Acento Robinson: 'Las lesiones no pudieron con Canales' (07/04/2019)

Voz 1546 01:03 sus poros no hay nada postizo Nîmes manufacturados sobre su forma de entender el juego ha sido durante muchos años ya desde el primer día que la vimos jugar de joven con el Real Racing Club de Santander le imaginábamos Peace tímido con la camiseta roja de la selección absoluta ya lo había hecho con las categorías inferiores era cuestión de tiempo pero tuvimos que esperar demasiado debido a las lesiones terribles que ha padecido Sergio no sólo puedo decir fútbol ha tenido la tenacidad suficiente para superar tantos obstáculos para lograr su sueño el día veintitrés de marzo ante Noruega el fútbol salió de la deuda que tenía con Sergio Canales son reíamos todos los oficinistas a verle debutar como

Sergio como estamos enhorabuena agotadas de que aceptan pues es cierto que supondría vamos todos a Alberti vestido de La Roja te diste cuenta que realmente mucho de España mucho la afición española festejaba con La Roja

Voz 5 02:57 sí desde el primer momento ya

Voz 1266 02:58 como con la convocatoria ahí no es sinceramente siempre es algo que quería que que trabajó para ello que pues está ilusión pero es sinceramente la la ilusión que se generó a mi alrededor creo que que me que me emocionó más que que el hecho de ir al final el ver a toda la gente tan ilusionada ahí bueno demostrando me tanto apoyo pues pues la verdad que para mí es obediente

Voz 6 03:27 la banca acuñado continuamos con los mediocampistas Sergio Busquets Rodrigo Cevallos Fabián Ruiz Parejo Canales

Voz 1546 03:37 que estaba en el guión desde hace muchísimos años no como ha comentado que he estado presente en todas las categorías inferiores era según parece cuestión de tiempo pero claro los guiones no siempre salen tal y como imaginaros no hay has padecido de tres lesiones de lo diría de de suma gravedad como uno puede afrontar esto podría el talento sólo no te sirve

Voz 7 04:03 bueno al final creo que cambia yo siempre he dicho que cada lesión que he tenido me he sido jugador diferente no sé explicarlo exactamente pero sí que yo me sentido en el campo que antes de la adhesión una manera hay después de nueve meses que yo me lo que estaban las tres pues he vuelto de una manera diferente y con diferentes incluso hasta características no yo creo que cuando empecé a jugar pues me sentía un jugador pues mucho más intermitente

Voz 5 04:33 los que que bueno que dejaba pinceladas

Voz 7 04:36 poco después de los partidos de calidad aquí y ahora pues me encuentro en una fase mucho más hecho ganando cada partido pues desde el minuto uno hasta el noventa hay bueno yo creo que eso también me lo ha dado el aprender a trabajar superar estas circunstancias que estos mencionado y bueno la verdad que que también es muy importante a la gente que tú tienes alrededor para que te ayude a ha empujado hacia adelante

Voz 1546 05:04 pero entonces micro es decir que tus lesiones también han formado un a partir de tu maduración o qué podemos ver tal vez ahorrado las lesiones poquito ha madurado de todas formas

Voz 7 05:16 sí sí es verdad al final siempre dice no acabe con esto va a madurar muy rápido no fue hubiese gustado maduras aunque sea un poquito más lento pero pero bueno dice madurado igual pero bueno igual no

Voz 5 05:31 cuando a la forma de trabajar a la a la manera de trabajar al buscar en cada momento lo que necesito esto me ha ayudado también a a bueno a a dar muchas vueltas por el fútbol en cuanto a bueno diferentes total las físicos diferentes fisios diferentes pues nutricionistas incluso oí y bueno al final el el haber llegado hasta bueno a lo que tengo a la final hedor que que bueno que consideró que es muy bueno pues yo creo que que bueno que perseverando gracias a este tipo de lesiones entonces yo creo que es la vida siempre hay que atacar las cosas positivas de todo lo que te pasa incluso de lo malo y yo me quedo con esto positiva

Voz 8 06:13 a todo esto sea lesionado hoy

Voz 4 06:16 Canales

Voz 8 06:18 está está roto porque los médicos está pidiendo el cambio segunda jugador lesionado literalmente Se está arrastrando oye Canale Sergio sentir

Voz 1546 06:31 miedo al contacto cuándo volviste extras una lesión a otro

Voz 5 06:37 bueno no creo que me al contacto que te fueras yo no era consciente pero desde fuera así que por ejemplo el doctor Cugat que manera pero dos veces sí que me dijo que que bueno que ahora sí que veo una gran diferencia a bueno a años anteriores en cuanto a a que había perdido el miedo a a ese tipo de cosas yo creo que bueno Dios siete

Voz 7 06:55 he intentado pues no tener ese tipo

Voz 5 06:58 cosas en la cabeza el el bueno pues se trabaje con Coutts que me ayudó mucho que bueno son son experiencias que he tenido que la verdad que creo que me está ahí

