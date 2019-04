Bobsultorio literario de Bob Pop 7/4/19

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consumo

Voz 5 00:17 el premio que va a Auster la entrevista que está usted haciendo me puede informar por favor que quiere sabe a ver esa calle Sancho una entrevista precioso y que yo quedo con una persona incluso con cosas que decir estoy fascinado y una fotos que me hicieron también muy bonita vale estas una pero es que luego vienen premios es que pero es que no sé si los puedo con uno lo puedo contar según cuales el sábado que viene sí que es trece de abril se hace de abril sale el catorce de abriles Domingo domingo

Voz 6 00:51 sábado trece de abril e Izquierda Unida Rivas Vaciamadrid me entregan los premios catorce de abril que me hace muchísima ilusión tengan porque les padezco Wylie que creen que digo cosas buenas

Voz 1 01:06 entonces yo voy a la fiesta República lo que vivir yo a pasármelo pirata ya que la gente me trata muy bien porque son super cariñosos ir a que me den de beber y de comer y un premio el otro premio el otro premio es que todavía no se ha comunicado oficialmente vale entonces con la sal policía hombre venga creada la primicia haya haya pero te digo que a lo mejor tengo que ver con la pluma

Voz 7 01:28 si no eso es bueno que vamos al lío vamos al consultorio venga por favor que yo he venido aquí ha ganado es

Voz 1 01:38 Mantega Puri

Voz 5 01:39 bueno estamos preparados ya para escuchar las consultas que nos hace llegar a través de nuestras notas de voz en el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y las consultas van dirigidas a Bob Pop y él tiene bueno pues la tarea de transformarlas en Lecturas después el audio y los libros estarán porque lo hace blanquiño muy bien a vuestra disposición en nuestra cuenta de Twitter en arroba A Vivir Madrid también en la de Bob que es influencer que lo que muchos seguidores

Voz 8 02:02 influencia sigue a la primera consulta no tiene que ver ni con la simpatía ni con el amor la generosidad ni con la empatía se llama conflicto entre hermanos empieza aquí

Voz 9 02:13 la voz eh quería ver siempre podría recomendar algún libro relacionado con el conflicto enter hermanos porque bueno primero tú le a la primera hay bueno me fue bien pero he tenido la segunda de tiene bastante celos Si bueno a ver si no podía saludar con alguna algún libro que pudiera ser relacionado con este tema venga muchas gracias

Voz 1 02:33 pues mira voy a recomendar uno de mis libros favoritos que además hasta ahora no lo he recomendado y creo que es el momento preciso para recomendarlo se llama Klaus y Lucas es de la escritora húngara agota Cristo está publicado por Libros del Asteroide con traducción de Ana Herrera ir Roussel verdad que es una maravilla quién no haya leído Klaus y Lucas por favor que corra a su biblioteca su librería a la estantería de alguna amante de ocasional que tenga que lo haya visto en algún momento durante el coito que se escapaba la virada ya visto en vertical la librería que ponía Clausí locas agota es lo Manuel estás esto

Voz 7 03:12 pero el Velasco buenas tardes buenas tardes en el momento adecuado me da me da la sensación gente has vuelto a peinar con secado cuando vienes tú me peino me veían como Enrique Cerezo cuando vienes creo que vas a va siempre guapísimo y con un pelotazo es verdad que tiene pela Mirror móvil Cristo estaba recomendó

Voz 1 03:31 la novela maravillosa también de recomendar apunto Klaus y Lucas de agota Christophe es la historia de dos hermanos que iba en el infierno de la guerra en el centro de Europa en los Balcanes hizo una historia que va entre el horror de la supervivencia ellos conviven con con una abuela a la que llaman la bruja la complicidad el amor absoluto cierta parte de hoy Modi hoy de la y de inquina que hay entre ellos entre ellos y frente al mundo hoy con la abuela tiene un tono absolutamente delicioso a veces es dura de leer sobre todo mantiene constantemente en el lector una sensación de estar leyendo

