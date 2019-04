Carrusel Madrid: Rayo Vallecano 2-0 Valencia CF (06-04-2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 0684 00:09 bienvenidos todos bien manidas todas haga otra nueva adición de Carrusel Madrid Carrusel Madrid por la permanencia del Rayo Vallecano vamos a vivir desde este momento hasta las ocho y media de la tarde cuando esperemos que se haya certificado una nueva victoria que falta le hace al Rayo Vallecano en su lucha por la permanencia un Rayo Vallecano que llegan estos momentos a este partido contra el Valencia a seis y media de la tarde penúltimo clasificado veinticuatro puntos a seis de los puestos de salvación que ahora mismo marcan el Villarreal y el Valladolid que hoy es clave es urgente es vital que el Rayo consiga una victoria corta es mala racha de nueve partidos sin conocer la victoria tanto fuera de casa como en casa ocho derrotas y un solo empate así que vamos a ver si hoy aquí en Carrusel Madrid damos suerte al Rayo Vallecano a los mandos técnicos en gran Nacho Sánchez comentamos aquí Carrusel Madrid está claro a Paco Cruz de dar la bandeja Juan un vía de sábado que ha comenzado con dos victorias madrileña la del Real Madrid en el Santiago Bernabéu dos a uno ante el Eibar con la remontada el doblete de Karim Benzema y una grandísima noticia que nos llega en Segunda División jornada número treinta y tres porque el Rayo Majadahonda asaltado Riazor ha ganado cero dos al Deportivo de la Coruña con doblete también Beñat de Aitor Ruibal que no hay dos sin tres vamos a buscar la tercera victoria de un equipo madrileño en esta tarde de sábado hoy tiene que pasar por Vallecas en este Rayo Valencia

Voz 1038 02:21 ya en el que ya tenemos son pez con mucha no

Voz 0684 02:24 edades inalámbrico Cadena SER Carrusel madrid Iván Álvarez qué tal muy buena hola Palacio que tengan oyentes de garra y desde el estadio de Vallecas lo comenta Palacio muy bien varias novedades en los onces tres cambios en el Rayo cinco en el del Valencia comenzamos lógicamente por el equipo de Paco Jémez la primera novedad la conocíamos esta mañana cuando uno de los jugadores que estaba en la jugó en la convocatoria Gael Calcuta sí ha quedado fuera por el fallecimiento de su hermana le mandamos un fuerte abrazo ya ha entrado en su lugar el canterano Sergio aquí pero es que hay tres cambios en el once y el principal estaba bajo palos porque se ha quedado en el banquillo el macedonio de esquí juega Alberto García el portero que no lo hace de desde el pasado cuatro de diciembre cuando jugó aquí en Vallecas el partido de Copa del Rey frente al Leganés los otros dos cambios que son Álex Gálvez en el centro de la zaga también centraliza vínculo allí el once el Rayo que son así con Alberto bajo palos a vincula por la derecha Tito por la izquierda pareja de centrales para Alex Gálvez ya Abdoulaye va en el doble pivote Mario Suárez junto a José Ángel Pozo Un costados para bebé el otro es para Alex Moreno engancha Adrián Embarba la Yen punta juega el pichichi Raúl de Tomás en el Valencia cinco cambios en el once de Marcelino García Toral respecto al que ganó el pasado miércoles en Mestalla al Real Madrid que juega con neto muriera en portería línea de cuatro atrás por la derecha Roncaglia por la izquierda Gayá pareja de centrales para día Gabi Gabriel Paulista en el doble pivote con dos vía junto al capitán Parejo que finalmente el Comité de Competición le retiró la cartulina amarilla Yoyes titular en Vallecas en una banda Ferran Torres en la otra Services arriba la pareja goleadora Santi Mina ir Rodri

Voz 1038 04:05 como Moreno Machado sorprendente el once de Paco Jémez este tema pero once el técnico canario que vuelve a la que fue su casa y en apenas una semana tres partidos ha tenido un empate ante el Betis uno uno la derrota en Ipurúa así que ya va tocando la victoria una victoria que va a esperar su gente van qué tal andamos de público sobre todo vete temperatura porque yo me abrió fuerte

Voz 0684 04:27 comenzamos y te Barcelona temperaturas yo también vengo bastante abriga edito nueve grados mejor de lo que esperábamos por la mañana porque estaba lloviendo esta mañana en Madrid

Voz 1038 04:34 que nadie se confío en que con el viento es verdad

Voz 0684 04:37 todavía se puede complicar pero bueno de momento nublado no llueve aunque hace apenas nueve graditos aquí en la capital de España estamos viendo la gente bastante Brigada incluso algunos aficionados con gorros fíjate cómo ha cambiado la película de el domingo pasado que estuvimos aquí en el partido frente al Real Betis Balompié incluso estamos prácticamente en manga corta durante las una y hoy está haciendo bastante frío gente abrigada ahí de momento yo diría que unos siete mil ocho mil espectadores en las gradas de Vallecas queda mucha gente todavía por entrar de esos siete ocho mil que vemos ahora mismo habrá unos doscientos aficionados que se han acercado desde la capital del Turia para animar al Valencia aquí en Vallecas y el arreón final y necesita también

Voz 1038 05:11 en el equipo a su gente ya tengo aquí a mi derecha en la cabina retransmitieron ex número diecinueve del estadio Vallecas de la Cadena SER Quini Álvarez Quini muy buenas o va buenas tardes bueno te has sorprendido el once de Paco Jémez con Alberto en portería Tito lateral zurdo parece que no va a jugar de extremo barba que le quita también el puesto a Alberto García Alvarito García

Voz 3 05:34 bueno yo creo que las rotaciones son normales no lo que no normal es la rotación del portero no pocos señalado dimitir que con la derrota en Eibar a la población de Tito en el lateral izquierdo yo creo que te pago geek crecer de atrás que crecer con portería a cero cosa que no sucede hace nueve nueve jornada justo cuando cuando

