CARRUSEL MADRID: GETAFE 1-0 ATHLETIC (07/04/2019)

Voz 0684 00:00 Carrusel Madrid hola qué tal muy buenas bienvenidos al mejor fútbol bienvenidos a casa Rosell madre hoy con el Getafe que se enfrenta al Athletic Club de Bilbao peleando por puestos Champions por puestos europeos en una temporada sensacional del equipo getafense se enfrenta a lo vivimos desea en el Coliseum Alfonso Pérez vaya equipazo de lujo Óscar Egido Sue Caballero José López coliseo Óscar Egido muy buena hola Álvaro

Voz 1269 00:39 muy buenas buenas tardes hoy dentro de Carrusel deportivo el Anuario de las dos de la tarde comenzó el partido ante cuarenta y cinco segundos sacó de centro el Getafe por medio de máximo en el que el primer intento de aproximación ha sido del todo junto a Garitano todos juntos filón con que sale abordarlas con que salen Garitano un caballo pero muy buena ahora que era la hora insular

Voz 0277 01:06 aborda la sale con Soria en la portería pero el derecho para había pareja de centrales Bruno llene Olivera estará por la izquierda del centro del campo full Gemma Ximo Beat Arambarri ya Antunes ya arriba Jorge Molina hija AM bata Garitano sale con Iago Herrerín en la portería lateral izquierdo de Marcos pareja de centrales Yeray Íñigo Martínez Yuri por hay que cerrar el centro del campo San Jose y Dani García Raúl García será la mediapunta por la derecha estará Ibai por la izquierda Iñigo Córdoba y arriba Iñaki Williams

Voz 1269 01:37 es baja Leandro L Le Cabrera el problema muy claros en el sóleo han hecho que se caiga de la convocatoria así que practicamente el once de lujo de Bordalás y finalmente no ha rebotado Jaime Matas intentaba ahora Ibai Gómez por la parte derecha precisamente Bruno

Voz 1 01:53 a González el sustituto de Cameron a su nombre

Voz 1269 01:56 que ha cortado ese ataque del Athletic de Bilbao que de momento Álvaro salido apretando más arriba que el Getafe

Voz 1623 02:02 dos siglos una y dos en Canarias te contamos también lo que es noticia en el resto de deportes en el resto disciplinas aquí en lo que sale por de madrileño acaba de jugar la Agrupación Deportiva Alcorcón lástima a perdió cero uno frente al Albacete era complicado recordemos que la última vuelta tan sólo ha ganado dos partidos en Alcorcón con lo cual no corren buenos tiempos para el equipo alfarero además hoy en el estadio postergados de los tres mil que había mil eran aficionados del del Albacete derrota del Alcorcón ayer la gran noticia la victoria del Rayo Majadahonda por cero dos frente The al Deportivo de la Coruña en Riazor en lo que concierne a la primera división sino lo has visto Ponte lo por favor que barbaridad a ver si tenemos la oportunidad de escuchar a Pellegrino hablando sobre el golazo que ha marcado Jonathan Silva yo insisto

Voz 0684 02:46 yo lo he dicho antes en mil ser más para todos

Voz 1623 02:48 España cuando hemos comentado el Alavés Leganés ha hecho un golazo de Roberto los en Tenerife o el de Andoni Goikoetxea en ese España Alemania del Mundial de Estados Unidos gol un poquito más feo un poquito más a Rehman un poquito diferente pero vaya golazo que ha marcado para ese empate del Leganés que está cada vez más cerca de la de la permanencia un empate muy valioso en la cancha de del Deportivo Alavés en Mendizorroza recordó que ayer el Real Madrid le ganó al Eibar al Atlético de Madrid lástima y con ese lance de Diego Costa que después comentaremos con Miguel Martín Talavera perdió por dos goles a cero frente el Barcelona con lo cual nos queda esperar a que el Leganés certifica la permanencia que lo tiene prácticamente en la mano que el Getafe O'Hara se meta en Liga de Campeones que el Rayo se salve por Dios y a ver si es segundo el Atlético de Madrid el Real Madrid al fin al cabo pues el que mejor lo haga y además también recuerdo que en la Liga Endesa ACB estamos pendientes del Montakit Fuenlabrada el Real Madrid juegan esta tarde a las cinco el Fuenlabrada en burdos frente al desamparo Burgos el Real Madrid a las siete y media de la tarde en Gran Canaria frente al Herbalife ya pensando seguramente en la Euroliga de baloncesto ayer perdió el Movi Star estudiantes es lo más destacado e a esta hora así que hacemos nada una breve pausa ir ya estamos con Óscar Egido con un caballero con José David López enchufados a este Getafe Athletic Cain gas Roussel madre

Voz 5 04:22 Russell Madrid Más Madrid

Voz 1623 04:27 Sánchez haciendo que perfectamente de la producción contaron López estamos aquí hasta las cuatro de la tarde Getafe Athletic la primera pregunta Óscar Egido has comido

Voz 1269 04:35 hay un bocadillo de Bacon a la una de la tarde el estómago lleno que la voz funciona mucho mejor

Voz 1623 04:41 fue Caballero has comido he comido

Voz 1490 04:43 la de Bacon a la una y media de la tarde que copió

Voz 1623 04:46 dos David López muy buena se venga ese asco

Voz 5 04:49 a mí la tortilla esperando me para el cuatro IV ubicada tardaron

Voz 1269 04:52 pero bueno ya en las sacas las

Voz 1 04:55 cada vez que atacaban ellos perder acoso David esto va a ser así que hablo yo te corto así que tuve intentándolo vimos lo que hacemos

Voz 1704 05:01 eh qué podemos esperar del partido bajo la óptica del Getafe llevamos unas cuantas jornadas como que es muy necesaria la victoria hoy eh

Voz 6 05:08 cada tiene que quitarse en poco los cuenta

Voz 7 05:10 te han aparecido uno en las últimas jornadas todo el buen funcionamiento global los mecanismos que

