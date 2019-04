La música en campaña electoral

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 menuda cara de campaña electoral que traía de Roberto Torija buenos días buenos días y eso que estuviera ahí y eso que todavía no ha empezado la campaña de tierras cuatro días que dan

Voz 2 00:09 no quedan cuatro días empieza el jueves amén hecho la medianoche del jueves al viernes estamos ya vamos expectantes este fin de semana para que os hagáis una idea que me dices que estás de viernes pero mi carita de de campaña electoral viene porque este fin de semana he tenido en mítines en sesión de mañana sesión de tarde por si fuera poco de Pedro Sánchez Pablo Casado de Pablo Iglesias de Albert Rivera que pesa también algún acto un acto de Vox así que ha sido un fin de semana

Voz 1 00:36 es verdad que cada vez más ganado de la campaña y la precampaña Se sea de eso no hay fronteras

Voz 3 00:41 totalmente menos mal que la campaña electoral también nota alguna alegría

Voz 1 00:47 si no alguna anécdota graciosa excusa pero te sientas los lemas los lemas de Dios tienen un comentario el vamos ciudadanos está muy bien pero a mí lo que me sintámonos ciudadanos no sirve

Voz 3 01:01 que no nos da la excusa perfecta para disfrutar así sabe por dónde voy a otro día

Voz 1 01:07 para otro día me hago ahora mejor con

Voz 2 01:10 los musical de la historia

Voz 1 01:14 en estos minutos de campaña ya la voy a poner todos los días nos van a obligar a ponerlas de los demás te imaginas pero si hacen versiones tan guays si si no electorales de entrar en el Partido Popular

Voz 2 01:29 tiene eso que ya comentamos la semana pasada es que esta canción es imbatible entonces aunque el resto de partidos lo intenten traten de hacerse un hueco pues es una competición que casi nadie se pone a correr con Usain Bolt dirige a ver si te gano

Voz 1 01:44 acaba de nada pero bueno lo intenta hemos visto correr a Aitor bueno pero no lo parece

Voz 2 01:53 bueno te decía que lo intentan pues vamos a escuchar este mismo domingo Albert Rivera presentar

Voz 1 01:59 que tras me extraña describe adelantar para la campaña de estas generales K ciudad

Voz 4 02:09 vamos a espera que no te digo una cosa eh

Voz 5 02:12 lema Nos lo vais a quitar de la cabeza vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

Voz 1 02:20 yo creo que igual esto se tiene una cosa es ver no me ha pasado

Voz 2 02:24 yo pues yo te iba a decir que yo creo que está tendría que ser la encuesta del The buenas para mañana es la mejor lema no en qué escena de la vida cotidiana te ha sorprendido a ti mismo defiendo con esta alegría que exhibe Albert Rivera

Voz 3 02:37 vamos ciudadanos va a los ciudadanos pues en la ducha puede ser cocinando no

Voz 1 02:43 en la cama nos dábamos contenido del teléfonos

Voz 1571 02:49 que quede decía Gonzalo Velasco y filólogo filósofo y tertuliana de Hora Veinticinco que es como vender un lema como algo que viene del extranjero que es un poco la técnica que Ciudadanos como qué guay este que viene del extranjero y al final pecar de Mallorca atletismo de una simpleza de decir vamos ciudadanos entenderlo como hueco exactamente y luego tirarlo como algo y luego nada

Voz 1 03:10 en aquel también lo han importado

Voz 2 03:13 sí sí sí sí un pelín de geo estrategia política puede ser que guarda cierta relación con el partido de Emmanuel Macron eso sí bueno por ahí deben ir ir los tiros creo yo en cualquier caso la música por lo visto es muy importante en una campaña electoral pues no tiene sentido en el tiempo de espera en los mítines en eso que los periodistas y los políticos llamamos las caravanas electorales que son esos viajes que te llevan de un lado soporífero es contencioso otro de España de uno de entre mitin y mitin necesita un poquito de bailoteo hombre claro El Rey del baby lote

Voz 3 03:47 creo que hemos un dicho popular no

Voz 2 03:49 Miquel Iceta ha también entre el Iceta el PSOE ha preparado una lista con más de cien canciones una lista de Spotify y que tiene que tiene un poquito de todo eh Tiene Rosalía

Voz 1 04:00 muy bien

Voz 6 04:03 eh sí un poquito indie con

Voz 3 04:05 o de Indy tiene la Casa Azul para Iván Ferreira durante

Voz 1 04:19 locura está lleno de Cayetano os pido aquí hay Cupido más tío a mí pero este tema me encanta en los piden perdón y qué opinará de lo indie por ejemplo

