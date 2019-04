Álvaro Bautista: "La verdad que es increíble cómo hemos empezado"

Voz 1 00:00 señoras las Manu Carreño muy buenas pues no ha habido

Voz 1375 00:03 mundial de motociclismo ha habido Moto GP pero sí que tenemos a un tío que está que se sale en Superbikes que no sé si debería estar en Moto GP en otro lugar porque porque se está quedando pequeño Superbikes o no

Voz 1104 00:13 el potencial para ello y talento tienes apretadas los bautista que la temporada pasada se quedó sin moto porque no ponía pasta para seguir corriendo en el Mundial de MotoGP tristemente algunos pilotos no muchos son minoría tienen que poner dinero por correr en no lo puso y Ducati creyó oportuno que podía contar con él para el Mundial de subrayar como piloto oficial para desarrollar la nueva v cuatro de Ducati que está funcionando como común tiro en sus manos en sus manos porque he ganado las nueve carreras que se han disputado en lo que va de temporada este año son tres carreras hermana una una el sábado convencional una corta el sprint de diez vueltas la súper Reis y super pole Reis el domingo por la mañana y una tercera manga ya ha ganado todas las tres Australia en su debut las tres de Tailandia este fin de semana ha consumado otro triplete en Alcañiz está que se sale además metiéndole a sus rivales una diferencias tremendas Jonathan Rey que es el ganador de los últimos cuatro títulos con aguas aquí el hombre está resignado nada que puede ser segundo así segundo en todas las cartas no

Voz 0103 01:07 muy bien pero hay algún ciclón tremendo a algunos dice

Voz 1104 01:09 llevo a ganar una moto muy superior pero la realidad es que está muy por encima de los demás compañeros chat Davis eh ha subido al podio en esta carrera de Alcañiz pero las otros no ha podido así que la medida real de la Ducati yo creo que la la Chas Davis digo dijo está muy por encima que ha sufrido mucho durante años en Moto GP pues nos hemos tenido materia competitivo ahora dado está arrasando no nueve y las que quedan

Voz 1375 01:31 ha hecho triplete en Motor Land tercer fin de semana tercera tercer pleno tres carreras tres victorias ha igualado el mejor inicio histórico el Superbikes Don Álvaro Bautista muy buenas

Voz 2 01:42 hola qué tal buenas noches y además comenta

Voz 1375 01:44 al Mundial de Mediaset en Telecinco que es que es una cosa de locos es que lo tiene tiene tiempo para para salirse el Superbike iba a comentar las motos de Moto GP

Voz 3 01:52 me estoy quedando sin tiempo ya no es decir me ofrece hago de la ratio no

Voz 4 01:59 tienes tiempo seguro para algo más pero bueno de momento lo que estás haciendo lo estás bordando que pasadas

Voz 1375 02:04 lo de lo de José tres fines de semana nueve carreras nueve victorias

Voz 0103 02:09 bueno la verdad es que si yo sinceramente no me lo esperaba no cuando el subcampeonato nuevo para mí con una moto distinta a lo que yo estoy acostumbrada a llevar neumáticos diferentes suspensiones formatos de carrera con eso con con hace tres carreras cada fin de semana distinto y la verdad es que Home es increíble

Voz 1375 02:29 cómo como hemos empezado no pero bueno

Voz 0103 02:31 contento ya te digo como para no estarlo

Voz 1375 02:34 además primer español si no me equivoco Mela que gana en él

Voz 5 02:37 en en Aragón no

Voz 1104 02:39 sí efectivamente el regreso a pista estas Davis que en siete ocasiones y él es la primera es el primer español que consigue ganar en España porque Rubén

Voz 2 02:47 por eso en Valencia pero en Aragón siempre sí

Voz 1104 02:49 en Aragón se que allí fue bonito ver cómo les daba el premio de la Super pole Carlos Checa que es el único campeón español de la historia de Supervivientes dos mil once también con Ducati tiene pinta de que va a poder revalidar ese título el segundo español quiere dijo Checa batir

Voz 0103 03:04 bueno no me dijo eso no que que a ver si que lo estaba haciendo muy bien y que a ver si podía pues eso es el segundo español en ser campeón del mundo de Superbike

Voz 1375 03:13 oye este aguantar este nivel toda la temporada es imposible no te empezaran a salir rivales que te ponga las cosas más difíciles porque estoy

Voz 0103 03:19 sí sí sí no son muchas carreras no para para ganarlas todas pero lo bueno llegaran circuito en los que tengan más dificultades que otros Si bueno las carreras puede pasar de todo pero de momento estoy disfrutando las que las que llevo oí estoy disfrutando el momento así que bueno lo que tenga que venir que venga

Voz 1375 03:38 no hay mucha diferencia al barro entre el Mundial de Motociclismo y Superbikes

Voz 0103 03:43 sí sí que hay sí que hay aparte de gobernó de las motos que son tinta puso como tope calle luego también el ambiente dentro del paddock y todo muy muy distinto esto es como más familiar más sano el el ambiente que hay no no se jugó poco como cuando yo empecé hace muchos años en el Mundial de motociclismo es un poco parecida a como más más familiar no más humano o no se ahí hay muy buen