Voz 4 05:54 siguió la victoria Easy y con una solidez ahí defensiva ida ahí creciendo ahí

Voz 3 06:01 la incorporación de Tito en la tele izquierdo un logo era algo lógico no habiendo esta semana tres partido remake que ayer rotaciones

Voz 1038 06:09 bueno pues a las rotaciones en el cuadro de Paco Jémez vamos a seguir analizando todo lo que ocurra en esta previa de este Rayo Valencia un rayo Valencia que va a pitar Alberola Rojas en el bar bastar Hernández Fernández seguimos aquí en casa Carrusel Madrid

Voz 1038 07:24 ya han saltado al terreno de juego los veintidós protagonistas ibamos a ver una de las imágenes del partido a ver si la puede cazar Iván porque había mucho interés en saber cómo iba a ser recibido Marcelino García Toral técnico che si le iba a dar la mano o no Paco en la prensa dijo que si lo has visto

Voz 13 07:42 ahora me estoy fijando que justo acaba de llegar al banquillo del Rayo Vallecano Paco Jémez estamos escuchando la afición esos pitos son para Marcelino García Toral de momento no se han saludado Paco Jémez está delante de su banquillo el técnico del Valencia que todavía no se ha acercado en pido decimos ahora para Marcelino ya sí está acercando eh claro

Voz 1038 08:00 está cruzando todo el campo en Marcelino recordamos el vestuario está en la otra parte ya está cruzándose todo el campo a Marcelino

Voz 13 08:07 Marcelino que ahora sí ya se está acercando a la zona técnica del Rayo Vallecano completamente de chándal con el oficial del Valencia Club de Fútbol Paco Jémez parece que sí que se va a acercar el técnico ya ahí está el saludo se dan la mano incluso se llegan habrá dar y los cánticos de fuera fuera que son para mal Marcelino García Toral por lo que ocurrió en el año dos mil dieciséis recordamos última jornada de Liga el rayos estaba jugando

Voz 0684 08:30 la permanencia recibía al Levante en el estadio de Vallecas y el Levante cumplió ganó aquel partido el problema es que en el Villarreal entrenaba por aquel entonces por Marcelino García Toral jugaba en El Molinón contra el Sporting el Rayo tenía que ganar al Levante que lo hizo ni esperar que el Sporting no ganase al Villarreal en esa misma semana Marcelino dijo que bueno que a él le encantaría que el Sporting mantenía a la categoría porque les de Gijón porque ha jugado en el Sporting IS partido lo ganó el Sporting de Gijón el Villarreal dejó muchos jugadores titulares en el banquillo su mujer la mujer de hoy Marcelino público en Facebook una vez después del partido que se iba de Asturias con el trabajo hecho que habían dejado el equipo en Primera y ayer en la previa le preguntaban por ello a Paco Jémez y estas son las palabras quitando hierro al asunto entrenador del Rayo Paco Jémez bueno no tiene ninguna

Voz 1038 09:13 sí

Voz 14 09:14 que debilita el hecho de si acusar a nadie yo en esa persona tanto yo no voy a valorar ahora que pasó por el hombre ese tengo algo por delante mucho más complicado es intentar acabar perdiendo tiempo en en en pensar decir en dos mil seis el Villarreal se jugaban aseguraba así es otro bajada muy yo no le echa la culpa a Hamás nadie más impiendo que el máximo responsable de aquel desde el suyo porque el entrenador desde el principio hasta el final

Voz 1038 09:41 pues sí la verdad es que el Rayo Vallecano no bajó porque Marcelino entre comillas como le acusan muchos se dejara ganar con el Villarreal ante el Sporting de Gijón veremos si tiene la conciencia tranquila o no Marcelino eso son cosas entre profesionales pero ayer estuvo señor Paco Jémez no quiso atacar a Marcelino no quiso acusarle nada algo que sí que ha hecho el presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa ahora estamos viviendo un minuto de silencio motivo en la grada de Vallecas y con

Voz 0684 10:10 por el fallecimiento de la hermana de Gael purista del Rayo

Voz 10 10:14 es muy respetado por la afición

Voz 1038 10:20 ahora es cuando pita Alberola Rojas ya da final da por finalizado ese minuto de silencio nos vamos de Ronda en Cannes

Voz 1860 10:28 José de Madrid

Voz 0684 10:38 que empezamos a quien vaya casi van ya están los veintidós protagonistas sobre el césped del estadio de Vallecas todavía no va ha comenzado el partido lo va a hacer ahora con saque de Raúl de Tomás va a arrancar este Rayo cero

Voz 1038 10:50 Valencia cero no es el primer partido que tenemos en la

Voz 0684 10:52 jornada madrileña de primera división hace unos minutitos en el Santiago Bernabeu ha finalizado el Real Madrid dos Éibar uno se adelantaba el conjunto Ipurua como el de Cardona remontaba Karim Benzema en dos ocasiones y a las nueve menos cuarto partidazo con mayúsculas en el Camp Nou Barcelona Atlético de Madrid del conjunto rojiblanco los del Cholo Simeone que quieren ganar recortar distancia ponerse a cinco del Barça y tener opciones de ganar el título de Liga además el mañana

Voz 1038 11:20 tenemos otros dos partidos a las doce de la mano

Voz 0684 11:22 Ana Alavés Leganés ya las dos de la tarde Getafe Athletic de Bilbao también el Rayo tienen mañana a estar muy atento a tres partidos a las cuatro y cuarto Valladolid será ella a ver si echa una mano el conjunto hispalense a las seis y media Celta Vigo Real Sociedad y Levante Huesca en Segunda división Liga uno dos tres jornada número treinta y tres a las cuatro de la tarde comenzaba y finalizaba con grandísima noticias para el Rayo Majadahonda que ha ganado cero dos al Deportivo La Coruña mañana tendremos a las doce de la mañana la Alcorcón Alba Tete en baloncesto Liga Endesa ACB tenemos ahora mismo en juego en la jornada número veintiséis o el partido de móvil estar estudiantes en el segundo cuarto quedan seis veintitrés para llegar al descanso veintitrés Se que Gipuzkoa Basket ve XXXIII ganador de diez El conjunto madrileño así que buenas noticias las que llegan ahora mismo también en baloncesto mañana a las cinco de la tarde San Pablo Burgos Montakit Fuenlabrada y a las siete

