Adictos a la felicidad

esta mañana Jabois está felizmente fascinado con un reportaje firmado por Manuel han sede en el país sobre las vías de investigación que abierto el caso de la mujer británica seguro que lo recuerdan lo contamos aquí en Hoy por hoy una mujer británica que no siente dolor dos mutaciones genéticas hacen que que sienta un bienestar permanente ya decía que no era bueno siempre eso eh y hay expertos con los que ha hablado han sede que no descartan que en un futuro se pueda generar en las personas una sensación de bienestar inducida de manera biológica para batallar contra el dolor imagino si hay

en la persona que somos mi me gusta mucho cómo acaba Faulkner una de sus novelas no recuerdo cuál creo que ejerció la furia entre el dolor y la nada jo el dolor que con la felicidad como con las drogas siempre necesitas un poco más para igualar el efecto anterior por eso se llama adicciones ser adicto a querer ser feliz tiene que ser

poco pesado sobre todo para los demás que es ser feliz además ser feliz no sé este es otro debate entre a la RAE directa de la imagínate puede acabar escuelas mutaciones genéticas y los fármacos y supongo que has visto el vídeo que colgó Cristiano Ronaldo en Twitter

que tiene a mano copa la escoba aunque esté limpia un publicista no les sale no se le ocurre si la publicista no les sale mejor ese anuncio y el efecto que ha tenido además en todo el mundo ha sido positivo fíjate has sido positivo porque de hecho expresa como nada el rol de Jerez en que se educa mucho