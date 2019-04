Iturralde González: "Quizás haya sido la peor semana del VAR"

Voz 0841 00:00 ahora sí ahora reconoce que no hemos hablado nosotros pero no por eso digo yo entiendo que hay aficionados del Barça bebé habían contarlo pero pero que realmente es dos ofertas una renovación e hizo una otra vez no al Barça pero yo entiendo que Barça y me parece que no lo no lo dijo así así no no lo dijo así lo dijo en un documental con el que estuvo jugando con la perdiz que duro habré duró tiempo se le pitó a Piqué

Voz 1 00:25 mejor es que si Piqué de la crítico en Talavera una pregunta

Voz 1375 00:30 es que si Piqué es tentado por el Barça Piqué está diciendo no pero no digo nada una semana así

Voz 0841 00:36 ahora verdad y al final acaba diciendo

Voz 0985 00:38 eh tengo mis dudas no sé si ir al Atlético no nada bueno los habrían esta noche un documental que me ha hecho Griezmann al final sale que no pues a lo mejor cuando venga el Cam al Wanda metropolita alguien

Voz 1 00:47 Pita dietas no se falta al respeto pues yo entiendo que alguien le puede quitar la perdiz con otro no

Voz 1576 00:52 en esa situación si le pitarán en el Metropolitano te dirá lo mismo que te digo después de lo que viví ayer es que es hacer el ridículo porque pitarán jugador que no ha querido venir no

Voz 1 01:01 no sé si te parece que sea lo comentaba que esto es como lo quiere desplegar Jordi es la realidad

Voz 1576 01:12 la cosa no la quiere aceptar aceptarse queden Atlético de Madrid nunca ha tenido contrato en el Barça nunca ha hecho nada en el Barça

Voz 1 01:19 pero todos equipos en Europa

Voz 0841 01:25 puede la gente mostrar su desencanto con Griezmann por primera le he dicho que no al Barça y luego por la forma en que dijo que no parece tan respetable la decisión de Griezmann como que la gente la quiere insulta muestra ayer su desencanto porque Griezmann le dijo no al Barça de la que se lo dijo si yo conocía

Voz 1375 01:39 gente del Atleti a la que tampoco le gustó el sí por por cómo fue

Voz 0841 01:43 en el documental o sea lo que no gusta a las maneras si hay un montón de jugadores en la historia del Barça

Voz 1 01:47 vientos de acuerdo eso Juan Pablo no le gustó ni al club en el que se quedó hoy en el que está pasando

Voz 0841 01:55 esto pues por el Barça

Voz 1 01:56 pues mira sabido jugadores que al Barça talaverano han pitado nunca en el de los tabla

Voz 0985 02:04 pero más frívola con los sentimientos de los aficionados ahora voy ahora vengo con un documental que a los aficionados del Barça recito muy poco

Voz 1 02:15 no es que su presidente filtrando emitidas que podrán a lo mejor al final el Barça lo que acá

Voz 1576 02:20 no es que su presidente filtrara que lo tenía fichado cuando no lo tenía fichado a lo mejor ésa fue le con la ilusión que jugó el a la afición del Barcelona pero fue con lo que dijo su presidente que filtró a los medios que lo tenían fichado y que estaba cerrado y luego se demostró que no eso a lo mejor le molesto

Voz 0985 02:36 pero tal has visto mental sí sí sí lo he visto pues hombre repasa te lo porque verás que hay momentos en que Griezmann está más cerca está más lejos duró meses la decisión la decisión barre rodeada de un tono frívolo de un tono de falta de dignidad

Voz 0841 02:53 sí estamos deseando saber cómo se vive estas cosas cuando lo sabemos también lo molesta es una cosa pero pero al fin y al cabo lo que lo que ahora estamos deseando Jordi para atenderlo bien estamos deseando siempre tanto periodistas como aficionados que son los que consume del el periodismo lo que consumen la información que estaban deseando saber cómo se cuentan las cosas cuando la muestra

Voz 0985 03:12 esta

Voz 0841 03:14 pero que conste que conozcamos hemos viaje no quiere decir que a la afición al Barça robando lo conozca lo que nos quedó muy bonita todos gallego después del odio

Voz 0919 03:21 ayer con los pitos gritos que yo escuché de Antoine Griezmann fuera del Camp Nou que estaba increíblemente sorprendido con lo que se gritaba ya este año esta película ya se acabó no pues no lo sé

