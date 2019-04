Voz 1

informar sobre barbaridades no es sólo un trabajo desagradable a menudo puede costar de la vida los que están infligiendo esas atrocidades pues no acostumbran a apreciar que el mundo se entere de su vileza aún así para los hogares españoles fueron shock cuando el ocho de abril de dos mil tres se convirtió en noticia una de las personas que nos enviaba noticias de la guerra de Irak porque ese ocho de abril nos legaron las últimas imágenes que grabó José Couso un cámara gallego de Telecinco desplazado a Irak para cubrir la guerra que Estados Unidos había desatado contra el régimen de Sadam Husein Couso se había trasladado a Bagdad antes de que empezara el conflicto junto con otros compañeros de Informativos Telecinco pero cuando los americanos dieron inicio a la invasión los únicos que se quedaron fueron Jon Sistiaga ahora José Couso cuando los americanos llegaron a la capital tardaron pocos días un tanque disparó contra el hotel Palace está en donde se encontraba la prensa José Couso y Taras Protsyuk un periodista ucraniano resultaron muertos la excusa oficial americana es que la compañía estaba siendo atacada desde un edificio cercano algo que no se llegó a demostrar lo que sí que era innegable es que el ejército americano sabía o debería saber que la prensa extranjera estaba concentrada en ese hotel pero sí resultó vergonzosa la actitud del ejército americano no los resultó menos la del Gobierno español que intentó que las denuncias presentadas por la familia de Couso en la Audiencia Nacional no prosperan dieciséis años más tarde nadie ha pagado por ese asesinato