Voz 7 07:10 cuando mucho ahora a ver el fútbol de una manera

Voz 9 07:14 pues muy competitiva hay

Voz 7 07:16 bueno es una viendo cada momento que que tengo que eran

Voz 9 07:19 uu tiene a penas

Voz 10 07:21 dieciocho años militan el Racing de Santander es el centro campista Sergio Canales y en sólo unos meses ha pasado de jugar en Segunda División raster la sensación de la Liga española y el próximo fichaje del Real Madrid hombre igual el sueño de cualquiera

Voz 11 07:37 eh tan pronto eso sí que

Voz 10 07:40 ha sorprendido no agradece al entrenador del Racing y a sus compañeros el apoyo y la confianza que le han dado mientras poco a poco se acostumbra firmar autógrafos

Voz 11 07:51 bueno sí que me da un poco de vergüenza no pero bueno Nos de NAS sigue me cuesta a veces un poco pues pues atender pero bueno siempre hay gente que me ayuda ahí yo

Voz 1546 08:03 ver mi Sergio no cabe duda de que las distintas realidades que nos encontramos en la vida no hace más que hacernos madurar en mienten que Sergio Canales cuando sale del Racing Santander ha pues cumple supongo un sueño para muchos futbolistas salga de su club fiche el Real Madrid el Real Madrid pero claro el Madrid tenía un entrenador que pues simple ha gustado futbolistas talentosos y lo que hace con los talentosos seis intentar imprimibles mucha diligencia digamos a pero muchas veces quita la espontaneidad y el elemento Artis anal del futbolista ese sueño de ficha programa de llegó a convertirse en una pesadilla

Voz 5 08:50 no no no yo creo que bueno

Voz 7 08:52 me deja más claro repetiría

Voz 5 08:55 algo así tampoco yo creo que que bueno que se cometió otra cosa decisión porque creía que era la mejor traspié estamos en el Racing sí que es verdad que ya poco tiempo para las primeras yo era consciente de ello y bueno tuve la puerta

Voz 7 09:08 mira a ver el salto entornos como yo creíamos que que bueno que sí que hubiese sido ese momento lo queríamos que que era muy bueno pues igual el Elvis del fichado allí y luego pues feliz herido otra deja la Racing un año dos años no en las circunstancias se vieron que que te quedas allí

Voz 1310 09:28 es normal y como al Inter así también lo quisieron y bueno pues al final y me lo tomé como un reto muy difícil muy importante y y bueno que también

Voz 7 09:38 estuve alrededor de jugadores que que seguro que muchas cosas que han hecho apreté y me han hecho al recuerdo también que el fútbol no es sólo un de tres no me pasó bien con amigos no no mucho más que eso sí y otro también de momento están en Madrid en abrir los ojos cuenta que o peleaba todo o IVA

Voz 1546 10:01 y también el camino a fiel cúspide es muy largo y muchas veces el camino tiene muchas piedras no ha sin embargo ahora mismo estás en en en el internacional absoluto ya jugando como los ángeles estás con un entrenador que es más bien Guardiola que Mourinho que es que Setién esto parece un idilio no a un entrenador que tiene un para el fútbol que coincide con con twis tío dejó al fútbol de alguna forma no

Voz 7 10:36 sí yo creo que bueno yo lleva mucho tiempo ya siguiendo a Quique

Voz 1310 10:39 el ya el Lugo pues

Voz 7 10:43 incluso veía partidos de Segunda B no por la forma jugar el día

Voz 1310 10:48 con un equipo totalmente diferente al resto hicieron

Voz 7 10:51 a muchísimo la atención luego también pues la te lo que hizo en Las Palmas pero que también lo hizo lo hizo muy bien ya que es que que decirnos entonces bueno y no es sólo una forma

Voz 1310 11:04 habría fijo lo que tanto él como su cuerpo técnico y bueno yo creo que todos estamos estamos muy contentos si aprender mucho porque al final

Voz 5 11:12 el fútbol es os Victoria y bueno hay diferentes maneras yo creo que este Duran a otra es mejor o peor no ha sido bueno cada uno tiene una forma ahí bueno

Voz 1266 11:25 si usted acata porque es una forma que a mí me encanta

Voz 12 11:32 a ver si es barbaridad

Voz 12 11:45 Salvador

Voz 1266 11:49 pegar

Voz 1546 11:54 sí y es que de alguna forma Sergio TB sentirte unos tíos más felices del mundo ahora no porque ya esas jugando como los ángeles como he comentado ya está siendo reconocido Luis Enrique más debutado con la absoluta también tenía una hija que cambio cumple un año entonces todo son buenas noticias no sí bueno

Voz 7 12:19 ahora mismo la verdad que que bueno todo estamos muy bien como tú dices a la pequeña cumpliendo un año y bueno muy contentos en cuanto a lo deportivo también en casa pues ayuda mucho en lo personal no

Voz 1546 12:33 Cristina Llorens en tu mujer ya lleva tiempo hablando con su amada hija pero también te ayude con el tema del dieta quién la dieta has mencionado ya fugazmente internista pones muchísima importancia a eso no se solamente para tu propio cuerpo sino también para prevenir prevenir de lesiones no

