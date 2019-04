Manu Carreño: "Ya me he bajado de los que están manejando el VAR"

Voz 1375

del bar no me pienso bajar pero de los que están manejando el bar llame bajado alguien tiene que mirar y al que tiene que tirarlo es un tal Carlos Velasco Carballo que es el jefe de los árbitros no puede ser que una herramienta tan buena como el bar yo no me bajo del bar me bajo de los inútiles que maneja el bar cómo lo maneja de eso sí me bajo porque es que no puede ser no puede ser que unos equipos estamos todavía es que esperate cuando llega la penúltima jornada o la última no puede ser que un penalti que se hace hoy en el partido el Levante en el Levante Huesca que hace Mantovani y que lo hace fuera del área ni siquiera el tío vaya a consultarlo cuando en las repeticiones queda claro que es fuera del área es que le toca fuera del área pero que no lo ven o sea yo entiendo que el árbitros equivoque pero para esto está el bar bueno pues en el bar es una herramienta muy buena en manos de unos mediocres e inútiles y hay que decirlo no sé si por incompetencia por miedo por corporativismo llámalo lo que quieras me da igual no puede ser que una herramienta tan buena esté en manos de unos señores tan malos en general siempre generalizar estoy de acuerdo que algunos tradición hombre no seáis injustos que ayer otros buenos claro que los hay pero no es de recibo que unos tíos profesionales Si lo veo yo sí lo ve mi hijo si lo ve todo por qué no lo ven en el bar