Voz 0841 03:33 yo creo que no yo creo que si Valverde y la secretaría técnica piden a Griezmann fichar no es posible sin etcétera eran Bartomeu vaya porel tres partidos y dos goles y arregla eh pero vamos a ver gallego sonó

Voz 1005 03:45 o sea que si el Barça tiene previsto por cuestiones deportivas que Griezmann fiche por el Barça porque ayer ciento cincuenta el viento mil porqué Godó mil aficionados o quince mil me da igual o treinta mil fíjate lo que te digo digan es Can Nou entero fíjate lo que te digo a ver si ahora el Barça va a fichar no va a fichar porque una determinada parte de su masa social esté en contra de lo que dice

Voz 1 04:09 está estar tranquilos que no lo va a fichar yo sólo yo solo sólo recuerdo perdona

Voz 1375 04:13 le repito que entiendo que parte de la afición del Barça le pitara lo entiendo ni lo Animos unidad condeno los insultos pero entiendo que evitaran porque os recuerdo Pitol Wanda Metropolitano a Griezmann

Voz 1 04:25 bueno pero ya es fácil crea tesis afición le pitó pero imagínate cabreado del estadio porque entendía que jugaba a dos bandas en la ciudad venía el Atlético de Casares contrato uu entenderéis que repite la afición del Atlético Peter estaba pitando al Atlético

Voz 0841 04:52 bien una las cosas porque les estábamos diciendo por la filtración que vayan de Barcelona que estaba firmado con aunque de momento fue verdad mi momento

Voz 1 05:00 estuvo estuvo por el Barça estuvo negociando con reconoció a ver si lo reconoció Guillermo Amor pero ahí lo reconoció como documental estar a punto de fichar por la gente no se inventó nada bueno viene la oferta te lo está pensando

Voz 0985 05:17 con raigambre a Mario por favor

Voz 1 05:19 solamente que el documental pero nunca en la historia no con el con el toro que hizo gracia vería obligado el golpe el orgullo de que se pensaba que se tenía Álvaro están

Voz 0239 05:34 que la afición del Barcelona Gonzalo oye perdona perdona Álvaro pueden afición de Barcelona mostrar su desacuerdo con Griezmann sí1 mientras Luis Schulte porque no es que señor Talavera está diciendo que no podemos pero ellos tienen derecho pero

Voz 1 05:49 algo íntegro sea dicen que parece pero Álvaro eh

Voz 0841 05:54 ni tan ridículo entiendo como cuando la afición del Athletic pitaba

Voz 1 05:57 que no es lo mismo tengo una boda

Voz 1576 06:00 eso es jugador se puede ir o no se puede ir no

Voz 1 06:03 domingo no no no es que le pitaron

Voz 0841 06:06 mira lo porque hoy

Voz 1 06:08 porque pensaba que se iba firmado

Voz 0097 06:11 Álvaro Álvaro dijo que la única diferencia de este fichaje de esta renovación negociación con otras es que ésta se hizo

Voz 0985 06:20 pública a podemos discutir los matices a nivel ético

Voz 0097 06:23 lo de que si es ético mostraba un documental que yo creo que no me postuló y creo que no pero sí se hicieran públicas las negociaciones son fichajes de de los jugadores pues la gente

Voz 0985 06:35 en todos los ámbitos de la vida Álvaro

Voz 0097 06:38 de esta tarde hiciéramos en directo tantas y tan

Voz 0985 06:40 las cosas que pasan pero a veces la prevención la cautela sabiendo que hay sentimientos de por medio pues te obligan a no hacer cosas es que es como documental de dos cosas que lo dije otro día al hilo de lo que decías de de sí deportivamente lo quiera lo quiere Valverde

Voz 0841 06:56 Bartomeu es cero rencoroso pero cero es cero con el deseo de ser vamos justo pero cero cero paradoja ojalá todos presidente fueran igual o no porque eso Vigo cero patatero quiero decir desde el punto vista deportivo sien necesita o cree que necesita un jugador lo va compra sea como sea sea negociable tengan esto no que

Voz 0985 07:14 que tenga dicho eso no habrá

Voz 0841 07:16 qué ejemplos en la historia en los que esto se cambia no de un no tres partidos jugado por ahí y lo goles Is impartidos también con la presentación sólo cosas cualquiera lo vas a ver

