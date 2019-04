Rubén Blanco: "El mero hecho de que Iago Aspas esté en el campo hace que el equipo tenga un rumbo"

Voz 1 00:00 vamos a ver lo que pasa María a ver qué pasa al Pucela me voy a Vigo que está por ahí Jacobo Z hola Jacobo

Voz 2 00:05 a una sola mano buenas noches pues siete goles iba a la criatura en una semana me preguntaba Dani Garrido quién es el mejor jugador español ahora mismo deje claro ahora Karam en esta semana mejor que llegó aspas no hay ninguno

Voz 0841 00:14 fíjate en lo que ha cambiado el cuento no en una semana en tres partidos Yago Aspas que ha hecho que su equipo pues haya logrado siete de nueve eso sí hemos pasado de depender un poco la el diván del psicoanalista al cardiólogo mano porque perdía cero dos con el Villarreal ganó tres dos el partido remontando ganaba cero dos en Huesca y empataba tres tres y hoy la Real mucho mejor plantada más profunda con más ocasiones ganaba cero uno al descanso con el gol de Willian José acababa Yago Aspas de decir venga vamos a ponernos a ello lleva cinco goles dos asistencias ya resucitado a un Celta que estaba pues prácticamente desahuciado pensando en otras cosas el otro día te adelantaba Yago Aspas en El Larguero de lunes que llevaban hablando de desde antes de Navidad con el club que lo aparcaron por el tema de la renovación y ahora ya está aquí la gente muy intranquila para que se siente en cuanto antes sí que lo renueven ya de manera vitalicia fíjate hay una ecuación que no falla AMPAs marcando otro baranda y Rubén parando porque lleva como cuatro o cinco partidos pero desde enero siendo decisivo pero ahora en esta racha positiva sí Aspas marca las diferencias arriba desaparecido muchísimo para sostener al equipo

Voz 3 01:28 pues está por ahí hay que hay que hay que pagarlas el Rubén

Voz 2 01:32 el portero Rubén esto echó muy bien topando está por ahí no el portero Rubén Blanco muy buenas hola buenas que claro todo el mundo pone los focos de Tino hola nadie no

Voz 4 01:42 bueno yo creo que no ha encontrado con Brasil

Voz 2 01:45 de algo claro

Voz 4 01:47 ante el el mero hecho de que estén en el campo yo creo que es y notas

Voz 2 01:51 joe ahora tú te estás yo no he veintitrés años conquistó la titularidad en diciembre creo que fue el partido contra el Huesca si no recuerdo mal

Voz 5 01:58 sí desde entonces ahí

Voz 2 02:01 haciéndolo muy bien y sintiéndote con confianza con la que te ha dado también los entrenadores no en el banquillo

Voz 4 02:06 sí yo creo que bueno es fundamental que el que los restos bueno mi confianza ahí yo bueno al final intento hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar al equipo

Voz 2 02:15 hombre Cardoso no te vio mucho a la jornada catorce no jugaste pero a partir de ahí y hago tiene que meter las pero el otro día existe un paradón tremendo hoy has vuelto a estar muy seguros ETB no ahora mismo

Voz 4 02:28 sí ya te digo sobre todo la confianza yo creo que es fundamental para para todos los jugadores y la posición de porteros un poco más

Voz 2 02:36 hasta qué punto ha dado esa inyección de moral que necesitáis la vuelta Iago Aspas siete goles en una semana estabas diciendo que es muy muy importante

Voz 4 02:45 sí yo creo que ella sacaban las palabras incluso para él de hecho ya te digo de que esté en el campo para nosotros es como que que bueno parece que el equipo pues tiene un rumbo oí bueno yo creo que se está demostrando ahora

Voz 2 02:57 está demostrando que es vital tener hundió como él cosa que el resto de equipos tienen es una ventaja que tenéis respecto a otros rivales no en esa lucha por la permanencia

Voz 4 03:06 sí sí día escuché que lo comparaba incluso con la importancia que tiene el Barça para nosotros pues creo que que estoy de acuerdo con cómo hacer comentario porque porque bueno que lo mete asiste Pelé corre tiene mucha calidad

Voz 2 03:24 es para Messi es para el Barça lo que yo hago es para vosotros

Voz 4 03:27 bueno yo creo que sin ninguna duda

Voz 2 03:30 ha dicho Bordalás me ha hecho gracia en la sala de prensa es decir que él cuando se enfrentaba al Celta odiaba Iago Aspas que le odiaba literalmente lo ha dicho así de claro es que es que es un jugador que que no sólo marca sino todo lo que hace en el campo no

Voz 4 03:44 sí lo escuche la verdad que bueno te hace gracia pero pero bueno entiendo el comentario porque al final yo creo que incluso debe ser frustrante para para el equipo rival que ver que un jugador pues prácticamente hace todo bien

Voz 0458 03:57 en la Rubén ha sido un día muy difícil para los porteros porque había viento racheado tremenda que hay un porrón de agua ha salido el partido fantástico ha ha sido vital Ajero no tanto un balón que no la he visto bien la supera por encima lleva un par de porrazos uno las costillas a Sangalo dos veces sobre todo para los porteros el partido de hoy ha sido un infierno entiendo Rubén

Voz 4 04:15 sí sí parece una una chorrada pero la verdad que bueno cuando llueve cuando hace viento pues bueno el balón pues toca hacer expreso o hace trayectorias extraña así para los porteros pues la verdad que que es muy complicada

Voz 2 04:29 echáis cuentas de lo que hace falta para salvarnos en El Vestuario

Voz 4 04:33 ni en la cabeza el calendario sí sí la verdad que sí pero yo creo que que nos equivocaríamos los y charlamos cuentas porque ya vemos que cualquiera obligan a cualquiera ahí pero que por abajo o por arriba por por el medio está todo muy apretado ahí bueno quedan Ramón Espinar

Voz 6 04:53 pues muy bonito por todas partes fíjate el siguiente es el el Wanda Metropolitano está Talavera temblando porque Yago Aspas en el Metropolitan

Voz 2 05:00 pero bueno lo hago no puede no puede que esto es verdad que está Ariel vio la amarilla se pierde peso moral que ha habido Talavera aliviar no va a estar tomando Jiménez y no va a estar Diego Costa no estaba se lo pierde luego recibís al Girona luego viajáis a Barcelona para el español luego viajáis a Leganés recibís al Barça viajáis a San Mamés en la última jornada contra el Rayo

Voz 4 05:21 sí bueno un calendario yo creo que es complicado porque no hay rival que creo que todos jugándose algo bueno creo que salimos reforzados de esta semana que hubo otras partido Si yo creo que que bueno tenemos un reto bonito pero yo creo que tenemos que seguir

Voz 2 05:39 pues nada por trazo enhorabuena por por rodeó y enhorabuena por la temporada estas haciendo eh

Voz 4 05:44 muchas gracias un abrazo un abrazo luego

Voz 2 05:46 Rubén Blanco en directo en este tramo de Carrusel deportivo cerramos Jacobo en Vigo la próxima visita al metropolitano contra el Athletic

Voz 0841 05:52 sí que esté tranquilo tala que no va a Iago Aspas ya lo hemos preparado para que se prepara para el partido de Semana Santa contra el Girona tampoco va a estar Diego Costa que se lleva muy bien con Yago de de su paso por digo así que nada nos quedamos sin dos delanteros