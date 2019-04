Carrusel último tramo: Hablamos con los protagonistas y el Sanedrín de la jornada (07/04/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 0458 00:39 mira el el único sano es Torrejón digo igual por decirlo pero luego las preguntas venga venga bueno preparado o no pero bueno son preguntas había enfrentarse a las cinco preguntas a Manuel Carrillo que hacer una raqueta aquí si la primera debe el Atlético de Madrid llamar la atención o sancionar lo que creas a Diego Costa por su actitud en el camino por supuesto

Voz 0889 00:59 la gente que le dijera al árbitro lo que le dijera Si es me T

Voz 2 01:03 OT o llamar la atención o sancionar no bueno yo creo que hay que darle un toque importante no sé si es una sanción económica una sanción que no se puede sancionar yo lo que le diría es oye deja ya de joder al equipo con perdón porque con esto lo que está haciendo es perjudicar al equipo logros calentón está muy bien pero si los calentó son a costa de perjudicar a tus compañeros ya está bien de que el entones no sé si eso se traduce en un tirón de orejas en dos o en una sanción económica

Voz 0458 01:26 también no es para sacar pero con las exhibiciones de Leo Messi los dos partidos cuántos años a gran nivel crees que el queda

Voz 3 01:35 numerito tres tres

Voz 0458 01:38 a gran nivel y otros diez ya de mediocentro venga a medida que van pasando las jornadas en el Madrid que crees

Voz 1670 01:44 está pensando más girando hacia

Voz 0458 01:46 la evolución o más girando hacia reto quietos yo

Voz 1670 01:51 que lo que él pensaba era no hacer una revolución y creo que sí que pensándolo bien vale

Voz 0458 01:56 es semana de Europa la final de Champions será completa la frase

Voz 3 02:01 Messi Cristiano Messi Cristiano Barça ayuda

Voz 1670 02:04 a favor o en contra de la Superliga europea mientras esperaba en el tiro me imagino que la pregunta es al margen de la UEFA porque así hay dos proyectos uno con la UEFA y otro sin la UEFA me gustaría una gran Liga europea una gran Superliga europea de la mano de la UEFA sería lo lógico que las diga siguieran teniendo de alguna manera algo que ver con esa Superliga europea vale pero sí a favor de la gran Liga europea si la última aunque los clubes lo que quieren y lo que prefieren es dejará al margen a la voz

Voz 0458 02:33 en la última no te voy a dar opciones vale

Voz 1670 02:36 no piensa la bien

Voz 3 02:38 el mejor jugador que está tiene el mejor jugador español del momento es Dani Parejo yo soy fallido penalti está muy bien yo hubiera respondido Yauar añades pero que está bien ver que tal

Voz 1670 02:53 preguntas buena del momento del jugador hombre un momento de forma es bueno es que Yago Aspas ha vuelto como siete goles en una semana pero yo

Voz 3 03:00 lo elegirían poco más extendiendo no poco más

Voz 0458 03:04 los últimos meses la segunda vuelta espectacular Dani Parejo la sólo en bueno algo haré algún día de llegada de o grabar a Benjamín Zarandona de Rebellin

Voz 1670 03:14 bueno bienvenidos a este tramo de Carrusel deportivo de nos va a llevar hasta la una y media de la noche en un domingo en el que han pasado muchas cosas ahora hablaremos de lo que ocurrió ayer en el Bernabéu quieren

Voz 3 03:24 Sastre de Real Madrid que desastre de

Voz 1670 03:27 Madrid

Voz 3 03:28 excepto Karim Benzema lo demás

Voz 1670 03:32 decía la semana pasada el único cambio que hay en el Madrid es el banquillo que en vez de Solari está Zidane pues es que lo de ayer fue yo creo que la peor primera parte de la temporada para mí la peor primera parte de la temporada ahora hablaremos de lo del Barça Atlético los pitos a Griezmann la expulsión de Costa y que la Liga se acabado Se acabó lo que se daba pero hay que hablar de lo de hoy también que ha pasado mucho lo primero acaba de ocurrir en el Benito Villamarín donde el Betis le ha ganado dos uno al Villarreal y coge aire en la semana del derbi olas ante Ortega en el Villamarín todavía muy buena

Voz 0889 04:04 qué tal manos buenas noches y si triunfo importantes

Voz 4 04:07 Ximo para el Betis gravísimo traspié es otro más de esta semana el Villarreal pero para el equipo de Setién la posibilidad de estar europea pasaba por ganar hoy aquí no complicarse más matemáticas en la próxima jornada teniendo en cuenta que tiene el derbi la próxima jornada con el Sevilla vendrá al Villamarín el Valencia una reedición de la semifinal de la Copa del Rey y ha sido Celso Pau lo Celso o doce los sexo Pau que le ha parado el penalti a al Santi Cazorla que iba de sol

Voz 1670 04:35 dado absoluta uno ahí sólo hay un vídeo Santi perdona

Voz 0458 04:38 y en Twitter que ha colgado el Javi

Voz 1670 04:41 Mata lo cuelgan Twitter lo citó al porque es el que lo acaba de colar lo estoy viendo por ahí donde se ve a Santi Cazorla eh llorando llorando desconsolado como un niño lo acabamos de colgar en la cuenta de lo vamos a colgar ahora mismo en arroba Carrusel está Santi Cazorla llorando sostiene que a Benjamín está Calleja su entrenador con sonando lo que Cazorla fallado el penalti que que le daba por lo menos un punto al Villarreal claro ahora mismo el Villarreal está tercero por abajo Dani fíjate la imagen Écija una imagen la podéis ver ahora en arroba eso