Voz 7 12:55 sí sí sí la verdad que bueno mujer en todos los sentidos ayudó mucho como te comenté antes pues eh todo lo que me ha llevado en el fútbol pues a encontrar lo que te dije físicos fisios muchísima ya siempre ha ayudado muchísimo en eso oí bueno la verdad que que bueno al final también yo creo que dentro de de la familia somos un equipo y la verdad es que no lo llevado ya estoy encantado nutrición sí que desde hace tres años sobre todo pues pues bueno tuvimos un cambio muy grande conocimos anoche exquisita que también pues no con Cuco mucho nos ayudó muchísimo bueno estamos encantados no sólo a nivel deportivo no buscamos a nivel de de salud bueno la verdad que que sí que les damos mucha importancia también pasó a nosotros a nuestra hija e intentar pues enseñarla comer bien y creo que hoy es muy importante

Voz 1546 13:53 bueno entonces con con la hija India a que la la botella esta lo lo yenes de cosas que no se suele comprar desde lugar determinado hace eh

Voz 7 14:06 no a ella

Voz 5 14:08 cuando con las manos au bueno en Qatar

Voz 1310 14:11 pues muy bien con su comida favorita es la haber durado sea que no te digo todo le puede son brócoli bueno yo miro a los ojos eh

Voz 1546 14:23 la carne bien que eso es muy claro

Voz 7 14:26 sí la verdad que no deja descansar

Voz 1546 14:29 bueno no no Sampson que tienes eh mire llegan yo tengo dos hijos jo hija les separan siete años esto tiene algo que ver que yo estaba tantos años superando el SOC de mi hijo no dormía más de cuatro años consecutivos hasta los dos años yo como futbolista yo como futbolista bueno desesperado yo me concentro y cuando como en casa los jueves para que yo pudiera dormir era terrible y además vive de milagro porque yo bebía en el décimo segundo piso en Pamplona un martes por la noche fue martes porque el lunes en martes y algún miércoles pues me levanté yo por las noches no de aquello de las dos y media mañana Le tengo escrita cuando llorando y estoy matraca en un momento dado miraba hacia abajo ya estaba me coche aparcado si no fuese por eso se hubiese ido eh que fue duerme que bien

Voz 7 15:43 de momento sí pero bueno a ver

Voz 1546 15:46 las dos fases también puede ser una cosa bética no el verde en contra los verdes bien y todo

Voz 7 15:54 puede ser pues esto ayuda a la verdad

Voz 1546 15:57 es un club muy particular el Betis no es decir que This is muy especial como Visa eterna rivalidad teniendo una ciudad dividida dice Mas era como uno vive en ese entorno

Voz 1266 16:14 sí la verdad es que es una locura el lo que se vivió aquel fútbol la pasión que hay esto la verdad es que jamás jamás lo había visto igual y bueno vas por la calle Loi sevillistas saludó bético y bueno al final sí que es verdad que que aquí hay bueno no sé no hay segundo equipo no cobra por decirlo de una manera aquí o sea es del Betis y del Sevilla Si bueno la verdad es que que es es increíble vivir esto la verdad que es una de las mejores películas que he tenido lo tuvimos ahí la ira nada más empezar la la temporada bueno es una experiencia la verdad que inolvidable buenos partidos más especiales que he jugado no tanto la la tensión bueno hasta ahora mismo también creo que los dos Cruise igualado mucho aquí y ahora pues también la intensidad Si todo lo que pues un poco pues tenemos también la vuelta ahí estamos ahí ahí creo que bueno ahí

Voz 1546 17:31 estuve en otro día en can Barça no puedo decir su nombre pero estuve hablando con un miembro de Fútbol Club Barcelona inicia de que vuestro partido en el Camp Nou de ese temporada fue uno los mejores veinte miento de fútbol pero que habían recibido el Barça en muchos años

Voz 1757 17:55 hoy es verdad que los aficionados del Barcelona los del Betis han sufrido más de lo que han podido sufrir el resto de lo de la gente que haya podido ver este partido que seguro ha disfrutado con él porque ha sido un partido de dos equipos que quieren ganar que tiene que quieren tener el balón que van hacia adelante que son valientes eh a nosotros todavía es verdad que queda mucho el Barcelona lleva veinte años au veinticinco años marcando unas pautas que que haya estado ahí nosotros pues estamos intentando consolidar una idea ahí una propuesta que que a veces sale bien y otras pues pues no es así porque claro

Voz 1546 18:40 un mérito especial es que lograste es ganarle al Barça eh jugando voz a la Barça digamos no ganara Barça cuando su su tipo de fútbol

