imagino que Sánchez que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

yo creo que somos nuestra propias en su segunda película como director Joel Horton once interesa por las llamadas terapias de conversión prácticas aberrantes que instituciones eclesiásticas ejercen para supuestamente curar a los gays el también actor adapta a las memorias de Conley un joven que hace catorce años pasó por uno de estos centros y años después decidió contar su historia para ayudar a otros adolescentes es inferior

que deje los Juegos pues por alejarlos rompí con concluye rompimos porque creo que es pieza eso piensa nombres no sé por qué

Luca seis interpreta ese joven desconcertado en un proceso de auto descubrimiento de su identidad sexual el actor de solo veintidós años asegura que la cinta no pretende ser moralizante ni hacer juicios pero sí poner en el centro del debate esas terapias macabras e ineficaces basadas en la tortura psicológica pero también física que son motivo de traumas depresiones y suicidios especialmente entre menores e hinchas

dime que me es peligroso hacer una película con la intención de obtener una respuesta en la Audiencia hay algo inherente como manipulador sobre eso y creo que el público puede ver cuando estas tratando de manipularlo para hacer los que sientan algo rápido así que espero que la película ofrezca un sentido de comprensión de entendimiento para cada personaje pero lo mejor que podemos hacer es simplemente correr la voz acerca de lo que está pasando con nuestros programas que son ineficaces y tratar de fabricar cambios en el mundo hoy en día en la

nombró en ese difícil equilibrio de no crear villanos Nicole Kidman y Russell Crowe dan vida a los padres ultra católicos ella una madre que se debate entre las creencias el amor a su hijo hiel un pastor autoritario que antepone la fe convencido de que la homosexualidad tiene cura manda a su primogénito a un centro para reconducir sus deseos para enseñarle cómo ser un hombre Theron normativa

a no sabios

invitarlo a que vuelva entender como hizo crear no sé el antes de que eso nos arrancaran todos esos trozos Nader yo sé que llegar hasta aquí no ha sido fácil para muchos de vosotros pero os prometo que el trayecto ahora será más llevadera

Garat Cawley que confiesa que aún recuerda nítidamente cada palabra e imagen de su experiencia reúne a sus padres y al reparto para que todos entendieran la complejidad del relato el monstruo no viene de fuera hasta en el entorno en la comunidad también necesita un proceso de aprendizaje ellos don convierte sus vivencias en un drama intimista clásico y convencional que defiende no pretenda atacar a la religión sino al uso que se hace de ella en efecto

despertó todas las religiones respeto los diferentes puntos de vista de las personas sus sistemas de creencias la manera en que ven el mundo a quién adoran lo que adoran pero tengo una posición contra quienes usan esto como un instrumento para hacer daño ya sea la guerra o en este caso para la exclusión no recortar libertades realmente es gente creando estas instituciones basadas en su interpretación de la Biblia y eso es algo que se decide en la Tierra el sentimiento de cómo se siente Dios acerca de las personas que tienen atracción por el mismo sexo necesita ser examinado y en mi opinión ha desmantelado sean en en moto de comparto

el mente no me gusta la idea de lo que es un hombre protagonista porque creo que el mejor ejemplo de un hombre al que admiro es aquel que es protagonista escuchando algo opuesto a la idea de liberarse si tienes un protagonista en una película es difícil tener a un chico que sólo escucha para encabezar esa historia es emocionante que muchos de los protagonistas que están entrando

que son el centro en estos momentos no son necesarias

a unas setecientas mil personas han pasado por estos tratamientos en Estados Unidos en treinta y seis estados hay leyes contra estas terapias pero no hay que irse tan lejos aquí en España el Obispado de Alcalá de Henares celebra cursos ilegales y clandestinos Sergio asistió hace algunos años a uno de ellos lo hizo por voluntad propia por la presión de una educación en ese entorno

intentaban buscar culpables a presentación sexual también no lo sabía que se la mala relación con mi padre que es una madre protectora parece que yo me estaba dando a la peor vida que para mí la vida pecaminosa muchas de las personas que terminan entrando en estas tierras Dios premia en sendos dedicadas porque porque quieren controlar los impulsos a la vivido a mí sí me dedicaron