Voz 2 04:49 es una pregunta que seguro que estaban haciendo muchos de nuestros oyentes José Antonio Monago el candidato del PP a la Junta de Extremadura

Voz 8 04:57 aquí la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión fue el tecno a mi me gusta Camela que empezaron a vender las cintas en las gasolineras en los mercadillos son el segundo grupo que más ha vendido uno

Voz 9 05:14 yo le echo el check in no sé si es verdad que es el segundo grupo

Voz 1 05:17 hemos venido porque más vendido de que porque lo mejor es que claro es que no no él decía que tres años era claro como símbolo del español que seguramente o sea el segundo grupo que más estos gasolinera de lejos el primero pues seguramente hasta que todo depende de cómo termine Monago que la dejado

Voz 2 05:37 acababa ahí no hay corta Hoyo eh que quede claro es es el anuncio no dar más el tostón con la campaña con la precampaña o como queramos llamar pero me gustaría hablar de espías soviéticos que es mi tema de concentración favorito con Camela de fondos y Juan Carlos a ver en los últimos días ha habido cierta polémica en Rusia por ciclo publicado en una revista oficial del Ejército que se titulaba el artículo súper soldado para las guerras del futuro como como

Voz 1 06:07 el Soldado de Invierno a Segura

Voz 2 06:10 que el Ejército ruso utiliza tácticas paranormales paranormal paranormales para ayudar a los militares y una de ellas es la telepatía huyo uy y si Peret telepatía que les permite detectar emboscadas escuchar conversaciones ajenas oye pues habrá más bajo que cuando están escritas room pero les da igual aunque no hable por telepatía la cosa de la telepatía es que no hace falta que lo verbal imperial o incluso le permitía aprender otros idiomas el autor de esto es el coronel que del Arctic el autor del artículo si es el coronel al que

Voz 10 06:47 eh para un poco tranquilizarnos a nosotros y también a los lectores de este de este periódico ruso de este periódico era fan prevista en todo el mundo lo ha puesto de vuelta inmediata porque viene a decir que evidencia científica de lo no tiene es que contiene

Voz 2 07:04 el Papa no

Voz 11 07:06 yo pues ya que por si acaso

Voz 2 07:09 él es lo que dice que en algunas ocasiones estas técnicas han llegado a tener éxito menciona un caso muy concreto quedan muy mal rollo será

Voz 10 07:19 pero bueno el mal rollo entero te lo mete en el cuerpo no

Voz 12 07:21 ahí hay que estamos preguntando además por por cosas

Voz 1 07:24 Nos dan miedo en la encuesta vienes tú a Apolo

Voz 12 07:26 somos un poquito más siniestro el prelado

Voz 2 07:29 de era el coronel poroso menos eh

Voz 1 07:31 no estaba pero si lo piensas un espía ruso pues de da bastante bajas espina

Voz 2 07:36 bueno dicta o el ejemplo concreto que les decía unos soldados según este señor pudieron leer un documento que estaba encerrado SAS como la las mil pruebas que que había que superar documento cerrado en una caja fuerte en un idioma que los soldados no hablaban estos soldados consiguieron identificar es todavía más inquietante porque no solo identificaron a terroristas sino a candidatos terroristas que es como bueno

Voz 1 08:03 potenciales potenciales por ejemplo madre crimen cree que yo no sé no sé

Voz 2 08:09 pero es muy mal esto es una locura no pues sí pero lo que es una ocultación aunque haya perdido

Voz 1 08:15 la revista oficial en una revista oficial de lejos

Voz 10 08:17 ejercito que tiene una tirada de diez mil ejemplares que tiene también versión en en las ediciones

Voz 1 08:22 qué tal es oficial la canción usted señor pero

Voz 10 08:28 que militares y científicos que lo que está diciendo usted señor pues no tienen ningún tipo

Voz 2 08:33 se fundamento relacionando pero yo lo traigo aquí claro como las bobadas que suele traer habitualmente

Voz 1 08:39 pero si eso es lo que te lo que te habría gustado hablar por Matti voy que evidentemente pues no podio

Voz 11 08:44 nacionales un poco con la campaña electoral tú crees que alguno de los candidatos ha pasado por esta alguna de estas técnicas por la telepatía

Voz 2 08:51 claro para tener pues bueno a ver si a ver si te voy a tener que venir aquí a hablar de la policía patriótica

Voz 1 08:56 debe terroristas pachas y rojos y de todo donde no los ahí también eso eso pasa también

Voz 10 09:03 es que muchas veces no hace falta ni telepatía para verlos venir

Voz 12 09:06 eso es lo que nuestros políticos desde luego que no pues nada Roberto a ver si a ver si conmigo funciona el pueblo pueblos