Voz 10 04:12 ficción sueño realidad crónica Delirio

Voz 1 04:18 de los últimos años es de los Dios que más me han gustado no sé si esta madre que me pide consejo para a dos niños que tienen celos pues a lo mejor le parece un poco oscuro este libro también te digo que una vez se a Klaus y Lucas todo lo que hagan sus niños en casa la Galicia esta vez no va a dejar de sufrir pero de verdad librado Klaus y Lucas de agota Christophe que son autora húngara que exiliada que luego lo escribió en francés ir a las traducciones estupenda de la verdad es que me encanta mencionar el trabajo de los traductor as traductores en esta sección con lo cual ya sólo con esto con que alguien

Voz 10 04:55 mañana mismo o ahora ahora beba ese vayan a libre de sí

Voz 1 05:01 a una Biblioteca mañana o a lo que decíamos a la casa de alguna amante ocasional a tenga en casa porque está muy bien ir a lo mejor el coito no es excepcional ya pero te llevas en el bolso un libro bueno

Voz 5 05:10 sí se pues esto que te lleva en algún momento de tu vida te has planteado ser yo bien

Voz 1 05:16 mira Puri es que a mí me sorprende esta pregunta es que unos límites claros que las cosas están los límites del humor y la preguntas que yo me haga y que de Ghana no yo me he planteado ser compitió hoy no te lo recomiendo ya porque luego a lo mejor no

Voz 5 05:32 porque luego hay que sudar mucho es el de los cuarenta grados

Voz 4 05:35 yo es el Vikram que vámonos Cabrera a consulta

Voz 11 05:41 pues mira me acabo de volver de mudar de de Asia y bueno tenido hay un camino espiritual me vuelto una yo gana gana y ahora ha vuelto a España y bueno no sé cómo continuar un poco aquí en España es complicado el tema espiritual a ver si me puede recomendar algún libro para ayudarme a seguir con el zen aquí en Madrid

Voz 7 05:59 un abrazo y la sátira la mesa las arrojado que mira este a populares además están a punto de rodar llama tengo una pregunta a favor para

Voz 10 06:10 a lo Puri escúchame es de responder Puri escúchame que esta muchacha oyente consultora dice que acaba de volver de Asia yo pregunto Asia provincia o capital es la

Voz 7 06:23 duda que yo le planteo a ella porque yo necesito este dato para seguir

Voz 1 06:28 queremos no tenemos el dato no Purificación sí cuántas veces he dejado yo en este consultorio donde me dejo la piel me dejó las uñas medios cuales maltés cuántas veces he dejado a responder la consulta

Voz 5 06:40 pues bueno alguna vez que ha recomendado a alguien que leyera la caca de otro

Voz 1 06:45 vamos pues en este caso fijarse que yo estaba tentado de no responder a esto de hecho yo vive gana pero mira con el que estamos Ricardo me afecta

Voz 5 06:53 pero están Vallacana me dan ganas de hacer pis yo que bueno es lunes ética es preciosa Frieden copista bueno entonces pasa con el vas a responder

Voz 10 07:04 a responder una cosa pero no a ella voy a aprovechar la pregunta está gana dicen para recomendar que si alguien alguna vez en un puesto de librerías de viejo una librería de viejo o en algún una tienda de segunda mano de libros encuentro librito firmado por el colectivo todo hacen es esto es una maravilla todo es un grupo de artistas e intelectuales escritores músicos que durante previo al quince M ya olían lo que se venía ICREA una obra colectiva donde de hecho el nombre de el autor o autora de la obra no importa sino la obra ellos fueron creando es una obra sobre la evolución sobre la falta de vivienda digna sobre igualdad suelos tratadas con mucha inteligencia humor destreza es muy difícil de encontrar pero si alguien alguna vez en sus periplos por librerías de viejo que parece además un hábito buenísima que al polvo se encuentra un librito o un Corpuscular un fanzine lo que sea firmado por el colectivo todo hacen por favor que se lo lleve ahora que estamos relajados

Voz 4 08:17 qué vamos a respirar profundo mira Manuel que es expira muy bien

Voz 5 08:20 qué recomienda un documental en Netflix se sabrá lo has visto sobre lo visto yo entrevisté en Barcelona Silas la maligna de ese documental Bolton tres abril ya verás señora de una secta no mi bueno tremenda la casa a un pueblo de Oregón sobre hoy sobre los libros de ocho pues sabes