Voz 7 18:51 sí bueno habíamos trabajado el partido Sámano también creo que nosotros llegamos en un buen momento oí bueno a nosotros somos un equipo que el balón pues bueno como hemos hablado antes con él el sistema ahí la la a ver el fútbol pues así todos no lo transmitió dos dio total confianza en en lo que hacíamos acabemos estatuas perderla porque al final contra un equipo así pues pues bueno los jugadores no Luis Suárez Messi que cerró bien al balón a la el actual pues a meter gol no nosotros pues fue un partido que creímos que saltamos que hasta cierto esos de los obstáculos que era muy difícil pero conscientes de ello con la confianza puede escudos a por ello y la verdad que Rosario partido redondo sí que es verdad que van saliendo no un partido relanzó vamos no no ganamos con una diferencia tan grande pero entonces bueno se demostró que se puede ganar el Barça también cuando le tú a tú oí yo creo que si nosotros están subiendo otros planteado de otra manera los hemos jugado atrás un poco a la contra y cantábamos una creo que que no hubiésemos ganado diésemos podríamos ganar uno de cada sesenta partidos bueno la verdad es que fue un partido muy muy especial

Voz 1546 20:05 pues Sergio me me alegro mucho charlar contigo que tú entre nacionalidad es algo tremendamente merecido también es cierto no cosa muchas veces he pensado que el talento sin el talante se quedó un poco huérfano en nunca es suficiente tener talento Itu perseverancia Tuta nacida tu talante por pasar por tantos aros por tantas decepciones es que lo mereces lo mereces pues festejo mucho saludarte Irak era gracias poquitas mucha gente mucho placer vieron dejó al fútbol festejo tu felicidad quizás viviendo en estos momentos lo mereces lo mereces de verdad

Voz 5 20:50 agradezco mucho y la mala te mucha fuerza Hay que sepas que que bueno desde el punto de vista eres una persona que que bueno que muchos se deberían retirar yo espejo porque al final

Voz 1310 21:03 el también todo lo que

Voz 7 21:05 pasando oí llevarlo de esa manera para mí es todo me da también mucha cara viene a seguir trabajando sin nadie

Voz 1546 21:13 pero un hablamos pues muchas gracias Sergio un abrazo chao chao habrá

enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 1546 24:54 aquí estamos con más acento Robinson Samaranch está con nosotros claro Román pues muy bien Michael encantado de estar aquí a Raúl Román le hizo mucha gracia hacer Informe Robinson récord dándonos de genio y figura del madridismo el fútbol español Juan Gómez Juanito Juan Gómez Juanito

Voz 0094 25:16 en en dos mil doce Nos acercamos a su figura porque se cumplían veinte años de de su fallecimiento de un icono del madridismo

Voz 19 25:25 es decir no que se recuerda mucho

Voz 1546 25:27 yo te yo tengo yo tenía una buena relación con Kohl Juan curioso de hecho el último gol que yo marco como futbolista profesional fue con Osasuna contó en Málaga hijo al joven a Málaga y ofrecía en un momento dado que si jugando bien para porque yo le había conocido jugando con más pero en Madrid dice es decir que jugaban lo borda pero aún así muy al final Suker de jugar muy bien y de que bien juegas tú pero un viejo como orquestó para un gordo como J luego más Nancy en el Mundial Thalia éramos como interistas par de Lola la la noche en la final estuvimos juntos cenando en el Via Veneto en en en Roma a ciento de toro a Juan que tenía el mantel de la mesa ceba hiel Veneto estaba toreando y yo como actor y él ya haciéndome de verónicas y todo aquel yo para placer para los compañeros Española

Voz 0094 26:36 él era tan aficionado a los toros que cuando se retiró en el Málaga como tú comentabas Curro Romero le cortó la coleta como si fuera un torero ya es afición le costó algún disgusto puesto que cuando jugaba en el Real Madrid en en el autobús les puso en el autocar a sus compañeros un una cinta de vídeo de él toreando algo que estaba absolutamente está supongo prohibido para los futbolistas y al club no le quedó más remedio que atarle de hecho Ricardo Gallego decía yo creo que es que quería que le montara

Voz 1546 27:06 no tenía ningún se dijo que no te puedes

Voz 0094 27:07 qué era eso de esa forma la

Voz 20 27:10 no tienes problemas personales dentro de tu casa dentro de la misma diez luego a tu trabajo y eso que pasaba no pasa otra cosa toda la mañana recibió una persona distinta no me ha muerto de risa otra avenida enfadadísimo

Voz 21 27:23 han venido con el flequillo Asinca sería el entrenamiento cuida a ello

Voz 4 27:27 no podía engañar a nadie que tenía no pueden ella ya sabía si de las de malas

Voz 22 27:32 he tenido mucha gente bajón llamado a la paz

Voz 1546 27:36 está lógicamente no estoy hablando hablándole mención

Voz 22 27:38 pues Martín Vázquez Butragueño

Voz 23 27:41 cuando Benach Aguer empezó a poner la alineación en esa en esa

Voz 21 27:45 de ese papel que juegan viendo que no jugaba se levantaba se hacía gestos de entrar a porque le quería Avatar de vez en cuando los jugadores temía que tranquilizar un poquito hoy estuvo holandés que no Juan conmigo eh la verdad que siempre fue muy cariñoso y eso que jugaba en su posición siempre era muy