Voz 0458 05:09 se convierte en más grande de lo que sí bueno dice dice

Voz 1670 05:12 este tuitero dice estas cosas son las que me hacen ser todavía más del Villarreal Cazorla llorando como un niño desconsolado su entrenador intentando consolarle para que se venga arriba

Voz 4 05:22 en una imagen del partido al final también ha sido el propio pago acercándose

Voz 1670 05:26 la también a la que se había quedado bloqueado bueno en el campo ya le pasó también a Cazorla la semana pasada contra el Barça que iban ganando bueno entre semana el partido cuatro dos que iba ganando el Villarreal empató el Barça en los últimos dos minutos ya al final del partido fue Luis Suárez el que fue a consolar a Cazorla tanto consolar a Cazorla vamos a base al final vamos a ver qué pasa con el Villarreal

Voz 4 05:43 se ha quedado en puesto de deceso y a parte de lo puramente deportivo de lo puramente deportivo

Voz 0514 05:47 por técnico le han preguntado por otra de las noticias del día

Voz 4 05:50 por Joaquín Caparrós se que ha descontado al final del partido del Sevilla en Valladolid que padece una leucemia pues a Calleja Setién su rival la próxima semana en el derbi le han preguntado por esto

Voz 5 06:01 por supuesto claro como no lo que hay que dar ánimos a cualquier persona que esté enferma no estas cosas a veces que les restan importancia a todo lo demás no cuando uno todos lo pedimos que tener salud que esto es lo más importante no afortunadamente el escuchado parece que no es nada que no pueda llevar de momento ojalá que se recupere pronto y que y que bueno que todo le vaya bien claro faltaría más

Voz 6 06:30 coincido con él en en Villarreal y eso es lo primero por encima de todo es que las personas y la salud entonces apartado por completo el tema deportivo desde aquí mi mis mejores deseos muchísimo ánimo muchísima fuerza que se que la tiene eso que es un digo valiente que lo va a sacar segurísimo

Voz 4 06:48 bueno pues es otro de los asuntos del día el pues partido de aquí de este Betis Villarreal dos a uno el Betis con cuarenta y tres puntos a la pelea europea ir Villarreal metido en puestos de descenso porque no entró ese penalti que falló

Voz 1670 07:00 lo que está el Betis con cuarenta y tres

Voz 4 07:02 a tres del Valencia

Voz 1670 07:05 Marca la zona europea el Valencia tiene cuarenta y seis Corretja seis del Sevilla en la semana el derbi

Voz 4 07:09 pese a que la próxima semana el sábado al menos cuarto todos los partidos excesivo de la jornada sin duda ya que esta ciudad ya a los jugadores antes de irse al vestuario decían echarle echarle echarle

Voz 1670 07:20 bueno está por ahí José Ignacio Tornadijo bueno saludo ya todos están aquí en la mesa es Antón Meana o la Antón presente buenas noches estaba Pablo Pinto la Pablo muy buenas está Miguel Martín Talavera qué tal buenas noches Don Mario Torrejón

Voz 0458 07:30 este año además de Dani Garrido director de

Voz 1670 07:33 los el Deportivo lleven tampoco hay casi todo ahora saludó a Romero Gallego Pulido y también a los de Barcelona FLA aquí ha a Jordi Martí a Marcos López en seguirá Álvaro Benito pero evidentemente ahora entramos en todo el fútbol está por aquí Benjamín Zarandona comentando el partido en Carrusel o la Benji qué tal muy buenos la noticia extradeportiva ha sido lo que ha anunciado Caparrós en Valladolid ha ganado el Sevilla cero dos ha habido mucha polémica en toda la jornada el vamos a hablar todo con Iturralde González también vaya a fin de semana vaya fin de semana ahora hablaremos del

Voz 3 08:01 dar ahora hablaremos del bar

Voz 1670 08:03 pero la otra noticia como digo en Valladolid allí a termina el partido cero dos ha comparecido Caparrós hablando el partido y al final José Ignacio Tornadijo ha contado el míster eh que tiene una leucemia crónica hola Tornadijo en Valladolid muy buenas

Voz 7 08:17 hola Manu buenas noches pues sí ha sido la sorpresa no nos hemos quedado todos un poco bloqueados cuando hemos visto después del partido de esa victoria al Sevilla en un encuentro pues disputado que se resolvía con ese gol de Roque Mesa y el último tanto finalidad que era para el cero dos pues aparecía Joaquín Caparrós en la sala de prensa después de hablar del partido de una explicación acompañado por Monchi respaldado también por el presidente del Sevilla es decir

Voz 0889 08:41 cambia parafernalia

Voz 7 08:44 año nuevo alrededor de Caparrós que que que estaba muy rodeado de mucha gente y y algo iba a pasar bueno pues lo que ha dicho es eso no que que tiene una leucemia aunque el se muestra fuerte parece que que la puede conllevar con el seguir entrenando si te parece escuchamos un mensaje que ha sido pues bastante

Voz 1104 09:01 sí yo diría aquí no sé

Voz 7 09:03 muy humano no del propio técnico que lo lo ha afrontado con mucha naturalidad y con mucha valentía habéis explicado Caparrós hoy en la sala de prensa de Zorrilla

Voz 0889 09:11 ustedes saben que yo siempre he dicho que me hierve la

Voz 8 09:13 sangre roja Issam picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia pero es una leucemia que no me permite eh que ven que no que no me impide entrenar no necesito ni planteamiento Morán cogieran tiempo y por lo tanto puedo seguir entrenando no solamente esto sino eh sí que confían en mí muchos más años no necesita tratamiento Se me ven la cara feliz muy feliz no pueblos triunfo liguero transmitirle a la gente a la gente que me quiere que tranquilidad que voy a saber