Voz 1038 12:17 media Herbalife Gran Canaria Real Madrid

Voz 0684 12:19 contado todo ya nos centramos en el partido del Rayo Vallecano

Voz 1038 12:25 minuto y medio de esta primera mitad primer balón que intenta sacar desde la cueva del Rayo Vallecano que hoy forma Kimi en la pareja entrada que no hemos comentado con Gálvez y Abdoulaye Abdoulaye ya sabemos que no gusto general de Carrusel Madrid pero bueno con Alves mejor no

Voz 3 12:40 bueno pero hoy seguro que lo va a hacer el fenomenal hoy se van a enfrentar a un rival grande veintisiete partidos sin perder Veintisiete partido sin perder nueve perdiendo osea nueve sin ganar en el Rayo yo he dicho a romper la racha hoy veo al Rayo ganando este Valencia que que por cierto ha empezado bastante bien y esperemos que siga así

Voz 1038 12:59 lo veníamos hablando la previsión brilló que el Valencia hace tiempo que no pero en petardazo ya este tiene que ser hoy hay lo estaba intentando Luis ad vincula al peruano que es otra de las novedades en el once pero con el balón lo corto bien la zaga del Valencia quería cambiar de banda de derecha izquierda Mario Suárez llegaba Álex Moreno y ahora sí que está claro el esquema del Rayo Vallecano lo vemos clarísimo no cambia ese esquema Paco Jémez a pesar de que a mí me entraban las dudas es cuatro dos tres uno e Iván sic

Voz 0684 13:23 en el carril izquierdo normalmente juegan lateral derecho ya están la izquierda la derecha tan vinculada a esa pareja de centrales con Gálvez de Abdoulaye Valle estamos viendo los colores del Rayo que llevan un brazalete negro ya hemos guardado un minuto de silencio en honor con la hermana de

Voz 1860 13:37 ojo picó el área están calando Álex Moreno el centro chut Alfred se marcha fuera Baser saque de meta para Aneto la primera intentona del Rayo Vallecano ese acercamiento Gordan banda izquierda

Voz 1038 13:48 como en sus inicios porque Álex Moreno

Voz 1860 13:50 era extremo en la cantera del Mallorca desde donde vino aquí a Vallecas ayer lo estaba intentando encarando Roncaglia

Voz 1038 13:56 ese puede ser un buen duelo Ekin importe Roncaglia anoche excesivamente rápido y tiene a Álex que es una bala diálogo

Voz 3 14:02 sido listo no Paco Jémez conociendo a un poco más adelantado sabe que tiene trabajo para atrás sabe que para delante y en este caso lo hemos visto lo primero minutos no cambio de orientación raciales yo creo que va a ser la banda donde más se va a empeñar el Rayo para para hacer daño a un valenciano hará la mala noticia es que

Voz 1038 14:22 vemos ahí en el terreno de juego a Parejo que estaba estaba sancionado porque vio una cartulina amarilla en el partido entre semana ante el Real Madrid pero ayer competición le quitó esa cartulina amarilla puedo jugar ojo la comedia de Denis con Rodrigo pero qué bien ha llegado la ayuda Adrián Embarba prácticamente actuando de medio centro defensivo cuando hace de media punta y ahí está queriendo salir a la contra rápidamente por banda derecha bebés ha marchado un nombre pero llegaba muy bien Diack había sido el que ha robado el balón al hay que quiere salir rápido es el Valencia bien llega Abdulá lleva aunque el pase a Alberto la verdad que no ha sido el mejor del mundo se la tiene que quitar el capitán del Rayo Vallecano saque de banda para el Valencia y como decíamos en la previa Iván también lleva mucho tiempo sin jugar Alberto García eh

Voz 0684 15:05 sí desde lo hemos dicho desde diciembre cuando jugó aquel partido frente al Leganés en Copa del Rey Liga no lo hace desde la jornada once desde el tres de noviembre cuando el Rayo eso es cuando el Rayo para Joaquim Vallecas dos tres contra el Barça ese partido

Voz 1038 15:18 de fue una auténtica calamidad del euro los últimos minutos del Rayo Vallecano B en partido que tenía ganado al Barça un dos a uno y que en apenas tres minutos fue Kimi en el descuento marcó habló de le luego marcó Luis Suárez si no recuerdo mal los tres puntos que volaron el camino cuando fue a fondo el Barça

Voz 3 15:34 bueno en la pasa estas a esta semana Villarreal sabe que no puede ese bajar los brazos hasta hasta que pite el árbitro y en ese caso era un partido que tenían súper control el Rayo ahí empezó todo no ahí ese es verdad que le de los últimos minutos del final

Voz 1038 15:47 ojo que en la arroba muy bien a la salida de balón de Bali paro de cuando vía menos mal que se resbaló porque el ataque era buenísimo del conjunto del Valencia llegaran hasta cinco hombres de los de Marcelino había disparado Malcolm do Via Krieger a saque de portería pero ha pitado córner igual

Voz 15 16:03 sí a mí también me daba la sensación que es había resbalado ya había

Voz 0684 16:05 ha golpeado Manuel francés pero hay córner para el Valencia protestaban los jugadores del Rayo jugará desde la esquina parejo el primer saque de esquina del parto

Voz 15 16:12 Idoate del córner ávido un empujón de última hora ha entrado la

Voz 1038 16:15 gente buenos está rondando los diez mil lo asignó

Voz 0684 16:17 creo que rodando nueve nueve diez mil incluso estamos yendo la gente con aplaudió es que han repartido antes del partido para animar hoy al Rayo aquí en Vallecas