Voz 6 05:14 seguido parece que se están titubeante y la presión por detrás y muy fuerte yo creo que son dos clubes que con mejor porcentaje de de goles encajados con mejores números defensivos en los últimos meses con estilo marcado en la línea de esa sobriedad global que pasa por mucha pelea desgaste y mentalidad muy fuerte por lo que seguramente segunda jugadas opciones a balón parado ese tipo de detalles puede marcar mucho

Voz 0953 05:33 dio en el que lo que más expertos que

Voz 6 05:36 aunque esperamos con con pocos goles pues ojalá no se cumpla y pasemos un buen medio día

Voz 1704 05:41 el le puede afectar al Getafe la baja de Cabrera

Voz 6 05:43 hombre importante ahora mismo importante sí creo que es verdad que dentro de mecanismo defensivo que también funciona borda las tiene muy claro cuatro cinco hombres que la han funcionado muy bien en los últimos tiempos que se caiga uno más allá de que hay confianza en Bruno pues evidentemente la la baja Cabrera importante lo que sí queme destacan pocos que se muestra precavido porque hoy Portillo Teno cuenta que quizá no acaba de

Voz 7 06:03 ese jugador demasiado llamativo en este sentido Portilla podría tener minutos

Voz 8 06:06 bueno bueno bueno su extensión eso que ha tocado júnior Elche para Iago Herrerín

Voz 0684 06:11 eran hombres Tessio M pide Tessio la gran

Voz 1 06:14 ella le ha golpeado las piernas del portero y sube en Getafe lo ha tenido claro sí

Voz 1490 06:19 si toda la afición reclamaba que eso era cesión vaya pitada al colegiado en estos primeros minutos

Voz 1269 06:24 ese partido esto lo estará escuchando Yago estará diciendo ya están los

Voz 1 06:27 tras del Getafe intentando a ver

Voz 1623 06:29 es una cosa sólo sólo lo ha protestado Un jugador del Getafe ya lo he visto más claro seguramente que el resto de jugadores del Getafe es que yo creo que le dan la rodilla no no le da la pantorrilla Leonardo bien

Voz 1 06:39 la espinilla o en las rodillas en la tuve la rodilla y finalmente al acoge ya Gorrín me lo que hablaba José Cabrera en no sólo mecanismos defensivos sin Cabrera sino balón parado potencial rematador de córners y faltas Cabrera en el Getafe eso sobretodo también lo que pierda nivel ofensivo aparte del defensivo la pelota para divisoria por cierto palo y zanahoria no fue el Madrid el pasado miércoles capaz de ayudar al Getafe Leganés Valencia sí que han hecho los deberes el Rayo Vallecano ayer ante el valen

Voz 0684 07:09 la noticia para el Getafe en la derrota ayer del Valencia

Voz 1 07:12 ya lo del Leganés empatando en Vitoria yo nunca visto en el Coliseum celebraron Golden Leganés hiló visto hoy a las dos menos cuarto de la tarde gente en el Coliseum celebrándose voraces Jonathan Silva porque el Getafe ha robado por la derecha eso dice el colegiado Uxue que es falta de el Gordo en Getafe

Voz 1490 07:30 cualquier que se lleva las manos a la cabeza porque dice que eso no era falta de ninguna manera que le ha dado en el hombro en el hombro se lo sigue recriminando así que sacará Iago Herrerín

Voz 1704 07:39 eh recuerda ahora mismo como está la clasificación el segundo tercer y cuarto clasificados de la Liga española son madrileños ya hemos hablado del Atlético de la del Real Madrid lo lo haremos es pues al descanso cuarto Getafe cuarenta y siete Lesaka ahora mismo un punto al Valencia que jugó ayer un punto al Sevilla que tiene que jugar después contra en contra de Adalid eso tiene mala pinta la hora para el Getafe y a la bestia Escorial te mete no vamos

Voz 9 08:02 a estos barros el Madrid que además que que

Voz 1704 08:06 a lo tenemos bastante mecanizado yo sobretodo del Valladolid Sevilla tiene mala pinta para Getafe y Sevilla pero bueno este partido contra el Athletic además José David llegan llegan en buen momento el Athletic que no tiene nada que ver este equipo uno ve el viaje una vuelta cuando estaba Berizzo y esto no tiene nada que si seguimos Juana cosas diferente

Voz 7 08:25 lo mismo es el equipo que más ha mejorado en el aspecto defensivo Herrerín tiene el cuarto mejor registro de goles encajados por partido de DEC ha llegado Garitano todo ha cambiado bueno de la renovación que ha tenía hasta esta misma semana habla evidentemente de una mejoría brutal estamos diciendo que Getafe ya una temporada histórica y ahora mismo Athletic entre Dopa tal Si hoy ganara que ojalá que no para beneficio de de getafense colocarían sólo a un punto esto lo decimos hace un mes será totalmente imprevisible que lo cual quiere decir que el Athletic

Voz 6 08:52 hacha perfectamente muy muy optimista encontrando sobre todo e Iñaki Willian en esa faceta rematadora que quizá lo que más le achaca

Voz 7 09:00 ahora Valle desde luego en segunda jugadas de las prolongaciones de Raúl García muy bien además de a bucear espacio de de Iñaki William dejándose casen traer laterales ha mejorado mecanizado un objetivo una manera de entender el fútbol

Voz 5 09:12 está culminando perfectamente Iñaki William encuentra mejor que nunca

Voz 1 09:16 qué bonita que está la Liga para los seguimos yo soy Getafe echando la Champions es prácticamente con la permanencia de Miranda Europa y el Rayo con la victoria ayer abrió la ventana de la permanencia a sólo tres puntos del Valladolid así que la victoria el Sevilla complicarían Getafe pero daría un favor al Rayo Vallecano miremos el lado bueno saca Soria la falta de Ibai Gómez sobre Bruno Antunes en banda de cabeza gana la bola aunque la Barragán el Athletic tocaba de primeras Dani García la pelea San José con Antunes podía haber sido juego peligroso va saca San José la baja Bruno de cabeza sale deja de barro García que la baja con el pecho a la derecha para que la corra Iñaki a Williams pero está más listo el mejor defensor del Getafe y uno de los mejores defensas de la Liga llene de cabeza les saca esa pelota al nuevo del Athletic

Voz 6 09:58 el rendimiento Jenner yenes increíble eso lo

Voz 7 10:01 los centrales de la Liga es que el evento la altura tiene pinta de todo menos de central del temporalmente pues espera que sea extremo que carrilero que es medio centro pero no todo lo contrario ya central y ida verdad que a mucha honra Payá fichaje sea ese se va a quedar en el Getafe

Voz 1 10:17 el para que se vaya a hacer alguien con treinta millones por veinticinco el pasado verano no le vendría

Voz 1704 10:22 su cláusula su directa de tren

Voz 1 10:24 de cinco pero yo creo que por treinta Ángel Torres negociaría los Veinticinco que dicen que ofreció el Sevilla pero no pasado Torró dijo que por ese precio prefiere Garzón jugador

Voz 1704 10:33 que fíjate eh por cierto estamos escuchando de fondo han acudido muchos seguidores del Getafe que están emocionados con el momento actual del equipo pero también mucha hinchada

Voz 1623 10:43 el Athletic verdad Uxue sí porque yo creo te daremos

Voz 1490 10:45 sobre los seiscientos setecientos aficionados del conjunto bilbaíno es cierto que es una salida que gustan Bilbao cedazo ojos

Voz 1 10:52 me entrada ahora bajo de Mikel San José Hila primera atar Lara amarilla del partido Lillo que puede ser muy peligrosa

Voz 7 11:01 tarde y además al suelo lo cual hace más llamativa la entrada pues está jugadas vuelva

Voz 6 11:07 te tildan el guión que esperamos de partido con mucha precauciones ETA jugadas el gregario no son buenas

Voz 1269 11:13 muy bien pues ahí

Voz 1 11:15 barrizal levantada ahora con la izquierda Antunes podría colgarla en Lloret Damián Suárez el uruguayo suele ha cogido la pelota está mimando que la tiene las manos ese que la va a intentar directa portería

Voz 0684 11:27 mí veinte centímetros más ámbito penal Díez Damián Suárez ya bien

Voz 1704 11:31 esta me hecho mi Miquel

Voz 0684 11:33 sabe del error que ha cometido y al final intenta Kofi retirar la tierra pero es que es imposible ya en el pico del área es perfecta para el Getafe minuto once Oscar

Voz 1 11:43 varados Dani García a Mikel San José Ibai Gómez de a RIM bajo palos pasan túneles

Voz 8 11:49 lo que Damiá Lolo Damiá a la Pernas

Voz 1 11:52 muslo derecho de Ibai Gómez para que la bola que haga rechazada para folclore en el campo que estaba cerrando la poner arriba ahí no hay nadie ahí no hay absolutamente nadie además usó iba fatal la bola perdida por banda si vas sacan en la tele

Voz 1490 12:04 el club y no encontró a nadie ahora Jaime Matas está pidiendo paciencia a los suyos así que sacará Óscar de Marcos

Voz 7 12:10 por cierto no hay novedad importante primero que la baja de Muniaín que evidentemente está siendo determinante cerrada

Voz 6 12:15 cada además de esa asociación que tiene ese dúo ofensivo con con Iñaki Willian estaba funcionando muy bien es importante y sobre todo que lo hemos visto en el banquillo ya después de tres meses Aduriz esto más allá de colores

Voz 1704 12:27 bueno no no si es tremendo lo de Aduriz esperemos que no tenga que lanzar un penalti aussie lo lanza que lo lance como el último que fue en diciembre que lo hizo sin carrerilla es una de las imágenes de de esta temporada dese entonces no marca que fue el veintidós de diciembre contra el Valladolid

Voz 1 12:41 si no juega desde el diez de enero tenerme ser lesionado el jugador del Athletic de Bilbao treinta y ocho años XXXVI casi XXXVII porque lo cumple veintidós de abril tiene Jorge Molina ataca al Athletic la pelota párroco García se lo había dado Williams aguanta Raúl abre a la derecha para Ibai ojo que en ellos Lopo en el segundo palo a Soria pero no sale a la consigue ganar afortunadamente Iñigo Córdoba serán a puerta para el Getafe cada vez que atacan ellos la verdad que el Coliseum se callan

Voz 6 13:11 el voy in a no estar muy

Voz 0953 13:13 en Íñigo oí Ibai hoy son absolutamente

Voz 6 13:16 la mentales porque son los que mejor han ido acompañando jugadores de segunda línea muy bien a Iñaki Raúl García en ese sentido tiene mecanismos Si automatizado ya de los movimientos que va tirarle Iñaki pero sobretodo que no hemos visto eso todavía la versión que tuvo en el Alavés hoy tiene un test muy importante para él el stick

Voz 1704 13:34 de Pepe Bordalás abajo puso eh si no paras

Voz 1490 13:37 desde el primer minuto Gaizka Garitano y José Bordalás están dando indicaciones a los suyos muy nervioso Bordalás ahora entrando indican hay indicaciones sobretodo a los delanteros

Voz 1 13:46 la juegan en el área ahora Yago Herrerín pelota para el Athletic presiona para allí Sky me mata que esperamos que rodará pero no rotando no juega Ángel Cristo muy bien ante el Espanyol sino que juega el pichichi del Getafe pichichi a internacional delantero azulón con el siete en la final acaba de portería a portería la bola para Soria ya manda Gaizka Garitano un nombre a calentar su eh

Voz 1490 14:06 sí está un Unai Núñez acaba de salir a la banda calentar no sé si Yeray Álvarez he podido ver que puede tener algún problema físico veremos a ver

Voz 0684 14:14 no hay parece ojito Ivair yo sí sí sí sí

Voz 1490 14:17 esta que está cojeando no puede no puede no puede

Voz 1 14:20 pero se echó la mano a la pierna derecha se tiran exiliarse tira solo no dan fe Ibai pide que paren en el juego pero continuó liberal

Voz 1704 14:28 ahí se pierde el que ETA

Voz 1 14:30 fue viene por allí a despejar Yeray Martínez protestan los jugadores del Athletic a los del Getafe para del juego

Voz 1490 14:38 yo jo Dani García ahí Matías Olivera que se han encarado ahí han tenido ojo un mini encontronazo Ibai Gómez sigue tirado en el terreno de juego Bordalás está hablando con Raúl García están hablando ahora mismo en la banda absorber

Voz 1 14:50 son muy fácil se que el que tiene que parar el comercio colegiados el clero

Voz 0684 14:54 no siendo siendo debe

Voz 1704 14:58 verdad

Voz 0684 14:59 qué más que Ibai la la imagen era Ibai claramente al árbitro diciendo parada

Voz 1 15:02 para el paro no ha levantado la mano derecha esa tira al suelo por su honda que parara pero claro en no es si el caso tiene que pararlo es la quince reglamento

Voz 6 15:12 el árbitro no lo para Ibai ha hecho lo correcto le ha mirado por favor lo que no voy a seguir separa el partido parece Susaeta aquí

Voz 1704 15:19 sale no parece que va a está eso tiene pinta de muscular en la parte posterior del muslo tiene toda la pinta

Voz 1490 15:25 esta está Gaizka Garitano dando indicaciones está pidiendo el cambio ahora mismo si es Markel Susaeta el que va a salir se está preparando ya en con el cuarto

Voz 1704 15:33 uy mira yo creo que es en la caída en la pierna izquierda será doblado porque de hecho ha pisado el sobre el Frieden sobre Tobía

Voz 0684 15:40 la idea es realmente aplausos del Coliseo mientras

Voz 1490 15:44 tirando Ibai Gómez no sé si está llorando se lleva las manos a la cara y cojeando allí lo decíamos aplausos del Coliseum sale Markel Susaeta emporio hay Gomez

Voz 1704 15:54 no había visto cómo se había producido hasta ahora al ser en esa caída esperemos que sólo sea muscular es decir esa caída hay con todo el peso sobre la pierna izquierda en fin que sea lo lo menos posible por cierto Óscar que es Yeray Álvarez hoy pero me he vuelto loco

Voz 1 16:12 pelota el Getafe en el área que se marchara a la esquina para sacar un saque de banda no lo ha devuelto Uxue lo normal la despejó Yeray Álvarez no Martínez que Martínez en los auténticos un abrazo

Voz 0684 16:24 para nuestro técnico del futuro

Voz 1 16:26 el Barça líder hay Martínez también con Córdoba tu compañero que semana Fernando González de Córdoba Córdoba no me sale como sale Fernando así que me pagará en el aire

Voz 1490 16:34 cuanto antes de empezar el partido eh

Voz 0953 16:37 a los jugadores del Athletic no rechazó que yo creo que han llegado entendido en

Voz 6 16:42 esta esta ley del campo que laboratorios

Voz 1 16:44 dentro el área Alan Ball rechazan rechazan el falta de Bruno sobre Iñaki Williams muy caro muy clara y la pita en la salida del Athletic

Voz 5 16:52 bueno sabían Etxea la batalla se recompone

Voz 7 16:56 aquí posó no deja que salga no hay opción de contragolpe

Voz 1704 16:59 Juan Tato vengan del Getafe es que es un equipo que juega de memoria

Voz 5 17:02 sí total y absolutamente

Voz 1704 17:04 el paro bueno y para lo malo porque es el día que les falta Aldana

Voz 6 17:07 digas tienes dónde atacarle pero como esta temporada hasta demostrando que más allá de cualquier vistosidad cumple pues Aberdeen le dicen la verdad

Voz 1704 17:14 me decía sabe su Sue seiscientos aficiones del Athletic que se están haciendo notar el estadio está lleno o casillero

Voz 1490 17:19 sí yo calculo que habrá uno seiscientos setecientos pero también Álvaro hay mucha gente del Athletic repartía aportó el estadio como viene siendo habitual porque hay buen rollo entre las aficiones el estadio presenta muy buen aspecto está está casi lleno eh sí

Voz 1 17:29 yo diría que en los doce mil y pico con el derbi el otro día hubo Emily algo con lo que estamos por ahí puso por encima a pesar de ser la hora de comer pero ya hemos dicho ponen buenos bocatas de Bacon en el Coliseo Alfonso P

Voz 1704 17:40 son como los bocadillos de panceta en Butarque no si sola papeleta toros

Voz 1 17:46 Bacon ojo ahora Molina dentro del área para mata matan a línea de fondo ahí la pelea el siete del Athletic intenta sacarla viene a corregir por allí Iñigo Córdoba más a cara el Getafe de bandas y aquí lo bocadillos son tipo flauta son alargados

Voz 1704 18:01 el gallitos garitos alargados muy ahí

Voz 1 18:03 en Butarque son digamos más achatado pero más

Voz 6 18:06 perdió algo ya Óscar de esa zona se sabe todo uno flauta

Voz 1 18:10 pocas catas de panceta de Santo Domingo de Alcorcón planchas de llevar eso ya son espectaculares

Voz 1704 18:15 los mejores son lo de Santo Domingo iba a ir después colocaría lo de butaca Tarque en segunda provocándole pies que estamos hablando de Óscar Egido que para que no lo sepa esconde de Leganés Marchesi Getafe virreinal

Voz 1 18:31 el como se ve luego hablando de comidas hoy como margine de coraje Marquínez come gourmet yo soy más de bocata

Voz 1704 18:37 la verdad uno

Voz 1 18:39 a partir de ser parando luego para carros el nacional

Voz 1704 18:41 eso es vamos hasta las que Cabrera

Voz 1 18:44 mire luego lo preguntamos no no no no

Voz 1704 18:46 antes en armas para para toda España recuerda que estamos aquí que rozó el Madrid hasta las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la tarde apoyados los equipos madrileños al Getafe al Rayo Vallecano y también al Leganés minuto diecinueve dale Oscar

Voz 1 18:57 el Getafe tiene para el que recibe de espaldas a la derecha para Damián Suárez Amanda por allí la presión de Iñigo Córdoba de todo Damián Suárez el cañito ya ha salido ha sacado un saque de banda ha intentado luego a Joyce ha hecho Uxue sí sí

Voz 1490 19:09 lo ha hecho pero bueno al final Iñigo Córdoba mando esa pelota por la banda sacará a sacar

Voz 1704 19:14 el Getafe quiere promover el veinte

Voz 1 19:17 la recuperaran Barry aunque dice el colegiado que hay falta del francés del Getafe

Voz 1490 19:21 sí ese duele allí Iñigo Córdoba que está muy participativo también por esa banda izquierda está hablando ahora con Íñigo Martínez Jaime Mata el colegiado así que sacará el Athletic

Voz 1 19:33 Iñigo Martínez no puede ser también un Íñigo Marquínez de ahí

Voz 6 19:35 el parqué de tan sólo es una letra Amina Antena me ha pasado alguna vez cuando estaba en Europa mi tocado hacerle Europa League lo he dicho Íñigo Martínez

Voz 1704 19:42 me ha dicho

Voz 1623 19:44 Marquínez el físico de Marc del gusto por la comida Iñigo Martínez de lujo promoviera cree niño marroquí esa la principal de esos prefieren cuidar con las letras que si no pasa lo que pasa

Voz 1704 19:56 ayer con Diego Costa que te Llum

Voz 5 19:58 sí sí pero bueno va un mundo

Voz 1704 20:01 eso eso va un mundo tengo ganas de hablar de junto a la verdad bueno es usar en otro estadio se venía en ellos

Voz 1 20:07 arriba pero qué bien primero Damian luego Arambarri uruguayo IR Uruguay

Voz 1490 20:12 pues sube cuando esa pelota

Voz 1704 20:14 anda sí que hizo hay una especie de ruleta Yuri

Voz 1490 20:16 el Chichén pero es que full y Damián Suárez están muy bien en esa banda derecha Yuri

Voz 1704 20:22 come un uruguayo en mi equipo siempre desde Nueva visiblemente

Voz 0953 20:25 a llenar el Atleti en el equipo en bloque medio cuando no tiene pelota a muy pocos metros separación entre las líneas en fase defensiva

Voz 6 20:33 con ya mucho la colocación en el poderío físico para evitar que el rival se sienta cómodo en el sentido de cheque decir un dato es

Voz 7 20:38 sí y es un hueso defensivo ahora mismo el Atleti ese tercer equipo con menos remate en contra por partío eh

Voz 1 20:45 pues está pitando las del fondo es ahora el a jugar tres tiene Raúl García echando para atrás dejándose caer les pitan que se ha tirado claro que no

Voz 1490 20:54 la Sierra lo Garcías ha dejado caer Se lo ha dicho a tampoco ha reclamado nada al árbitro las han dado la mano Jenner y Raúl García

Voz 1 21:01 como en Raúl García m equipo es anunció con carácter con casta que tiene de nada que tiene gol luego son poca narices toca pelotas sí que es cierto pero también conviene tener jugadores así

Voz 1704 21:13 es es yo creo es el típico futbolista Raúl García que estando equipo jugadoras pero el equipo iba a decir le toca pero te voy a decir si habrá llegó lo que se dice que no ofendía a nadie si Diego Costa le dice lo que dice el árbitro hay que decir a la cocina ya cariñoso porque igual

Voz 1 21:30 hemos aprendido mosca cojonera pues es que es igual es un es un tipo de jugador de ese tipo que no les no te dejará olvida

Voz 6 21:35 el sorteo porque tu palabra ha empezado en el tema positivo digamos y por aquí por supuesto

Voz 1704 21:41 eran los niños que nos están escuchando que lo que dijo ayer de poco está jugando tanta polémica tal no sé que no se tiene que decir nunca en ningún ámbito de la vida es también expulsado pero bueno

Voz 1 21:51 la pelota para que las tiene las rifas para que las gane y Belchite aguante la pelota el Atleti tiene que tirar la bola más atrás todavía hay Álvarez a la derecha tiene de Marcos sin embargo arriba buscando a Markel Susaeta que corre con Olivera va a aguantar la bola y el uruguayo lateral izquierdo hoy de el Getafe a veces extremos interior en el equipo de Bordalás yo esperamos pareciendo que fuera Antunes el que cerrara atrás libera por delante porque lo que ha hecho habitualmente

Voz 1704 22:17 pero al revés si al final ha dejado AOL

Voz 1490 22:19 Olivera como lateral izquierdo y Antunes está por delante de él así que en pues hoy ha querido lo ha querido así José Bordalás ahora algo habrá visto ido decididos

Voz 5 22:27 me parece un partido fundamental para el Getafe absolutamente fundamental

Voz 1623 22:31 que es que lo saque adelante porque en los últimos encuentros cuál es el balance Óscar sobró que ha contado

Voz 1 22:37 esta semana es uno de seis puntos

Voz 1269 22:40 el Español cero en el derbi

Voz 1 22:42 ya contra el Huesca tuvo problemas aquí en casa remontó el partido y ahí ganó pero luego el paro ha sentado fatal y se queda en el derbi ante el Leganés el pasado sábado el Getafe estaba irreconocible es que no parecía el mismo equipo que antes había hecho siete partidos sin perder el Getafe el Espanyol lleva a un punto pero en la primera parte lo más a lo que el conjunto periquito pero bueno en enclaves

Voz 1490 23:04 este partido el Getafe viene de tres jornadas sin ganar y el Athletic de tres consecutivas ganando

Voz 1 23:10 que la pone Susaeta al área la intentaba bajar Williams que bueno es tiene con la pierna derecha es sin moverse ya ha sacado la bola al ariete del Athletic este tío vale oro y la pena su es que tiene cuatro amarillas y la quinta se perdería la próxima jornada

Voz 1490 23:25 sí es uno de los apercibidos de el Getafe vamos a recordar lo serían máximo Beat Damián Suárez Illes

Voz 1704 23:31 no tres vaya tres haya tres hijos

Voz 1490 23:33 ahora le estaba pidiendo a toda la defensa que salieran p'alante aplaudiendo llene a todo el Getafe

Voz 1704 23:37 te quedan estamos a la jornada treinta y uno cuando

Voz 10 23:40 acabe quedara médium puntos para el final rostro de que queden dos tres partidos para el final José Javi venga vamos hasta el final tal es para mí un momento absolutamente clave para el Getafe sí sí sí

Voz 1704 23:49 es que parece que ha entrado en un pequeño valle Valencia vale Sevilla a pesar de la derrota contra el Rayo Vallecano Valencia Sevilla han espabilado ya se ha demostrado la Getafe va a tener que empezar a ganar ganar claridad que los equipos

Voz 6 24:01 que tiene una identidad tan clara como Getafe difícil que tengan al día

Voz 7 24:03 bajos son son muy regulares es uno de los puntos fuertes de este tipo equipos por tanto

Voz 0953 24:08 se ha de pensar que aunque hayan venido ciertas malas jornadas en la niña de regularidad que tiene tiene que levantar

Voz 6 24:14 esto pero es cierto no pienso tanto mirar por arriba que la cosa está muy complicada pero es que abajo hay una pelea una jauría realmente por por darle caza por el Valencia

Voz 7 24:23 ayer no Zuma en Vallecas hoy el Sevilla lo tiene

Voz 6 24:26 bastante cómodo para el Athletic como gane hoy en otro eso es lo que decía es que el Atleti Si gana hoy se pone a un punto del Getafe

Voz 1 24:32 yo ojito que Leganés estas siete de Champions que se me crecido no

Voz 0684 24:39 canta pero pero bueno hay que ver si habrá que verlo

Voz 1 24:43 ojo porque ataca por la izquierda el Athletic Iñigo Córdoba bien folclore no queremos la pelota a Córdoba la ha pitado mano al jugador del Athletic esto el próximo año todas las manos van a hacer falta esta vez González González del que por cierto tenemos creen que hablar lo ha visto claro sus

Voz 1490 24:57 sí porque la Iñigo Córdoba decía que el te ha rebotado la mano que eso se puede pitar hombre pero el colegiado la ha dicho que si así que mano is sacará David Soria

Voz 1 25:05 digo que hay que hablar de González González Álvaro porque es el mismo colegiado que pitó la ida es decir aquel que no

Voz 1704 25:12 partidos del domingo doce alejado de Mata que es una de las cosa las más escandalosas que visto pero es caro la locas por a ver si las reglas y estoy aquí

Voz 1 25:19 la pelota para El Getafe no la pierde imponen Getafe Yeray Álvarez en la gala para la zaga del Getafe para banda o no vamos a ver no llega uno Pedro González anota la pelota adelante Susaeta la juegan Larrañaga para que la pelea Antunes con De Marcos no llega el portugués la pelota se pierde delante del banquillo de P Pepe Bordalás sí que ahora mismo está sienta

Voz 1490 25:40 dado sacará Óscar de más de Marcos no lo hace Garitano de Garitano sí que no se sienta dando indicaciones ahora Mikel San José que se vaya más arriba sacó Óscar de Marcos

Voz 1 25:48 la a la jugó el Atlético el pecho de Iñaki Williams aguanta William Pélata para Raúl García Raúl cambia de derecha izquierda la incorporación de Córdoba por ahí está Damián Suárez convencer a Faulkner se viene Córdoba al centro arroba perfecto para allí la pelota sí mover el centro del campo la gana Dani García y la pone para Yuri al centro para que se abra Mikel San José A juega tras la pelota retrasada ahora ponen llego Martínez sobre la posición de Yago Gorrín a una suyos sí que veo bien presionar al Getafe arriba y hacer retroceder a lo leonés

Voz 1490 26:17 sí porque está bien colocados y el Estado ha ganando un poco la partida al Athletic en posesión no estaba presionando del todo viene el Getafe pero ahora sí parece que tiene bien las líneas marcadas

Voz 1 26:26 nota para Yuri poco a poco el Getafe le presiona Faulkner caiga al suelo a falta del francés tengo apuntada que es la cuarta al final por reiteración te pueden enseñar tarjeta quiere encima ha protestado

Voz 1490 26:38 Yuri le decía es la segunda que me hace es la segunda que me haces

Voz 1 26:43 me acuerdo del partido yo tengo avutarda sólo falto de jugador del Getafe una Bruno cuatro azul que tenía dos a Ibai Gómez pero se ha retirado prevé como a acelerar hasta la lesión y dos falta practicamente consecutiva

Voz 6 26:53 con lo cual más faltas que que sensibilidad con la pelota digamos muy poca Associació muy poquita transición muy poco ritmo también de partido bueno guión que esperábamos sin ninguna duda

Voz 1 27:03 la pelota no la tiene que sacan porque estaba Williams despeja Arambarri en el área o sea jugó a la cabeza Mikel San José como Molina tiene como Lina la pelota para Olivera al Astana va a intentar ganar laboral uruguayo Markel Susaeta en la pionera en vez de la libera Oliveras a la larga para que recuperen Dani García en el centro le cae la bola San José la baja con el pecho William salta PT a la derecha para De Marcos de Marcos cosa pegadito línea de cal para Susaeta que se viene dentro tiene que retroceder incluso mandar la pelota a Iñigo Martínez lo que decía ahora sí que miro al Getafe presionar mucho más arriba que en el inicio del partido le cuesta más al Athletic al menos

Voz 6 27:40 tiene más pelota también le diga ahora en el primer tramo de partido el Getafe mucho

Voz 0953 27:46 parón digamos no no había continuidad ahora ha

Voz 7 27:48 ha sido capaz de tener un poquito ten en lla pelota

Voz 6 27:51 el Athletic por eso también el el Getafe tiene que ir a buscarle evidentemente

Voz 1490 27:55 ni otra falta más de Yeray Álvarez Álvarez sobre Jorge Molina en el centro del can

Voz 6 27:58 no hemos visto todavía ningún momento en el que reciben los delanteros y lo destaco porque muy importante en tanto Raúl como Íñigo o mejor dicho por el Athletic muy mata o Jorge Molina por Getafe de darse la vuelta en el momento que reciben Gozón tumbados por la defensas au cualquier cosa menos prohibirle que que definen