Voz 0889 09:53 bueno haya terminado el mensajes de Caparrós que ha anunciado de esa manera que tiene leucemia crónica periodística

Voz 1670 09:58 no le va a impedir seguir en los banquillos a ver no ninguno aquí somos expertos en este tipo de enfermedades tan tan delicadas pero hemos hablado con algún doctor a lo largo de la tele

Voz 1375 10:08 pero sí que nos han matizado que no tiene nada que ver la luz en la leucemia crónica no tiene nada que ver con la severidad gravedad de una leucemia aguda que que es requiere tratamiento

Voz 1670 10:19 es el principio de que puede ser puede ser

Voz 1375 10:21 mucho más grave afortunadamente él mismo lo ha dicho en principio no va a requerir tratamiento hoy puede convivir a priori durante años

Voz 1670 10:28 los haciendo vida normal porque tiene un buen primer parte

Voz 0458 10:30 para hacerlo el Sevilla sí señor ahí va a estar

Voz 1670 10:33 bueno tornas eh ahora vuelvo al Villamarín que creo que va a salir por ahí algún protagonista pero además de la noticia el el batacazo del Pucela haya madre mía no sabes lo que sabes lo que vemos todos no creo que estábamos hablando antes que casi todos los equipos están ahí metidos abajo y lo ha hablado con Benjamin también todos tienen algún goleador Raúl de Tomás Yago Aspas el Villarreal los tiene a pesar de que hoy se ha ido de vacío pero es que en el Valladolid no marque a nadie es el peor equipo de la segunda vuelta junto con el Rayo

Voz 7 10:59 he hecho veinticuatro goles sólo en toda la Liga es muy poco entonces hoy mismo en la primera parte ha tenido dos o tres llegadas con oportunidades pero es que no no no no la mete no entonces al final es tiene que ser muy desesperante para el propio entrenador ver que el equipo fabrica alguna ocasión ignoro consigue y eso va minando la moral un poco la la moral de del grupo no en cualquier caso la mejor noticias que una semana más no está

Voz 0889 11:22 también eso directo a Segunda pero claro

Voz 7 11:24 la dinámica como tú decías que no es buena y las sensaciones que de Valladolid ahora mismo evidentemente son peores que era de Cassini

Voz 9 11:32 sí vale es que están ahí abajo no tú coges una uno quizá

Voz 7 11:34 Levante no que está en crisis también que lleva siete partidos sin ganar pero el Celta está en plena recuperación el Villarreal tiene equipo tiene cualquier suplente del Villarreal seguramente sería titular indiscutible en este momento el Valladolid hablamos de jugadores de ataque por lo tanto bueno pues va a tener que recomponer Sergio mucho lo que logró en la primera vuelta si es que es capaz si puede el equipo volver un poco a recuperar sus orígenes e incita honroso

Voz 1104 11:57 es una victoria el partido del domingo ante el Getafe

Voz 7 12:00 eso es fundamental porque si Valladolid vuelve a jugar otro partido en casa ten en cuenta que juega con el domingo pasado luego pierde Leganés empató con la Real y hoy pierde si no gana al Getafe el próximo domingo

Voz 0889 12:11 a ver ya en un lío muy gordo porque quedar

Voz 7 12:13 las seis jornadas pero se agarran a la esperanza de amarrar un buen resultado y de que todavía el equipo no de ser

Voz 0104 12:19 eso un abrazo Torradijo hasta luego

Voz 5 12:22 no Zaragoza Valladolid con la derrota ayer el buzón

Voz 1670 12:24 en casa la victoria al Sevilla ese anuncio de Caparrós pero fíjate con el Benjamín aquí estás viendo llevar el Valladolid treinta punto

Voz 0282 12:31 los ocho sólo en la segunda vuelta escucho muy pocos muy pocos muy poquitos mala pinta bien bueno así es complicada ya lo ha dicho de él no te cuenta ese presupuesto manojo la Venevisión y al final buenos ha fichado a Sergi Guardiola pero realmente el equipo no genera fútbol e hirió a parte genera muy poca es muy pocas ocasiones de gol y luego encima tampoco es que esta defiende muy bien porque al final es quitasen cero dos en Leganés te mete cree muchísimas ocasiones y es que al final cayó pelea hay que pelear no hay que pelear John Manu e hoy tornado

Voz 0458 13:00 dato tiene seis millones menos de presupuesto Valladolid que el Huesca sí que igual la gente cree que es al revés igual la gente cree que por nombres vaya en primera te no es que tiene seis millones menos que el Huesca eh

Voz 0889 13:10 ahora te pregunto por partido el Betis que ha estado comentando en Carrusel me pide paso aunque yo que sale por ahí lo Celso que

Voz 6 13:15 hola forma marcado el jugador argentino vale

Voz 9 13:17 rompí lanzar a mí Chacón el autor de Los

Voz 6 13:20 los goles del Betis Giovanni lo Celso Giovanni buenas noches qué tal buenas noches enhorabuena muchas gracias bueno el primero ha sido de una factura bellísima tiempo bueno soy un gol tan bonito aquí en Villamarín el campo sí por suerte hay con el portero y cuando achicó mucho vi que había margen que entre ahí bueno por suerte puedo entrar pero lo más importante que ha hecho al triunfo del equipo que hoy sabíamos que nos jugábamos mucho que iba a ser un gran envió una anímico para el año que viene bueno por suerte nos quedamos con los tres puntos de fines con una gran tranquilidad sí me vi cara el portero trate espera