Voz 0097 07:27 oye fijaros al Madrid que es la una menos cinco ignoramos

Voz 0841 07:32 Álvaro Benito yo decía igual exagera un poco pero la primera parte de ayer de lo peor que he visto probablemente en toda la temporada no sé si con Lopetegui la segunda la poco Benzema pero en la primera parte en Madrid

Voz 0239 07:43 ayer el partido de ida más o menos acuérdate también

Voz 0097 07:48 sí pero yo creo que ahora se ve acentuado todavía porque porque estamos todos con el rejonazo hasta la ficción y el propio Zidane en rueda de prensa lo he un momento que es el escapó hoy seguramente no querría decir esa frase porque

Voz 0239 08:00 eh

Voz 0097 08:01 pero se le escapó le salió del alma dijo es es que si es que no nos jugamos nada que a final de temporada es muy difícil y es que es muy difícil pero yo ya lo dije hace unas semanas que y por eso me manifesté que tenía mis dudas y reticencias a crecían volviera ahora es porque no hay nada en juego lo único que te puedes llevar son marrones que no que no no has tenido que ver en ellos y que los jugadores es muy difícil motivar los para estos partidos y que el público también esta está un poco enfadado hoy de bajón desencantado

Voz 0841 08:31 ayer fueron poco ayer fueron pocos pero los que fueron

Voz 0097 08:34 estaban cabreados eh si lo que lo que sí una cosa que le dijo ayer a a Yago en estas horas que que yo sí pediría que que la afición del Real Madrid tuvieron reconocimiento en el último partido del año que se les siga exigiendo ahí se muestra el descontento sea así

Voz 0239 08:52 lo

Voz 0097 08:53 lo cree necesario en estos partidos pero pero en el último partido en casa yo creo que este grupo merece un reconocimiento porque posiblemente sea la última vez que donde es el núcleo duro de esta gran generación que tantos éxitos le ha dado al Real Madrid pues pueda Se les puedan ver juntos no entonces yo creo que que si miras el el todo el paisaje no sólo lo de este año pues se merece un gran reconocimiento este grupo jugadores Álvaro los que no Van Gaal Bernabeus han subido ya al Delorean no todos en el Delorean esperando que yo creo que todos Julio no vaya el público ya ni siquiera no no ser Duce no no seduce no pues no me gusta el fútbol nos encanta el fútbol somos unos locos del fútbol todos porque si no no estaríamos metidos en esto día y noche pero pero no te seduce igual pues pues una lucha encarnizada entre Madrid Atlético y Barça hasta las últimas las otras jornadas donde hay toda la emoción ver a los equipos españoles eso ha pues en este caso al que me toca a mí que es al Real Madrid por luchando por la ronda final de la Champions imagínate que ahora tuviéramos el martes un Real Madrid Juventus pues lo que sería eso no con Cristiano me por medio con todo el morbo pues por ejemplo

Voz 0841 10:00 claro pues estamos todos con el bajonazo

Voz 0985 10:03 la teoría Álvaro ver que cuando llegan a esto estaba momentos

Voz 0841 10:06 bueno va lo cincuenta mil o cincuenta mil cabreado ya

Voz 0985 10:08 o sea que va va allí para

Voz 0841 10:11 de estafado cabreado exigir va a exigir es pollo va a carteles de cuenta que escuche que no me parece mal pero claro basta

Voz 0985 10:18 hasta cierto punto no me parece mal porque me parece

Voz 0841 10:21 que para eso paga no no me va bien que mide pero creo que lo que parece a mí de hecho me parece muy mal que Pippa Mann si a mi me parece muy mal que se a jugar

Voz 0985 10:28 a cambio los socios que pagan sólo tienen una oportunidad para expresar su descontento en el campo y están en su derecho de pitar estamos aún no tienen otro mecanismo también a Mario pero no tienen otro me Mike mecanismo para manifestar su desaprobación ya lo creo

Voz 1 10:46 el jueves que no ya lo creo que sí

Voz 0985 10:48 hay muchas tienen muchas vías lo que pasa es que a ver es que tiene Álvaro ha sido una generación tan extraordinaria que yo creo que ser cruel concierto jugadores ahora que la cosa va bien no me parece de recibo a mi persona es diferente mareo son dos cosas diferentes

