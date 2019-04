es un coitus interruptus mal resuelto tu padre no salió a tiempo y socorrió dentro es comprensible de acuerdo lo quería saber es importante que los Pastor se sin poder dormir imaginando ver todo esto queríamos ser sinceros hijo relató

hay una voluntad de que la gente se pueda sentir en velar por lo que sucede o que fue decir hay un esfuerzo ahí colgado porque no ha podido pagar su alquiler pues eso está pasando en España estratégico es lamentable es es terrorífico y por lo tanto hay que hablar de ello que lo que decíamos antes del humor el humor no puede evitar la realidad del humor debe apelar a la realidad ITB Ángel Ros en tierra emociones

qué quiere decir exactamente hasta que la muerte separó ya me ha tocado Tom

una propuesta arriesgada para esta era de lo políticamente correcto y los ofendido mitos en redes sociales David Verdaguer un novio plantado por el feminismo defiende que la comedia no se toca

Voz 6

02:11

no puede ser que la gente juzgue el humor quiero decirte puede hacer gracia una broma o no acertó pero es una broma creo que tenemos que ponernos muy serios con la gente que no hace bromas y con lo que localicen serio pero es una broma y creo que el humor los unos una vía sino que a veces la mejor vía para tomarse las cosas en serio