Voz 1670 13:56 el último momento y cuando vi que tenían margen

Voz 6 13:58 intente definir así por suerte ese medio que es lo que ha cambiado del Betis de los últimos partido a este Betis que haya querido a la pelota capeando las oportunidades que ha tenido la llegada sí creo que que por momentos mucho partido bañamos haciendo las cosas bien aquí no nos hacían goles que que no merecíamos y hoy por suerte se fueron para nosotros en juega puntuales se encuentran con el empate rápido que eso hizo que que sea Atón un poco cuesta arriba pero en el segundo tiempo creo que que dominamos mucho más que tuvimos el control de balón muchas así y creo que la victoria merecida

Voz 1804 14:34 hoy lo de lo de la cartulina que está al borde de la subvención lo ha tenido en la cabeza durante todo el partido puesto

Voz 6 14:40 esto sabemos que es un derbi lo que significan en esta ciudad lamentablemente me vi ante esa situación que Vila cuarto amarilla contra el Real no sé si fue merecido o no pero saber que que juega con cuatro amarilla antes un derbi no no es poca cosa así que obviamente que lo lo tenía en la cabeza y bueno por suerte logramos nuestro punto Si no sea conseguir la tarjeta aunque no fue muy trabajado y es para celebrarlo y además hacerlo la sala trabaja mucho el Beatriz pero el derbi Villa por lo que te escucho ha empezado en el vestuario para vosotros no por supuesto como bien de sí sabíamos que

Voz 1670 15:16 teníamos el partido de hoy que iba a ser muy importante

Voz 6 15:19 de que iba a ser un gran envío en anímico para todo lo que viene necesitamos los tres puntos para la confianza nuestro la gente ahora sí preparadas

Voz 1670 15:27 en una semana que va a ser muy linda con un

Voz 6 15:30 en un derbi que que va a marcar mucho y Europa en la cabeza hacia el Betis lo consigue además tendrá la posibilidad de ejercer la opción que tiene de comprar tus derechos y que te quedes aquí y eso está también en tu mente sí y obviamente que que contento pues la victoria la verdad que que el grupo se merece estar ahí arriba lo mismo que hay muchos equipos peleando por eso que no va a ser fácil pero bueno necesitamos ir por ese objetivo que que sabemos que tienen que estar ahí arriba

Voz 0889 15:59 tú quieres seguir tu quiere seguir yo estoy disfrutando

Voz 10 16:02 en el momento eh

Voz 6 16:05 la verdad es que me siento muy cómodo en el club estoy con mucha confianza ahí bueno eso es lo más importante para el jugador llega que sientes al ver a un jugador como Cazorla llorando después de un partido si después ahí del partido le decía hablar por eso mismo porque es un grandísimo jugador con mucha experiencia que ha vivido mucha muchas situaciones en el mundo el crudo y creo que que no se lo merece por eso que el fin de dar una una

Voz 10 16:33 es una unas palabra porque eso

Voz 6 16:35 grandísimo jugador y verlo dentro del campo la verdad que que Bush así que le mando un gran abrazo y como le dije que que las cosas iban a ir más que bien bonito gesto de lo feliz año posiblemente el mejor oído el Bettini sobre el campo también hay que contar con Pau que detuvo el penalti por tanto amarró los puntos para un Betis que respira con esta victoria

Voz 1670 16:58 aunque se lo dirá ya al medio Cazorla no se queda todo pago pero lo para lo Celso vaya partidos

Voz 0282 17:03 Amine que hubo jugadores es un grandísimo jugador de hecho me lo dijo Joaquín pero no estuve en Zorrilla en hablé de los dos dígitos voz de los tres pero esos dos sobre todo y me dijo que bueno lo haces un jugador extraordinario de hecho el segundo gol que emite el emitir de rosca con su derecha sí sí

Voz 1670 17:21 allí en la esquina yo creo que a yo

Voz 0282 17:23 ha sido el más importante el portero Pau

Voz 1670 17:26 derbi

Voz 0282 17:27 ya veremos no bueno el derbi ya veremos lo que ocurre es cierto que los últimos partidos el Betis la jugado mucho mejor ha estado mucho mejor ha ganado el último oí vamos a ver lo que ocurre pero realmente se partió o marcar como siempre no pregunta final ese partió cualquiera de los que gane ya que pese a la temporada que viene viene derbis atemporal que viene entonces ese Derby Ultimo de la segunda vuelta marca mucho de la primera vuelta a Primera si tú ganas tienes a la segunda vuelta para intentar poder responder puede ganar habrá no pero ahora ya no

Voz 1670 18:00 cómo han celebrado aquí unos cuantos que hay mucho se tiene como han celebrado la victoria parece bien yo también la celebrada porque además varios eh varios que hay

Voz 0282 18:09 Al Betis eh yo la celebró doblemente

Voz 1670 18:11 yo también espero no por eso digo porque es aquí conmigo varios Mas ha permitido que el Valladolid no entre en descenso

Voz 3 18:19 eh fíjate que está por ahí por cierto Un Setién que lo tiene crudo no Curuvija ahora mismo Serra Ferrer si dependiera de él pero está el presidente hay joder y promoción que tienes tú

Voz 1670 18:35 no Paulao otro para otro no tiene un brazo roto otro tira de otro tienen medio si fuera por Serra Ferrer

Voz 3 18:40 al pincho pero el presidente Gerardo quiere

Voz 1670 18:45 por lo menos aguante la temporada luego ya vamos a ver qué pasa

Voz 3 18:48 tiene que visibilidad partir

Voz 1670 18:50 pero el portero del Villarreal ROM quizá léase Javier qué dice

Voz 6 18:54 vamos a escuchar al portero del Villarreal Sergio Asenjo

Voz 2 18:57 una cosa o por otra pues el del equipo no suma de tres igualado pues hay que que recapacitar ver qué cosas se hacen mal pero pero creo que lo que hacemos muchas bocas