Voz 1038 16:23 bueno pues va a poner el córner desde el costado zurdo delata que eche va a ser Dani Parejo levantaba la mano izquierda al centro de Parejo despejan el primer palo Raúl de Tomás de cabeza fuertes saltaba ahora también Laya José Luis Gayá el cabezazo lo quería buscará Dani Parejo es saque de banda en posición defensiva para Luisa vinculada al lateral peruano que está esperando a que se acerque a alguien ahora mismo está muy solo ve más camisetas negras bueno azul marino pero no es cómo está jugando hoy el Valencia para que lo separan un poquito los oyentes no leyó de color en los en mucho

Voz 3 16:57 su vivíamos azul marino no una mujer seguí azul marino

Voz 1038 17:01 ver dos algo así es lo que nosotros tenemos somos el pantalones muy limitado nuestro eh ahí está el balón es el conjunto ché que habrá que por cierto lo que nos viene muy bien en los dorsales naranja porque se ve muy bien el jugador que lleva la bola Luck el que intentaba formar el ataque era Rodrigo pero presionado muy bien por Álex Moreno que eso también les va a hacer muy bien a Tito que es que le ayude a alguien en esa la banda además jugando a pie cambiado y esa también otra de las cosas que le puede dar Aleix en la faceta defensiva a ese costado zurdo by Roncaglia el que pone el balón a Santi Mina lo controlaba muy bien con el pecho toca con Rodrigo hoy es saque de banda para el Rayo Vallecano saque de banda todavía en ese costado zurdo es Tito que toca el balón para Mario Suárez pero está presionado por dos hombres Araceli a Mario recuperaban el balón Ferran Torres tiene que despejar Abdoulaye va llegando bien al corte el pase de Abdoulaye lo están luchando Roncaglia Álex Moreno se agarran los dos y que pita el árbitro saque

Voz 0684 17:55 de banda no falta falta pero favorable al Valencia finalmente saque de banda no si aclaraba Alberola Rojas saque de banda

Voz 1038 18:01 la verdad que aliado a los tres Alex querer creía que iba a sacar Paco estaba diciendo que era saque de banda para ellos Roncaglia falta pero bueno al final nada hay lo está intentado quiere marcharse de tacón Álex Moreno no marcharse Roncaglia hay junto lo que Fito eso no facilita no a sus ochenta y cinco guisos nuevos jornales Moreno satinado nosotros la típica de peligro que solemos decir que eso no es montar pues eso es lo que ha pitado Alberola Rojas el balón que va a sacar neto mural la pega al brasileño pelotazo largo ojo que puede coger a la espalda lusa vinculaban el peruano de cabeza tocando con bebé bebé de espaldas a la portería ella tiene que apoyarse en el portero en Alberto García Alberto que la toca con pierna derecha buscando Adrián Embarba no es el más grande y sobre todo si salta con David se la llevó día Cavic pero es bien bien recuperado el balón ahora por el extremo portugués por bebé ahora si pita falta Alberola La falta del conjunto ché

Voz 0684 19:00 Irán Alberto García que bueno ya que no mete en apuros de momento el Valencia que no me pongan los defensas de rayos porque así Abdoulaye by luego otro bebé que se las tenían tenía fuego amigo King

Voz 1038 19:09 y aquí hay que ser amigos no del balón

Voz 3 19:11 en y luego conceder en este caso las amigos al bien ahí

Voz 1038 19:16 esta Raúl de Tomás que cogía el balón de espaldas a portería prácticamente posición de medio centro no lo que duró dónde queremos verle a Raúl Tomás Sara al cambio orientación de Mario Suárez no es bueno agradecía el pase Luisa vincula pero se marchó a saque de banda por ahora no está siendo efectivo con el balón el Rayo Vallecano que por también tiene que ver ver hoy mucho más cuidado aún a esa contra Valencia ojo que bueno el pase para Ferran Torres encara

Voz 1860 19:39 Alberto fue un disparo de Ferran Torres que había hecho una diagonal perfecta el pase creo que había has sido de Mokhtar día Cavia había sido maravilloso el control de Ferran Torres cogiendo la espalda a Pitu ha sido buenísimo pero ha

Voz 1038 19:56 afortunadamente Quini ha fallado lo que no puede fue

Voz 1860 19:58 a un jugador de ataque y es que el disparo de Ferran se ha marchado cruza

Voz 3 20:02 sí está tirando la presión bastante alta el Rayo está dejando espacios atrás y en esta lo tienen muy mecanizado no el Valencia aunque cogen decente peligro

Voz 1038 20:11 sí ojo que se la llevó otra vez el Valencia tiene que despejar Alex Gálvez es porque se ha metido en un lío él solito el Rayo Vallecano Iván que estaba con la caraja a José Ángel Pozo porque había sacado

Voz 0684 20:21 yo en Port de portería en corto el Rayo había venido a presionar muy bien el Valencia y ese error tremendo sí que está con la caraza estamos viendo algunos aficionados incluso resoplando llevándose las manos a la cabeza porque están viendo que el Valencia sin crear mucho peligro sólo con los errores atrás del Rayo están llevando bastante abriéndose la portería

Voz 1038 20:37 digo otra vez recupera el balón el Valencia otra vez le cogía huyó bueno el pase de cuando obvia para Ferrán Ferrández Alberto Alberto salvado

Voz 1860 20:46 Alberto se tiró como un gato a la salida da a la salida ya los pies de Ferran Torres otra vez el joven valencianista que no pudo definir la jugada pero segundo susto del conjunto che aunque ahora alabó las para Adrián Embarba Acosta haber hecho delata que el Rayo Vallecano ya quieren gana la portería del centro de Adrià

