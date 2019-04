A vivir Madrid | Luisa Sobral nos presenta "Rosa"

Voz 0532 00:00 el martes nueve de abril en el Teatro Cofidis Alcázar sonará esta preciosa voz

Voz 1751 00:20 escuchamos María do mar helado de Luisa Sobral bueno esta canción pertenece a su último disco Rosa es es quinto trabajo ha sido la banda sonora de nuestra Semana en Madrid la hemos escuchado en la redacción Luisa Sobral está ahora mismo en Castellón porque ayer dio un concierto en el Auditorio dentro de su gira por España no está escuchan desde allí desde Radio Castellón quiero agradecer a los compañeros que han hecho posible esta conexión Luisa qué tal buenos días hola buenos días Luisa como fue el concierto de ahí

Voz 0532 00:47 muy bien ha ido muy bien me gusta mucho la gente está con mucha energía muy la música ha ido muy bien también me gustó mucho fue en concepto increíble porque fue el primero de la gira y ha ido muy bien ahora espero que se mantenga

Voz 1751 01:04 si te quedan dos Barcelona el once de abril y antes aquí en Madrid el nueve Vedra son tres Aa3 el nueve en el teatro Cofidis Alcázar eres esferas que lleva la maleta llena desde el principio vas llenando la ciudad que visitando

Voz 1751 01:21 Page de cosas que compres por ejemplo

Voz 0532 01:24 Bono de no tengo tiempo para nada esto días porque a hoy por ejemplo estoy aquí in hay después me voy a Madrid a Madrid tengo todo el día de entrevistas y mañana también no sea no no es que tenga tiempo de comprar nada Rosa esto quinto de trabajo está inspirada entonces

Voz 1751 01:45 da hija las canciones se compusieron al mismo tiempo que cuidaban

Voz 0532 01:49 de ahí no fue fácil este disco no porque ha sido en cierto modo también parto para ti verdad bueno yo escribí las canciones mientras estaba embarazada eh después grabé el disco cuando ella tenía tres meses sea así no fue bueno no fue fácil porque cuando está embarazada de ella ya tenía yo tengo otro hijo entonces pero después fue también fue muy interesante porque ella vino El estudio de estaba ahí con nosotros

Voz 4 02:19 yo fui muy bien tuviese algunos problemas de voz

Voz 0532 02:23 qué te dijeron que era consecuencia el embarazo verdad si eso pasa mucho creo cambia la voz con mi primer embarazo no pasó pero con este si a cambio un poco la voz pero al principio estado un poco triste pero después fue muy interesante porque tuvo

Voz 3 02:38 que tuvo que probar otros caminos con la voz que tenía más grave y tal y al final fueron caminos que me gustaron mucho entonces fue algo muy bueno también a te llevaron

Voz 0532 02:51 esos caminos a descubrir otras facetas tuya

Voz 3 02:54 como artista como como cantante sí

Voz 0532 02:56 claro como cantautora no se se dice como si eso sí claro

Voz 3 03:02 estamos escuchando querida Rosa

Voz 3 03:14 de En días antes que estuvo en el estudio con contigo no cuantas veces le has cantado esta canción a tu hija un montón sólo para practicar para no sé pero le les canto mucho no no canto mucho mis canciones que me gusta enseñarles otras cosas después les escuchan no se en el coche con con mi marido pero yo no les canto mucho mis canciones me gusta las otras cosas que le cantas a Rosa por ejemplo qué qué canciones canto mucho una una canción que se llama Amur ajos Joseba que son canción brasileña a muchas canciones con Josa se entonces y esta es una canción

Voz 6 03:56 juegos en al Un dos

Voz 0532 04:02 con Hacienda y musa pero es muy bonita esta ocasión brasileña indicando mucho esa