Voz 0476 19:05 yo cuando pasan estas cosas un partido tras otro que que se te ve que te viene a la cabeza tú que lleva ya algún tiempo en esto estaríamos todo el año ya bajos entonces sabíamos que hoy aunque aunque llevamos tres puntos íbamos seguir ahí eh vamos a pelear hasta el final hasta final de mayo por por salvar el equipo entonces bueno vamos a a quedarnos con todo lo bien que estamos haciendo últimamente creo que el equipo ha dado un cambio brutal y hay que agarrar eso

Voz 6 19:29 no como le preguntan por Cazorla que sí

Voz 2 19:33 me marcho llorando del campo de Santi tienen un recorrido rotas en el mundo del fútbol pero veces al principio creo que es a los fallan que los tiran creo que era un momento complicado creo que él así el primer cogió el balón y nada seguro que queda aquí es una temporada va a ser un hombre eh esencia para nosotros pasaba el equipo son muchos palos

Voz 6 19:51 cuando desde el vestuario del Villarreal Sergio

Voz 4 19:54 dijo que comparece en zona mixta del Benito Villamarín dejamos ahí a los micrófonos de Fran ratillo con con

Voz 0889 19:59 Santi Cazorla borradas Santi Ortega cerramos en el Villamarín dos uno victoria de los de Setién veremos a ver qué pasa con Quique ese tienen futuro de momento lo próximo el derbi

Voz 4 20:07 la semana va a ser fantástica lo dejamos para final de temporada casi seguro y se comentará muchas cosas tiene un año más de contrato por si alguien anda despistado con eso Él tiene un año más de contrato un Vero el derbi que por cierto la secuencia es Victoria en el Sánchez Pizjuán la temporada pasada empate en el minuto Villamarín Victoria Benito Villamarín Setién cuenta los cerviz por dos triunfos y una

Voz 3 20:29 y un empate no hay no hay derrota hace que haberlas acuerdo

Voz 1670 20:32 a ver cómo sigue el sábado veinte veinticinco

Voz 3 20:35 ese es Rocky para cerrar como está alto voy

Voz 1670 20:37 qué canales que se ha marchado lesionado bueno por ahí

Voz 0700 20:40 me pasa una foto a Javi Blanco que colgada al propio Canales en redes y asusta sólo verlo aunque te comento como como aportación que habiendo visto al doctor Calero por ahí abajo en zona mixta me me ha contado que no están demasiado preocupados creen que que lo pueden salvar a mitad de semana Bureau

Voz 1670 20:56 bueno Rocky otro fuerte Jaime Ortega adiós Manu adiós cerramos en el Villamarín

Voz 0514 21:00 sí

Voz 1670 21:01 pues nada ni veremos a ver qué pasa en el en el derbi la semana que viene

Voz 5 21:04 vamos a los vamos a ver lo que pasa Maria Berger pasa al Pucela me voy a

Voz 1670 21:07 lo que está por ahí Jacobo Iceta hola Jacobo muy mal

Voz 0889 21:10 tras la mano buenas noches pues siete goles lleva a la criatura en una semana de me preguntaba Dani Garrido quién es el mejor jugador español ahora mismo Verge claro ahora encaran en esta semana mejor que ya no hay ninguno

Voz 0841 21:19 fíjate en lo que ha cambiado el cuento no en una semana en tres partidos eso Yago Aspas que ha hecho que su equipo pues ahí ha logrado siete de nueve eso sí hemos pasado de depender un poco de el diván del psicoanalista al cardiólogo mano porque perdía cero dos con el Villarreal ganó tres dos El partido remontando ganaba cero dos en Huesca y empataba tres tres y hoy la Real mucho mejor plantada más profunda

Voz 7 21:42 con más ocasiones ganaba cero uno al descanso

Voz 0841 21:44 de Willian José acababa ya basta decir venga vamos a ponernos a ello lleva cinco goles dos asistencias y ha resucitado a un Celta que estaba pues prácticamente desahuciado pensando en otras cosas el otro día te adelantaba Yago Aspas en El Larguero de lunes que llevaban hablando desde antes de Navidad con el club que lo aparcaron por el tema de la renovación y ahora ya está aquí la gente muy intranquila para que se sienten cuanto antes sí que lo hará

Voz 0889 22:13 pues ya de manera vitalicia fija

Voz 0841 22:16 de ahí una ecuación que no falla al marcando

Voz 0889 22:19 el otro parando no ocurren para no porque lleva

Voz 0841 22:22 eh cómo cuatro o cinco partidos pero desde enero siendo decisivo pero ahora en esta racha positiva y Aspas marca las diferencias arriba Rubén esa parando muchísimo para sostener al equipo

Voz 1670 22:33 pues está por ahí hay que hay que hay que pagarlas el Rubén el portero Rubén está hecho muy bien

Voz 5 22:40 está por ahí no el portero Rubén Blanco muy buenas hola buenas es que claro todo el mundo ponen los focos no habla nadie no

Voz 11 22:47 bueno yo creo que ni junto con Brasil ya para nosotros es muy importante si el el mero hecho de que estén en el campo yo creo que es nota

Voz 1670 22:56 joe ahora tú te estás yo no he veintitrés años cogí la titularidad en diciembre creo que fue el partido contra el Huesca si no recuerdo mal

Voz 0889 23:03 sí desde entonces ahí haciéndolo muy bien y sintiéndote con confianza con la que te ha dado también los entrenadores por el banquillo

Voz 11 23:11 sí yo creo que bueno es fundamental que que los pues pues bueno mi confianza bueno al final intento hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar al equipo

