aeroespaciales aeronáuticos periodísticos periodista periodista Tintín artistas artistas artistas viajarán próximamente con con las empresas eran los únicos podrán pagar lo que cuesta no correcto por los precios de los que se habla oye hay hay consecuencias diferentes para para el cuerpo si estás mucho más tiempo que ese es un viaje corto gusta es acumulativa muchísimas sí de hecho principalmente los más importantes y los que todavía no hemos solucionado son la pérdida de masa muscular no solamente en estructuras sino en función de fuerza a nivel de otra pérdida de masa ósea quizás sea la más importante podemos decir que una persona tiene en en bueno en la tierra no pierde hasta un dos por ciento uno dos por ciento anual ya nos parece una burrada ahí pierden de un uno a uno con cinco por ciento

Voz 10 15:46 masa ósea mensual yo por tanto es una es una locura hecho y tardan muchísimos años en recuperar toda esa masa ósea

Voz 4 15:54 oye presenta problemas diferentes para hombres y mujeres sí sí sí por ejemplo pues claro el metabolismo del calcio es diferente en hombres y mujeres sobre todos los niveles de estrógenos en mujeres pues bueno afectan también a el metabolismo y hace que pierdan sean más propensas a la a desarrollar osteoporosis sobre todo en edades avanzadas como como para la medicina demostrar las XXX no no no no un poquito más Un poquito más hay pocos astronautas con treinta años hayan bajado sobre todo por el entrenamiento técnico que tienen que hacer no que es es muy largo por tanto sí que podemos decir que hay consecuencias a nivel fisiológico muy grande antes este mencionaba Guillermo que hemos entrevistado a un astronauta Calvo creo que si el año pasado hablábamos en este estudio de hecho en A Vivir con Scott Kelly el astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio trescientos cuarenta días luego es una cosa de esa entrevista pero José Martí Gómez en aquella conversación le preguntaba por las supersticiones a la hora de afrontar un viaje espacial

Voz 0840 16:45 cuáles son las manías de los astronautas

Voz 12 16:47 según dos minutos antes de entrar a la cápsula

Voz 0840 16:50 parece que los rusos seis orinar donde peor y no Gagarin los norteamericanos carritos cien dinares seis en Estados sonoros lo que se me viene a la cabeza es un juego de cartas al que jugamos en la sala de trajes espaciales cuando ya los tenemos puestos juega toda la temporada

Voz 4 17:10 hasta que el comandante de la misión pierde hasta que no quiero es de unos salimos a la plataforma de deseo

Voz 8 17:16 sólo veo victoria en la Davis

Voz 0840 17:19 hay un reloj así que si el comandante gana y gana

Voz 4 17:23 preocuparnos porque saldremos tarde

Voz 0840 17:25 en un momento dado jugamos de manera que el comandante pierda aunque no bien la idea es que si el comandante pierde a las cartas ya ha tenido toda su dosis posible de mala suerte ese día lo cual nos permite despegar asalto

Voz 4 17:40 que está bien yo recuerdo

Voz 0874 17:42 pues iba a decir en aquella entrevista hablábamos de de la comida en el espacio de cómo se comen el espacio se lo contaba a Guillermo ciento que había una errata en la traducción del libro de Scott Kelly al español y él se enfadó muchísimo cuando será pues la conté el había escrito en el original en inglés que en el espacio te obligan a comer como un conejito porque te dice comer poco calidades muy pequeñitas pero muchas veces en la versión española ponía que en el espacio comían carne de conejo yo yo le pregunte alguna vez en sería comido carne de conejo yo nunca he dicho eso lo dice su libro Mi libro no lo dice

Voz 0840 18:14 adiós americanos bastante tabú Villaba

Voz 0874 18:17 lo que tenía este hombre oye si que no sólo la Scott Kelly de las de las necesidades fisiológicas contaba que allí no hay un baño con pestillo por ejemplo

Voz 0840 18:26 hay que recordar que al dream a fue el primer hombre en la Luna en pisar la Luna pero Aldrin fue el primero en hacer pipí en la Luna eso claro está dentro del traje pero fue el primer humano la alumnos todo a la vista está que no podía digamos

Voz 4 18:41 quitarse el traje pero ya sabes que va a ser un hombre bastante gracioso presumía bastante de eso el hombre sabes ya pero incluso aprovecha creo hasta el sudor seis astronautas aprovecha todo realmente sabe hecha bueno el sistema de Walter Reed que existen que se llama así ese es es aprovechar sudor aprovecha la orina aprovecha eh la humedad del aire aprovecha todo y luego como curiosidad astronautas dicen que que muchas veces el agua que que que allí reutilizan es de las aguas más más más ricas que han que ellos han probado es una