Voz 1751 04:11 considere Rosa este disco ha sido producido por uno de los grandes no por Raúl Refree que es el productor entre otras de Christina Rosenvinge de Sílvia Pérez Cruz ir Refree ha colaborado contigo creo con la guitarra durante la grabación puede ser sí pero es el productor sí si lo también nos y claro toca guitarra casi todas las canciones

Voz 0532 04:33 hay varias guitarras

Voz 3 04:35 cómo empezó la relación con él como Le conociste como bueno todo empezó

Voz 0532 04:40 en Madrid la realidad cuando me invitaran paro Festival en Madrid un festival de universal eh yo fui a tocar ahí

Voz 3 04:50 después había como una Master Class de producción y de Raúl y ellos querían a alguien que fuera hay con una canción para él producir para la gente como él producía entonces me preguntarnos en yo quería ah y hacerlo con Raúl yo claro porque conocía su trabajo claro que bien pero después no sé qué pasó pero la clase no no hubo la clase ir pero yo me quedé con su y medio Isi y entonces es cuando empecé pensando en este disco yo quería algo así

Voz 6 05:22 desnudo a algo más

Voz 0532 05:25 muy sencillo hizo las cosas que conozco de Raúl son así y entonces le envié una canción y dijo bueno quedaros quieres trabajar conmigo no sé si él bueno me dio tres hijos él claro bueno vamos ir si empezamos trabajando además bueno tú tienes mucha Silvia Pérez Cruz no porque si me gusta mucho si sino la viste en un concierto que dio Lisboa si bien otros también pero esa ha sido el último porque esa porque esa fuente de inspiración para ti porque Siria es una fuente de inspiración para Haití por qué porque primero porque no es sólo una cantante es músico es ella es como música de verdad sabes después porque como canta la dinámica Paramés más increíble que tiene es como juega con las dinámicas de la voz cómo va de es de muy muy con casi en silencio para algo muy grande pero siempre con una sensibilidad es es increíble increíble me gustan estamos escuchando otro de los temas de este disco de de Rosa

Voz 8 06:41 a esas dicho

Voz 1751 06:43 es una música de verdad que es una música de verdad como sabe alguien que tiene a músico de verdad enfrente cómo lo sabes

Voz 3 06:52 bueno cuando lo escuchas tocaron cantar es alguien que tiene música en el cuerpo en el alma no sé si eso hay cosas que se ven el cuerpo pero se siente se en y

Voz 1751 07:05 pero también es algo físico sí claro

Voz 3 07:07 ella también es muy física si se se ve en el cuerpo yo creo que porque él no puede separar las dos cosas a veces no puedes cantar ir dejar el resto del cuerpo en casa sabes esto es es una continuación entonces claro sientes la musica con el cuerpo es casi imposible que no que no en haciendas no sé es discutir la colaboración muy especial la de tu hermano Salvador Sobral pero

Voz 3 07:48 es como se titula la canción Luisa son Vadillo son sólo un beso beso sólo en una entrevista que te hizo nuestro amigo y compañero Fernando Navarro en el en el país dijiste no canto con nadie como canto con mi hermano sí porque cuando cuando estás tanto tiempo con alguien y cuando creces junto con alguien es normal eso porque nosotros empezamos a cantar juntos y entonces las voces siempre tenían que quedar bien juntas a veces como no se las voces crecieran así junto ya sabes como dos sea meses no cantando si es verdad la acción de Claude estábamos cantando juntos Hinault necesitamos mirarnos para saber cuándo el otro va a ser el final es algo muy raro M no sé es como mi empírico no sé muy auténtico y muy Joost yo ya se lo que va a hacer él y él sabe lo que va a veces yo es cómo adivinar al otro antes de que el otro haga algo claro si es por eso porque lo conozco muy bien

Voz 1751 08:53 bueno lo conoces mejor que él mismo se conoce a sí mismo

Voz 3 08:57 ah bueno eso creo que no

Voz 1751 09:00 bueno lo habéis hecho muchas veces pero es la primera vez que cantáis en un disco juntos