Voz 1670 23:20 claro hombre Cardoso no te vio mucho porque hasta la jornada catorce no jugaste pero a partir de ahí te Yago tiene que meterlas pero el otro un paradón tremendo hoy has vuelto a estar muy seguros no ahora mismo

Voz 11 23:32 sí ya te digo sobre todo la confianza yo creo que es fundamental para para todos los jugadores y la posición reporteros un poco más

Voz 1670 23:41 hasta qué punto se ha dado de esa inyección de moral que necesitáis la vuelta Iago Aspas siete goles en una semana estabas diciendo que es muy muy importante

Voz 11 23:50 yo creo que ya acabar las palabras incluso para el mero hecho ya te digo que estoy en el campo para nosotros es como que que bueno parece que el equipo pues tiene un rumbo oí bueno yo creo que se cada demostrando ahora

Voz 1670 24:02 por eso está demostrando que es vital tener hundió como él cosa que el resto de equipos tienen esa esa es una ventaja que tenéis con respecto a otros rivales no en esa lucha por la permanencia

Voz 11 24:11 sí sí bueno el otro día escuché que lo comparaba incluso con la con la importancia que tiene el Barça pues para nosotros pues creo que estoy de acuerdo con con ese comentario porque porque bueno que lo mete asiste pelea corre tiene mucha calidad

Voz 1670 24:29 a Messi es para Messi es para el Barça lo que ya os para vosotros

Voz 11 24:32 bueno yo creo que si alguna duda

Voz 1670 24:35 ha dicho Bordalás me ha hecho gracia en la sala de prensa decir que él cuando se enfrentaba al Celta odiaba a Iago Aspas que le odiaba literalmente lo ha dicho así de claro es que es que es un jugador que que no sólo marca sino todo lo que hace en el campo no

Voz 11 24:50 lo escucha de la verdad que bueno te hace gracia pero pero bueno entiendo el comentario porque al final yo creo que incluso debe ser frustrante para para el equipo rival que ver que un jugador pues prácticamente hace todo bien

Voz 0458 25:02 Rubén ha sido un día muy difícil para los porteros porque había viento racheado tremenda que hay un porrón de agua ha salido el partido fantástico ha sido vital Ajero no tanto habido un balón que no lo avistó visto bien la supera por encima lleva un par de porrazos uno las costillas a Sangalo dos veces sobre todo para los porteros el partido de hoy ha sido un infierno entiendo Rubén

Voz 11 25:20 sí sí parece una una chorrada pero la verdad que bueno

Voz 1576 25:23 mire cuando llueve cuando hace viento

Voz 11 25:26 pues bueno el balón pues toca hacer espeso o hace trayectorias extraña sí para los porteros pues la verdad que que es muy complicada

Voz 1670 25:35 echáis cuentas de lo que os hace falta para salvarnos en El Vestuario tienes el calendario en la cabeza

Voz 11 25:41 el calendario sí sí la verdad que sí pero yo creo que que nos equivocaríamos nos situáramos cuentas porque ya vemos que cualquier obligan a cualquier ahí igual que por abajo y por arriba por por el medio está todo muy apretado y bueno quedan Ramuel final pues muy bonito por todas partes

Voz 0889 25:59 en el hotel siguientes el el Wanda Metropolitano está Talavera temblando porque Yago Aspas en el Metropolitano

Voz 1670 26:05 no

Voz 0889 26:05 pero bueno lo hago no puede no puede instar la verdad que está bien amarilla se pierde y eso que éste estaba llegando a aliviar no bastar toma no levantar Jiménez y no va a estar Diego Costa no estaba se lo pierde luego recibís al Girona luego viajáis a Barcelona para el español luego viajáis A

Voz 1670 26:20 a Leganés recibís al Barça viajáis a San Mamés y en la última jornada contra el Rayo

Voz 11 26:26 sí un calendario yo creo que complicado porque no hay rival y creo que todos jugando sea algo bueno no creo que salimos reforzados de esta semana que hubo otros partidos Si Iker creo que que bueno tenemos un reto bonito pero yo creo que sí

Voz 5 26:44 pues nada morterazos enhorabuena borro por rodeó y enhorabuena por la temporada estás haciendo eh

Voz 11 26:49 muchas gracias un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 5 26:51 Rubén Blanco en directo en este tramo de Carrusel deportivo cerramos Jacobo en Vigo la próxima visita al metropolitano contra el Athletic

Voz 0841 26:57 sé que esté tranquilo que no va a Iago Aspas ya lo hemos preparado para que se prepara para el partido Semana Santa contra el Girona tampoco va a estar Diego Costa que se lleva muy bien con Yago de de su paso por Vigo así que nada nos quedamos sin dos delanteros habrá

Voz 0889 27:12 Jacobo un abrazo hasta luego nos queda

Voz 1670 27:15 un pasito por Valencia donde ha habido otro partido dramático por el descenso Qué bonita está la tarde Carrusel ahí en ese tramo en el delta tres Real Sociedad aún hoy en el Levante dos buscados

Voz 0458 27:23 en ese partido de Levante va a tener que explicarnos qué ha pasado con la acción de de Mantovani es bueno que él ha dicho ya tranquilamente en Carrusel que fuera fuera que no lo podía entender

Voz 5 27:33 que fuera José Manuel Alemán está en Valencia hola alemán hola que era una buena noche empate a dos a esta hora hablado Quico Catalán ha dicho algo el presidente elevado