Voz 24 28:08 de mucha piel de estar siempre cerca decirte cosa

Voz 21 28:12 Chenel compartir habitación con durante mucho tiempo le gastar bromas se Halle entraba a veces

Voz 24 28:18 a las siete de la mañana ya estaba en pie levantaba las persianas se ponía a leer el periódico no te deja dormir que que dice el periódico y que pasa de molesta él quería integrarse no alardear de de su modernidad yo no creo que siente al tío más importante del mundo es el Hechizado mostraba es perras cavas y la mejilla tener cuidado

Voz 1546 28:50 estaba prohibido

Voz 4 28:51 vaya palito ya no se puede decir que estar de Capea porque no podemos no

Voz 21 28:56 los olvidaron el autobús con los directivos dentro del autobús con entrenador dentro del autobús es como diciendo pongo el vídeo y quiero que me sancionen

Voz 19 29:07 Benito que como ocurre por ejemplo más tarde con con Raúl con otro jugador que llevó su misma camiseta y que fue también icónico en la historia del Real Madrid empezó jugando en el Atlético de Madrid cosa que mucha gente no sabe él era fuengiroleño natural de Fuengirola

Voz 25 29:25 y un eh

Voz 19 29:27 secretario técnico del Atlético de Madrid Ángel Castillo estaba casado con una fuengiroleño también y allí le vio jugar y le captó para para el Atleti nosotros estuvimos en Fuengirola con sus hijos y uno de ellos que Roberto que es un tipo encantador y que conserva muchos recuerdos de su padre muchas camisetas etcétera podría decirse que en su domicilio tenía un pequeño museo y con Roberto estuvimos en en Fuengirola una vez que ficha dado por el Atlético de Madrid que como juvenil jugó contra el Real Madrid en un partido marcó dos goles lo que le ocurrió es que sufrió una lesión muy grave en un partido contra el Benfica creo que era amistoso estuvo un año fuera con rotura de tibia y peroné a partir de ahí fue cedido al Burgos y el Atlético de Madrid perdió su pista el Burgos se hizo con el en en propiedad en el Burgos tuvo varias campañas impresionantes de hecho un partido que el Burgos ganó cero tres en el Calderón con Juanito saliéndose digamos en el césped y la grada se dio la vuelta al palco como diciendo pero qué está haciendo este jugador aquí que era nuestro y al final Martínez Laredo que la el presidente del Burgos te tuvo varias ofertas por él y lo acabó vendiendo al al Real Madrid donde Juan pues se convirtió jugador histórico

Voz 26 30:44 debutó con

Voz 27 30:45 el Real Madrid me sacaron los últimos veinte utilizo goles fue increíble el debut fue espectacular tenía diecisiete años pues todavía no tenía experiencia llegó el portero quiso parar con tanta puerta reporteras lo echó encima y le rompió la debe pero no es acabó con tú una recuperación larga entonces como ahora de recuperar bien lo cedieron al Burgos y luego pues ya sabe todo el mundo lo que pasa con Burgos es Burgos tampoco era Nueva York no era muy grande

Voz 21 31:13 el viento no permitía estar mucho tiempo punto estábamos todos sentados a la mesa para frenar a Navarro le faltaba muy claros vestía mando de pensamos de otra manera yo preguntaba más para nosotros a ellos juegas muchas veces no aguantaban la risa ella ríe usted se esperaba era una chiquilla era explosivo cuenta con seis Almoradí nueve pero lo pillar

Voz 20 31:41 tenía una habilidad tenía un atrevimiento que daba gusto verlo no yo cuando estaba lesionado en en el Alavés me iba a Burgos a ver a Juanito no haber al Burgos saber a Juanito

Voz 21 31:54 a Juanito al cantante lo éramos acompañamiento

Voz 27 31:58 cuando ganamos pero ves aquí el en el Calderón cuando hizo un partido crearle complicaciones grave a Pereira yo nunca lo he visto preferiría ver a un súper crack el sol no cuando el partido sino el bailó fue increíble que recuerdo que toda la tribuna se volvió hacia el palco en perdimos un futbolistas lo que me tenido el tema de Juan que yo creo que eres del Atleti le sentó muy mal eso cambió radicalmente

Voz 28 32:29 es elegancia un que el cuadro que se lesiona con una lesión de tibia peroné no tenga un año sólo aprueba y más cediéndole un equipo Arbulu no creo que era método tenemos una temporada solamente para después vamos yo por eso no no no quiero Atleti Madrid ni ni verlo

Voz 19 32:44 pero un tipo del que esos compañeros nos cuentan que era impredecible podía llegar contentísimo al entrenamiento podía llegar absolutamente enfadado ellos en aquella época coincidían mucho en un pub que se llamaba Lancaster

Voz 1546 32:58 la Castilla-La sí sí sí Graciela que nacido compartido alguna algo con gas con él la sí pero es Juan era absolutamente insistí bleu era insistirle bipolar no era pero era capaz de la más maravillosa si la cosa estúpida a la vez no pero era irresistible yo me puedo jugando con Manchester City a en el Bernabéu un pacto amistoso a ganó el Real Madrid dos goles a cuatro pero acabamos nueve nueve la ha hecho nueve todo pues Juan