Voz 1038 21:02 han despeja Huckabee el cabezazo

Voz 1860 21:05 de Santi Mina que prolonga para Rodrigo fue

Voz 1038 21:08 falta de Alex Gálvez otra ocasión Quini o era Carla Ara para Ferrán Torres es la misma

Voz 3 21:13 la misma ocasión jugador jugadores centro el campo sin presión defensa adelantada le coge la espalda Ferran a a Tito y es muy muy parecida a la a la primera ocasión en este caso espectacular veto no sólo contra el Valencia sino junto a sus compañeros que que no está echando una mano lo minutos eh

Voz 1038 21:30 qué difícil es para un portero que lleva tanto tiempo sin jugar sin ritmo de competición que en las dos ocasiones en tu propia portería en apenas de Diez minutos y que las haya resuelto también en sí

Voz 3 21:40 es es difícil de volver después de tanto tiempo pero lo que es fácil es que las primeras por la confianza no las primeras decisiones de los porteros cuando tú sale de puños y les da bien Omar depende casi ya de todo el partido y en este caso al veto está solucionando bien las papeletas tanto las cesiones complicadas cristianismo sus compañeros como las ocasiones del Valencia

Voz 1038 22:01 pues ha tenido dos ocasiones Valencia vamos a ver si tiene a primer

Voz 1860 22:03 al Rayo el centro de BBC el centro era buenísimo raso muy fuerte despejó The Gabi aras Elián Adriano bueno era

Voz 16 22:11 y a qué buen robo de balón de Adrián Embarba

Voz 1860 22:15 eso es lo que vimos el día del Betis un equipo Chuck Abbado presionando arriba recuperó el balón Adrián Embarba el disparo del once del Rayo Vallecano que se marchó fuera la ha tenido el Rayo Iván

Voz 1038 22:28 en la mejor ocasión en lo que llevamos de partido para él

Voz 0684 22:30 equipo de Paco Jémez que aplaudía sus jugadores le decía que eso sí hay que presionar arriba que hay que poner en apuros al Valencia gran ocasión que ha hecho reaccionar al público de Vallecas que enseguida ha ovacionado a sus jugadores

Voz 1038 22:41 ahí la tiene otra vez el Rayo Vallecano tiene que despejar no SAT vinculan otro balón en largo lo va a buscar mucho el Valencia ya lo hemos visto por el costado zurdo la defensa del Rayo Leo buscando las espaldas de de los dos laterales de se vincula por cierto vínculo ahora se ha hecho daño no con un jugador del Valencia

Voz 0684 22:56 se ha golpeado con Santi Mina han ido los dos jugadores el lateral peruano y el delantero gallego del Valencia buscar el balón arriba de cabeza parece que ha sido un choque cabeza con cabeza ya están los dos reincorporado se está hablando con ellos el colegiado manchego Albert la Rojas parece que has vincula protesta algo como si Santi Mina hubiese ido con el brazo pero parece que los dos jugadores ya se están incorporando no van a entrar las asistencias y se va a reanudar el partido en Vallecas

Voz 1038 23:18 ya hemos tenido la primera la de Embarba un nombre que necesita también confianza

Voz 3 23:22 sí curiosamente una pérdida de balón no como la que estás haciendo el Rayo como en el talón de Aquiles de rayos de este año las pérdidas de balones salidas de así una cosa clara e una ocasión bastante clara aquí no hemos visto bien pero pero tenía bastante hueco para para prometer al segundo palo oí bueno a seguir esa presión alta si seguimos recuperando balones cerca del área seguro que

Voz 1038 23:44 vista en televisión algo gorda la sensación de que podía haber parado un poquito mal mirar a portería pero claro una vez que recuperase ese balón y enfila la puerta del Valencia hay que acabar jugada yo creo que he hecho bien Adrián Embarba no encontró portería pero ojo que otro error del Valencia López

Voz 1860 23:57 echar el Rayo Vallecano era un pase Ferran ya ha interceptado Álex Moreno al es que quieren calar a Roncaglia es mejor Alex tiene que hacerse en primera opción Se marcha Álex Moreno centro de Aller tocan con dos dobletes en la va a llevar es parejo el que toca cierran Ferran será tiene que quitar de encima buena la presión

Voz 1038 24:13 en arribó ahora del Rayo Vallecano avanza a millas el Rayo avanza yardas a y la tiene Tito en el saque de banda está prácticamente pegado al área valencianista es buena la la posición para el ataque del Rayo Vallecano al ex Allen Moreno es el que se quería mover un poquito a dar una opción a Tito o al balón llega Raúl de Tomás que se apoya Mario Suárez Mario cambia de banda el control de bebé no es bueno del todo pero sí que consigue hacerse con el balón el portugués toca el medio hacían haciendo el uno dos bien en esa posición de mediapunta abriendo un poquito más Luisa vincula al centro has vincula con la izquierda la toca con la mano de Thomas ha tocado con la mano RDC yo creo que ha sido clarísima Iván y con la cartulina en la mano arreglo la sí Sevilla

Voz 0684 24:53 llevar la amarilla el están diciendo Raúl de Tomás que que hombre me saques que que es verdad que el balón masiva saque de puerta en el estadio Calderón has metido la mano me has intentado engañar cartulina amarilla la primera del partido la ve Raúl de Tomás

Voz 1038 25:04 Justa Quini o un poquito excesiva pues había con

Voz 3 25:06 son anécdotas anda el juego esa esa tarjeta justa porque intenta engañar está cerca el área pero sitúa esa esa mano la la cometes en una zona del campo que no que no esté en la portería no es tarjetas eso me pasó a mí con un lateral que la acogió dentro el campo en la típica vas fuera no controló bien Illa cogió dentro del campo todos protestamos que da la segunda no dijo el árbitro que no cortaba jugó jugada que esa no es eso no es motivo de tarjetas

Voz 1038 25:30 Iker los árbitros la mejor en la segunda dice nos tras de sí voy a quedar en una segunda amarilla que luego sea un poquito dudosa ya tengo lío montado bueno cosita de los hábito nos equivocamos todos ahí

