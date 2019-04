Caparrós: "Me han diagnosticado que tengo una leucemia"

Voz 0956

00:00

ustedes saben que yo siempre he dicho que mi hierve la sangre roja me me hierve la sangre roja Issam picado la sangre roja con la sangre blanca era y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia pero es una leucemia que no me permite que me en que no que no me impide entrenar no necesito ni tratamiento me han cogido a tiempo y por lo tanto puedo seguir entrenando no solamente esto sino que sí que confían en mí muchos más años o Iago esta declaración pero no necesito tratamiento Se me ven la cara feliz muy feliz no pueblos triunfo quiero transmitirle a mi gente a la gente que me quiere que tranquilidad que voy a dar mucha guerra racial