Voz 0094 33:37 sí

Voz 1546 33:38 sí sí sí Buján empezaba a a torear no son pocos el centro campo que jugaba a fútbol que elabora a Zidane toque en corto ESIC finta existen bueno estaba realmente toreando en el centro campo y luego medio insultando y su liando un poco entonces luego ya recibió una entrada poco a una altura no buena entonces el Duero pues pues me explicaba digamos y bueno ya estamos nueve contra nueve pero es muy grande cuando nueve continúe pero Juan armado Juan también lo que lo que pasó

Voz 0094 34:14 contra el Bayern de Múnich bueno el después de una entrada muy dura que se puede ver en el documental de Lothar Matthäus a Chendo el acude parece un poco como que en defensa de su compañero pero lo que la hace no tiene explicación le acaba dando no uno sino yo creo dos pisotones a Matthäus

Voz 1546 34:32 Antena de la Árbitro

Voz 0094 34:34 era la segunda que organizaba entre comillas con el Real Madrid que años antes había agredido también a a un árbitro lo comenta Santillana en nuestro Informe Robinson le da como una especie de golpe por detrás ya había estado sancionado un año y medio

Voz 1546 34:47 eh

Voz 0094 34:48 sin poder jugar en Europa ahí está de del Bayern de Múnich le acabó suponiendo la salida de del Real Madrid a a Juanito como dice Valdano era tenía muy pocos momentos de perder los nervios todas las cosas malas que hizo Juanito juntas no sumaban más de un mes

Voz 1546 35:04 sí pero claro era incapaz de contenerse

Voz 0094 35:06 la era volcánico tenía un pronto

Voz 29 35:09 yo eh que era que no era capaz de controlar

Voz 30 35:12 al famoso pisotón anotado porque siendo un arreón el matar oeste que

Voz 21 35:18 nada nada remata sujeto los dos brazos cuando insistiendo soltara

Voz 31 35:36 hijo de la gran puta desacato HP de tal notar matado

Voz 32 35:45 jugar con con la cabeza muy fría hay gente como este máster vivos y está que no son gentes más lo más simpático del mundo como gran profesional hay que hay que controlar o no

Voz 33 35:58 cuál hizo que se respira aquí

Voz 4 36:00 claro

Voz 21 36:01 el estaba destrozado después del partido no sabía cómo pedir perdón a todo

Voz 28 36:05 el mundo yo por lo menos mi mi carrera deportiva ha sido una persona que he tenido

Voz 34 36:10 dos yo no soy yo

Voz 28 36:13 ha podido yo yo malo yo irracional ha podido a al yo racional

Voz 27 36:19 era ir tuvo cuatro cinco meses

Voz 35 36:21 eh eh que no era él

Voz 32 36:23 he metido la pata cometido esa torpeza

Voz 20 36:26 yo siempre digo que todos los errores junto de Juanito no dura más de treinta segundo

Voz 28 36:31 al digo mal digo ese es ese comportamiento tan tan irracional que que no no de la vía domada o la vida ha tratado de educar durante unos

Voz 21 36:41 unos años pero el problema es que le la sanción fue muy grande

Voz 9 36:46 lo decidieron

Voz 19 36:50 es verdad que los lo lo que tú comentaba no los compañeros habla mucho de su corazón de su generosidad era un tipo que lo daba todo en lo económico y en lo humano nos entregaba a sus compañeros pero luego tenía esos raptos que

Voz 1546 37:03 pero también es el mismo tipo de que eres jefe de muchas remontadas famosas en en el Bernabéu como él decía noventa minutos son hongos no pues si él era tiene ese espíritu contagioso no contagiaba muchos compañeros pues bueno o malo pero casi siempre era el bueno casi siempre y como dice Jorge no que sí tú sumas todos los malos más momentos de Juan no no sume un minuto que uno con compartir vestuario con con Juan pero si él era también el germen de su espíritu de las grandes remontadas el Real Madrid

Voz 19 37:45 parece ser que después de una derrota en en Milán contra el Inter que se cruzó mucho en aquellos años con el Madrid en la en copas de la UEFA sobre todo Juanito se dirigió a los jugadores del Inter después de un dos a cero y les dijo noventa minutos en el Bernabéu son Moltó Tolón lo lo narra Butragueño también en el Informe Robinson él era uno de los que agitaba el Vestuario durante toda la semana o las dos semanas antes del partido de vuelta porque normalmente por los azares del sorteo el Madrid jugó al primer partido fuera perdía tocaba que que remontada llegará Juanito con Camacho también pero sobre todo Juanito el qué iba a casi digamos sometiendo a hipnosis o comiendo el coco