Voz 3 25:41 de ahí sigue empecé a a mirar más eh como como es el tema de los árbitros porque al final hacemos el ridículo muchas veces sino seamos las normas y los jugadores no

Voz 1038 25:49 la claro que eso es lo que no se dice mucho Iturralde que les tira son las orejas a los jugadores porque hay que saberse el reglamento la norma de la competición en la que juegas ojo que el lata que el bono ahora del Rayo Vallecano desde el carril central habiendo hacia la derecha Sven centro BBC uno Chuck que se marcha agrupado por momento creía que se la comía Aneto Murat era yo creo que ha hecho una un centro al segundo palo le ha salido un medio tiro Iván apuntó llegar el primero

Voz 0684 26:14 sí está gustando mucho a género que está viendo él es de nos asentado ni un solo segundo el técnico del Rayo está aplaudiendo ahora lo vemos con los brazos cruzados y no sé qué pero vaya latigazos asaltado bebé poco más sorprende al guardameta el Valencia

Voz 3 26:26 sí bueno bebés el golpeo que tiene no sé que la hace la Folha seca y si verdad que parecía que iba central luego luego a o a portería bastante cerca del palo hay pérdida otra vez

Voz 1038 26:38 si la perdidas entre cuatro de campo la ataques para el Valencia toque Santi Mina con Rodrigo uno Parejo Lago la para el centro de Denis Cheryshev no corta Luisa vincula pero qué buena la la pared en el primer toque de Rodrigo el Parejo y luego qué visión de juego tiene abrir a la banda para meterla al centro Quini es una maravilla

Voz 3 26:55 ahí están en un nivel ahora mismo de

Voz 4 26:58 de un nivel Top de lo que hemos visto

Voz 3 27:00 a la selección natural de selección titulada El Valencia llevando un Valencia esta semana ese sede allí en Valencia que le quitara la tarjeta han luchado por ella sabiendo de que su jugador muy muy importante para ellos ha dicho Marcelino durante durante estos días que este este partido es engañoso que que tiene que sacar a estos tres puntos ya que está Getafe ahora mismo por encima hay nuevos Sakon punto a usar el Getafe les ha computado el Valencia Shake se toma como este partido importante

Voz 1038 27:24 claro que el Rayo no sólo se tiene que hacer un favor a Simi que los tres puntos sonoro balón de oxígeno para el Rayo Vallecano su lucha por la permanencia pero así le echa una manita al Getafe basta el centro Jo EFE errado centro Olímpico quería hacer un gol olímpico Parejo estuvo bien lo vio atento Alberto García despejó de puños va a ser de nuevo córner Iván para el Valencia

Voz 0684 27:44 el segundo consecutivo y el tercero del partido los tres los ha votado el Valencia inteligente

Voz 1038 27:49 cómo como un pasito Alberto hice la meto de primera pero ha estado atento el portero el Rayo hay va a dar ni Parejo otra vez con piernas echa el centro quiere controlar Gabriel Paulista será tiene de quitar de encima a pelotazo Abdoulaye Ba ahora sin miramientos sin contemplaciones bueno el despeje del senegalés que clase tienen

Voz 3 28:08 el caso es que es una maravilla hago tú cuando le voy a jugar y como que

Voz 1038 28:13 yo siempre he dicho no Mila compareció Roberto Trashorras no cuando cogió el balón que se paraban todo no indignación porque dos semanas y creo que parece que juegan a medio a medio minuto doblado indagan con calma yo siempre decía pero mantiene la gente se para cuando lo cogen ellos iban a cojo yo me impresionó en este caso no estoy

Voz 3 28:30 los jugadores que tiene tanta calidad que es muy difícil

Voz 1038 28:33 el balón diecisiete minutos de esta primera mitad de fogonazos el Rayo también dos oportunidades claras el Valencia sobre todo a los pies de Ferran Torres estuvo muy bien Alberto García que hoy vuelve a la titularidad el meta del Rayo Vallecano al el balones en saque de banda para el conjunto los de Paco Jémez es Tito de saque de banda de cabeza llegaba ahí José Ángel Pozo que marcó un golazo en Ipurua a ver si le vemos hoy también hacerlo igual pero en este caso en su casa aquí en Vallecas la bola ya en posición defensiva para Gabriel Paulista atrás para neto Murad Neto toque pone el pelotazo largo hacia banda izquierda toca de cabeza José Luis Gayá con Denis Cheryshev que buena la pared del Che con nueve Gayá pero lo que pita al colegiado es saques

Voz 15 29:15 la voz de banda no si se ha perdido la pelota por línea

Voz 0684 29:18 el no ha llegado a tiempo Denis Cheryshev aunque está reclamando ahora haga ya que hay falta sobre el futbolista ruso del Valencia no lo ha visto así el colegiado saque de banda para el Rayo

Voz 1038 29:26 como loco Elgin y loco lo Kobayashi

Voz 3 29:29 para mí es falta eh para mí falta porque llega ante la falta que que que el saque de banda llega llega tarde vincula ahí al final le da pero bueno que todo sea eso favorito no hay poquito a poco no que veamos remando si quería comentar un tema que he visto antes con el tema Céline hoy el tema Paco y tengo que reseñar que Marcelino pasaba de largo eh pasaba de largo de El Vestuario de

Voz 15 29:51 pero yo creo que lo ha hecho porque estaban haciendo la foto del once inicial no quería meterse por medio la foto el Rayo si yo no sé si decir será comentados hoy

Voz 0684 30:00 yo me he fijado también de palacios están haciendo la foto Ilha hecho el gesto a la leído al ayudante de vamos por detrás justo en ese momento han terminado hacerlo

Voz 15 30:06 ya han pasado también te digo que no le hace gracia venir a Vallecas

