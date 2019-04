De mayor quiero ser... ¿Broncano?

Voz 2 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 4 00:14 no

Voz 0874 00:16 Iyad fiel a su cita como casi siempre en en en bici has venido a David nada o andando

Voz 5 00:22 la verdad es que está pero no con esto cierto cachondeo con voy ahora Gemma ha llegado tarde

Voz 0874 00:31 pero justo a todo el ataque lo que aquí estas pero casi llega tarde

Voz 5 00:34 es el típico que ahora no hay que producir más porque ha llegado justo y el problema una vez más el de Carmena a ver bueno pero ya lo sabe se que ya las bandas que explicarlo el otro día se me multó ponía un poco ligero sin saber que yo toda mi actividad audiovisual todos es que todos Javi producción depende de poder ir un poco decimal un poco la normativa vial de forma laxa de no eres ahora tengo que conciudadano como ciudadano estándar yendo tan tranquilo porque para los semáforos y entonces llegó tardó pero vamos a ver

Voz 0874 01:10 la gente que no tiene Twitter hay una foto la que te veo aquí que te están ponen una multa básicamente por hacer algo en bici otro multas fija cuatro multas que pusieron multas en el mismo sitio

Voz 5 01:20 en en bueno en la distancia corta desde mi casa al principio de Vía

Voz 0874 01:23 no sé que esos otros once metros

Voz 5 01:25 en el cien metros cuatro infracciones pero dice que no se cometen tantas infracciones en esos metros desde Puerto Hurraco a ver qué qué hiciste exactamente no lo puedo contar porque ha dicho de la Policía Municipal que no da detalles pero pero pero ninguna de las infracciones digamos que ninguna a nadie hay un secreto de sumario

Voz 0874 01:46 en torno a lo que te pasó

Voz 5 01:49 impacto hago yo le dije al señor vamos a ver señor yo no quiero hacer distinciones a pagar las multas pero es que no llego el programa que no llego que directo que emiten los programas

Voz 0874 01:58 puede puede que una de las multas fuera ir escuchando con los cascos puestos

Voz 5 02:03 no no no puede que fuera no me cogerle

Voz 0874 02:06 no no lo digo lo que en la foto se tiene con uno Ska no son unos pues estos de apodo que se año

Voz 5 02:10 no no no no no es en la foto salen como salen mal

Voz 6 02:14 ah ya ya no no serán de Samson entonces no

Voz 5 02:18 no lo que pasa es que Manuela que tengo mucho aprecio a la alcaldesa se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que la recientemente mal están fuera de la Constitución era practicamente como jugar al Mario Kart y ahora de pronto parece que no ya lo de Broto

Voz 7 02:31 ahora resulta que hay que respetar los límites y no te letones

Voz 5 02:36 es que claro no enamoró

Voz 0874 02:40 oye y algunos de los policías te pedía fotos

Voz 5 02:43 uno no lo fueron de una profesionalidad excelente

Voz 6 02:46 no no tenía ni idea de quién era su sí

Voz 5 02:50 claro que si combinamos esto es que luego me lo he vuelto a encontrar claro el proyecto de la de mi casa a la radio como todos los días ellos están ya me dijeron joder ya hemos salido en los periódicos culpa oye sabes de qué hablamos hoy de pero bueno déjame que dice es que estoy muy agradecido a los cuerpos y fuerzas del orden municipal

Voz 0874 03:12 yo no sé cuál es el pacto

Voz 5 03:15 por ponerme en mi sitio y Sique tiempo con Manuela Carmena por hacernos creer lo que no era creer que la Vice vicio fantasía es un vehículo pues no que

Voz 0874 03:23 veamos un poco en plan van Max eh

Voz 5 03:26 pero bueno ahora ya consecuentes claro

Voz 0874 03:28 no yo también he aprendido la lección gracias a ti porque yo también yo también pensaba que bueno pues que las armas estaban ahí para

Voz 7 03:35 para corte de ellas pero tampoco para cumplirlas vamos a ver sin poner en peligro a nadie por eso sí claro está cuando el semáforo está cruzando tú pasas al lado de ella porque va en la línea pequeña para vale al ver lo que haya una transición claro pero sí

Voz 0874 03:52 nada pero te has convertido en un ejemplo de lo que no se puede hacer estamos hablando de cuántos cientos de euros en total

Voz 5 03:58 eh tú has incumplido normas cumplido fría atropella un coche con la vice nada nada nada cero incidencias no sea nada no pasó nada

Voz 6 04:09 bueno

Voz 7 04:12 si no no no lo quiera ahora me llaman generado por la que oye que tenían que saber de qué hablamos

Voz 5 04:24 no no no no porque no te lo digo yo lo notan justo ahora con la mítica suplir todas las normas que no Gemma tiempo en encontrar me los vale vale

Voz 0874 04:30 pero hay una serie de estadísticas anuales que indican un poco cuáles son las profesiones favoritas que escogen los estudiantes en España para ser de mayor y es es curioso ver que algunas cosas no cambian porque los niños en su mayoría la primera profesión que escoge no que les gustaría ser exfutbolista sin embargo las niñas mucho más inteligentes la primera profesión quiere ser profesoras entonces hay una serie de profesiones que son muy interesantes también hay un porcentaje muy elevado de niños que de profesión quieren ser youtubers esto preocupa mucho verlo escrito en un en una encuesta oficial que queríamos indagar un poco sobre esto que tú preguntas a la gente pues que está estudiando si son jóvenes

Voz 7 05:06 qué les gustaría ser si creen que se va a ganar la vida

Voz 5 05:09 ya me guardo este reportaje este reportaje de esto es muy

Voz 7 05:11 aquello es muy fácil además vale

Voz 5 05:14 qué tal lo pueda preguntar para qué cosas miras la misma señora no importa eh no quiere usted está clara lo quiere contratar buenas

Voz 6 05:24 Estonia e si fuera Burque lo antes

Voz 0874 05:26 quería dos señoras mayores

Voz 5 05:29 muy rápido porque claro también es que la selección era malísima porque es hoy supongo que busca millennials y chavales y generación sí

Voz 0874 05:35 bueno también alguno mayor que le puedes preguntar si cree que ha equivocado su profesión no que también es un buen angular aquí

Voz 5 05:40 chavales pero no sé si es legal que salgan envidia porque son menores creo soy menores les eche una pregunta que Michael Jackson llorando

Voz 0874 05:49 estas ahora con la ley que no hay quien te aguante

Voz 5 05:51 pero Javier les pero Gemma qué hago la pregunta los chavales

Voz 0874 05:54 yo creo que se les puede preguntar por preguntar yo creo que sí

Voz 5 05:57 sí hombre yo no sacarlos en vídeo pero igual hay que darles a los a los pies juntos no podéis salir porque cuanto catorce no pueden salir primero tercero cuarto tercero eso estamos preguntando mira está grabando Gemma los pies eh porque tendría que llamar a vuestros padres que no diesen permiso es un coñazo a verlo estamos preguntando qué qué voluntad tenerte estudios posteriores que querer ser que vais a estudiar algo pensado si quiere youtubers mira yo quiero jugar para jugar al padre el profesional de estos eso hubiera se no jugando pero pero estás estás en el camino os ha empezado jugará ya federado hito a vale vale dibujó iguales como quién y qué nivel tienes actual medio medios de Baby que no cuantos torneos ganados hombre trofeo tengo poco porque no y el torneo pero entrenando mucho nosotros salir juega bien cómo va a ser pro

Voz 0874 06:56 bueno pero pregunta les espera ganarse la vida con eso

Voz 5 07:01 vale pero te la crees que te vas a Ecuador de padres los primeros del Ranking Mundial viven de eso bueno tú crees que puedes llegar al top veinte yo creo que sí

Voz 6 07:11 en un añito yo creo que si tienes que en tres años

Voz 5 07:16 eso estar igual con una canción una piscina con el escudo de tu pueblo y sin yo tuve una mansión y una piscina Icon unos azulejos en el fondo con una pala de pádel precioso eh un jacuzzi crear narcos es vosotros yo algo relacionado con la justicia con la justicia quién sea fiscal

Voz 0874 07:36 pero algo relacionado con su abogado notario

Voz 6 07:39 iba a decir incumplir la cumplirla

Voz 5 07:42 me pregunta Javier que es verdad que la justicia para hacerla cumplido para asaltar tenemos a quiero decir en el en el campo de la Fiscalía en el campo de los narcos hace la cumplí siempre pero si chaval formal te gusta la seriedad de la Constitución tanto cuatro vigor a serio le gusta la tú no me haces un chiste que te contesto Cherry Cherry pero serio te dice ya no ya no me más sí sí sí

Voz 6 08:08 a ley me compré vosotros pues yo la antología está sí vale

Voz 5 08:15 eso tiene que tienes que meterte el bachillerato ser es decir de la salud si estás estudiando biología Tossal móvil te rápido domingo para la medicina medicina Javier es que son todos es que está muy bien que son cosas no practica pero otros soy gente bueno muy directas de padres la verdad que si tú no lo sabes fíjate qué espectro uno del pádel tres serios y luego uno que quiere vivir la vida vaya quieres que montar una comuna en un pueblo pero algo yo qué sé Ciencias Letras youtuber bolita relacionado con las letras con las letras Bellas Artes si poeta no te veo actitud ante la vida te voy actitud de filósofo de la no lo sé soy un chaval joven y lo que quiero disfrutar y si es posible el escrito así pues son desea lo mejor dónde sois olvidado que también yo soy joder de la sierra no nos podemos dar un abrazo a los cinco para un abrazo entre todos lo has nadie la verdad que yo en la Virgen que Virgen estudiarlas la Virgen de la Asunción

Voz 0874 09:24 busca busca más universitario a ver si pronto por ahí

Voz 5 09:28 sentaría adelantar y estás hola qué pasa en directo te da igual todo es rápido súper

Voz 6 09:36 sí

Voz 0874 09:37 le daba igual pero vamos es totalmente

Voz 5 09:39 si luego no la igual entienden esto eh bueno pero las fuentes favor vale vamos a ver en la entrevista primero que he hecho es verdad que no ha porque es que lo hace catorce años no suelen dar muchos más y si no