Voz 0094 38:26 los compañeros para convencerlos de que había que remontar habíamos como una serie de normas de hacer la primera falta disparar a puerta muy rápido aunque fuera desde muy lejos y el Madrid acabó consiguiendo muchísimas muchísimas remontada será un equipo que en el que había esa mezcla de veteranos con ese carácter de los Camacho Juanito Santillana Gordillo que se incorporó luego con otros más jóvenes que eran otro tipo de de futbolista como los Butragueño Míchel la Quinta del Buitre Sanchis etcétera pero de aquella mezcla pues surgió un equipo que consiguió mucha remontadas una de ellas fue la del Borussia Monchengladbach con el que se había Vido cinco uno en la ida y al marcar el cuarto gol en el ochenta y nueve noventa el Madrid Santillana luego se sustituyó a Juanito y hay una imagen que ha quedado pues para el recuerdo de muchos madridistas de Juanito enfermos crecido con el puño al viento saltando porque se ha conseguido aquella remontada

Voz 23 39:20 noventa minutos en el Bernabéu son Malta

Voz 1757 39:24 cada partido cada eliminatoria pasaban la más cosas perdíamos allí estábamos hundidos en el vestuario ya trabajo a Nieto Camacho que agitaba

Voz 21 39:33 cómo ha permitido a eso ahí nada puede permitirnos Dallara como media hora antes de empezar el partido toda la plantilla estaba convencida de que

Voz 32 39:41 las clasificadas en ese castillo Sagrera

Voz 36 39:46 sí

Voz 32 39:49 la Cupido suele acuerdo esto se tiraba contra la gente

Voz 37 39:55 aquel hombre tan bajito como posible que sea capaz de transmitir estos dos primeros días quince minutos eran importantísimo

Voz 32 40:09 había que ir con todo a por ello para que vieran que eso no iba a todos

Voz 20 40:12 más la prisión que hacían las ciento veinte mil personas que había en el campo

Voz 39 40:19 felicito a todas muy de hoy ha estado sensacional y creo que si nos apoya así constantemente creo que has dado

Voz 32 40:38 pegando saltos y levantando el puño al aire

Voz 3 40:44 como el lazo entre él lo quieren los futbolistas y el público

Voz 1546 40:48 aquel israelíes era el que contagiaba todo tiene espíritu tiene esa experiencia hombre y anti fútbol fútbol

Voz 0094 40:59 si bien no hay demasiada grabaciones pero sí que se puede ver muchas acciones de Juanito también el Informe Robinson un tipo que hacía pues rabona que golpeaba con el exterior que tenía velocidad regate pase en profundidad yo creo que no en ese Madrid que se reúne con con los jugadores de la quinta pero en el en el anterior que es un Madrid como menos vistoso en el de los Garcías que jugó una final contra el Liverpool elevará el jugador técnicamente mejor de todo

Voz 1546 41:27 sí es curioso que si alguien me hubiese dicho de que en ese Real Madrid había un jugador que le gusta torear que tenía un toque taurino King claro evidentemente era Juan el el el más artístico Juanito siguieron Heron un en el campo de fútbol

Voz 0094 41:49 de veo un le costó mucho dejar el fútbol antes comentábamos eso que jugó en el Málaga con el Málaga subió a Primera le hizo goles al al Madrid Se acabó retirando pero no no era capaz de dejarlo no era como una droga el fútbol también para él al final y acabó jugando en Los Boliches un equipo de de una barriada de de Fuengirola en campos de tierra y luego se hizo entrenador si hay como entrenador también apostó puesto buen fútbol pues vistoso ofensivo con el Mérida consiguió en en partidos golear a rivales sobre el papel superiores pero a la vez también recibía demasiados goles en aquel Mérida en el que Cañizares jugaba de portero

Voz 1546 42:35 París es si se está hablando muy bien del dicho que yo sí yo entiendo de qué cuando ya la gente no está con nosotros siempre hablamos bien de las personas pero es un hecho de que mucho los futbolistas quiero está bajo el mando de Juan disfrutaba porque era hasta en los entrenamientos se sí fútbol vistoso que que el que el futbolista se expresase en no tener miedo a perder el balón perder patios de fútbol todo muy decir sí

Voz 0094 43:10 los que han sido entrenados porel hablan de que con su con su fallecimiento se perdió un entrenador importante alguien que que iba a haber conseguido cosas importantes como técnico en en el fútbol pero bueno ocurrió lo que ocurrió Juan además como sabemos tuvo una vida tumultuosa la tuvo algún hijo fuera de su matrimonio en la época en la que entrenaba al Mérida económicamente no le iba muy bien del todo pero parecía que iba a labrarse una una carrera fue yendo a ver al Real Madrid en un partido que jugó contra el Torino en el en el Bernabéu fue com en dos vehículos con alguno de los jugadores del Mérida uno de ellos Cañizares como comentábamos allí se despidió de algunos de los que habían sido sus compañeros que todavía se queda en el equipo como como Michel a alguno más saludó también a Gordillo a Valdano en el viaje de regreso desgraciadamente a medida pues ocurrió un un accidente además un accidente como bastante absurdo al ir esquivar el el coche un camión que había perdido una carga de de de troncos torpedo contra un tercer vehículo ocurrió la tragedia Juan iba dormido no se enteró de lo de lo que ocurrió nunca fue consciente de lo que estaba pasando