Voz 3 30:09 eso seguro que digo te digo yo para experiencia

Voz 15 30:12 decir a pleno no sé idiomas

Voz 3 30:14 duda Paco Aida saludando como común señor como debe ser Vila saludado

Voz 1038 30:19 ojo perdóname relata que el vuelo por banda izquierda el Rayo Vallecano se tira wrong

Voz 1860 30:22 la guía que hoy hemos Ike tenga

Voz 1038 30:25 la pesadilla con Álex Moreno cortó bien el lateral del vale

Voz 0684 30:28 en un saque de banda pegadito al banderín de córner y hay Sader gatito va jugar el Rayo en ataque

Voz 1038 30:32 hay Estatuto tocando con Adrián Embarba que llega esa posición de la banda pierda para tocar otra vez con Tito hay el centro de Tito con la chepa de Álex Moreno pero recupera otra vez el lateral del Rayo Vallecano la bola que ahora no tiene dueño quiere buscar la parejo pero la controlaba bien pozos de la deja a Mario Suárez y con Embarba ojo que están tres el Rayo Vallecano ahí en el medio ya está solo en la frontal

Voz 1860 30:53 Suárez vendí para Mario fuera

Voz 1038 30:55 no la pegó bien el jugador del Rayo Vallecano el ex del Atlético de Madrid la pegó con el empeine pero se marchó fuera bola para neto curará

Voz 0684 31:04 Illa jugará que viene de una noticia de una pérdida de balón de Parejo saliendo desde atrás presionaron muy bien los futbolistas del rayos en las robaron al capitán del Valencia qué pena que ese disparo de Mario Flores se marcharía desviado

Voz 3 31:14 vamos vamos a seguir hablando bien de Parejo que seguramente tengamos el actor exacto tengo

Voz 1038 31:19 que hablar muy bien muy bien de todos los del Valencia e

Voz 3 31:22 de lo del Rayo para que no deje mal no va y si el rollito conseguir los tres

Voz 1038 31:27 pues ahora hay que tiene el balón en fase ofensiva es el conjunto ché del conjunto de Marcelino va Roncaglia desde el lateral diestro eh que va a sacar de banda elevemos ya con cara de esfuerzo porque tener delante al Moreno mucho toro con el que lidiar Roncaglia está esperando el movimiento de los adelante es Ferran Torres en que se acerca a recibir la tocó trae para Roncaglia al pelotazo al área quiere llegar Rodrigo pero salta descomunal hay Abdoulaye lleva el cabezazo de Abdoulaye se marcha saque de banda cómo está viviendo este comienzo de partido bueno ya los veintiuno en primero minuto de partido Paco

Voz 0684 32:00 de pie todo el partido no ha sentado ni una sola vez desgracia de vez en cuando se gira para hablar también con sus ayudantes con los futbolistas que están en el banquillo el que está guardan un poquito más es Marcelino García Toral que ahora sí que se levantaba para dar una orden a Roncaglia en el saque de banda prometo Jémez de pie y Marcelino un poco más metido en el

Voz 1038 32:16 Quillo ahora sí que mueve el balón el Rayo Vallecano desde el kilómetro cero Mario Suárez tocando con Álex Gálvez Gálvez apoyándose con pozo pozo de primera para Gálvez otra vez el balón para Adrián Embarba todo estos en el campo del Rayo Vallecano no avanza hasta campo contrario tiene que tocar otra vez atrás Pozo con Gálvez que lo ha encontrado Álex Gálvez para Adrián Embarba Adrián Embarba hacia la banda derecha ya sigue en campo Che Luisa vincula otra vez embargo Embarba que está pareciendo mucho en estos minutos eso es buena noticia para el Rayo porque es uno de los bueno jugadores que tiene el conjunto de Paco Jémez lo intentaba debe se quería marchar de José Luis Gayá ha estado muy bien tapado por el lateral zurdo también internacional por España uno de los muchos que tiene este Valencia que está haciendo un buen tramo final de temporada que quiere llegar a los puestos Champions pero le quiere frenar hoy el Rayo Vallecano que necesita salir como sea de la quema que necesita por lo menos acostarse hoy a tres puntos de la salvación y todo pasa por ganar aquí por ahora no lo consigue veintidós de la primera Rayo Vallecano cero Valencia cero de lo estamos contando en Carrusel Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM y también en la aplicación de la SER si elige Radio Madrid y ojo que la tienen la afronta la acción Moreno Se marcha de uno Álex Moreno quiere marcharse de Parejo otra vez Álex Moreno se la deja Raúl de todo

Voz 0684 33:26 las no pero pita mano eso es mano se la había llevado bienales Moreno pero ha metido la pierna un jugador del Valencia y el rechace le ha golpeado en la mano Álex Moreno y eso ha señalado Álvaro Larrea

Voz 1038 33:36 es una jugada muy trazabilidad a Kimi pero Huff

Voz 3 33:39 no por lo pelos dudosa me están encantando me está encantando y tres cuatro jugadores rayos sobre todo la parte de arriba a los tres medias no con con barba con muchas ayudas tanto cayendo en banda derecha como banda izquierda bebé haciendo su su típica diagonal es en este caso no va a hacer su típico regate legales ya que esta cuando la derecha y sobre todo Gálvez no está muy bien en la salida de balón y le veo muy muy muy centrado

Voz 1038 34:02 es que la pareja de centrales del equipo tiene que ser amante

Voz 3 34:05 para mí sigue está encantado tienen

Voz 1038 34:07 todo muy buena salida de balón van los dos Bienal corté y tienen menos Olalla hay que decirlo todo hay es buena la recuperación hará el Rayo Vallecano se marcha al que tiene con la contra larga es Adrián Embarba desapareciendo bien PF

Voz 1860 34:19 el BBB al primer palo quería Yeda Raúl de tumbas no llegó a conectar porque salió muy bien Gabriel Paulista cortando ese centro de bebé buena oportunidad para el Rayo Vallecano que lo va a intentar de nuevo esta vez por saque de banda esta