Voz 6 09:56 no sé si si argumenta cuerpo un sondeo generaron sí pero ahora vas a hincar el diente en Málaga en un margen más universitario diría yo de arranquen el mercado laboral

Voz 5 10:08 qué pasa un momento pero pero pero se pide permiso para la foto claro que esa me han venido tres muchas ya directamente con el móvil cargado Javier estoy asustado porque si no estamos trabajando

Voz 7 10:20 de qué edad te quedas son esta señora bueno pues aprovecha para entrevistar

Voz 5 10:27 la que salía vale

Voz 0874 10:29 provechosos para entrevistarle no sé qué sonidos

Voz 5 10:32 qué pasa ahora a la verdad sino bloqueado

Voz 6 10:37 han rodeado vale gracias

Voz 5 10:40 vale vamos a ver esos venga venga a preguntar que es como se llama Alexandra

Voz 8 10:53 de nada

Voz 5 10:56 no tú has terminado una serie en tiempos revueltos no habrá revolución revolución tele en la tele si si no nada más gente vivimos vivimos un modelo de bicicleta me saliendo teniéndolo mucho la vamos a ver ahora tienes

Voz 8 11:22 yo voy a cumplir diecinueve de haberlo dejado

Voz 5 11:25 sí sí sí pero si estamos hablando de perspectivas laborales orientación hacia donde quieres cambiar tu futuro Si quieres hacer un trabajo más práctico o más idealistas

Voz 8 11:35 pues me gusta mucho el periodismo pero lo está estudiando a ver no ahora mismo estoy en Bachillerato vale porque soy experta bueno muchas cosas que he repetido el currículo cambiaba de un país a otro nuevo ya hacia Madrid pero mis están franceses ballet pues nací por algo entonces si antes vamos no

Voz 5 11:56 cuando me ha gustado clown personal

Voz 8 11:58 ha gustado mucho muy cosmopolitas paladar aquí en esto pues vamos a escribir y tal

Voz 5 12:05 entonces se debería cursar para ser periodista

Voz 7 12:07 es cursar cualquiera en cualquier carrera letras hasta ahora no no pero la pregunta es si quieres ser periodista de Dios

Voz 8 12:13 cuando estoy excursión que seguir Almería pues ya ves soy soy de Madrid pero estoy en Almería viviendo en Almería hay muy buen periodismo no no te creas no te lo puedes frente a los pero

Voz 5 12:26 ha intentado sumar yo ayudarte es verdad ya me meter

Voz 8 12:28 hay que venir a Madrid en muchos casos lo cierto es que sí

Voz 5 12:32 sólo tienen que medio te gustaría trabajar o qué tipo de perfil en Radio Tele Inter

Voz 8 12:39 en la Cadena Ser alguno de música claro pero

Voz 2 12:43 esta Cadena Dial hasta aquí hasta una gran cadena pero no sé no sé

Voz 8 12:48 ahora mismo no lo va a hacer nada es que blancos tu muy vergonzosa pero eso lo mejor dicho esto es fruto ejecutada todo

Voz 0874 12:57 a falta de la suerte

Voz 6 12:59 sí sí total tienes otro todo lo demás se pone más si ves alguno va así al vuelo Chisinau tampoco eh

Voz 5 13:09 pero me puedo hacer una muy rápido e que hay tres chicas universitarias me tu momento rápido muy rápido universitarias lo sabía porque he visto gratitud universitaria de conocimientos

Voz 8 13:20 vale que está cursando las tres magisterio teníamos pero llevo que segundo de periodismo vale bueno bien joder los pares

Voz 5 13:30 estamos viendo cómo de practicar la gente con la elección de su carrera si haces algo que tenga muchas salidas más en plan el conocimiento de la información

Voz 8 13:38 bueno depende hay gente nuevamente dice la gente que tiene salidas pero yo creo que sí que es bastante

Voz 5 13:42 amplio pero tenía de niñas otra vocación como más fantástica Pla ser Acrobat

Voz 8 13:46 yo no yo siempre periodista en la tele crías Leño no

Voz 0874 13:50 hay que famosa es el periodista que yo estoy en la

Voz 8 13:52 en la tele nosotros nuestro vale cualquier cosa Baltasar es verdad es verdad en la tele claro otro superviviente es la vida

Voz 5 14:01 entre ellas la algo en el globo acertado dado me encantaba

Voz 8 14:05 bien decíais siempre quería salir en la tele

Voz 5 14:07 más que has supervivientes que te has el periodismo que podía estar en ingeniera de minas no eso no exime leglas vale pero habrá algún máster saber si alguna algún grado de parada supervivientes periodista grado de realidad Elías Le Ártico Kiko Rivera no hay no información

Voz 2 14:23 a ver si tienes carrera no te dejan entrar Sanz debería

Voz 5 14:26 que es importante vale y las chicas como ves todo esto otros dos amigas admiro por lo prosaico o lo que es hoy en la tele y tú lo que quieres es formar a los chavales es muy bonito a ver si hay suerte

Voz 9 14:36 sí vale siempre he querido esto Reggina Lucas tenido algún poco más se algo más pasional de niña que te gusta esto es que vocación fuera