Voz 2 04:11 Roger se nota mucho hay mucha diferencia si tiene que hacer

Voz 0103 04:16 ahí aparte luego también con el aficionado no destacamos muy muy cercano a los pilotos a esta están muy bien

Voz 6 04:23 a pesar de eso echas de menos Moto GP

Voz 0103 04:27 ah bueno haber he sinceramente me estoy diciendo mucho con la moto y hombre pues me gustaría tener una moto competitiva en con una fábrica en en en MotoGP no que parece que es como que está ahí el lo fuerte por parte de las fábricas no ahí parece que todo el esfuerzo se pone como en aquel campeonato no pero igualmente disfruto conduciendo la moto y al final lo que te tienes que quedar también todos es ahora mismo estoy disfrutando más que que todos mis años de MotoGP

Voz 6 05:00 joe tremendo Sagra mismo no lo es tanto de menos

Voz 2 05:04 ahora mismo no ahora mismo no te gustaría volver

Voz 0103 05:08 si sólo volvería si fuera en una moto oficial eso lo tengo clarísimo sea yo vuelve como estaba

Voz 2 05:13 ya te digo una satélite para luchar eso no eso yo no quieren sufrir así más oye

Voz 1375 05:19 Mela no es habitual que alguien arranque así vamos a ver hasta dónde hasta dónde está este nivel de Álvaro Bautista íbamos a ver que con treinta y cuatro años vamos a ver qué pasa esta temporada no

Voz 1104 05:27 daba pie en dos mil catorce Manu Carreño me pregunto sobre Marc Márquez en Moto GP será posible que fuera capaz de ganar todas las carreras la temporada porque año en el que llegó a ganar diez consecutivas se dice que no que era imposible arreglarlo siempre surgen cosas de hecho se rompió la racha emprendo la República Checa con un neumático trasero defectuoso en tu caso octubre es que se va a llegar a preguntar la gente eso sí puedes ganar todas las carreras del año serían treinta y nueve semana por tres carreras es una barbaridad como has visto liderado todas las vueltas del fin de semana

Voz 0103 05:59 sí eso son son aparte luego pues es lo que dice que si una guerra llueve que si la otra no lo que sí a pista se no cruzó el circuito y no somos con tan competitivo eran muy difíciles XXXIX guerrera amo yo yo creo que que el posible

Voz 1104 06:17 con quién se formaría con cuentas que conformaría XXXIX

Voz 2 06:22 treinta y ocho treinta y ocho

Voz 3 06:23 también cobra con la nota con la mitad creo que ya estaría ya bueno

Voz 4 06:27 no estaría mal no estaría mal pues nada Álvaro Bautista que vaya muy bien suerte y enhorabuena por este arranque espectacular de temporada

Voz 2 06:33 muy bien muchísimas gracias un abrazo o un abrazo voy a he echado

Voz 1375 06:37 a a espectacular el inicio de de Álvaro Bautista dijo hoy espectacular tengo que preguntar por lo de por lo que ha pasado en el Mundial de Supersport que abandonamos

Voz 1 06:48 se hubiese llevado comentar

Voz 1375 06:50 he leído he leído y oído de todo lo que le han robado la moto pero el quién

Voz 1 06:53 probó la moto Yamaha

Voz 1104 06:54 sí pero es que han llegado a decir que incluso el propio Barberá arroba su propia moto para no correr el grueso es una auténtica sandez Barberá ayer tenía decidido ya ayer sábado no correr la prueba Super Sport de hoy en Alcañiz por falta de medios por falta de materiales porque su motor estaba pasado de kilómetros un avión bimotor para cambiarlo iba a aguantar la carrera el equipo húngaro Toth ha cumplido ha dejado con algún patrocinador falta de medios los mecánicos sin cobrar el sueldo y bueno había que echar cerrar el kiosco y la moto desaparecidos a durante la madrugada de hoy pero vamos ya te digo yo que Barberá no sigo pero para garantizar porque él

Voz 7 07:30 hombre con tal como estaba el panorama no creo que no no creo yo creo que Barberá

Voz 1375 07:35 necesite por ningún bueno nadie necesita robar una moto salvo que quieras pero los pilotos sin cobrar los mecánicos sin cobrar has dicho

Voz 1 07:42 sí sin cobrar los sueldos atrasados pero pues un acto de rebelión

Voz 1104 07:48 o sea cerrar chiringuitos y a ver qué ha pasado ha habido denuncias porque la Guardia Civil esperamos que te garantizo que Barberá no se lleva a su propia moto tengo claro eso que hay quién lo ha dicho y eso no es así

Voz 1375 07:58 y además a aclararlo no ha corrido no porque no tuviera moto sino que ya tenía previsto no correr porque había problemas en la moto pero curiosamente justo ese fin de semana en el que ya sabíamos que no iba a correr porque tenía problemas en la moto pues ha hecho Héctor Barberá su moto ha desaparecido en un equipo en el que no cobran

Voz 6 08:12 ni él ni los mecánicos donde estará la moto

Voz 1104 08:16 sí por piezas es fundamentalmente ocurre con muchas motos de muchos aficionados que tenemos guardados en casa garaje en la calle quién no desaparecen las motos las piezas nunca sabemos nada de ellas

Voz 1375 08:28 ya de paso que el dueño del equipo hombre que para eso contratar los mecánicos ya los pilotos sino no los contratos lo retira del porque contratar