Voz 0239 27:41 de nuevo entorno

Voz 7 27:43 manifestación de hecho yo creo que hoy todo el mundo está bastante silencio en el de Valencia después de el empate a los ante el Huesca porque son siete jornadas consecutivas sin ganar con el colchón de diez puntos con la zona de descenso se le ha reducido a sólo tres los últimos partidos del Levante se deben al borde del infarto como el de hoy ataca con todo se suceden los contragolpes en ambas porterías pero al final hay una estadística que no engaña Levante es el equipo más goleado de la Liga es el sexto máximo anotador no hay equilibrio conjunto de Paco López está muy cerca de ganar muchos partidos pero también de perder y eso está sonando angustia es la grada de Orriols aunque en el seno del Vestuario al menos dicen estar convencidos de que van a salir de esa zona de peligro y en la que Morales hoy por ejemplo dice que aunque sabe que será van a jugar con equipos como el Celta vuelve Villarreal que a priori tiene mejor plantilla que levante están convencidos de que el próximo partido en Mestalla van a tratar por todos los medios de darle una nueva victoria a su afición después repito de siete semanas sin hacerlo

Voz 1670 28:40 de momento estamos a tres

Voz 12 28:42 censo son equipos que que a priori por potencial son superiores a nosotros pero bueno eh tenemos que seguir peleando seguir trabajando seguir con la mentalidad ganadora que tiene este equipo no no venirse abajo hoy Isabel que que cada partido es es una batalla para llegar a esos cuarenta y dos Si y así tiene que se el próximo pues contra el Valencia allí en Mestalla pues una batalla más que tenemos que intentar ganar

Voz 7 29:06 y para Huesca Manuel punto es como casi una derrota no porque empezó la jornada a seis de la salvación

Voz 0889 29:12 clandestina a seis de la salvación y con una

Voz 7 29:14 mucha menos en el calendario un calendario que esta semana pensando en el derbi del próximo domingo entre el Valencia y el de la Unión Deportiva tiene una fecha antes que la del jueves con otro derbi en este caso autonómico en la Europa League la ida de estos cuartos de final que disputarán el Villarreal y el Valencia que pierde a cuando hubiera una gravísima

Voz 1670 29:31 ha tenido una Enrique Gallego con empate a dos que la tiró al larguero que ha podido ser la victoria del Huesca y respecto a otra también y luego qué jugadón de Morales en la jugada del primer gol de cómo está jugando Morales también que temporal

Voz 0458 29:44 el delantero levantan hasta un nivel espectacular decía antes lo aquello de los jugadores franquicia que en la zona baja de la tabla anunció gana el equipo no está bien pero al final mira tiene tiene Morales tiene arguye Martí que es un partido es un ex del Valladolid sí que lleva diez goles crece que también el Levante que sigue estando mal tiene jugadores que pueden aportar goles al comandante Morales un abrazo

Voz 5 30:01 un abrazo cerramos todos los partidos del domingo con

Voz 1670 30:03 el de el Getafe Athletic Club de Bilbao uno cero ganar jeta que sigue manteniendo la plaza de Champions Paco Hernández hola hola Manu qué tal si gol

Voz 13 30:10 el de Ángel Rodríguez en la segunda parte es el tanto número seiscientos del conjunto azulón en Primera División el Geta le gana a un rival directo por Europa como es el Athletic aprovecha la derrota del Valencia también el empate del Alavés el equipo es cuarto pero la filosofía de Bordalás está clara en El Vestuario este es Ángel Rodríguez en Carrusel Deportivo cuando habíamos puesto la música de la Cham

Voz 0458 30:31 pues sí Bordalás me escucha esto me mata avalará estará igual echando a esta sintonía mira mira mira mira cómo son comentarios pero pero bueno igual también a ganó pero yo no saben que sepas que no es lo nuevo de Rosalía es una cosa ya

Voz 0513 30:49 tal no hay que hay que enseñar pero con los pies en el suelo los tres partidos malo no vamos Champions en Europa y lo que mejor sabemos que al final hemos competido durante toda la temporada contra grandes rivales al máximo nivel y somos conscientes de que partido a partido en el que no puede dar estar entre los mejores

Voz 13 31:05 bueno pues mucha felicidad en el Getafe pero prudencia e la cara triste del partido ha sido para el Athletic de Bilbao que ha perdido el partido y además una lesión importante la de Ibai Gómez ha tenido un fuerte esguince en el tobillo en el tobillo derecho su entrenador Garitano que se ha ido con

Voz 1670 31:20 una avería importante y que va a tener para largo

Voz 5 31:23 un abrazo Paco un abrazo hasta luego cobraba lo antes posible pues nada uno cero le ha ganado al Geta al Athletic

Voz 2 31:29 cero Valladolid con el Sevilla dos dos son empatado Levante y Huesca tres uno le ha ganado el Celta la Real Betis dos Villarreal único acaba de terminar y que deja por abajo las cosas así hay siete equipos que se iban a jugar el descenso Girona con treinta y cuatro Levante con XXXIII Celta con XXXII Valladolid con treinta y en descenso Villarreal también con treinta Rayo con veintisiete Huesca con veinticuatro por arriba el Barça setenta y tres con la Liga en el bote les saca al Atlético Madrid once segundo con sesenta y dos Lesaka trece al Madrid tercero con sesenta el Getafe sigue cuarto con cincuenta pero está a un punto de esa cuarta plaza el Sevilla con cuarenta y nueve y el Valencia cerrando la zona Europa League sexto con cuarenta y seis peleando todavía presa plazas europeas el Alavés con cuarenta y cinco Athletic Club de Bilbao con cuarenta y tres Betis congrega tres Real Sociedad cuarenta

Voz 1670 32:16 el Leganés cuarenta ya salvado hoy que ha empatado en el último

Voz 2 32:19 pero en el partido la mañana Éibar con XXXIX que está en una zona cómoda

Voz 1670 32:23 junto con el español con XXXVIII bueno todo esto

Voz 0889 32:25 pero en este domingo de partidos llenos de emociones iré polémica grabamos contó con Iturralde González que ya está por ahí nuestro árbitro