Voz 5 14:49 hace un año si Dios quiere ha visto a muchos otros estos chavales que estar aquí entonces de catorce años todos estos sonoras que basado en el que dar clases de la actitud me al enviarle todo para chavales pero me veo en chavales tus alumnos ahí dijo de igual o mejor sí bueno pero también habrá pasado por ahí van vale chicas muchas gracias

Voz 8 15:14 sí

Voz 5 15:14 corre corre si Javier eh se vale vale no no corre

Voz 2 15:20 con todo esto

Voz 0874 15:31 que las profesiones están cambiando ya no son las mismas que hace veinte años si tienen que adaptarse un poco a las nuevas tecnologías niños y niñas encuestados por la Fundación Adecco piensan que los trabajos el futuro serán más tecnológicos con robots con ordenadores táctiles utilizando sólo Internet y hay quienes dicen que muchos muchas profesiones van a dejar de existir que no puedan adaptarse a esos nuevos tiempos y la que la tecnología va a destrozar miles de puestos de trabajo para darnos una visión del futuro y saber cuáles son las previsiones nos acompaña en el estudio Pilar Llácer que es responsable de carreras profesionales en Business School cómo estás Pilar buenos días

Voz 4 16:03 me encanta estar aquí está está lista de

Voz 0874 16:06 profesiones más deseadas por niños y niñas que tengo encima de la mesa me preocupa un poco en la parte de los niños más de las niñas pues la niña es profesora al treinta por ciento que es fantástico que tres de cada diez chicas que quieren dedicas al magisterio no veterinaria quiénes el médicos quiere ser peluqueras cantantes dentistas pero claro niños futbolistas policías que no está mal que está muy bien ser policías pero es un abrazo muy machote no y luego ya más abajo más abajo profesores pero casi en la misma proporción que youtubers que decir a los alumnos que vienen un poco no

Voz 4 16:40 hay que cambiar el estado de las cosas porque claro las niñas no quedan estudiar carreras de de ingeniería carreras de Matemáticas y que quieren seguir estudiando carreras de humanidades eso hay que cambiarlo Radio

Voz 0874 16:50 deja claro solamente el uno coma cinco por ciento de

Voz 4 16:53 niños que estudian ingeniería eso es un problema tremendo ahora mismo que tenemos con las niñas no que las niñas también tienen que quererse dijeras

Voz 0874 17:01 el problema no es de ella eso de ellos a nosotros

Voz 4 17:05 la cobertura nacional claro que la seguimos viendo como maestras como enfermeras como médicos Hinault como ingeniera son matemáticas

Voz 0874 17:14 luego también preocupa mucho esto que escuchábamos en la calle que también ahora parece que ser famosos una carrera en sí mismo

Voz 4 17:20 bueno más que es el ser famosos que les gusta nos gustaba sacarnos selfies nos gusta ser protagonistas de la historia y esto no solamente los millennials sino aplicada a todas las generaciones ser protagonista es algo magnífico y las redes sociales nos dan muchas

Voz 0874 17:34 tenía ya pero fíjate lo que decía esta chica no yo quiero ser periodista lo que quiero es salir en la tele pues entonces no quiere ser periodista quiere salir en la tele

Voz 4 17:40 y efectivamente ése es un aspecto diferente pero por ejemplo que en los que quieren dedicarse a policías pues en el aeropuerto de Dubai un veinticinco por ciento de los policías han sido sustituidos por robots la parte de que viene de la tecnología va a tener un impacto tremendo pero en cambio los abogados no pues ahora una profesión de moda va a ser abogados de robots claro entonces es ese ese cambio que estamos viviendo desde luego

Voz 0874 18:05 que algo estamos haciendo mal cuando la mayor parte de los niños la mayor parte de los niños cuando se les pregunta qué quiere ser de mayor responden futbolista

Voz 4 18:14 sí bueno porque al final tienen tienen una imagen de que es gente que se lo pasa muy bien y gente que gana mucho dinero rápidamente

Voz 0874 18:22 novias que más coches

Voz 4 18:24 pero bueno yo creo que eso es también muy aspiracional muy de niños y luego claro los pro los todos los deportistas de elite tiene un problema que es cuando acaba su carrera fuera o sea ya ese tienen que reinventar profesionalmente se tienen que dedicar

Voz 0874 18:37 la otras hacer otras cosas claro pero habría que explicar a esta gente a estos chavales que tienen que tener un plan B porque futbolistas que se puedan retirar con lo que han ganado tampoco son tan

Voz 4 18:46 claro o el de pádel que decía claro si llegas a la cima fenomenal pero si no llegas a la cima pues vas a ser un futbolista dio creo que no va a ser profesional debería haber a los

Voz 0874 18:56 ellos clases sobre vocación digamos clases sobre futuro profesional para que a los chavales les explique qué profesiones bueno pues hay una posibilidad de una entre un millón que tengas éxito pero cuáles son las que más aportan a la sociedad no

Voz 4 19:09 claro yo creo que al final las profesiones ligadas a a la pasión no apasiona algo desde luego Ponte con ello y me da igual que sea de Ciencias de letras de de X pues Aponte con ello porque además ahora es más fácil poder llegar a serlo pero más que las los coles yo diría las casas en las casas los padres que qué rollo trabajar no me gusta lo que hago sea eso es lo que hay que cambiar