Voz 1 11:04 no es una cosa no se les ha olvidado

Voz 0239 11:07 dice Álvaro que yo lo dejo todo lo que pretende que lo dijo ayer en el Larguero yo creo podemos hacer una corriente que sería bonito con el último partido de Liga en el Santiago Bernabéu la gente se puso en pie y despidiera a esta plantilla como una plantilla de historia que es lo que es esta plantilla el Real Madrid una plantilla historia luego veremos el año que viene yo creo va a ser muy difícil pero me pareció una idea genial me pareció una idea bonita ya que un tío que ayer ayer al Eibar sino era socio del Real Madrid en una entrada medianamente decente de costaba setenta euros o lo digo porque algunos lo paga una entrada en taquilla para lo que en un partido de Liga y que un tío del Real Madrid que pague el abono ayer cuando de que Bale está emulando por el campo no pueda evitar Abel eh no no

Voz 0841 11:50 puede consultar que eso eso está irá ya es hallarse

Voz 0239 11:53 no no yo estuve allí unos ensañó nadie lo que lo que viola gentes que empezaba el partido que no estaban corriendo que no tienen la actitud profesional que debería tener un equipo en el estadio Santiago Bernabéu cualquiera y que además viene con un con la historia de toda la temporada ya que trabajan lo opinaba bien saneamiento en yo este año he visto a la afición del Bernabéu minuto tres G minuto tres bronca tres le vieron parado cinco veces

Voz 1005 12:20 la actriz retroactivos eso sí

Voz 0239 12:23 pero yo yo sí creo yendo el Bernabéu que como pasa

Voz 0985 12:25 cualquier estadio del mundo los títulos lo lo

Voz 0239 12:28 lo son todo y más si ganas cuatro

Voz 0985 12:30 cinco años como dice Álvaro Benito que hacer una ovación a este equipo de minutos y de horas pero muchas veces el día a día en el Bernabeu el partido a partido es duro sea el Madrid en los últimos años ha jugó partidos de Liga en casa bastante malos y la gente

Voz 1576 12:46 haga mucha pasta el Bernabéu el año del

Voz 0985 12:48 a este año aunque con lo que pasa es que hay en el Bernabéu

Voz 0239 12:51 tú has ido a casi todos los partidos las la afición del Bernabéu este año parecía señora Angelita súper paquete yo me pongo en otra

Voz 0841 12:58 por el crédito que tienen también claro que enseguida se marcharon tranquilos a casa otra sí

Voz 0239 13:04 la acción en otro y además por decirlo también con otro presidente por ejemplo en otra situación con otro crédito y con otro presidente lo que se aguanta este año de fútbol en el Santiago Bernabéu muy complicado aguantar la gente aguantará estoy contento pero yo veo bien pero una cosa que en el Bernabéu no es el el Eibar estaba dando un baño de treinta minutos había una indolencia en el equipo de Solbes no lo perdona aunque vayas primero en la clasificación Si el Eibar durante en vez de ahora te está tú te bueno te está ninguneando

Voz 0841 13:35 Bernadeu la gente va a pitar igual yo creo de de forma

Voz 0340 13:38 es un poco el germen lo hemos comentado alguna semana que ha calado en el Real Madrid en los últimos años al calor de de las Copas de Europa y es que hay un no sé si la palabra es desprecio un desprecio absoluto por la competición doméstica da igual da igual perder partido da igual quedar a trece a quince a dieciséis a diecisiete

Voz 0985 13:55 porque luego venía la ocupado lo que parece que da igual ganar

Voz 1 13:58 no es una cosa como casi cualquiera

Voz 1576 14:01 que no que no es racional otro libro yo yo te digo que lo el caldo de cultivo por lo menos que yo en todas las últimas temporadas es que en la Liga tres enganchaba la perdía llegaba huelga de pintaba la cara y no pasa nada porque luego estaba el comodín de la Copa de Europa la gana que es un éxito importante

Voz 0841 14:15 estamos hablando que se ganó con la gorra

Voz 1576 14:17 bueno y de las últimas cinco

Voz 0985 14:20 vuelve pole cuatro Paul de tres no digo que sea buena ni mucho menos pero queríamos que digo que con incuestionable hay un poso de entiendo a socio que se pueda que habrá comenzado porque el día a día a lo mejor termina un poco porque no hay un poso

Voz 1 14:32 porque todos los días a mi exigente con y quiere es que todos los días ha impuesto su hermano

Voz 0985 14:38 con con qué con qué dará trece catorce quince dieciséis las drogas temblaban tú ya me parece grave balance de temporada global contra tres Copas de Europa que estará una final han ganado la Liga hace dos años es verdad que que tenían que ganar más seguro que te lo que años yo yo es verdad

Voz 1 14:56 yo entiendo que es ya pasa años pero yo lo que te digo

Voz 1576 14:58 yo les haciendo el Real Madrid ahora da la sensación en los últimos años de de de de de las Copa de Europa

Voz 1375 15:05 eh

Voz 1576 15:06 que la Liga yo creo por lo menos yo lo noto y hablando con amigos es que la Liga es como un segundo plano que ya da un poco igual

Voz 0985 15:13 yo no creo que de igual que aparte que es que yo llevo efectivamente no muchos años al Bernabéu y lo de los últimos años es extraordinario

Voz 0841 15:18 la ordinario que tapa cualquier cosa mira cualquier otra cosa

Voz 0985 15:21 en cualquier queja de puedas tener por lo que tú por lo que dice Antón el día a día es que la temporada englobar están extraordinaria es es tan exitoso el último ciclo que qué vas a decir que que puede Zidane lo justifica

Voz 0841 15:31 yo ayer así porque está al Madrid como está

Voz 0985 15:34 esto dijo el míster temporal no vamos a ganar

Voz 1994 15:36 nada entonces esto en la en nuestra cabeza ya está a jugar para nada es complicado no digo eso para decir que que lo vamos a dejar Hay llevamos se deja de pera no no hasta el final eh vamos a tener que pelearon como como como equipo oí entre entre nosotros

Voz 0841 15:58 eso es lo más difícil que le queda a jugar para nada es muy difícil tiene toda la razón del mundo jugó un equipo como el Madrid no juega para lo que pasa es que de ahí a que se dejen al que baje los brazos al que no corras porque el Madrid lo que pasa que se mosquea menos mal que lo arregló Benzema sino la regla Benzema ayer se podía haberme

Voz 2 16:13 contado este año en la Liga cuando algo que al principio también jugaba al margen del IVA de ridículo en ridículo a decir que al final este año el Madrid más sede de jugar por algo no jugar por nada nunca encontró la tecla en muy mal agregaron escarnio ante esta situación del Madrid hay que recordar que sucede hace muchísimos años estar en octavos de final fuera de la Champions sin opción a ningún título hace muchísimos años seis de abril pasa todo esto folio pocos yo por repescar ponen nombre propio

Voz 1005 16:41 que que antes aludía Isabel lo que a mí me quedo claro viendo el partido de ayer viviendo la reacción de la afición del Madrid es que ya la afición del Madrid le ha puesto la cruz definitiva

Voz 0841 16:52 si lo fuera la afición que ha contento

Voz 1005 16:55 que haga lo que haga Bale ya está sentenciado osea que la afición ayer desde el primer minuto le pita esos pitos son con carácter retroactivo porque ven que este futbolista no está al nivel de de su equipo y que no lo quieren ya aquí ese mensaje como hemos dicho los semanas anteriores acabado ya la noble no a Mario a Carlos Moyà la decisión de él

Voz 0985 17:18 de Zidane el día uno de la nueva etapa de dije por lo que va contra la mayoría y además por lo que el día uno me refiero al primer entrenamiento por lo que él contó todos cero a desde cero partir desde cero

Voz 0239 17:27 en menos venir que yo creo que tenía muy crudo y lo sigo pensando

Voz 0985 17:30 estoy coparon los eventuales compradores

Voz 1375 17:32 es tiro si fantástico tiro el la Adecco escuchemos lo que dijo ayer Zidane sobrevivir

Voz 3 17:47 más Madrid ciento cuatro puntos tres hola suavito el coche

Voz 1 20:03 vamos a ir terminando el Servini que ya viene Bruno Alemany fútbol

Voz 0841 20:05 internacionales para ir cerrando el resto de asuntos del domingo en el larguero en el tramo final de Gasol pero he esto ocurrió cuando se iba a Bale del campo que coincidía con la salida de Modric pero me da la sensación tengo la sospecha de que lo que se escucha es para Bale no para Modric pitos pero no en ese momento sino cada vez que eso de tocaba la pelota pitos y luego Zidane dijo esto en rueda de prensa cuando le preguntaron

