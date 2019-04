Flash deportes SER de las 00:00 (07/04/2019)

Voz 1490

00:00

la victoria del Betis es el último resultado que nos ha dejado la Liga Santander en el día de hoy Betis dos Villarreal uno dos goles de lo Chencho han hecho que los de Quique Setién a Tel la victoria en casa tres puntos importantes para los béticos que les coloca en novena posición además victoria también del Getafe en el Coliseum ante las Let it triunfo importante para los de Bordalás que les permite seguir soñando en Europa en Vigo victoria con nombre propio en le Yago Aspas el delantero anotaba dos de los tres tantos que ponían por delante al equipo ante una Real Sociedad que no ha sabido reaccionar aún contundente celta por su parte el Sevilla ganaba a domicilio en Zorrilla Valladolid cero Sevilla dos victorias para los andaluces aunque el Sevilla no ha sido sólo es noticia por su triunfo sino también por el estado de salud de su técnico porque Caparrós confirmaba que sufre una leucemia crónica el técnico está bien seguirá entrenando al equipo él mismo Caparrós ha dicho que es una vez explica su situación no quiere hablar más sobre este asunto y al margen de esto seguimos con los partidos hablamos de victorias y ahora vamos con los empates que hemos vivido en el estadio Ciudad de Valencia yen Mendizorroza porque el Levante plantaban casa ante el Huesca un dos a dos ha sido el resultado final también empate en Mendizorroza Alavés uno Leganés y fuera del fútbol en baloncesto la Liga ACB ha dejado seis resultados UCAM Murcia setenta y cinco ochenta y seis Baskonia Manresa noventa y uno ochenta y siete Iberostar Tenerife estampados Burgos noventa y nueve setenta y seis Montakit Fuenlabrada Unicaja ochenta y ocho sesenta y tres divina seguros Candela setenta y cinco noventa y dos pasa en Lhasa dice Ramos con Herbalife Gran Canaria setenta y uno setenta y siete Real Madrid y acabamos con el balonmano donde el vaso se ha vuelto a proclamar campeón de la Copa del Rey pasa al hasta treinta y cuatro Cuenca dieciocho los de Pascual suman así su sexta copa consecutiva de momento sus todo más información deportiva en cadenaser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo cien todas las emisoras de la Cadena SER