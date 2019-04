Alexandra: "Desde España nos alegramos mucho de la elección de Zuzana Caputova"

Voz 1

00:00

me llamo Alexandra Chato va soy a publicar chica soy médico estudia eran Prada hizo luego el mira ahora es va especialidad realice aquí en Asturias en el año dos mil cuatro ha sido en Gijón y de forma continua estoy trabajando en la en geriátricos como sugería otra tengo dos hijos una niña mayor tiene trece años yo niño tiene nueve años son son niños bilingües siempre me interesó mucho que pudiese defenderse en ambos idiomas pero claro cuando uno vive aquí pues ya ven la necesidad digamos verse con más más compatriotas sobre todo para que los niños practiquen el idioma ya sí empezó digamos una a nuestra asociación empezamos a vernos con otros compatriotas hizo sembrar fiestas que estamos todos digamos muy felices con la elección de la presidenta Susana Caputova nueva presidenta de Eslovaquia no solamente porque es una mujer pero por qué nos encanta L el estilo con el que ganó ella ganó porque no no estaba atacando ningún otro político estaba explicando bien a sus ideas queremos felicitarle y sobre todo desearle mucha suerte The Sun en su nuevo mandato