Voz 10 19:32 pero tres inclinada pero el hecho de que ha citado a en ya estoy aquí Javier vamos segundos pero sabes que me gusta siempre ahora qué tal yo siempre he intervenido en una conversación está siendo tan dinámica sí sí he escuchado que estaba metiendo con los niños quieren ser futbolistas que era mi caso como todos los niños sí pero claro

Voz 2 19:50 porque he puesto yo recogí que a tiempo porque durante un tiempo tiempo parecía que me puedo yo yo soy digo lo sabe tú has jugado con Sergio

Voz 0874 19:59 estamos bueno y sólo uno de los dos

Voz 2 20:01 lo sabe pero si sólo una de los dos ha conseguido llegarle yo tuve unos años pero estoy ganando quinientos euros al mes igual igual me hago millonario y luego tuve que hablar con pero ojo eh

Voz 0874 20:13 el hombre que yo creo que no está bien yo creo que no está bien está bien si eres muy buena pero que te hagan creer que decir

Voz 2 20:19 que probarlo tanto tiempo pasa pero bueno sabes que

Voz 0874 20:22 quieres tenemos esta discusión que lo hemos tenido en de alguna vez dice que para ser buen tenista tienes que tener mucho talento para ser buen futbolista lo hace falta

Voz 2 20:31 yo no estoy acuerdo se lleva a cabo del hombre en que es lo más difícil del mundo es que claro cuánta gente hay llegar a los quinientos mejores de eso dificilísimo pero tú vas a comprar

Voz 0874 20:41 la coordinación que requiere dar a una pelota tú solo en la parte de la cancha de tenis

Voz 2 20:49 es que a mí no me vas a que yo me gusta dar una patada para es que tú vas a comprar una casa con Antoine miras a Nadal y Federer y previas a los futbolistas y yo sin embargo estoy yo aquí no aquí no me tu juego clásico

Voz 0874 21:02 y no hablemos luego del nivel de conversación metido un Roger Federer puedes hablar de todo con él por supuesto le he visto futbolistas con la que poder mira Gerard Piqué es un caso aparte que siempre

Voz 2 21:14 hay muchos hay muchos equipos no es que venta y hay mucha futbolista que de verdad que es una persona hablábamos de formación de comandos ha

Voz 0874 21:21 ha servido de mucho cosas has hecho que sentar con una chica que quería ser periodista porque quiere ser famosa claro como bueno pues te estás equivocando porque te has estudiado Físicas puesto ejemplos

Voz 2 21:31 pobre estábamos y mi mi titulación en Bachillerato ciudades

Voz 0874 21:36 en fin Pilar tú estabas comprarlo porque no me presentaba sí sí sí sí Pilar Llácer es responsable de carreras profesionales Business School David Broncano responsable de chistes

Voz 11 21:46 a dato exacto en cada una estadía él

Voz 0874 21:49 la persona que está gracias a la cual jardineras con flores en todas las esquinas porque a través de sus multas veces

Voz 2 21:56 está pagando un nuevo paisajismo apuesto marinero

Voz 0874 21:59 sí ochocientos pavos tanto cientos de centros euros Ginza en fin era hija Alba oye estábamos diciendo que hay hay de profesión la que son peligrosas porque las probabilidades de éxito son pocas como por ejemplo futbolista o youtuber como es difícil y luego profesiones que son peligrosas porque las posibilidades de ser sustituido por un robot son altas ella acaba de mencionar policía por ejemplo policía

Voz 4 22:21 sí iban a ser sus en el aeropuerto de Dubai han han sustituido un veinticinco por ciento de la plantilla o robot por rumbas días más grandes más fuertes rumbas con porras así más grandes

Voz 0874 22:37 ya los han sustituido una pero pero sí que vigilan es que tener cuidado yo entiendo que se refiere pues en los que están en el portal de pasaportes es de forma automática

Voz 4 22:46 las tareas que son automatizado les esperamos que sea

Voz 0874 22:49 que dará a alguien

Voz 4 22:51 sí policía vendido sí con toda

Voz 0874 22:54 ya cuentan con algún Si tienes que tener una persona que va en bici detener a varios robos varias pero eso no pero tú a tú ahora mismo si tú tuvieras que recomendar a alguien a un a un chaval que no sabe qué hacer una profesión con enorme futuro con grandes posibilidades de ser contratado

Voz 6 23:12 qué le dirías filosofía

Voz 2 23:15 sí sí sí pero no lo hemos visto estaba ahí de pronto

Voz 0874 23:21 de verdad que me ha descolocado por completo opinaba esa es la pregunta él millones a que Carr

Voz 4 23:26 eso con salidas yo soy filósofa luego estudié informática y ahora una de las profesiones con más salidas es experto en ética de inteligencia artificial en serio en serio entonces ahora los filósofos grave Pedro Solbes estudias filosofía filosofía claro en filosofía tenemos tres años de ética y luego tenemos otra parte muy importante que es la programación tres años de lógica con lo cual los filósofos somos los que mejor sabemos programas

Voz 10 23:51 es que sí que hay mucho mucho debate ahí hay mucha técnica que debatir esto que contaban de que el coche el coche automático sepa quién atropellar claro que entre tres opciones o cuál es a quién

Voz 4 24:01 atropella el perrete la señora mayor

Voz 10 24:04 nosotros realmente hay un agua me está haciendo un estudio sobre el coche y el coche eléctrico tiene que decidir

Voz 0874 24:12 si hay un filósofo en el capó pensando que así lo que pasa es mira yo escuché el otro día alguien me contó que matemáticos son los que ahora tienen la menor tasa de paro en España claro

Voz 4 24:25 hoy matemáticas por ejemplo en una carrera que hace tres años tenía una nota de acceso muy muy baja y ahora es la carrera todo aptos a todo el mundo quiere estudiar matemáticas y no saben eso no es fácil bueno pero tampoco debe ser muy difícil

Voz 0874 24:39 temática no si bebe se anime

Voz 4 24:41 sí pero como bien están flipado

Voz 0874 24:44 los futbolistas pero matemático Pilar tú

Voz 4 24:46 pues es difícil no tan difícil

Voz 2 24:49 los filósofos pues sí sí sí sí

Voz 0874 24:51 claro que como saben siempre lo que hay que hacer

Voz 4 24:54 bueno bueno no pero al final no hay carreras con salida eso sin salida porque youtuber youtuber estuvo de moda ser youtuber porque Monet izaba mucho todo el mundo quiere ese dio tuve fuera ya está ya está agotado esa pregunta

Voz 2 25:07 pero oye oyes aparecerían fue igual hay muchos es adiestrado

Voz 4 25:10 no hay Stream Merz ahora vienen yo no sé o de los Instagram viene toda esta gente pero esto se pasa de moda rapidísimamente

Voz 0874 25:20 sí bueno la verdad se pasa muy de moda

Voz 4 25:22 para chavales que van a estar cuatro años estudiando para ser youtuber Si ya Youtube no va a existir

Voz 0874 25:27 bueno bueno número uno futbolista los niños es que de verdad que no

Voz 2 25:30 no cambia Escámez no cambia eh no me lo quito a la cabeza

Voz 0874 25:32 en último lugar informático en el último momento en el último lugar de cuantos de tres seis nueve diez goles en el último lugar pero vamos a Pepe iban ingeniero arquitecto o te bombero que si consigue ese futbolista solo porque fíjate profesiones que no quiere ser de mayor no sabes cuáles son está muy bien políticos ladrones está curioso que los miles de como consideran que es una profesión Reyes

Voz 2 26:02 no que no quiénes no quiere decir que como cambiar esto cabría

Voz 0874 26:05 dos cosa que no estoy de acuerdo yo creo que es una gran profesión sí sí sí

Voz 2 26:08 te da para vivir estas muy agradable yo creo que sí

Voz 0874 26:11 los filósofos es un poco tiempo para todo

Voz 2 26:13 no hay muchas Cabrero que la transición de cabrero a filósofos con calidad años pastoreo en Qala i Naw

Voz 4 26:22 más cero así yo creo que convalidar por así decirlo

Voz 2 26:24 un tiempo para la observación

Voz 4 26:27 perfecto el entorno perfecto

Voz 0874 26:29 presentadores de porque quién lo que quieren ser ex concursantes de lo que acabamos de ver protagonista oye que muchas gracias Pilar Llácer responsable de carreras profesionales de EAE Business School filósofa es ético por cierto usar tu fama parando pagar una multa

Voz 6 26:45 bueno ahí pues te voy a preguntar una última es es ético anunció una marca y usar otra eso lo hacen muchísima que mucha gente vaya a votar muchas gracias gracias hasta luego

Voz 12 27:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 27:36 Ángela Quintas cómo estás muy bien galería me da nada nuevo porque eso hace mucho tiempo que no te veía igual tres dos otros esta sí que he echado de Canarias una vez si él estaba aquí no estabas no fue con Burt ha coincidido

Voz 2 27:49 es que van a salir sí

Voz 6 27:51 alguien le habéis dicho que me tenía que tener que no me parece sencillo

Voz 2 27:58 trabajo que Potro con lo a pecho que se toma todo disgusto

Voz 0874 28:01 sí sí sí de Valladolid y gusto con esto que ochocientos ochocientos

Voz 6 28:06 algo pero vamos a ver si

Voz 0874 28:08 cientos euros a la cabeza

Voz 6 28:12 pero los pagado con gusto eh

Voz 13 28:13 con vista cuando uno uno cuando no ha cometió un error

Voz 0874 28:17 la verdad es que Carmena nos ha dado mucho pero nos ha quitado muchas cosas como ahora volvemos jugar al tenis en el Club de Campo

Voz 2 28:23 claro es verdad ha abierto el Club de Campo a las personas a al pueblo raso pero a cambio hay que pagarlo al su cambió a Cameron también bicis que no pensado que suele el ofrecimiento donde sin embargo la diablo

Voz 6 28:34 tú no vas en bici bueno pero yo tengo mi propia Adif bueno es verdad bueno pero eso es lo que yo pasaba que había diferencia entre sobrecalentamiento ten cuidado eh pero bueno si el bordillo

Voz 2 28:48 no así para hacer a todos es que es que no porque si además por reincidencia hay un beso una denuncia por apología de Parla

Voz 0874 28:57 Nuestros hecho atentos a ver qué traes hoy Ángela

Voz 4 28:59 hoy vamos a traer empanadas argentinas

Voz 0874 29:04 no son empanadillas me gusta Ana Díez de la chiquititas vale vale vale vale me gusta abuso a mitad de me gusta pero tiene truco porque si le metes tocino simplemente es pavo engordando no no pero las argentinas tienen algo son de un tipo específico y bueno pueden ser unos

Voz 0187 29:24 maneras pueden estar la masa puede estar hecha al horno pueden estar fritas ahí ya la diferencia es importante normalmente suelen estar hechas al horno y la masa puede ser de hojaldre o puede ser la lo que se conoce más como más criolla que suele reinar más de carne de pollo mientras que las otras las podemos rellena

Voz 0874 29:40 de otras cosas incluídos vegetales quieren

Voz 14 29:44 no pero para que no habrá habrá para la gente vegetariana para la gente gana

Voz 2 29:51 pero claro ella tiene otras opciones no te holandés también Valois que lo quieren todo para días también no claro y si quiere hoy Bacon del brócoli es la gente

Voz 0874 30:05 entonces son empanadillas claro depende de la que lo fría Si de lo mucho que lo fría

Voz 6 30:10 ahí aumentan las calorías no le animó a hacerlo no siguen dejando claro nuevamente suelen ser de trigo pero también se pueden hacer de otro cereal

Voz 0874 30:19 sí si son aptas para recibirla dijo el mi hijo

Voz 6 30:22 un cereal distinto hizo excusa dicen otros

Voz 15 30:24 el millo el millo en el mejor el maíz y el mi hijo pero él me dijo así no es maíz

Voz 6 30:33 el es así chiquitito yo lo he visto son como hijos pequeñita yo digo yo me refiero a mi hijo el mi con yo creo que no es maíz no es otro cereal va vocales Google claro es que queda muy feo ya te digo que es otra cosa porque son bolitas pequeñitas

Voz 0874 30:48 pues que él habla del mi hijo yo me refiero

Voz 6 30:50 es otro tipo de tarea que vale vale vale ok y luego está el millo que es mayor a ti te gusta más

Voz 0874 30:55 las empanadillas argentinas que las españolas

Voz 6 30:58 las argentinas están muy rica pregunta parecer gente muy rica no se cansa de otro

Voz 2 31:04 no pero es tensa

Voz 0874 31:06 cuenta que yo te techo a ver yo sé que están Ricardo pero te gustan más que las españolas eh tú a un paciente dirías en su receta tiene usted que tomar pavo la sal del jamón de york y empanadillas argentinas debilidades empanadillas tampoco interpretaría que son constitucionales

Voz 14 31:28 pero qué ha pasado

Voz 0187 31:31 cuántos cuántas calorías tuviera depende un poco de lo que de lo que hemos dicho si está frita con la grasa con la que está hecha pero aproximadamente como unas doscientas setenta kilocalorías uno empanadillas por unidad

Voz 6 31:41 no no está mal mes dosis ya está ya cubierto que no sé si la invitada va a querer hablar

Voz 2 31:50 hemos destrozado negocios ha dicho que estamos ricas Aymerich que están buenas Claudia viril Andy

Voz 0874 31:56 de empanadas mal von que tienes varias tiendas por Madrid creo no si cómo estás todavía buenos días hola buenos días su nombre muy argentino Claudio me encanta el nombre clave de esa cantera es decir de cada región Neuquén de no de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia claro es un debate cuánto tiempo llevas en España

Voz 6 32:18 dieciocho años ya lo vas a enfrentar asumida acogidos

Voz 2 32:20 la gente que ha hecho fortuna

Voz 0874 32:24 no lo voy a enfrentar Ángela a las pantallas españolas están ahí cuando tú llegaste quiero decir que alguien la empanada gallega como tales

Voz 2 32:34 no no de esto es un excelente te día clásica de abuela

Voz 11 32:41 qué crees que crees que crees que

Voz 2 32:44 han venido de los argentinos otras empresas argentinas como como el mejillón como la pregunta

Voz 0874 32:47 es caro tú cuando llegas te acompaña tú tú te incorporase a la tradición culinaria española viste las empanadillas dijiste a este país le hacen falta otros viven en también

Voz 6 32:56 las argentinas

Voz 0874 32:59 de te estoy estoy grabando Claudia hay una bolsa ahí estoy muy interesado en saber qué hay dentro pues en una cuentas de empanadas argentinas que se piensa que se diferencian de las españolas en el tamaño

Voz 16 33:09 sí sí en el tamaño son más grande no un poco más la Xunta en fin pisos más grandes son más grandes y además bueno el tipo de sabores la nuestra la clásica por supuesto siempre son las de carne pueso como decía Angelo pero luego nosotros también hemos ido incorporando muchos sabores no solamente de típicos de Argentina sino que también buscamos un poquito

Voz 6 33:29 referencia en Uruguay si no cuentan en Latinoamérica también por tema fantasía cuál es el que jugado a ser dioses algún

