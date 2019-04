Acuerdan definir Gibraltar como "el sitio ese"

Voz 1022

00:09

Pérez muy buenos días muy buenos días Pepa Bueno listo para el arranque de la campaña electoral mira la verdad es que no estoy agotado me vas a contar a mí ya ya es fíjate si no estando en campaña todavía los candidatos han dado esta abrasa que iban a hacer ahora sé que quiero decir una vez que has estado en El hormiguero llena el programa de Bertín que te queda Princesas Disney sobre hielo Albert Rivera patinando con ser Abascal bailando con Moulin vamos eso esos sólo quince días llave en quince días se puede ir y volver a la Luna dos veces Pepa Bueno venga empieza ya con los titulares del futuro al venga dentro Careta