Voz 1 28:17 es que son dos equipos que define muy bien el Getafe me lo hace ver memoria como decía Álvaro y el Athletic lo dijo bordadas el otro día tiene un buen bloque defensivo muy coordinador intentaban al Getafe por la parte derecha pero no llega por allí Damián Suárez había tocado fue el quién va a sacar de banda el Athletic de Bilbao pero hay veintiocho en medio de esta primera parte mandan el colín es una Alfonso Pérez para intentar colocarse un puntito de esa preciada cuarta plaza por la que luchan siete equipos pero gran desengaño de momento es tiene dueño ya es el Getafe ataca el Athletic pero corto Oliver aquí en la ruleta cae al suelo falta falta saber quién porque había tres alrededor pero aún falta del Athletic

Voz 1490 28:55 yo creo que ha sido sí a Matías Olivera de Dani GAR

Voz 1704 28:58 poquito a no muy lejos muy lejos

Voz 1 29:01 bueno no te Suárez el zorro como la pone ahí no mira saca rápido a la izquierda para Antunes no se había colocado el Athletic todavía la aguanta el portuguesa Ana el centro aguanta la pelota Antunes que la pisa ahora retrasa sobre la posición de Bruno Line de medios zona Efes iba del Getafe pero en campo del Athletic de izquierda derecha para que la juzgue el togolés para Gené que aguanta la bola que toca pararán Barry en luego de espaldas a semicírculo campo del Getafe para Bruno apertura requiera para Antunes remotos al Getafe lo hace bien Antunes arriba para mata mata cae al suelo y no la gana dice el colegiado que no hay nada viene Bruno pierden la pelota el Getafe la gana por la derecha Markel Susaeta que la jugaría rápido arriba para Mikel San se protege llene San José le hace falta pero al final despeja la pelota Soria Olivera baja para el pecho de folclore centro del campo intenta llevársela pero la pierde a Ramón García que USCA rápido Iñaki Williams ojo Williams a la que se hace

Voz 8 29:52 sea rebaja has rematado horas El Athletic de Bilbao ha sido Iñigo Córdoba o amparada de David Soria que en dos tiempos no tiene la pelota oro así la primera ocasión clara del partido ha sido para ellos

Voz 1490 30:07 tuvo la ocasión Iñigo Córdoba se enreda un poquito la defensa del Getafe que dejó por ese costado Iñigo Córdoba sólo ahora

Voz 1 30:14 ahora ha sido la falta en ataque de Molina sobre el número cuatro sobre Íñigo Martínez

Voz 1704 30:20 para él haría cola para el Athletic dos me

Voz 0684 30:23 toda la tarde una y media en Canarias ronda en Carrusel Deportivo Madrid a Madrid le llegamos en Leganés con un golazo de Jonathan Silva ha empatado uno frente al Alavés en el partido de las doce del mediodía

Voz 1623 30:43 cada vez más asegurando la permanencia desde las dos de la tarde otro

Voz 0684 30:46 equipo madrileño un juego en el Coliseo el Getafe hosca

Voz 1269 30:50 a mí no me XXXI de la primera parte no aguanta de el Getafe en el coliseo empate a cero tres Athletic de Bilbao

Voz 0684 30:59 recuerda que el Real Madrid le ganada ayer al Eibar y que el Atlético de Madrid

Voz 1623 31:02 yo por dos cero frente al Fútbol Club Barcelona con lo cual ahora la pelea está en saber si va a ser segundo si va a ser el Atlético de Madrid que ahora mismo ostenta esa aplaza la segunda con sesenta y dos puntos del Real Madrid ahora mismo es tercero con sesenta en Segunda División no recuerdo que el Alcorcón en la matinal del domingo ha perdido cero uno frente al Albacete Iker ayer a destacar la victoria del Rayo Majadahonda por cero dos en Riazor frente al Deportivo de la Coruña más de equipos madrileños segunda división B Toni Lope muy buena muy buena

Voz 1704 31:27 a la jornada XXXII sólo un partidos ha jugado esta mañana con madrileños suele Internacional de Madrid uno o B dos se pone la darme a dos el play out a cuatro de la permanencia por la tarde a las cinco otro derbi Navalcarnero Fuenlabrada el San Sebastián de los Reyes pasaron encontrar Pontevedra a las seis Atlético de Madrid B vuelo y a las seis a las siete y media en Valdebebas Real Madrid Castilla

Voz 1623 31:47 recuerdo baloncesto Liga Endesa ACB jornada veintiséis mala pinta tiene lo del Movistar Estudiantes que está cerca del descenso y todavía quedan

Voz 5 31:54 cuatro jornadas para que acabe la liga regular ayer ganaba por veinticuatro

Voz 1623 31:58 dos acabó cayendo frente al del te coge venció por noventa y otras a noventa y dos para esta tarde noche a las cinco juega el Fuenlabrada en Burgos frente al de San Pablo y el Real Madrid a las siete y media de la tarde frente al Herbalife Gran Canaria en Canarias y resto de polideportivo destacamos algo del deporte madrileño Tony

Voz 1704 32:13 de Voleibol se están jugando las semifinales de la Liga Iberdrola femenina ayer el Feel Voley Alcobendas perdió el primer partido al mejor de cinco contra el Barça hoy a jugar a las cinco de la tarde esperemos que ganen para atraer la ventaja en la serie para los partidos han acabando el próximo fin de semana en rugby Heineken está jugando de Cisneros va ganando Complutense Cisneros dice

Voz 6 32:30 nueve Barça siete hasta aquí

Voz 5 32:32 da

Voz 1 32:55 vale Har la pelota para que la baje Iñaki Williams pero está Molina of que rupias también llegó Martínez hagan a pelota ahora sobre la posición de David Soria hay que apuntarse sube nueva tarjeta amarilla

Voz 1490 33:07 para Damian Suárez del jugador uruguayo del Getafe ha sido en una acción en la que pedía que el saque de banda era favorable al Getafe Jerry González González ha dicho

Voz 1623 33:15 perdóname Uxue porque protagonista de la mañana del fútbol madrileño que golazo de Jonathan Silva está en Vitoria Kevin Fernández Vara Kevin

Voz 5 33:22 eh

Voz 12 33:23 hola Álvaro lo explica para conseguir este punto creo que hicimos un buen partido en la primera parte bueno vemos ese penalti e arrancamos con una cero ojo y después nos fuimos fuimos progresando a medida que pasaron los minutos se consiguió el empate con buenas sensaciones