Voz 19 44:25 y falleció demasiado joven desde luego sumó su leyenda no se convirtió en en una leyenda

Voz 40 44:32 el fútbol español y del Real Madrid

Voz 41 44:34 trataba de ser serio y de mantener distancias pero no lo conseguía el era imposible que su espíritu de niño y de travieso no afloraran algún momento el jugaba las pachangas con nosotros cuando acaba vas arrepentía decía es que si juego no puedo veros como entrenar es que no puedo aguantar sin jugar

Voz 42 44:55 yo lo que me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid es muy madridista no sé si ha sido un símbolo eso lo lo dirán los demás lo que sí está claro que yo me siento madridista hasta la médula

Voz 43 45:08 lo de impedir la última noche nos encontrábamos tuvimos hablando vámonos Payá ahí nuestros álbumes puede salir al se iba coche para entrenar a una siguiente

Voz 44 45:24 Julio Prieto Paquito eh yo viajamos en otro coche aprendimos el regreso un poquito más tarde quitamos que llevábamos la radio hablaba en pasado de Juanito Juanito fue

Voz 43 45:36 Juanito era Juanito iba a ser

Voz 23 45:39 entonces no te puedes imaginar la sensación no lo subió como un escalofrío tremendo

Voz 1080 45:47 todos los medios informativos han recogido hoy en sus respectivas ediciones va muerte de Montgomery esta pasada madrugada falleció pocos veces bonito a consecuencia de un reciente auto vi cuando regresaba a Mérida equipo del entrenador después de presenciar el partido Real Madrid Torino

Voz 45 46:00 a las dos de la madrugada del dos de abril del noventa y dos a la altura del kilómetro

Voz 1080 46:03 ciento sesenta y uno de la Nacional quinta iraquí

Voz 46 46:06 siempre se produjo cuando un camión cargado de troncos estacionado en el arcén perdió parte de su carga el acompañante del futbolista al intentar esquivar los troncos se estrelló contra un tercer vehículo su estado es menos grave nunca

Voz 23 46:20 golpe que te llevas es tremendo profundísimo eh Familiar no ha sido ha sido un día negro toros llorando como niños y así tiene que ser

Voz 4 46:33 prevén cuando le hablo demasiado muchas cosas empieza el partido por lo menos hasta el minuto siete lo miró otros cuatro veces diciendo ya está llegando el minuto es un poco

Voz 21 46:48 ver a recordar los tiempos en los que no resolverán poco tiempo atrás también se recuerda un espíritu

Voz 20 46:54 el espíritu de aquel a quien aseo del auténtico Madrid

Voz 21 46:58 recuerdo a Juanito pues a todos los que hemos comido con el todos sin excepción no sale

Voz 9 47:02 no queremos tanto como es tu debemos al lado bueno menos en mi caso de a Gemma

Voz 4 47:11 pues acuerden de otro siete porque lo ha dado todo puede seco

Voz 27 47:14 igual años hay que está con nosotros por supuesto está en el Bernabéu todo lo todo todo lo partida

Voz 1546 47:20 seguro que sí pero mientras bebía hacía lo suficiente lo suficientemente bien ir están carismático que jamás olvido Juan Gómez hijo de hecho el Bernabéu seguir recordándoles en el minuto siete

Voz 19 47:40 el el siempre lució la camiseta siete en el Real Madrid y en la selección que hará otra de sus pasiones no queda casi un prototipo de de de muy es de persona muy española no se sentía muy español le gustaban mucho los toros disfrutaba mucho jugando con la selección jugó el Mundial del setenta y ocho y el del ochenta y dos pero bueno lo que comentábamos él llevaba la camiseta número siete en la espalda hay desde su fallecimiento creo en cada minuto siete pues en el Bernabéu se les recuerda con aquel illa illa illa Juanito maravilla no Juanito Maravillas fue como Le conocieron muchos de sus compañeros y aficionados

Voz 21 48:17 sus recuerdos y siendo una una maravilla muchas gracias a ti Michael traerme

Voz 1546 49:09 con acento Robinson pues qué placer qué bonito hablar con Sergio Canales que insisto insisto que el solo no es suficiente hay que tener agallas hay que te instalan tendrá que tener perseverancia que Zenet tenacidad insistir en perseguir ese sueño pero lo que pasa tanta gente no alcanza el camino pues la gente a veces se harta se queda exhausta himnos siguió el camino pues Sergio Canales ha seguido ese camino ha debutado con La Roja ya con veintiocho años queda mucho pero el guión fue pues pues fue destinado a tributar mucho antes pero lo ha logrado la felicidad Via es un padre feliz con una línea que acaba de cumplir un año Is nacional juega en el veces como las Ángeles Ia puede pensar sobre un futuro más placentero un futuro más sin acorde con su talento pues muchas gracias Sergio y muchas gracias a ustedes para estar ahí al otro lado de la alcachofa ante la quererla serio que va en Condés