Voz 10 33:39 lo que tú me digas estoy aquí y los

Voz 6 33:44 a ver es que lo más raro cuando tal sublimado dicho voy a poner aquí una cosa hace poco cuando he estado investigando y desarrollando las ganas que ahí sí es más complicado porque ahora sí claro pero ahora mismo no sé la de pacto por ejemplo como tampoco es claro que sí

Voz 0874 34:02 yo lo habría visto venir una pantomima estarlo más

Voz 6 34:05 del Pato Permira

Voz 2 34:07 claro que lo Pato poca José pacto ir de empanadillas joder con lo que se plaza ese pobre animal una pandilla está contentísimo siempre

Voz 0874 34:16 Dépor va bien a mí esto es una buena Castedo de Pastora

Voz 6 34:23 ahora mismo me he traído lo que me han hecho la la ayudante de cocina hay que decir Claudio yo creo que es la primera

Voz 0874 34:29 la invitada en esta sección en mucho tiempo que ha venido con un cómo se llama esto que lleva unos con delantal chaquetilla de Chez sabes porque aquí habitualmente los que vienen son un poquito perro flautas aquí

Voz 2 34:41 aquí viene todo el mundo es que cocinó en la calle exacto exacto no

Voz 0874 34:45 tú me das una profesionalidad Claudia viene como sí sí

Voz 2 34:47 es una dignidad de pero por favor

Voz 0874 34:50 a saber que hay pues se trata de que da

Voz 2 34:52 lo que sí es recomendable a mí me viene bien ahora porque ahora me necesito un poco debe de proteínas esto tiene proteína no

Voz 14 35:01 Simpson ve ganas no bueno puede ser que tengan proteína vegetal

Voz 0874 35:07 esto es muy radiofónico voy a pedir a los invitados de futuro que por favor tengan bolsas de papel

Voz 10 35:11 sí porque queda muy estoy muy bien del sonido me está buscando viene a su vez en otro en cajas de cartón

Voz 6 35:17 oye casi paseado bueno tantas tiendas tienes ahora mismo tenemos cuando luchábamos abrir la quinta nada tenía algo ves que son

Voz 2 35:33 qué Ángela mira que son recias eh

Voz 0874 35:36 oye pero esto tiene claro las empanadillas yo cuando las hacía mi abuela ya te digo yo recuerdo que ya con el tenedor con apuntilla no cerraba el Villa esto lo habéis hecho con con una radial

Voz 6 35:45 el sellado eso sí llama repunte entonces el repulse repulsa es eso cierto que lo eh sí sí hace completamente a mano entre nosotros nos llamamos repulse Marrero repulsa está también bien dicho pero es completamente a mano

Voz 10 35:58 a República de este muy muy recios es casi tiene más repulse que Moya

Voz 2 36:03 con ese recuerdo como un día entero hombre redactor de este programa eh Burgess si venga dale pruebo este que ponen los ingresos por la empanadillas propone como si fuese una una divisa de un día

Voz 16 36:18 cómo lo dije esto lo hacemos con se hecho con el sexo con caramelo natural no no usamos ni colorantes nada artificio

Voz 13 36:23 vale bueno ramos de toda una cuál cuál cuál

Voz 6 36:27 para hacer la cata pues yo bien muy bien le rogó de todo está muy buenas aquí la empanada pone también unitas mita Uminsa un plato tras un poco de esa porque única también es un plato muy típico del norte argentino maíz Meli que es bueno

Voz 2 36:41 la pero no él antes que él la primen fíjate yo te el ansia Javier que lo aprobó antes que yo he hecho me da igual la cata tengo hambre otorgando en medio día Najwa vale prueba la de haciéndolo bien pero ya ya ha hecho Javier que no que no se pueden hacer vale Bayern prueba el República primero la Moya ya está aprobado como se llama lo que pasa es que todo osea Patil al recuerdo bien es solamente el remolque Patino forma parte la empanada para lo que me dijo no te esto es un debate filosófico venga a ver pero es que debate microscópico Javier por parte del borde de la de la cosa yo lo quita pero se te decía que lo tienes que cometió usted lo veremos vale es que mucho pan

Voz 13 37:28 cuando usted se puede Pangos llevaban ahí también esto no es lo bastante buenos como que bastante claro

Voz 6 37:40 no eso no es comidas el norte de Argentina no fíjate lo bien que iba lo bien que iba a quedar de pie tú de Rosario esto no no no entonces Córdoba quedabas mucho más al norte de salto de de es un policía municipal en la puerta para enoja luego

Voz 2 38:04 claro que he vuelto a dejar lo que he hecho cada vez me suena empezar multa también dejarla pasar

Voz 6 38:10 ahora lo podíamos ir tuvo una vez multitud de estudio sí sí sí sí

Voz 2 38:15 tenían marcados no proscrito eso eh

Voz 13 38:17 están buscando difícil seguir hablando con las paralítico cada día damos buenas Claudia de verdad

Voz 6 38:23 me alegro dirían dan diría Andy Javier Parada comer por favor empanadas Malmoe gracias por Benito estamos hablando como como jabalís no fue ni me ha dado mucho pero por favor que se están marchando la camisa perdona perdona