Voz 1038 34:34 todavía hay pegadito al área grande del coche

Voz 1860 34:36 junto valencianista aprieta la afición del Rayo que sabe qué es

Voz 1038 34:39 momento oportuno después de esa buena buena internada por banda derecha EB Ia

Voz 1860 34:44 la fuerza muy bien el portugués el córner Iván el

Voz 0684 34:47 primero del partido para el Rayo Vallecano todavía no ha dado ninguna el equipo de Paco Jémez días días a esquinas acerca a diario

Voz 1038 34:53 vendría de lujo un golito del Rayo en el minuto veinticuatro que se cumplen ahora en estos momentos Rayo Vallecano cero Valencia cero primer córner que va a lanzar desde el costado diestro el ataque Adrián Embarba el centro del segundo

Voz 1860 35:06 palo quería llegar bebé Maccabi Majlis

Voz 1038 35:08 lo más rápido Lebel que dispara desde fuera el área no llega el balón a nada porque el cabezazo de Tito al que cerraba para avanzar yardas Sara se la quita de encima Parejo aplaude Paco

Voz 0684 35:20 suyos Iván aplaude Paco Jémez no es para menos porque está creciendo con el paso de los minutos el Rayo Vallecano también se está animando la afición cánticos para animar a sus jugadores Ike difíciles hacer un olas de Valencia que es el segundo equipo menos goleado de Primera División con veinticuatro goles en contra sólo lleva menos el Atlético de Madrid

Voz 15 35:36 con diecinueve pero bueno por lo menos Quini el poso que está dejando el Rayo en mejores después de esos dos sustos de Ferran Torrent

Voz 3 35:42 con el primero cinco o diez minutos de del Valencia ha sido buenos los dos ocasiones además el Rayo está muy bien me está encantando Staples apretando

Voz 4 35:50 no he enganchando a la afición no que afinarse necesitan entre afición y equipo

Voz 15 35:55 hoy en mira mira alto querrán

Voz 1038 35:57 pido a bueno entre Mario Suárez been vincule Barbal más en profundidad no llegaba Raúl de Tomás el pase no era bueno pero sí que está volviendo un poquito mejor circulación de balón que lo que no vimos tampoco en Ipurúa

Voz 3 36:08 seriedad otra no quitando la dos ocasiones ha tenido Ferrari de Mc ha sido dos Don José Guti iba así que quedan cogió la espalda Tito en crear ocasiones y en este caso el Rayo sí que está acercándose creando ocasiones composiciones de balón largas debió bastante bastante serios bastante bien al Rayo

Voz 1038 36:23 ahora apurado Tito en ese lateral zurdo porque estaba presionando Ferran Torres después de una buena acción defensiva de Gálvez sobre Santi Mina va a ser saque de banda para Roncaglia que está buscando un balón y que lo tenía Raúl de Tomás en el otro en el otro lado ya así que ese lo leyera al lateral diestro valencianista Roncaglia que se apoya con Ferran Torres que bueno el movimiento de Ferran para deshacerse de Mario Suárez la toca

Voz 1860 36:45 trigo piden penalti nota penalti Alberola pita penalti veló las rojas penalti creo que ha sido de Mario Suárez

Voz 1038 36:53 sobre Rodrigo no lo ha dudado ni un solo

Voz 1860 36:55 mundo Iván penalti para el Valencia sí

Voz 0684 36:58 he vivido dentro del área el delantero Rodrigo Moreno se ha girado el defensa del Rayo creo que ha sido Gálvez eh no Mario Suárez que sí

Voz 15 37:05 que es yo no ha llegado al al amado de Fernando Torres

Voz 0684 37:08 enseguida no lo ha dudado nada Alberola Rojas ahora le están protestando el capitán y portero Alberto que incluso ha empujado a Gálvez de Abdulá lleva diciéndole pretexto yo que soy el capitán yo hablo con el árbitro Pere Alberola parece que lo tiene muy claro y como nos dice Iturralde habiendo contacto

Voz 1038 37:22 el bar no va a entrar a corregirán árbitros a que va a ser penalti para el Valencia vimos en una jugada que la de Casemiro en el Ciudad de Valencia contra el Levante que tampoco parecía tuviera contacto Hinault echó para atrás la jugada veremos qué le dice el bar pero lo tiene muy claro equino y parece que el penalti se va a lanzar para mi mujer

Voz 3 37:38 esto no de en directo lo habla habrá que verlo en televisión haciendo Alberto sus ritual haciendo que están a Parejo

Voz 1038 37:46 Desire puede concentrar para mí

Voz 3 37:49 muy muy justito justito habrá que verlo luego por televisión pero para mí no no era turismo

Voz 1860 37:54 Bento importantísimo del partido para el Rayo Vallecano XXVII de la primera rayos pero Valencia cero va a Dani Parejo desde los once metros se coloca ya en la portería Alberto García ahí está pero La Roja

Voz 1038 38:05 qué va a pitar va iniciar la carrera Dani Parejo

Voz 1860 38:08 bueno para co faro no paro

Voz 16 38:10 Alberto García paro Alberto García paro Alberto vacía paro Alberto García y oro Alberto

Voz 1860 38:18 el penalti a Dani Parejo sí salvo el Rayo paro penalti Alberto gracias Alberto de la que sí ha salvado uno de Vallecas Iván

Voz 0684 38:28 pues vaya manera de agradecerle a Paco deben la oportunidad qué le ha dado hoy Alberto García que se viste el héroe ya parado muy la celebrado el público no es para menos de Vallecas porque veía que con ese gol en contra se podían poner las cosas difíciles y ahora lo escuchamos cánticos de Alberto Alberto en la grada de Vallecas

Voz 1038 38:45 todo sea dicho que ni el penalti estaba horriblemente lanzó

Voz 3 38:48 si ha intentado engañar a al jugador tirando el penalti a Antequera del jugador un derecho no no ha sudado natural como suele ser habitual