Voz 1375 20:41 eh Si podía ser tan tajante como fue con Varane

Voz 0841 20:46 diciendo que llevarán era intocable para él si podía ser lo mismo con Bale de cara a la temporada que viene respuesta

Voz 12 20:51 Zidane hay un jugador que recibió muchos pitos como Gareth Bale usted ha sido contundente con Varane respecto a la temporada que viene pero no lo ha sido tanto con con Gareth Bale en el madridismo está en el ambiente como que Bale no va a seguir la próxima temporada te puede ser contundente con Gareth Bale como lo fue con Raffarin para que para que siga la próxima temporada

Voz 1994 21:10 hemos ya veremos ya veremos yo no te voy a decir no que va a pasar Gramenet es un jugador del Real Madrid liquidados año no entonces veremos lo qué va a pasar pero no es el momento de todas formas de hablar de eso

Voz 0841 21:25 pues nada ya veremos a la pregunta de eso lo decía ya veremos qué es bastante decir primero dice para que no pregunta para el equipo vasco se va

Voz 0985 21:35 ya te lo dije que cuanto les vieron aparecer por la por dijeron bueno yo estoy hace va yo Marcos Llorente gente no jugaba con él desde Munich James yo aquí no vuelvo tal bueno todo es lo primero que les dijo de entrenamiento es que todos partían de cero pero la sensación es que hay uno que lo tienen bastante fastidiado que es Gareth sí

Voz 0841 21:56 pero lo que sacarle no es tan fácil esa esa paga

Voz 0919 22:01 el lo que está cobrando aquí firman contratos de cinco años de cuatro

Voz 0841 22:04 no somos yo creo en la Premier como tienen el dinero por castigo igual al mercado que no va a haber problema para su salida pero siempre hay un roto para un descosido yo creo que sí

Voz 0919 22:17 yo no lo sé pero no haber eso sí me gustaría decir es que ahora es es ayer Benzema marcó dos goles está completando una cifra aceptable seguramente de todos los jugadores este año el que se puede decir que

Voz 0841 22:29 hay ha intentado tirar del carro veinticinco X XXV género pero golito pero sí Benzema marca a veinticinco

Voz 0919 22:39 lo veintiséis goles y el Madrid dice no no tenemos problema tenemos un delantero centro Hinault viene un goleador en Madrid estará cometiendo el mismo error el año que viene

Voz 0097 22:49 pero destaca son goleador gadget ya pero que la gente dice que como si hubiera como si hubiera un buffet de goleadores bueno y yo no lo sé sólo se ahí está el que es que

Voz 0919 22:59 es de dieciocho años y le ha metido diez goles quince orolojeos

Voz 0097 23:02 ya pero pero es que esto es el Real Madrid fichar un chaval de dieciocho años y te va a meter veinticinco goles pero yo

Voz 0239 23:10 luego en gallego yo estoy con Gallego empiezo oler un poquito en ese sentido bueno él lo pone o no lo que pasa es que la diferencia la diferencia que se está planteando no fichar un nueve por lo que el Madrid pero hay una diferencia que el entrenador de este año manda el entrenador del año pasado le trajeron de último día hay sin ganas a Mariano el entrenador de este año yo creo que tiene era la la convicción de que necesita un delantero centro que a lo mejor no se puede porque claro tengo una cosa lo que quieres y otra lo que te pueden traer pero me parecería una mala solución de cara a la próxima temporada de una mala lectura de lo que ha pasado en el año que el Real Madrid pensara que con Karim Benzema de nueve la próxima temporada Se puede volver a aspirar a todo porque en la época esa extraordinaria que decía Mario Torrejón Karim Benzema que es muy bueno no era el no era el acompañante del nueve que era Cristiano Ronaldo sí pero claro esto no es Kosovo describe el Madrid la Liga cincuenta y cinco pero vamos con la gran temporada de Benzema el Madrid a cincuenta y uno del Barça yo lo que voy a no el Barça perdona el Barça lleva ochenta y uno entre Messi Suárez la cota de mercado cincuenta y tres goles se entre Messi Suárez que eso lo ve cualquiera

Voz 1 24:18 lo mismo georradar claro claro es que claro dos cosas

Voz 0097 24:22 sólo tiene el Barça sigue me voy a fichar a Pepe que juega en el en el Tottenham ya Juan que juega en el París Anne Germaine y me meten entre los dos sesenta pues los compró y si es que no es que eso no pero pero pero no