Voz 0840 19:12 no es de sabor debía saber sobre el tablero

Voz 4 19:16 eso yo eso que detiene una pérdida de la función del sabor en el espacio por problemas fisiológicos no pero dicen que así que bueno pues que el agua proveniente de la orina tampoco es tan malo que es botones escatológica estaban estaban en Tintín

Voz 0840 19:29 eso te iba a decir en la exposición había una bolsa de recogida de ese es usada usada en Sky la sabes lavado de estas cosas

Voz 4 19:40 qué es lo que me contaba Guillermo Jacinto es que claro de cara a los viajes a Marte el problema no es sólo que comida llevar porque las naves seguramente no tendrán capacidad para llevar tanta comida como hace falta un viaje tan largo sino cómo producir comida para poder generarla no eso es ahora mismo pues muchísimos proyectos que están buscando que podemos producir en el espacio como y qué cantidad podemos producir lo importante de dar un espacio es un concepto muy importante que es densidad nutricional es decir tenemos que producir alimentos son los que ellos comen porque realmente lo astronautas comen cantidades pequeñas pero dentro de de de alimentos con una decía nutricional bestial entonces eso es lo que tenemos que que producir actualmente hay un proyecto muy interesante la gente espacio europea que es la producción de un alga que es alucinante no porque además de producir muchísima cantidad de oxígeno lo cual ayudaría también pues a todo lo que sería la creación de atmósfera artificial también es muy intensa nutrientes sobre todo en en proteínas el tú si tuviera el dinero Jacinto te apuntarías Bright es bueno eso borró

Voz 0840 20:39 en cuanto a explicó que se presentaron seiscientos candidatos pasaron sólo seis con el pregunte por el miedo le dije bueno se pasa mucho miedo hombre es que si tienes miedo ya no vas a la que tienes que hay un mínimo indicio de que puede padecer algún tipo de trastorno pánico puedes tener alguna fobia ya te tiran tengan abajo pero lo que sí me dijo es que de cara a Marte uno de los problemas que podría haber era psicológico era la idea de que cada vez es la tierra más pequeña hasta que al final prácticamente en ese es un puntito de luz esa sensación de que se rompe el cordón umbilical con tu mundo es eso aunque cuesta cuesta de de de asumir claro

Voz 4 21:18 por tanto estamos ante algo que hacemos en las misiones en las que yo participo es ver los aspectos psicológicos como les afecta una misión de completo aislamiento no solamente pues el hecho de que tuviera es la la tierra no tu hogar todo lo que quieres muy lejos sino que no te puedas comunicar de manera directa porque en el en la Estación Espacial Internacional la la posibilidad de comunicación por vía directa es posible pero en Marte abrieron dile ahí en las comunicaciones de mínimo veinte minutos por tanto hueco para tener una conversación hola qué tal cuarenta minutos con clavijas cuerdas con las operadoras generadora operadora bueno he dicho antes que Guillermo aparte de preparador las ex atleta tú no lo has visto Jacinto pero ha subido corriendo los hechos piso hasta vestuario cómo estás dando vueltas según hace esta entrevista calentando especialista trescientos metros es correcto propio bueno ese es el plan ahora mismo tenemos un proyecto muy ambicioso manos bueno se ha presupuestado apoyando investigando no sobre la preparación de Castro notas pero mi gran proyecto ahora mismo es un proyecto deportivo que son los Juegos de Tokio ahora mismo estoy de guía de un atleta paralímpico el ex campeón paralímpico en los Juegos de Río dos mil dieciséis Yo soy subía al es el atleta icono entrenamos la verdad que es una pasada

Voz 0840 22:30 que habla de Japón que claros una una una noticia es que he estado con su luz pues son pocos acordareis de que es un es el piloto de la Enterprise una de las cosas que he hecho en Vancouver es conocer conocer al Rey que el primero no contado por la calle pero no no es esta en una una serie que que ido al al rodaje pero no puedo explicar nada porque cualquier tipo de spoiler que haga he firmado contrato por el cual The con pagaría un millón de euros de multa por cualquier cosa que te compensa más hubiera despacio pasó el espacio proponen decir que estado con el piloto de la Enterprise esto es que en menos de un mes estado con con el cosmonauta ruso a Iker y con el piloto de la Enterprise Guillermo Rojo atleta y entrenador

Voz 4 23:12 de Astronautas gracias Guillermo y gracias

Voz 0840 23:15 me ha encantado la verdad un efecto yo yo me encantaría ver una foto

Voz 4 23:17 con tu traje de astronauta de cuando era pequeñito

Voz 0840 23:20 sí tengo alguna creo que te encontré te voy a pasar también la foto que tengo con el con eh

Voz 5 23:25 con el a su look con el del Enterprise para que veas no

Voz 0840 23:29 el gran el gran piloto y el hombre que no pudo ir al espacio vitoriano