Voz 0341 33:42 no te han sido iba a tirar era un centro como ha sido un poco esa esa jugada del gol

Voz 12 33:47 pues nada lo expliqué recién le pegué fuerte Alarcos pensando que entrar pues claro

Voz 0341 33:55 os vais con opciones de entrar en Europa

Voz 12 33:57 bueno una siempre está la ilusión que nosotros vamos partido partido día a día vamos trabajando para estar en lo más alto posible creo que lo estamos haciendo bien como creciendo Mena vida hay un margen de mejora muy grande y hay que seguir trabajando

Voz 1087 34:17 la pregunta no Álvaro por estadio de Mendizorroza que había tenido usos solvencia de animación por la protesta de una de las peñas y le preguntan si nota que ha estado muy frío Mendizorroza y eso también lo nota el equipo rival en este caso Leganés

Voz 12 34:33 bueno la verdad es que uno no estaba pendiente

Voz 1623 34:36 en seguida vuelvo contigo me resúmenes lo de Pellegrino pero eh Falta peligrosa a favor del Getafe Óscar

Voz 1 34:42 sí lo ha hecho Óscar De Marcos la poner Antunes desde la parte izquierda pelota el segundo para para que salte por allí Mata que no va a saltar tampoco lo espero va regalar no sé que va a ser córner pero esto de Aíto García sacando a pelota y al final va a ser banda para el Getafe nota ahora que la juegue Damián rápido al piso para Molina bueno bueno ha ido dentro del campo a seguir

Voz 1704 35:02 el single que hay que sacar de nuevo llevo toda la grada el balón

Voz 1 35:05 cuando ya había sacado también así que otra vez a sacar de banda en el XXXV otra vez Damián para Molina Molina para Damián Damián la aguanta y pierde con Yuri Yuri intenta marcharse la pude perder finalmente la pelota por bandas era para el conjunto rojillo

Voz 1623 35:19 enseguida volvemos minuto XXXV insisto Getafe cero Athletic Bilbao cero es lo de siempre pues sería por una victoria pero al menos el Athletic ha tenido la más clara del partido hasta el momento la falló con lo cual se mantiene empata cero hemos escuchado a Jonathan si lo insisto el gran protagonista de la mañana del fútbol madrileño con ese empate que Leganés frente al Deportivo Alavés y cerramos en Mendizorroza Kevin en carros el Madrid para que nos resuman un poco lo que ha dicho

Voz 1264 35:41 Merino técnico le pues si bien ha habido un poco de contraste porque Pellegrino decía que era un buen punto que era un empate justo ya Abelardo no ha coincidido para nada dice que el alavesa mereció la victoria que era el equipo que ha dominado durante toda la segunda parte inocua dice que no coincide con ese análisis de que el empate era lo hemos justo en lo que respecta Pelegrino ha dicho que el empate ha sido un premio a la insistencia a su equipo que ha creído durante los noventa minutos ya preguntado sobre si el Leganés empieza a mirar hacia posiciones europeas la respuesta de pelegrines quiero que siga vuestra

Voz 0341 36:08 bajando como hasta ahora y cuando queden cuatro cinco partidos haré los cálculos pertinentes partido a partido gracias Kevin abrazo ghanés un décimo cuarenta apunta

Voz 1623 36:16 los está ahora mismo a seis de Europa IA ocho si se el empate del Getafe de la Champions va a llegar o no Oscar

Voz 1704 36:23 UEFA Europa League puede llegar a la Champions de oro que no pero luego obliga a que consigan la permanencia yo creo que más de uno se va

Voz 1 36:31 a relajar a Pelegrino viendo sobre todo a hacer como un casting de la gente que tiene contrato en el Leganés Iker se vagar la próxima temporada si sigue Pellegrino pues les conviene convencer al técnico así que yo hay daría oportunidades a esa gente no los cedidos sino lo que semana quedar tienen que ganar supuesto uso para mí estaría bien pero eso sí con la permanencia asegurada

Voz 1704 36:49 palabra de Óscar Egido cuarenta puntos pero bueno tal y como están las cosas está prácticamente a picar

Voz 0684 36:53 de la mano aunque eso sí la permanencia

Voz 1704 36:55 después hablaremos con la visita al descanso especialmente del radio también animal Álvarez no me parece tan alta como la de otros años especialmente ahora que están poniendo las filas el Celta

Voz 5 37:04 bueno el Rayo Vallecano el el Villarreal también

Voz 1704 37:08 por estos últimos años parecía que con veinticinco puntos se salvadas y ha habido algún año que con cuarenta y dos incluso

Voz 6 37:13 sí la verdad que en esta situación hay muchas peleas ahora mismo internas que no va a dar la Liga hasta el final y creo que en la de abajo está más viva de lo que intuíamos hace apenas unos meses

Voz 7 37:22 empezar a los de abajo hoy por ahí Huesca que le dábamos por perdido el Rayo cada vez ahora suma también la verdad que Villarreal y Celta damos por hecho que que no van a quedar ahí porque son equipos para otras cosas así que emocionante y muy divertida vayan a

Voz 1704 37:35 os claro sube ahí B de quién era la quinta

Voz 1 37:38 que ayer ya llamado Bordalás al banquillo a Portillo no es así para entrar al campo para que dejara de calentar pero obviamente si Portillo entrara sería poner Uxue llevado

Voz 1490 37:47 a cinco minutos calentando la había mandado Bordalás Shaq calentar está hablando con su segundo está pensando que al no sé si alguno tendrá problemas físicos habrá que ver por quién sale sale Portillo

Voz 1704 38:00 por cierto en directo parecía más grave de lo que era después

Voz 1490 38:04 Íñigo Martín pero bastante bastante bien

Voz 1704 38:06 bastante light no se podía frenar ya tampoco hablando hablando de Aid vaya penalti le han pitado que barbaridad los visto Oscar yo no he podido

Voz 1 38:14 sí estuvo por aquí montando y gobiernos bocatas hemos visto por la tele bueno en el móvil

Voz 0341 38:19 la variedad el penalti de habitaba Mateu Lahoz Madre del Amor Hermoso