Voz 0841 24:36 no no pero de lo que está hablando Pablo en este caso que yo creo que es en este caso ha acertado a principio de temporada hizo un llamamiento Colomer aforo se piden lo cincuenta goles repartido de Cristiano Ronaldo a ver usted tiene que meter

Voz 0985 24:47 a cinco usted veinte y usted quince va a cumplir Benzema ha ganado con creces continúa siendo piedra angular de la temporada que viene sí pero una cosa es piedra angular

Voz 0239 24:55 que ya lo era en la época extraordinaria sobretodo

Voz 0985 24:58 Zidane que era pieza absoluta

Voz 0841 25:00 aquí todos aunque en algún momento de algún ciclo decida no lo merecía

Voz 0985 25:04 pero Zidane aguantó y por eso fue Morata porque Benzema es intocable una cosa es ser pieza angular y otra ser el nueve killer del equipo no son dos cosas

Voz 1 25:13 diferente yo veo que el Barça

Voz 0841 25:17 el Madrid necesita goles que den títulos y los goles de Benzema no dan título yo soy dejando claro pero lo de los demás

Voz 0239 25:23 el gallego es que es una cifra aceptable es que parece que ha hecho un año estratosférico son diecisiete goles

Voz 0841 25:29 diga lo que eleva a Benzema va a acabar más o menos en mente es que eso no es ninguna barbaridad cuando se te han ido cincuenta es que parece que ha metido cuarenta goles Benzema

Voz 1 25:38 con porque esto no

Voz 0841 25:40 qué vamos a contar todo cincuentas en todas las competiciones XXV creo que es la mitad pero Benzema ni nadie es Cristiano Ronaldo yo creo impides que levante la mano tres tíos que puedan repartís esto Goles uno levantado y lo cumplió creo que lo que habría que los mismos de siempre no porque nada más

Voz 1 25:56 yo creo que habría que olvidar pero yo creo Miguel olla

Voz 0841 25:59 hay que mirar es cuantos más ha marcado Benzema con respecto el año pasado los mismos al dato de que lo que seguir lidió lo que suele pidió a Benzema Bale es que los cincuenta que no Cristiano los intentarán asumir sobretodo hoyos dos pero yo creo que lo que hay que ver es Benzema que evidentemente ha cumplido ya sea el mejor de largo pero cuanto Mas ha marcado para suplir esos cincuenta que dejó Cristiano Bale ya lo sabemos con Bale ya no cuenta para nada pero cuantos abarcaba Benzema pero mano yo creo más que cuando estaba Cristina que ha sido clave

Voz 0239 26:26 sí

Voz 0097 26:27 Álvaro sólo Benzema no va a ganar solo hicieron no sé es evidente pero yo creo que va mucho más allá de su cifra más y se le ha visto con ganas de esto

Voz 0841 26:38 en mente de dar ese paso al frente somos

Voz 0097 26:40 es incuestionable que se le podía pedir a unos cuantos yo sí lo he visto responsabilizado Maduro el liderando eh

Voz 0841 26:48 con con hambre ha faltado compañías claves armamentos no

Voz 0097 26:52 hemos decir que Benzema se va a convertir en un jugador

Voz 0841 26:55 sesenta goles goles al año no pero sí que ha sido la

Voz 0239 26:58 la mejor versión de Benzema posible no lo hemos visto en otros futbolistas tienes ahí el dato está en su media es que están medida hombre ha mejorado mucho lo del año pasado pero es que el año pasado hizo cinco goles en liga sino males anteriores once veinticuatro quince diecisiete once veintiuno quince está está ahí y media

Voz 1 27:15 pero si te va a matar pero no si le va a matar al jugador que ha dado

Voz 0841 27:19 yo creo que

Voz 1576 27:20 el problema el problema final nuevas encontré un jugador de cincuenta pero tienes que encontrar a otro que a otros veinticinco llega el problema sobre el IS y eso es lo que ha fallado este XXV contra uno contra uno luego a mí yo creo ni yo apercibió temporada yo vea a Benzema como un problema y ahora a final de temporada le gusta Benzema le veo como lejos de ser un problema puede ser una solución siempre que venga otra solución a su lado

Voz 0841 27:45 que nueve le llamaré perdona a mano

Voz 1005 27:47 se llama ley como quieras el Madrid tiene que fichar goles exonera va del jueves hay por ahí ahora solo se equivoqué goles ahí por ahí libres en el mercado

Voz 0239 27:55 caros como buenos depende de lo que estés dispuesto a pagar pero nueves hay muchos desde

Voz 0841 28:02 claro claro por eso te digo pero no

Voz 0985 28:04 es ahí

Voz 0841 28:05 bueno lo que pasa en tantos tantos la una y cuarto buenos tenemos que estar por ahí Bruno con Bruno Le Maire luego las motos que ha ganado al mira está Bruno ya hola Bruno muy buenas que nueve goleadora en Europa

Voz 13 28:19 sea civil suelen del muy dada a Benzema está el del Milán barajando que lleva una racha goleadora estalló impresionante es verdad que la cada vez firmara el Milan creo Lewandowski está ya en declive desde hace tiempo pesaba el parcial realizó ayer ante el Borussia Dortmund pero hay varios Hurricane evidentemente los que está diciendo Pablo oí de los que me venía a la cabeza no dio su nombre al de desde el delantero del

Voz 0841 28:41 es que no hay ninguno de más de veinticinco lo ves Bruno para para ser el líder del ataque del Real Madrid acepte treinta y cuatro goles

Voz 0097 28:47 es bueno

Voz 13 28:48 no nos tengo dudas nadie decía que es que

Voz 0097 28:51 tendrán que mucho al bable

Voz 13 28:53 la misma que diga para triunfar seguro al Real Madrid

Voz 0841 28:56 cuando claro que cuesta una pasta Keimen va P y Cavani

Voz 13 29:02 se Cavani le doy un año y medio

Voz 1 29:05 no enviaba

Voz 0841 29:08 a cuántos y cuáles son muy veteranos para que no se podría volver a comprar Cristiano

Voz 1576 29:14 pero a lo mejor tienes que conseguir un nueve que no tenga tanto nombre y que te haga pues que empiece haciendo de quince veinte y vaya creciendo no te queda otra

Voz 0985 29:21 Klinsmann

Voz 1 29:24 bueno pues yo no pero por ejemplo una cosa Jordi Griezmann ciento veinte millones de euros es una bueno bueno pero dolor favor Pablo no iba

Voz 1576 29:33 pero el chaval de la Juve que acaba de salir Moix que se lo que pasa es muy joven está verde todavía pero se va se va se produce una hora de partido seguidos marcando con diecinueve años con la Juve

Voz 0919 29:43 el fichaje de Hazard si se termina haciendo que parece que sí va va a ganar gol porque ante mete diecisiete dieciocho veinte goles pero es que tu tienes que tener otro que llegue a veintiséis en todas las competiciones Being dieciocho Liga hay siete en la Champions porque sí

Voz 0841 29:57 no con los demás no Da Bruno que ha pasado que ha pasado hoy en Europa

Voz 13 30:01 pues se que se agradece que al Watford para la final de la ACB y Cate remontando además tal Wolverhampton de Nuno Espírito Santo dando cero dos ha remontado luego Azor marcando tres goles con una actuación de impresionante el primer gol que que marca para mí es uno de los goles de la temporada como la pero al Watford que va a jugar la final contra el Manchester City final

Voz 0841 30:21 ha sido espectacular El que no le he visto más bonito he visto la temporada el primero de de lo feo es espectacular

Voz 13 30:26 que te da es quizás la la poner en la jugadora además del balón bajando casi vaselina un gol impresionante al que ha marcado de uno todo por cierto final cuando entrenadores españoles eh esto no señor X que hay dos entrenadores españoles jugándose la y dos hubiéramos acaban diciendo una una tontería

Voz 0841 30:43 a contra Guardiolas eh

Voz 13 30:45 se el autor clasificado el país no ha sido campeón hoy matemáticamente porque no ha podido basar en el empatados contable de Estrasburgo una muy buena actuación que ha empezado en el banquillo pero ha dejado treinta minutos de muy buen fútbol Dani Alves ha acabado jugando el partido de delantero que es lo último que en queda por ver haga perdido el Arsenal un partido de Premier en Holanda en la es nuevo dolida tanta todo el PSOE sube a un golazo de jugador cedido por el Real Madrid como quedando eran goles elites tres PSV Eindhoven