Voz 5 32:31 hola y tú muy buenas hola muy buenas noches

Voz 1670 32:35 Annie tú como siempre ir rodeado de Itu además de los que saludaba aquí están ya por ahí Antonio Romero o la Antonio hola qué tal mano muy buenas también Jesús Gallego la Gaye

Voz 9 32:43 buenas noches Julio Pulido qué tal

Voz 1670 32:46 en Barcelona Flaqué hola

Voz 0889 32:48 hola qué tal muy buenas también Jordi Martí hola Jordi

Voz 1670 32:50 sí sí unos muy buenas desde una Barcelona no nada no hombre no

Voz 0985 32:54 no es para hacerlo puntualmente perfección Marcos López

Voz 1670 32:57 muy buenas muy buenas noches a todos sólo en ocasiones especiales eso y creo que no que a nadie ya están por aquí Antón Meana Pablo Pinto Talavera Mario Torrejón Dani Garrido Iturralde enseguida se incorpora Álvaro Benito pausa y al Sanedrín los pitos a Griezmann en el Camp Nou lo que dijo Diego Costa la victoria del Barça que sentencia la Liga Dave sentenciado en un Real Madrid de de los peores que he visto en mucho tiempo aunque lo arregló Benzema el que arregla casi todo esta temporada mucha polémica en este fin de semana vamos con todo ello

Voz 3 35:32 tambores de guerra suenan eh

Voz 1670 35:34 Carrusel deportivo e ahora hablamos de todo lo deportiva ayer que hay mucho que hablar eh pero de verdad mira que llevo toda la tarde dándole vueltas eh yo he dicho me resisto me resisto a decir que me bajo del Bardem súbete

Voz 0889 35:48 de Tammy Garros sólo por no dar la razón a Talavera evite

Voz 1670 35:50 no puedo decir lo mismo pero me queda tampoco para bajarme del bueno rectifico del bar no me pienso bajar pero de los que están manejando el bar llame bajado

Voz 3 36:02 alguien tiene que mirar

Voz 1670 36:04 el que tiene que mirarlo es un tal Carlos Velasco Carballo que es el jefe de los árbitros

Voz 1375 36:08 no puede ser que una herramienta tan buena como el bar yo es que no me bajo del bar me bajo de los inútiles que maneja el bar cómo lo maneja de eso sí me bajó porque es que no puede ser no puede ser que unos equipos estamos todavía eh es que

Voz 1670 36:24 esperate cuando voy a la penúltima jornada o la última

Voz 1375 36:27 no puede ser que un penalti que se hace hoy en

Voz 1670 36:30 partió el Levante en el Levante

Voz 1375 36:32 K que hace Mantovani y que lo hace fuera del área ni siquiera el tío vaya a consultarlo cuando en las repeticiones queda claro que es fuera del área es que le toca fuera del área pero por qué no lo ven sea yo entiendo del árbitros equivoque pero para esto está el bar el bar es una herramienta muy buena en manos de unos mediocres e inútiles y hay que decirlo no sé si por incompetencia por miedo por corporativismo llámalo lo que quieras me da igual no puede ser que una herramienta tan buena esté en manos de unos señores tan malos

Voz 1670 37:06 Peral siempre generalizar estoy de acuerdo que algunos traición hombre

Voz 1375 37:10 no seáis injustos que ayer retomó buenos largo los hay pero no es de recibo que unos tíos profesionales Si lo veo yo sí lo ven hijo si lo ve todo porqué no lo ven en el bar por qué no lo repiten por qué no nos enseña la imagen en la que diga que no que no que estoy equivocas que es que es penalti pero quién ha visto penalti por no hablar de la expulsión de William José por ejemplo pero por qué pero se quedan tan anchos nadie corrige los fallos etapa mediocridad

Voz 1670 37:37 solita falta de rigor falta de fuerzas

Voz 1375 37:39 en realidad tenía una herramienta cojonudo que es un vídeo cosa que no ha existido nunca la Historia el arbitraje pues lo digo no me bajo del bar es que si a favor del vale ahora la mitad por lo menos de los que están manejando el bar no valen para esto no tienen personalidad menos que cuando pitan lo siento es lo que pienso y probablemente esté equivocado pero es mi opinión no puede ser que tengan tan poca personalidad a la hora de decidir unos errores tan tan tan absolutamente groseros como los que estamos viendo es que es tremendo e ir esto no va a ser un debate de todos contra ahí

Voz 1576 38:09 tú porque y tú no es del Comité técnico

Voz 1375 38:12 árbitros Iturralde es el comentarista de la Cadena SER tiene sus opiniones que por cierto hoy le ido con Dani Garrido en algunas coincide yo creo que lo que puede ser largo no puede ser que empezó esto Iturralde buenas noches muy buena nuestro si quiere si quieren despedir de la línea tú

Voz 0889 38:30 este es un debate contra Hidum es también un poco

Voz 0458 38:32 eso sí no hombre por favor no

Voz 0889 38:35 ya que bueno aquí aprovechamos eso no es todo lo tu ya está no

Voz 1670 38:41 libre de del mejor comentarista arbitral que hay en este país

Voz 1375 38:43 yo que más criterio tiene te lo digo de verdad y lo sabes

Voz 1670 38:46 pero pero también hay que decir oye por favor es una buena herramienta es como si a mí me dar un Ferrari un circuito de Fórmula uno dicen hay que acabar con el Ferrari pero habrá que acabar conmigo que no que no tengo ni puñetera idea de llevar un Ferrari Ferrari es cojonudo el torpe soy yo hoy es que tienes una tele para verlo repetido hay tres tíos arriba viéndolo