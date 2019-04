La voz de Iñaki | 08/04/19 | La gran casa de Bertín

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos a la política le encanta engañarse con el mismo ridículo formalismo con el que anuncia que se cierra la precampaña se abre la campaña como si hubiera alguna diferencia se empecina en perpetuar costumbres que ya no tiene sentido algunas son inofensivas como las pegadas de carteles o muy de muy escasa utilidad como los mítines para convencer a convencidos pero otras tiene mayor importancia como prometer lo que se sabe que no se puede cumplir o jurar por lo más sagrado que nunca será lo que se sabe que si interesa si Seara no debería consolar los que eso también forma parte de la tradición primero porque de ahí nace el descrédito de la política y segundo porque no tenemos tiempo para perder miren estamos en un momento muy delicado de España en un momento delicadísimo de Europa en un mundo en una formidable transformación activa de modelos de vida que no hay ciudadano que no perciba todos sienten ese vértigo todo se llenan de preguntas e inquietudes sobre lo que van a significar estos cambios en su vida en su trabajo en el futuro de sus hijos sin embargo nuestra política vive de espaldas a este tiempo histórico es insoportable la desproporción entre la magnitud de los desafíos que tenemos que afrontar en todos los campos y está podrida de pequeñeces grandilocuencias vacías folcloristas de guardarropía con la que algunos están llenando la campaña electoral el problema no es la casa de Bertín el problema es que están queriendo convertir en casa de Bertín todas la política nacional demasiado a menudo lo consiguen