Voz 3 09:05 sí verdad

Voz 1751 09:08 y que descubriste de Salvador en este proceso en este disco en esta grabación de esta canción que estamos escuchando que no hayas descubierto antes

Voz 3 09:17 nada no hay nada eso no no yo ya

Voz 0532 09:21 sabía que iba a la canción muy bien

Voz 3 09:24 si no nada muchas tendremos en la memoria la participación de Salvador sobresale en Eurovisión en dos mil

Voz 1751 09:31 diecisiete se que has tenido que escuchar este tema muchísimas veces y te voy a pedir un esfuerzo más que los datos

Voz 0532 09:38 lo veo más con nosotros

Voz 1751 09:58 esta veneciana de esa actuación en Eurovisión es justo esa después escucha los aplausos de la gente no Luisa tu compusiste esta canción que rompió esquemas no en un festival en el que los últimos años hayan ganado otro tipo de canciones si no sé si tienes a día de hoy un buen recuerdo de

Voz 0532 10:17 visión claro claro que sí y también por todo lo que cambió la vida de mi hermano eso es increíble porque yo la primera cosa lo que quería yo era llevar una canción que me gustaba pero también me yo quería que mi hermano fuera conocido que la gente escuchara su voz porque él tenía un disco Easy el disco no había llegado a las personas entonces yo quería que la gente escuchar a su voz que lo conociera

Voz 12 10:45 creo que eso fue su paso y entonces eh

Voz 1751 10:50 claro que que tengo un buen recuerdo y cuando estaba tu hermano actuando allí en Eurovisión tuviste toda esa gente aplaudiendo y después todo lo que pasó

Voz 3 11:00 que se te pasó por la cabeza

Voz 0532 11:03 bueno yo estaba fue todo muy intenso y entonces fue un poco era casi Joyce hace unos meses el yo hice a mi madre ahora ahora sí puedo sentir las cosas de un modo normal porque cuando estaba ahí lo que pasaba es que eran tanta cosa al mismo tiempo nosotros estamos muy preocupados también con la salud se y entonces era con casi como si yo estuviera

Voz 4 11:29 se dice durmiente

Voz 0532 11:34 es como sabes cuando un pie está como que duerme que no lo sientes cómo se dice eso anestesiada dormido todo tiene chico sí sí sí sí hormigueo hormigueo hormigueo así yo me sentía así en sentimientos no sentía cosas porque estaba era tanta cosa al mismo tiempo que era casi como si no tuviera espacio para sentir las cosas ir entonces bueno claro que me sienta orgullosa y tal pero era todo un poco raro estaba como medio en un sueño sabes Ia al final después de unos meses cuando volvimos y ahí pudo yo sentir un poco las cosas de un modo normal es que Salvador hizo unas declaraciones después no a un programa escandinavo

Voz 1751 12:18 que han dado mucho que hablar porque dijo que participó bueno en Eurovisión que no no se trata que no trata de música que es más técnico que dijo

Voz 3 12:27 a propósito de ese acto que fue su

Voz 1751 12:30 esta situación exactamente

Voz 0532 12:32 bueno no sé si ha cambiado de opinión desde entonces si tú tenías claro eso que no bueno él dice esas cosas pero él también dice que que está muy feliz porque está haciendo lo que

Voz 3 12:43 mire está viajado montón claro

Voz 0532 12:46 que está feliz con su actuación hay eso la gente siempre hace siempre quita una frase de algo ya si la transforma Hay es como se toda la entrevista fueron sólo esa frase y eso es horrible hoy día nosotros hablamos de eso el otro día hoy día es muy difícil entre estás dar entrevistas porque bueno esta no porque es en directo y la gente está escuchando lo que estoy diciendo yo pero las otras que para los periódicos son muy difíciles porque nosotros estamos hablando ya estamos casi siempre como o no ahora dijo ahora ya van a poner eso llegada de entreguerras

Voz 1751 13:23 es que estás hablando con una periodista que va a salir en defensa eso