Voz 10 08:38 es que ahora Gila regenta sendas residencias para viejito se en Suiza al final del documental

Voz 1 08:44 más por cierto modo estuve yo me con mi marido cuando la octava los a residencial

Voz 12 08:48 si la en Suiza Irán como trescientos euros al mes yo tengo que ir a dar paso a una cosa perdón pero es que no sé cómo hacerlo no ser un par de Siria

Voz 7 08:56 Jesús Gil natural

Voz 5 09:00 la selección darwiniana o no con el sonido que tenía

Voz 1 09:03 hemos de agua de fondo puede ser o al agua hacen o el jacuzzi

Voz 12 09:05 sí pero espérate porque es que voy a ir con un cocodrilo pues toma ya cocodrilo Jesús

Voz 13 09:11 la injuria llama Julia igual que el conductor les llama ya estoy consigo no

Voz 5 09:21 está ahí enseñando los dientes a la prensa el cocodrilo pasó en el año noventa y cinco y es que Jesús Gil uno de los hombres más mediáticos en este en este país presidente del Atlético de Madrid entre el ochenta y siete y en dos mil tres tendrá una serie no estoy Living con esto Puri Beltrán Bill no anuncia esta semana acceder si Quique no hay ficción que sonado couché pero pacas una victoria Jesús Gil todavía soy hablar de esto mano es que ayer empezó a correr un bulo por las redes sociales si decía tras como así va a llamar allá mintió el vuelo arma letal y tal ayer fue Trending Topic durante un rato a batir a Jamal pionero al final a me gusta más forma detalló siempre ha soñado con Jesús Gil ya tiene una hija llamado Beverly Ifrán beber Berlín mil siempre tuve esa fantasía que nunca se cumplió la lectura

Voz 7 10:10 el se pensando hija de Berlín darle la lectura pues mira respecto a

Voz 1 10:19 no sobre Jesús Gil porque pues la gente que vea la HBO hay que aprovecharlo amo hay que hay que aprovechar aquí la ficción AECA apoyarla pero recomiendo un libro que me gusta mucho de Tom Wolfe que se llama todo un hombre la traducción es de Juan Gabriel López es una historia de un tejano millonario en decadencia que podría tener sus puntos de contacto con Jesús Gil

Voz 14 10:41 tipo qué tipo oído Kuçi tipo uno tipos riqueza excesiva tipo poder tipo control de los medios tipo vida excesiva loca de mal gusto

Voz 1 10:54 yo también tengo que decir si esa serie de HBO va a revelar por fin si Jesús Gil está vivo en una isla o muerto como los hicieron creer como pasó

Voz 12 11:04 una sabe eso sí que decías combustible o con Hitler o con Meryl santería es la conspiración si os ha un hombre seis estamos en precampaña no sé eso sí nos hemos enterado levemente así una cosa como a mí me han contado de toros discursos que hay y y fijaos porque hay un pionero es la serie se llama El pionero en todo este tema de la incursión en la política determinados discursos que se salen del carril por una manera políticamente correcta Jesús que Gil discurso desde un jacuzzi

Voz 15 11:36 a lo mejor tengo más de trescientos millones de pesetas ya no sé qué hacen con ellos tengo mi barco que lleva dos horas de navegación que por cierto es la última vez que les utilizado ha sido en la gran procesión emocionante vibrante bonita ir a de Marbella

Voz 5 11:56 cual el reparto de poder populismo para el pueblo tratado primero así llamaría yo Betsaida dieron por el libro es un problema de matemáticas de un tren sale de Zaragoza ayuno sale de Sevilla si tengo otros nombres de pesetas y tengo un barco yo decía cuál iba a ser la pregunta que me cuesta llenarlo de gasolina el barco populismo el reparto del poder populismo para el pueblo tratado primero min ochenta o el título para ricos e ojo para gobernar para arribar a ricos no para pobres mucho cuidado cuidado señor abrió ahí imperio de da cada día el trece de abril del Wisin Center

Voz 4 12:33 vamos a ordenar papeles

Voz 5 12:35 a ver cómo tenemos el jacuzzi de burbujas en dos minutos regresamos aquí en A Vivir Madrid A vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán