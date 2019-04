Ione Belarra: "El silencio de PP, PSOE y Ciudadanos ante el acoso a Pablo Iglesias les acusa"

Voz 1727 00:00 viene de Larra buenos días muy buenos días cómo estás pero es portavoz adjunta de Unidas Podemos candidata por Navarra al Congreso hoy esta formación presenta un poco más de veinte minutos el acto para periodistas y luego el público su programa electoral programa que han podido votar los inscritos en Unidas Podemos hasta anoche tiene ya resultados del apoyo interno a la al programa que presentaban

Voz 1 00:27 todo no pero yo confío en que vaya a recibir un apoyo mayoritario principalmente porque se trata de un programa que si conseguimos llegar a aplicarlo a partir del veintiocho de abril lo que va a suponer es un avance una recuperación en unos pocos meses de estos diez años perdidos que nos ha dejado el Partido Popular no se trata de un programa que señala dos horizontes muy claros un horizonte morado para avanzar en todas esas políticas feministas que está reclamando a nuestro país que el Código Penal recoja sólo si es si ampliar por ejemplo la violencia machista para que casos como el de la obra duermo sean considerados violencia machista el vamos a ver tampoco sentencias como la de la manada y luego plantea un horizonte verde que supone entender como una oportunidad la lucha contra el cambio climático y hacer realidad bueno pues cosas que que ya señala la Unión Europea no como que se toda la producción energética que se haga en España para el dos mil cuarenta energías renovables al mismo tiempo que planteamos garantías en en derechos laborales como que se tenga que justificar mucho más que en el empleo temporal no pueda campar a sí es la temporalidad como está ocurriendo en estos últimos años si Bono varias bastantes medidas para jóvenes porque desde luego los jóvenes son los grandes olvidados de esta campaña decía alguien antes que que no hay propuestas yo creo que nosotros sí tenemos muchas propuestas como por ejemplo una tarjeta de transporte única para toda la ciudadanía que sea gratuita para los menores de veintiséis años otra cosa es que no se hable de propuesta

Voz 1727 01:56 yo no tiene nevera existe memoria económica que acompaña todas estas propuestas

Voz 1 02:03 sí siempre de hecho tenemos un equipo económico que es maravilloso que no sólo nos permite tener las mejores propuestas sino que además creo que Unidos Podemos es el único partido que tiene el compromiso de llevar a cabo este programa como lo que es que es un contrato con la ciudadanía que es nuestro compromiso y nuestro currículum no

Voz 1727 02:21 saludamos a las selecciones y el compromiso

Voz 1 02:24 qué es lo que nosotros sí tenemos las manos libres no le debemos ni un euro a los bancos por ejemplo este impuesto a la banca pues lo podemos sin plan implementar porque tenemos las manos libres porque no se financia la gente

Voz 1727 02:35 mañana nos tocará desentrañar lo que ustedes proponen y la memoria económica que lo acompañan será el día mañana que nos dediquemos a eso nos puede avanzar el dato de participación por lo menos de los inscritos que han votado a favor y en contra del programa tampoco tienen ese dato el de participación

Voz 1 02:50 todavía no de verdad sino no estaría encantada de decíroslo pero digo bueno yo creo que que tendrá un apoyo mayoritario por eso yo creo que las pero enseguida son términos de votarle no

Voz 1727 03:02 sí verdad

Voz 1 03:03 sí Illes tempranito

Voz 1727 03:06 no digo porque las elecciones sabemos el resultado la misma noche en que se produce esto es más complejo me imagino

Voz 1 03:11 lo malo es que me habéis llamado a mí no a Pablo Echenique que es el que suele tener el mismo resultado de de los temas orientativo

Voz 1727 03:18 oiga conocía el pirateo de la Cámara de interior frente a la casa al domicilio privado de Pablo Iglesias Irene Montero

Voz 1 03:26 sí la verdad es que es un tema que que teníamos vamos que ya habíamos denunciado en octubre soy fan sabiendo cada vez más datos sobre cómo se ha hecho esa guerra sucia contra Podemos principalmente por lo que decía no porque creo que somos el único partido que que hace lo que dice y eso le ha dado mucho miedo a a los poderes económicos a políticos de este país cosa que usted avales

Voz 1727 03:48 cree que está relacionada con con la guerra sucia contra Pablo Iglesias este pirateo cambie

Voz 1 03:53 yo es que creo que que el acoso y derribo que ha hecho contra nuestro secretario general no porque sea él sino porque representa las aspiraciones y la voluntad de de miles de millones de personas en nuestro país es así pues a todo tiene que ver con todo al final porque lo que han sufrido lo que ha suplido Pablo Iglesias no tiene nombre de hecho creo que el silencio del Partido Popular de Ciudadanos y el Partido Socialista cuando este tema es un silencio culpable es un sube un silencio que les que les acusa porque en un país democrático y por qué se quiera llamar demócrata tendría que denunciar con absoluta vehemencia esta cuestión ante lo que mucha gente está llamando ya el Spanish de no pues bueno la Historia colocará a cada uno en su lugar

Voz 1727 04:36 ya que la tengo en suerte la proyección de los papeles de Bárcenas sobre un edificio público de la Plaza Mayor de Madrid fue un acto de precampaña de Podemos así lo entiendo porque podemos lo ha reivindicado tenían ustedes permiso dice el Ayuntamiento que no lo había concedido

Voz 1 04:50 si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que había que pedir se pidió hoy ICO concedido y la verdad es que me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyecto que es la verdad que es que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse para para hacer políticas para sus amigos me parece que lo que proyecto allí que son los papeles de Bárcenas que es lo que se llevaron a las sacados por los políticos del Partido Popular entre ellos el señor en el punto Rajoy que como no lo han desmentido entendemos que es Mariano Rajoy bueno pues que él me parece increíble que este genere más polémica pues la proyección que por qué por lo que allí se proyectaba tengo la sensación de graves hechos generan polémicas cuando en realidad lo que quiero ir la gente y lo que dice la gente en los bares en las casas y los grupos de whatsapp es la verdad no que

Voz 1727 05:41 pero pero usted señora velará usted entiende que prohibir que un acto de campaña un edificio público sino tienen el permiso el resto se quejó

Voz 1 05:48 ahora tienen tiene los permisos se eh por eso entiendo entiendo muy bien cuál es la polémica hay como ha generado nosotros tenemos todos los permisos que que hacían falta pero insisto me sorprende que eso haya generado más polémica que el hecho de que los papeles de Bárcenas que son una una auténtica vergüenza hay una una estafa contra la ciudadanía española porque se está usando su dinero público para hacer contrataciones todo entraba muy lentas contra pues bueno no ha hablado con el Inter

Voz 1727 06:17 imaginad verdad ahora la lo ha hablado con el hablado todavía digo porque el Ayuntamiento es desde que digan que no

Voz 1 06:24 se trata de un bueno yo quiero explicarlo porque a veces como del país se confunde todo con todo nosotros hacemos una solicitud al Ayuntamiento de Madrid como lo haríamos tiene el Ayuntamiento de Madrid gobernar al Partido Popular ellos nos han concedido los permisos ahí está todo en correcto y así lo hemos hecho lo digo porque como hay habido algunos que se han dedicado a Ammán golear en nosotros hacemos todo de manera correcta cumpliendo

Voz 1727 06:49 yo leve Larra portavoz adjunta de Unidas Podemos candidata por Navarra el Congreso partido que presenta su programa a partir de las nueve de la mañana de hoy muchas gracias por estar en la SER buenos días