Voz 0532 13:26 los compañeros periodistas en este momento claro pero no porque hay muchas son buenas pero claro pero el problema muchas veces no es del periodista que está haciendo la entrevista pero sino de la persona después que va a decir no no no podemos poner su así porque no es apelativo con el que sea entonces Joost claro pero para nosotros que estamos hablando en la entrevista es muy difícil porque siempre ahora casi que tenemos miedo de decir cosas que después van a ser transformadas en otras cosas porque lo que importa hoy día son los clicks de la Internet y eso es un poco pesado para nosotros también

Voz 1751 14:05 Luisa toques estado has hecho muchas entrevistas tu carrera tiene un prestigio tremendo no porque has estado la BBC entre otros muchos sitios no el programa Lleyton Hewitt Jules jodan que es un programa que lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde el noventa y dos cómo recuerdas la experiencia

Voz 0532 14:21 o ha sido increíble yo estaba ahí con Jimmy Page con A a fue cuando estalló oeste de comentar de

Voz 12 14:32 seis meses

Voz 0532 14:34 está ahí con con Rodrigues también cuando fue el icono una una chica con se llama ella que ahora es muy famosa Golding y ella no era para nada famosa bueno estaba empezando así estamos ahí con ella también fue una noche increíble

Voz 1751 14:53 a escuchar una de las participaciones de de Luisa Sobral en ese programa como te presentan hay tal y que cual oye esto sí que es bueno ha criticado la prensa pero fíjate tú

Voz 0532 15:02 esto

Voz 1751 15:13 y ahí estaba Luisa Sobral no ilustra Sobral estará el próximo nueve de abril en el escenario del teatro Cofidis Alcázar y he leído Luisa no sé si habrás cambiado opiniones no porque lo he leído una entrevista que hiciste

Voz 14 15:29 qué te gustaría hacer teatro

Voz 0532 15:32 sí sí yo hacía teatro antes pero eh tuvo que decidir si quería ser músico teatro porque no tenía no podía hacer las dos no tenía tiempo para dedicarme de verdad a las dos y entonces ahora esto claro está haciendo música Un día quizás algo algo de teatro no sé porque tengo muchas ganas cada vez que voy al teatro es siempre me quedó un poco triste porque siempre pienso que me gustaría también están haciendo eso

Voz 14 16:01 fíjate que tengo aquí a mi amigo y compañero

Voz 1751 16:03 lo que te está escuchando atentamente Hola Luis

Voz 0588 16:06 hola qué tal hola cómo estás de hecho yo tuve la suerte de contar con tu hermano en el programa de televisión donde trabajo en leitmotiv de Andreu Buenafuente y además me me hace gracia ahora cuando estamos hablando de de tu participación en el ley de Jules Hoffmann porque hay hay un punto hay un vínculo que te que te une con Rosalía la cantante y es que el primer disco de Rosalía también lo produjo Raúl Refree sí sí sí Rosalía Angeles también estuvo en este programa de de Jules noche ya que

Voz 0532 16:37 ah sí sí yo también voy a voy a mirar

Voz 0588 16:39 tú hace unos meses hizo una actuación espectacular y además ella es increíble y hasta sin ante entonces es curioso cómo os uno en un par de cosas ahí que son muy interesante

Voz 3 16:51 sí a lo mejor algún día en escenario no Luisa con Rosalía entre clanes gallegos ella es amiga de mi hermano qué voz tiene me encanta me encanta la verdad

Voz 1751 17:01 Luisa Sobral ha sido un placer gracias con unos amigos el día nueve de abril es una fecha maravillosa pero yo conozco mucha gente que es de esa cosechado el nueve de abril que Estarás en el teatro Cofidis Alcázar y dentro de esa gira que te va a llevar por distintos lugares de de España si Luisa gracias

Voz 3 17:21 hacías hacías beso chao

Voz 15 17:36 a vivir que son dos días Madrid